Monday, 16 September 2024 10:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعديلات جديدة لنظام الاختصاص والتصنيف الفني لمهنة التمريض

9/16/2024 3:09:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان- فيما أقرت الحكومة أخيرا نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة للعام 2024، وأحالته إلى ديوان التشريع والرأي، والذي صدر بمقتضى المواد 4 و6 و13 من قانون المجلس التمريضي الأردني رقم 53 لسنة 2006، سمح هذا النظام للممرض والقابلة غير الأردنيين بالتقدم لامتحان الاختصاص بعد معادلة الشهادات العلمية والتحقق من استيفائهما شروط الاختصاص وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
وتسري أحكام النظام الجديد على أي ممرض أردني وقابلة أردنية وأي ممرض غير أردني أو قابلة غير أردنية مصرح لهم بمزاولة المهنة في المملكة.
واشترطت التعديلات بالممرض أو القابلة الذي يتقدم بطلب للحصول على إجازة الاختصاص أو التصنيف الفني وفقًا لاحكام هذا النظام أن يكون حاصلا على ترخيص مزاولة المهنة ساري المفعول من الوزارة وغير ممنوع من مزاولتها.
وأكدت ضرورة أن تكون مستويات التصنيف الفني والاختصاص في المهنة على النحو التالي: الممرض العام/ القابلة العامة ويشترط فيه أ- أن يكون ممرضا قانونيا/قابلة قانونية، وحاصلا على شهادة تسجيل النقابة، وعلى مزاولة المهنة سارية المفعول.
أما الممرض المؤهل/ القابلة المؤهلة فيشترط فيه أن يكون ممرضًا عاما/ قابلة عامة ولديه خبرة عملية في التمريض أو القبالة لا تقل عن سنتين، وتحقيق متطلبات التطوير المهني المستمر المطلوبة وفق الأنظمة والتعليمات السارية.
فيما اشترطت التعديلات في الممرض المؤهل أو/ القابلة المؤهلة أن يكون ممرضا مؤهلا / قابلة مؤهلة ولديه خبرة عملية في التمريض أو القبالة لا تقل عن 7 سنوات وتحقيق متطلبات التطوير المهني المستمر وفق الأنظمة والتعليمات السارية.
وبالنسبة لمستويات الاختصاص اشترطت أن يكون ممرضا مؤهلا / قابلة مؤهلة، وأن يكون حاصلا على شهادة خبرة لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة المهنة، ولديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التخصص، وذلك خلال الخمس سنوات الأخيرة قبل التقديم لإجازة الاختصاص، وحاصلا على برنامج تدريبي لا يقل عن 150 ساعة زمنية في مجال التخصص خلال الخمس سنوات الأخيرة قبل التقديم لإجازة الاختصاص.
كما اشترطت اجتياز الامتحان المقرر لهذا المستوى من مجلس التمريض الأردني.
واشترطت التعديلات بالممرض المختص المتقدم والقابلة المختصة المتقدمة أن يكون ممرضا مؤهلا/ قابلة مؤهلة، وحاصلا على شهادة خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال الاختصاص، وأن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير).
كما اشترطت أن يكون قد خضع لبرنامج إقامة في مجال التخصص لا يقل عن ثلاث سنوات، واجتياز الامتحان المقرر لهذا المستوى من المجلس.
وقالت التعديلات: "يعفى من الامتحان كل من حصل على الماجستير في التمريض أو القبالة قبل صدور أحكام نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة شريطة تحقيق باقي المتطلبات".
وفيما يتعلق بالممرض المستشار/ القابلة المستشارة، فيشترط فيه أن تكون لديه خبرة لا تقل عن 23 سنة وحاصل على مستوى ممرض مختص/ قابلة مختصة على الأقل، ولديه خبرة لا تقل عن 20 سنة، وحاصل على مستوى ممرض مختص متقدم/ قابلة مختصة متقدمة، واجتياز المتطلبات والشروط الصادرة عن المجلس لهذا المستوى.
