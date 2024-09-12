ببجي موبايل تطلق حملة Play For Green لدعم القضايا البيئية

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- Bashir Mraish Consultancy) الحملة التي تم إطلاقها في إطار مبادرة Green Game Jam التي ينظمها تحالف Playing For The Planet، تتضمن:
● خرائط جديدة: The Ruins of Erangel: Sandstorm وThe Ruins of Erangel: Exploration في نمط اللعب World of Wonder تتخيل شكل العالم بعد 100 عام من التغير المناخي استناداً إلى بيانات علمية واقعية
● حدث Run For Green الذي يحول حركة اللاعبين داخل اللعبة إلى دعم لمشاريع بيئية حقيقية ومكافآت رقمية حصرية
● Preservation Garden: حديقة نباتات تعليمية جديدة في نمط اللعب Home لاستعراض جمال وأهمية النباتات المهددة بالانقراض
● مسابقة World Of Wonder Green الإبداعية: دعوة لمبدعي World of Wonder لإنشاء خرائط بيئية باستخدام قالب The Ruins of Erangel وعناصر خاصة
● تحديGlobal Action: مسابقة اجتماعية تشجع اللاعبين على استعراض مبادراتهم البيئية للفوز بجوائز حصرية
- لمشاهدة الفيديو الترويجي لحملة Play For Green من ببجي موبايل، يرجى زيارة الرابط
- للاطلاع على التقرير الموجز " Play for Green: 2124 Climate Report "، يرجى زيارة الرابط
- لتنزيل الصور الخاصة بالحملة، يرجى زيارة الرابط
بغداد، العراق 12سبتمبر, 2024:أعلنت ببجي موبايل (PUBG MOBILE)، إحدى أشهر ألعاب الهواتف المحمولة عالمياً، اليوم عن إطلاق حملتها الجديدة Play For Green، في إطار مشاركتها في مبادرة Green Game Jam، التي ينظمها تحالف Playing For The Planet المدعوم من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وذلك لتعزيز الجهود البيئية من خلال الألعاب وزيادة الوعي حول أهمية حماية البيئة.
وتتضمن حملة Play For Green سلسلة من الخرائط الرسمية الجديدة، إلى جانب حدث جديد داخل اللعبة، وتحديات متعددة للاعبين، بالإضافة إلى مكافآت حصرية داخل اللعبة. وتهدف هذه الحملة إلى بناء الوعي في قاعدة اللاعبين العالمية لـببجي موبايل، وتسليط الضوء على أهمية دعم مشاريع الحفاظ على البيئة، مع إبراز ضرورة التعاون المثمر لخلق مستقبل أكثر استدامة. وجاءت هذه الحملة بعد استطلاع عالمي أجري مؤخراً للاعبين ببجي موبايل، حيث أظهر أن 88% من اللاعبين المشاركين قلقون بشأن تغير المناخ وتأثيره على مستقبلهم، فيما أكد 91% منهم أنهم قد عانوا بالفعل من آثار تغير المناخ في بلدانهم.
تحديث The Ruins of Erangel:
عملت ببجي موبايل بالتعاون مع البروفيسور مارك ماسلين من كلية لندن الجامعية (UCL)، لتضمين بعض الموضوعات المتعلقة بالتغير المناخي داخل اللعبة، حيث قامت بإنشاء تحديث رسمي يحمل اسم The Ruins of Erangel في نمط اللعب World of Wonder. وتقوم فكرة هذا التحديث على إعادة تصوير خريطة Erangel الشهيرة بعد مرور 100 عام من التغير المناخي. وتعتمد هذه الخريطة على المعدلات الحالية لآثار تغير المناخ، بالاستناد إلى بيانات جغرافية دقيقة، لتقدم تصوراً افتراضياً حول كيف ستصبح منطقة Ruins في خريطة Erangel في المستقبل.
وأظهرت الأبحاث أن كوكب الأرض قد يواجه نفس مصير الخريطة الافتراضية خلال 100 عام، إذا لم يتم اتخاذ التدابير البيئية اللازمة، حيث ستشهد الأرض عواصف رملية مدمرة، وجفاف، وتراجع شديد في الغطاء النباتي والأشجار.
وتتحدى خريطة The Ruins of Erangel: Sandstorm اللاعبين لجمع الحزم الطبية الأساسية ومواجهة بعضهم البعض في تحدٍ مثير للنجاة والبقاء على قيد الحياة. ومع اقتراب العاصفة الرملية الوشيكة، يتعين على اللاعبين توقيت عملية شفائهم بعناية لتفادي الأضرار التي تسببها العاصفة.
