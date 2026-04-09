Benz Announces Multiple New High-Grade Discoveries Drive Expansion At Hurricane Camp
|Hole ID
|Easting
|Northing
|Elevation
|Dip
|Azimuth
|End Depth
|25GLR_135
|414759
|7193505
|321
|50
|315
|354
|25GLR_132
|415138
|7194183
|323
|65
|138
|900
|25GLR_131
|414708
|7193572
|321
|62
|322
|252
|25GLR_130
|414708
|7193573
|321
|57
|322
|252
|25GLR_125
|414716
|7193569
|321
|59
|308
|252
|25GLR_124
|414764
|7193500
|321
|50
|311
|378
|25GLR_122
|415384
|7194178
|324
|65
|173
|798
|25GLR_120
|414499
|7193888
|319
|62
|140
|770
|25GLR_116
|414519
|7193776
|319
|60
|138
|522
|25GLR_108
|414642
|7193927
|317
|60
|137
|696
|25GLR_103
|414640
|7193928
|317
|57
|145
|594
|25GLR_102
|414467
|7193751
|317
|57
|134
|504
|25GLR_099
|415582
|7193636
|321
|73
|330
|870
|25GLR_097
|415085
|7193439
|328
|55
|325
|750
|25GLR_128
|414711
|7193572
|321
|53
|322
|234
|25GLR_142
|414854
|7194057
|322
|61
|142
|798
|25GLR_141
|414735
|7193885
|319
|54
|173
|480
|25GLR_138
|414525
|7193773
|319
|49
|108
|504
|25GLR_136
|414524
|7193773
|319
|50
|112
|30
|25GLR_129
|414764
|7193502
|321
|52
|323
|372
|25GLR_113
|414485
|7193802
|319
|63
|154
|660
|25GLR_109
|414484
|7193804
|319
|60
|148
|600
|25GLR_147
|414929
|7193983
|324
|58
|143
|308
|25GLR_081
|414867
|7193956
|324
|55
|139
|120
|25GLR_077
|414843
|7193974
|323
|60
|141
|600
|25GLR_071
|414867
|7193882
|324
|51
|124
|367
|25GLR_069
|414867
|7193881
|324
|52
|147
|366
|25GLR_152
|414626
|7193792
|317
|50
|147
|354
|25GLR_148
|414625
|7193796
|317
|50
|135
|354
|25GLR_156
|414596
|7193827
|316
|59
|137
|516
|25GLR_160
|415206
|7193520
|323
|67
|336
|900
|25GLR_154
|414927
|7193985
|324
|63
|142
|588
|25GLR_169
|414707
|7193771
|316
|58
|149
|324
|25GLR_163
|414656
|7193854
|316
|53
|142
|402
|25GLR_176
|414533
|7193408
|319
|65
|329
|506
|25GLR_175
|414536
|7193748
|319
|64
|149
|462
|25GLR_173
|415204
|7193523
|323
|58
|337
|750
|25GLR_171
|414612
|7193442
|318
|65
|330
|804
|25GLR_170
|414763
|7193818
|320
|58
|153
|324
|25GLR_181
|414688
|7193597
|321
|55
|336
|120
|25GLR_180
|414520
|7193791
|319
|63
|145
|600
|25GLR_178
|415203
|7193526
|323
|54
|343
|718
|25GLR_220
|414706
|7193674
|322
|65
|156
|102
|25GLR_219
|414716
|7193652
|323
|60
|153
|66
|25GLR_218
|414729
|7193626
|322
|60
|155
|30
|25GLR_217
|414712
|7193639
|323
|60
|155
|60
|25GLR_216
|414703
|7193660
|323
|60
|152
|78
|25GLR_215
|414699
|7193670
|322
|60
|155
|90
|25GLR_214
|414677
|7193689
|320
|59
|155
|108
|25GLR_210
|414663
|7193697
|321
|59
|154
|144
|25GLR_209
|414675
|7193667
|322
|70
|155
|90
|25GLR_208
|414680
|7193656
|323
|70
|155
|84
|25GLR_207
|414686
|7193646
|322
|71
|154
|72
|25GLR_206
