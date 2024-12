(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) Copenhagen

Euronext Dublin

London Stock Exchange

Danish Supervisory Authority

Other stakeholders Date 30 December 2024 Share buyback programme - week 52 The share buyback programme runs in the period 1 February 2024 up to and including 27 January 2025, see company announcement of 31 January 2024. Part I of the programme, for DKK 750 million, was completed on 27 June 2024, see company announcement of 28 June 2024. Part II of the programme, for DKK 775 million and a maximum of 1,550,000 shares, is for execution in the period 28 June 2024 - 27 January 2025. The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the“Safe Harbour” rules. The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the pro-gramme (DKK) Total in accordance with the last announcement 594,807 1,124.91 669,105,143 23 December 2024 4,500 1,196.00 5,382,000 27 December 2024 4,500 1,207.31 5,432,895 Total under the share buyback programme, part II 603,807 1,126.06 679,920,038 Bought back under share buyback programme part I executed in the period 1 February 2024 - 27 June 2024 631,900 1,186.82 749,953,400 Total bought back 1,235,707 1,157.13 1,429,873,438

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:

1,235,707 shares under the above share buyback programme corresponding to 4.6 % of the bank's share capital.



In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 8 1176 XCSE 20241223 9:00:03.031000 30 1182 XCSE 20241223 9:03:48.804000 4 1182 XCSE 20241223 9:03:48.804000 10 1188 XCSE 20241223 9:14:43.199000 25 1188 XCSE 20241223 9:14:44.914000 10 1188 XCSE 20241223 9:14:44.914000 6 1189 XCSE 20241223 9:15:06.005000 9 1189 XCSE 20241223 9:15:06.005000 35 1187 XCSE 20241223 9:16:19.190000 19 1189 XCSE 20241223 9:18:44.969000 17 1190 XCSE 20241223 9:21:20.832000 10 1190 XCSE 20241223 9:21:20.832000 3 1190 XCSE 20241223 9:22:19.688000 5 1190 XCSE 20241223 9:22:19.688000 15 1189 XCSE 20241223 9:25:40.731000 17 1189 XCSE 20241223 9:25:40.731000 3 1189 XCSE 20241223 9:25:40.731000 5 1189 XCSE 20241223 9:30:23.643000 5 1189 XCSE 20241223 9:30:23.645000 5 1189 XCSE 20241223 9:30:23.647000 5 1189 XCSE 20241223 9:30:23.648000 5 1189 XCSE 20241223 9:30:23.649000 1 1189 XCSE 20241223 9:30:23.650000 5 1189 XCSE 20241223 9:30:25.347000 1 1189 XCSE 20241223 9:30:25.347000 22 1193 XCSE 20241223 9:42:21.688000 10 1193 XCSE 20241223 9:42:21.688000 9 1193 XCSE 20241223 9:42:21.706000 10 1193 XCSE 20241223 9:42:21.706000 9 1193 XCSE 20241223 9:42:21.725000 10 1193 XCSE 20241223 9:42:21.725000 6 1193 XCSE 20241223 9:42:23.205000 8 1193 XCSE 20241223 9:42:23.209000 9 1193 XCSE 20241223 9:42:23.209000 9 1193 XCSE 20241223 9:42:28.687000 5 1194 XCSE 20241223 9:43:03.318000 4 1194 XCSE 20241223 9:43:03.318000 9 1194 XCSE 