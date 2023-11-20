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الكويت تولي أهمية كبيرة لتعزيز حقوق الطفل

11/20/2023 11:36:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود أن الكويت تولي أهمية كبيرة لتعزيز حقوق الطفل وحمايته ورعايته.
وقال السعود في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للطفل ان الكويت كانت في طليعة دول العالم التي صادقت على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل مثل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1991 وبروتوكولاتها الاختيارية والصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الكويت حققت خطوات كبيرة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتركيز على رفاه الأطفال وتضمين قضاياهم في وثائق التنمية الوطنية ومد يد التعاون مع مختلف الجهات والمنظمات الدولية لتحقيق أفضل النتائج.
ولفت السعود إلى جهود وزارة الشؤون في رعاية الأطفال واتخاذ كل ما يلزم لدعمهم ومنحهم حقوقهم والحفاظ عليها، مشددا على ضرورة أن يلتفت المجتمع الدولي لما يتعرض له الأطفال في غزة وأن يتحلوا بالضمير الإنساني في مواجهة ما يتعرضون له من قتل وتهجير ومعاناة وانتهاكات يندى لها جبين البشرية.

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