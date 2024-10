Carnegie Mellon Qatar Honours Students For Academic Excellence

(MENAFN- The Peninsula) The Peninsula

Doha, Qatar: Carnegie Mellon University in Qatar (CMU-Q), a Qatar Foundation (QF) partner university, honoured the exceptional academic performance of 144 students in the spring 2024 semester: 26 first-years, 27 sophomores, 53 juniors, and 38 seniors.

The CMU-Q Dean's List ceremony takes place twice a year to acknowledge academic accomplishments by students in the previous semester.

The dean of CMU-Q, Michael Trick, addressed the students at the ceremony: “This academic honour recognizes the hard work and success of our undergraduates each semester,” he said.“I hope that this ceremony inspires all of our students to recognize their own potential and strive for excellence.”

First-years honored on the spring 2024 Dean's List include: Kehinde Adeogun, Ameera Ahmedullah, Fatima Al-Kharaz, Souad Al Mana, Lujain Almulaifi, Abdulrahman Al Taweel, Anurag Aryal, Maya Barghouti, Alina Barmagambetova, Rawan El Ghali, Firdavs Fayzillaev, Bel Ami Gisage Warakoze, Salman Hajizada, Diyorbek Ibragimov, Ebil Jacob, Hind Jendara, Mironshokh Kalandarov, Ravin Kumar, Borte Kurbanbay, Sangyoon Lim, Zahera Mahmud, Eman Masood, Razan Murshid, Abdulrahman Shaar, Mohamed Waiel Shikfa, and Maryia Zhukava.

Sophomore honorees on the spring 2024 Dean's List are: Mayowa Abayomi, Abdallah Abdaljalil, Jana Abdelmaguid, Khalid Al Abdulla, Nasser Alansari, Aisha Al Attiyah, Abdulla Al Hemaidi, Haya Al Kubaisi, Ruba Al Mahmoud, Abdulaziz Al Mannai, Moza Al Thani, Safa Amin, Julia Nicole Castillo, Gana Elnajjar, Jingxiang Gao, Fatou Gueye, Aditya Gupta, Zeina Halawa, Hamzah Hamad, Mohamed Hassaneen, Omar Khalaf, Rediet Lemma, Jade Mathias, Zhansaya Matkenova, Azizjon Samandarov, Akniyet Serikbay, and Sunaya Upadhyay.

Junior honorees on the spring 2024 Dean's list include: Abdelrahman Abdalla, Mariam Afifi, Aldana Al Disi, Talal Ali, Al Maha Al Jabor, Haya Al Kaabi, Aisha Al Khaldi, Haya Al Khalifa, Noor Al Majid, Lujain Al Mansoori, Mohammed Al Mansouri, Maimoonah Al Mashhadani, Al Dana Al-Naemi, Majed Alnama, Aya Al Sabahi, Salman Al-Saigh, Sara Al-Saloos, Aisha Al-Subaie, Alanoud Al Thani, Noor Al Thani, Ioana Andrei, Mohammad Annan, Eman Ansar, Shahad Astaneh, Omar Salah A H Bahzad, Boushra Bendou, Hajer Dahmani, Phat Diep, Filippos Dounis, Mohamad El Ghali, Abdelrahman Gadelmoula, Mukhammadjon Gafurov, Weon Gyu Jeon, Daanish Khan, May Khin, Ha Le, Francesca Viann Madriaga, Jullia Andrei Montejo, Sara Mubarak, Reem Muhammed Hashir, Nour Nasrallah, Iman Ouzzani, Md Azmain Adib Pahlowan, Nizar Radi, Maryam Rahmatullah, Hyun Il Rhee, Anushka Satpute, Abeeha Shoaib, Abdulbosit Shukhratbekov, Muaz Topal, Kekeli Tsoekewo, Ahmed Warraich, and Fatima Yousaf.

Seniors honored on the spring 2024 Dean's List are: Asad Abdurazzakov, Ibrahim Abu, Zainab Ahmed, Hala Al Darbasti, Saada Al Ghasel, Temoor Ali, Mayar Al Kurdi, Sara Al Mana, Roudha Al Mansoori, Hend Al Mesned, Ali Al-Quradaghi, Mohanna Alsulaiti, Sarah Al Suqi, Noor Altamimi, Jassim Al Thani, Maryam Al Thani, Khaled Al Waheeb, Huda Baig, Thang Bui-Nguyen, Demetre Devidze, Sweety Devnani, Malika Dixit, Ahmed El Fekih Zguir, Ruban Faisal, Aiman Fatima, Amiko Gogitidze, Faraz Habib, Muhammad Hamzah, Moamin Ibrahim, Asilbek Kuziboev, Allyssa Bianca Magpantay, Faisal Mashhadi, Hao Mei, Tokhirjon Mirzajonov, Osman Mohamed, Muhammad Ammar Raza, Maya Salameh, and Diram Tabaa.

Carnegie Mellon University in Qatar offers undergraduate degree programmes in biological sciences, business administration, computer science, and information systems. Applications for the fall 2025 semester are now being accepted.