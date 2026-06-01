Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
عربي


               US          Europe          Arab          Asia          Africa    
|      Politics          Economy     Oil&Energy         
                 Entertainment          Sport

Share Buyback Programme Week 22


2026-06-01 02:46:26
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date 1 June 2026

Share buyback programme week 22

The share buyback programme runs in the period 6 May 2026 up to and including 7 August 2026, see company announcement of 6 May 2026.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 400 million under the programme, but to a maximum of 500,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the“Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 53,800 1,556.01 83,713,461
25 May 2026
26 May 2026 5,000 1,567.52 7,837,600
27 May 2026 5,000 1,566.12 7,830,600
28 May 2026 5,000 1,551.67 7,758,350
29 May 2026 5,000 1,563.63 7,818,150
Total under the share buyback programme 73,800 1,557.70 114,958,161
Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 - 5 May 2026 315,600 1,584.27 499,996,965
Total bought back 389,400 1,579.24 614,955,126

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 389,400 shares under the above share buyback programmes corresponding to 1.60 % of the bank's share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO


Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time - CET
10 1560 XCSE 20260526 9:04:59.846000
9 1560 XCSE 20260526 9:04:59.846000
10 1561 XCSE 20260526 9:04:59.952000
10 1556 XCSE 20260526 9:05:48.241000
9 1566 XCSE 20260526 9:11:28.481000
1 1566 XCSE 20260526 9:11:28.481000
67 1566 XCSE 20260526 9:21:44.910000
9 1574 XCSE 20260526 9:23:50.380000
1 1574 XCSE 20260526 9:23:50.380000
10 1574 XCSE 20260526 9:25:47.925000
29 1571 XCSE 20260526 9:25:50.787000
20 1570 XCSE 20260526 9:28:35.376000
10 1570 XCSE 20260526 9:28:35.376000
9 1570 XCSE 20260526 9:28:35.376000
10 1570 XCSE 20260526 9:28:35.376000
10 1570 XCSE 20260526 9:32:20.494000
9 1570 XCSE 20260526 9:32:20.494000
3 1566 XCSE 20260526 9:33:28.367000
7 1566 XCSE 20260526 9:33:28.388000
3 1566 XCSE 20260526 9:33:28.388000
10 1568 XCSE 20260526 9:41:17.151000
10 1567 XCSE 20260526 9:42:13.658000
18 1569 XCSE 20260526 9:51:06.433000
2 1569 XCSE 20260526 9:53:24.475000
8 1569 XCSE 20260526 9:53:24.475000
10 1569 XCSE 20260526 9:55:22.883000
5 1567 XCSE 20260526 9:56:08.433000
10 1568 XCSE 20260526 9:59:29.550000
10 1568 XCSE 20260526 10:03:17.364000
10 1570 XCSE 20260526 10:04:25.233000
9 1570 XCSE 20260526 10:04:25.233000
4 1570 XCSE 20260526 10:04:25.233000
9 1568 XCSE 20260526 10:06:30.874000
1 1568 XCSE 20260526 10:06:30.874000
10 1568 XCSE 20260526 10:06:30.874000
9 1568 XCSE 20260526 10:06:30.874000
6 1567 XCSE 20260526 10:09:44.549000
4 1567 XCSE 20260526 10:09:44.549000
3 1567 XCSE 20260526 10:17:15.590000
10 1569 XCSE 20260526 10:18:04.362000
10 1569 XCSE 20260526 10:18:04.364000
10 1569 XCSE 20260526 10:18:04.367000
10 1570 XCSE 20260526 10:18:58.089000
10 1569 XCSE 20260526 10:30:00.068000
10 1568 XCSE 20260526 10:31:24.536000
10 1571 XCSE 20260526 10:34:57.280000
10 1571 XCSE 20260526 10:34:57.281000
10 1571 XCSE 20260526 10:34:57.283000
10 1571 XCSE 20260526 10:34:57.284000
10 1571 XCSE 20260526 10:34:57.286000
95 1573 XCSE 20260526 10:35:17.709000
1 1572 XCSE 20260526 10:35:36.448000
47 1575 XCSE 20260526 10:43:32.057000
28 1574 XCSE 20260526 10:44:38.087000
1 1574 XCSE 20260526 10:45:05.807000
27 1574 XCSE 20260526 10:45:05.807000
20 1574 XCSE 20260526 10:45:06.825000
10 1573 XCSE 20260526 10:48:21.787000
10 1571 XCSE 20260526 10:49:41.543000
19 1569 XCSE 20260526 10:54:49.705000
20 1568 XCSE 20260526 10:54:50.042000
19 1568 XCSE 20260526 10:55:25.100000
10 1568 XCSE 20260526 11:00:01.602000
9 1568 XCSE 20260526 11:00:01.602000
10 1568 XCSE 20260526 11:07:59.707000
10 1568 XCSE 20260526 11:11:43.937000
20 1570 XCSE 20260526 11:15:10.316000
19 1570 XCSE 20260526 11:24:57.082000
12 1570 XCSE 20260526 11:25:29.105000
9 1571 XCSE 20260526 11:26:47.547000
1 1571 XCSE 20260526 11:26:47.547000
10 1570 XCSE 20260526 11:28:27.382000
