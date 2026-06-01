Share Buyback Programme Week 22
|Date
|Number of shares
|Average purchase price (DKK)
|Total purchased under the programme (DKK)
|Total in accordance with the last announcement
|53,800
|1,556.01
|83,713,461
|25 May 2026
|26 May 2026
|5,000
|1,567.52
|7,837,600
|27 May 2026
|5,000
|1,566.12
|7,830,600
|28 May 2026
|5,000
|1,551.67
|7,758,350
|29 May 2026
|5,000
|1,563.63
|7,818,150
|Total under the share buyback programme
|73,800
|1,557.70
|114,958,161
|Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 - 5 May 2026
|315,600
|1,584.27
|499,996,965
|Total bought back
|389,400
|1,579.24
|614,955,126
With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:
- 389,400 shares under the above share buyback programmes corresponding to 1.60 % of the bank's share capital.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Kind regards
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
|Volume
|Price
|Venue
|Time - CET
|10
|1560
|XCSE
|20260526 9:04:59.846000
|9
|1560
|XCSE
|20260526 9:04:59.846000
|10
|1561
|XCSE
|20260526 9:04:59.952000
|10
|1556
|XCSE
|20260526 9:05:48.241000
|9
|1566
|XCSE
|20260526 9:11:28.481000
|1
|1566
|XCSE
|20260526 9:11:28.481000
|67
|1566
|XCSE
|20260526 9:21:44.910000
|9
|1574
|XCSE
|20260526 9:23:50.380000
|1
|1574
|XCSE
|20260526 9:23:50.380000
|10
|1574
|XCSE
|20260526 9:25:47.925000
|29
|1571
|XCSE
|20260526 9:25:50.787000
|20
|1570
|XCSE
|20260526 9:28:35.376000
|10
|1570
|XCSE
|20260526 9:28:35.376000
|9
|1570
|XCSE
|20260526 9:28:35.376000
|10
|1570
|XCSE
|20260526 9:28:35.376000
|10
|1570
|XCSE
|20260526 9:32:20.494000
|9
|1570
|XCSE
|20260526 9:32:20.494000
|3
|1566
|XCSE
|20260526 9:33:28.367000
|7
|1566
|XCSE
|20260526 9:33:28.388000
|3
|1566
|XCSE
|20260526 9:33:28.388000
|10
|1568
|XCSE
|20260526 9:41:17.151000
|10
|1567
|XCSE
|20260526 9:42:13.658000
|18
|1569
|XCSE
|20260526 9:51:06.433000
|2
|1569
|XCSE
|20260526 9:53:24.475000
|8
|1569
|XCSE
|20260526 9:53:24.475000
|10
|1569
|XCSE
|20260526 9:55:22.883000
|5
|1567
|XCSE
|20260526 9:56:08.433000
|10
|1568
|XCSE
|20260526 9:59:29.550000
|10
|1568
|XCSE
|20260526 10:03:17.364000
|10
|1570
|XCSE
|20260526 10:04:25.233000
|9
|1570
|XCSE
|20260526 10:04:25.233000
|4
|1570
|XCSE
|20260526 10:04:25.233000
|9
|1568
|XCSE
|20260526 10:06:30.874000
|1
|1568
|XCSE
|20260526 10:06:30.874000
|10
|1568
|XCSE
|20260526 10:06:30.874000
|9
|1568
|XCSE
|20260526 10:06:30.874000
|6
|1567
|XCSE
|20260526 10:09:44.549000
|4
|1567
|XCSE
|20260526 10:09:44.549000
|3
|1567
|XCSE
|20260526 10:17:15.590000
|10
|1569
|XCSE
|20260526 10:18:04.362000
|10
|1569
|XCSE
|20260526 10:18:04.364000
|10
|1569
|XCSE
|20260526 10:18:04.367000
|10
|1570
|XCSE
|20260526 10:18:58.089000
|10
|1569
|XCSE
|20260526 10:30:00.068000
|10
|1568
|XCSE
|20260526 10:31:24.536000
|10
|1571
|XCSE
|20260526 10:34:57.280000
|10
|1571
|XCSE
|20260526 10:34:57.281000
|10
|1571
|XCSE
|20260526 10:34:57.283000
|10
|1571
|XCSE
|20260526 10:34:57.284000
|10
|1571
|XCSE
|20260526 10:34:57.286000
|95
|1573
|XCSE
|20260526 10:35:17.709000
|1
|1572
|XCSE
|20260526 10:35:36.448000
|47
|1575
|XCSE
|20260526 10:43:32.057000
|28
|1574
|XCSE
|20260526 10:44:38.087000
|1
|1574
|XCSE
|20260526 10:45:05.807000
|27
|1574
|XCSE
|20260526 10:45:05.807000
|20
|1574
|XCSE
|20260526 10:45:06.825000
|10
|1573
|XCSE
|20260526 10:48:21.787000
|10
|1571
|XCSE
|20260526 10:49:41.543000
|19
|1569
|XCSE
|20260526 10:54:49.705000
|20
|1568
|XCSE
|20260526 10:54:50.042000
|19
|1568
|XCSE
|20260526 10:55:25.100000
|10
|1568
|XCSE
|20260526 11:00:01.602000
|9
|1568
|XCSE
|20260526 11:00:01.602000
|10
|1568
|XCSE
|20260526 11:07:59.707000
|10
|1568
|XCSE
|20260526 11:11:43.937000
|20
|1570
|XCSE
|20260526 11:15:10.316000
|19
|1570
|XCSE
|20260526 11:24:57.082000
|12
|1570
|XCSE
|20260526 11:25:29.105000
|9
|1571
|XCSE
|20260526 11:26:47.547000
|1
|1571
|XCSE
|20260526 11:26:47.547000
|10
|1570
|XCSE
|20260526 11:28:27.382000
|19
|1569
|XCSE
|20260526 11:30:56.214000
|19
|1571
|XCSE
|20260526 11:36:52.175000
|7
|1571
|XCSE
|20260526 11:36:52.175000
|8
|1570
|XCSE
|20260526 11:43:52.915000
|1
|1570
|XCSE
|20260526 11:43:52.915000
|10
|1570
|XCSE
|20260526 11:43:52.915000
|10
|1570
|XCSE
|20260526 11:43:52.917000
|10
|1571
|XCSE
|20260526 11:49:57.354000
|10
|1571
|XCSE
|20260526 11:49:57.354000
|6
|1571
|XCSE
|20260526 11:49:57.354000
|1
|1571
|XCSE
|20260526 11:49:57.354000
|1
|1571
|XCSE
|20260526 11:49:57.354000
|1
|1571
|XCSE
|20260526 11:49:57.354000
|1
|1571
|XCSE
|20260526 11:49:57.354000
