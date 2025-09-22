Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
عربي


               US          Europe          Arab          Asia          Africa    
|      Politics          Economy     Oil&Energy         
                 Entertainment          Sport

Share Buyback Programme - Week 38


2025-09-22 03:16:07
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date 22 September 2025

Share buyback programme - week 38

The share buyback programme runs in the period 2 June 2025 up to and including 30 January 2026, see company announcement of 2 June 2025.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 1,000 million under the programme, but to a maximum of 1,600,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the“Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 321,700 1,415.45 455,351,256
15 September 2025 4,000 1,451.41 5,805,640
16 September 2025 4,000 1,453.27 5,813,080
17 September 2025 3,700 1,463.57 5,415,209
18 September 2025 4,000 1,470.19 5,880,760
19 September 2025 4,000 1,467.12 5,868,480
Total under the share buyback programme 341,400 1,418.09 484,134,425
Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 - 28 May 2025 414,200 1,207.12 499,988,706
Total bought back 755,600 1,302.44 984,123,131

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 755,600 shares under the above share buyback programmes corresponding to 3.00 % of the bank's share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time - CET
13 1439 XCSE 20250915 9:21:50.424000
4 1439 XCSE 20250915 9:21:50.424000
17 1440 XCSE 20250915 9:21:50.425000
15 1440 XCSE 20250915 9:21:50.546000
4 1440 XCSE 20250915 9:23:20.029000
9 1444 XCSE 20250915 9:34:35.801000
9 1444 XCSE 20250915 9:37:00.559000
17 1443 XCSE 20250915 9:48:05.727000
18 1443 XCSE 20250915 9:49:05.379000
13 1444 XCSE 20250915 9:50:24.229000
17 1443 XCSE 20250915 9:50:41.491000
17 1442 XCSE 20250915 9:53:41.662000
9 1442 XCSE 20250915 9:53:41.662000
4 1443 XCSE 20250915 9:57:44.425000
8 1443 XCSE 20250915 9:57:44.425000
35 1441 XCSE 20250915 10:01:27.074000
33 1440 XCSE 20250915 10:01:58.536000
26 1442 XCSE 20250915 10:05:33.352000
25 1441 XCSE 20250915 10:06:40.213000
40 1444 XCSE 20250915 10:17:01.798000
42 1446 XCSE 20250915 10:17:25.809000
42 1446 XCSE 20250915 10:17:25.810000
44 1446 XCSE 20250915 10:17:25.833000
44 1446 XCSE 20250915 10:17:31.287000
2 1446 XCSE 20250915 10:21:12.026000
27 1444 XCSE 20250915 10:31:34.926000
8 1444 XCSE 20250915 10:31:34.926000
256 1445 XCSE 20250915 10:37:54.861000
9 1445 XCSE 20250915 10:38:03.862000
44 1445 XCSE 20250915 10:39:51.225000
33 1444 XCSE 20250915 10:40:47.029000
8 1444 XCSE 20250915 10:40:47.029000
3 1446 XCSE 20250915 10:47:43.237000
42 1446 XCSE 20250915 10:47:43.237000
20 1444 XCSE 20250915 10:50:51.502000
26 1445 XCSE 20250915 10:52:00.243000
26 1444 XCSE 20250915 10:54:51.090000
8 1444 XCSE 20250915 10:54:51.090000
9 1444 XCSE 20250915 10:54:51.090000
33 1443 XCSE 20250915 11:09:05.515000
8 1443 XCSE 20250915 11:09:05.515000
8 1443 XCSE 20250915 11:09:05.515000
43 1442 XCSE 20250915 11:09:41.099000
9 1441 XCSE 20250915 11:19:29.647000
17 1439 XCSE 20250915 11:21:47.034000
8 1439 XCSE 20250915 11:21:47.034000
6 1442 XCSE 20250915 11:27:41.365000
17 1442 XCSE 20250915 11:27:41.365000
7 1442 XCSE 20250915 11:28:01.647000
1 1442 XCSE 20250915 11:28:01.647000
1 1442 XCSE 20250915 11:28:01.647000
7 1442 XCSE 20250915 11:28:22.647000
2 1442 XCSE 20250915 11:28:22.647000
7 1442 XCSE 20250915 11:28:49.647000
2 1442 XCSE 20250915 11:28:49.647000
5 1442 XCSE 20250915 11:29:15.643000
7 1442 XCSE 20250915 11:29:15.643000
11 1442 XCSE 20250915 11:42:57.235000
25 1440 XCSE 20250915 11:43:04.207000
8 1440 XCSE 20250915 11:43:04.207000
9 1439 XCSE 20250915 11:46:56.574000
12 1443 XCSE 20250915 12:25:18.436000
7 1443 XCSE 20250915 12:27:30.000000
24 1443 XCSE 20250915 12:27:48.298000
9 1443 XCSE 20250915 12:27:48.298000
26 1442 XCSE 20250915 12:30:08.202000
18 1444 XCSE 20250915 12:34:08.226000
27 1448 XCSE 20250915 12:53:19.006000
23 1447 XCSE 20250915 12:55:34.807000
11 1447 XCSE 20250915 13:07:59.444000
9 1449 XCSE 20250915 13:11:56.018000
9 1449 XCSE 20250915 13:11:56.043000
14 1451 XCSE 20250915 13:11:57.862000
17 1451 XCSE 20250915 13:11:57.862000
8 1451 XCSE 20250915 13:11:57.862000
8 1451 XCSE 20250915 13:11:57.862000
1 1451 XCSE 20250915 13:11:57.862000
25 1451 XCSE 20250915 13:11:57.862000
15 1451 XCSE 20250915 13:11:57.882000
9 1451 XCSE 20250915 13:11:57.884000
9 1451 XCSE 20250915 13:11:57.904000
9 1449 XCSE 20250915 13:20:11.210000
8 1449 XCSE 20250915 13:20:11.210000
8 1449 XCSE 20250915 13:20:11.210000
8 1449 XCSE 20250915 13:20:11.210000
35 1450 XCSE 20250915 13:20:31.251000
25 1449 XCSE 20250915 13:29:23.894000
25 1449 XCSE 20250915 13:33:07.893000
17 1450 XCSE 20250915 13:41:13.280000
12 1450 XCSE 20250915 13:41:13.280000
17 1449 XCSE 20250915 13:45:56.166000
18 1450 XCSE 20250915 13:45:56.188000
26 1450 XCSE 20250915 14:10:57.219000
9 1450 XCSE 20250915 14:10:57.219000
6 1449 XCSE 20250915 14:20:34.330000
27 1449 XCSE 20250915 14:20:34.332000
8 1449 XCSE 20250915 14:20:34.332000
6 1449 XCSE 20250915 14:20:34.332000
14 1454 XCSE 20250915 14:25:13.500000
5 1454 XCSE 20250915 14:25:13.500000
9 1454 XCSE 20250915 14:25:13.500000
9 1454 XCSE 20250915 14:25:13.500000
60 1454 XCSE 20250915 14:25:13.511000
42 1454 XCSE 20250915 14:25:20.543000
41 1454 XCSE 20250915 14:25:29.122000
61 1453 XCSE 20250915 14:27:37.010000
49 1452 XCSE 20250915 14:32:54.016000
33 1451 XCSE 20250915 14:37:02.335000
35 1452 XCSE 20250915 14:41:46.245000
18 1452 XCSE 20250915 14:41:46.522000
23 1452 XCSE 20250915 14:43:01.188000
25 1453 XCSE 20250915 14:43:01.213000
9 1453 XCSE 20250915 14:43:21.592000
9 1453 XCSE 20250915 14:44:39.067000