19 1569 XCSE 20260526 11:30:56.214000
19 1571 XCSE 20260526 11:36:52.175000
7 1571 XCSE 20260526 11:36:52.175000
8 1570 XCSE 20260526 11:43:52.915000
1 1570 XCSE 20260526 11:43:52.915000
10 1570 XCSE 20260526 11:43:52.915000
10 1570 XCSE 20260526 11:43:52.917000
10 1571 XCSE 20260526 11:49:57.354000
10 1571 XCSE 20260526 11:49:57.354000
6 1571 XCSE 20260526 11:49:57.354000
1 1571 XCSE 20260526 11:49:57.354000
1 1571 XCSE 20260526 11:49:57.354000
1 1571 XCSE 20260526 11:49:57.354000
1 1571 XCSE 20260526 11:49:57.354000
7 1571 XCSE 20260526 11:49:57.354000
10 1571 XCSE 20260526 11:51:33.209000
7 1571 XCSE 20260526 11:54:52.656000
9 1571 XCSE 20260526 11:54:52.656000
1 1571 XCSE 20260526 11:54:52.656000
1 1571 XCSE 20260526 11:54:52.656000
10 1571 XCSE 20260526 11:56:29.825000
10 1572 XCSE 20260526 11:57:54.030000
20 1571 XCSE 20260526 11:59:30.698000
10 1572 XCSE 20260526 12:01:16.363000
9 1572 XCSE 20260526 12:03:22.377000
1 1572 XCSE 20260526 12:03:22.377000
9 1572 XCSE 20260526 12:05:29.022000
1 1572 XCSE 20260526 12:05:29.022000
19 1570 XCSE 20260526 12:06:58.875000
20 1568 XCSE 20260526 12:11:40.200000
10 1568 XCSE 20260526 12:11:40.200000
19 1570 XCSE 20260526 12:12:02.032000
10 1571 XCSE 20260526 12:15:15.145000
10 1571 XCSE 20260526 12:16:57.891000
10 1571 XCSE 20260526 12:18:40.717000
3 1569 XCSE 20260526 12:20:27.555000
29 1571 XCSE 20260526 12:39:42.073000
2 1570 XCSE 20260526 12:41:59.303000
1 1570 XCSE 20260526 12:41:59.304000
17 1570 XCSE 20260526 12:41:59.304000
10 1570 XCSE 20260526 12:41:59.304000
49 1570 XCSE 20260526 12:41:59.319000
19 1569 XCSE 20260526 12:47:06.154000
19 1569 XCSE 20260526 12:47:57.860000
21 1569 XCSE 20260526 12:53:06.665000
10 1569 XCSE 20260526 12:53:10.206000
27 1568 XCSE 20260526 12:53:23.751000
68 1570 XCSE 20260526 12:55:08.576000
20 1570 XCSE 20260526 12:57:22.654000
20 1569 XCSE 20260526 12:57:25.799000
1 1569 XCSE 20260526 13:02:22.370000
1 1569 XCSE 20260526 13:02:22.370000
8 1569 XCSE 20260526 13:02:22.370000
26 1569 XCSE 20260526 13:02:22.388000
10 1569 XCSE 20260526 13:03:15.268000
10 1568 XCSE 20260526 13:13:20.825000
9 1568 XCSE 20260526 13:13:20.825000
10 1568 XCSE 20260526 13:13:20.825000
9 1568 XCSE 20260526 13:13:20.825000
19 1568 XCSE 20260526 13:23:09.690000
20 1568 XCSE 20260526 13:24:00.515000
19 1568 XCSE 20260526 13:24:03.128000
19 1570 XCSE 20260526 13:24:05.901000
20 1570 XCSE 20260526 13:24:09.365000
24 1570 XCSE 20260526 13:25:35.674000
19 1570 XCSE 20260526 13:27:24.091000
33 1570 XCSE 20260526 13:27:24.107000
10 1570 XCSE 20260526 13:30:53.381000
2 1570 XCSE 20260526 13:31:00.242000
7 1569 XCSE 20260526 13:32:14.362000
12 1569 XCSE 20260526 13:32:14.362000
19 1568 XCSE 20260526 13:34:05.601000
9 1568 XCSE 20260526 13:34:05.601000
2 1568 XCSE 20260526 13:35:50.761000
2 1568 XCSE 20260526 13:35:50.761000
6 1568 XCSE 20260526 13:35:50.761000
10 1568 XCSE 20260526 13:44:26.208000
2 1568 XCSE 20260526 13:50:20.382000
10 1568 XCSE 20260526 13:51:41.662000
10 1568 XCSE 20260526 13:54:06.829000
1 1568 XCSE 20260526 13:54:06.859000
2 1567 XCSE 20260526 13:54:49.919000
18 1567 XCSE 20260526 13:54:49.919000
13 1567 XCSE 20260526 13:54:49.938000
10 1567 XCSE 20260526 13:55:20.384000
10 1567 XCSE 20260526 13:55:48.548000
10 1567 XCSE 20260526 13:58:34.011000
19 1567 XCSE 20260526 13:58:42.117000
19 1566 XCSE 20260526 14:00:44.355000
1 1565 XCSE 20260526 14:01:15.435000
19 1565 XCSE 20260526 14:05:07.186000
9 1565 XCSE 20260526 14:05:07.186000
1 1567 XCSE 20260526 14:08:27.401000
9 1567 XCSE 20260526 14:08:27.401000
10 1565 XCSE 20260526 14:08:45.500000
10 1565 XCSE 20260526 14:08:46.546000
19 1567 XCSE 20260526 14:34:13.318000
19 1566 XCSE 20260526 14:45:05.794000
20 1567 XCSE 20260526 14:53:07.951000
20 1566 XCSE 20260526 14:55:10.708000
2 1566 XCSE 20260526 14:55:22.388000
3 1567 XCSE 20260526 15:05:42.372000
10 1567 XCSE 20260526 15:05:42.372000
7 1567 XCSE 20260526 15:05:42.372000
22 1567 XCSE 20260526 15:05:55.704000
11 1567 XCSE 20260526 15:05:55.704000
9 1567 XCSE 20260526 15:05:55.704000
20 1567 XCSE 20260526 15:06:03.207000
24 1567 XCSE 20260526 15:06:33.300000
23 1567 XCSE 20260526 15:06:45.306000
22 1567 XCSE 20260526 15:07:27.602000
10 1567 XCSE 20260526 15:07:27.602000
