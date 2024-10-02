الكرملين يدعو إلى ضبط النفس في الشرق الأوسط بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

MENAFN - Palestine News ) موسكو / PNN - قال الكرملين الأربعاء إن الوضع في الشرق الأوسط يتطور في الاتجاه الأكثر إثارة للقلق ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين أن روسيا أجرت اتصالات مع جميع الأطراف ونددت بأي عمل يتسبب في مقتل مدنيين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء إن وحدات نظامية من المشاة والمدرعات انضمت إلى العمليات البرية في جنوب لبنان في زيادة للضغط على حزب الله، مع تأهب إسرائيل للرد على إطلاق إيران لوابل من الصواريخ.

وأردف بيسكوف قائلا“الوضع يتطور وفقا للسيناريو الأكثر إثارة للقلق”.

وأضاف“ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس تجاه ما يحدث. ونندد بالتأكيد بأي عمل يتسبب في مقتل مدنيين”.

وردا على سؤال عما ستفعله موسكو بعد ذلك وما إذا كانت ستدعم إيران في حالة دخول طهران في صراع شامل مع إسرائيل، قال بيسكوف“لدينا اتصالات مع جميع الأطراف في هذا الصراع، وسنستمر في إجراء هذه الاتصالات وندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس”.