36 1453 XCSE 20250915 14:44:39.087000
9 1453 XCSE 20250915 14:45:11.593000
9 1453 XCSE 20250915 14:45:34.407000
16 1453 XCSE 20250915 14:45:34.407000
24 1453 XCSE 20250915 14:45:34.407000
16 1453 XCSE 20250915 14:45:45.636000
6 1453 XCSE 20250915 14:45:45.657000
22 1453 XCSE 20250915 14:47:28.624000
7 1453 XCSE 20250915 14:47:41.592000
19 1453 XCSE 20250915 14:48:50.759000
8 1453 XCSE 20250915 14:48:50.917000
6 1453 XCSE 20250915 14:48:51.060000
6 1453 XCSE 20250915 14:49:12.648000
12 1453 XCSE 20250915 14:49:12.648000
6 1453 XCSE 20250915 14:49:28.648000
12 1453 XCSE 20250915 14:49:39.648000
6 1453 XCSE 20250915 14:49:55.808000
25 1452 XCSE 20250915 14:50:09.086000
25 1453 XCSE 20250915 15:03:21.518000
2 1453 XCSE 20250915 15:11:12.882000
34 1454 XCSE 20250915 15:15:34.656000
13 1454 XCSE 20250915 15:15:34.674000
6 1454 XCSE 20250915 15:15:34.677000
13 1454 XCSE 20250915 15:15:41.270000
25 1454 XCSE 20250915 15:17:51.900000
30 1454 XCSE 20250915 15:17:51.920000
8 1454 XCSE 20250915 15:17:58.396000
20 1454 XCSE 20250915 15:18:06.949000
6 1454 XCSE 20250915 15:18:34.943000
2 1454 XCSE 20250915 15:18:38.481000
7 1454 XCSE 20250915 15:18:49.870000
10 1454 XCSE 20250915 15:19:01.145000
17 1453 XCSE 20250915 15:19:04.570000
17 1453 XCSE 20250915 15:19:08.169000
12 1454 XCSE 20250915 15:20:53.931000
6 1454 XCSE 20250915 15:20:54.453000
34 1453 XCSE 20250915 15:22:05.753000
26 1452 XCSE 20250915 15:25:24.085000
6 1454 XCSE 20250915 15:25:54.151000
26 1454 XCSE 20250915 15:25:54.151000
8 1454 XCSE 20250915 15:25:54.151000
28 1454 XCSE 20250915 15:25:54.151000
26 1454 XCSE 20250915 15:26:41.013000
10 1454 XCSE 20250915 15:27:07.737000
9 1454 XCSE 20250915 15:28:56.593000
5 1453 XCSE 20250915 15:29:35.640000
6 1454 XCSE 20250915 15:31:05.707000
3 1454 XCSE 20250915 15:31:05.707000
3 1455 XCSE 20250915 15:43:09.639000
18 1455 XCSE 20250915 15:43:09.639000
11 1455 XCSE 20250915 15:43:09.639000
33 1454 XCSE 20250915 15:43:09.716000
1 1453 XCSE 20250915 15:50:27.389000
26 1456 XCSE 20250915 15:55:56.758000
9 1456 XCSE 20250915 15:55:56.758000
45 1456 XCSE 20250915 15:55:56.773000
35 1456 XCSE 20250915 15:56:45.466000
35 1455 XCSE 20250915 15:59:05.165000
10 1455 XCSE 20250915 16:03:26.647000
16 1454 XCSE 20250915 16:06:42.056000
2 1458 XCSE 20250915 16:10:51.832000
60 1462 XCSE 20250915 16:24:43.867000
8 1462 XCSE 20250915 16:24:43.867000
5 1462 XCSE 20250915 16:25:02.648000
18 1462 XCSE 20250915 16:25:02.648000
18 1462 XCSE 20250915 16:25:02.648000
6 1462 XCSE 20250915 16:25:02.983000
35 1462 XCSE 20250915 16:29:30.217000
44 1462 XCSE 20250915 16:30:03.114000
41 1462 XCSE 20250915 16:35:48.477000
25 1462 XCSE 20250915 16:36:14.332000
20 1462 XCSE 20250915 16:37:49.461000
15 1462 XCSE 20250915 16:40:53.473000
40 1462 XCSE 20250915 16:41:37.805000
10 1462 XCSE 20250915 16:44:45.602000
61 1461 XCSE 20250915 16:44:57.857000
411 1462 XCSE 20250915 16:46:11.498641
9 1462 XCSE 20250916 9:01:52.319000
8 1462 XCSE 20250916 9:01:52.319000
9 1455 XCSE 20250916 9:07:48.798000
3 1452 XCSE 20250916 9:09:20.610000
18 1450 XCSE 20250916 9:09:22.335000
17 1451 XCSE 20250916 9:13:02.093000
9 1452 XCSE 20250916 9:14:25.535000
17 1452 XCSE 20250916 9:17:39.463000
15 1456 XCSE 20250916 9:20:06.324000
6 1456 XCSE 20250916 9:20:06.324000
17 1455 XCSE 20250916 9:20:07.283000
17 1454 XCSE 20250916 9:20:07.302000
9 1455 XCSE 20250916 9:20:54.019000
2 1455 XCSE 20250916 9:20:54.038000
2 1454 XCSE 20250916 9:24:13.842000
7 1454 XCSE 20250916 9:24:13.842000
8 1454 XCSE 20250916 9:24:13.842000
6 1455 XCSE 20250916 9:42:55.709000
3 1455 XCSE 20250916 9:42:55.709000
9 1454 XCSE 20250916 9:47:14.218000
9 1454 XCSE 20250916 9:47:14.218000
17 1453 XCSE 20250916 9:52:15.194000
15 1453 XCSE 20250916 9:52:47.460000
7 1453 XCSE 20250916 9:52:47.460000
9 1454 XCSE 20250916 9:55:18.530000
18 1453 XCSE 20250916 9:58:54.518000
2 1455 XCSE 20250916 10:09:09.488000
9 1455 XCSE 20250916 10:09:09.488000
10 1455 XCSE 20250916 10:09:09.488000
11 1455 XCSE 20250916 10:09:09.488000
9 1457 XCSE 20250916 10:15:59.252000
6 1459 XCSE 20250916 10:18:10.304000
5 1459 XCSE 20250916 10:18:10.304000
2 1459 XCSE 20250916 10:18:10.304000
14 1459 XCSE 20250916 10:18:10.406000
9 1457 XCSE 20250916 10:21:43.725000
8 1457 XCSE 20250916 10:21:43.725000
8 1457 XCSE 20250916 10:21:43.725000
27 1459 XCSE 20250916 10:30:14.586000
26 1459 XCSE 20250916 10:30:17.738000
4 1460 XCSE 20250916 10:32:34.957000
25 1460 XCSE 20250916 10:33:16.218000
5 1461 XCSE 20250916 10:49:22.223000
12 1461 XCSE 20250916 10:49:22.223000
4 1463 XCSE 20250916 10:51:25.349000
12 1463 XCSE 20250916 10:51:25.349000
9 1461 XCSE 20250916 10:53:41.740000
1 1461 XCSE 20250916 10:53:41.740000
5 1461 XCSE 20250916 10:53:41.740000
2 1461 XCSE 20250916 10:55:03.182000
8 1461 XCSE 20250916 10:55:03.182000
7 1461 XCSE 20250916 10:55:03.182000
17 1459 XCSE 20250916 10:55:12.985000
9 1458 XCSE 20250916 10:56:52.817000
9 1457 XCSE 20250916 10:57:11.401000
27 1458 XCSE 20250916 10:59:56.578000
26 1456 XCSE 20250916 11:03:15.933000
8 1456 XCSE 20250916 11:03:15.933000
7 1454 XCSE 20250916 11:04:08.130000
28 1454 XCSE 20250916 11:04:08.130000
2 1455 XCSE 20250916 11:05:37.355000
10 1455 XCSE 20250916 11:06:20.435000
11 1455 XCSE 20250916 11:06:20.435000
10 1458 XCSE 20250916 11:06:39.372000
9 1458 XCSE 20250916 11:06:39.372000
30 1458 XCSE 20250916 11:06:39.372000
19 1458 XCSE 20250916 11:06:39.372000
25 1458 XCSE 20250916 11:06:39.378000
5 1458 XCSE 20250916 11:06:39.378000
6 1458 XCSE 20250916 11:06:39.872000
2 1455 XCSE 20250916 11:06:46.999000
25 1457 XCSE 20250916 11:06:53.648000
17 1460 XCSE 20250916 11:15:02.605000
18 1462 XCSE 20250916 11:15:13.446000
18 1462 XCSE 20250916 11:15:13.451000
9 1461 XCSE 20250916 11:21:56.219000
9 1461 XCSE 20250916 11:21:56.219000
9 1461 XCSE 20250916 11:21:56.219000
6 1461 XCSE 20250916 11:24:01.089000