20241223 9:43:47.686000 9 1194 XCSE 20241223 9:44:39.688000 1 1194 XCSE 20241223 9:45:40.901000 8 1194 XCSE 20241223 9:45:40.901000 1 1194 XCSE 20241223 9:46:49.687000 8 1194 XCSE 20241223 9:46:49.687000 9 1194 XCSE 20241223 9:48:35.831000 9 1194 XCSE 20241223 9:50:12.687000 1 1194 XCSE 20241223 9:50:55.687000 8 1194 XCSE 20241223 9:50:55.687000 2 1194 XCSE 20241223 9:51:35.560000 7 1194 XCSE 20241223 9:51:35.560000 9 1194 XCSE 20241223 9:52:16.686000 8 1194 XCSE 20241223 9:53:02.561000 1 1194 XCSE 20241223 9:53:02.561000 9 1194 XCSE 20241223 9:53:44.688000 9 1194 XCSE 20241223 9:54:31.444000 9 1194 XCSE 20241223 9:55:10.686000 9 1194 XCSE 20241223 9:56:14.687000 9 1193 XCSE 20241223 9:57:12.570000 3 1193 XCSE 20241223 9:58:17.687000 6 1193 XCSE 20241223 9:58:17.687000 9 1193 XCSE 20241223 9:59:17.688000 7 1193 XCSE 20241223 10:00:23.687000 1 1193 XCSE 20241223 10:00:23.687000 1 1193 XCSE 20241223 10:00:23.687000 25 1192 XCSE 20241223 10:00:25.736000 28 1195 XCSE 20241223 10:00:56.428000 34 1195 XCSE 20241223 10:06:16.015000 16 1194 XCSE 20241223 10:06:18.233000 12 1194 XCSE 20241223 10:06:18.235000 6 1194 XCSE 20241223 10:06:18.235000 16 1194 XCSE 20241223 10:06:18.235000 25 1193 XCSE 20241223 10:06:55.224000 9 1191 XCSE 20241223 10:09:15.582000 9 1191 XCSE 20241223 10:11:57.358000 9 1190 XCSE 20241223 10:12:21.328000 9 1189 XCSE 20241223 10:14:23.681000 6 1193 XCSE 20241223 10:29:26.331000 2 1193 XCSE 20241223 10:29:26.331000 10 1193 XCSE 20241223 10:29:26.349000 30 1193 XCSE 20241223 10:29:26.349000 9 1193 XCSE 20241223 10:30:15.687000 25 1193 XCSE 20241223 10:32:09.370000 2 1192 XCSE 20241223 10:32:10.543000 15 1192 XCSE 20241223 10:32:39.887000 2 1192 XCSE 20241223 10:32:39.887000 35 1192 XCSE 20241223 10:36:14.383000 11 1191 XCSE 20241223 10:37:16.541000 7 1191 XCSE 20241223 10:37:16.541000 9 1191 XCSE 20241223 10:37:16.541000 8 1191 XCSE 20241223 10:37:16.541000 17 1192 XCSE 20241223 10:43:08.651000 18 1191 XCSE 20241223 10:43:12.725000 18 1192 XCSE 20241223 10:47:26.724000 8 1192 XCSE 20241223 10:47:26.724000 26 1191 XCSE 20241223 10:55:25.801000 8 1190 XCSE 20241223 10:59:47.866000 18 1190 XCSE 20241223 10:59:47.866000 3 1193 XCSE 20241223 11:12:15.339000 9 1193 XCSE 20241223 11:12:15.339000 11 1193 XCSE 20241223 11:12:15.339000 14 1193 XCSE 20241223 11:12:17.421000 9 1193 XCSE 20241223 11:12:17.439000 10 1193 XCSE 20241223 11:12:17.439000 9 1193 XCSE 20241223 11:12:17.439000 9 1193 XCSE 20241223 11:12:43.011000 3 1193 XCSE 20241223 11:13:17.483000 6 1193 XCSE 20241223 11:13:17.483000 34 1192 XCSE 20241223 11:19:44.959000 8 1192 XCSE 20241223 11:19:44.959000 30 1191 XCSE 20241223 11:24:24.699000 6 1191 XCSE 20241223 11:24:24.699000 25 1191 XCSE 20241223 11:25:42.203000 36 1191 XCSE 20241223 11:32:24.267000 25 1190 XCSE 20241223 11:32:24.907000 8 1190 XCSE 20241223 11:32:24.907000 27 1189 XCSE 20241223 11:32:25.845000 27 1192 XCSE 