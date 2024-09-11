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مسيرة استفزازية للمستعمرين قرب الجفتلك شمال أريحا

9/11/2024 7:14:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا / PNN - نظم عشرات المستعمرين، اليوم الأربعاء، مسيرة استفزازية على شارع 90 القريب من قرية الجفتلك شمال أريحا، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن الشرطة الإسرائيلية قامت بإغلاق الشارع أمام المواطنين الفلسطينيين، ومنعتهم من المرور، ما أدى لعرقلة حركة التنقل وإعاقة وصول المزارعين إلى أراضيهم.

يشار إلى أن شارع 90 يعد شريانا رئيسيا يربط شمال أريحا والأغوار بمناطق الضفة الغربية، حيث تواصل قوات الاحتلال التضييق على المواطنين

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