11 1461 XCSE 20250916 11:24:01.089000
17 1461 XCSE 20250916 11:27:07.945000
9 1460 XCSE 20250916 11:35:02.709000
1 1461 XCSE 20250916 11:51:46.033000
6 1461 XCSE 20250916 11:51:46.033000
9 1461 XCSE 20250916 11:52:09.298000
6 1461 XCSE 20250916 11:52:09.298000
18 1460 XCSE 20250916 11:54:26.952000
18 1460 XCSE 20250916 11:55:25.932000
18 1459 XCSE 20250916 11:58:11.088000
17 1458 XCSE 20250916 12:01:23.936000
8 1458 XCSE 20250916 12:01:23.936000
22 1457 XCSE 20250916 12:03:33.543000
5 1457 XCSE 20250916 12:03:33.543000
26 1456 XCSE 20250916 12:05:22.088000
17 1455 XCSE 20250916 12:06:40.190000
25 1457 XCSE 20250916 12:07:32.462000
4 1455 XCSE 20250916 12:18:49.737000
18 1455 XCSE 20250916 12:18:49.737000
4 1455 XCSE 20250916 12:25:18.221000
8 1455 XCSE 20250916 12:25:18.221000
5 1455 XCSE 20250916 12:25:18.221000
25 1455 XCSE 20250916 12:38:12.416000
34 1454 XCSE 20250916 12:38:18.161000
26 1453 XCSE 20250916 12:38:46.451000
15 1454 XCSE 20250916 12:38:46.451000
15 1454 XCSE 20250916 12:38:46.469000
7 1454 XCSE 20250916 12:38:46.492000
12 1454 XCSE 20250916 12:38:46.495000
9 1454 XCSE 20250916 12:38:53.588000
2 1453 XCSE 20250916 12:39:00.650000
24 1453 XCSE 20250916 12:39:00.651000
9 1452 XCSE 20250916 12:40:01.740000
8 1452 XCSE 20250916 12:40:01.740000
1 1452 XCSE 20250916 12:54:13.658000
8 1452 XCSE 20250916 12:54:13.658000
9 1452 XCSE 20250916 12:54:13.658000
8 1452 XCSE 20250916 12:54:13.658000
11 1452 XCSE 20250916 12:54:24.562000
10 1452 XCSE 20250916 12:55:17.573000
6 1453 XCSE 20250916 12:57:09.347000
10 1453 XCSE 20250916 12:57:17.734000
9 1453 XCSE 20250916 12:59:06.796000
23 1452 XCSE 20250916 12:59:39.854000
3 1452 XCSE 20250916 12:59:39.854000
27 1453 XCSE 20250916 13:04:40.206000
25 1453 XCSE 20250916 13:04:40.226000
24 1453 XCSE 20250916 13:04:40.231000
23 1452 XCSE 20250916 13:16:34.970000
18 1452 XCSE 20250916 13:16:34.970000
15 1454 XCSE 20250916 13:37:28.303000
8 1454 XCSE 20250916 13:37:28.303000
7 1455 XCSE 20250916 13:48:18.840000
10 1455 XCSE 20250916 13:48:18.840000
12 1455 XCSE 20250916 13:48:18.840000
21 1456 XCSE 20250916 13:54:01.970000
12 1456 XCSE 20250916 13:54:01.970000
7 1456 XCSE 20250916 13:54:01.970000
2 1456 XCSE 20250916 13:54:01.970000
9 1456 XCSE 20250916 13:54:56.798000
11 1455 XCSE 20250916 13:56:08.954000
18 1454 XCSE 20250916 13:59:48.190000
17 1454 XCSE 20250916 14:10:07.743000
8 1454 XCSE 20250916 14:10:07.743000
8 1455 XCSE 20250916 14:11:28.863000
11 1455 XCSE 20250916 14:11:28.863000
10 1455 XCSE 20250916 14:11:28.863000
6 1455 XCSE 20250916 14:11:28.882000
15 1455 XCSE 20250916 14:11:28.882000
26 1456 XCSE 20250916 14:20:06.447000
8 1456 XCSE 20250916 14:25:38.365000
6 1455 XCSE 20250916 14:34:36.587000
20 1455 XCSE 20250916 14:35:56.205000
8 1455 XCSE 20250916 14:35:56.205000
6 1455 XCSE 20250916 14:35:56.205000
29 1454 XCSE 20250916 14:37:21.621000
4 1454 XCSE 20250916 14:37:21.621000
9 1454 XCSE 20250916 14:38:09.119000
18 1453 XCSE 20250916 14:39:37.983000
8 1453 XCSE 20250916 14:39:38.003000
10 1453 XCSE 20250916 14:39:38.003000
8 1453 XCSE 20250916 14:40:41.938000
6 1453 XCSE 20250916 14:40:41.938000
12 1453 XCSE 20250916 14:40:41.938000
11 1452 XCSE 20250916 14:59:38.584000
1 1452 XCSE 20250916 14:59:38.603000
2 1452 XCSE 20250916 14:59:38.603000
1 1452 XCSE 20250916 14:59:38.604000
3 1452 XCSE 20250916 15:03:09.683000
9 1452 XCSE 20250916 15:06:36.214000
9 1452 XCSE 20250916 15:06:36.214000
11 1452 XCSE 20250916 15:06:36.214000
4 1452 XCSE 20250916 15:06:36.214000
8 1452 XCSE 20250916 15:06:36.214000
3 1452 XCSE 20250916 15:06:36.214000
9 1452 XCSE 20250916 15:06:36.214000
41 1451 XCSE 20250916 15:06:36.319000
42 1449 XCSE 20250916 15:06:40.793000
4 1448 XCSE 20250916 15:06:41.676000
30 1448 XCSE 20250916 15:06:41.676000
9 1447 XCSE 20250916 15:06:42.160000
26 1447 XCSE 20250916 15:30:11.922000
8 1447 XCSE 20250916 15:30:11.922000
9 1447 XCSE 20250916 15:30:11.922000
8 1447 XCSE 20250916 15:30:11.922000
38 1447 XCSE 20250916 15:32:45.935000
6 1447 XCSE 20250916 15:32:45.935000
44 1448 XCSE 20250916 15:33:22.394000
1 1449 XCSE 20250916 15:35:29.788000
9 1449 XCSE 20250916 15:35:29.788000
9 1449 XCSE 20250916 15:35:29.788000
12 1449 XCSE 20250916 15:35:29.788000
6 1449 XCSE 20250916 15:35:29.788000
6 1449 XCSE 20250916 15:36:26.801000
3 1449 XCSE 20250916 15:36:26.801000
16 1449 XCSE 20250916 15:42:29.091000
17 1449 XCSE 20250916 15:42:29.091000
31 1452 XCSE 20250916 15:49:38.133000
20 1452 XCSE 20250916 15:49:38.133000
49 1451 XCSE 20250916 15:49:49.350000
6 1452 XCSE 20250916 15:49:49.350000
12 1452 XCSE 20250916 15:49:49.350000
16 1450 XCSE 20250916 15:50:57.281000
18 1450 XCSE 20250916 15:50:57.281000
5 1450 XCSE 20250916 15:52:37.798000
4 1450 XCSE 20250916 15:52:37.798000
9 1450 XCSE 20250916 15:53:01.916000
6 1450 XCSE 20250916 15:53:23.796000
3 1450 XCSE 20250916 15:53:23.796000
9 1450 XCSE 20250916 15:53:47.983000
1 1450 XCSE 20250916 15:54:13.516000
9 1450 XCSE 20250916 15:54:13.516000
9 1450 XCSE 20250916 15:54:34.796000
9 1450 XCSE 20250916 15:54:55.299000
1 1450 XCSE 20250916 15:55:16.796000
8 1450 XCSE 20250916 15:55:16.796000
10 1450 XCSE 20250916 15:55:37.479000
7 1450 XCSE 20250916 15:55:58.159000
2 1450 XCSE 20250916 15:55:58.159000
9 1450 XCSE 20250916 15:56:19.797000
6 1450 XCSE 20250916 15:56:41.556000
3 1450 XCSE 20250916 15:56:41.556000
9 1450 XCSE 20250916 15:56:59.796000
9 1450 XCSE 20250916 15:57:20.798000
9 1450 XCSE 20250916 15:57:41.141000
7 1450 XCSE 20250916 15:58:01.881000
2 1450 XCSE 20250916 15:58:01.881000
9 1450 XCSE 20250916 15:58:21.796000
9 1450 XCSE 20250916 15:58:42.559000
12 1451 XCSE 20250916 16:00:25.704000
19 1451 XCSE 20250916 16:00:34.984000
18 1451 XCSE 20250916 16:00:35.005000
19 1451 XCSE 20250916 16:00:40.358000
16 1451 XCSE 20250916 16:02:00.399000
9 1451 XCSE 20250916 16:02:23.143000
8 1451 XCSE 20250916 16:02:44.346000
