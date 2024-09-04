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6 شهداء باستهداف الاحتلال مدينة طوباس ومخيم الفارعة فجر الخميس

9/4/2024 11:58:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد 5 شبان وأصيب سادس بإصابة خطيرة، في ثلاث غارات نفذتها طائرة مسيرة للاحتلال على مركبة في مدينة طوباس.
وأفادت مصادر في الهلال الأحمر بأن طواقم الإسعاف انتشلت 5 شهداء من المركبة المقصوفة، فيما تجري عمليات إنعاش لمصاب سادس.

والشهداء طبقا لمصادر طبية، هم: محمد زكريا زبيدي (23 عاما)، وأحمد فواز أبو دواس (27 عاما)، ومحمد عوض العايدي (27 عاما)، وقصي مجدي عبد الرازق (24 عاما)، ومحمد بني غرة (20 عاما).

ويأتي هذا القصف تزامنا مع استمرار عملية اقتحام تنفذها قوات الاحتلال لمخيم الفارعة جنوب طوباس.

كما استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مخيم الفارعة، جنوب طوباس، بالضفة الغربية.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أفاد بأن قوات الاحتلال تمنع طواقمه في الفارعة من الوصول إلى أحد المصابين. (وكالات)

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