|414689
|7193639
|322
|70
|155
|65
|25GLR_205
|414694
|7193629
|322
|70
|155
|55
|25GLR_203
|414712
|7193612
|322
|60
|335
|110
|25GLR_202
|414741
|7193623
|322
|61
|338
|84
|25GLR_198
|414665
|7193642
|321
|60
|154
|102
|25GLR_186
|415085
|7193441
|328
|50
|341
|750
|25GLR_184
|414506
|7193881
|320
|58
|144
|624
|25GLR_183
|414657
|7193690
|321
|60
|154
|150
|25GLR_182
|415386
|7194174
|324
|63
|158
|900
|26HZ001
|415357
|7193605
|323
|62
|316
|900
|26HZ002
|415078
|7193447
|329
|50
|334
|750
|26HZ003
|415219
|7193891
|334
|60
|340
|734
|26HZ006
|413721
|7193144
|316
|55
|335
|402
|26HZ005
|413609
|7193515
|311
|55
|154
|402
|26HZ004
|415009
|7193744
|325
|55
|337
|804
|26HZ010
|412947
|7193257
|306
|55
|155
|372
|26HZ009
|413378
|7193085
|314
|55
|335
|402
|26HZ008
|413507
|7193094
|313
|55
|335
|402
|26HZ007
|413386
|7193458
|309
|55
|156
|402
|26HZ043
|414353
|7193842
|317
|60
|162
|654
|26HZ041
|415263
|7193528
|322
|63
|338
|877
|26HZ040
|413281
|7193309
|311
|56
|154
|402
|26HZ039
|414505
|7193686
|318
|65
|178
|402
|26HZ038
|414406
|7193646
|319
|65
|149
|384
|26HZ037
|413564
|7193352
|317
|56
|336
|450
|26HZ036
|414271
|7193662
|319
|61
|118
|552
|26HZ035
|413825
|7193447
|314
|56
|158
|422
|26HZ034
|414189
|7193270
|317
|56
|336
|520
|26HZ033
|415479
|7193635
|324
|64
|314
|1026
|26HZ032
|413657
|7193412
|318
|55
|152
|450
|26HZ031
|414236
|7193651
|319
|55
|345
|400
|26HZ030
|413788
|7193413
|315
|55
|333
|504
|26HZ029
|414820
|7194205
|321
|55
|156
|972
|26HZ028
|413872
|7193465
|316
|56
|335
|450
|26HZ027
|414125
|7193636
|315
|55
|150
|558
|26HZ026
|414101
|7193747
|313
|62
|150
|552
|26HZ025
|414246
|7193537
|319
|55
|156
|450
|26HZ024
|414101
|7193748
|313
|54
|149
|552
|26HZ023
|413837
|7193544
|314
|55
|156
|504
|26HZ020
|414820
|7194205
|321
|55
|156
|36
|26HZ021
|414672
|7193873
|320
|54
|335
|450
|26HZ022
|414820
|7194205
|321
|55
|153
|714
|26HZ019
|414869
|7193959
|323
|54
|337
|450
|26HZ018
|414595
|7194146
|315
|56
|156
|498
|26HZ017
|415038
|7193967
|328
|55
|335
|450
|26HZ016
|414936
|7194239
|325
|56
|155
|450
|26HZ015
|415084
|7194308
|324
|55
|154
|450
|26HZ014
|415226
|7194157
|326
|59
|336
|312
|26HZ056
|415166
|7193524
|330
|54
|349
|954
|26HZ054
|413387
|7192976
|313
|55
|155
|468
|26HZ052
|414431
|7193826
|318
|66
|144
|804
|26HZ051
|413480
|7192883
|317
|55
|155
|450
|26HZ049
|415146
|7193672
|329
|78
|311
|900
|26HZ048
|414501
|7193889
|320
|64
|158
|600
|26HZ047
|413567
|7192902
|317
|55
|336
|424
|26HZ046
|415093
|7193601
|328
|51
|336
|452
|26HZ045
|414431
|7193826
|318
|67
|159
|873
|26HZ042
|413639
|7193326
|321
|56
|334
|450
Figure 4. Collar Plan Map of released holes. Collars demarcated by black dots
Appendix 2: Significant Intercepts Tables.