|7
|1571
|XCSE
|20260526 11:49:57.354000
|10
|1571
|XCSE
|20260526 11:51:33.209000
|7
|1571
|XCSE
|20260526 11:54:52.656000
|9
|1571
|XCSE
|20260526 11:54:52.656000
|1
|1571
|XCSE
|20260526 11:54:52.656000
|1
|1571
|XCSE
|20260526 11:54:52.656000
|10
|1571
|XCSE
|20260526 11:56:29.825000
|10
|1572
|XCSE
|20260526 11:57:54.030000
|20
|1571
|XCSE
|20260526 11:59:30.698000
|10
|1572
|XCSE
|20260526 12:01:16.363000
|9
|1572
|XCSE
|20260526 12:03:22.377000
|1
|1572
|XCSE
|20260526 12:03:22.377000
|9
|1572
|XCSE
|20260526 12:05:29.022000
|1
|1572
|XCSE
|20260526 12:05:29.022000
|19
|1570
|XCSE
|20260526 12:06:58.875000
|20
|1568
|XCSE
|20260526 12:11:40.200000
|10
|1568
|XCSE
|20260526 12:11:40.200000
|19
|1570
|XCSE
|20260526 12:12:02.032000
|10
|1571
|XCSE
|20260526 12:15:15.145000
|10
|1571
|XCSE
|20260526 12:16:57.891000
|10
|1571
|XCSE
|20260526 12:18:40.717000
|3
|1569
|XCSE
|20260526 12:20:27.555000
|29
|1571
|XCSE
|20260526 12:39:42.073000
|2
|1570
|XCSE
|20260526 12:41:59.303000
|1
|1570
|XCSE
|20260526 12:41:59.304000
|17
|1570
|XCSE
|20260526 12:41:59.304000
|10
|1570
|XCSE
|20260526 12:41:59.304000
|49
|1570
|XCSE
|20260526 12:41:59.319000
|19
|1569
|XCSE
|20260526 12:47:06.154000
|19
|1569
|XCSE
|20260526 12:47:57.860000
|21
|1569
|XCSE
|20260526 12:53:06.665000
|10
|1569
|XCSE
|20260526 12:53:10.206000
|27
|1568
|XCSE
|20260526 12:53:23.751000
|68
|1570
|XCSE
|20260526 12:55:08.576000
|20
|1570
|XCSE
|20260526 12:57:22.654000
|20
|1569
|XCSE
|20260526 12:57:25.799000
|1
|1569
|XCSE
|20260526 13:02:22.370000
|1
|1569
|XCSE
|20260526 13:02:22.370000
|8
|1569
|XCSE
|20260526 13:02:22.370000
|26
|1569
|XCSE
|20260526 13:02:22.388000
|10
|1569
|XCSE
|20260526 13:03:15.268000
|10
|1568
|XCSE
|20260526 13:13:20.825000
|9
|1568
|XCSE
|20260526 13:13:20.825000
|10
|1568
|XCSE
|20260526 13:13:20.825000
|9
|1568
|XCSE
|20260526 13:13:20.825000
|19
|1568
|XCSE
|20260526 13:23:09.690000
|20
|1568
|XCSE
|20260526 13:24:00.515000
|19
|1568
|XCSE
|20260526 13:24:03.128000
|19
|1570
|XCSE
|20260526 13:24:05.901000
|20
|1570
|XCSE
|20260526 13:24:09.365000
|24
|1570
|XCSE
|20260526 13:25:35.674000
|19
|1570
|XCSE
|20260526 13:27:24.091000
|33
|1570
|XCSE
|20260526 13:27:24.107000
|10
|1570
|XCSE
|20260526 13:30:53.381000
|2
|1570
|XCSE
|20260526 13:31:00.242000
|7
|1569
|XCSE
|20260526 13:32:14.362000
|12
|1569
|XCSE
|20260526 13:32:14.362000
|19
|1568
|XCSE
|20260526 13:34:05.601000
|9
|1568
|XCSE
|20260526 13:34:05.601000
|2
|1568
|XCSE
|20260526 13:35:50.761000
|2
|1568
|XCSE
|20260526 13:35:50.761000
|6
|1568
|XCSE
|20260526 13:35:50.761000
|10
|1568
|XCSE
|20260526 13:44:26.208000
|2
|1568
|XCSE
|20260526 13:50:20.382000
|10
|1568
|XCSE
|20260526 13:51:41.662000
|10
|1568
|XCSE
|20260526 13:54:06.829000
|1
|1568
|XCSE
|20260526 13:54:06.859000
|2
|1567
|XCSE
|20260526 13:54:49.919000
|18
|1567
|XCSE
|20260526 13:54:49.919000
|13
|1567
|XCSE
|20260526 13:54:49.938000
|10
|1567
|XCSE
|20260526 13:55:20.384000
|10
|1567
|XCSE
|20260526 13:55:48.548000
|10
|1567
|XCSE
|20260526 13:58:34.011000
|19
|1567
|XCSE
|20260526 13:58:42.117000
|19
|1566
|XCSE
|20260526 14:00:44.355000
|1
|1565
|XCSE
|20260526 14:01:15.435000
|19
|1565
|XCSE
|20260526 14:05:07.186000
|9
|1565
|XCSE
|20260526 14:05:07.186000
|1
|1567
|XCSE
|20260526 14:08:27.401000
|9
|1567
|XCSE
|20260526 14:08:27.401000
|10
|1565
|XCSE
|20260526 14:08:45.500000
|10
|1565
|XCSE
|20260526 14:08:46.546000
|19
|1567
|XCSE
|20260526 14:34:13.318000
|19
|1566
|XCSE
|20260526 14:45:05.794000
|20
|1567
|XCSE
|20260526 14:53:07.951000
|20
|1566
|XCSE
|20260526 14:55:10.708000
|2
|1566
|XCSE
|20260526 14:55:22.388000
|3
|1567
|XCSE
|20260526 15:05:42.372000
|10
|1567
|XCSE
|20260526 15:05:42.372000
|7
|1567
|XCSE
|20260526 15:05:42.372000
|22
|1567
|XCSE
|20260526 15:05:55.704000
|11
|1567
|XCSE
|20260526 15:05:55.704000
|9
|1567
|XCSE
|20260526 15:05:55.704000
|20
|1567
|XCSE
|20260526 15:06:03.207000
|24
|1567
|XCSE
|20260526 15:06:33.300000
|23
|1567
|XCSE
|20260526 15:06:45.306000
|22
|1567
|XCSE
|20260526 15:07:27.602000
|10
|1567
|XCSE
|20260526 15:07:27.602000
|10
|1565
|XCSE
|20260526 15:11:08.044000
|1
|1565
|XCSE
|20260526 15:28:11.703000
|10
|1568
|XCSE
|20260526 15:39:57.178000
|24
|1569
|XCSE
|20260526 15:50:44.696000
|3
|1569
|XCSE
|20260526 15:50:44.696000
|1
|1569
|XCSE
|20260526 15:50:44.696000
|20
|1568
|XCSE
|20260526 15:53:37.499000
|50
|1568
|XCSE
|20260526 15:53:37.514000
|4
|1568
|XCSE
|20260526 15:53:37.514000
|24
|1568
|XCSE
|20260526 15:53:44.292000
|9
|1568
|XCSE
|20260526 15:53:44.305000
|21
|1568
|XCSE
