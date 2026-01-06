Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
عربي


               US          Europe          Arab          Asia          Africa    
|      Politics          Economy     Oil&Energy         
                 Entertainment          Sport

Teclison, Inc. To Participate In ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium


2026-01-06 11:02:00
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) PRINCETON, N. J., Jan. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teclison, Inc., a clinical-stage oncology company dedicated to advancing immunotherapeutic treatments for solid tumors, today announced that Ray Lee, chief executive officer and co-founder of Teclison will participate in the ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium on January 9th.

ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium

Date: Friday, January 9, 2026

Location: Moscone West, San Francisco, CA 94103 and Virtual

About Teclison

Teclison is a clinical stage oncology company advancing an immunotherapy treatment for solid tumors utilizing a three-pronged approach that: (1) induces tumor necrosis; (2) expands anti-tumor T cells to synergize with immune checkpoint inhibitors; and (3) facilitates the direct and cost-effective expansion of anti-tumor immunity from PBMCs. Teclison's innovative platform has shown broad reach across solid tumor types in clinical trials, providing Teclison access to numerous multi-billion dollar markets. Teclison's lead asset, TEC-001, is initially targeting primary liver cancer, with additional cancer indications in the pipeline. For more information, please visit teclison.

Contacts:
 Diane Lu
Chief Financial Officer
...


MENAFN06012026004107003653ID1110563037



GlobeNewsWire - Nasdaq

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date
Search