Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
OSB GROUP PLC - Transaction In Own Shares


2025-12-10 02:01:23
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
10 December 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the“Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 09 December 2025 it had purchased a total of 53,617 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE
Number of ordinary shares purchased 53,617 - -
Highest price paid (per ordinary share) 576.00p - -
Lowest price paid (per ordinary share) 570.00p - -
Volume weighted average price paid (per ordinary share) 572.84p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 356,730,213 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 356,730,213.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC
LEI 213800ZBKL9BHSL2K459
ISIN GB00BLDRH360
Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited
Intermediary Code SBILGB2L
Timezone GMT+1
Currency GBP


Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID
09-12-2025 16:28:28 GBp 21 570.50 XLON xeaNdOKQFu@
09-12-2025 16:28:28 GBp 23 570.50 XLON xeaNdOKQFu0
09-12-2025 16:28:28 GBp 100 570.50 XLON xeaNdOKQFu2
09-12-2025 16:28:12 GBp 618 570.50 XLON xeaNdOKQFJ8
09-12-2025 16:28:12 GBp 13 570.50 XLON xeaNdOKQFJJ
09-12-2025 16:28:12 GBp 500 570.50 XLON xeaNdOKQFJL
09-12-2025 16:28:12 GBp 241 570.50 XLON xeaNdOKQFJN
09-12-2025 16:24:04 GBp 203 571.00 XLON xeaNdOKQ9@W
09-12-2025 16:24:04 GBp 1,051 571.00 XLON xeaNdOKQ9@Y
09-12-2025 16:24:03 GBp 1,834 571.00 XLON xeaNdOKQ9@@
09-12-2025 16:24:03 GBp 1,073 571.00 XLON xeaNdOKQ9vn
09-12-2025 16:24:03 GBp 713 571.00 XLON xeaNdOKQ9vp
09-12-2025 16:24:03 GBp 114 571.00 XLON xeaNdOKQ9vr
09-12-2025 16:23:43 GBp 233 570.50 XLON xeaNdOKQ9LY
09-12-2025 16:23:43 GBp 1,476 570.50 XLON xeaNdOKQ9L1
09-12-2025 16:23:43 GBp 196 570.50 XLON xeaNdOKQ9L3
09-12-2025 16:23:43 GBp 35 570.50 XLON xeaNdOKQ9L5
09-12-2025 16:23:43 GBp 475 570.50 XLON xeaNdOKQ9L7
09-12-2025 16:23:43 GBp 356 570.00 XLON xeaNdOKQ9LC
09-12-2025 16:23:43 GBp 594 570.50 XLON xeaNdOKQ9LE
09-12-2025 16:23:43 GBp 194 570.50 XLON xeaNdOKQ9LG
09-12-2025 15:54:30 GBp 489 571.00 XLON xeaNdOKRGjW
09-12-2025 15:54:30 GBp 227 571.00 XLON xeaNdOKRGjY
09-12-2025 15:51:24 GBp 367 571.00 XLON xeaNdOKRVIX
09-12-2025 15:51:22 GBp 762 571.00 XLON xeaNdOKRVUF
09-12-2025 15:47:22 GBp 365 571.50 XLON xeaNdOKRP5E
09-12-2025 15:47:22 GBp 1,164 571.50 XLON xeaNdOKRP4W
09-12-2025 15:44:43 GBp 1,334 571.50 XLON xeaNdOKR5XW
09-12-2025 15:39:47 GBp 610 572.00 XLON xeaNdOKRFQV
09-12-2025 15:37:19 GBp 212 572.00 XLON xeaNdOKRBm3
09-12-2025 15:28:49 GBp 693 572.50 XLON xeaNdOKK@QI
09-12-2025 15:28:49 GBp 161 572.50 XLON xeaNdOKK@QK
09-12-2025 15:28:13 GBp 84 573.50 XLON xeaNdOKK$9x
09-12-2025 15:28:13 GBp 263 573.50 XLON xeaNdOKK$9z
09-12-2025 15:22:00 GBp 835 573.00 XLON xeaNdOKKdOC
