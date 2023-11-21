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جيش الاحتلال: الحرب طويلة ونعمل كل ما بوسعنا لإعادة الأسرى

11/21/2023 3:14:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يعمل ما بوسعه لإعادة الأسرى.

وقال الجيش في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن هناك تقدم بشأن الأسرى وهذا أمر يبحث على المستوى السياسي.


وأضاف أن تقييم رئيس الأركان جاء بأن العملية البرية تحقق أهدافها لكنها ستستغرق وقتا، لافتا إلى أن الحرب طويلة وهناك مراحل كثيرة وأهداف لها.

وأشار إلى استمرار الحرب حتى تحقيق الأهداف في تفكيك حماس وإعادة الأسرى وتوفير حدود آمنة في غزة.

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