High Grade Intercepts: A nominal 1.0 g/t Au lower cut off has been applied to results, with up to 10m internal dilution applied unless otherwise stated.
|Hole ID
|From
|To
|Au (ppm)
|Length
|25GLR_135
|249
|252
|15.3
|3
|25GLR_135
|264
|266
|2.4
|2
|25GLR_135
|318
|320
|3.3
|2
|25GLR_135
|340
|342
|1.9
|2
|25GLR_131
|161
|173
|9.9
|12
|25GLR_130
|121
|145
|3.7
|24
|25GLR_130
|158
|160
|4
|2
|25GLR_125
|219
|226
|1.4
|7
|25GLR_124
|287
|299
|6.4
|12
|25GLR_116
|328
|330
|18.8
|2
|25GLR_116
|389
|396
|2
|7
|25GLR_108
|399
|402
|1.4
|3
|25GLR_108
|429
|440
|1.5
|11
|25GLR_103
|417
|424
|2.1
|7
|25GLR_103
|448
|452
|1.2
|4
|25GLR_102
|285
|295
|1.3
|10
|25GLR_102
|356
|362
|1.9
|6
|25GLR_099
|615
|617
|3.5
|2
|25GLR_097
|665
|669
|5.4
|4
|25GLR_097
|712
|715
|1.1
|3
|25GLR_128
|116
|136
|2.6
|20
|25GLR_128
|149
|151
|6.6
|2
|25GLR_128
|166
|170
|5.2
|4
|25GLR_142
|667
|669
|2
|2
|25GLR_142
|755
|758
|1.1
|3
|25GLR_141
|246
|252
|1.1
|6
|25GLR_141
|345
|359
|1.5
|14
|25GLR_138
|363
|382
|9.3
|19
|25GLR_129
|255
|258
|4.7
|3
|25GLR_129
|347
|354
|1.5
|7
|25GLR_109
|326
|328
|55.3
|2
|25GLR_109
|410
|416
|2.3
|6
|25GLR_071
|283
|291
|1.7
|8
|25GLR_152
|205
|208
|1.4
|3
|25GLR_152
|240
|242
|1.1
|2
|25GLR_148
|214
|217
|5
|3
|25GLR_148
|240
|251
|1.2
|11
|25GLR_148
|276
|278
|1.1
|2
|25GLR_156
|320
|332
|2.2
|12
|25GLR_156
|413
|425
|1.3
|12
|25GLR_154
|289
|292
|6.2
|3
|25GLR_154
|458
|464
|1.2
|6
|25GLR_154
|488
|492
|3.1
|4
|25GLR_154
|546
|563
|1.5
|17
|25GLR_154
|567
|570
|2.4
|3
|25GLR_169
|154
|163
|3
|9
|25GLR_169
|196
|200
|1.9
|4
|25GLR_163
|236
|245
|2.1
|9
|25GLR_163
|309
|330
|3.4
|21
|25GLR_163
|357
|364
|1.6
|7
|25GLR_176
|458
|464
|1.3
|6
|25GLR_175
|252
|254
|1.5
|2
|25GLR_175
|339
|341
|2.6
|2
|25GLR_175
|364
|366
|2
|2
|25GLR_171
|479
|489
|6.3
|10
|25GLR_171
|509
|512
|2.3
|3
|25GLR_171
|651
|655
|1.1
|4
|25GLR_171
|762
|764
|1.5
|2
|25GLR_170
|201
|218
|7.1
|17
|25GLR_181
|60
|73
|3.8
|13
|25GLR_220
|66
|72
|5.3
|6
|25GLR_209
|75
|83
|2.8
|8
|25GLR_207
|47
|58
|1.8
|11
|25GLR_206
|31
|43
|4.1
|12
|25GLR_205
|19
|29
|2.8
|10
|25GLR_203
|8
|15
|1.9
|7
|25GLR_203
|94
|99
|1.2
|5
|25GLR_202
|15
|30
|1.1
|15
|25GLR_202
|37
|52
|1.2
|15
|25GLR_186
|530
|542
|1.4
|12
|25GLR_186
|557
