بوتين مستعد لاستئناف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا



أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة فلاديفوستوك، اليوم الخميس، إن موسكو مستعدة لمواصلة ضخ إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد انتهاء عقد العبور الحالي في نهاية العام.

وأوضح بوتين، في جلسة عامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك الواقعة على ساحل المحيط الهادئ في روسيا: "نحن وشركة جازبروم نريد الوفاء بالتزاماتنا تجاه عملائنا، الذين لدينا معهم عقود طويلة الأجل."

وأشار إلى أن روسيا ليست في وضع يسمح لها بإجبار أوكرانيا على تمديد عقد العبور، وأن الدول الأوروبية، التي يمكنها ممارسة الضغط على كييف، تبدي اهتماما ضئيلا .

وتابع بوتين قائلا إنه إضافة إلى ذلك، أغلقت بولندا خط أنابيب يامال الذي ينقل الغاز عبر بيلاروس إلى بولندا وألمانيا، ولم يتم ربط ألمانيا بخط أنابيب نورد ستريم 2 الذي يمر تحت بحر البلطيق.

كانت روسيا، في واقع الأمر، هي التي أوقفت عمليات ضخ الغاز عبر خط أنابيب يامال في

مايو 2022 بعد أن رفضت بولندا التحول إلى السداد بالروبل.

ولطالما أثار بوتين مسألة نورد ستريم 2، كما فعل عندما خفضت روسيا إمدادات الغاز ثم اوقفتها عبر نورد ستريم 1 في عام 2022، بدعوى وجود مشاكل فنية.

وحدث هذا قبل أسابيع من الانفجارات التي ألحقت أضرارا بخطوط الأنابيب في سبتمبر 2022.

وقد سجلت شركة جازبروم، التي تمتلك روسيا حصة أغلبية فيها، خسائر ضخمة العام الماضي.

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