|20260526 15:53:44.305000
|1
|1568
|XCSE
|20260526 16:00:17.567000
|1
|1568
|XCSE
|20260526 16:00:35.142000
|10
|1567
|XCSE
|20260526 16:02:52.509000
|9
|1567
|XCSE
|20260526 16:02:52.509000
|19
|1566
|XCSE
|20260526 16:03:06.743000
|20
|1566
|XCSE
|20260526 16:05:26.990000
|20
|1566
|XCSE
|20260526 16:15:30.756000
|7
|1566
|XCSE
|20260526 16:25:18.286845
|193
|1566
|XCSE
|20260526 16:25:40.065380
|6
|1566
|XCSE
|20260526 16:29:24.561681
|5
|1566
|XCSE
|20260526 16:29:24.561690
|48
|1566
|XCSE
|20260526 16:29:24.561739
|141
|1566
|XCSE
|20260526 16:29:24.561771
|200
|1566
|XCSE
|20260526 16:29:24.566985
|78
|1566
|XCSE
|20260526 16:29:24.567496
|122
|1566
|XCSE
|20260526 16:29:24.567523
|200
|1566
|XCSE
|20260526 16:29:46.649865
|522
|1566
|XCSE
|20260526 16:29:46.649865
|76
|1566
|XCSE
|20260526 16:31:41.460693
|124
|1566
|XCSE
|20260526 16:33:01.852312
|182
|1566
|XCSE
|20260526 16:33:01.872612
|18
|1566
|XCSE
|20260526 16:33:01.872631
|528
|1566
|XCSE
|20260526 16:33:01.872633
|10
|1560
|XCSE
|20260527 9:03:07.270000
|10
|1559
|XCSE
|20260527 9:03:43.152000
|10
|1563
|XCSE
|20260527 9:06:56.395000
|7
|1562
|XCSE
|20260527 9:11:17.668000
|12
|1562
|XCSE
|20260527 9:11:17.668000
|10
|1560
|XCSE
|20260527 9:18:31.233000
|10
|1560
|XCSE
|20260527 9:18:31.233000
|25
|1563
|XCSE
|20260527 9:24:01.908000
|10
|1563
|XCSE
|20260527 9:24:08.877000
|10
|1561
|XCSE
|20260527 9:24:41.407000
|10
|1560
|XCSE
|20260527 9:25:23.503000
|10
|1556
|XCSE
|20260527 9:27:54.393000
|10
|1556
|XCSE
|20260527 9:29:18.237000
|10
|1557
|XCSE
|20260527 9:35:52.272000
|9
|1558
|XCSE
|20260527 9:39:02.571000
|11
|1558
|XCSE
|20260527 9:39:02.571000
|10
|1556
|XCSE
|20260527 9:39:02.598000
|9
|1556
|XCSE
|20260527 9:39:02.598000
|8
|1556
|XCSE
|20260527 9:42:08.849000
|11
|1561
|XCSE
|20260527 9:54:26.057000
|9
|1561
|XCSE
|20260527 9:54:26.057000
|10
|1561
|XCSE
|20260527 9:54:26.057000
|11
|1561
|XCSE
|20260527 9:54:26.057000
|8
|1561
|XCSE
|20260527 9:54:26.057000
|19
|1559
|XCSE
|20260527 9:57:13.978000
|10
|1559
|XCSE
|20260527 9:57:37.148000
|1
|1559
|XCSE
|20260527 10:00:00.192000
|5
|1559
|XCSE
|20260527 10:03:41.359000
|12
|1560
|XCSE
|20260527 10:06:40.017000
|7
|1560
|XCSE
|20260527 10:06:40.017000
|10
|1560
|XCSE
|20260527 10:14:30.520000
|10
|1559
|XCSE
|20260527 10:16:27.426000
|9
|1559
|XCSE
|20260527 10:16:27.426000
|3
|1562
|XCSE
|20260527 10:23:10.567000
|10
|1561
|XCSE
|20260527 10:24:19.077000
|10
|1560
|XCSE
|20260527 10:30:26.744000
|9
|1560
|XCSE
|20260527 10:30:26.744000
|9
|1560
|XCSE
|20260527 10:30:26.744000
|9
|1560
|XCSE
|20260527 10:30:26.744000
|22
|1560
|XCSE
|20260527 10:31:02.258000
|22
|1559
|XCSE
|20260527 10:32:42.803000
|4
|1558
|XCSE
|20260527 10:48:50.845000
|20
|1559
|XCSE
|20260527 10:50:04.170000
|2
|1559
|XCSE
|20260527 10:51:01.514000
|10
|1561
|XCSE
|20260527 11:08:38.734000
|10
|1560
|XCSE
|20260527 11:08:39.040000
|10
|1564
|XCSE
|20260527 11:14:11.507000
|16
|1565
|XCSE
|20260527 11:15:02.761000
|17
|1565
|XCSE
|20260527 11:15:02.761000
|1
|1565
|XCSE
|20260527 11:15:02.794000
|2
|1564
|XCSE
|20260527 11:15:36.879000
|2
|1564
|XCSE
|20260527 11:15:36.879000
|15
|1564
|XCSE
|20260527 11:15:36.879000
|20
|1564
|XCSE
|20260527 11:17:31.055000
|10
|1563
|XCSE
|20260527 11:18:07.023000
|10
|1562
|XCSE
|20260527 11:20:34.034000
|22
|1564
|XCSE
|20260527 11:21:42.921000
|19
|1563
|XCSE
|20260527 11:22:14.979000
|20
|1562
|XCSE
|20260527 11:22:21.913000
|20
|1561
|XCSE
|20260527 11:22:22.489000
|48
|1561
|XCSE
|20260527 11:25:55.219000
|37
|1561
|XCSE
|20260527 11:26:00.096000
|9
|1560
|XCSE
|20260527 11:26:50.408000
|4
|1561
|XCSE
|20260527 11:28:31.935000
|2
|1561
|XCSE
|20260527 11:28:31.953000
|1
|1561
|XCSE
|20260527 11:28:31.953000
|12
|1561
|XCSE
|20260527 11:30:15.125000
|4
|1561
|XCSE
|20260527 11:30:15.125000
|3
|1561
|XCSE
|20260527 11:30:15.125000
|10
|1561
|XCSE
|20260527 11:35:05.494000
|10
|1561
|XCSE
|20260527 11:44:30.750000
|10
|1561
|XCSE
|20260527 11:47:57.410000
|3
|1562
|XCSE
|20260527 11:51:53.120000
|4
|1562
|XCSE
|20260527 11:51:53.120000
|3
|1562
|XCSE
|20260527 11:51:53.122000
|4
|1562
|XCSE
|20260527 11:51:53.122000
|3
|1562
|XCSE
|20260527 11:51:53.123000
|4
|1562
|XCSE
|20260527 11:51:53.123000
|3
|1562
|XCSE
|20260527 11:51:53.123000
|7
|1562
|XCSE
|20260527 11:51:53.124000
|3
|1562
|XCSE
|20260527 11:51:53.124000
|10
|1561
|XCSE
|20260527 11:52:15.288000
|10
|1561
|XCSE
|20260527 11:52:30.911000
|10
|1560
|XCSE
|20260527 11:52:35.655000
|10
|1559
|XCSE
|20260527 11:53:18.123000
|10
|1563
|XCSE
|20260527 11:57:24.365000
|10
|1562
|XCSE
|20260527 11:57:24.395000