20241223 11:38:26.375000 4 1192 XCSE 20241223 11:40:50.136000 17 1192 XCSE 20241223 11:46:33.910000 141 1194 XCSE 20241223 11:48:01.613000 3 1194 XCSE 20241223 11:51:05.663000 2 1194 XCSE 20241223 11:51:36.733000 28 1194 XCSE 20241223 11:51:36.734000 78 1195 XCSE 20241223 11:53:06.425000 17 1195 XCSE 20241223 11:53:06.425000 25 1196 XCSE 20241223 11:53:06.425000 70 1196 XCSE 20241223 11:53:06.425000 17 1194 XCSE 20241223 12:00:37.971000 9 1194 XCSE 20241223 12:00:37.971000 8 1194 XCSE 20241223 12:00:37.971000 8 1194 XCSE 20241223 12:00:37.971000 9 1194 XCSE 20241223 12:00:37.971000 8 1194 XCSE 20241223 12:00:37.971000 16 1193 XCSE 20241223 12:08:35.102000 18 1195 XCSE 20241223 12:17:52.152000 17 1194 XCSE 20241223 12:22:17.331000 1 1195 XCSE 20241223 12:29:11.188000 8 1195 XCSE 20241223 12:29:11.188000 1 1195 XCSE 20241223 12:30:41.687000 8 1195 XCSE 20241223 12:30:41.687000 9 1195 XCSE 20241223 12:31:45.687000 9 1195 XCSE 20241223 12:32:52.196000 10 1195 XCSE 20241223 12:34:00.093000 9 1195 XCSE 20241223 12:36:20.688000 9 1195 XCSE 20241223 12:38:49.688000 9 1195 XCSE 20241223 12:41:07.687000 2 1195 XCSE 20241223 12:43:26.688000 7 1195 XCSE 20241223 12:43:26.688000 17 1193 XCSE 20241223 12:43:38.916000 4 1193 XCSE 20241223 12:43:38.916000 4 1193 XCSE 20241223 12:45:27.058000 9 1193 XCSE 20241223 12:45:27.058000 21 1193 XCSE 20241223 12:45:27.058000 37 1193 XCSE 20241223 12:54:30.570000 5 1193 XCSE 20241223 12:54:30.570000 7 1193 XCSE 20241223 12:54:30.570000 26 1192 XCSE 20241223 12:58:48.118000 34 1193 XCSE 20241223 13:15:53.215000 6 1195 XCSE 20241223 13:19:52.738000 19 1195 XCSE 20241223 13:19:52.738000 8 1197 XCSE 20241223 13:43:18.975000 10 1197 XCSE 20241223 13:43:18.975000 8 1197 XCSE 20241223 13:43:18.975000 1 1197 XCSE 20241223 13:43:18.976000 10 1197 XCSE 20241223 13:43:18.994000 15 1197 XCSE 20241223 13:43:18.994000 10 1197 XCSE 20241223 13:43:18.994000 27 1197 XCSE 20241223 13:43:48.263000 10 1197 XCSE 20241223 13:43:48.263000 26 1197 XCSE 20241223 13:44:42.866000 27 1197 XCSE 20241223 13:44:42.880000 31 1198 XCSE 20241223 13:49:21.037000 22 1198 XCSE 20241223 13:49:21.037000 49 1198 XCSE 20241223 13:49:21.039000 41 1196 XCSE 20241223 13:49:33.719000 8 1196 XCSE 20241223 13:49:33.719000 2 1197 XCSE 20241223 13:53:01.209000 2 1198 XCSE 20241223 13:56:52.715000 1 1198 XCSE 20241223 14:05:22.791000 3 1200 XCSE 20241223 14:10:25.449000 81 1199 XCSE 20241223 14:10:40.716000 79 1199 XCSE 20241223 14:10:40.716000 146 1199 XCSE 20241223 14:10:48.427000 49 1198 XCSE 20241223 14:20:40.143000 49 1197 XCSE 20241223 14:21:27.583000 26 1198 XCSE 20241223 14:27:08.727000 18 1198 XCSE 20241223 14:31:05.170000 8 1198 XCSE 20241223 14:31:05.170000 9 1198 XCSE 20241223 14:31:05.170000 17 1198 XCSE 20241223 14:33:20.833000 18 1198 XCSE 20241223 14:35:43.975000 1 1198 XCSE 20241223 14:38:40.387000 17 1198 XCSE 20241223 14:38:40.402000 2 1200 