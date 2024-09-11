مسيرة استفزازية للمستعمرين قرب الجفتلك شمال أريحا

(MENAFN
- Palestine News Network
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أريحا / PNN - نظم عشرات المستعمرين، اليوم الأربعاء، مسيرة استفزازية على شارع 90 القريب من قرية الجفتلك شمال أريحا، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.
وأفاد شهود عيان، بأن الشرطة الإسرائيلية قامت بإغلاق الشارع أمام المواطنين الفلسطينيين، ومنعتهم من المرور، ما أدى لعرقلة حركة التنقل وإعاقة وصول المزارعين إلى أراضيهم.
يشار إلى أن شارع 90 يعد شريانا رئيسيا يربط شمال أريحا والأغوار بمناطق الضفة الغربية، حيث تواصل قوات الاحتلال التضييق على المواطنين
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