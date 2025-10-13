Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
OSB GROUP PLC - Transaction In Own Shares


2025-10-13 02:16:10
OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
13 October 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the“Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 10 October 2025 it had purchased a total of 119,220 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE
Number of ordinary shares purchased 119,220 - -
Highest price paid (per ordinary share) 560.00p - -
Lowest price paid (per ordinary share) 551.00p - -
Volume weighted average price paid (per ordinary share) 554.64p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 359,639,905 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 359,639,905.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC
LEI 213800ZBKL9BHSL2K459
ISIN GB00BLDRH360
Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited
Intermediary Code SBILGB2L
Timezone GMT+1
Currency GBP


Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID
10-10-2025 16:28:56 GBp 212 551.50 XLON xHaNkMVMpMw
10-10-2025 16:28:56 GBp 212 551.50 XLON xHaNkMVMpM2
10-10-2025 16:25:49 GBp 897 551.00 XLON xHaNkMVMmBL
10-10-2025 16:25:45 GBp 235 551.50 XLON xHaNkMVMmAO
10-10-2025 16:25:33 GBp 171 551.50 XLON xHaNkMVMmMX
10-10-2025 16:25:33 GBp 74 551.50 XLON xHaNkMVMmNV
10-10-2025 16:25:19 GBp 187 551.50 XLON xHaNkMVMmIT
10-10-2025 16:25:13 GBp 105 551.50 XLON xHaNkMVMmVe
10-10-2025 16:25:09 GBp 122 552.00 XLON xHaNkMVMmUn
10-10-2025 16:25:09 GBp 261 552.00 XLON xHaNkMVMmUp
10-10-2025 16:25:09 GBp 50 552.00 XLON xHaNkMVMmUr
10-10-2025 16:25:09 GBp 834 551.50 XLON xHaNkMVMmUw
10-10-2025 16:25:09 GBp 38 551.50 XLON xHaNkMVMmUy
10-10-2025 16:24:10 GBp 576 552.00 XLON xHaNkMVMnhz
10-10-2025 16:21:04 GBp 385 551.00 XLON xHaNkMVM@AX
10-10-2025 16:21:04 GBp 101 551.00 XLON xHaNkMVM@BV
10-10-2025 16:20:08 GBp 20 551.00 XLON xHaNkMVM$Xs
10-10-2025 16:20:08 GBp 34 551.00 XLON xHaNkMVM$Xw
10-10-2025 16:19:25 GBp 1,025 551.50 XLON xHaNkMVM$sJ
10-10-2025 16:18:21 GBp 1,775 551.50 XLON xHaNkMVM$Ep
10-10-2025 16:18:21 GBp 137 552.00 XLON xHaNkMVM$Eq
10-10-2025 16:18:21 GBp 483 552.00 XLON xHaNkMVM$Es
10-10-2025 16:18:21 GBp 142 552.00 XLON xHaNkMVM$Eu
10-10-2025 16:18:21 GBp 63 552.00 XLON xHaNkMVM$Ew
10-10-2025 16:18:21 GBp 1,164 551.50 XLON xHaNkMVM$E3
10-10-2025 16:16:34 GBp 499 552.00 XLON xHaNkMVMyoy
10-10-2025 16:12:19 GBp 480 551.00 XLON xHaNkMVMxZw