10 1565 XCSE 20260526 15:11:08.044000
1 1565 XCSE 20260526 15:28:11.703000
10 1568 XCSE 20260526 15:39:57.178000
24 1569 XCSE 20260526 15:50:44.696000
3 1569 XCSE 20260526 15:50:44.696000
1 1569 XCSE 20260526 15:50:44.696000
20 1568 XCSE 20260526 15:53:37.499000
50 1568 XCSE 20260526 15:53:37.514000
4 1568 XCSE 20260526 15:53:37.514000
24 1568 XCSE 20260526 15:53:44.292000
9 1568 XCSE 20260526 15:53:44.305000
21 1568 XCSE 20260526 15:53:44.305000
1 1568 XCSE 20260526 16:00:17.567000
1 1568 XCSE 20260526 16:00:35.142000
10 1567 XCSE 20260526 16:02:52.509000
9 1567 XCSE 20260526 16:02:52.509000
19 1566 XCSE 20260526 16:03:06.743000
20 1566 XCSE 20260526 16:05:26.990000
20 1566 XCSE 20260526 16:15:30.756000
7 1566 XCSE 20260526 16:25:18.286845
193 1566 XCSE 20260526 16:25:40.065380
6 1566 XCSE 20260526 16:29:24.561681
5 1566 XCSE 20260526 16:29:24.561690
48 1566 XCSE 20260526 16:29:24.561739
141 1566 XCSE 20260526 16:29:24.561771
200 1566 XCSE 20260526 16:29:24.566985
78 1566 XCSE 20260526 16:29:24.567496
122 1566 XCSE 20260526 16:29:24.567523
200 1566 XCSE 20260526 16:29:46.649865
522 1566 XCSE 20260526 16:29:46.649865
76 1566 XCSE 20260526 16:31:41.460693
124 1566 XCSE 20260526 16:33:01.852312
182 1566 XCSE 20260526 16:33:01.872612
18 1566 XCSE 20260526 16:33:01.872631
528 1566 XCSE 20260526 16:33:01.872633
10 1560 XCSE 20260527 9:03:07.270000
10 1559 XCSE 20260527 9:03:43.152000
10 1563 XCSE 20260527 9:06:56.395000
7 1562 XCSE 20260527 9:11:17.668000
12 1562 XCSE 20260527 9:11:17.668000
10 1560 XCSE 20260527 9:18:31.233000
10 1560 XCSE 20260527 9:18:31.233000
25 1563 XCSE 20260527 9:24:01.908000
10 1563 XCSE 20260527 9:24:08.877000
10 1561 XCSE 20260527 9:24:41.407000
10 1560 XCSE 20260527 9:25:23.503000
10 1556 XCSE 20260527 9:27:54.393000
10 1556 XCSE 20260527 9:29:18.237000
10 1557 XCSE 20260527 9:35:52.272000
9 1558 XCSE 20260527 9:39:02.571000
11 1558 XCSE 20260527 9:39:02.571000
10 1556 XCSE 20260527 9:39:02.598000
9 1556 XCSE 20260527 9:39:02.598000
8 1556 XCSE 20260527 9:42:08.849000
11 1561 XCSE 20260527 9:54:26.057000
9 1561 XCSE 20260527 9:54:26.057000
10 1561 XCSE 20260527 9:54:26.057000
11 1561 XCSE 20260527 9:54:26.057000
8 1561 XCSE 20260527 9:54:26.057000
19 1559 XCSE 20260527 9:57:13.978000
10 1559 XCSE 20260527 9:57:37.148000
1 1559 XCSE 20260527 10:00:00.192000
5 1559 XCSE 20260527 10:03:41.359000
12 1560 XCSE 20260527 10:06:40.017000
7 1560 XCSE 20260527 10:06:40.017000
10 1560 XCSE 20260527 10:14:30.520000
10 1559 XCSE 20260527 10:16:27.426000
9 1559 XCSE 20260527 10:16:27.426000
3 1562 XCSE 20260527 10:23:10.567000
10 1561 XCSE 20260527 10:24:19.077000
10 1560 XCSE 20260527 10:30:26.744000
9 1560 XCSE 20260527 10:30:26.744000
9 1560 XCSE 20260527 10:30:26.744000
9 1560 XCSE 20260527 10:30:26.744000
22 1560 XCSE 20260527 10:31:02.258000
22 1559 XCSE 20260527 10:32:42.803000
4 1558 XCSE 20260527 10:48:50.845000
20 1559 XCSE 20260527 10:50:04.170000
2 1559 XCSE 20260527 10:51:01.514000
10 1561 XCSE 20260527 11:08:38.734000
10 1560 XCSE 20260527 11:08:39.040000
10 1564 XCSE 20260527 11:14:11.507000
16 1565 XCSE 20260527 11:15:02.761000
17 1565 XCSE 20260527 11:15:02.761000
1 1565 XCSE 20260527 11:15:02.794000
2 1564 XCSE 20260527 11:15:36.879000
2 1564 XCSE 20260527 11:15:36.879000
15 1564 XCSE 20260527 11:15:36.879000
20 1564 XCSE 20260527 11:17:31.055000
10 1563 XCSE 20260527 11:18:07.023000
10 1562 XCSE 20260527 11:20:34.034000
22 1564 XCSE 20260527 11:21:42.921000
19 1563 XCSE 20260527 11:22:14.979000
20 1562 XCSE 20260527 11:22:21.913000
20 1561 XCSE 20260527 11:22:22.489000
48 1561 XCSE 20260527 11:25:55.219000
37 1561 XCSE 20260527 11:26:00.096000
9 1560 XCSE 20260527 11:26:50.408000
4 1561 XCSE 20260527 11:28:31.935000
2 1561 XCSE 20260527 11:28:31.953000
1 1561 XCSE 20260527 11:28:31.953000
12 1561 XCSE 20260527 11:30:15.125000
4 1561 XCSE 20260527 11:30:15.125000
3 1561 XCSE 20260527 11:30:15.125000
10 1561 XCSE 20260527 11:35:05.494000
10 1561 XCSE 20260527 11:44:30.750000
10 1561 XCSE 20260527 11:47:57.410000
3 1562 XCSE 20260527 11:51:53.120000
4 1562 XCSE 20260527 11:51:53.120000
3 1562 XCSE 20260527 11:51:53.122000
4 1562 XCSE 20260527 11:51:53.122000
3 1562 XCSE 20260527 11:51:53.123000
4 1562 XCSE 20260527 11:51:53.123000
3 1562 XCSE 20260527 11:51:53.123000
7 1562 XCSE 20260527 11:51:53.124000
3 1562 XCSE 20260527 11:51:53.124000
10 1561 XCSE 20260527 11:52:15.288000
10 1561 XCSE 20260527 11:52:30.911000
10 1560 XCSE 20260527 11:52:35.655000
10 1559 XCSE 20260527 11:53:18.123000
10 1563 XCSE 20260527 11:57:24.365000
10 1562 XCSE 20260527 11:57:24.395000
10 1561 XCSE 20260527 11:57:25.907000
10 1561 XCSE 20260527 11:58:30.613000
10 1561 XCSE 20260527 12:12:28.183000
10 1560 XCSE 20260527 12:12:44.168000
1 1560 XCSE 20260527 12:20:52.462000
7 1561 XCSE 20260527 12:22:36.287000
12 1561 XCSE 20260527 12:22:36.287000
4 1561 XCSE 20260527 12:22:36.374000
6 1561 XCSE 20260527 12:22:36.374000
3 1563 XCSE 20260527 12:28:00.948000
8 1563 XCSE 20260527 12:28:00.948000
9 1563 XCSE 20260527 12:28:00.948000
10 1562 XCSE 20260527 12:28:45.195000
28 1562 XCSE 20260527 12:37:39.348000
9 1561 XCSE 20260527 12:46:45.937000
10 1562 XCSE 20260527 12:47:43.656000
6 1561 XCSE 20260527 12:47:55.227000
20 1561 XCSE 20260527 13:01:57.178000
10 1561 XCSE 20260527 13:03:23.190000
10 1561 XCSE 20260527 13:07:34.748000
1 1560 XCSE 20260527 13:08:07.990000
1 1560 XCSE 20260527 13:11:51.779000
9 1560 XCSE 20260527 13:11:51.779000
10 1560 XCSE 20260527 13:12:27.553000
10 1559 XCSE 20260527 13:14:45.721000
19 1561 XCSE 20260527 13:20:37.228000
19 1563 XCSE 20260527 13:22:13.336000
19 1563 XCSE 20260527 13:22:43.082000
19 1563 XCSE 20260527 13:23:09.185000
10 1564 XCSE 20260527 13:23:42.832000
10 1564 XCSE 20260527 13:26:09.909000
10 1565 XCSE 20260527 13:30:02.508000
19 1563 XCSE 20260527 13:30:24.123000
3 1565 XCSE 20260527 13:40:23.537000
117 1565 XCSE 20260527 13:40:23.537000
28 1567 XCSE 20260527 13:52:23.293000
28 1566 XCSE 20260527 13:54:25.197000
19 1566 XCSE 20260527 13:54:25.233000
10 1567 XCSE 20260527 14:02:27.313000
9 1567 XCSE 20260527 14:02:27.313000
2 1566 XCSE 20260527 14:02:31.702000
10 1566 XCSE 20260527 14:02:33.789000
9 1566 XCSE 20260527 14:02:33.789000
10 1565 XCSE 20260527 14:11:00.097000
10 1565 XCSE 20260527 14:11:00.097000
10 1564 XCSE 20260527 14:11:24.766000
10 1564 XCSE 20260527 14:11:34.435000
10 1563 XCSE 20260527 14:12:42.086000
10 1563 XCSE 20260527 14:17:16.742000
19 1567 XCSE 20260527 14:22:20.544000
10 1566 XCSE 20260527 14:23:32.214000
9 1566 XCSE 20260527 14:23:32.214000
10 1567 XCSE 20260527 14:30:55.385000
10 1567 XCSE 20260527 14:31:45.976000
10 1566 XCSE 20260527 14:33:15.340000
10 1566 XCSE 20260527 14:37:59.701000
20 1567 XCSE 20260527 14:42:36.217000
9 1567 XCSE 20260527 14:42:36.217000
10 1566 XCSE 20260527 14:44:21.648000
9 1566 XCSE 20260527 14:44:21.648000
19 1566 XCSE 20260527 14:51:34.199000
10 1564 XCSE 20260527 14:52:21.656000
9 1564 XCSE 20260527 14:52:21.656000
40 1565 XCSE 20260527 15:06:24.195000
9 1565 XCSE 20260527 15:06:24.195000
10 1565 XCSE 20260527 15:06:24.195000
187 1565 XCSE 20260527 15:06:24.195706
313 1565 XCSE 20260527 15:06:24.195733
10 1565 XCSE 20260527 15:06:27.545000
10 1565 XCSE 20260527 15:06:40.738000
37 1567 XCSE 20260527 15:12:15.147000
10 1566 XCSE 20260527 15:17:55.381000
9 1566 XCSE 20260527 15:17:55.381000
19 1564 XCSE 20260527 15:28:45.018000
28 1564 XCSE 20260527 15:32:22.660000
29 1564 XCSE 20260527 15:34:10.375000
29 1563 XCSE 20260527 15:37:37.059000
19 1562 XCSE 20260527 15:45:06.338000
10 1562 XCSE 20260527 15:45:06.338000
14 1563 XCSE 20260527 15:48:51.295660
23 1563 XCSE 20260527 15:48:51.295660
13 1563 XCSE 20260527 15:48:51.295660
13 1563 XCSE 20260527 15:48:51.295660
67 1563 XCSE 20260527 15:48:51.295695
370 1563 XCSE 20260527 15:48:51.295708
39 1563 XCSE 20260527 15:49:19.520000
39 1567 XCSE 20260527 15:53:05.918000
30 1567 XCSE 20260527 15:55:04.326000
479 1569 XCSE 20260527 15:56:59.975141
21 1569 XCSE 20260527 15:56:59.975170
10 1570 XCSE 20260527 15:57:23.878000
4 1570 XCSE 20260527 15:57:28.576000
7 1570 XCSE 20260527 15:57:28.576000
11 1570 XCSE 20260527 15:57:34.317000
3 1570 XCSE 20260527 15:57:38.556000
8 1570 XCSE 20260527 15:57:38.556000
10 1570 XCSE 20260527 15:57:43.746000
28 1569 XCSE 20260527 15:57:43.774000
29 1570 XCSE 20260527 15:58:54.713000
46 1570 XCSE 20260527 15:58:54.713000
56 1569 XCSE 20260527 16:01:36.601000
10 1569 XCSE 20260527 16:01:36.601000
