6 شهداء باستهداف الاحتلال مدينة طوباس ومخيم الفارعة فجر الخميس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد 5 شبان وأصيب سادس بإصابة خطيرة، في
ثلاث غارات نفذتها طائرة مسيرة للاحتلال على مركبة في مدينة طوباس.
وأفادت مصادر في الهلال الأحمر بأن طواقم
الإسعاف انتشلت 5 شهداء من المركبة المقصوفة، فيما تجري عمليات إنعاش لمصاب سادس.
والشهداء طبقا لمصادر طبية، هم: محمد زكريا
زبيدي (23 عاما)، وأحمد فواز أبو دواس (27 عاما)، ومحمد عوض العايدي (27 عاما)،
وقصي مجدي عبد الرازق (24 عاما)، ومحمد بني غرة (20 عاما).
ويأتي هذا القصف تزامنا مع استمرار عملية
اقتحام تنفذها قوات الاحتلال لمخيم الفارعة جنوب طوباس.
كما استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في
مخيم الفارعة، جنوب طوباس، بالضفة الغربية.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أفاد بأن قوات
الاحتلال تمنع طواقمه في الفارعة من الوصول إلى أحد المصابين. (وكالات)
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