1 1451 XCSE 20250916 16:02:44.346000
9 1451 XCSE 20250916 16:03:08.186000
1 1451 XCSE 20250916 16:03:33.830000
8 1451 XCSE 20250916 16:03:33.830000
9 1451 XCSE 20250916 16:03:54.039000
6 1450 XCSE 20250916 16:10:19.186000
2 1450 XCSE 20250916 16:10:19.186000
9 1450 XCSE 20250916 16:16:21.640000
8 1450 XCSE 20250916 16:16:21.640000
8 1450 XCSE 20250916 16:16:21.640000
8 1450 XCSE 20250916 16:16:21.640000
9 1450 XCSE 20250916 16:16:21.640000
8 1450 XCSE 20250916 16:16:21.640000
6 1450 XCSE 20250916 16:16:21.640000
2 1450 XCSE 20250916 16:16:21.640000
17 1451 XCSE 20250916 16:16:21.642000
26 1451 XCSE 20250916 16:16:21.642000
17 1451 XCSE 20250916 16:16:21.659000
17 1451 XCSE 20250916 16:16:21.660000
17 1451 XCSE 20250916 16:16:21.677000
53 1450 XCSE 20250916 16:19:40.194000
53 1451 XCSE 20250916 16:26:07.589250
439 1451 XCSE 20250916 16:26:07.589255
14 1452 XCSE 20250916 16:33:59.803011
35 1452 XCSE 20250916 16:33:59.803011
1 1452 XCSE 20250916 16:33:59.803011
26 1452 XCSE 20250916 16:33:59.803011
24 1452 XCSE 20250916 16:33:59.803011
5 1452 XCSE 20250916 16:33:59.831236
9 1452 XCSE 20250916 16:33:59.832116
100 1452 XCSE 20250916 16:34:06.223760
44 1453 XCSE 20250916 16:38:31.267343
242 1453 XCSE 20250916 16:38:31.267365
10 1454 XCSE 20250917 9:02:10.306000
10 1449 XCSE 20250917 9:06:37.115000
15 1452 XCSE 20250917 9:14:48.263000
16 1452 XCSE 20250917 9:14:48.326000
10 1455 XCSE 20250917 9:18:33.455000
15 1453 XCSE 20250917 9:18:33.497000
3 1453 XCSE 20250917 9:18:33.497000
15 1457 XCSE 20250917 9:19:10.379000
3 1457 XCSE 20250917 9:19:10.379000
2 1457 XCSE 20250917 9:19:22.043000
1 1457 XCSE 20250917 9:19:22.043000
3 1457 XCSE 20250917 9:19:22.043000
10 1454 XCSE 20250917 9:20:17.022000
13 1454 XCSE 20250917 9:24:00.693000
10 1453 XCSE 20250917 9:25:29.829000
8 1453 XCSE 20250917 9:27:13.830000
2 1453 XCSE 20250917 9:27:13.830000
10 1452 XCSE 20250917 9:28:34.093000
1 1452 XCSE 20250917 9:29:55.830000
9 1452 XCSE 20250917 9:29:55.830000
8 1452 XCSE 20250917 9:31:10.137000
7 1451 XCSE 20250917 9:32:16.831000
10 1451 XCSE 20250917 9:33:08.943000
28 1448 XCSE 20250917 9:33:47.086000
7 1447 XCSE 20250917 9:39:30.444000
5 1451 XCSE 20250917 9:49:02.901000
17 1452 XCSE 20250917 9:56:43.734000
3 1453 XCSE 20250917 9:56:44.203000
25 1453 XCSE 20250917 9:56:44.203000
9 1453 XCSE 20250917 9:56:44.203000
5 1453 XCSE 20250917 9:56:54.131000
5 1453 XCSE 20250917 9:56:58.861000
5 1453 XCSE 20250917 9:57:01.679000
10 1451 XCSE 20250917 10:03:14.577000
28 1454 XCSE 20250917 10:09:00.765000
7 1454 XCSE 20250917 10:09:00.765000
10 1456 XCSE 20250917 10:14:33.227000
10 1456 XCSE 20250917 10:14:33.249000
10 1455 XCSE 20250917 10:18:33.088000
10 1458 XCSE 20250917 10:38:49.038000
10 1457 XCSE 20250917 10:42:03.094000
3 1460 XCSE 20250917 10:48:35.733000
12 1461 XCSE 20250917 10:56:07.794000
20 1461 XCSE 20250917 10:56:25.593000
5 1461 XCSE 20250917 10:56:25.684000
5 1461 XCSE 20250917 10:56:33.238000
5 1461 XCSE 20250917 10:56:35.650000
19 1461 XCSE 20250917 10:59:56.505000
19 1461 XCSE 20250917 11:00:17.002000
21 1461 XCSE 20250917 11:02:08.492000
1 1461 XCSE 20250917 11:02:08.567000
8 1461 XCSE 20250917 11:02:11.514000
10 1461 XCSE 20250917 11:02:11.568000
5 1459 XCSE 20250917 11:02:11.586000
20 1457 XCSE 20250917 11:03:01.197000
23 1457 XCSE 20250917 11:15:41.207000
8 1457 XCSE 20250917 11:15:41.207000
4 1457 XCSE 20250917 11:15:41.268000
8 1457 XCSE 20250917 11:16:25.220000
24 1457 XCSE 20250917 11:16:25.243000
18 1457 XCSE 20250917 11:16:25.278000
22 1457 XCSE 20250917 11:16:25.290000
18 1457 XCSE 20250917 11:16:25.295000
18 1457 XCSE 20250917 11:16:25.300000
19 1458 XCSE 20250917 11:24:36.713000
15 1458 XCSE 20250917 11:30:36.074000
8 1458 XCSE 20250917 11:30:36.074000
15 1458 XCSE 20250917 11:30:36.078000
8 1458 XCSE 20250917 11:30:36.078000
15 1458 XCSE 20250917 11:30:36.081000
8 1458 XCSE 20250917 11:30:36.081000
15 1458 XCSE 20250917 11:30:36.096000
8 1458 XCSE 20250917 11:30:36.096000
15 1458 XCSE 20250917 11:30:36.117000
8 1458 XCSE 20250917 11:30:36.117000
15 1457 XCSE 20250917 11:30:36.668000
8 1457 XCSE 20250917 11:30:36.668000
22 1457 XCSE 20250917 11:31:46.397000
2 1457 XCSE 20250917 11:31:46.397000
10 1457 XCSE 20250917 11:33:02.831000
10 1457 XCSE 20250917 11:34:31.064000
10 1457 XCSE 20250917 11:36:39.717000
10 1457 XCSE 20250917 11:39:00.011000
20 1458 XCSE 20250917 11:43:45.604000
20 1457 XCSE 20250917 11:43:45.809000
10 1457 XCSE 20250917 11:52:39.213000
9 1457 XCSE 20250917 11:52:39.213000
19 1457 XCSE 20250917 11:52:39.810000
10 1455 XCSE 20250917 11:55:11.813000
10 1455 XCSE 20250917 11:55:13.251000
1 1457 XCSE 20250917 11:59:51.361000
13 1457 XCSE 20250917 11:59:51.375000
6 1457 XCSE 20250917 11:59:51.380000
10 1457 XCSE 20250917 12:00:13.882000
5 1458 XCSE 20250917 12:03:45.790000
8 1461 XCSE 20250917 12:06:49.676000
19 1460 XCSE 20250917 12:06:49.733000
6 1459 XCSE 20250917 12:06:50.711000
14 1459 XCSE 20250917 12:06:56.939000
6 1459 XCSE 20250917 12:06:56.939000
28 1460 XCSE 20250917 12:07:33.783000
19 1458 XCSE 20250917 12:07:38.502000
3 1458 XCSE 20250917 12:07:38.502000
19 1460 XCSE 20250917 12:30:32.203000
4 1459 XCSE 20250917 12:30:32.206000
2 1459 XCSE 20250917 12:31:57.831000
2 1460 XCSE 20250917 12:33:23.831000
2 1462 XCSE 20250917 12:39:54.270000
1 1464 XCSE 20250917 12:41:31.640000
8 1464 XCSE 20250917 12:41:31.641000
5 1464 XCSE 20250917 12:41:43.719000
2 1464 XCSE 20250917 12:41:43.721000
1 1464 XCSE 20250917 12:41:55.931000
18 1464 XCSE 20250917 12:42:33.943000
10 1462 XCSE 20250917 12:42:33.994000
10 1462 XCSE 20250917 12:43:52.015000
9 1462 XCSE 20250917 12:43:52.015000
10 1462 XCSE 20250917 12:44:27.239000
8 1462 XCSE 20250917 12:45:01.058000
6 1464 XCSE 20250917 12:55:36.192000
19 1462 XCSE 20250917 12:58:12.084000
15 1463 XCSE 20250917 12:58:12.085000
26 1463 XCSE 20250917 12:58:12.091000