9 1569 XCSE 20260527 16:01:36.601000
9 1569 XCSE 20260527 16:01:36.601000
23 1571 XCSE 20260527 16:08:07.294000
83 1571 XCSE 20260527 16:10:23.528000
38 1570 XCSE 20260527 16:10:36.100000
18 1570 XCSE 20260527 16:14:16.833000
1 1570 XCSE 20260527 16:14:16.910000
18 1570 XCSE 20260527 16:14:16.910000
21 1573 XCSE 20260527 16:17:22.020000
3 1573 XCSE 20260527 16:17:22.034000
49 1573 XCSE 20260527 16:18:23.585000
48 1572 XCSE 20260527 16:19:03.083000
398 1572 XCSE 20260527 16:19:33.818627
102 1572 XCSE 20260527 16:19:33.818647
55 1572 XCSE 20260527 16:19:33.819000
20 1571 XCSE 20260527 16:21:22.967000
10 1571 XCSE 20260527 16:21:22.967000
9 1571 XCSE 20260527 16:21:22.967000
10 1571 XCSE 20260527 16:21:22.967000
8 1574 XCSE 20260527 16:23:22.129000
30 1573 XCSE 20260527 16:24:54.768000
30 1572 XCSE 20260527 16:25:39.642000
29 1573 XCSE 20260527 16:31:06.087000
3 1573 XCSE 20260527 16:32:04.298000
1 1573 XCSE 20260527 16:32:04.298000
3 1573 XCSE 20260527 16:32:04.298000
10 1572 XCSE 20260527 16:32:44.819000
9 1572 XCSE 20260527 16:32:44.819000
9 1572 XCSE 20260527 16:32:44.819000
10 1571 XCSE 20260527 16:32:46.475000
10 1570 XCSE 20260527 16:33:17.622000
28 1571 XCSE 20260527 16:35:18.607000
21 1573 XCSE 20260527 16:36:16.220138
67 1573 XCSE 20260527 16:36:16.220161
3 1568 XCSE 20260528 9:05:58.855000
7 1568 XCSE 20260528 9:05:58.855000
4 1568 XCSE 20260528 9:07:33.157000
19 1568 XCSE 20260528 9:11:40.241000
19 1565 XCSE 20260528 9:11:48.333000
10 1564 XCSE 20260528 9:15:48.875000
10 1563 XCSE 20260528 9:17:40.332000
10 1564 XCSE 20260528 9:17:40.334000
10 1562 XCSE 20260528 9:21:24.959000
9 1562 XCSE 20260528 9:21:24.959000
20 1561 XCSE 20260528 9:21:25.091000
10 1557 XCSE 20260528 9:24:00.354000
10 1556 XCSE 20260528 9:30:06.743000
9 1556 XCSE 20260528 9:30:06.743000
20 1555 XCSE 20260528 9:30:27.343000
7 1553 XCSE 20260528 9:31:20.019000
10 1554 XCSE 20260528 9:36:20.331000
10 1551 XCSE 20260528 9:36:20.354000
10 1553 XCSE 20260528 9:40:38.600000
6 1553 XCSE 20260528 9:40:38.600000
3 1553 XCSE 20260528 9:40:38.600000
10 1551 XCSE 20260528 9:43:10.129000
300 1550 XCSE 20260528 9:43:10.129847
15 1552 XCSE 20260528 9:45:54.890000
2 1552 XCSE 20260528 9:45:54.911000
2 1552 XCSE 20260528 9:45:54.912000
15 1552 XCSE 20260528 9:45:54.912000
2 1552 XCSE 20260528 9:45:54.918000
2 1552 XCSE 20260528 9:45:54.918000
6 1552 XCSE 20260528 9:46:01.017000
4 1552 XCSE 20260528 9:46:01.017000
10 1551 XCSE 20260528 9:47:28.983000
11 1550 XCSE 20260528 9:47:28.983018
6 1552 XCSE 20260528 10:04:16.042000
14 1552 XCSE 20260528 10:04:16.042000
2 1553 XCSE 20260528 10:12:09.305000
7 1553 XCSE 20260528 10:12:09.305000
4 1553 XCSE 20260528 10:12:35.083000
6 1553 XCSE 20260528 10:12:35.083000
1 1552 XCSE 20260528 10:14:57.226000
10 1552 XCSE 20260528 10:16:07.053000
189 1550 XCSE 20260528 10:16:07.053535
28 1548 XCSE 20260528 10:16:07.083000
10 1548 XCSE 20260528 10:16:07.190000
45 1548 XCSE 20260528 10:16:07.190000
10 1547 XCSE 20260528 10:19:46.177000
10 1546 XCSE 20260528 10:21:41.664000
10 1545 XCSE 20260528 10:21:41.750000
10 1546 XCSE 20260528 10:26:43.867000
1 1546 XCSE 20260528 10:26:43.888000
9 1546 XCSE 20260528 10:28:16.300000
200 1549 XCSE 20260528 10:30:54.766464
10 1549 XCSE 20260528 10:34:32.196000
4 1549 XCSE 20260528 10:35:38.759000
3 1549 XCSE 20260528 10:35:38.759000
3 1549 XCSE 20260528 10:40:01.147000
5 1549 XCSE 20260528 10:40:01.169000
2 1549 XCSE 20260528 10:40:01.175000
8 1549 XCSE 20260528 10:40:01.175000
41 1549 XCSE 20260528 10:40:01.175000
10 1548 XCSE 20260528 10:58:15.967000
1 1548 XCSE 20260528 10:58:15.967000
29 1551 XCSE 20260528 11:03:17.902000
30 1551 XCSE 20260528 11:03:17.974000
20 1550 XCSE 20260528 11:04:56.395000
10 1549 XCSE 20260528 11:08:52.379000
7 1548 XCSE 20260528 11:10:56.921000
3 1548 XCSE 20260528 11:10:56.921000
9 1548 XCSE 20260528 11:10:56.921000
7 1552 XCSE 20260528 11:18:00.302000
13 1552 XCSE 20260528 11:18:00.305000
7 1552 XCSE 20260528 11:18:00.305000
10 1551 XCSE 20260528 11:20:28.094000
10 1551 XCSE 20260528 11:27:59.450000
19 1553 XCSE 20260528 11:31:09.093000
19 1553 XCSE 20260528 11:31:09.111000
10 1552 XCSE 20260528 11:39:36.150000
10 1551 XCSE 20260528 11:39:36.268000
9 1553 XCSE 20260528 11:43:14.186000
