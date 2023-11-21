أمانة تحوز شهادة "بيئة مثالية للعمل" من مؤسسة "غريت بليس تو وورك"

(MENAFN
- mslgroup) أعلنت أمانة، منصة الوساطة المالية المتخصصة بالتداول الإلكتروني والرائدة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم، عن حصولها على شهادة "بيئة مثالية للعمل" Great Place to Work Certification® المرموقة من مؤسسة "غريت بليس تو وورك" الرائدة على مستوى العالم،والتي تمنح شهادات معتمدة للشركات التي تلبي أفضل المعايير والممارسات في بيئة العمل. ويعكس نيل "أمانة" هذه الشهادة التزامها وحرصها المستمر على خلق ثقافة عمل شاملة ومتنوعة وملهمة تمكّن موظفيها من التقدم والنمو وتحقيق طموحاتهم المهنية.
وقال محمد رسول، الرئيس التنفيذي لشركة أمانة: "يجسّد نيلنا لشهادة "البيئة المثالية للعمل" من مؤسسة "غريت بليس تو وورك" التزامنا العميق تجاه موظفينا وثقافتنا المتميزة التي حرصنا على ترسيخها. ويأتي هذا التكريم تتويجاً لرؤيتنا المتمثلة ببناء ليس فقط شركة ناجحة، بل ثقافة مؤسسية تمكّن موظفينا من النمو والتقدم في حياتهم المهنية بكل ثقة، والتحلّي بالقدرة على الإبداع وتقديم ابتكارات هادفة ترتقي بتجارب عملائنا."
وكشف استبيان حديث حول ثقافة وبيئة العمل في "أمانة" أن 93% من الموظفين أشادوا بمعايير السلوك الأخلاقي وممارسات النزاهة والتميز التي تتبعها أمانة في بيئة العمل. بالإضافة إلى ذلك، ذكر 93% أنهم يشعرون بترحيب حقيقي عند انضمامهم إلى أمانة. وأعرب أكثر من 90% عن إيمانهم الراسخ بالتزام الشركة بالمعاملة العادلة والمحايدة تجاه الموظفين، كما أكد 89% من المشاركين في الاستبيان أن شركة أمانة هي مكان رائع للعمل. إضافة إلى ذلك، أعرب 84% من الموظفين عن فخرهم بكونهم جزءاً من فريق أمانة.
وأضاف رسول: "إن ثقافة أمانة ترتكز بعمق على المبادئ التي تعطي الأولوية للابتكار والتعاون والشمول في بيئة العمل. ويعود نجاحنا المستمر في ترسيخ هذه الثقافة إلى معايير الشفافية والتواصل السلس بين الموظفين وإدارة الشركة بدون أي حواجز. ونحن نؤمن بأن الممارسات الأخلاقية التي نتبعها خلال التعامل مع عملائنا يجب أن تبدأ أولاً داخل الشركة مع موظفينا. ونحن ملتزمون بتعزيز التوازن بين متطلبات العمل والحياة الشخصية من خلال توفير جداول زمنية مرنة وخيارات للعمل عن بُعد، إضافة إلى التأكد من توفير تعويضات تنافسية ومزايا جيدة للرعاية الصحية لموظفينا."
وبينما تواصل أمانة التركيز على تعزيز جودة حياة موظفيها، تمثل هذه الشهادة محفزاً للاستمرار في توفير بيئة عمل داعمة وملهمة. ومن خلال ثقافتها المؤسسية الاستثنائية، لا تقتصر مهمة أمانة على توفير منصة مثالية لعملائها للتداول والاستثمار فقط، بل أيضاً مواصلة ترسيخ مكانتها كشريك في النمو المالي والمهني لموظفيها.
MENAFN21112023004993011075ID1107463023
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.