19 1463 XCSE 20250917 13:02:05.257000
6 1463 XCSE 20250917 13:02:13.531000
6 1463 XCSE 20250917 13:02:21.022000
12 1463 XCSE 20250917 13:03:33.112000
19 1461 XCSE 20250917 13:08:01.010000
19 1459 XCSE 20250917 13:08:31.100000
8 1462 XCSE 20250917 13:37:58.542000
4 1462 XCSE 20250917 13:37:58.542000
16 1462 XCSE 20250917 13:37:58.542000
9 1462 XCSE 20250917 13:40:03.106000
14 1463 XCSE 20250917 13:40:03.379000
9 1463 XCSE 20250917 13:40:03.379000
24 1463 XCSE 20250917 13:40:03.379000
1 1463 XCSE 20250917 13:40:03.379000
19 1462 XCSE 20250917 13:42:47.088000
10 1462 XCSE 20250917 13:42:47.088000
9 1462 XCSE 20250917 13:42:47.088000
41 1463 XCSE 20250917 14:02:15.137000
28 1463 XCSE 20250917 14:02:15.137000
10 1463 XCSE 20250917 14:02:38.046000
10 1462 XCSE 20250917 14:02:38.088000
36 1462 XCSE 20250917 14:02:38.088000
37 1461 XCSE 20250917 14:02:41.655000
3 1460 XCSE 20250917 14:02:41.927000
16 1461 XCSE 20250917 14:04:00.459000
19 1462 XCSE 20250917 14:32:04.966000
16 1462 XCSE 20250917 14:32:05.040000
3 1463 XCSE 20250917 14:32:05.072000
6 1463 XCSE 20250917 14:32:05.072000
19 1462 XCSE 20250917 14:33:01.247000
15 1462 XCSE 20250917 14:41:04.046000
5 1462 XCSE 20250917 14:43:47.195000
15 1462 XCSE 20250917 14:43:47.195000
9 1462 XCSE 20250917 14:43:47.535000
15 1462 XCSE 20250917 14:45:28.668000
30 1464 XCSE 20250917 14:57:55.247000
9 1464 XCSE 20250917 14:57:55.247000
10 1464 XCSE 20250917 14:57:55.247000
10 1465 XCSE 20250917 15:04:00.064000
111 1467 XCSE 20250917 15:09:13.724000
29 1467 XCSE 20250917 15:16:56.092000
19 1467 XCSE 20250917 15:24:33.072000
20 1467 XCSE 20250917 15:28:14.365000
1 1469 XCSE 20250917 15:34:09.520000
19 1470 XCSE 20250917 15:34:28.606000
10 1471 XCSE 20250917 15:38:14.045000
5 1472 XCSE 20250917 15:38:14.045000
18 1472 XCSE 20250917 15:38:14.045000
20 1472 XCSE 20250917 15:38:14.045000
10 1472 XCSE 20250917 15:38:14.046000
10 1472 XCSE 20250917 15:38:14.081000
29 1471 XCSE 20250917 15:38:14.100000
19 1471 XCSE 20250917 15:42:01.196000
18 1471 XCSE 20250917 15:47:20.387000
4 1471 XCSE 20250917 15:47:20.387000
10 1471 XCSE 20250917 15:54:11.088000
10 1470 XCSE 20250917 15:59:41.549000
10 1470 XCSE 20250917 16:06:29.094000
12 1470 XCSE 20250917 16:12:11.286000
19 1471 XCSE 20250917 16:13:59.221000
7 1470 XCSE 20250917 16:22:38.186000
12 1470 XCSE 20250917 16:22:38.186000
9 1470 XCSE 20250917 16:22:38.186000
8 1470 XCSE 20250917 16:22:38.239000
28 1469 XCSE 20250917 16:22:38.251000
8 1470 XCSE 20250917 16:22:38.269000
28 1469 XCSE 20250917 16:22:45.337000
2 1469 XCSE 20250917 16:22:45.388000
10 1472 XCSE 20250917 16:28:01.000000
27 1472 XCSE 20250917 16:28:01.000000
23 1472 XCSE 20250917 16:28:01.000000
2 1472 XCSE 20250917 16:28:01.000000
10 1472 XCSE 20250917 16:28:01.238000
29 1471 XCSE 20250917 16:28:01.856000
17 1470 XCSE 20250917 16:29:02.018000
13 1470 XCSE 20250917 16:29:04.037000
17 1470 XCSE 20250917 16:29:04.037000
10 1470 XCSE 20250917 16:29:04.224000
11 1469 XCSE 20250917 16:29:04.272000
17 1469 XCSE 20250917 16:31:01.775000
2 1469 XCSE 20250917 16:31:01.775000
1116 1468 XCSE 20250917 16:41:51.951218
19 1470 XCSE 20250918 9:02:48.278000
13 1475 XCSE 20250918 9:12:15.043000
13 1475 XCSE 20250918 9:12:15.047000
10 1475 XCSE 20250918 9:12:20.163000
19 1472 XCSE 20250918 9:13:15.362000
12 1478 XCSE 20250918 9:17:03.891000
10 1478 XCSE 20250918 9:17:20.936000
14 1481 XCSE 20250918 9:20:37.666000
4 1483 XCSE 20250918 9:23:27.015000
10 1482 XCSE 20250918 9:24:06.032000
12 1483 XCSE 20250918 9:27:00.085000
10 1483 XCSE 20250918 9:27:00.090000
20 1486 XCSE 20250918 9:31:51.740000
10 1486 XCSE 20250918 9:37:55.087000
10 1485 XCSE 20250918 9:48:20.217000
9 1485 XCSE 20250918 9:48:20.217000
19 1484 XCSE 20250918 10:00:12.011000
9 1484 XCSE 20250918 10:00:12.011000
50 1484 XCSE 20250918 10:00:12.026000
11 1484 XCSE 20250918 10:00:12.046000
28 1484 XCSE 20250918 10:00:12.095000
42 1484 XCSE 20250918 10:02:16.999000
28 1482 XCSE 20250918 10:02:17.018000
19 1483 XCSE 20250918 10:07:09.380000
10 1485 XCSE 20250918 10:14:38.152000
10 1484 XCSE 20250918 10:14:47.699000
20 1485 XCSE 20250918 10:14:47.699000
10 1484 XCSE 20250918 10:14:47.718000
12 1484 XCSE 20250918 10:16:12.117000
10 1482 XCSE 20250918 10:20:15.321000
10 1482 XCSE 20250918 10:20:15.321000
20 1485 XCSE 20250918 10:23:53.094000
9 1485 XCSE 20250918 10:23:53.094000
10 1486 XCSE 20250918 10:30:05.081000
6 1486 XCSE 20250918 10:32:20.081000
11 1486 XCSE 20250918 10:33:35.076000
48 1488 XCSE 20250918 10:47:40.288000
16 1488 XCSE 20250918 10:47:40.288000
10 1486 XCSE 20250918 10:48:25.867000
10 1485 XCSE 20250918 10:48:30.163000
10 1483 XCSE 20250918 10:48:46.136000
9 1483 XCSE 20250918 10:48:46.136000
20 1485 XCSE 20250918 11:08:20.208000
1 1485 XCSE 20250918 11:19:00.789000
10 1484 XCSE 20250918 11:20:10.203000
9 1484 XCSE 20250918 11:20:10.203000
10 1483 XCSE 20250918 11:20:48.085000
9 1484 XCSE 20250918 11:26:48.411000
9 1484 XCSE 20250918 11:26:48.411000
10 1482 XCSE 20250918 11:27:34.557000
11 1483 XCSE 20250918 11:32:05.341000
9 1483 XCSE 20250918 11:33:50.341000
6 1483 XCSE 20250918 11:34:39.083000
29 1482 XCSE 20250918 11:36:25.085000
28 1480 XCSE 20250918 11:36:40.096000
24 1480 XCSE 20250918 11:37:22.708000
10 1479 XCSE 20250918 11:39:28.248000
11 1479 XCSE 20250918 11:39:28.255000
10 1478 XCSE 20250918 11:42:20.120000
14 1478 XCSE 20250918 11:42:26.132000
10 1477 XCSE 20250918 11:43:35.740000
7 1476 XCSE 20250918 11:44:27.785000
10 1475 XCSE 20250918 11:47:56.085000
10 1474 XCSE 20250918 11:48:34.663000
28 1474 XCSE 20250918 11:55:02.134000
18 1474 XCSE 20250918 11:55:02.141000
13 1474 XCSE 20250918 11:55:02.146000
10 1474 XCSE 20250918 11:55:44.718000
1 1473 XCSE 20250918 11:56:58.426000
1 1474 XCSE 20250918 12:08:43.822000
3 1474 XCSE 20250918 12:09:25.453000
12 1474 XCSE 20250918 12:11:44.273000
10 1475 XCSE 20250918 12:11:44.337000
15 1475 XCSE 20250918 12:11:45.328000
19 1473 XCSE 20250918 12:14:24.912000
20 1472 XCSE 20250918 12:18:57.088000
6 1474 XCSE 20250918 12:18:58.014000
20 1474 XCSE 20250918 12:18:58.014000
6 1474 XCSE 20250918 12:18:58.014000
1 1474 XCSE 20250918 12:26:15.548000
12 1474 XCSE 20250918 12:29:10.152000
10 1472 XCSE 20250918 12:29:41.071000
47 1472 XCSE 20250918 12:29:41.205000
10 1471 XCSE 20250918 12:30:02.181000
9 1471 XCSE 20250918 12:30:02.181000
10 1469 XCSE 20250918 12:33:44.474000
9 1469 XCSE 20250918 12:33:44.474000
24 1471 XCSE 20250918 12:48:24.556000
22 1472 XCSE 20250918 12:49:57.800000
1 1472 XCSE 20250918 12:51:38.810000
4 1474 XCSE 20250918 13:02:06.005000
16 1474 XCSE 20250918 13:02:06.005000
19 1474 XCSE 20250918 13:02:19.532000
9 1475 XCSE 20250918 13:02:36.071000
15 1475 XCSE 20250918 13:02:36.274000
9 1475 XCSE 20250918 13:02:36.274000
9 1475 XCSE 20250918 13:02:36.294000
19 1474 XCSE 20250918 13:02:36.627000
20 1473 XCSE 20250918 13:02:36.662000
15 1475 XCSE 20250918 13:02:37.036000
4 1475 XCSE 20250918 13:02:37.036000
15 1475 XCSE 20250918 13:02:37.053000
15 1475 XCSE 20250918 13:02:37.063000
20 1473 XCSE 20250918 13:02:39.938000
19 1473 XCSE 20250918 13:02:39.938000
19 1472 XCSE 20250918 13:02:43.718000
17 1472 XCSE 20250918 13:02:43.718000
18 1472 XCSE 20250918 13:02:43.738000
20 1472 XCSE 20250918 13:02:44.002000
22 1473 XCSE 20250918 13:03:36.013000
22 1473 XCSE 20250918 13:03:37.342000
10 1473 XCSE 20250918 13:03:54.081000
15 1471 XCSE 20250918 13:03:57.384000
6 1471 XCSE 20250918 13:08:42.025000
13 1471 XCSE 20250918 13:08:42.025000
19 1470 XCSE 20250918 13:09:17.864000
9 1470 XCSE 20250918 13:09:17.864000
20 1470 XCSE 20250918 13:09:59.093000
5 1469 XCSE 20250918 13:13:27.330000
19 1471 XCSE 20250918 13:16:59.260000
10 1473 XCSE 20250918 13:19:32.082000
3 1473 XCSE 20250918 13:22:56.786000
7 1473 XCSE 20250918 13:22:56.786000
10 1473 XCSE 20250918 13:26:27.976000
19 1470 XCSE 20250918 13:27:17.094000
9 1470 XCSE 20250918 13:27:17.094000
9 1470 XCSE 20250918 13:27:17.094000
15 1470 XCSE 20250918 13:37:31.406000
10 1470 XCSE 20250918 13:39:22.083000
20 1468 XCSE 20250918 13:42:38.467000
19 1469 XCSE 20250918 14:02:13.274000
9 1468 XCSE 20250918 14:06:55.108000
10 1468 XCSE 20250918 14:07:19.411000
9 1468 XCSE 20250918 14:07:19.411000
1 1468 XCSE 20250918 14:14:25.346000
10 1467 XCSE 20250918 14:16:31.195000
10 1468 XCSE 20250918 14:22:06.108000
30 1468 XCSE 20250918 14:25:46.893000
50 1468 XCSE 20250918 14:25:47.024000
53 1468 XCSE 20250918 14:25:47.024000
28 1466 XCSE 20250918 14:25:56.092000
18 1467 XCSE 20250918 14:30:47.683000
23 1467 XCSE 20250918 14:30:58.942000
12 1467 XCSE 20250918 14:31:00.356000
19 1465 XCSE 20250918 14:31:01.430000
19 1465 XCSE 20250918 14:32:00.746000
1 1464 XCSE 20250918 14:32:55.823000
19 1464 XCSE 20250918 14:32:55.823000
20 1463 XCSE 20250918 14:36:55.700000
17 1461 XCSE 20250918 14:38:24.445000
5 1461 XCSE 20250918 14:44:55.200000
5 1460 XCSE 20250918 14:51:07.098000
23 1460 XCSE 20250918 14:51:07.098000
29 1461 XCSE 20250918 15:01:28.902000
30 1460 XCSE 20250918 15:01:29.146000
28 1460 XCSE 20250918 15:01:29.171000
7 1460 XCSE 20250918 15:01:33.345000
18 1462 XCSE 20250918 15:09:54.526000
23 1462 XCSE 20250918 15:09:54.526000
1 1462 XCSE 20250918 15:09:54.526000
28 1461 XCSE 20250918 15:18:01.300000
1 1461 XCSE 20250918 15:18:02.779000
11 1461 XCSE 20250918 15:18:14.484000
28 1460 XCSE 20250918 15:18:41.487000
37 1460 XCSE 20250918 15:24:44.178000
9 1460 XCSE 20250918 15:24:44.185000
37 1460 XCSE 20250918 15:24:44.185000
30 1460 XCSE 20250918 15:25:10.853000
7 1461 XCSE 20250918 15:26:58.572000
21 1461 XCSE 20250918 15:27:25.709000
7 1461 XCSE 20250918 15:27:25.709000
30 1463 XCSE 20250918 15:31:09.066000
13 1464 XCSE 20250918 15:36:50.014000
19 1462 XCSE 20250918 15:39:27.242000
12 1461 XCSE 20250918 15:40:05.275000
5 1464 XCSE 20250918 15:42:06.081000
5 1464 XCSE 20250918 15:42:06.081000
19 1462 XCSE 20250918 15:43:13.661000
29 1461 XCSE 20250918 15:45:19.852000
7 1460 XCSE 20250918 15:47:45.030000
4 1463 XCSE 20250918 15:50:12.822000
29 1463 XCSE 20250918 15:50:12.824000
38 1464 XCSE 20250918 15:50:13.345000
38 1463 XCSE 20250918 15:50:34.034000
13 1462 XCSE 20250918 15:50:34.060000
24 1462 XCSE 20250918 15:50:34.060000
12 1462 XCSE 20250918 15:54:30.283000
12 1462 XCSE 20250918 15:54:57.857000
12 1462 XCSE 20250918 15:54:57.868000
30 1461 XCSE 20250918 15:55:08.234000
8 1461 XCSE 20250918 15:55:08.234000
30 1461 XCSE 20250918 15:58:27.797000
30 1460 XCSE 20250918 15:58:27.929000
4 1464 XCSE 20250918 16:00:10.015000
40 1463 XCSE 20250918 16:00:10.034000
37 1462 XCSE 20250918 16:02:22.558000
1 1462 XCSE 20250918 16:05:29.309000
23 1462 XCSE 20250918 16:05:29.309000
28 1461 XCSE 20250918 16:06:56.680000
1 1467 XCSE 20250918 16:20:43.501000
24 1467 XCSE 20250918 16:21:47.507000
18 1467 XCSE 20250918 16:23:11.549000
10 1467 XCSE 20250918 16:23:17.887000
10 1466 XCSE 20250918 16:24:36.211000
10 1466 XCSE 20250918 16:24:36.211000
60 1468 XCSE 20250918 16:29:35.082000
48 1468 XCSE 20250918 16:29:35.082000
11 1468 XCSE 20250918 16:29:35.082000
48 1468 XCSE 20250918 16:29:35.604000
52 1468 XCSE 20250918 16:29:35.941000
48 1468 XCSE 20250918 16:29:35.941000
17 1468 XCSE 20250918 16:29:36.911000
1 1468 XCSE 20250918 16:29:43.082000
6 1468 XCSE 20250918 16:29:43.082000
3 1468 XCSE 20250918 16:29:43.082000
29 1467 XCSE 20250918 16:29:44.107000
29 1466 XCSE 20250918 16:35:07.135000
3 1465 XCSE 20250918 16:35:50.757000
26 1465 XCSE 20250918 16:38:53.798000
3 1465 XCSE 20250918 16:38:53.798000
25 1465 XCSE 20250918 16:42:53.312160
1 1465 XCSE 20250918 16:44:13.120389
22 1465 XCSE 20250918 16:45:19.941812
381 1465 XCSE 20250918 16:45:19.941850
5 1469 XCSE 20250919 9:05:07.837000
12 1469 XCSE 20250919 9:05:07.837000
1 1469 XCSE 20250919 9:05:07.837000