10-10-2025 16:12:12 GBp 111 551.00 XLON xHaNkMVMxfS
10-10-2025 16:12:12 GBp 981 551.50 XLON xHaNkMVMxfU
10-10-2025 16:12:02 GBp 293 552.00 XLON xHaNkMVMxpO
10-10-2025 16:09:25 GBp 1,026 551.00 XLON xHaNkMVMuRU
10-10-2025 16:08:15 GBp 1,524 551.50 XLON xHaNkMVMv1f
10-10-2025 16:04:25 GBp 173 551.00 XLON xHaNkMVMd3x
10-10-2025 16:04:24 GBp 175 551.00 XLON xHaNkMVMd2k
10-10-2025 16:04:16 GBp 797 551.50 XLON xHaNkMVMdCN
10-10-2025 16:02:15 GBp 417 552.00 XLON xHaNkMVMatj
10-10-2025 16:01:16 GBp 329 552.00 XLON xHaNkMVMa6Y
10-10-2025 16:01:01 GBp 412 552.50 XLON xHaNkMVMaFu
10-10-2025 15:59:07 GBp 278 553.00 XLON xHaNkMVMbvz
10-10-2025 15:58:39 GBp 270 554.00 XLON xHaNkMVMbDO
10-10-2025 15:58:11 GBp 392 554.50 XLON xHaNkMVMbOT
10-10-2025 15:58:09 GBp 89 555.00 XLON xHaNkMVMYdr
10-10-2025 15:58:00 GBp 564 555.00 XLON xHaNkMVMYlJ
10-10-2025 15:57:58 GBp 316 555.50 XLON xHaNkMVMYh4
10-10-2025 15:57:58 GBp 164 555.50 XLON xHaNkMVMYh6
10-10-2025 15:57:58 GBp 166 555.50 XLON xHaNkMVMYh8
10-10-2025 15:57:58 GBp 326 555.50 XLON xHaNkMVMYhD
10-10-2025 15:57:58 GBp 518 555.50 XLON xHaNkMVMYhF
10-10-2025 15:57:58 GBp 307 555.00 XLON xHaNkMVMYgk
10-10-2025 15:57:58 GBp 510 555.50 XLON xHaNkMVMYgA
10-10-2025 15:57:56 GBp 1,164 556.00 XLON xHaNkMVMYsI
10-10-2025 15:57:56 GBp 1,164 556.00 XLON xHaNkMVMYsP
10-10-2025 15:56:16 GBp 1,374 556.00 XLON xHaNkMVMZiN
10-10-2025 15:55:06 GBp 184 556.00 XLON xHaNkMVMZ0e
10-10-2025 15:55:06 GBp 695 556.00 XLON xHaNkMVMZ0g
10-10-2025 15:48:37 GBp 388 556.00 XLON xHaNkMVMkmI
10-10-2025 15:48:37 GBp 273 556.00 XLON xHaNkMVMkmK
10-10-2025 15:48:37 GBp 44 556.00 XLON xHaNkMVMkmP
10-10-2025 15:48:37 GBp 250 556.00 XLON xHaNkMVMkmR
10-10-2025 15:48:37 GBp 559 556.00 XLON xHaNkMVMkmT
10-10-2025 15:48:37 GBp 385 555.50 XLON xHaNkMVMkpY
10-10-2025 15:48:37 GBp 1,164 556.00 XLON xHaNkMVMkpa
10-10-2025 15:43:36 GBp 1,938 556.50 XLON xHaNkMVMlVU
10-10-2025 15:43:12 GBp 1,013 556.50 XLON xHaNkMVMiau
10-10-2025 15:43:12 GBp 151 556.50 XLON xHaNkMVMiaw
10-10-2025 15:29:59 GBp 373 555.00 XLON xHaNkMVMf0b
10-10-2025 15:29:59 GBp 1,539 555.00 XLON xHaNkMVMf0Z
10-10-2025 15:29:29 GBp 254 555.50 XLON xHaNkMVMfNv
10-10-2025 15:28:52 GBp 235 555.50 XLON xHaNkMVMMZw
10-10-2025 15:28:15 GBp 333 555.50 XLON xHaNkMVMMyS
10-10-2025 15:27:27 GBp 265 555.50 XLON xHaNkMVMMLY
10-10-2025 15:27:27 GBp 604 555.50 XLON xHaNkMVMML4
10-10-2025 15:26:24 GBp 396 555.50 XLON xHaNkMVMNiD
10-10-2025 15:25:56 GBp 198 555.50 XLON xHaNkMVMNoV
10-10-2025 15:25:39 GBp 198 555.50 XLON xHaNkMVMN7F
