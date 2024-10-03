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قوات الاحتلال تقتحم الخضر جنوب بيت لحم

10/3/2024 6:13:11 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية لـلوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت في منطقة التل في البلدة القديمة، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت تجاه المواطنين ومنازلهم.

وأضافت أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا في منطقة "التل"، حيث أوقفت المركبات وأجرت فيها تفتيشا دقيقا، ودققت في هويات المواطنين.

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