قوات الاحتلال تقتحم الخضر جنوب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم / PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر محلية لـلوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت في منطقة التل في البلدة القديمة، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت تجاه المواطنين ومنازلهم.
وأضافت أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا في منطقة "التل"، حيث أوقفت المركبات وأجرت فيها تفتيشا دقيقا، ودققت في هويات المواطنين.
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