|10
|1561
|XCSE
|20260527 11:57:25.907000
|10
|1561
|XCSE
|20260527 11:58:30.613000
|10
|1561
|XCSE
|20260527 12:12:28.183000
|10
|1560
|XCSE
|20260527 12:12:44.168000
|1
|1560
|XCSE
|20260527 12:20:52.462000
|7
|1561
|XCSE
|20260527 12:22:36.287000
|12
|1561
|XCSE
|20260527 12:22:36.287000
|4
|1561
|XCSE
|20260527 12:22:36.374000
|6
|1561
|XCSE
|20260527 12:22:36.374000
|3
|1563
|XCSE
|20260527 12:28:00.948000
|8
|1563
|XCSE
|20260527 12:28:00.948000
|9
|1563
|XCSE
|20260527 12:28:00.948000
|10
|1562
|XCSE
|20260527 12:28:45.195000
|28
|1562
|XCSE
|20260527 12:37:39.348000
|9
|1561
|XCSE
|20260527 12:46:45.937000
|10
|1562
|XCSE
|20260527 12:47:43.656000
|6
|1561
|XCSE
|20260527 12:47:55.227000
|20
|1561
|XCSE
|20260527 13:01:57.178000
|10
|1561
|XCSE
|20260527 13:03:23.190000
|10
|1561
|XCSE
|20260527 13:07:34.748000
|1
|1560
|XCSE
|20260527 13:08:07.990000
|1
|1560
|XCSE
|20260527 13:11:51.779000
|9
|1560
|XCSE
|20260527 13:11:51.779000
|10
|1560
|XCSE
|20260527 13:12:27.553000
|10
|1559
|XCSE
|20260527 13:14:45.721000
|19
|1561
|XCSE
|20260527 13:20:37.228000
|19
|1563
|XCSE
|20260527 13:22:13.336000
|19
|1563
|XCSE
|20260527 13:22:43.082000
|19
|1563
|XCSE
|20260527 13:23:09.185000
|10
|1564
|XCSE
|20260527 13:23:42.832000
|10
|1564
|XCSE
|20260527 13:26:09.909000
|10
|1565
|XCSE
|20260527 13:30:02.508000
|19
|1563
|XCSE
|20260527 13:30:24.123000
|3
|1565
|XCSE
|20260527 13:40:23.537000
|117
|1565
|XCSE
|20260527 13:40:23.537000
|28
|1567
|XCSE
|20260527 13:52:23.293000
|28
|1566
|XCSE
|20260527 13:54:25.197000
|19
|1566
|XCSE
|20260527 13:54:25.233000
|10
|1567
|XCSE
|20260527 14:02:27.313000
|9
|1567
|XCSE
|20260527 14:02:27.313000
|2
|1566
|XCSE
|20260527 14:02:31.702000
|10
|1566
|XCSE
|20260527 14:02:33.789000
|9
|1566
|XCSE
|20260527 14:02:33.789000
|10
|1565
|XCSE
|20260527 14:11:00.097000
|10
|1565
|XCSE
|20260527 14:11:00.097000
|10
|1564
|XCSE
|20260527 14:11:24.766000
|10
|1564
|XCSE
|20260527 14:11:34.435000
|10
|1563
|XCSE
|20260527 14:12:42.086000
|10
|1563
|XCSE
|20260527 14:17:16.742000
|19
|1567
|XCSE
|20260527 14:22:20.544000
|10
|1566
|XCSE
|20260527 14:23:32.214000
|9
|1566
|XCSE
|20260527 14:23:32.214000
|10
|1567
|XCSE
|20260527 14:30:55.385000
|10
|1567
|XCSE
|20260527 14:31:45.976000
|10
|1566
|XCSE
|20260527 14:33:15.340000
|10
|1566
|XCSE
|20260527 14:37:59.701000
|20
|1567
|XCSE
|20260527 14:42:36.217000
|9
|1567
|XCSE
|20260527 14:42:36.217000
|10
|1566
|XCSE
|20260527 14:44:21.648000
|9
|1566
|XCSE
|20260527 14:44:21.648000
|19
|1566
|XCSE
|20260527 14:51:34.199000
|10
|1564
|XCSE
|20260527 14:52:21.656000
|9
|1564
|XCSE
|20260527 14:52:21.656000
|40
|1565
|XCSE
|20260527 15:06:24.195000
|9
|1565
|XCSE
|20260527 15:06:24.195000
|10
|1565
|XCSE
|20260527 15:06:24.195000
|187
|1565
|XCSE
|20260527 15:06:24.195706
|313
|1565
|XCSE
|20260527 15:06:24.195733
|10
|1565
|XCSE
|20260527 15:06:27.545000
|10
|1565
|XCSE
|20260527 15:06:40.738000
|37
|1567
|XCSE
|20260527 15:12:15.147000
|10
|1566
|XCSE
|20260527 15:17:55.381000
|9
|1566
|XCSE
|20260527 15:17:55.381000
|19
|1564
|XCSE
|20260527 15:28:45.018000
|28
|1564
|XCSE
|20260527 15:32:22.660000
|29
|1564
|XCSE
|20260527 15:34:10.375000
|29
|1563
|XCSE
|20260527 15:37:37.059000
|19
|1562
|XCSE
|20260527 15:45:06.338000
|10
|1562
|XCSE
|20260527 15:45:06.338000
|14
|1563
|XCSE
|20260527 15:48:51.295660
|23
|1563
|XCSE
|20260527 15:48:51.295660
|13
|1563
|XCSE
|20260527 15:48:51.295660
|13
|1563
|XCSE
|20260527 15:48:51.295660
|67
|1563
|XCSE
|20260527 15:48:51.295695
|370
|1563
|XCSE
|20260527 15:48:51.295708
|39
|1563
|XCSE
|20260527 15:49:19.520000
|39
|1567
|XCSE
|20260527 15:53:05.918000
|30
|1567
|XCSE
|20260527 15:55:04.326000
|479
|1569
|XCSE
|20260527 15:56:59.975141
|21
|1569
|XCSE
|20260527 15:56:59.975170
|10
|1570
|XCSE
|20260527 15:57:23.878000
|4
|1570
|XCSE
|20260527 15:57:28.576000
|7
|1570
|XCSE
|20260527 15:57:28.576000
|11
|1570
|XCSE
|20260527 15:57:34.317000
|3
|1570
|XCSE
|20260527 15:57:38.556000
|8
|1570
|XCSE
|20260527 15:57:38.556000
|10
|1570
|XCSE
|20260527 15:57:43.746000
|28
|1569
|XCSE
|20260527 15:57:43.774000
|29
|1570
|XCSE
|20260527 15:58:54.713000
|46
|1570
|XCSE
|20260527 15:58:54.713000
|56
|1569
|XCSE
|20260527 16:01:36.601000
|10
|1569
|XCSE
|20260527 16:01:36.601000
|9
|1569
|XCSE
|20260527 16:01:36.601000
|9
|1569
|XCSE
|20260527 16:01:36.601000
|23
|1571
|XCSE
|20260527 16:08:07.294000
|83
|1571
|XCSE
|20260527 16:10:23.528000
|38
|1570
|XCSE
|20260527 16:10:36.100000
|18
|1570
|XCSE
|20260527 16:14:16.833000
|1
|1570
|XCSE
|20260527 16:14:16.910000
|18
|1570