5 1553 XCSE 20260528 11:43:24.248000
4 1553 XCSE 20260528 11:43:34.310000
2 1553 XCSE 20260528 11:43:44.368000
10 1552 XCSE 20260528 11:50:06.690000
10 1552 XCSE 20260528 11:50:22.174000
10 1552 XCSE 20260528 11:50:50.208000
10 1551 XCSE 20260528 11:54:53.940000
9 1551 XCSE 20260528 11:54:53.940000
17 1553 XCSE 20260528 11:58:21.757000
12 1553 XCSE 20260528 11:58:21.757000
30 1552 XCSE 20260528 12:04:56.872000
9 1552 XCSE 20260528 12:04:56.872000
30 1551 XCSE 20260528 12:06:04.213000
10 1553 XCSE 20260528 12:19:56.412000
10 1552 XCSE 20260528 12:30:01.578000
10 1551 XCSE 20260528 12:36:38.867000
10 1551 XCSE 20260528 12:37:04.815000
10 1550 XCSE 20260528 12:44:36.355000
19 1551 XCSE 20260528 12:50:11.304000
9 1551 XCSE 20260528 12:50:11.304000
19 1550 XCSE 20260528 12:51:16.438000
17 1551 XCSE 20260528 12:52:18.978000
2 1551 XCSE 20260528 12:52:18.978000
81 1554 XCSE 20260528 12:55:32.166000
80 1554 XCSE 20260528 12:59:10.275000
20 1553 XCSE 20260528 13:00:34.100000
2 1552 XCSE 20260528 13:06:40.091000
17 1552 XCSE 20260528 13:12:16.098000
2 1552 XCSE 20260528 13:12:16.098000
9 1552 XCSE 20260528 13:12:16.098000
24 1552 XCSE 20260528 13:13:36.832000
19 1551 XCSE 20260528 13:15:51.334000
32 1551 XCSE 20260528 13:16:21.327000
7 1551 XCSE 20260528 13:16:21.327000
10 1551 XCSE 20260528 13:16:25.549000
10 1551 XCSE 20260528 13:16:30.989000
10 1551 XCSE 20260528 13:16:35.548000
11 1551 XCSE 20260528 13:16:41.572000
10 1551 XCSE 20260528 13:16:46.815000
1 1551 XCSE 20260528 13:16:51.706000
9 1551 XCSE 20260528 13:16:51.706000
10 1551 XCSE 20260528 13:17:05.608000
10 1551 XCSE 20260528 13:17:18.885000
10 1551 XCSE 20260528 13:18:07.885000
5 1550 XCSE 20260528 13:19:06.663000
5 1550 XCSE 20260528 13:19:06.663000
10 1550 XCSE 20260528 13:22:31.884000
10 1549 XCSE 20260528 13:24:38.129000
16 1550 XCSE 20260528 13:27:59.574000
10 1550 XCSE 20260528 13:29:36.744000
10 1550 XCSE 20260528 13:32:40.921000
10 1550 XCSE 20260528 13:34:12.150000
10 1549 XCSE 20260528 13:35:58.633000
21 1551 XCSE 20260528 13:44:55.051000
2 1551 XCSE 20260528 13:44:55.051000
1 1551 XCSE 20260528 13:44:55.051000
20 1549 XCSE 20260528 13:45:48.200000
28 1549 XCSE 20260528 13:45:48.226000
20 1549 XCSE 20260528 13:45:48.226000
19 1548 XCSE 20260528 13:47:13.123000
28 1554 XCSE 20260528 14:02:36.243000
28 1554 XCSE 20260528 14:20:55.891000
4 1554 XCSE 20260528 14:20:55.891000
5 1554 XCSE 20260528 14:20:55.891000
10 1554 XCSE 20260528 14:20:55.891000
9 1554 XCSE 20260528 14:20:55.891000
9 1554 XCSE 20260528 14:20:55.891000
25 1554 XCSE 20260528 14:20:55.912000
22 1554 XCSE 20260528 14:20:55.918000
46 1554 XCSE 20260528 14:22:00.888000
13 1554 XCSE 20260528 14:22:00.888000
49 1554 XCSE 20260528 14:22:00.913000
40 1554 XCSE 20260528 14:22:03.697000
20 1554 XCSE 20260528 14:22:11.101000
4 1554 XCSE 20260528 14:22:11.101000
2 1554 XCSE 20260528 14:22:11.104000
1 1554 XCSE 20260528 14:22:11.104000
2 1554 XCSE 20260528 14:22:11.109000
5 1554 XCSE 20260528 14:22:11.109000
3 1554 XCSE 20260528 14:22:11.109000
10 1556 XCSE 20260528 14:39:51.892000
10 1555 XCSE 20260528 14:50:19.908000
10 1555 XCSE 20260528 14:50:19.908000
20 1554 XCSE 20260528 14:50:55.686000
1 1556 XCSE 20260528 15:01:18.844000
5 1556 XCSE 20260528 15:01:18.844000
11 1556 XCSE 20260528 15:01:18.844000
3 1556 XCSE 20260528 15:01:18.844000
9 1556 XCSE 20260528 15:01:18.844000
7 1556 XCSE 20260528 15:01:18.916000
6 1556 XCSE 20260528 15:01:28.942000
5 1556 XCSE 20260528 15:01:29.034000
3 1556 XCSE 20260528 15:01:39.029000
3 1556 XCSE 20260528 15:01:39.103000
4 1556 XCSE 20260528 15:01:49.094000
22 1556 XCSE 20260528 15:03:00.522000
1 1556 XCSE 20260528 15:03:40.879000
10 1556 XCSE 20260528 15:04:27.237000
30 1554 XCSE 20260528 15:06:16.373000
10 1554 XCSE 20260528 15:06:55.545000
10 1554 XCSE 20260528 15:07:08.629000
10 1554 XCSE 20260528 15:07:57.545000
19 1552 XCSE 20260528 15:14:30.114000
10 1551 XCSE 20260528 15:14:51.836000
10 1550 XCSE 20260528 15:23:09.319000
10 1550 XCSE 20260528 15:23:09.319000
8 1550 XCSE 20260528 15:23:09.319000
2 1550 XCSE 20260528 15:23:09.319000
19 1549 XCSE 20260528 15:27:34.698000
20 1548 XCSE 20260528 15:30:30.223000
19 1547 XCSE 20260528 15:30:41.129000
7 1547 XCSE 20260528 15:37:53.647000