XCSE 20241223 14:48:11.895000 3 1200 XCSE 20241223 14:48:11.895000 37 1200 XCSE 20241223 14:48:11.895000 9 1199 XCSE 20241223 14:50:54.149000 66 1199 XCSE 20241223 14:50:54.149000 63 1197 XCSE 20241223 14:54:25.113000 2 1198 XCSE 20241223 14:57:14.135000 47 1198 XCSE 20241223 14:57:14.135000 34 1197 XCSE 20241223 15:00:08.834000 9 1197 XCSE 20241223 15:00:08.834000 4 1198 XCSE 20241223 15:03:55.876000 54 1198 XCSE 20241223 15:03:55.876000 18 1197 XCSE 20241223 15:10:46.183000 7 1198 XCSE 20241223 15:19:45.688000 2 1198 XCSE 20241223 15:19:45.688000 6 1198 XCSE 20241223 15:21:24.287000 1 1198 XCSE 20241223 15:21:24.287000 2 1198 XCSE 20241223 15:21:24.287000 18 1197 XCSE 20241223 15:22:16.125000 10 1200 XCSE 20241223 15:31:41.254000 62 1201 XCSE 20241223 15:32:32.284000 16 1200 XCSE 20241223 15:39:54.371000 34 1200 XCSE 20241223 15:39:54.371000 50 1200 XCSE 20241223 15:39:54.413000 50 1200 XCSE 20241223 15:40:00.724000 5 1200 XCSE 20241223 15:40:15.385000 8 1201 XCSE 20241223 15:43:03.921000 9 1201 XCSE 20241223 15:43:03.921000 1 1201 XCSE 20241223 15:43:03.921000 1 1200 XCSE 20241223 15:46:01.031000 33 1200 XCSE 20241223 15:46:11.792000 8 1200 XCSE 20241223 15:46:11.792000 23 1201 XCSE 20241223 15:57:19.996000 61 1202 XCSE 20241223 16:00:17.288000 58 1201 XCSE 20241223 16:01:09.450000 90 1201 XCSE 20241223 16:01:09.452000 1 1201 XCSE 20241223 16:01:09.452000 3 1201 XCSE 20241223 16:01:09.470000 59 1200 XCSE 20241223 16:02:08.241000 9 1199 XCSE 20241223 16:03:01.390000 41 1199 XCSE 20241223 16:03:01.390000 50 1199 XCSE 20241223 16:06:22.930000 9 1199 XCSE 20241223 16:06:22.930000 62 1199 XCSE 20241223 16:07:16.339000 67 1199 XCSE 20241223 16:11:18.215000 229 1200 XCSE 20241223 16:20:17.755599 150 1200 XCSE 20241223 16:20:17.755618 32 1199 XCSE 20241227 9:05:00.147000 33 1199 XCSE 20241227 9:07:43.100000 3 1204 XCSE 20241227 9:09:04.523000 30 1204 XCSE 20241227 9:09:04.523000 33 1207 XCSE 20241227 9:14:23.639000 4 1207 XCSE 20241227 9:14:55.876000 15 1210 XCSE 20241227 9:18:25.343000 50 1210 XCSE 20241227 9:18:25.343000 17 1209 XCSE 20241227 9:18:55.886000 8 1209 XCSE 20241227 9:18:55.886000 9 1209 XCSE 20241227 9:27:21.415000 9 1209 XCSE 20241227 9:27:21.415000 9 1209 XCSE 20241227 9:27:21.415000 8 1209 XCSE 20241227 9:27:21.415000 25 1207 XCSE 20241227 9:27:21.550000 9 1211 XCSE 20241227 9:36:54.775000 7 1211 XCSE 20241227 9:38:22.271000 2 1211 XCSE 20241227 9:38:22.271000 9 1211 XCSE 20241227 9:39:30.775000 9 1211 XCSE 20241227 9:40:23.775000 49 1208 XCSE 20241227 9:40:54.116000 36 1207 XCSE 20241227 9:47:11.036000 26 1207 XCSE 20241227 9:47:11.036000 33 1206 XCSE 20241227 9:50:12.777000 8 1206 XCSE 20241227 9:50:12.777000 1 1205 XCSE 20241227 9:55:40.240000 34 1205 XCSE 20241227 9:55:40.240000 9 1205 XCSE 20241227 9:55:40.240000 34 1208 XCSE 20241227 9:57:54.272000 19 1208 XCSE 20241227 9:57:54.273000 26 1207 XCSE 20241227 9:58:01.012000 