09-12-2025 15:20:30 GBp 917 573.50 XLON xeaNdOKKbVH
09-12-2025 15:20:30 GBp 483 573.50 XLON xeaNdOKKbVJ
09-12-2025 15:20:30 GBp 820 573.50 XLON xeaNdOKKbUa
09-12-2025 15:20:30 GBp 359 573.50 XLON xeaNdOKKbUc
09-12-2025 15:20:30 GBp 211 573.50 XLON xeaNdOKKbUe
09-12-2025 15:20:30 GBp 250 573.50 XLON xeaNdOKKbUg
09-12-2025 15:20:30 GBp 556 573.50 XLON xeaNdOKKbUi
09-12-2025 15:20:30 GBp 295 573.00 XLON xeaNdOKKbUu
09-12-2025 15:20:30 GBp 13 573.00 XLON xeaNdOKKbUw
09-12-2025 15:20:30 GBp 350 573.00 XLON xeaNdOKKbUy
09-12-2025 15:16:15 GBp 289 573.50 XLON xeaNdOKKiAf
09-12-2025 15:12:17 GBp 164 574.00 XLON xeaNdOKKNh7
09-12-2025 15:12:17 GBp 194 574.00 XLON xeaNdOKKNh9
09-12-2025 15:12:17 GBp 349 574.00 XLON xeaNdOKKNga
09-12-2025 15:12:17 GBp 35 574.00 XLON xeaNdOKKNgc
09-12-2025 15:12:17 GBp 250 574.00 XLON xeaNdOKKNge
09-12-2025 15:12:17 GBp 159 574.00 XLON xeaNdOKKNgg
09-12-2025 15:12:17 GBp 134 574.00 XLON xeaNdOKKNgW
09-12-2025 15:12:17 GBp 233 574.00 XLON xeaNdOKKNgY
09-12-2025 15:10:59 GBp 343 573.50 XLON xeaNdOKKLve
09-12-2025 15:05:34 GBp 636 573.00 XLON xeaNdOKKQj6
09-12-2025 15:02:25 GBp 443 573.50 XLON xeaNdOKK7Qn
09-12-2025 15:02:25 GBp 212 573.50 XLON xeaNdOKK7Qp
09-12-2025 15:02:25 GBp 663 574.00 XLON xeaNdOKK7Qu
09-12-2025 14:57:57 GBp 325 574.00 XLON xeaNdOKKERs
09-12-2025 14:57:57 GBp 6 574.00 XLON xeaNdOKKERu
09-12-2025 14:54:03 GBp 6 573.50 XLON xeaNdOKK8HZ
09-12-2025 14:53:09 GBp 472 574.00 XLON xeaNdOKLshi
09-12-2025 14:53:09 GBp 576 574.00 XLON xeaNdOKLshk
09-12-2025 14:53:09 GBp 742 574.00 XLON xeaNdOKLshq
09-12-2025 14:53:09 GBp 1,155 574.00 XLON xeaNdOKLshw
09-12-2025 14:53:09 GBp 16 574.00 XLON xeaNdOKLshy
09-12-2025 14:53:09 GBp 20 574.00 XLON xeaNdOKLsh@
09-12-2025 14:53:09 GBp 403 574.00 XLON xeaNdOKLsh0
09-12-2025 14:53:09 GBp 495 574.00 XLON xeaNdOKLsh2
09-12-2025 14:53:09 GBp 186 574.00 XLON xeaNdOKLsh4
09-12-2025 14:48:36 GBp 1,200 573.50 XLON xeaNdOKLnWl
09-12-2025 14:48:36 GBp 32 573.50 XLON xeaNdOKLnWn
09-12-2025 14:48:06 GBp 303 574.00 XLON xeaNdOKLnUQ
09-12-2025 14:48:05 GBp 311 574.00 XLON xeaNdOKLnRR
09-12-2025 14:48:05 GBp 310 574.00 XLON xeaNdOKL@cv
09-12-2025 14:48:04 GBp 305 574.00 XLON xeaNdOKL@cV
09-12-2025 14:48:04 GBp 306 574.00 XLON xeaNdOKL@X7
09-12-2025 14:48:04 GBp 303 574.00 XLON xeaNdOKL@Wh
09-12-2025 14:48:04 GBp 308 574.00 XLON xeaNdOKL@Wt
09-12-2025 14:48:04 GBp 308 574.00 XLON xeaNdOKL@W5
09-12-2025 14:48:03 GBp 509 574.00 XLON xeaNdOKL@Zg
09-12-2025 14:40:52 GBp 426 573.00 XLON xeaNdOKLaMV
09-12-2025 14:40:52 GBp 303 573.00 XLON xeaNdOKLaHX
09-12-2025 14:40:52 GBp 709 572.50 XLON xeaNdOKLaHm
09-12-2025 14:25:34 GBp 459 572.00 XLON xeaNdOKLS2h
09-12-2025 14:25:34 GBp 177 572.00 XLON xeaNdOKLS2j
09-12-2025 14:21:38 GBp 30 571.50 XLON xeaNdOKLPZK
09-12-2025 14:18:23 GBp 32 571.50 XLON xeaNdOKL4Ub