|XCSE
|20260527 16:14:16.910000
|21
|1573
|XCSE
|20260527 16:17:22.020000
|3
|1573
|XCSE
|20260527 16:17:22.034000
|49
|1573
|XCSE
|20260527 16:18:23.585000
|48
|1572
|XCSE
|20260527 16:19:03.083000
|398
|1572
|XCSE
|20260527 16:19:33.818627
|102
|1572
|XCSE
|20260527 16:19:33.818647
|55
|1572
|XCSE
|20260527 16:19:33.819000
|20
|1571
|XCSE
|20260527 16:21:22.967000
|10
|1571
|XCSE
|20260527 16:21:22.967000
|9
|1571
|XCSE
|20260527 16:21:22.967000
|10
|1571
|XCSE
|20260527 16:21:22.967000
|8
|1574
|XCSE
|20260527 16:23:22.129000
|30
|1573
|XCSE
|20260527 16:24:54.768000
|30
|1572
|XCSE
|20260527 16:25:39.642000
|29
|1573
|XCSE
|20260527 16:31:06.087000
|3
|1573
|XCSE
|20260527 16:32:04.298000
|1
|1573
|XCSE
|20260527 16:32:04.298000
|3
|1573
|XCSE
|20260527 16:32:04.298000
|10
|1572
|XCSE
|20260527 16:32:44.819000
|9
|1572
|XCSE
|20260527 16:32:44.819000
|9
|1572
|XCSE
|20260527 16:32:44.819000
|10
|1571
|XCSE
|20260527 16:32:46.475000
|10
|1570
|XCSE
|20260527 16:33:17.622000
|28
|1571
|XCSE
|20260527 16:35:18.607000
|21
|1573
|XCSE
|20260527 16:36:16.220138
|67
|1573
|XCSE
|20260527 16:36:16.220161
|3
|1568
|XCSE
|20260528 9:05:58.855000
|7
|1568
|XCSE
|20260528 9:05:58.855000
|4
|1568
|XCSE
|20260528 9:07:33.157000
|19
|1568
|XCSE
|20260528 9:11:40.241000
|19
|1565
|XCSE
|20260528 9:11:48.333000
|10
|1564
|XCSE
|20260528 9:15:48.875000
|10
|1563
|XCSE
|20260528 9:17:40.332000
|10
|1564
|XCSE
|20260528 9:17:40.334000
|10
|1562
|XCSE
|20260528 9:21:24.959000
|9
|1562
|XCSE
|20260528 9:21:24.959000
|20
|1561
|XCSE
|20260528 9:21:25.091000
|10
|1557
|XCSE
|20260528 9:24:00.354000
|10
|1556
|XCSE
|20260528 9:30:06.743000
|9
|1556
|XCSE
|20260528 9:30:06.743000
|20
|1555
|XCSE
|20260528 9:30:27.343000
|7
|1553
|XCSE
|20260528 9:31:20.019000
|10
|1554
|XCSE
|20260528 9:36:20.331000
|10
|1551
|XCSE
|20260528 9:36:20.354000
|10
|1553
|XCSE
|20260528 9:40:38.600000
|6
|1553
|XCSE
|20260528 9:40:38.600000
|3
|1553
|XCSE
|20260528 9:40:38.600000
|10
|1551
|XCSE
|20260528 9:43:10.129000
|300
|1550
|XCSE
|20260528 9:43:10.129847
|15
|1552
|XCSE
|20260528 9:45:54.890000
|2
|1552
|XCSE
|20260528 9:45:54.911000
|2
|1552
|XCSE
|20260528 9:45:54.912000
|15
|1552
|XCSE
|20260528 9:45:54.912000
|2
|1552
|XCSE
|20260528 9:45:54.918000
|2
|1552
|XCSE
|20260528 9:45:54.918000
|6
|1552
|XCSE
|20260528 9:46:01.017000
|4
|1552
|XCSE
|20260528 9:46:01.017000
|10
|1551
|XCSE
|20260528 9:47:28.983000
|11
|1550
|XCSE
|20260528 9:47:28.983018
|6
|1552
|XCSE
|20260528 10:04:16.042000
|14
|1552
|XCSE
|20260528 10:04:16.042000
|2
|1553
|XCSE
|20260528 10:12:09.305000
|7
|1553
|XCSE
|20260528 10:12:09.305000
|4
|1553
|XCSE
|20260528 10:12:35.083000
|6
|1553
|XCSE
|20260528 10:12:35.083000
|1
|1552
|XCSE
|20260528 10:14:57.226000
|10
|1552
|XCSE
|20260528 10:16:07.053000
|189
|1550
|XCSE
|20260528 10:16:07.053535
|28
|1548
|XCSE
|20260528 10:16:07.083000
|10
|1548
|XCSE
|20260528 10:16:07.190000
|45
|1548
|XCSE
|20260528 10:16:07.190000
|10
|1547
|XCSE
|20260528 10:19:46.177000
|10
|1546
|XCSE
|20260528 10:21:41.664000
|10
|1545
|XCSE
|20260528 10:21:41.750000
|10
|1546
|XCSE
|20260528 10:26:43.867000
|1
|1546
|XCSE
|20260528 10:26:43.888000
|9
|1546
|XCSE
|20260528 10:28:16.300000
|200
|1549
|XCSE
|20260528 10:30:54.766464
|10
|1549
|XCSE
|20260528 10:34:32.196000
|4
|1549
|XCSE
|20260528 10:35:38.759000
|3
|1549
|XCSE
|20260528 10:35:38.759000
|3
|1549
|XCSE
|20260528 10:40:01.147000
|5
|1549
|XCSE
|20260528 10:40:01.169000
|2
|1549
|XCSE
|20260528 10:40:01.175000
|8
|1549
|XCSE
|20260528 10:40:01.175000
|41
|1549
|XCSE
|20260528 10:40:01.175000
|10
|1548
|XCSE
|20260528 10:58:15.967000
|1
|1548
|XCSE
|20260528 10:58:15.967000
|29
|1551
|XCSE
|20260528 11:03:17.902000
|30
|1551
|XCSE
|20260528 11:03:17.974000
|20
|1550
|XCSE
|20260528 11:04:56.395000
|10
|1549
|XCSE
|20260528 11:08:52.379000
|7
|1548
|XCSE
|20260528 11:10:56.921000
|3
|1548
|XCSE
|20260528 11:10:56.921000
|9
|1548
|XCSE
|20260528 11:10:56.921000
|7
|1552
|XCSE
|20260528 11:18:00.302000
|13
|1552
|XCSE
|20260528 11:18:00.305000
|7
|1552
|XCSE
|20260528 11:18:00.305000
|10
|1551
|XCSE
|20260528 11:20:28.094000
|10
|1551
|XCSE
|20260528 11:27:59.450000
|19
|1553
|XCSE
|20260528 11:31:09.093000
|19
|1553
|XCSE
|20260528 11:31:09.111000
|10
|1552
|XCSE
|20260528 11:39:36.150000
|10
|1551
|XCSE
|20260528 11:39:36.268000
|9
|1553
|XCSE
|20260528 11:43:14.186000
|5
|1553
|XCSE
|20260528 11:43:24.248000
|4
|1553
|XCSE
|20260528 11:43:34.310000
|2
|1553
|XCSE
|20260528 11:43:44.368000
|10
|1552
|XCSE
|20260528 11:50:06.690000
|10
|1552
|XCSE
|20260528 11:50:22.174000
|10
|1552
|XCSE
|20260528 11:50:50.208000
|10
|1551
|XCSE
|20260528 11:54:53.940000
|9
|1551
|XCSE
|20260528 11:54:53.940000
|17
|1553
|XCSE
|20260528 11:58:21.757000
|12
|1553
|XCSE
|20260528 11:58:21.757000
|30
|1552
|XCSE
|20260528 12:04:56.872000
|9
|1552
|XCSE
|20260528 12:04:56.872000
|30
|1551
|XCSE
|20260528 12:06:04.213000
|10
|1553
|XCSE
|20260528 12:19:56.412000
|10
|1552
|XCSE
|20260528 12:30:01.578000
|10
|1551
|XCSE
|20260528 12:36:38.867000
|10
|1551
|XCSE
|20260528 12:37:04.815000
|10
|1550
|XCSE
|20260528 12:44:36.355000
|19
|1551
|XCSE
|20260528 12:50:11.304000
|9
|1551
|XCSE
|20260528 12:50:11.304000
|19
|1550
|XCSE
|20260528 12:51:16.438000
|17
|1551
|XCSE
|20260528 12:52:18.978000
|2
|1551
|XCSE
|20260528 12:52:18.978000
|81
|1554
|XCSE
|20260528 12:55:32.166000
|80
|1554
|XCSE
|20260528 12:59:10.275000
|20
|1553
|XCSE
|20260528 13:00:34.100000
|2
|1552
|XCSE
|20260528 13:06:40.091000
|17
|1552
|XCSE
|20260528 13:12:16.098000
|2
|1552
|XCSE
|20260528 13:12:16.098000
|9
|1552
|XCSE
|20260528 13:12:16.098000
|24
|1552
|XCSE
|20260528 13:13:36.832000
|19
|1551
|XCSE
|20260528 13:15:51.334000
|32
|1551
|XCSE
|20260528 13:16:21.327000
|7
|1551
|XCSE
|20260528 13:16:21.327000
|10
|1551
|XCSE
|20260528 13:16:25.549000
|10
|1551
|XCSE
|20260528 13:16:30.989000
|10
|1551
|XCSE
|20260528 13:16:35.548000
|11
|1551
|XCSE
|20260528 13:16:41.572000
|10
|1551
|XCSE
|20260528 13:16:46.815000
|1
|1551
|XCSE
|20260528 13:16:51.706000
|9
|1551
|XCSE
|20260528 13:16:51.706000
|10
|1551
|XCSE
|20260528 13:17:05.608000
|10
|1551
|XCSE
|20260528 13:17:18.885000
|10
|1551
|XCSE
|20260528 13:18:07.885000
|5
|1550
|XCSE
|20260528 13:19:06.663000
|5
|1550
|XCSE
|20260528 13:19:06.663000
|10
|1550
|XCSE
|20260528 13:22:31.884000
|10
|1549
|XCSE
|20260528 13:24:38.129000
|16
|1550
|XCSE
|20260528 13:27:59.574000
|10
|1550
|XCSE
|20260528 13:29:36.744000
|10
|1550
|XCSE
|20260528 13:32:40.921000
|10
|1550
|XCSE
|20260528 13:34:12.150000
|10
|1549
|XCSE
|20260528 13:35:58.633000
|21
|1551
|XCSE
|20260528 13:44:55.051000
|2
|1551
|XCSE
|20260528 13:44:55.051000
|1
|1551
|XCSE
|20260528 13:44:55.051000
|20
|1549
|XCSE
|20260528 13:45:48.200000
|28
|1549
|XCSE
|20260528 13:45:48.226000
|20
|1549
|XCSE
|20260528 13:45:48.226000
|19
|1548
|XCSE
|20260528 13:47:13.123000
|28
|1554
|XCSE
|20260528 14:02:36.243000
|28
|1554
|XCSE
|20260528 14:20:55.891000
|4
|1554
|XCSE
|20260528 14:20:55.891000
|5
|1554
|XCSE
|20260528 14:20:55.891000
|10
|1554
|XCSE
|20260528 14:20:55.891000
|9
|1554
|XCSE
|20260528 14:20:55.891000
|9
|1554
|XCSE
|20260528 14:20:55.891000
|25
|1554
|XCSE
|20260528 14:20:55.912000
|22
|1554
|XCSE
|20260528 14:20:55.918000
|46
|1554
|XCSE
|20260528 14:22:00.888000
|13
|1554
|XCSE
|20260528 14:22:00.888000
|49
|1554
|XCSE
|20260528 14:22:00.913000
|40
|1554
|XCSE
|20260528 14:22:03.697000
|20
|1554
|XCSE
|20260528 14:22:11.101000
|4
|1554
|XCSE
|20260528 14:22:11.101000
|2
|1554
|XCSE
|20260528 14:22:11.104000
|1
|1554
|XCSE
|20260528 14:22:11.104000
|2
|1554
|XCSE
|20260528 14:22:11.109000
|5
|1554
|XCSE
|20260528 14:22:11.109000
|3
|1554
|XCSE
|20260528 14:22:11.109000
|10
|1556
|XCSE
|20260528 14:39:51.892000
|10
|1555
|XCSE
|20260528 14:50:19.908000
|10
|1555
|XCSE
|20260528 14:50:19.908000
|20
|1554
|XCSE
|20260528 14:50:55.686000
|1
|1556
|XCSE
|20260528 15:01:18.844000
|5
|1556
|XCSE
|20260528 15:01:18.844000
|11
|1556
|XCSE
|20260528 15:01:18.844000
|3
|1556
|XCSE
|20260528 15:01:18.844000
|9
|1556
|XCSE
|20260528 15:01:18.844000
|7
|1556
|XCSE
|20260528 15:01:18.916000
|6
|1556
|XCSE
|20260528 15:01:28.942000
|5
|1556
|XCSE
|20260528 15:01:29.034000
|3
|1556
|XCSE
|20260528 15:01:39.029000
|3
|1556
|XCSE
|20260528 15:01:39.103000
|4
|1556
|XCSE
|20260528 15:01:49.094000
|22
|1556
|XCSE
|20260528 15:03:00.522000
|1
|1556
|XCSE
|20260528 15:03:40.879000
|10
|1556
|XCSE
|20260528 15:04:27.237000
|30
|1554
|XCSE
|20260528 15:06:16.373000
|10
|1554
|XCSE
|20260528 15:06:55.545000
|10
|1554
|XCSE
|20260528 15:07:08.629000
|10
|1554
|XCSE
|20260528 15:07:57.545000
|19
|1552
|XCSE
|20260528 15:14:30.114000
|10
|1551
|XCSE
|20260528 15:14:51.836000
|10
|1550
|XCSE
|20260528 15:23:09.319000
|10
|1550
|XCSE
|20260528 15:23:09.319000
|8
|1550
|XCSE
|20260528 15:23:09.319000
|2
|1550
|XCSE
|20260528 15:23:09.319000
|19
|1549
|XCSE
|20260528 15:27:34.698000
|20
|1548
|XCSE
|20260528 15:30:30.223000
|19
|1547
|XCSE
|20260528 15:30:41.129000
|7
|1547
|XCSE
|20260528 15:37:53.647000
|33
|1547
|XCSE
|20260528 15:37:53.647000
|2
|1549
|XCSE
|20260528 15:40:47.981000
|20
|1549
|XCSE
|20260528 15:48:39.784000
