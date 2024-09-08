البلدية بدء عملية إزالة المنشآت المخالفة قرب أنابيب النفط شمال البلاد

(MENAFN
- Al-Anbaa)
لا تهاون بأي تعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين
أعلنت بلدية الكويت أنه سيتم اليوم الأحد، البدء في عملية الإزالة للمنشآت الثابتة والمتحركة المخالفة قرب الخدمات الحيوية وانابيب النفط والغاز في مواقع بشمال الكويت.
وقال رئيس قسم إزالة المخالفات لمحافظة بلدية الجهراء المهندس عبدالله الديحاني في بيان، إن تم رصد المواقع المخالفة تمهيدا لإزالتها، مؤكدا مواصلة فرق أقسام إزالة المخالفات بالبلدية بالتعاون مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وشركة النفط حملاتها الميدانية لإزالة المخالفات.
وشدد على ضرورة التعاون مع الفرق الميدانية لتطبيق قانون البلدية واللوائح والنظم، مؤكدا عدم التهاون بأي مخالفات وتعديات وإزالتها من قبل الفرق الرقابية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين.
MENAFN08092024000130011022ID1108649034
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.