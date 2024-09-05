Friday, 06 September 2024 03:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منتخب ناشئي اليد يخسر أمام كوريا

9/5/2024 7:27:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

خسر‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للناشئين‭ ‬أمام‭ ‬منافسه‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬بنتيجة‭ (‬29-26‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬العاشرة‭ ‬للناشئين‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬والمؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬سلوفينيا،‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬منافساتها‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمان،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬3‭ ‬ ‭ ‬14‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭. ‬وكان‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬قد‭ ‬انتهى‭ ‬لصالح‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬بنتيجة‭ (‬14-11‭)‬،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬اكتفى‭ ‬منتخبنا‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ (‬نقطتين‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬حصد‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬برصيد‭ (‬4‭ ‬نقاط‭) ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭.‬

MENAFN05092024000055011008ID1108642801

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث