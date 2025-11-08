Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
Football Games For Saturday, November 08, 2025: Match Schedule And Live


2025-11-08 05:00:29
(MENAFN- The Rio Times) Find out the best football games for today, including match schedules and live broadcast information.

Today's football calendar is packed with thrilling matches across top-tier leagues and international competitions.




Highlights

  • Premier League: Tottenham vs Manchester United, Sunderland vs Arsenal, Chelsea vs Wolves
  • Bundesliga: Union Berlin vs Bayern Munich, Gladbach vs Köln
  • Saudi Derby: Al-Ittihad vs Al-Ahli
  • FIFA U-17 Women's World Cup: Brazil vs Mexico (3rd place) & North Korea vs Netherlands (FINAL)
  • Serie A, Brasileirão, MLS playoffs and more!




All times shown are in BRASÍLIA TIME (UTC−3) - the official time zone used by Brazilian TV networks (Premiere, Sportv, ESPN Brasil, Disney+, DAZN, etc.).

This means 9:30 AM = 09:30 in São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, etc.





07:00 PM (Friday)

J-League
Kashima Antlers vs Yokohama FC
Youtube/@canalgoatbr

03:30 AM

Italian Women's Serie A
Inter Milan vs Sassuolo
Youtube/@canalgoatbr

04:00 AM

English Women's Super League
Arsenal vs Chelsea
Youtube/@canalgoatbr, Xsports, ESPN 2, Disney+
German 2. Bundesliga
Schalke 04 vs Elversberg
Youtube/@canalgoatbr, OneFootball (PPV)

Hannover 96 vs Darmstadt
OneFootball (PPV)

Arminia Bielefeld vs Karlsruher
OneFootball (PPV)


04:30 AM

Premier League
Tottenham vs Manchester United
Disney+
Championship
Blackburn Rovers vs Derby County
ESPN, Disney+
FIFA U-17 World Cup
Czech Republic vs Burkina Faso
FIFA+
Uganda vs Chile
FIFA+







05:00 AM

Norwegian Eliteserien
Sarpsborg vs Fredrikstad
OneFootball
LaLiga
Girona vs Alavés
Disney+
LaLiga 2
Real Sociedad B vs Leganés
Disney+
Ligue 2
Le Mans vs Red Star
Youtube/@SportyNetBrasil, SportyNet
German Women's Bundesliga
Wolfsburg vs Eintracht Frankfurt
DAZN
FIFA U-17 World Cup
Mali vs Austria
FIFA+

05:50 AM

Saudi Pro League
Al-Suqoor vs Al-Nassr
Youtube/@canalgoatbr, Sportv

06:00 AM

São Paulo Women's Championship
São Paulo vs Taubaté
Space, HBO MAX
Serie A
Como 1907 vs Cagliari
Youtube/@espnbrasil, Disney+
Lecce vs Hellas Verona
Disney+
Turkish Süper Lig
Trabzonspor vs Alanyaspor
Disney+

06:30 AM

Bundesliga
Union Berlin vs Bayern Munich
Youtube/@CazeTV, SportyNet, OneFootball (PPV)

Hamburg vs Borussia Dortmund
Youtube/@canalgoatbr, OneFootball (PPV)

Hoffenheim vs RB Leipzig
OneFootball (PPV)

06:45 AM

FIFA U-17 World Cup
United States vs Tajikistan
FIFA+

07:00 AM

Premier League
Everton vs Fulham
Xsports, Disney+

West Ham vs Burnley
ESPN, Disney+
Championship
Stoke City vs Coventry City
Disney+

07:15 AM

LaLiga 2
Eibar vs Albacete
Disney+

Huesca vs FC Andorra
Disney+
LaLiga
Sevilla vs Osasuna
ESPN 2, Disney+
FIFA U-17 World Cup
Paraguay vs Panama
FIFA+

07:30 AM

FIFA U-17 Women's World Cup – 3rd Place
Brazil vs Mexico
Youtube/@CazeTV, FIFA+

07:45 AM

FIFA U-17 World Cup
Saudi Arabia vs New Zealand
FIFA+
Ireland vs Uzbekistan
FIFA+

08:00 AM

Ligue 1
Olympique de Marseille vs Brest
Youtube/@CazeTV

09:00 AM

Serie A
Juventus vs Torino
ESPN 4, Disney+
Turkish Süper Lig
Antalyaspor vs Besiktas
Disney+
NWSL
Washington Spirit vs Racing Louisville
Youtube/@canalgoatbr
Norwegian Eliteserien
Viking vs Ham-Kam
OneFootball