|45
|1550
|XCSE
|20260528 15:48:39.785000
|22
|1550
|XCSE
|20260528 15:48:39.785000
|23
|1550
|XCSE
|20260528 15:48:39.791000
|5
|1550
|XCSE
|20260528 15:48:39.915000
|20
|1549
|XCSE
|20260528 15:48:51.192000
|19
|1549
|XCSE
|20260528 15:50:46.208000
|19
|1548
|XCSE
|20260528 15:53:23.641000
|5
|1549
|XCSE
|20260528 15:55:08.629000
|4
|1549
|XCSE
|20260528 15:55:08.629000
|3
|1549
|XCSE
|20260528 15:55:08.629000
|3
|1549
|XCSE
|20260528 15:55:08.629000
|14
|1549
|XCSE
|20260528 15:55:08.629000
|20
|1547
|XCSE
|20260528 15:55:45.109000
|40
|1547
|XCSE
|20260528 16:00:32.458000
|10
|1547
|XCSE
|20260528 16:00:32.458000
|9
|1547
|XCSE
|20260528 16:00:32.458000
|250
|1547
|XCSE
|20260528 16:00:32.458077
|57
|1546
|XCSE
|20260528 16:00:32.476000
|57
|1545
|XCSE
|20260528 16:00:44.122000
|200
|1545
|XCSE
|20260528 16:00:44.122226
|9
|1547
|XCSE
|20260528 16:04:05.824000
|8
|1547
|XCSE
|20260528 16:04:05.824000
|5
|1547
|XCSE
|20260528 16:04:05.824000
|28
|1546
|XCSE
|20260528 16:11:21.007000
|37
|1550
|XCSE
|20260528 16:12:51.267000
|16
|1558
|XCSE
|20260528 16:13:13.060000
|23
|1558
|XCSE
|20260528 16:13:13.060000
|28
|1556
|XCSE
|20260528 16:13:19.659000
|29
|1554
|XCSE
|20260528 16:13:21.818000
|21
|1554
|XCSE
|20260528 16:13:21.842000
|2
|1554
|XCSE
|20260528 16:13:21.842000
|1
|1554
|XCSE
|20260528 16:13:21.842000
|30
|1552
|XCSE
|20260528 16:13:32.121000
|30
|1555
|XCSE
|20260528 16:14:21.753000
|21
|1555
|XCSE
|20260528 16:14:23.917000
|1
|1555
|XCSE
|20260528 16:14:23.917000
|23
|1555
|XCSE
|20260528 16:14:30.045000
|20
|1557
|XCSE
|20260528 16:14:44.486000
|19
|1556
|XCSE
|20260528 16:14:53.045000
|19
|1555
|XCSE
|20260528 16:15:25.957000
|11
|1557
|XCSE
|20260528 16:15:44.361000
|10
|1557
|XCSE
|20260528 16:16:05.389000
|10
|1557
|XCSE
|20260528 16:16:24.400000
|20
|1556
|XCSE
|20260528 16:18:05.061000
|23
|1557
|XCSE
|20260528 16:18:05.061000
|10
|1557
|XCSE
|20260528 16:18:12.394000
|10
|1557
|XCSE
|20260528 16:18:31.489000
|2
|1557
|XCSE
|20260528 16:18:52.477000
|19
|1555
|XCSE
|20260528 16:19:39.606000
|20
|1555
|XCSE
|20260528 16:19:43.121000
|3
|1557
|XCSE
|20260528 16:24:14.444000
|2
|1557
|XCSE
|20260528 16:24:24.504000
|23
|1558
|XCSE
|20260528 16:24:54.656000
|23
|1558
|XCSE
|20260528 16:24:57.277000
|22
|1558
|XCSE
|20260528 16:25:33.646000
|15
|1558
|XCSE
|20260528 16:25:33.646000
|10
|1556
|XCSE
|20260528 16:25:44.015000
|9
|1556
|XCSE
|20260528 16:25:44.015000
|19
|1555
|XCSE
|20260528 16:27:01.120000
|250
|1555
|XCSE
|20260528 16:34:10.188416
|4
|1555
|XCSE
|20260528 16:34:10.188433
|255
|1555
|XCSE
|20260528 16:34:10.188435
|10
|1555
|XCSE
|20260529 9:02:18.343000
|19
|1557
|XCSE
|20260529 9:10:24.871000
|20
|1557
|XCSE
|20260529 9:16:17.017000
|19
|1556
|XCSE
|20260529 9:16:20.466000
|20
|1554
|XCSE
|20260529 9:18:02.652000
|13
|1557
|XCSE
|20260529 9:21:55.640000
|10
|1557
|XCSE
|20260529 9:23:56.312000
|10
|1554
|XCSE
|20260529 9:25:33.147000
|10
|1554
|XCSE
|20260529 9:25:33.147000
|10
|1553
|XCSE
|20260529 9:27:38.684000
|10
|1553
|XCSE
|20260529 9:30:09.415000
|10
|1552
|XCSE
|20260529 9:30:09.655000
|10
|1551
|XCSE
|20260529 9:36:49.810000
|1
|1551
|XCSE
|20260529 9:39:31.498000
|20
|1550
|XCSE
|20260529 9:39:32.095000
|10
|1553
|XCSE
|20260529 9:55:00.032000
|10
|1552
|XCSE
|20260529 9:56:22.685000
|10
|1552
|XCSE
|20260529 10:04:45.515000
|10
|1551
|XCSE
|20260529 10:05:29.246000
|10
|1550
|XCSE
|20260529 10:05:29.294000
|10
|1548
|XCSE
|20260529 10:05:30.043000
|10
|1548
|XCSE
|20260529 10:08:48.746000
|8
|1548
|XCSE
|20260529 10:09:31.333000
|8
|1547
|XCSE
|20260529 10:14:21.667000
|12
|1547
|XCSE
|20260529 10:14:21.667000
|10
|1547
|XCSE
|20260529 10:14:21.667000
|63
|1547
|XCSE
|20260529 10:16:01.455000
|25
|1550
|XCSE
|20260529 10:21:06.825000
|10
|1550
|XCSE
|20260529 10:23:02.781000
|10
|1548
|XCSE
|20260529 10:24:39.162000
|10
|1550
|XCSE
|20260529 10:26:33.823000
|5
|1548
|XCSE
|20260529 10:28:37.959000
|5
|1548
|XCSE
|20260529 10:28:37.959000
|20
|1549
|XCSE
|20260529 10:29:36.071000
|10
|1546
|XCSE
|20260529 10:37:53.713000
|15
|1548
|XCSE
|20260529 10:40:31.800000
|4
|1550
|XCSE
|20260529 10:43:50.573000
|1
|1550
|XCSE
|20260529 10:44:33.567000
|10
|1550
|XCSE
|20260529 10:51:16.197000
|10
|1549
|XCSE
|20260529 10:56:20.250000
|9
|1549
|XCSE
|20260529 10:56:20.250000
|9
|1549
|XCSE
|20260529 10:56:20.250000
|16
|1551
|XCSE
|20260529 10:58:46.693000
|23
|1552
|XCSE
|20260529 11:00:23.753000
|28
|1552
|XCSE
|20260529 11:06:45.235000
|9
|1552
|XCSE
|20260529 11:07:45.938000
|3
|1551
|XCSE
|20260529 11:15:05.130000
|7
|1551
|XCSE
|20260529 11:15:21.195000
|3
|1551
|XCSE
|20260529 11:15:21.195000
|4
|1554
|XCSE
|20260529 11:35:48.518000
|6
|1554
|XCSE
|20260529 11:35:48.528000
|20
|1556
|XCSE
|20260529 11:37:36.088000
|28
|1557
|XCSE
|20260529 11:47:36.063000
|9
|1557
|XCSE
|20260529 11:47:36.063000
|9
|1557
|XCSE
|20260529 11:47:36.063000
|9
|1557
|XCSE
|20260529 11:47:36.063000
|9
|1557
|XCSE
|20260529 11:47:36.063000
|9
|1557
|XCSE
|20260529 11:47:36.063000
|9
|1557
|XCSE
|20260529 11:47:36.063000
|6
|1558
|XCSE
|20260529 11:50:01.378000
|1
|1558
|XCSE
|20260529 11:50:01.399000
|65
|1558
|XCSE
|20260529 11:57:03.451000
|29
|1556
|XCSE
|20260529 12:05:18.190000
|19
|1556
|XCSE
|20260529 12:05:18.190000
|9
|1556
|XCSE
|20260529 12:05:18.190000
|56
|1555
|XCSE
|20260529 12:05:18.208000
|19
|1558
|XCSE
|20260529 12:31:19.036000
|46
|1558
|XCSE
|20260529 12:31:19.036000
|9
|1558
|XCSE
|20260529 12:31:19.036000
|9
|1558
|XCSE
|20260529 12:31:19.036000
|19
|1558
|XCSE
|20260529 12:31:19.036000
|18
|1558
|XCSE
|20260529 12:31:19.036000
|18
|1558
|XCSE
|20260529 12:31:19.036000
|19
|1558
|XCSE
|20260529 12:31:19.036000
|47
|1561
|XCSE
|20260529 12:45:53.095000
|37
|1560
|XCSE
|20260529 12:46:31.081000
|20
|1561
|XCSE
|20260529 13:23:28.830000
|3
|1561
|XCSE
|20260529 13:26:44.443000
|20
|1559
|XCSE
|20260529 13:28:32.546000
|9
|1559
|XCSE
|20260529 13:28:32.546000
|29
|1558
|XCSE
|20260529 13:28:34.616000
|10
|1557
|XCSE
|20260529 13:41:37.195000
|10
|1557
|XCSE
|20260529 13:41:37.195000
|19
|1558
|XCSE
|20260529 13:41:37.205000
|33
|1562
|XCSE
|20260529 13:46:23.743000
|21
|1562
|XCSE
|20260529 13:46:23.744000
|5
|1562
|XCSE
|20260529 13:48:13.913000
|10
|1560
|XCSE
|20260529 13:48:19.207000
|10
|1561
|XCSE
|20260529 14:03:36.434000
|16
|1563
|XCSE
|20260529 14:06:16.071000
|14
|1563
|XCSE
|20260529 14:06:16.098000
|10
|1562
|XCSE
|20260529 14:09:36.330000
|30
|1567
|XCSE
|20260529 14:22:14.940000
|19
|1567
|XCSE
|20260529 14:33:34.495000
|10
|1566
|XCSE
|20260529 14:36:13.883000
|10
|1565
|XCSE
|20260529 14:41:41.153000
|10
|1565
|XCSE
|20260529 14:41:41.153000
|10
|1565
|XCSE
|20260529 14:41:41.153000
|1
|1568
|XCSE
|20260529 14:45:32.348000
|22
|1568
|XCSE
|20260529 14:45:32.348000
|49
|1568
|XCSE
|20260529 14:45:32.348000
|20
|1570
|XCSE
|20260529 14:46:08.204000
|38
|1570
|XCSE
|20260529 14:46:08.204000
|28
|1569
|XCSE
|20260529 14:46:08.222000
|28
|1568
|XCSE
|20260529 14:46:12.230000
|28
|1567
|XCSE
|20260529 14:46:13.665000
|15
|1569
|XCSE
|20260529 14:46:26.085000
|29
|1567
|XCSE
|20260529 14:46:26.185000
|29
|1569
|XCSE
|20260529 14:55:39.545000
|29
|1569
|XCSE
|20260529 14:57:27.572000
|29
|1568
|XCSE
|20260529 14:57:27.591000
|20
|1566
|XCSE
|20260529 15:00:49.131000
|19
|1564
|XCSE
|20260529 15:04:44.168000
|19
|1562
|XCSE
|20260529 15:10:44.193000
|20
|1561
|XCSE
|20260529 15:12:23.937000
|1
|1561
|XCSE
|20260529 15:27:13.400000
|9
|1561
|XCSE
|20260529 15:30:23.190000
|9
|1561
|XCSE
|20260529 15:30:23.190000
|10
|1561
|XCSE
|20260529 15:30:23.190000
|19
|1561
|XCSE
|20260529 15:30:23.198000
|9
|1561
|XCSE
|20260529 15:30:23.198000
|19
|1561
|XCSE
|20260529 15:41:30.360000
|19
|1561
|XCSE
|20260529 15:42:50.320000
|19
|1561
|XCSE
|20260529 15:48:05.158000
|7
|1561
|XCSE
|20260529 15:48:40.072000
|3
|1561
|XCSE
|20260529 15:48:55.021000
|7
|1561
|XCSE
|20260529 15:48:55.021000
|19
|1561
|XCSE
|20260529 15:56:44.459000
|10
|1561
|XCSE
|20260529 15:59:29.484000
|2
|1560
|XCSE
|20260529 15:59:57.119000
|2
|1563
|XCSE
|20260529 15:59:59.897000
|1
|1563
|XCSE
|20260529 15:59:59.897000
|25
|1563
|XCSE
|20260529 15:59:59.904000
|22
|1563
|XCSE
|20260529 16:00:00.327000
|21
|1563
|XCSE
|20260529 16:00:03.766000
|24
|1563
|XCSE
|20260529 16:00:06.750000
|24
|1563
|XCSE
|20260529 16:00:10.038000
|21
|1563
|XCSE
|20260529 16:00:30.120000
|10
|1561
|XCSE
|20260529 16:00:46.077000
|10
|1560
|XCSE
|20260529 16:01:43.163000
|10
|1559
|XCSE
|20260529 16:02:45.497000
|300
|1563
|XCSE
|20260529 16:20:25.565335
|176
|1562
|XCSE
|20260529 16:21:11.524959
|124
|1562
|XCSE
|20260529 16:21:12.651036
|114
|1566
|XCSE
|20260529 16:38:04.462063
|2
|1566
|XCSE
|20260529 16:38:04.462101
|1
|1566
|XCSE
|20260529 16:38:04.462117
|59
|1566
|XCSE
|20260529 16:38:04.489681
|500
|1569
|XCSE
|20260529 16:45:28.430734
|250
|1569
|XCSE
|20260529 16:45:28.430740
|1136
|1569
|XCSE
|20260529 16:45:28.430764
|1
|1569
|XCSE
|20260529 16:45:28.430772
|1
|1569
|XCSE
|20260529 16:45:28.430782
|110
|1569
|XCSE
|20260529 16:45:28.430783
Attachment
-
UK Aktietilbagekøbsprogram 2026 - week 22
Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.
CommentsNo comment