16 1207 XCSE 20241227 9:58:01.012000 2 1208 XCSE 20241227 10:03:00.531000 31 1208 XCSE 20241227 10:08:31.212000 10 1208 XCSE 20241227 10:08:31.212000 32 1210 XCSE 20241227 10:11:50.913000 12 1210 XCSE 20241227 10:11:50.913000 22 1210 XCSE 20241227 10:11:50.930000 22 1210 XCSE 20241227 10:11:50.930000 9 1209 XCSE 20241227 10:14:18.739000 9 1209 XCSE 20241227 10:14:18.739000 9 1209 XCSE 20241227 10:14:18.739000 17 1206 XCSE 20241227 10:27:57.356000 9 1207 XCSE 20241227 10:29:56.776000 9 1206 XCSE 20241227 10:30:29.300000 2 1206 XCSE 20241227 10:30:29.300000 9 1207 XCSE 20241227 10:33:23.776000 44 1208 XCSE 20241227 10:42:35.305000 34 1208 XCSE 20241227 10:48:45.166000 25 1207 XCSE 20241227 10:50:50.823000 8 1207 XCSE 20241227 10:50:50.823000 37 1208 XCSE 20241227 11:04:07.918000 46 1210 XCSE 20241227 11:05:45.205000 53 1210 XCSE 20241227 11:05:45.205000 50 1209 XCSE 20241227 11:16:34.858000 24 1209 XCSE 20241227 11:16:34.858000 70 1208 XCSE 20241227 11:16:54.038000 25 1207 XCSE 20241227 11:16:57.223000 25 1207 XCSE 20241227 11:23:47.322000 25 1206 XCSE 20241227 11:26:25.162000 17 1205 XCSE 20241227 11:33:22.607000 7 1205 XCSE 20241227 11:33:22.607000 1 1205 XCSE 20241227 11:33:22.607000 14 1205 XCSE 20241227 11:36:15.599000 12 1205 XCSE 20241227 11:39:01.287000 5 1205 XCSE 20241227 11:39:01.287000 9 1205 XCSE 20241227 11:39:01.287000 33 1205 XCSE 20241227 11:54:03.654000 8 1205 XCSE 20241227 12:02:20.662000 18 1205 XCSE 20241227 12:02:49.745000 22 1207 XCSE 20241227 12:10:07.999000 43 1208 XCSE 20241227 12:11:45.891000 28 1207 XCSE 20241227 12:12:00.631000 16 1207 XCSE 20241227 12:12:30.304000 19 1207 XCSE 20241227 12:19:36.175000 16 1207 XCSE 20241227 12:19:36.175000 9 1207 XCSE 20241227 12:19:36.175000 6 1207 XCSE 20241227 12:19:54.790000 25 1207 XCSE 20241227 12:20:10.022000 9 1208 XCSE 20241227 12:33:36.775000 18 1207 XCSE 20241227 12:34:45.530000 17 1207 XCSE 20241227 12:34:45.554000 17 1206 XCSE 20241227 12:55:57.160000 9 1206 XCSE 20241227 12:55:57.160000 8 1206 XCSE 20241227 12:55:57.160000 9 1206 XCSE 20241227 12:55:57.160000 8 1206 XCSE 20241227 12:55:57.160000 13 1204 XCSE 20241227 12:55:57.161000 19 1207 XCSE 20241227 12:56:54.751000 13 1207 XCSE 20241227 12:56:54.751000 19 1207 XCSE 20241227 12:56:54.751000 1 1208 XCSE 20241227 12:56:55.626000 12 1208 XCSE 20241227 12:56:55.626000 21 1208 XCSE 20241227 12:56:55.626000 12 1208 XCSE 20241227 12:56:55.626000 40 1208 XCSE 20241227 12:56:55.626000 41 1207 XCSE 20241227 12:57:55.647000 10 1205 XCSE 20241227 12:59:54.781000 31 1205 XCSE 20241227 12:59:57.136000 41 1206 XCSE 20241227 13:01:30.776000 4 1205 XCSE 20241227 13:02:01.523000 43 1204 XCSE 20241227 13:03:47.105000 41 1204 XCSE 20241227 13:03:47.232000 33 1206 XCSE 20241227 13:05:22.813000 36 1206 XCSE 20241227 13:13:32.004000 33 1206 XCSE 20241227 13:13:44.475000 6 1209 XCSE 20241227 13:59:52.977000 16 1209 XCSE 20241227 