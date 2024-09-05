منتخب ناشئي اليد يخسر أمام كوريا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق
الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
خسر منتخبنا الوطني للناشئين أمام منافسه المنتخب الكوري بنتيجة (29-26) في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الخميس في البطولة الآسيوية العاشرة للناشئين لكرة اليد والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في سلوفينيا، والتي تقام منافساتها في العاصمة الأردنية عمان، خلال الفترة ما بين 3 – 14 سبتمبر الجاري. وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح المنتخب الكوري بنتيجة (14-11)، وبهذه النتيجة اكتفى منتخبنا بالحصول على المركز الثاني برصيد (نقطتين)، فيما حصد المنتخب الكوري المركز الأول برصيد (4 نقاط) ضمن منافسات المجموعة الأولى.
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