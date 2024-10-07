حملة اعتقالات بالضفة : الاحتلال يقتحم يواصل اقتحاماته واعتداءاته المتصاعدة منذ عام

MENAFN - Palestine News ) طولكرم / محافظات /PNN/ شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي حملة اعتقالات في مختلف محافظات الضفة الغربية فيما دمرت شوارع وبنى تحتية خلال اقتحام محافظة طولكرم.

وفي اطار الاعتداءات الاسرائيلية على المحافظات بالضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مخيم الدهيشة بعد ان حاصرته ونفذت حملة مداهمات وتفتيش واعتقلت عددا من المواطنين.

وعرف من بين في مخيم الدهيشة احمد وخضر الحسنات وموسى نصار

حيث اقتادتهم لجهة مجهولة.

هذا وداهمت سلطات الاحتلال العديد من مناطق بيت لحم حيث داهمت مدينة الدوحة وبلدتي ارطاس والخضر.

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين خلال اقتحامه عدة بلدات في نابلس ويشدد حصاره على المحافظة



هذا و اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عدة

بلدات في محافظة نابلس واعتقلت 5 مواطنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات تل، وبيتا، وبورين

في محافظة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية، بأن الاحتلال اعتقل كلا من سامي عماد محمود يامين، وسامح تيسير عثمان رمضان، ويوسف حسن حمد بعد مداهمة منازل ذويهم في تل، وكلا من

محمد روحي معالي، وأحمد مجاهد معلا بعد مداهمة منازل ذويهما في بيتا جنوب نابلس.

وواصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تشديد حصارها على مدينة نابلس من خلال إغلاق عدد من الحواجز العسكرية وتشديد الإجراءات على حواجز أخرى في محيط المدينة.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" أن قوات الاحتلال قامت صباح اليوم بإغلاق عدة حواجز بشكل كامل، فيما شددت إجراءات التفتيش والتضييق على الحواجز الأخرى، مما يعمق الحصار الذي تفرضه على محافظات الضفة الغربية، ويفصل شمالها عن جنوبها.

وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات أدت إلى أزمات مرورية خانقة عند الحواجز المحيطة بنابلس، حيث يعاني المواطنون من تفتيشات مطولة وإذلال متعمد من قبل جنود الاحتلال، ما يزيد من معاناة السكان اليومية

اقتحام ومواجهات في طولكرم

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بعد منتصف الليلة، مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية باقتحام عدد من آليات الاحتلال المدينة من محورها الغربي، وجابت شوارعها وتحديدا منطقة دوار العليمي "المحاكم"، وشارع جامعة القدس المفتوحة وشارع نابلس.

واضافت أن آليات الاحتلال تحاصر في هذه الاثناء مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بالمدينة.

وفي تطور لاحق، دفعت قوات الاحتلال بمزيد من تعزيزاتها العسكرية المصحوبة بجرافتين من النوع الثقيل باتجاه المدينة، وشرعت بتجريف مقاطع من محيط دوار العليمي غربا، ودوار اليونس شمالا، ودوار اكتابا شرقا، وتدمير البنية التحتية فيها.

وفي سياق متصل، أغلقت جرافات الاحتلال الطرق المؤدية الى مخيم نور شمس من منطقة دوار اكتابا وشارع السكة بسواتر ترابية،

في الوقت الذي جرفت في محيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة المحاذي لمدخل مخيم نور شمس، والذي دمرته قوات الاحتلال بشكل كامل خلال الاقتحامات السابقة للمخيم.

وتمركزت آليات الاحتلال في عدد من المفارق والطرق المحيطة بمخيم نور شمس، وسط سماع اصوات اشتباكات وانفجارات في المنطقة.

وانتشرت آليات الاحتلال في عدد من شوارع المدينة، وتحديدا في الحي الجنوبي وشارع الحدادين في الحي الشمالي، وأوقف جنود الاحتلال مركبة وأجبر من فيها على النزول منها وتفتيشهم والتنكيل بهم دون أن ترد تقارير عن اعتقالات حتى اللحظة.

قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين من مخيم عقبة جبر



وفي محافظة اريحا اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، ثلاثة مواطنين من مخيم عقبة جبر، جنوب أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واعتقلت كلا من الأسير المحرر لؤي النجار، والأسير المحرر اياد قطاش، والشاب محمد ابو عبيد.

الاحتلال يقتحم مدينة جنين



كما اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاثنين مدينة جنين .



وافادت مصادر محلية بأن عدداً من الآليات العسكرية برفقة جرافات

اقتحمت المدينة، باتجاه الحي الشرقي، وحي حليمة السعدية، وحي البيادر.



وحاصرت تلك القوات، بحسب مراسلتنا، مستشفى جنين الحكومي واغلقت الطرق المؤدية اليه، بينما شرعت بعمليات تجريف وتخريب في واد عزيز