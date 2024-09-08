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البلدية بدء عملية إزالة المنشآت المخالفة قرب أنابيب النفط شمال البلاد

9/8/2024 6:05:23 AM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • لا تهاون بأي تعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين


أعلنت بلدية الكويت أنه سيتم اليوم الأحد، البدء في عملية الإزالة للمنشآت الثابتة والمتحركة المخالفة قرب الخدمات الحيوية وانابيب النفط والغاز في مواقع بشمال الكويت.

وقال رئيس قسم إزالة المخالفات لمحافظة بلدية الجهراء المهندس عبدالله الديحاني في بيان، إن تم رصد المواقع المخالفة تمهيدا لإزالتها، مؤكدا مواصلة فرق أقسام إزالة المخالفات بالبلدية بالتعاون مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وشركة النفط حملاتها الميدانية لإزالة المخالفات.

وشدد على ضرورة التعاون مع الفرق الميدانية لتطبيق قانون البلدية واللوائح والنظم، مؤكدا عدم التهاون بأي مخالفات وتعديات وإزالتها من قبل الفرق الرقابية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

MENAFN08092024000130011022ID1108649034

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