الخريطة الثانية، The Ruins of Erangel: Exploration، تقدم تجربة لعب فريدة مصممة لغمر اللاعبين في قصة مؤثرة حول تأثير التغير المناخي. وتأخذ هذه الخريطة اللاعبين في رحلة عبر سلسلة من محطات التوقف، كل منها يكشف عن فصل جديد في قصة التحول التي شهدتها خريطة Erangel. واثناء تقدم اللاعبين في أرجاء الخريطة، تظهر نصوص إرشادية عند كل محطة توقف، توجههم عبر مناطق معينة وتعزز فهمهم للتحديات البيئية التي تواجه الكوكب.
ويمكن قراءة التقرير الموجز لبحث البروفيسور مارك ماسلين الذي ألهم تحديث The Ruins of Erangel، والذي يستعرض 10 طرق رئيسية يمكن من خلالها المساهمة في دعم كوكب الأرض من خلال الرابط.
حدث Run for Green:
من خلال حدث خاص داخل اللعبة يسمى Run for Green، والذي بدأ من 11 سبتمبر و يستمر حتى 24 سبتمبر، سيكون بإمكان اللاعبين المساعدة في مشاريع بيئية حقيقية لحماية ما يعادل أكثر من 350,000 متر مربع من الأرض ذات الأهمية البيئية في إندونيسيا وباكستان والبرازيل. وستساهم مسافة الركض التي يقطعها اللاعبون في نمط اللعب Classic داخل ببجي موبايل في دعم مشاريع حماية الموائل الطبيعية وتعزيز جهود حماية النظام البيئي في جميع أنحاء العالم.
● يعمل مشروع Cerrado Biome في البرازيل على الحفاظ على واحدة من أكثر مناطق السافانا ذات التنوع البيولوجي على مستوى العالم، وذلك من خلال تشجيع ملاك الأراضي على الحفاظ على النباتات المحلية، التي تلعب دوراً رئيسياً في امتصاص غاز ثاني أوكسيد الكربون.
● يحمي مشروع محمية Rimba Raya للتنوع البيولوجي في إندونيسيا واحدة من آخر المجموعات البرية من إنسان الغاب (أحد أنواع القُرود)، ويشجع المجتمعات المحلية على المشاركة في الممارسات المستدامة للحد من التأثير السلبي للأنشطة البشرية على الحياة البرية
● في باكستان، يركز مشروع Delta Blue Carbon – 1 على تجديد أشجار المانغروف في دلتا نهر السند، وتعزيز قدرة المجتمع المحلي على مواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي.
ومن خلال حدث Run for Green داخل اللعبة، سيستكشف اللاعبون أيضاً مجموعة من العناصر والتجارب داخل اللعبة، بما في ذلك Preservation Garden الخاصة في نمط اللعب Home، والتي تضم مجموعة من النباتات والأشجار الجميلة المهددة بالانقراض في الوقت الحالي. وتهدف هذه الحديقة الافتراضية إلى زيادة الوعي بأهمية النباتات المهددة بالانقراض في العالم، ومنحها موطناً رقمياً في ببجي موبايل، ليتمكن اللاعبون من التعرف عليها من خلال الإشارات التفاعلية والاستمتاع بعجائبها الطبيعية.
مسابقة World Of Wonder Green الإبداعية:
لتشجيع اللاعبين على تصور مستقبل أكثر إشراقاً والمشاركة في الأنشطة البيئة الهادفة، تمت إضافة مجموعة من العناصر المميزة إلى نمط World of Wonder داخل اللعبة، بما في ذلك أشجار السيكويا دائمة الخضرة وأشجار الباوباب العملاقة المهددة بالانقراض. وتدعو ببجي موبايل صناع المحتوى لتسليط الضوء حول تغير المناخ من خلال استخدام قالب The Ruins of Erangel الجديد في نمط اللعب World of Wonder، جنباً إلى جنب مع هذه العناصر الجديدة، وذلك لزيادة الوعي بالقضايا البيئية الحالية والمستقبلية، ورسم مستقبل أفضل.