10-10-2025 15:25:39 GBp 617 555.50 XLON xHaNkMVMN7R
10-10-2025 15:23:19 GBp 198 555.50 XLON xHaNkMVMK6V
10-10-2025 15:17:05 GBp 1,867 555.50 XLON xHaNkMVMJxh
10-10-2025 15:16:32 GBp 281 556.50 XLON xHaNkMVMJLs
10-10-2025 15:15:55 GBp 237 556.50 XLON xHaNkMVMGkc
10-10-2025 15:13:04 GBp 45 556.50 XLON xHaNkMVMHmc
10-10-2025 15:13:04 GBp 177 556.50 XLON xHaNkMVMHme
10-10-2025 15:13:04 GBp 177 556.50 XLON xHaNkMVMHmg
10-10-2025 15:13:04 GBp 297 556.50 XLON xHaNkMVMHmi
10-10-2025 15:13:04 GBp 334 556.50 XLON xHaNkMVMHmk
10-10-2025 15:13:04 GBp 400 556.50 XLON xHaNkMVMHmm
10-10-2025 15:13:04 GBp 479 556.50 XLON xHaNkMVMHmo
10-10-2025 15:12:00 GBp 1,164 556.00 XLON xHaNkMVMHEm
10-10-2025 15:08:10 GBp 270 555.50 XLON xHaNkMVMVsr
10-10-2025 15:07:32 GBp 239 555.50 XLON xHaNkMVMV2j
10-10-2025 15:07:32 GBp 386 555.50 XLON xHaNkMVMV2p
10-10-2025 15:07:32 GBp 129 555.50 XLON xHaNkMVMV2r
10-10-2025 15:02:16 GBp 261 554.00 XLON xHaNkMVMQDG
10-10-2025 15:01:19 GBp 166 555.00 XLON xHaNkMVMRZl
10-10-2025 15:01:19 GBp 100 555.00 XLON xHaNkMVMRZn
10-10-2025 15:01:19 GBp 1,845 554.50 XLON xHaNkMVMRZq
10-10-2025 15:00:40 GBp 933 555.00 XLON xHaNkMVMR7N
10-10-2025 15:00:40 GBp 231 555.00 XLON xHaNkMVMR7P
10-10-2025 14:57:19 GBp 112 555.00 XLON xHaNkMVMPn0
10-10-2025 14:55:47 GBp 547 555.50 XLON xHaNkMVM6fy
10-10-2025 14:55:40 GBp 343 556.00 XLON xHaNkMVM6rB
10-10-2025 14:55:40 GBp 190 556.00 XLON xHaNkMVM6rD
10-10-2025 14:55:40 GBp 250 556.00 XLON xHaNkMVM6rF
10-10-2025 14:55:40 GBp 459 556.00 XLON xHaNkMVM6rH
10-10-2025 14:55:40 GBp 110 556.00 XLON xHaNkMVM6rJ
10-10-2025 14:55:40 GBp 556 556.00 XLON xHaNkMVM6rL
10-10-2025 14:55:40 GBp 1,164 555.50 XLON xHaNkMVM6rS
10-10-2025 14:49:24 GBp 23 556.00 XLON xHaNkMVM2KD
10-10-2025 14:49:24 GBp 292 556.00 XLON xHaNkMVM2KF
10-10-2025 14:48:32 GBp 246 556.00 XLON xHaNkMVM3j0
10-10-2025 14:48:32 GBp 521 556.00 XLON xHaNkMVM3jD
10-10-2025 14:48:31 GBp 539 556.00 XLON xHaNkMVM3iY
10-10-2025 14:48:31 GBp 520 556.00 XLON xHaNkMVM3i6
10-10-2025 14:48:31 GBp 719 556.00 XLON xHaNkMVM3lX
10-10-2025 14:47:31 GBp 716 556.00 XLON xHaNkMVM3Vb
10-10-2025 14:47:28 GBp 730 556.00 XLON xHaNkMVM3U9
10-10-2025 14:47:28 GBp 712 556.00 XLON xHaNkMVM3UE
10-10-2025 14:39:37 GBp 177 554.50 XLON xHaNkMVMEHP
10-10-2025 14:39:37 GBp 21 554.50 XLON xHaNkMVMEHR
10-10-2025 14:39:37 GBp 385 554.50 XLON xHaNkMVMEGW
10-10-2025 14:39:37 GBp 104 554.50 XLON xHaNkMVMEGe
10-10-2025 14:39:37 GBp 271 554.50 XLON xHaNkMVMEGg
10-10-2025 14:35:57 GBp 105 554.50 XLON xHaNkMVMCaD
