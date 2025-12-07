403
Economic Calendar: Key Market Events For The Week From December 8 To December 12, 2025
(MENAFN- The Rio Times) Monday is packed with Brazilian data, Chinese trade, German production, U.S. factory orders and RBA decision.
Tuesday highlights Mexican CPI, U.S. JOLTS and Chinese inflation.
Wednesday brings Brazilian CPI, BoC rate decision, FOMC decision & projections, and Australian jobs.
Thursday features Brazilian retail sales, SNB rate decision and U.S. jobless claims, PPI, retail sales.
Friday closes with UK GDP & production, Eurozone final CPI and Canadian permits.
Monday, December 8, 2025
Brazil
06:25 AM EST BCB Focus Market Readout (Cons: -, Prev: -)
08:00 AM EST Auto Production (MoM) (Nov) (Cons: -, Prev: 1.8%)
08:00 AM EST Auto Sales (MoM) (Nov) (Cons: -, Prev: 7.2%)
Japan
00:00 AM EST Economy Watchers Current Index (Nov) (Cons: 49.5, Prev: 49.1)
Germany
02:00 AM EST Industrial Production (MoM) (Oct) (Cons: 0.2%, Prev: 1.3%)
Switzerland
03:00 AM EST SECO Consumer Climate (Nov) (Cons: -34, Prev: -37)
China
12:06 AM EST Trade Balance (Nov) (Cons: 670.00B CNY / 105.00B USD, Prev: 640.49B / 90.07B)
United States
10:00 AM EST Factory Orders (MoM) (Sep) (Cons: -, Prev: 1.4%)
11:00 AM EST Consumer Inflation Expectations (Nov) (Cons: -, Prev: 3.2%)
Australia
07:30 PM EST Building Approvals (MoM) (Oct) (Cons: -6.4%, Prev: 12.0%)
10:30 PM EST RBA Interest Rate Decision (Cons: 3.60%, Prev: 3.60%)
Tuesday, December 9, 2025
Brazil
(no events)
Mexico
07:00 AM EST CPI (MoM) (Nov) (Cons: -, Prev: 0.36%)
07:00 AM EST CPI (YoY) (Nov) (Cons: -, Prev: 3.57%)
United States
06:00 AM EST NFIB Small Business Optimism (Nov) (Cons: 98.1, Prev: 98.2)
10:00 AM EST JOLTS Job Openings (Sep) (Cons: 7.200M, Prev: 7.227M)
China
08:30 PM EST CPI (YoY) (Nov) (Cons: 0.7%, Prev: 0.2%)
08:30 PM EST PPI (YoY) (Nov) (Cons: -2.1%, Prev: -2.1%)
Wednesday, December 10, 2025
Brazil
07:00 AM EST CPI (MoM) (Nov) (Cons: 0.09%, Prev: 0.09%)
07:00 AM EST CPI (YoY) (Nov) (Cons: -, Prev: 4.68%)
04:30 PM EST Interest Rate Decision (Cons: -, Prev: 15.00%)
Canada
09:45 AM EST BoC Interest Rate Decision (Cons: 2.25%, Prev: 2.25%)
United States
02:00 PM EST FOMC Economic Projections
02:00 PM EST Fed Interest Rate Decision (Cons: 3.75%, Prev: 4.00%)
02:30 PM EST FOMC Press Conference
Australia
07:30 PM EST Employment Change (Nov) (Cons: 20.3K, Prev: 42.2K)
07:30 PM EST Unemployment Rate (Nov) (Cons: 4.4%, Prev: 4.3%)
Thursday, December 11, 2025
Brazil
07:00 AM EST Retail Sales (MoM) (Oct) (Cons: -, Prev: -0.3%)
07:00 AM EST Retail Sales (YoY) (Oct) (Cons: -, Prev: 0.8%)
Switzerland
03:30 AM EST SNB Interest Rate Decision (Cons: 0.00%, Prev: 0.00%)
United States
08:30 AM EST Initial Jobless Claims (Cons: 221K, Prev: 191K)
08:30 AM EST PPI (MoM) (Nov) (Cons: -, Prev: -)
08:30 AM EST Retail Sales (MoM) (Nov) (Cons: -, Prev: -)
Friday, December 12, 2025
Brazil
(no events)
Mexico
All Day Bank Holiday
United Kingdom
02:00 AM EST GDP (MoM) (Oct) (Cons: 0.1%, Prev: -0.1%)
02:00 AM EST Industrial Production (MoM) (Oct) (Cons: 0.9%, Prev: -2.0%)
02:00 AM EST Manufacturing Production (MoM) (Oct) (Cons: -, Prev: -1.7%)
Eurozone
05:00 AM EST Core CPI (YoY) (Nov) final (Cons: 2.6%, Prev: 2.5%)
China
03:00 AM EST New Loans (Nov) (Cons: -, Prev: 220.0B)
03:00 AM EST M2 Money Stock (YoY) (Nov) (Cons: -, Prev: 8.2%)
Canada
08:30 AM EST Building Permits (MoM) (Oct) (Cons: -1.2%, Prev: 4.5%)