|559
|2.3
|2
|25GLR_186
|667
|669
|1.7
|2
|25GLR_184
|380
|384
|1.1
|4
|25GLR_184
|439
|442
|1
|3
|25GLR_184
|529
|533
|1.9
|4
|25GLR_183
|90
|100
|5.4
|10
|26HZ001
|193
|198
|1.9
|5
|26HZ001
|662
|674
|1.1
|12
|26HZ001
|677
|696
|2.1
|19
|26HZ002
|568
|593
|10.3
|25
|26HZ006
|174
|177
|1.4
|3
|26HZ006
|240
|244
|1
|4
|26HZ006
|261
|263
|4.1
|2
|26HZ006
|367
|369
|1.1
|2
|26HZ009
|183
|185
|1
|2
|26HZ008
|198
|200
|2.1
|2
|26HZ008
|242
|254
|1
|12
|26HZ008
|298
|300
|19.1
|2
|26HZ008
|366
|383
|1.9
|17
|26HZ043
|481
|485
|42.2
|4
|26HZ041
|733
|735
|2.4
|2
|26HZ041
|759
|761
|1.3
|2
|26HZ040
|81
|83
|1.8
|2
|26HZ040
|119
|121
|1.2
|2
|26HZ039
|171
|175
|2.6
|4
|26HZ036
|311
|330
|5.1
|19
|26HZ036
|346
|348
|2.5
|2
|26HZ036
|369
|372
|2.4
|3
|26HZ035
|160
|170
|1.1
|10
|26HZ033
|956
|970
|2.3
|14
|26HZ032
|264
|273
|3
|9
|26HZ029
|755
|762
|1.2
|7
|26HZ028
|114
|117
|1.5
|3
|26HZ027
|265
|272
|1.6
|7
|26HZ023
|257
|262
|3.5
|5
|26HZ023
|306
|317
|6.4
|11
|26HZ023
|330
|332
|1.9
|2
|26HZ023
|345
|352
|1.2
|7
|26HZ056
|578
|596
|1.6
|18
|26HZ056
|605
|608
|4.8
|3
|26HZ056
|705
|710
|1
|5
|26HZ049
|665
|667
|1.2
|2
|26HZ049
|680
|682
|1.8
|2
|26HZ049
|692
|700
|1.1
|8
|26HZ046
|349
|351
|1.5
|2
|26HZ045
|541
|543
|2.8
|2
Appendix 2: Significant Intercepts Tables.
Bulk Intercepts: A nominal 0.3 g/t Au lower cut off has been applied to results, with no limit on internal dilution applied unless otherwise stated.
|Hole ID
|From
|To
|Au (ppm)
|Length
|Comments
|25GLR_135
|249
|354
|0.8
|105
|
|25GLR_132
|6
|9
|0.5
|3
|
|25GLR_132
|20
|40
|0.3
|20
|
|25GLR_132
|530
|535
|0.8
|5
|
|25GLR_132
|800
|816
|0.3
|16
|
|25GLR_131
|159
|249
|1.4
|90
|
|25GLR_130
|121
|247
|0.9
|126
|
|25GLR_125
|168
|182
|0.3
|14
|
|25GLR_125
|218
|226
|1.3
|8
|
|25GLR_124
|256
|259
|0.5
|3
|
|25GLR_124
|280
|370
|1
|90
|
|25GLR_120
|510
|518
|0.4
|8
|
|25GLR_120
|572
|576
|0.3
|4
|
|25GLR_120
|583
|586
|0.5
|3
|
|25GLR_120
|673
|676
|0.4
|3
|
|25GLR_116
|277
|296
|0.4
|19
|
|25GLR_116
|309
|423
|0.7
|114
|
|25GLR_108
|326
|330
|0.3
|4
|
|25GLR_108
|399
|534
|0.4
|135
|
|25GLR_103
|313
|331
|0.3
|18
|
|25GLR_103
|409
|592
|0.3
|183
|
|25GLR_102
|285
|345
|0.3
|60
|
|25GLR_102
|354
|414
|0.3
|60
|
|25GLR_097
|629
|734
|0.5