ووفقا للتعديلات، يشكل المجلس التمريضي الأردني لجنة تسمى لجنة الاختصاص والتصنيف الفني برئاسة الأمين العام وعضوية كل من نقيب الممرضين أو من ينوب عنه، ومدير التمريض في وزارة الصحة، ومدير التمريض في الخدمات الطبية الملكية، ومدير التمريض في أحد المستشفيات الجامعية أو التعليمية بالتناوب فيما بينها يسميه رئيس المجلس التمريضي، ومدير تمريض من المستشفيات الخاصة يسميه الرئيس، وقابلة قانونية يسميها الرئيس، وعميد إحدى كليات التمريض في الجامعات الرسمية التي تدرس الماجستير بالتناوب فيما بينها.
كما يضم المجلس عميد إحدى كليات التمريض في الجامعات الخاصة التي تدرس الماجستير بالتناوب فيما بينها، وعضوا من ذوي الخبرة والاختصاص يسميه الرئيس، وممثلا من الأمانة العامة للمجلس من ذوي العلاقة يسميه الأمين العام، وتكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتتولى اللجنة مهام التنسيب للمجلس باستحداث التخصصات التمريضية، والتأكد من استيفاء طلبات إجازة الاختصاص للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام، والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وإقرار نتائج امتحانات الاختصاص، إضافة إلى إصدار قرارات منح الاختصاص ورفعها للمجلس للمصادقة عليها.
كما تعمل اللجنة على التأكد من استيفاء طلبات التصنيف الفني للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وإصدار قرارات التصنيف الفني ورفعها للمجلس للمصادقة عليها، ودراسة الشكاوى المتعلقة بالاختصاص والتصنيف الفني واتخاذ القرارات بشأنها، والنظر في أي أمور تتعلق بالاختصاص والتصنيف الفني.
ووفقا للتعديلات، ينظم المجلس قواعد بيانات أو سجلات خاصة بمستويات الاختصاص ومستويات التصنيف الفني المنصوص عليها.
وحظرت على الممرض والقابلة وعلى أي شخص أن يستخدم أي من ألقاب الاختصاص أو التصنيف الفني، أو أن يقدم نفسه بتلك الصفة دون أن يكون حاصلا على إجازة الاختصاص أو التصنيف الفني، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
كما يحظر على أي مؤسسة أن تمنح أي من ألقاب الاختصاص أو التصنيف الفني أو أن تمنح أي ألقاب أخرى في المهنة اعتبارا من تاريخ أحكام هذا النظام.
ويجوز للممرض/ القابلة الجمع بين مسميات وألقاب الاختصاص ومسميات التصنيف الفني.
ويتم سحب إجازة الاختصاص والتصنيف الفني بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية اللجنة المعنية إذا ثبت بأن حائزها قدم وثائق غير صحيحة أو مضللة للحصول عليها، وعلى المجلس إعلام الجهات المعنية بذلك.
وأنيط بالمجلس وضع المعايير والكفايات ومجال الممارسة المؤسسية والتدريبية والتعليمية لتحقيق متطلبات الاختصاص والتصنيف الفني لغايات تطبيقها في المؤسسات ذات العلاقة، وفقًا للتشريعات النافذة.
ويصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، والتي تشمل: تعليمات منح وتجديد إجازة الاختصاص، وتعليمات منح التصنيف الفني، وتعليمات البرامج التدريبية والتعليمية وبرامج الإقامة لغايات الاختصاص، فضلا عن تعليمات النسب الآمنة من الممرضين والقابلات، وتعليمات تحديد مقدار البدل الذي يتقاضاه المجلس مقابل إصدار إجازة الاختصاص وعقد الامتحانات ومنح مستويات التصنيف الفني، إضافة إلى تعليمات قواعد البيانات أو السجلات الخاصة بمستويات الاختصاص ومستويات التصنيف الفني، وتعليمات المسؤولية القانونية بما يخص تطبيق نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة.

MENAFN16092024000072011014ID1108679621

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث