منتخب ناشئي اليد يخسر أمام كوريا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

خسر‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للناشئين‭ ‬أمام‭ ‬منافسه‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬بنتيجة‭ (‬29-26‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬العاشرة‭ ‬للناشئين‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬والمؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬سلوفينيا،‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬منافساتها‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمان،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬3‭ ‬ – ‭ ‬14‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭. ‬وكان‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬قد‭ ‬انتهى‭ ‬لصالح‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬بنتيجة‭ (‬14-11‭)‬،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬اكتفى‭ ‬منتخبنا‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ (‬نقطتين‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬حصد‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬برصيد‭ (‬4‭ ‬نقاط‭) ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭.‬