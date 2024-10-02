الكرملين يدعو إلى ضبط النفس في الشرق الأوسط بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network
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موسكو / PNN - قال الكرملين الأربعاء إن الوضع في الشرق الأوسط يتطور في الاتجاه الأكثر إثارة للقلق ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين أن روسيا أجرت اتصالات مع جميع الأطراف ونددت بأي عمل يتسبب في مقتل مدنيين.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء إن وحدات نظامية من المشاة والمدرعات انضمت إلى العمليات البرية في جنوب لبنان في زيادة للضغط على حزب الله، مع تأهب إسرائيل للرد على إطلاق إيران لوابل من الصواريخ.
وأردف بيسكوف قائلا“الوضع يتطور وفقا للسيناريو الأكثر إثارة للقلق”.
وأضاف“ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس تجاه ما يحدث. ونندد بالتأكيد بأي عمل يتسبب في مقتل مدنيين”.
وردا على سؤال عما ستفعله موسكو بعد ذلك وما إذا كانت ستدعم إيران في حالة دخول طهران في صراع شامل مع إسرائيل، قال بيسكوف“لدينا اتصالات مع جميع الأطراف في هذا الصراع، وسنستمر في إجراء هذه الاتصالات وندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس”.
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