10-10-2025 14:35:57 GBp 298 554.50 XLON xHaNkMVMCaF
10-10-2025 14:35:57 GBp 1,228 554.50 XLON xHaNkMVMCaL
10-10-2025 14:30:28 GBp 432 555.50 XLON xHaNkMVMAgb
10-10-2025 14:30:28 GBp 1,164 555.00 XLON xHaNkMVMAge
10-10-2025 14:30:17 GBp 198 555.50 XLON xHaNkMVMAnX
10-10-2025 14:29:49 GBp 198 555.50 XLON xHaNkMVMA5n
10-10-2025 14:29:49 GBp 3,115 555.50 XLON xHaNkMVMA5t
10-10-2025 14:29:49 GBp 60 555.50 XLON xHaNkMVMA5v
10-10-2025 14:29:49 GBp 30 555.50 XLON xHaNkMVMA5x
10-10-2025 14:16:43 GBp 243 555.00 XLON xHaNkMVNsyz
10-10-2025 14:15:29 GBp 200 555.00 XLON xHaNkMVNsAb
10-10-2025 14:09:13 GBp 1,754 555.00 XLON xHaNkMVNqh0
10-10-2025 14:08:52 GBp 551 555.50 XLON xHaNkMVNqnP
10-10-2025 14:08:48 GBp 4,075 555.50 XLON xHaNkMVNqm@
10-10-2025 14:08:48 GBp 767 555.50 XLON xHaNkMVNqmS
10-10-2025 13:45:06 GBp 440 555.50 XLON xHaNkMVN$od
10-10-2025 13:45:06 GBp 425 555.50 XLON xHaNkMVN$of
10-10-2025 13:45:06 GBp 90 555.50 XLON xHaNkMVN$oh
10-10-2025 13:45:06 GBp 1,154 555.00 XLON xHaNkMVN$om
10-10-2025 13:43:14 GBp 301 555.50 XLON xHaNkMVN$V$
10-10-2025 13:42:35 GBp 231 556.00 XLON xHaNkMVNyZI
10-10-2025 13:42:35 GBp 484 556.00 XLON xHaNkMVNyZK
10-10-2025 13:42:35 GBp 101 556.00 XLON xHaNkMVNyZM
10-10-2025 13:42:35 GBp 44 556.00 XLON xHaNkMVNyZO
10-10-2025 13:40:49 GBp 200 556.00 XLON xHaNkMVNyCt
10-10-2025 13:40:49 GBp 199 556.00 XLON xHaNkMVNyCv
10-10-2025 13:39:00 GBp 19 555.50 XLON xHaNkMVNzl6
10-10-2025 13:38:17 GBp 3,499 555.50 XLON xHaNkMVNzmC
10-10-2025 13:12:36 GBp 23 555.50 XLON xHaNkMVNdH0
10-10-2025 13:12:35 GBp 54 556.00 XLON xHaNkMVNdGb
10-10-2025 13:12:35 GBp 181 556.00 XLON xHaNkMVNdGd
10-10-2025 13:11:21 GBp 239 556.00 XLON xHaNkMVNajz
10-10-2025 13:10:07 GBp 243 556.00 XLON xHaNkMVNa4c
10-10-2025 13:05:58 GBp 1,284 554.50 XLON xHaNkMVNbMf
10-10-2025 13:05:58 GBp 240 554.50 XLON xHaNkMVNbMh
10-10-2025 13:05:58 GBp 48 554.50 XLON xHaNkMVNbMk
10-10-2025 13:05:58 GBp 173 554.50 XLON xHaNkMVNbMm
10-10-2025 13:05:58 GBp 160 554.50 XLON xHaNkMVNbMo
10-10-2025 13:05:58 GBp 2,168 554.50 XLON xHaNkMVNbM1
10-10-2025 13:05:58 GBp 1,610 554.50 XLON xHaNkMVNbMQ
10-10-2025 13:05:58 GBp 20 554.50 XLON xHaNkMVNbHr
10-10-2025 13:05:58 GBp 512 554.50 XLON xHaNkMVNbHt
10-10-2025 13:05:58 GBp 894 554.00 XLON xHaNkMVNbH0
10-10-2025 13:01:11 GBp 4 554.50 XLON xHaNkMVNYPH
10-10-2025 13:00:57 GBp 568 554.50 XLON xHaNkMVNZaT
10-10-2025 13:00:57 GBp 200 554.50 XLON xHaNkMVNZaV
10-10-2025 12:58:42 GBp 70 554.50 XLON xHaNkMVNZ4d
10-10-2025 12:55:36 GBp 71 554.50 XLON xHaNkMVNWjV
