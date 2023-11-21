جيش الاحتلال: الحرب طويلة ونعمل كل ما بوسعنا لإعادة الأسرى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يعمل ما بوسعه لإعادة الأسرى.
وقال الجيش في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن هناك تقدم بشأن الأسرى وهذا أمر يبحث على المستوى السياسي.
وأضاف أن تقييم رئيس الأركان جاء بأن العملية البرية تحقق أهدافها لكنها ستستغرق وقتا، لافتا إلى أن الحرب طويلة وهناك مراحل كثيرة وأهداف لها.
وأشار إلى استمرار الحرب حتى تحقيق الأهداف في تفكيك حماس وإعادة الأسرى وتوفير حدود آمنة في غزة.
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