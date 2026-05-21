Russians Launched 839 Strikes On The Zaporizhzhia Region Over Past Day, Injuring Two People
"Russian troops carried out 34 airstrikes on Malokaterynivka, Zarichne, Novomykolaivka, Mariivka, Lezhyne, Novooleksandrivka, Novostepnianske, Olenivka, Hryhorivka, Veselianka, Tavriiske, Soniachne, Ternuvate, Kopani, Barvynivka, Trudove, Voskresenka, Verkhna Tersa, Liubytske, Danylivka, Dolynka, Lisne, Shyroke, Vozdvyzhivka, and Novopole," he wrote.
In particular, 499 drones of various types - mostly FPV drones - attacked Zaporizhzhia, Vilniansk, Balabyne, Novotroitske, Lezhyne, Rozumivka, Liubytske, Novotavriiske, Stepnohirsk, Prymorske, Stepove, Lukianivske, Pavlivka, Huliaipole, Zaliznychne, Shcherbaky, Mali Shcherbaky, Novodanylivka, Novoandriivka, Mala Tokmachka, Charivne, Bilohiria, Huliaipilske, Hirke, Zelene, Varvarivka, Dobropillia, Pryluky, Staroukrainka, Sviatopetrivka, Olenokostiantynivka, Tsvitkove, and Preobrazhenka.Read also: Russian drone destroys two-story residential building in Sumy region
Another 306 artillery strikes targeted Stepnohirsk, Prymorske, Stepove, Huliaipole, Zaliznychne, Shcherbaky, Mali Shcherbaky, Novodanylivka, Novoandriivka, Mala Tokmachka, Charivne, Bilohiria, Varvarivka, Dobropillia, Pryluky, Hirke, Huliaipilske, Staroukrainka, and Olenokostiantynivka.
Fedorov noted that authorities received 101 reports of damage to infrastructure facilities, homes, vehicles, and utility buildings.
As reported by Ukrinform, about 30 civilians remain in the settlement of Stepnohirsk, located 17 kilometers from Zaporizhzhia. The locality was previously cleared of Russian soldiers by Ukrainian forces.
Photo: Zaporizhzhia Regional Military Administration
