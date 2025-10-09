Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
عربي


               US          Europe          Arab          Asia          Africa    
|      Politics          Economy     Oil&Energy         
                 Entertainment          Sport
Uzbekistan's ICT Sector Shows Strong Growth In 8M2025

Uzbekistan's ICT Sector Shows Strong Growth In 8M2025


2025-10-09 09:03:56
(MENAFN- Trend News Agency) TASHKENT, Uzbekistan, October 10. The volume of communication and information services in Uzbekistan reached 48.2 trillion soums ($4.19 billion) from January through August 2025.

The data obtained by Trend from the National Statistics Committee indicates that this figure increased by 21.2 percent compared to the same period last year.

The ranking of regions by the volume of communication and information services is as follows:

  • Tashkent city – 34.7 trillion soums ($3.02 billion)

  • Fergana region – 1.8 trillion soums ($156.5 million)

  • Samarkand region – 1.7 trillion soums ($147.8 million)

  • Tashkent region – 1.6 trillion soums ($139.1 million)

  • Andijan region – 1.2 trillion soums ($104.3 million)

  • Kashkadarya region – 1.2 trillion soums ($104.3 million)

  • Namangan region – 1 trillion soums ($87 million)

  • Khorezm region – 987.9 billion soums ($85.9 million)

  • Surkhandarya region – 888.5 billion soums ($77.2 million)

  • Republic of Karakalpakstan – 825.4 billion soums ($71.8 million)

  • Bukhara region – 812.8 billion soums ($70.7 million)

  • Jizzakh region – 664.6 billion soums ($57.8 million)

  • Navoi region – 585.2 billion soums ($50.9 million)

  • Syrdarya region – 388.6 billion soums ($33.8 million)

MENAFN09102025000187011040ID1110176381

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

More Story

Search