20 1467 XCSE 20250919 9:08:38.948000
4 1471 XCSE 20250919 9:13:34.674000
3 1471 XCSE 20250919 9:13:34.674000
20 1468 XCSE 20250919 9:13:42.292000
10 1466 XCSE 20250919 9:14:27.094000
10 1466 XCSE 20250919 9:18:32.081000
10 1465 XCSE 20250919 9:24:20.078000
7 1468 XCSE 20250919 9:26:35.061000
10 1466 XCSE 20250919 9:36:56.201000
9 1466 XCSE 20250919 9:36:56.201000
19 1467 XCSE 20250919 9:56:15.215000
10 1467 XCSE 20250919 9:56:15.215000
3 1466 XCSE 20250919 9:56:53.025000
4 1466 XCSE 20250919 10:00:48.379000
7 1469 XCSE 20250919 10:03:23.783000
20 1467 XCSE 20250919 10:10:43.119000
6 1470 XCSE 20250919 10:14:05.007000
4 1470 XCSE 20250919 10:14:06.102000
4 1470 XCSE 20250919 10:14:06.144000
3 1470 XCSE 20250919 10:14:08.046000
4 1470 XCSE 20250919 10:14:13.046000
4 1470 XCSE 20250919 10:14:23.046000
3 1470 XCSE 20250919 10:14:28.046000
4 1470 XCSE 20250919 10:14:40.248000
3 1470 XCSE 20250919 10:14:40.288000
3 1471 XCSE 20250919 10:15:42.629000
10 1469 XCSE 20250919 10:16:00.830000
10 1469 XCSE 20250919 10:28:42.313000
10 1468 XCSE 20250919 10:29:11.380000
5 1468 XCSE 20250919 10:29:17.550000
5 1468 XCSE 20250919 10:29:21.412000
4 1468 XCSE 20250919 10:30:32.392000
1 1468 XCSE 20250919 10:30:32.392000
10 1468 XCSE 20250919 10:42:23.180000
9 1468 XCSE 20250919 10:42:23.180000
10 1467 XCSE 20250919 10:43:50.184000
500 1466 XCSE 20250919 10:43:50.184144
10 1471 XCSE 20250919 10:50:27.941000
97 1472 XCSE 20250919 10:51:48.114000
6 1472 XCSE 20250919 10:52:07.938000
10 1470 XCSE 20250919 10:55:10.959000
67 1470 XCSE 20250919 10:55:10.966000
8 1470 XCSE 20250919 10:55:10.966000
8 1470 XCSE 20250919 10:55:10.987000
10 1469 XCSE 20250919 10:57:34.858000
10 1469 XCSE 20250919 10:57:34.858000
14 1471 XCSE 20250919 11:11:05.323000
9 1471 XCSE 20250919 11:11:05.323000
3 1471 XCSE 20250919 11:11:05.329000
10 1470 XCSE 20250919 11:11:11.563000
10 1468 XCSE 20250919 11:13:54.083000
9 1468 XCSE 20250919 11:13:54.083000
9 1468 XCSE 20250919 11:13:54.083000
19 1469 XCSE 20250919 11:15:23.367000
10 1469 XCSE 20250919 11:15:23.367000
4 1469 XCSE 20250919 11:15:23.367000
22 1469 XCSE 20250919 11:15:23.387000
10 1469 XCSE 20250919 11:15:23.425000
4 1469 XCSE 20250919 11:16:21.078000
4 1469 XCSE 20250919 11:17:29.065000
15 1469 XCSE 20250919 11:17:29.103000
15 1469 XCSE 20250919 11:17:29.111000
15 1469 XCSE 20250919 11:17:29.144000
3 1471 XCSE 20250919 11:21:49.478000
5 1470 XCSE 20250919 11:21:49.545000
10 1470 XCSE 20250919 11:24:49.496000
10 1470 XCSE 20250919 11:24:49.498000
14 1471 XCSE 20250919 11:27:27.043000
5 1471 XCSE 20250919 11:30:24.692000
16 1471 XCSE 20250919 11:30:24.741000
5 1471 XCSE 20250919 11:30:24.746000
5 1471 XCSE 20250919 11:30:24.761000
20 1470 XCSE 20250919 11:32:14.392000
7 1471 XCSE 20250919 11:32:14.413000
10 1470 XCSE 20250919 11:42:52.748000
2 1470 XCSE 20250919 11:49:50.025000
2 1470 XCSE 20250919 11:49:59.015000
3 1469 XCSE 20250919 11:49:59.553000
2 1469 XCSE 20250919 11:49:59.616000
10 1469 XCSE 20250919 11:49:59.624000
5 1471 XCSE 20250919 11:49:59.645000
17 1471 XCSE 20250919 11:49:59.645000
19 1471 XCSE 20250919 11:49:59.645000
2 1469 XCSE 20250919 11:49:59.851000
1 1473 XCSE 20250919 11:49:59.982000
3 1473 XCSE 20250919 11:49:59.982000
4 1473 XCSE 20250919 11:49:59.982000
14 1471 XCSE 20250919 11:50:00.994000
14 1471 XCSE 20250919 11:50:01.768000
9 1471 XCSE 20250919 11:50:13.438000
2 1471 XCSE 20250919 11:50:14.222000
2 1472 XCSE 20250919 11:50:19.519000
3 1472 XCSE 20250919 11:50:19.519000
3 1472 XCSE 20250919 11:50:19.519000
1 1472 XCSE 20250919 11:50:20.022000
3 1471 XCSE 20250919 11:50:29.551000
2 1471 XCSE 20250919 11:50:29.605000
2 1471 XCSE 20250919 11:50:29.850000
2 1471 XCSE 20250919 11:50:29.972000
5 1473 XCSE 20250919 11:50:29.972000
11 1473 XCSE 20250919 11:50:29.972000
1 1473 XCSE 20250919 11:50:29.972000
3 1473 XCSE 20250919 11:50:29.972000
3 1473 XCSE 20250919 11:50:29.972000
29 1473 XCSE 20250919 11:50:30.462000
3 1470 XCSE 20250919 11:50:44.551000
2 1470 XCSE 20250919 11:50:44.609000
2 1470 XCSE 20250919 11:50:44.850000
2 1470 XCSE 20250919 11:50:44.971000
3 1470 XCSE 20250919 11:50:59.552000
2 1470 XCSE 20250919 11:50:59.606000
10 1470 XCSE 20250919 11:50:59.609000
2 1470 XCSE 20250919 11:50:59.850000
2 1469 XCSE 20250919 11:51:29.851000
5 1469 XCSE 20250919 11:51:44.552000
3 1469 XCSE 20250919 11:51:44.606000
2 1469 XCSE 20250919 11:51:44.851000
2 1469 XCSE 20250919 11:51:59.551000
2 1469 XCSE 20250919 11:51:59.607000
2 1469 XCSE 20250919 11:51:59.850000
1 1469 XCSE 20250919 11:52:14.554000
2 1469 XCSE 20250919 11:52:14.554000
2 1469 XCSE 20250919 11:52:14.603000
2 1469 XCSE 20250919 11:52:14.850000
1 1469 XCSE 20250919 11:52:29.553000
2 1469 XCSE 20250919 11:52:29.553000
1 1469 XCSE 20250919 11:52:29.553000
2 1469 XCSE 20250919 11:52:29.553000
2 1469 XCSE 20250919 11:52:29.553000
2 1469 XCSE 20250919 11:52:29.553000
2 1469 XCSE 20250919 11:52:29.553000
3 1469 XCSE 20250919 11:52:29.553000
2 1469 XCSE 20250919 11:52:29.553000
2 1469 XCSE 20250919 11:52:29.553000
2 1468 XCSE 20250919 11:52:44.551000
2 1468 XCSE 20250919 11:52:44.601000
2 1468 XCSE 20250919 11:52:44.850000
3 1467 XCSE 20250919 11:53:29.552000
2 1467 XCSE 20250919 11:53:29.606000
2 1467 XCSE 20250919 11:53:29.851000
20 1469 XCSE 20250919 11:53:40.726000
2 1468 XCSE 20250919 11:53:51.898000
3 1467 XCSE 20250919 11:54:14.559000
2 1467 XCSE 20250919 11:54:14.606000
14 1467 XCSE 20250919 11:54:14.649000
3 1467 XCSE 20250919 11:54:14.649000
2 1467 XCSE 20250919 11:54:14.649000
2 1467 XCSE 20250919 11:54:59.553000
1 1467 XCSE 20250919 11:54:59.609000
7 1467 XCSE 20250919 11:54:59.633000
3 1467 XCSE 20250919 11:54:59.633000
2 1467 XCSE 20250919 11:54:59.851000
1 1467 XCSE 20250919 11:54:59.971000
2 1467 XCSE 20250919 11:55:14.556000
1 1467 XCSE 20250919 11:55:14.606000
1 1467 XCSE 20250919 11:55:14.850000
3 1467 XCSE 20250919 11:55:23.788000