13:59:52.977000 11 1209 XCSE 20241227 13:59:52.996000 12 1209 XCSE 20241227 13:59:59.051000 7 1209 XCSE 20241227 14:00:34.157000 2 1209 XCSE 20241227 14:00:34.157000 34 1208 XCSE 20241227 14:01:00.787000 34 1207 XCSE 20241227 14:02:32.229000 1 1207 XCSE 20241227 14:02:32.229000 33 1206 XCSE 20241227 14:09:44.009000 8 1206 XCSE 20241227 14:09:44.009000 9 1206 XCSE 20241227 14:09:44.009000 1 1207 XCSE 20241227 14:16:55.185000 8 1207 XCSE 20241227 14:16:55.185000 3 1207 XCSE 20241227 14:17:19.860000 6 1207 XCSE 20241227 14:17:19.860000 9 1207 XCSE 20241227 14:19:41.764000 35 1205 XCSE 20241227 14:38:18.001000 20 1205 XCSE 20241227 14:38:18.016000 13 1205 XCSE 20241227 14:38:18.016000 1 1205 XCSE 20241227 14:38:31.271000 8 1205 XCSE 20241227 14:38:31.271000 29 1206 XCSE 20241227 14:43:48.936000 11 1206 XCSE 20241227 14:43:48.936000 5 1206 XCSE 20241227 14:43:48.936000 9 1206 XCSE 20241227 14:44:29.775000 51 1205 XCSE 20241227 14:52:36.620000 8 1205 XCSE 20241227 14:52:36.620000 9 1205 XCSE 20241227 14:52:36.620000 57 1203 XCSE 20241227 14:52:37.213000 11 1203 XCSE 20241227 14:52:37.213000 53 1204 XCSE 20241227 14:54:04.131000 6 1205 XCSE 20241227 15:04:54.236000 26 1204 XCSE 20241227 15:11:32.294000 23 1204 XCSE 20241227 15:11:32.294000 8 1204 XCSE 20241227 15:11:32.294000 8 1204 XCSE 20241227 15:11:32.294000 8 1204 XCSE 20241227 15:11:32.294000 9 1204 XCSE 20241227 15:11:32.294000 7 1205 XCSE 20241227 15:21:06.732000 50 1205 XCSE 20241227 15:26:02.385000 38 1205 XCSE 20241227 15:26:02.385000 43 1204 XCSE 20241227 15:26:02.403000 1 1204 XCSE 20241227 15:26:08.867000 1 1204 XCSE 20241227 15:26:08.867000 42 1205 XCSE 20241227 15:30:34.797000 11 1207 XCSE 20241227 15:35:56.157000 40 1207 XCSE 20241227 15:35:56.157000 10 1207 XCSE 20241227 15:35:56.175000 10 1207 XCSE 20241227 15:35:56.194000 12 1207 XCSE 20241227 15:35:57.431000 12 1207 XCSE 20241227 15:35:57.450000 12 1207 XCSE 20241227 15:35:57.468000 2 1206 XCSE 20241227 15:36:09.537000 1 1208 XCSE 20241227 15:40:24.220000 10 1208 XCSE 20241227 15:40:24.220000 43 1208 XCSE 20241227 15:40:24.220000 12 1208 XCSE 20241227 15:40:24.256000 9 1208 XCSE 20241227 15:40:32.396000 11 1208 XCSE 20241227 15:41:41.301000 15 1208 XCSE 20241227 15:41:41.302000 6 1208 XCSE 20241227 15:42:42.776000 3 1208 XCSE 20241227 15:42:42.776000 10 1208 XCSE 20241227 15:44:11.763000 9 1208 XCSE 20241227 15:44:34.776000 6 1209 XCSE 20241227 15:45:08.875000 6 1209 XCSE 20241227 15:45:08.875000 25 1208 XCSE 20241227 15:45:22.380000 25 1208 XCSE 20241227 15:45:22.399000 34 1208 XCSE 20241227 15:49:49.307000 33 1208 XCSE 20241227 15:49:49.328000 62 1209 XCSE 20241227 15:50:59.932000 116 1209 XCSE 20241227 15:53:44.561555 592 1209 XCSE 20241227 15:53:44.561574 18 1209 XCSE 20241227 15:53:44.561577 50 1209 XCSE 20241227 15:53:44.561579 357 1209 XCSE 20241227 15:53:44.561595

Attachment

UK Aktieopkøbsprogram 2024 - week 52