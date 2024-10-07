حملة اعتقالات بالضفة : الاحتلال يقتحم يواصل اقتحاماته واعتداءاته المتصاعدة منذ عام

(MENAFN
- Palestine News Network
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طولكرم / محافظات /PNN/ شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي حملة اعتقالات في مختلف محافظات الضفة الغربية فيما دمرت شوارع وبنى تحتية خلال اقتحام محافظة طولكرم.
وفي اطار الاعتداءات الاسرائيلية على المحافظات بالضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مخيم الدهيشة بعد ان حاصرته ونفذت حملة مداهمات وتفتيش واعتقلت عددا من المواطنين.
وعرف من بين المعتقلين في مخيم الدهيشة احمد وخضر الحسنات وموسى نصار
حيث اقتادتهم لجهة مجهولة.
هذا وداهمت سلطات الاحتلال العديد من مناطق بيت لحم حيث داهمت مدينة الدوحة وبلدتي ارطاس والخضر.
الاحتلال يعتقل 5 مواطنين خلال اقتحامه عدة بلدات في نابلس ويشدد حصاره على المحافظة
هذا و اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عدة
بلدات في محافظة نابلس واعتقلت 5 مواطنين.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات تل، وبيتا، وبورين
في محافظة نابلس.
وأفادت مصادر أمنية، بأن الاحتلال اعتقل كلا من سامي عماد محمود يامين، وسامح تيسير عثمان رمضان، ويوسف حسن حمد بعد مداهمة منازل ذويهم في تل، وكلا من
محمد روحي معالي، وأحمد مجاهد معلا بعد مداهمة منازل ذويهما في بيتا جنوب نابلس.
وواصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تشديد حصارها على مدينة نابلس من خلال إغلاق عدد من الحواجز العسكرية وتشديد الإجراءات على حواجز أخرى في محيط المدينة.
وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" أن قوات الاحتلال قامت صباح اليوم بإغلاق عدة حواجز بشكل كامل، فيما شددت إجراءات التفتيش والتضييق على الحواجز الأخرى، مما يعمق الحصار الذي تفرضه على محافظات الضفة الغربية، ويفصل شمالها عن جنوبها.
وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات أدت إلى أزمات مرورية خانقة عند الحواجز المحيطة بنابلس، حيث يعاني المواطنون من تفتيشات مطولة وإذلال متعمد من قبل جنود الاحتلال، ما يزيد من معاناة السكان اليومية
اقتحام ومواجهات في طولكرم
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بعد منتصف الليلة، مدينة طولكرم.
وأفادت مصادر محلية باقتحام عدد من آليات الاحتلال المدينة من محورها الغربي، وجابت شوارعها وتحديدا منطقة دوار العليمي "المحاكم"، وشارع جامعة القدس المفتوحة وشارع نابلس.
واضافت أن آليات الاحتلال تحاصر في هذه الاثناء مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بالمدينة.
وفي تطور لاحق، دفعت قوات الاحتلال بمزيد من تعزيزاتها العسكرية المصحوبة بجرافتين من النوع الثقيل باتجاه المدينة، وشرعت بتجريف مقاطع من محيط دوار العليمي غربا، ودوار اليونس شمالا، ودوار اكتابا شرقا، وتدمير البنية التحتية فيها.
وفي سياق متصل، أغلقت جرافات الاحتلال الطرق المؤدية الى مخيم نور شمس من منطقة دوار اكتابا وشارع السكة بسواتر ترابية،
في الوقت الذي جرفت في محيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة المحاذي لمدخل مخيم نور شمس، والذي دمرته قوات الاحتلال بشكل كامل خلال الاقتحامات السابقة للمخيم.
وتمركزت آليات الاحتلال في عدد من المفارق والطرق المحيطة بمخيم نور شمس، وسط سماع اصوات اشتباكات وانفجارات في المنطقة.
وانتشرت آليات الاحتلال في عدد من شوارع المدينة، وتحديدا في الحي الجنوبي وشارع الحدادين في الحي الشمالي، وأوقف جنود الاحتلال مركبة وأجبر من فيها على النزول منها وتفتيشهم والتنكيل بهم دون أن ترد تقارير عن اعتقالات حتى اللحظة.
قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين من مخيم عقبة جبر
وفي محافظة اريحا اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، ثلاثة مواطنين من مخيم عقبة جبر، جنوب أريحا.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واعتقلت كلا من الأسير المحرر لؤي النجار، والأسير المحرر اياد قطاش، والشاب محمد ابو عبيد.
الاحتلال يقتحم مدينة جنين
كما اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاثنين مدينة جنين .
وافادت مصادر محلية بأن عدداً من الآليات العسكرية برفقة جرافات
اقتحمت المدينة، باتجاه الحي الشرقي، وحي حليمة السعدية، وحي البيادر.
وحاصرت تلك القوات، بحسب مراسلتنا، مستشفى جنين الحكومي واغلقت الطرق المؤدية اليه، بينما شرعت بعمليات تجريف وتخريب في واد عزيز
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