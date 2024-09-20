أسعار النفط تتجه لتحقيق أكبر تقدم أسبوعي منذ نيسان



وتم تداول خام برنت دون 75 دولاراً للبرميل اليوم الجمعة، مع ارتفاع العقود الآجلة بأكثر من 4 بالمئة خلال الأسبوع، في حين اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 72 دولاراً. وأدى التفاؤل بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قادر على هندسة عملية هبوط سلس للاقتصاد الأميركي إلى تحفيز اتجاه المخاطرة في الأسواق المالية، وأسواق السلع الأوسع نطاقاً، وفقا لموقع (بلومبرغ) الاقتصادي.



وارتفعت أسعار النفط عند التسوية الخميس، بعد قرار الفدرالي الأميركي بخفض الفائدة، ليصعد خام برنت من أدنى مستوياته في نحو ثلاث سنوات، والذي سجله الأسبوع الماضي.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.23 دولار أو 1.67 بالمئة لتبلغ عند التسوية 74.88 دولار للبرميل.



كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.04 دولار أو 1.47 بالمئة لتبلغ عند التسوية 71.95 دولار للبرميل.