|105
|
|25GLR_128
|104
|171
|1.4
|67
|
|25GLR_142
|379
|382
|0.3
|3
|
|25GLR_142
|659
|681
|0.4
|22
|
|25GLR_142
|707
|714
|0.4
|7
|
|25GLR_142
|743
|780
|0.3
|37
|
|25GLR_141
|246
|255
|0.9
|9
|
|25GLR_141
|329
|403
|0.4
|74
|
|25GLR_138
|360
|414
|3.4
|54
|
|25GLR_129
|255
|366
|0.4
|111
|
|25GLR_113
|394
|438
|0.3
|44
|
|25GLR_113
|455
|460
|0.5
|5
|
|25GLR_109
|318
|469
|1
|151
|
|25GLR_077
|360
|411
|0.3
|51
|
|25GLR_071
|266
|301
|0.6
|35
|
|25GLR_069
|267
|271
|1
|4
|
|25GLR_152
|200
|208
|0.8
|8
|
|25GLR_152
|240
|260
|0.4
|20
|
|25GLR_148
|198
|203
|0.3
|5
|
|25GLR_148
|208
|278
|0.5
|70
|
|25GLR_156
|318
|437
|0.5
|119
|
|25GLR_160
|738
|748
|0.3
|10
|
|25GLR_160
|776
|865
|0.3
|89
|
|25GLR_154
|237
|246
|0.3
|9
|
|25GLR_154
|255
|294
|0.6
|39
|
|25GLR_154
|454
|572
|0.6
|118
|
|25GLR_169
|153
|238
|0.6
|85
|
|25GLR_163
|234
|371
|0.8
|137
|
|25GLR_176
|454
|498
|0.4
|44
|
|25GLR_175
|252
|265
|0.4
|13
|
|25GLR_175
|271
|276
|0.4
|5
|
|25GLR_175
|287
|295
|0.3
|8
|
|25GLR_175
|300
|303
|0.4
|3
|
|25GLR_175
|311
|347
|0.3
|36
|
|25GLR_175
|355
|377
|0.4
|22
|
|25GLR_175
|443
|452
|0.6
|9
|
|25GLR_173
|570
|582
|0.5
|12
|
|25GLR_173
|735
|740
|0.5
|5
|
|25GLR_171
|473
|764
|0.4
|291
|
|25GLR_170
|201
|259
|2.2
|58
|
|25GLR_181
|60
|80
|2.6
|20
|
|25GLR_180
|298
|304
|0.7
|6
|
|25GLR_180
|374
|384
|0.4
|10
|
|25GLR_180
|397
|411
|0.3
|14
|
|25GLR_180
|414
|418
|0.3
|4
|
|25GLR_180
|425
|433
|0.3
|8
|
|25GLR_178
|526
|532
|0.5
|6
|
|25GLR_220
|66
|90
|1.5
|24
|
|25GLR_219
|31
|39
|0.4
|8
|
|25GLR_219
|49
|54
|0.5
|5
|
|25GLR_217
|19
|39
|0.4
|20
|
|25GLR_215
|55
|63
|0.3
|8
|
|25GLR_210
|98
|101
|0.3
|3
|
|25GLR_210
|105
|137
|0.4
|32
|
|25GLR_209
|70
|90
|1.3
|20
|
|25GLR_208
|56
|59
|0.5
|3
|
|25GLR_208
|64
|78
|0.6
|14
|
|25GLR_207
|37
|59
|1
|22
|
|25GLR_206
|30
|52
|2.3
|22
|
|25GLR_205
|19
|35
|1.8
|16
|
|25GLR_203
|8
|102
|0.4
|94
|
|25GLR_202
|13
|53
|1
|40
|
|25GLR_186
|530
|591
|0.5
|61
|
|25GLR_186
|667
|677
|0.5
|10
|
|25GLR_184
|364
|461
|0.3
|97
|
|25GLR_184
|494
|502
|0.4
|8
|
|25GLR_184
|511
|569
|0.3
|58
|
|25GLR_183
|90
|125
|1.7
|35
|
|25GLR_182
|566
|569
|0.9
|3
|
|25GLR_182
|635
|660
|0.4
|25
|
|26HZ001
|187
|219
|0.5
|32
|
|26HZ001
|649
|899
|0.4
|250
|