33 1547 XCSE 20260528 15:37:53.647000
2 1549 XCSE 20260528 15:40:47.981000
20 1549 XCSE 20260528 15:48:39.784000
45 1550 XCSE 20260528 15:48:39.785000
22 1550 XCSE 20260528 15:48:39.785000
23 1550 XCSE 20260528 15:48:39.791000
5 1550 XCSE 20260528 15:48:39.915000
20 1549 XCSE 20260528 15:48:51.192000
19 1549 XCSE 20260528 15:50:46.208000
19 1548 XCSE 20260528 15:53:23.641000
5 1549 XCSE 20260528 15:55:08.629000
4 1549 XCSE 20260528 15:55:08.629000
3 1549 XCSE 20260528 15:55:08.629000
3 1549 XCSE 20260528 15:55:08.629000
14 1549 XCSE 20260528 15:55:08.629000
20 1547 XCSE 20260528 15:55:45.109000
40 1547 XCSE 20260528 16:00:32.458000
10 1547 XCSE 20260528 16:00:32.458000
9 1547 XCSE 20260528 16:00:32.458000
250 1547 XCSE 20260528 16:00:32.458077
57 1546 XCSE 20260528 16:00:32.476000
57 1545 XCSE 20260528 16:00:44.122000
200 1545 XCSE 20260528 16:00:44.122226
9 1547 XCSE 20260528 16:04:05.824000
8 1547 XCSE 20260528 16:04:05.824000
5 1547 XCSE 20260528 16:04:05.824000
28 1546 XCSE 20260528 16:11:21.007000
37 1550 XCSE 20260528 16:12:51.267000
16 1558 XCSE 20260528 16:13:13.060000
23 1558 XCSE 20260528 16:13:13.060000
28 1556 XCSE 20260528 16:13:19.659000
29 1554 XCSE 20260528 16:13:21.818000
21 1554 XCSE 20260528 16:13:21.842000
2 1554 XCSE 20260528 16:13:21.842000
1 1554 XCSE 20260528 16:13:21.842000
30 1552 XCSE 20260528 16:13:32.121000
30 1555 XCSE 20260528 16:14:21.753000
21 1555 XCSE 20260528 16:14:23.917000
1 1555 XCSE 20260528 16:14:23.917000
23 1555 XCSE 20260528 16:14:30.045000
20 1557 XCSE 20260528 16:14:44.486000
19 1556 XCSE 20260528 16:14:53.045000
19 1555 XCSE 20260528 16:15:25.957000
11 1557 XCSE 20260528 16:15:44.361000
10 1557 XCSE 20260528 16:16:05.389000
10 1557 XCSE 20260528 16:16:24.400000
20 1556 XCSE 20260528 16:18:05.061000
23 1557 XCSE 20260528 16:18:05.061000
10 1557 XCSE 20260528 16:18:12.394000
10 1557 XCSE 20260528 16:18:31.489000
2 1557 XCSE 20260528 16:18:52.477000
19 1555 XCSE 20260528 16:19:39.606000
20 1555 XCSE 20260528 16:19:43.121000
3 1557 XCSE 20260528 16:24:14.444000
2 1557 XCSE 20260528 16:24:24.504000
23 1558 XCSE 20260528 16:24:54.656000
23 1558 XCSE 20260528 16:24:57.277000
22 1558 XCSE 20260528 16:25:33.646000
15 1558 XCSE 20260528 16:25:33.646000
10 1556 XCSE 20260528 16:25:44.015000
9 1556 XCSE 20260528 16:25:44.015000
19 1555 XCSE 20260528 16:27:01.120000
250 1555 XCSE 20260528 16:34:10.188416
4 1555 XCSE 20260528 16:34:10.188433
255 1555 XCSE 20260528 16:34:10.188435
10 1555 XCSE 20260529 9:02:18.343000
19 1557 XCSE 20260529 9:10:24.871000
20 1557 XCSE 20260529 9:16:17.017000
19 1556 XCSE 20260529 9:16:20.466000
20 1554 XCSE 20260529 9:18:02.652000
13 1557 XCSE 20260529 9:21:55.640000
10 1557 XCSE 20260529 9:23:56.312000
10 1554 XCSE 20260529 9:25:33.147000
10 1554 XCSE 20260529 9:25:33.147000
10 1553 XCSE 20260529 9:27:38.684000
10 1553 XCSE 20260529 9:30:09.415000
10 1552 XCSE 20260529 9:30:09.655000
10 1551 XCSE 20260529 9:36:49.810000
1 1551 XCSE 20260529 9:39:31.498000
20 1550 XCSE 20260529 9:39:32.095000
10 1553 XCSE 20260529 9:55:00.032000
10 1552 XCSE 20260529 9:56:22.685000
10 1552 XCSE 20260529 10:04:45.515000
10 1551 XCSE 20260529 10:05:29.246000
10 1550 XCSE 20260529 10:05:29.294000
10 1548 XCSE 20260529 10:05:30.043000
10 1548 XCSE 20260529 10:08:48.746000
8 1548 XCSE 20260529 10:09:31.333000
8 1547 XCSE 20260529 10:14:21.667000
12 1547 XCSE 20260529 10:14:21.667000
10 1547 XCSE 20260529 10:14:21.667000
63 1547 XCSE 20260529 10:16:01.455000
25 1550 XCSE 20260529 10:21:06.825000
10 1550 XCSE 20260529 10:23:02.781000
10 1548 XCSE 20260529 10:24:39.162000
10 1550 XCSE 20260529 10:26:33.823000
5 1548 XCSE 20260529 10:28:37.959000
5 1548 XCSE 20260529 10:28:37.959000
20 1549 XCSE 20260529 10:29:36.071000
10 1546 XCSE 20260529 10:37:53.713000
15 1548 XCSE 20260529 10:40:31.800000
4 1550 XCSE 20260529 10:43:50.573000
1 1550 XCSE 20260529 10:44:33.567000
10 1550 XCSE 20260529 10:51:16.197000
10 1549 XCSE 20260529 10:56:20.250000
9 1549 XCSE 20260529 10:56:20.250000
9 1549 XCSE 20260529 10:56:20.250000
16 1551 XCSE 20260529 10:58:46.693000
23 1552 XCSE 20260529 11:00:23.753000
28 1552 XCSE 20260529 11:06:45.235000
9 1552 XCSE 20260529 11:07:45.938000
3 1551 XCSE 20260529 11:15:05.130000
