Economic Calendar: Key Market Events For The Week From December 8 To December 12, 2025


2025-12-07 07:00:32
(MENAFN- The Rio Times) Monday is packed with Brazilian data, Chinese trade, German production, U.S. factory orders and RBA decision.

Tuesday highlights Mexican CPI, U.S. JOLTS and Chinese inflation.

Wednesday brings Brazilian CPI, BoC rate decision, FOMC decision & projections, and Australian jobs.

Thursday features Brazilian retail sales, SNB rate decision and U.S. jobless claims, PPI, retail sales.

Friday closes with UK GDP & production, Eurozone final CPI and Canadian permits.
Monday, December 8, 2025
Brazil

06:25 AM EST BCB Focus Market Readout (Cons: -, Prev: -)
08:00 AM EST Auto Production (MoM) (Nov) (Cons: -, Prev: 1.8%)
08:00 AM EST Auto Sales (MoM) (Nov) (Cons: -, Prev: 7.2%)

Japan

00:00 AM EST Economy Watchers Current Index (Nov) (Cons: 49.5, Prev: 49.1)

Germany

02:00 AM EST Industrial Production (MoM) (Oct) (Cons: 0.2%, Prev: 1.3%)

Switzerland

03:00 AM EST SECO Consumer Climate (Nov) (Cons: -34, Prev: -37)

China

12:06 AM EST Trade Balance (Nov) (Cons: 670.00B CNY / 105.00B USD, Prev: 640.49B / 90.07B)

United States

10:00 AM EST Factory Orders (MoM) (Sep) (Cons: -, Prev: 1.4%)
11:00 AM EST Consumer Inflation Expectations (Nov) (Cons: -, Prev: 3.2%)

Australia

07:30 PM EST Building Approvals (MoM) (Oct) (Cons: -6.4%, Prev: 12.0%)
10:30 PM EST RBA Interest Rate Decision (Cons: 3.60%, Prev: 3.60%)


Tuesday, December 9, 2025
Brazil

(no events)

Mexico

07:00 AM EST CPI (MoM) (Nov) (Cons: -, Prev: 0.36%)
07:00 AM EST CPI (YoY) (Nov) (Cons: -, Prev: 3.57%)

United States

06:00 AM EST NFIB Small Business Optimism (Nov) (Cons: 98.1, Prev: 98.2)
10:00 AM EST JOLTS Job Openings (Sep) (Cons: 7.200M, Prev: 7.227M)

China

08:30 PM EST CPI (YoY) (Nov) (Cons: 0.7%, Prev: 0.2%)
08:30 PM EST PPI (YoY) (Nov) (Cons: -2.1%, Prev: -2.1%)
Wednesday, December 10, 2025
Brazil

07:00 AM EST CPI (MoM) (Nov) (Cons: 0.09%, Prev: 0.09%)
07:00 AM EST CPI (YoY) (Nov) (Cons: -, Prev: 4.68%)
04:30 PM EST Interest Rate Decision (Cons: -, Prev: 15.00%)

Canada

09:45 AM EST BoC Interest Rate Decision (Cons: 2.25%, Prev: 2.25%)

United States

02:00 PM EST FOMC Economic Projections
02:00 PM EST Fed Interest Rate Decision (Cons: 3.75%, Prev: 4.00%)
02:30 PM EST FOMC Press Conference

Australia

07:30 PM EST Employment Change (Nov) (Cons: 20.3K, Prev: 42.2K)
07:30 PM EST Unemployment Rate (Nov) (Cons: 4.4%, Prev: 4.3%)
Thursday, December 11, 2025
Brazil

07:00 AM EST Retail Sales (MoM) (Oct) (Cons: -, Prev: -0.3%)
07:00 AM EST Retail Sales (YoY) (Oct) (Cons: -, Prev: 0.8%)

Switzerland

03:30 AM EST SNB Interest Rate Decision (Cons: 0.00%, Prev: 0.00%)

United States

08:30 AM EST Initial Jobless Claims (Cons: 221K, Prev: 191K)
08:30 AM EST PPI (MoM) (Nov) (Cons: -, Prev: -)
08:30 AM EST Retail Sales (MoM) (Nov) (Cons: -, Prev: -)
Friday, December 12, 2025
Brazil

(no events)

Mexico

All Day Bank Holiday

United Kingdom

02:00 AM EST GDP (MoM) (Oct) (Cons: 0.1%, Prev: -0.1%)
02:00 AM EST Industrial Production (MoM) (Oct) (Cons: 0.9%, Prev: -2.0%)
02:00 AM EST Manufacturing Production (MoM) (Oct) (Cons: -, Prev: -1.7%)

Eurozone

05:00 AM EST Core CPI (YoY) (Nov) final (Cons: 2.6%, Prev: 2.5%)

China

03:00 AM EST New Loans (Nov) (Cons: -, Prev: 220.0B)
03:00 AM EST M2 Money Stock (YoY) (Nov) (Cons: -, Prev: 8.2%)

Canada

08:30 AM EST Building Permits (MoM) (Oct) (Cons: -1.2%, Prev: 4.5%)