|26HZ002
|562
|641
|3.4
|79
|
|26HZ006
|161
|198
|0.4
|37
|
|26HZ006
|234
|311
|0.4
|77
|
|26HZ006
|348
|378
|0.4
|30
|
|26HZ006
|399
|402
|0.3
|3
|
|26HZ005
|365
|387
|0.3
|22
|
|26HZ004
|619
|637
|0.3
|18
|
|26HZ009
|135
|156
|0.3
|21
|
|26HZ009
|180
|195
|0.3
|15
|
|26HZ009
|220
|272
|0.4
|52
|
|26HZ008
|190
|400
|0.6
|210
|
|26HZ007
|120
|141
|0.3
|21
|
|26HZ007
|258
|318
|0.4
|60
|
|26HZ007
|381
|395
|0.4
|14
|
|26HZ043
|399
|411
|0.4
|12
|
|26HZ043
|449
|458
|0.4
|9
|
|26HZ043
|476
|598
|1.6
|122
|
|26HZ041
|671
|674
|0.6
|3
|
|26HZ041
|732
|828
|0.3
|96
|
|26HZ040
|72
|143
|0.4
|71
|
|26HZ039
|171
|246
|0.3
|75
|
|26HZ038
|203
|207
|0.3
|4
|
|26HZ038
|219
|224
|0.4
|5
|
|26HZ036
|311
|390
|1.5
|79
|Inc 61m at 1.9g/t gold
|26HZ035
|159
|201
|0.3
|42
|
|26HZ034
|422
|428
|0.3
|6
|
|26HZ034
|437
|440
|0.3
|3
|
|26HZ033
|383
|405
|0.3
|22
|
|26HZ033
|830
|833
|0.4
|3
|
|26HZ033
|902
|906
|0.5
|4
|
|26HZ033
|945
|1012
|0.6
|67
|
|26HZ032
|211
|214
|0.3
|3
|
|26HZ032
|258
|294
|1
|36
|
|26HZ031
|279
|288
|0.5
|9
|
|26HZ029
|675
|679
|0.5
|4
|
|26HZ029
|747
|763
|0.7
|16
|
|26HZ028
|105
|120
|0.5
|15
|
|26HZ027
|181
|189
|0.3
|8
|
|26HZ027
|215
|327
|0.3
|112
|
|26HZ026
|323
|357
|0.3
|34
|
|26HZ025
|128
|137
|0.3
|9
|
|26HZ024
|351
|355
|0.6
|4
|
|26HZ024
|367
|385
|0.3
|18
|
|26HZ024
|403
|452
|0.3
|49
|
|26HZ023
|40
|47
|0.3
|7
|
|26HZ023
|233
|359
|1
|126
|Inc 102m at 1.1 g/t gold
|26HZ021
|323
|328
|0.3
|5
|
|26HZ019
|276
|279
|0.4
|3
|
|26HZ018
|173
|176
|0.4
|3
|
|26HZ017
|303
|316
|0.3
|13
|
|26HZ014
|135
|145
|0.3
|10
|
|26HZ056
|564
|568
|0.3
|4
|
|26HZ056
|574
|741
|0.4
|167
|
|26HZ056
|850
|885
|0.3
|35
|
|26HZ054
|418
|426
|0.4
|8
|
|26HZ052
|438
|441
|0.5
|3
|
|26HZ052
|462
|491
|0.3
|29
|
|26HZ049
|617
|623
|0.4
|6
|
|26HZ049
|636
|639
|0.5
|3
|
|26HZ049
|649
|737
|0.4
|88
|
|26HZ049
|767
|774
|0.4
|7
|
|26HZ049
|779
|799
|0.3
|20
|
|26HZ048
|399
|406
|0.7
|7
|
|26HZ048
|438
|442
|0.5
|4
|
|26HZ048
|458
|472
|0.4
|14
|
|26HZ048
|485
|494
|0.3
|9
|
|26HZ046
|349
|354
|0.8
|5
|
|26HZ045
|488
|543
|0.4
|55
|
Appendix 3: JORC Tables
JORC Code, 2012 Edition - Table 1 report template
Section 1 Sampling Techniques and Data
(Criteria in this section apply to all succeeding sections.)
