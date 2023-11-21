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31 % زيادة التبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيل خلال عام 2022

11/21/2023 4:32:58 AM
(MENAFN- Youm7) قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن قيمـة إجمـالــى الصــادرات الـى دول حـوض النيل بلغت 1664 مليون دولار خلال 2022 مقابل 1550 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة
قدرها 7.4 %.



وتركزت أعلى القيم فى خمس دول افريقية بنسبة 93.9% من إجمالى هذا التكتلات وجاء ترتيب الدول كالتالى:



1- السودان: بلغــت قيمــة الصادرات
(929 مليون دولار) بنسبه 55.8 % من إجمالي التكتل.



2- كينيا: بلغــت قيمــة الصادرات (356 مليون دولار) بنسبه 21.4 % من إجمالي التكتل.



3- أوغندا: بلغــت قيمــة الصادرات (108 مليون دولار) بنسبه
6.5 % من إجمالى التكتل.



4- أثيوبيا: بلغت قيمة الصادرات (103 مليون دولار) بنسبه 6.2 % من إجمالى التكتل.



5- تنزانيا: بلغت قيمة الصادرات
(70 مليون دولار) بنسبه 4.2 % من إجمالى التكتل.


وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالى:


1. لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات (196مليون دولار) بنسبة 30.1 %من اجمالي أهم السلع.



2. أسمدة بلغت قيمة الصادرات
(182 مليون دولار) بنسبة 27.9% من اجمالي أهم السلع .



3. سكر ومصنوعات سكرية بلغت قيمة الصادرات (97 مليون دولار) بنسبة 14.9 % من اجمالي أهم السلع .



وبلغــت قيمــة إجمـالي الواردات من دول حوض النيل 1377 مليون دولار خلال عام 2022
مقابل 783 مليون دولار عن عام 2021
بنسبة زيادة
قدرها 75.9%.



وتركزت أعلى القيم في خمس دول افريقية بنسبة 99.3 % من إجمالي هذا التكتل وجاء ترتيب الدول كالتالي:



1- الكونغو الديمقراطية: بلغت قيمة الواردات (525 مليون دولار) بنسبه 38.1% من إجمالي التكتل.



2- السودان: بلغـت قيمـــة الـواردات (505 مليون دولار) بنسبــه 36.7% من إجمالي التكتـل.



3- كينيــا:
بلغت قيمة الـواردات (308
مليون دولار) بنسبه 22.4% من إجمالي التكتل.



4- أوغنــدا: بلغـــت قيمة الواردات (23 مليون دولار) بنسبه 1.7 % من إجمالي التكتل.



5- أثيوبيا: بلغت قيمة الواردات (8 مليون دولار) بنسبه 0.6% من إجمالي التكتل.




وجاء ترتيب أهم السلع المستوردة كالتالي:


1. نحاس ومصنوعاته بلغت قيمة الواردات (530 مليون دولار) بنسبة 41.1% من اجمالي أهم السلع.



2. بن وشاى وبهارات بلغت قيمة الواردات (294 مليون دولار) بنسبة 22.8% من اجمالي أهم السلع.



3. حيوانات حية بلغت قيمة الواردات
(195 مليون دولار) بنسبة 15.1% من اجمالي أهم السلع .












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