09-12-2025 14:17:02 GBp 641 572.00 XLON xeaNdOKL2KH
09-12-2025 14:17:02 GBp 991 572.00 XLON xeaNdOKL2N0
09-12-2025 14:03:11 GBp 462 572.00 XLON xeaNdOKMoSp
09-12-2025 14:03:11 GBp 459 572.00 XLON xeaNdOKMoS8
09-12-2025 13:55:33 GBp 198 570.50 XLON xeaNdOKMwTa
09-12-2025 13:55:33 GBp 11 570.50 XLON xeaNdOKMwTc
09-12-2025 13:55:14 GBp 53 571.00 XLON xeaNdOKMxkf
09-12-2025 13:55:14 GBp 1 571.00 XLON xeaNdOKMxkh
09-12-2025 13:55:14 GBp 248 571.00 XLON xeaNdOKMxkj
09-12-2025 13:55:03 GBp 713 571.50 XLON xeaNdOKMxwV
09-12-2025 13:53:53 GBp 421 572.00 XLON xeaNdOKMu9A
09-12-2025 13:53:05 GBp 435 572.50 XLON xeaNdOKMvD@
09-12-2025 13:53:05 GBp 328 572.50 XLON xeaNdOKMvD0
09-12-2025 13:51:58 GBp 190 573.50 XLON xeaNdOKMdaD
09-12-2025 13:51:58 GBp 333 573.00 XLON xeaNdOKMdaG
09-12-2025 13:51:05 GBp 699 573.50 XLON xeaNdOKMacA
09-12-2025 13:51:05 GBp 100 573.50 XLON xeaNdOKMacC
09-12-2025 13:51:03 GBp 353 573.50 XLON xeaNdOKMaYu
09-12-2025 13:49:16 GBp 63 573.50 XLON xeaNdOKMYcG
09-12-2025 13:49:16 GBp 212 573.50 XLON xeaNdOKMYcK
09-12-2025 13:49:16 GBp 364 572.50 XLON xeaNdOKMYcT
09-12-2025 13:49:16 GBp 522 573.00 XLON xeaNdOKMYcV
09-12-2025 13:32:00 GBp 535 573.50 XLON xeaNdOKMHkD
09-12-2025 13:29:35 GBp 77 574.00 XLON xeaNdOKMVUf
09-12-2025 13:29:33 GBp 666 574.00 XLON xeaNdOKMVUU
09-12-2025 13:28:40 GBp 345 574.00 XLON xeaNdOKMSK4
09-12-2025 13:28:26 GBp 803 574.50 XLON xeaNdOKMTdA
09-12-2025 13:28:08 GBp 167 575.50 XLON xeaNdOKMTsK
09-12-2025 13:28:08 GBp 38 575.50 XLON xeaNdOKMTsM
09-12-2025 13:18:35 GBp 329 574.50 XLON xeaNdOKM3Yb
09-12-2025 13:18:35 GBp 227 574.00 XLON xeaNdOKM3YZ
09-12-2025 13:16:49 GBp 77 575.00 XLON xeaNdOKM0MK
09-12-2025 13:16:49 GBp 302 575.00 XLON xeaNdOKM0MM
09-12-2025 13:16:00 GBp 2 575.50 XLON xeaNdOKM18Z
09-12-2025 13:16:00 GBp 343 575.50 XLON xeaNdOKM18d
09-12-2025 13:08:54 GBp 214 575.50 XLON xeaNdOKM81c
09-12-2025 13:07:19 GBp 208 575.50 XLON xeaNdOKM9NG
09-12-2025 13:07:19 GBp 306 575.50 XLON xeaNdOKM9NV
09-12-2025 13:07:19 GBp 340 575.50 XLON xeaNdOKM9Mt
09-12-2025 13:07:19 GBp 518 575.50 XLON xeaNdOKM9Mz
09-12-2025 12:48:30 GBp 204 575.50 XLON xeaNdOKNaDW
09-12-2025 12:48:30 GBp 174 575.50 XLON xeaNdOKNaDY
09-12-2025 12:31:47 GBp 443 575.00 XLON xeaNdOKNKmZ
09-12-2025 12:11:51 GBp 88 575.50 XLON xeaNdOKN7ZS
09-12-2025 12:11:44 GBp 315 576.00 XLON xeaNdOKN7iR
09-12-2025 12:10:47 GBp 765 576.00 XLON xeaNdOKN7NC
09-12-2025 09:00:30 GBp 58 576.00 XLON xeaNdOKIJZ7
09-12-2025 08:58:05 GBp 320 575.50 XLON xeaNdOKIHOW
09-12-2025 08:56:03 GBp 94 576.00 XLON xeaNdOKISZi
09-12-2025 08:55:02 GBp 168 575.50 XLON xeaNdOKITiw
09-12-2025 08:55:02 GBp 22 575.50 XLON xeaNdOKITiy
09-12-2025 08:52:24 GBp 5 575.00 XLON xeaNdOKIRIo
09-12-2025 08:52:24 GBp 185 575.00 XLON xeaNdOKIRIq
09-12-2025 08:47:48 GBp 313 572.50 XLON xeaNdOKI4Ub
09-12-2025 08:47:48 GBp 449 573.00 XLON xeaNdOKI4Ud