10-10-2025 12:22:01 GBp 66 554.00 XLON xHaNkMVNhHA
10-10-2025 12:22:01 GBp 717 554.00 XLON xHaNkMVNhHC
10-10-2025 12:22:01 GBp 107 554.00 XLON xHaNkMVNhHE
10-10-2025 12:22:01 GBp 242 554.00 XLON xHaNkMVNhHG
10-10-2025 12:22:01 GBp 537 554.00 XLON xHaNkMVNhHI
10-10-2025 12:22:01 GBp 212 554.00 XLON xHaNkMVNhHK
10-10-2025 12:22:01 GBp 739 553.50 XLON xHaNkMVNhGZ
10-10-2025 12:12:24 GBp 67 554.00 XLON xHaNkMVNM$D
10-10-2025 12:12:24 GBp 700 554.00 XLON xHaNkMVNM$F
10-10-2025 12:12:24 GBp 301 554.00 XLON xHaNkMVNM$I
10-10-2025 12:11:32 GBp 313 554.00 XLON xHaNkMVNMC7
10-10-2025 12:09:18 GBp 554 554.00 XLON xHaNkMVNNnV
10-10-2025 12:09:18 GBp 680 554.00 XLON xHaNkMVNNmc
10-10-2025 11:55:20 GBp 637 553.50 XLON xHaNkMVNHXn
10-10-2025 11:51:12 GBp 202 553.50 XLON xHaNkMVNHOU
10-10-2025 11:50:34 GBp 100 553.00 XLON xHaNkMVNUlB
10-10-2025 11:50:34 GBp 60 553.00 XLON xHaNkMVNUlD
10-10-2025 11:48:57 GBp 286 553.00 XLON xHaNkMVNU5J
10-10-2025 11:48:57 GBp 198 553.00 XLON xHaNkMVNU4g
10-10-2025 11:48:56 GBp 973 553.00 XLON xHaNkMVNU4m
10-10-2025 11:38:08 GBp 109 552.00 XLON xHaNkMVNTrT
10-10-2025 11:38:08 GBp 314 552.00 XLON xHaNkMVNTrV
10-10-2025 11:38:05 GBp 21 552.00 XLON xHaNkMVNTqT
10-10-2025 11:38:05 GBp 499 552.50 XLON xHaNkMVNTtb
10-10-2025 11:38:05 GBp 1,394 552.50 XLON xHaNkMVNTtr
10-10-2025 11:38:05 GBp 393 552.50 XLON xHaNkMVNTtE
10-10-2025 11:38:05 GBp 370 552.50 XLON xHaNkMVNTtG
10-10-2025 11:38:05 GBp 179 552.50 XLON xHaNkMVNTtI
10-10-2025 11:38:05 GBp 700 552.50 XLON xHaNkMVNTtK
10-10-2025 11:38:05 GBp 647 552.50 XLON xHaNkMVNTsW
10-10-2025 10:54:10 GBp 416 551.50 XLON xHaNkMVN1sq
10-10-2025 10:54:10 GBp 595 552.00 XLON xHaNkMVN1ss
10-10-2025 10:48:13 GBp 133 553.00 XLON xHaNkMVNESs
10-10-2025 10:48:13 GBp 424 553.00 XLON xHaNkMVNESu
10-10-2025 10:48:13 GBp 469 552.50 XLON xHaNkMVNES$
10-10-2025 10:44:14 GBp 42 553.50 XLON xHaNkMVNFOf
10-10-2025 10:44:14 GBp 130 553.50 XLON xHaNkMVNFOh
10-10-2025 10:44:14 GBp 179 553.50 XLON xHaNkMVNFOj
10-10-2025 10:40:30 GBp 11 553.50 XLON xHaNkMVNCRR
10-10-2025 10:40:30 GBp 6 553.50 XLON xHaNkMVNCRJ
10-10-2025 10:40:30 GBp 179 553.50 XLON xHaNkMVNCRL
10-10-2025 10:40:30 GBp 161 553.50 XLON xHaNkMVNCRN
10-10-2025 10:40:30 GBp 31 553.50 XLON xHaNkMVNCRP
10-10-2025 10:40:30 GBp 455 553.00 XLON xHaNkMVNCQZ
10-10-2025 10:33:15 GBp 201 554.00 XLON xHaNkMVNBaX
10-10-2025 10:33:14 GBp 414 554.00 XLON xHaNkMVNBak
10-10-2025 10:33:14 GBp 64 554.00 XLON xHaNkMVNBam
10-10-2025 10:33:14 GBp 236 554.00 XLON xHaNkMVNBaz
10-10-2025 10:21:37 GBp 116 552.50 XLON xHaNkMVN9Oc