وستظهر الخرائط الفائزة، التي سيتولى فريق ببجي موبايل تقييمها، في نمط اللعب World of Wonder، وستفوز بحصة من مجموع الجوائز البالغ 12,500 دولار أميركي. ويمكن لصناع المحتوى تقديم مشاركاتهم في الفترة بين 12 سبتمبر و25 سبتمبر. وعلاوةً على ذلك، إذا لعب اللاعبون مجتمعين الخرائط الرسمية لـ Play for Green في نمط اللعب World Of Wonder أو أي خريطة إبداعية جديدة تم تقديمها في مسابقة World Of Wonder Green الإبداعية أكثر من 10 ملايين مرة، فإن ببجي موبايل تعهدت بمضاعفة مساهمتها في المشاريع البيئة التي تدعمها.
تحديGlobal Action:
تقيم ببجي موبايل تحدياً مثيراً على حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي من 17 إلى 30 سبتمبر، تدعو من خلاله اللاعبين لمشاركة صور أو قصص حول المشاريع والمبادرات البيئية المحلية التي شاركوا فيها منذ إطلاق حملة Play For Green؛ أو التي يعتزمون الانضمام إليها، وذلك لفرصة الفوز بعناصر حصرية داخل اللعبة. وللمشاركة في هذا التحدي، يتعين على اللاعبين الإشارة لقناة ببجي موبايل الرسمية وتضمين الهاشتاج #PUBGMPlayforGreen في منشوراتهم، مع نبذة قصيرة حول هذه المشاريع وكيف ستساهم في الحفاظ على الكوكب.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فنسنت وانغ، رئيس قسم النشر للعبة ببجي موبايل لدى تنسنت جيمز: "نسعى من خلال حملة Play For Green، لتحويل متعة اللعب إلى قوة دافعة لحماية كوكبنا. فالمبادرات المبتكرة مثل تحديث The Ruins of Erangel وحدث Run for Green لا تقتصر على تقديم تجارب لعب ممتعة، بل تساهم أيضاً في بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع. ونفخر في ببجي موبايل بأن نكون جزءاً من هذا التغيير الإيجابي، حيث نهدف لإلهام مجتمعنا العالمي لاتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة تحدي التغير المناخي ".
وبدوه قال البروفيسور مارك ماسلين، عالم المناخ والأستاذ في كلية لندن الجامعية: لا يُعد التغير المناخي مجرد تهديد بعيد المنال، بل هو واقع سيؤثر على كل جزء من كوكب الأرض. وتمثل حملة Play For Green التي أطلقتها ببجي موبايل إضافةً قوية لبناء الوعي، وتقديم صورة عن المستقبل المحتمل الذي سيرسمه التغير المناخي. ومن خلال دمج العلم مع التجارب التفاعلية الترفيهية، نسعى لتثقيف مجتمع اللاعبين وتعزيز مشاركتهم في الجهود الرامية لحماية كوكبنا".
ومن جانبه صرّح سام باريت، المؤسس المشارك لتحالف Playing For The Planet ورئيس وحدة الشباب والتعليم والمناصرة في برنامج الأمم المتحدة للبيئة: " تتمحور فكرة مبادرة Green Game Jam حول الاستفادة من الإمكانيات الهائلة لعالم الألعاب في إلهام اللاعبين وتشجيعهم على المبادرة في إحداث تغيير إيجابي. وفي كافة جوانب الحياة، سواء الشخصية أو العملية، لطالما كان لتأثير الأفراد دوراً حاسماً في رسم ملامح العالم الذي نصبو إليه. وتم تصميم Green Game Jam كمساحة مبتكرة تجمع مختلف استوديوهات الألعاب، لتشجيع اللاعبين على التفكير في كيف يمكن للخطوات الصغيرة أن تُحدث فارقاً كبيراً. ونتطلع إلى رؤية كيف ستُلهم حملة Play For Green من ببجي موبايل المزيد من الأشخاص للعمل والمساهمة في هذا التغيير الإيجابي".
يمكن للاعبين إظهار دعمهم لببجي موبايل وحملة Play for Green من خلال المشاركة في جوائز Player's Choice Awards التي تنظمها Green Game Jam من خلال الرابط.
ويمكن تنزيل ولعب ببجي موبايل مجاناً من App Store وGoogle Play Store لتجربة المحتوى الجديد.
ولمعرفة آخر التحديثات والأخبار، يمكن متابعة حسابات ببجي موبايل على مواقع التواصل الاجتماعي:
فيسبوك و تويتر و انستغرام و يوتيوب و تيك توك.
ملاحظات للمحررين
النتائج التي تم تضمينها في هذا الخبر الصحفي تستند إلى بيانات تم جمعها من خلال استطلاع رأي أُجري بين لاعبي لعبة ببجي موبايل في شهر يوليو من عام 2024
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