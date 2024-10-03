ناشط حقوقي فلسطيني يحصل على جائزة نوبل البديلة

MENAFN - Palestine News ) ستوكهولم / PNN- جرى تكريم نشطاء من فلسطين والفلبين وموزمبيق والمملكة المتحدة بجائزة رايت ليفليهوود المعروفة بجائزة نوبل البديلة، في ستوكهولم اليوم الخميس.

وقال مدير مؤسسة رايت ليفليهوود أوورد، أوله فون أوكسكول، خلال إعلان الفائزين إن كل من الحاصلين على جائزة رايت ليفليهوود لعام 2024 تركوا أثرا عميقا في مجتمعاتهم والساحة العالمية.

وقالت المؤسسة إن“التزامهم الراسخ بالتحدث علانية ضد قوى القمع والاستغلال، مع التمسك بصرامة بأساليب غير عنيفة، له صدى أبعد من مجتمعاتهم”.

وأضافت المؤسسة أن الفلسطيني عيسى عمرو ومجموعته الشعبية“شباب ضد المستوطنات” حصلوا على الجائزة“لمقاومتهم الراسخة وغير العنيفة للاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي والترويج للعمل المدني الفلسطيني من خلال وسائل سلمية”.

وحصلت الفلبينية جوان كارلينغ على الجائزة لـ"رفع أصوات السكان الأصليين في وجه الانهيار البيئي العالمي وقيادتها للدفاع عن الشعب والأراضي والثقافة".

ولد عيسى عمرو في 13 نيسان/ أبريل 1980 في الخليل، وكرّس حياته للنضال ضد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية الذي تعتبره الأمم المتحدة غير شرعي بموجب القانون الدولي. ومثّل إغلاق جامعة بوليتكنك فلسطين حيث كان يدرس عام 2003، نقطة تحول في حياته.

قاد حينها لمدة ستة أشهر حركة عصيان مدني و”تمكنت من إعادة فتح الجامعة مع الطلاب الآخرين”، وفق ما قال الناشط، موضحا:“تخرجت مهندسا وناشطا: لقد أصبح ذلك جزءا من شخصيتي”.

الفلسطيني الذي تعرض للاعتقال والتعذيب بشكل متكرر من قبل السلطة الفلسطينية وإسرائيل وفق منظمة“رايت لايفليهود”، أمضى حياته في توثيق الاحتلال الإسرائيلي من خلال منظمته غير الحكومية“شباب ضد المستوطنات”.

وأضاف عمرو:“إنها معجزة أنني ما زلت حيا”.

يشار إلى أن جائزة رايت ليفليهوود التي يتم منحها منذ 1980 ليست مرتبطة بجوائز نوبل التي من المقرر الإعلان عنها في ستوكهولم وأوسلو بدءا من يوم الإثنين.