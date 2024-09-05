إس آند بي 500 يتراجع للجلسة الثالثة عند الإغلاق مع ترقب تقرير الوظائف الشهري - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتجيه بي مورجان: على الفيدرالي خفض الفائدة 50 نقطة أساس هذا الشهر ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية مع تنامي توقعات خفض الفائدة في أمريكا نمو التبادل التجاري بين قطر وفنلندا ليبلغ 112 مليون دولار العام الماضي

تعرضت مؤشرات الأسهم الأمريكية لضغوط بيعية، حيث تزايدت حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي في ظل صدور بيانات اقتصادية متضاربة عن سوق العمل، مما صرف الأنظار تجاه تقرير الوظائف الشهري غدًا الجمعة.

وعند إغلاق تداولات الخميس، تراجع“داو جونز” بنسبة 0.55% أو 219 نقطة عند 40755 نقطة، بعدما ارتفع المؤشر الصناعي إلى 41084 نقطة.

وفي حين انخفض“إس آند بي 500” بنسبة 0.3% أو 16 نقطة عند 5503 نقاط، صعد“ناسداك” بنسبة 0.25% أو 43 نقطة عند 17127 نقطة.

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