7 1551 XCSE 20260529 11:15:21.195000
3 1551 XCSE 20260529 11:15:21.195000
4 1554 XCSE 20260529 11:35:48.518000
6 1554 XCSE 20260529 11:35:48.528000
20 1556 XCSE 20260529 11:37:36.088000
28 1557 XCSE 20260529 11:47:36.063000
9 1557 XCSE 20260529 11:47:36.063000
9 1557 XCSE 20260529 11:47:36.063000
9 1557 XCSE 20260529 11:47:36.063000
9 1557 XCSE 20260529 11:47:36.063000
9 1557 XCSE 20260529 11:47:36.063000
9 1557 XCSE 20260529 11:47:36.063000
6 1558 XCSE 20260529 11:50:01.378000
1 1558 XCSE 20260529 11:50:01.399000
65 1558 XCSE 20260529 11:57:03.451000
29 1556 XCSE 20260529 12:05:18.190000
19 1556 XCSE 20260529 12:05:18.190000
9 1556 XCSE 20260529 12:05:18.190000
56 1555 XCSE 20260529 12:05:18.208000
19 1558 XCSE 20260529 12:31:19.036000
46 1558 XCSE 20260529 12:31:19.036000
9 1558 XCSE 20260529 12:31:19.036000
9 1558 XCSE 20260529 12:31:19.036000
19 1558 XCSE 20260529 12:31:19.036000
18 1558 XCSE 20260529 12:31:19.036000
18 1558 XCSE 20260529 12:31:19.036000
19 1558 XCSE 20260529 12:31:19.036000
47 1561 XCSE 20260529 12:45:53.095000
37 1560 XCSE 20260529 12:46:31.081000
20 1561 XCSE 20260529 13:23:28.830000
3 1561 XCSE 20260529 13:26:44.443000
20 1559 XCSE 20260529 13:28:32.546000
9 1559 XCSE 20260529 13:28:32.546000
29 1558 XCSE 20260529 13:28:34.616000
10 1557 XCSE 20260529 13:41:37.195000
10 1557 XCSE 20260529 13:41:37.195000
19 1558 XCSE 20260529 13:41:37.205000
33 1562 XCSE 20260529 13:46:23.743000
21 1562 XCSE 20260529 13:46:23.744000
5 1562 XCSE 20260529 13:48:13.913000
10 1560 XCSE 20260529 13:48:19.207000
10 1561 XCSE 20260529 14:03:36.434000
16 1563 XCSE 20260529 14:06:16.071000
14 1563 XCSE 20260529 14:06:16.098000
10 1562 XCSE 20260529 14:09:36.330000
30 1567 XCSE 20260529 14:22:14.940000
19 1567 XCSE 20260529 14:33:34.495000
10 1566 XCSE 20260529 14:36:13.883000
10 1565 XCSE 20260529 14:41:41.153000
10 1565 XCSE 20260529 14:41:41.153000
10 1565 XCSE 20260529 14:41:41.153000
1 1568 XCSE 20260529 14:45:32.348000
22 1568 XCSE 20260529 14:45:32.348000
49 1568 XCSE 20260529 14:45:32.348000
20 1570 XCSE 20260529 14:46:08.204000
38 1570 XCSE 20260529 14:46:08.204000
28 1569 XCSE 20260529 14:46:08.222000
28 1568 XCSE 20260529 14:46:12.230000
28 1567 XCSE 20260529 14:46:13.665000
15 1569 XCSE 20260529 14:46:26.085000
29 1567 XCSE 20260529 14:46:26.185000
29 1569 XCSE 20260529 14:55:39.545000
29 1569 XCSE 20260529 14:57:27.572000
29 1568 XCSE 20260529 14:57:27.591000
20 1566 XCSE 20260529 15:00:49.131000
19 1564 XCSE 20260529 15:04:44.168000
19 1562 XCSE 20260529 15:10:44.193000
20 1561 XCSE 20260529 15:12:23.937000
1 1561 XCSE 20260529 15:27:13.400000
9 1561 XCSE 20260529 15:30:23.190000
9 1561 XCSE 20260529 15:30:23.190000
10 1561 XCSE 20260529 15:30:23.190000
19 1561 XCSE 20260529 15:30:23.198000
9 1561 XCSE 20260529 15:30:23.198000
19 1561 XCSE 20260529 15:41:30.360000
19 1561 XCSE 20260529 15:42:50.320000
19 1561 XCSE 20260529 15:48:05.158000
7 1561 XCSE 20260529 15:48:40.072000
3 1561 XCSE 20260529 15:48:55.021000
7 1561 XCSE 20260529 15:48:55.021000
19 1561 XCSE 20260529 15:56:44.459000
10 1561 XCSE 20260529 15:59:29.484000
2 1560 XCSE 20260529 15:59:57.119000
2 1563 XCSE 20260529 15:59:59.897000
1 1563 XCSE 20260529 15:59:59.897000
25 1563 XCSE 20260529 15:59:59.904000
22 1563 XCSE 20260529 16:00:00.327000
21 1563 XCSE 20260529 16:00:03.766000
24 1563 XCSE 20260529 16:00:06.750000
24 1563 XCSE 20260529 16:00:10.038000
21 1563 XCSE 20260529 16:00:30.120000
10 1561 XCSE 20260529 16:00:46.077000
10 1560 XCSE 20260529 16:01:43.163000
10 1559 XCSE 20260529 16:02:45.497000
300 1563 XCSE 20260529 16:20:25.565335
176 1562 XCSE 20260529 16:21:11.524959
124 1562 XCSE 20260529 16:21:12.651036
114 1566 XCSE 20260529 16:38:04.462063
2 1566 XCSE 20260529 16:38:04.462101
1 1566 XCSE 20260529 16:38:04.462117
59 1566 XCSE 20260529 16:38:04.489681
500 1569 XCSE 20260529 16:45:28.430734
250 1569 XCSE 20260529 16:45:28.430740
1136 1569 XCSE 20260529 16:45:28.430764
1 1569 XCSE 20260529 16:45:28.430772
1 1569 XCSE 20260529 16:45:28.430782
110 1569 XCSE 20260529 16:45:28.430783


Attachment

  • UK Aktietilbagekøbsprogram 2026 - week 22

MENAFN01062026004107003653ID1111191290



GlobeNewsWire - Nasdaq

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date
Search