10-10-2025 10:21:37 GBp 169 552.50 XLON xHaNkMVN9Oe
10-10-2025 10:21:37 GBp 170 552.50 XLON xHaNkMVN9Og
10-10-2025 10:17:41 GBp 9 552.50 XLON xHaNkMVGsJf
10-10-2025 10:17:41 GBp 336 552.50 XLON xHaNkMVGsJh
10-10-2025 10:13:45 GBp 84 552.50 XLON xHaNkMVGt22
10-10-2025 10:13:45 GBp 202 552.50 XLON xHaNkMVGt24
10-10-2025 10:13:45 GBp 131 552.50 XLON xHaNkMVGt26
10-10-2025 10:12:18 GBp 85 552.50 XLON xHaNkMVGtTu
10-10-2025 10:12:18 GBp 300 552.50 XLON xHaNkMVGtTw
10-10-2025 10:12:18 GBp 467 552.00 XLON xHaNkMVGtT2
10-10-2025 09:52:00 GBp 290 552.50 XLON xHaNkMVGmn8
10-10-2025 09:48:46 GBp 290 553.00 XLON xHaNkMVGmT@
10-10-2025 09:43:23 GBp 215 553.00 XLON xHaNkMVGnLh
10-10-2025 09:43:23 GBp 309 553.50 XLON xHaNkMVGnLi
10-10-2025 09:40:03 GBp 284 554.00 XLON xHaNkMVG@x7
10-10-2025 09:40:03 GBp 676 554.00 XLON xHaNkMVG@xA
10-10-2025 09:40:03 GBp 8 554.00 XLON xHaNkMVG@xC
10-10-2025 09:28:48 GBp 477 554.50 XLON xHaNkMVGyLT
10-10-2025 09:25:47 GBp 76 554.50 XLON xHaNkMVGzn1
10-10-2025 09:24:12 GBp 269 555.00 XLON xHaNkMVGz1b
10-10-2025 09:20:44 GBp 426 554.50 XLON xHaNkMVGwiA
10-10-2025 09:20:44 GBp 608 555.00 XLON xHaNkMVGwiC
10-10-2025 09:11:24 GBp 301 555.00 XLON xHaNkMVGuZD
10-10-2025 09:07:54 GBp 248 556.00 XLON xHaNkMVGuVm
10-10-2025 09:06:32 GBp 193 556.00 XLON xHaNkMVGvhR
10-10-2025 09:06:19 GBp 444 556.50 XLON xHaNkMVGvr$
10-10-2025 09:05:46 GBp 1 556.50 XLON xHaNkMVGvzW
10-10-2025 09:05:46 GBp 146 556.50 XLON xHaNkMVGvzY
10-10-2025 09:05:46 GBp 29 557.00 XLON xHaNkMVGvzk
10-10-2025 09:05:46 GBp 98 557.00 XLON xHaNkMVGvzm
10-10-2025 09:05:46 GBp 654 557.00 XLON xHaNkMVGvzo
10-10-2025 09:05:46 GBp 343 557.00 XLON xHaNkMVGvzz
10-10-2025 09:05:46 GBp 467 557.00 XLON xHaNkMVGvz4
10-10-2025 08:50:09 GBp 726 555.50 XLON xHaNkMVGahX
10-10-2025 08:38:22 GBp 342 555.50 XLON xHaNkMVGYyY
10-10-2025 08:36:46 GBp 492 556.00 XLON xHaNkMVGYBw
10-10-2025 08:36:46 GBp 705 556.50 XLON xHaNkMVGYBy
10-10-2025 08:26:16 GBp 423 557.00 XLON xHaNkMVGXbm
10-10-2025 08:21:59 GBp 323 557.50 XLON xHaNkMVGX20
10-10-2025 08:21:59 GBp 409 557.50 XLON xHaNkMVGX26
10-10-2025 08:20:01 GBp 639 558.00 XLON xHaNkMVGkb6
10-10-2025 08:18:38 GBp 389 558.50 XLON xHaNkMVGktR
10-10-2025 08:15:22 GBp 270 558.50 XLON xHaNkMVGleJ
10-10-2025 08:12:17 GBp 5 558.50 XLON xHaNkMVGlGr
10-10-2025 08:12:17 GBp 787 558.50 XLON xHaNkMVGlGx
10-10-2025 08:12:17 GBp 198 560.00 XLON xHaNkMVGlGz
10-10-2025 08:11:49 GBp 1,599 559.00 XLON xHaNkMVGibm
10-10-2025 08:11:49 GBp 61 559.00 XLON xHaNkMVGibo

