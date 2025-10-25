403
Football Games For Saturday, October 25, 2025: Match Schedule And Live
(MENAFN- The Rio Times) Find out the best football games for Saturday, October 25, 2025, including match schedules and live broadcast information.
Today's football calendar is packed with thrilling matches across top-tier leagues and international competitions.
The FIFA U-17 Women's World Cup features games like Colombia vs South Korea and Canada vs France, while an international women's friendly pits England vs Brazil.
In European football, the Bundesliga showcases Borussia Monchengladbach vs Bayern Munich, Premier League action includes Chelsea vs Sunderland, and Serie A highlights Napoli vs Inter Milan.
Fans can also enjoy Brazilian Serie A clashes like Fluminense vs Internacional, alongside a variety of Asian, South American, and other global leagues, ensuring a vibrant day for football enthusiasts worldwide.
J-League
2:00 AM – Kyoto Sanga vs Kashima Antlers
Channels: Youtube/@canalgoatbr
2
8:00 AM – Arminia Bielefeld vs Elversberg
Channels: OneFootball (PPV)
8:00 AM – Dynamo Dresden vs Paderborn
Channels: OneFootball (PPV)
8:00 AM – Holstein Kiel vs Bochum
Channels: OneFootball (PPV)
3:30 PM – Hertha Berlin vs Fortuna Dusseldorf
Channels: Youtube/@canalgoatbr, OneFootball (PPV)
Latvian Championship
8:00 AM – Daugava vs Super Nova
Channels: OneFootball
10:00 AM – Liepaja vs Jelgava
Channels: OneFootball
Championship
8:30 AM – Ipswich Town vs West Bromwich
Channels: ESPN, Disney+
La Liga
9:00 AM – Girona vs Real Oviedo
Channels: Disney+
11:15 AM – Espanyol vs Elche
Channels: Disney+
1:30 PM – Athletic Bilbao vs Getafe
Channels: Youtube/@espnbrasil, Disney+
4:00 PM – Valencia vs Villarreal
Channels: Xsports, Disney+
La Liga 2
9:00 AM – Cultural Leonesa vs Ceuta
Channels: Disney+
11:15 AM – Eibar vs Leganes
Channels: Disney+
11:15 AM – Albacete vs Cordoba
Channels: Disney+
1:30 PM – Granada vs Cadiz
Channels: Disney+
1:30 PM – Burgos vs Real Sociedad B
Channels: Disney+
4:00 PM – Mirandes vs Racing Santander
Channels: Disney+
3
9:00 AM – Mannheim vs 1860 Munich
Channels: Youtube/@canalgoatbr, OneFootball (PPV)
Ligue 2
9:00 AM – Montpellier vs Nancy
Channels: Youtube/@SportyNetBrasil, SportyNet
Icelandic Championship
9:00 AM – Vestmannaeyjar vs KA Akureyri
Channels: OneFootball
11:00 AM – Vestri vs Reykjavik
Channels: OneFootball
11:00 AM – Akranes vs Afturelding
Channels: OneFootball
11:00 AM – Hafnarfjordur vs Reykjavik
Channels: OneFootball
FIFA U-17 Women's World Cup
10:00 AM – Colombia vs South Korea
Channels: FIFA+
10:00 AM – Ivory Coast vs Spain
Channels: FIFA+
1:00 PM – Canada vs France
Channels: FIFA+
1:00 PM – Samoa vs Nigeria
Channels: FIFA+
4:00 PM – New Zealand vs Zambia
Channels: FIFA+
4:00 PM – Paraguay vs Japan
Channels: FIFA+
Serie A
10:00 AM – Parma vs Como 1907
Channels: Youtube/@espnbrasil, Disney+
10:00 AM – Udinese vs Lecce
Channels: Disney+
1:00 PM – Napoli vs Inter Milan
Channels: ESPN 4, Disney+
3:45 PM – Cremonese vs Atalanta
Channels: ESPN 4, Disney+
Sao Paulo U-20 Championship (Semifinal Second Leg)
10:00 AM – Guarani vs Sao Paulo
Channels: Youtube/@TNTSportsBR
Bundesliga
10:30 AM – Borussia Monchengladbach vs Bayern Munich
Channels: Youtube/@canalgoatbr, Xports, Sportv, OneFootball (PPV)