09:30 AM

Premier League
Sunderland vs Arsenal
ESPN, Disney+
Bundesliga
Borussia Mönchengladbach vs Köln
Youtube/@canalgoatbr, SportyNet, OneFootball (PPV)
Saudi Pro League
Al-Ittihad vs Al-Ahli Saudi
Youtube/@canalgoatbr, Sportv
LaLiga
Atlético de Madrid vs Levante
ESPN 2, Disney+
LaLiga 2
Deportivo La Coruña vs Cultural Leonesa
Disney+

10:00 AM

Portuguese Primeira Liga
Tondela vs Vitória de Guimarães
Xsports, Disney+
Spanish Women's LaLiga
Real Madrid vs Alhama
DAZN

11:00 AM

FIFA U-17 Women's World Cup – FINAL
North Korea vs Netherlands
Youtube/@CazeTV, FIFA+
Brasileirão
Sport Recife vs Atlético-MG
Premiere
Brazilian Série B
Novorizontino vs Remo
Youtube/@desimpedidos, RedeTV, ESPN 4, Disney+

11:30 AM

German 2. Bundesliga
Kaiserslautern vs Hertha Berlin
Youtube/@canalgoatbr, OneFootball (PPV)
Uruguayan Championship
Danubio vs Plaza Colonia
Disney+

11:45 AM

Serie A
Parma vs Milan
Youtube/@CazeTV, Disney+

12:00 PM

Premier League
Chelsea vs Wolverhampton
ESPN, Disney+
Portuguese Primeira Liga
Santa Clara vs Sporting
ESPN 2, Disney+
LaLiga
Espanyol vs Villarreal
Xsports, Disney+
LaLiga 2
Málaga vs Córdoba
Disney+
Argentine Primera División
Racing vs Defensa y Justicia
Disney+

12:30 PM

Brazilian Futsal League – QF 1st Leg
Atlântico vs Cascavel
Youtube/@canalgoatbr, Youtube/@LNFoficial, BandSports

01:00 PM

Brasileirão
Vasco da Gama vs Juventude
Sportv, Premiere
MLS Playoffs – Game 3
Minnesota United vs Seattle Sounders
AppleTV+
Venezuelan Primera División
Monagas vs Zamora
Youtube/@ligafutve

01:30 PM

Brasileirão
Internacional vs Bahia
Youtube/@CazeTV, Record, Premiere

02:00 PM

Uruguayan Championship
Montevideo Wanderers vs River Plate-URU
Disney+

02:15 PM

Argentine Primera División
Talleres vs Platense
Disney+

02:30 PM

Brazilian Futsal – Semi 1st Leg
Passo Fundo vs Traipu
Youtube/@CBFSTV

03:00 PM

MLS Playoffs – Game 3
FC Cincinnati vs Columbus Crew
AppleTV+
Brazilian Futsal League – QF 1st Leg
Praia Clube vs Campo Mourão
Youtube/@canalgoatbr, Youtube/@LNFoficial

03:30 PM

Venezuelan Primera División
La Guaira vs Puerto Cabello
Youtube/@ligafutve

04:00 PM

Brasileirão
São Paulo vs Red Bull Bragantino
Sportv, Premiere

04:30 PM

Argentine Primera División
San Martín de San Juan vs Lanús
ESPN, Disney+

05:00 PM

Liga MX
Toluca vs Club América
Youtube/@SportyNetBrasil, SportyNet
MLS Playoffs – Game 3
Inter Miami vs Nashville SC
AppleTV+

06:59 PM

Liga MX
Cruz Azul vs Pumas UNAM
Youtube/@SportyNetBrasil, SportyNet






Note: All times are in AM/PM (UTC−3 Brasília). Channels and times may change - always check local listings or official apps. Enjoy the games!



Quick Time Zone Cheat Sheet (from Brasília UTC−3)

  • São Paulo / Rio / Brasília: Same time
  • New York / Bogotá / Lima: Same time
  • Lisbon (Portugal): +3 hours
  • London (UK): +3 hours
  • Paris / Berlin / Madrid: +4 hours
  • Dubai: +7 hours
  • Tokyo: +12 hours

Example: 09:30 AM Brasília = 12:30 PM London = 1:30 PM Paris = 8:30 PM Tokyo




The Rio Times

