إس آند بي 500 يتراجع للجلسة الثالثة عند الإغلاق مع ترقب تقرير الوظائف الشهري - جريدة البورصة

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جيه بي مورجان: على الفيدرالي خفض الفائدة 50 نقطة أساس هذا الشهر ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية مع تنامي توقعات خفض الفائدة في أمريكا نمو التبادل التجاري بين قطر وفنلندا ليبلغ 112 مليون دولار العام الماضي
تعرضت مؤشرات الأسهم الأمريكية لضغوط بيعية، حيث تزايدت حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي في ظل صدور بيانات اقتصادية متضاربة عن سوق العمل، مما صرف الأنظار تجاه تقرير الوظائف الشهري غدًا الجمعة.
وعند إغلاق تداولات الخميس، تراجع“داو جونز” بنسبة 0.55% أو 219 نقطة عند 40755 نقطة، بعدما ارتفع المؤشر الصناعي إلى 41084 نقطة.
وفي حين انخفض“إس آند بي 500” بنسبة 0.3% أو 16 نقطة عند 5503 نقاط، صعد“ناسداك” بنسبة 0.25% أو 43 نقطة عند 17127 نقطة.
المصدر:
MENAFN05092024000202011048ID1108643067
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