10:30 AM – Augsburg vs RB Leipzig
Channels: Youtube/@CazeTV, OneFootball (PPV)
10:30 AM – Eintracht Frankfurt vs St. Pauli
Channels: OneFootball (PPV)
10:30 AM – Hannover vs Wolfsburg
Channels: OneFootball (PPV)
10:30 AM – Hoffenheim vs Heidenheim
Channels: OneFootball (PPV)
1:30 PM – Borussia Dortmund vs Cologne
Channels: Youtube/@canalgoatbr, Xsports, OneFootball (PPV)
Premier League
11:00 AM – Chelsea vs Sunderland
Channels: ESPN, Disney+
11:00 AM – Newcastle vs Fulham
Channels: Disney+
1:30 PM – Manchester United vs Brighton
Channels: ESPN, Disney+
4:00 PM – Brentford vs Liverpool
Channels: Disney+
Norwegian Championship
11:00 AM – Viking vs Bryne
Channels: OneFootball
1:00 PM – Sarpsborg vs KFUM Oslo
Channels: OneFootball
Finnish Championship
11:00 AM – Gnistan vs Ilves
Channels: OneFootball
Saudi League
11:40 AM – Al-Qadsiah vs Al-Okhdood
Channels: Youtube/@canalgoatbr, BandSports
3:00 PM – Al-Hazem vs Al-Nassr
Channels: Youtube/@canalgoatbr, Band, Sportv 3
Ligue 1
12:00 PM – Brest vs PSG
Channels: Youtube/@CazeTV
2:00 PM – Monaco vs Toulouse
Channels: Youtube/@CazeTV
4:00 PM – RC Lens vs Olympique de Marseille
Channels: Youtube/@CazeTV
Italian Serie B
12:15 PM – Carrarese vs Venezia
Channels: Youtube/@SportyNetBrasil, SportyNet
Women's Friendly
1:30 PM – England vs Brazil
Channels: GE TV, Sportv
Uruguayan Championship
1:30 PM – Juventud vs Plaza Colonia
Channels: Disney+
4:00 PM – Cerro vs Penarol
Channels: Disney+
6:30 PM – Cerro Largo vs Racing Montevideo
Channels: Disney+
Super League
2:00 PM – Trabzonspor vs Eyupspor
Channels: Disney+
Pernambuco A2 (Semifinal)
3:00 PM – Vitoria das Tabocas vs Centro Limoeirense
Channels: Youtube/@TVPFPPE
Brazilian Serie A
4:00 PM – Atletico vs Ceara
Channels: Premiere
4:00 PM – Vitoria vs Corinthians
Channels: Premiere
5:30 PM – Fluminense vs Internacional
Channels: Amazon Prime Video
6:30 PM – Sport Recife vs Mirassol
Channels: Youtube/@CazeTV, Record, Premiere
7:30 PM – Fortaleza vs Flamengo
Channels: Premiere
9:30 PM – Sao Paulo vs Bahia
Channels: Sportv, Premiere
Brazilian Serie B
4:00 PM – Volta Redonda vs Coritiba
Channels: Youtube/@desimpedidos, RedeTV, ESPN, Disney+
4:00 PM – Athletic vs America-MG
Channels: Disney+
6:30 PM – Paysandu vs Avai
Channels: Disney+
8:30 PM – Criciuma vs Goias
Channels: Disney+
Santa Catarina Cup (Quarterfinal Second Leg)
4:00 PM – Santa Catarina vs Marcilio Dias
Channels: Youtube/@fcf_futebol
Portuguese League
4:30 PM – Benfica vs Arouca
Channels: ESPN 2, Disney+
Brazilian Serie C (Final Second Leg)
5:00 PM – Ponte Preta vs Londrina
Channels: Youtube/@SportyNetBrasil, SportyNet
Futsal League (Octofinal Second Leg)
5:00 PM – Jaragua vs Minas
Channels: Youtube/@canalgoatbr, Youtube/@LNFoficial
Venezuelan Championship
6:30 PM – Monagas vs La Guaira
Channels: Youtube/@ligafutve
8:30 PM – Puerto Cabello vs Zamora
Channels: Youtube/@ligafutve
Brazilian Futsal (Quarterfinal Second Leg)
7:00 PM – Passo Fundo vs Parana Clube
Channels: Youtube/@CBFSTV
Brazilian Futsal Cup (Final Second Leg)
7:30 PM – Magnus vs Atlantico
Channels: Youtube/@CBFSTV
Liga MX
12:05 AM (Oct 26) – Cruz Azul vs Monterrey
Channels: Youtube/@SportyNetBrasil, SportyNet
Note: Broadcast channels and times are based on available information and may be subject to change. For the most up-to-date details, check local listings or official streaming platforms.
