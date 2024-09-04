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تقرير: خطط ترامب لخفض الضرائب تكلف أمريكا أكثر من 10 تريليونات دولار

9/4/2024 11:46:48 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) يمكن أن تبلغ تكلفة مقترحات خفض الضرائب المقدمة من“دونالد ترامب” المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة، 10.5 تريليون دولار على مدى عقد من الزمان، وهو مبلغ ضخم من شأنه أن يتجاوز الميزانيات المجمعة للوكالات الفيدرالية المحلية، بحسب تقرير.

ونقلت“بلومبرج” التقديرات عن المتخصصين في الضرائب والموازنة، لأن حملة“ترامب” قالت في بيان إن الرئيس السابق سيخفض الإنفاق، ويزيد من إنتاج الطاقة لتعويض الخفض الضريبي، وتقليص الدين الوطني، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

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وبحسب التقرير الصادر الأربعاء، من الصعوبة أن تحظى المقترحات بموافقة الكونجرس، فهي تعني أنه يمكن تمويل الجيش وبرامج الإعانات الفيدرالية، مثل الضمان الاجتماعي، ودفع الفائدة على الديون فقط، مع إلغاء الوكالات الفيدرالية التي تتعامل مع واجبات مثل إنفاذ القانون، وخلافه.

وإذا مدد“ترامب” قانون الضرائب الخاص به، فإن مكتب الموازنة بالكونجرس يقول إن هذا سيكلف البلاد نحو 4.6 تريليون دولار على مدى عشر سنوات، كما أن خفض ضريبة الشركات إلى 15% من 21%، يضيف 874 مليار دولار أخرى إلى الإجمالي.

ستكون الضرائب على رأس جدول أعمال الكونجرس العام المقبل، بغض النظر عن الفائز بإدارة البيت الأبيض، حيث تنتهي أجزاء كبيرة من التخفيضات الضريبية التي أقرها“ترامب” عام 2017 في نهاية العام المقبل.

المصدر:

MENAFN04092024000202011048ID1108638362

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