10 1467 XCSE 20250919 11:55:23.788000
3 1467 XCSE 20250919 11:55:23.788000
3 1467 XCSE 20250919 11:55:23.788000
1 1467 XCSE 20250919 11:55:23.788000
2 1466 XCSE 20250919 11:56:29.851000
1 1466 XCSE 20250919 11:56:44.553000
1 1466 XCSE 20250919 11:56:44.607000
2 1466 XCSE 20250919 11:56:44.851000
2 1466 XCSE 20250919 11:56:59.851000
2 1466 XCSE 20250919 11:56:59.971000
19 1467 XCSE 20250919 11:57:14.555000
2 1466 XCSE 20250919 11:57:29.554000
1 1466 XCSE 20250919 11:57:29.606000
2 1466 XCSE 20250919 11:57:29.850000
2 1466 XCSE 20250919 11:57:44.553000
1 1466 XCSE 20250919 11:57:44.605000
2 1466 XCSE 20250919 11:57:44.850000
3 1466 XCSE 20250919 11:57:44.972000
2 1466 XCSE 20250919 11:57:59.552000
1 1466 XCSE 20250919 11:57:59.606000
4 1466 XCSE 20250919 11:57:59.641000
3 1466 XCSE 20250919 11:57:59.641000
3 1466 XCSE 20250919 11:57:59.641000
1 1466 XCSE 20250919 11:57:59.829000
3 1466 XCSE 20250919 11:57:59.829000
3 1466 XCSE 20250919 11:57:59.829000
3 1466 XCSE 20250919 11:57:59.829000
10 1466 XCSE 20250919 11:57:59.829000
1 1465 XCSE 20250919 11:58:14.971000
4 1465 XCSE 20250919 11:58:15.321000
4 1465 XCSE 20250919 11:58:16.791000
1 1465 XCSE 20250919 11:58:25.821000
1 1465 XCSE 20250919 11:58:29.554000
1 1465 XCSE 20250919 11:58:29.604000
1 1465 XCSE 20250919 11:58:29.850000
1 1465 XCSE 20250919 11:58:29.850000
3 1465 XCSE 20250919 11:58:41.853000
1 1465 XCSE 20250919 11:58:44.554000
1 1465 XCSE 20250919 11:58:44.607000
2 1465 XCSE 20250919 11:58:44.850000
3 1465 XCSE 20250919 11:58:44.972000
3 1465 XCSE 20250919 11:58:59.075000
2 1465 XCSE 20250919 11:58:59.075000
2 1465 XCSE 20250919 11:58:59.075000
3 1465 XCSE 20250919 11:58:59.075000
1 1463 XCSE 20250919 11:59:44.617000
2 1463 XCSE 20250919 11:59:44.850000
2 1463 XCSE 20250919 11:59:59.850000
10 1463 XCSE 20250919 12:01:32.058000
10 1462 XCSE 20250919 12:02:08.086000
3 1463 XCSE 20250919 12:25:00.469000
7 1463 XCSE 20250919 12:25:00.469000
10 1462 XCSE 20250919 12:32:55.081000
10 1462 XCSE 20250919 12:38:20.995000
10 1461 XCSE 20250919 12:40:04.365000
16 1461 XCSE 20250919 12:40:34.184000
1 1462 XCSE 20250919 12:42:07.622000
19 1462 XCSE 20250919 12:42:22.102000
19 1461 XCSE 20250919 12:49:25.187000
9 1461 XCSE 20250919 12:49:25.187000
9 1461 XCSE 20250919 12:49:25.187000
4 1463 XCSE 20250919 12:55:34.198000
2 1463 XCSE 20250919 12:55:34.198000
4 1463 XCSE 20250919 12:55:34.198000
2 1463 XCSE 20250919 12:59:28.658000
8 1463 XCSE 20250919 12:59:28.658000
10 1463 XCSE 20250919 13:03:24.542000
28 1466 XCSE 20250919 13:11:16.166000
28 1467 XCSE 20250919 13:11:26.293000
28 1465 XCSE 20250919 13:18:20.996000
19 1466 XCSE 20250919 13:20:47.063000
19 1464 XCSE 20250919 13:22:24.259000
19 1462 XCSE 20250919 13:27:24.189000
9 1462 XCSE 20250919 13:27:24.189000
10 1461 XCSE 20250919 13:38:00.357000
10 1460 XCSE 20250919 13:38:55.384000
2 1459 XCSE 20250919 13:39:56.710000
3 1459 XCSE 20250919 13:39:56.913000
5 1459 XCSE 20250919 13:42:07.909000
2 1459 XCSE 20250919 13:42:07.909000
3 1459 XCSE 20250919 13:42:07.909000
30 1459 XCSE 20250919 13:46:13.424000
4 1459 XCSE 20250919 14:00:13.975000
5 1461 XCSE 20250919 14:05:47.480000
5 1461 XCSE 20250919 14:05:47.484000
19 1460 XCSE 20250919 14:09:46.181000
10 1460 XCSE 20250919 14:09:46.181000
5 1461 XCSE 20250919 14:14:06.453000
12 1461 XCSE 20250919 14:15:48.936000
13 1461 XCSE 20250919 14:15:48.936000
10 1461 XCSE 20250919 14:18:43.198000
9 1461 XCSE 20250919 14:21:59.198000
1 1461 XCSE 20250919 14:21:59.198000
6 1459 XCSE 20250919 14:28:14.463000
14 1459 XCSE 20250919 14:28:14.463000
4 1459 XCSE 20250919 14:28:14.463000
4 1459 XCSE 20250919 14:30:46.092000
9 1459 XCSE 20250919 14:30:46.092000
15 1459 XCSE 20250919 14:30:46.092000
28 1461 XCSE 20250919 14:30:50.992000
40 1463 XCSE 20250919 14:37:16.011000
28 1462 XCSE 20250919 14:37:16.081000
28 1461 XCSE 20250919 14:37:16.163000
28 1461 XCSE 20250919 14:37:16.220000
19 1464 XCSE 20250919 14:44:42.779000
9 1464 XCSE 20250919 14:44:42.779000
9 1464 XCSE 20250919 14:44:42.779000
2 1468 XCSE 20250919 15:05:57.443000
4 1468 XCSE 20250919 15:05:57.443000
4 1468 XCSE 20250919 15:05:57.443000
29 1466 XCSE 20250919 15:05:57.481000
29 1465 XCSE 20250919 15:06:50.060000
10 1466 XCSE 20250919 15:11:48.198000
19 1465 XCSE 20250919 15:28:27.173000
9 1465 XCSE 20250919 15:28:27.173000
28 1465 XCSE 20250919 15:28:35.085000
19 1465 XCSE 20250919 15:28:35.088000
19 1464 XCSE 20250919 15:30:54.124000
9 1464 XCSE 20250919 15:30:54.124000
37 1468 XCSE 20250919 15:34:33.176000
28 1468 XCSE 20250919 15:34:35.212000
28 1468 XCSE 20250919 15:34:35.228000
15 1469 XCSE 20250919 15:38:14.863000
28 1468 XCSE 20250919 15:38:28.907000
48 1468 XCSE 20250919 15:42:08.405000
2 1468 XCSE 20250919 15:42:08.405000
20 1467 XCSE 20250919 15:42:08.425000
10 1467 XCSE 20250919 15:42:53.204000
19 1467 XCSE 20250919 15:46:09.087000
9 1467 XCSE 20250919 15:46:09.087000
37 1467 XCSE 20250919 15:48:37.764000
24 1466 XCSE 20250919 16:03:07.396000
6 1466 XCSE 20250919 16:03:07.396000
9 1466 XCSE 20250919 16:03:07.396000
10 1466 XCSE 20250919 16:03:07.396000
10 1466 XCSE 20250919 16:03:07.396000
35 1467 XCSE 20250919 16:20:57.884000
22 1467 XCSE 20250919 16:20:57.885000
11 1467 XCSE 20250919 16:20:57.885000
6 1467 XCSE 20250919 16:24:16.327000
18 1467 XCSE 20250919 16:24:16.327000
10 1467 XCSE 20250919 16:24:16.327000
22 1467 XCSE 20250919 16:24:16.347000
3 1467 XCSE 20250919 16:24:16.347000
47 1467 XCSE 20250919 16:25:06.247000
47 1466 XCSE 20250919 16:26:04.477000
9 1466 XCSE 20250919 16:26:04.477000
10 1466 XCSE 20250919 16:26:14.200000
10 1466 XCSE 20250919 16:28:24.200000
20 1465 XCSE 20250919 16:29:34.082000
28 1465 XCSE 20250919 16:30:00.926000
9 1465 XCSE 20250919 16:30:00.926000
11 1465 XCSE 20250919 16:30:00.926000
10 1465 XCSE 20250919 16:30:01.526000
23 1465 XCSE 20250919 16:30:01.526000
27 1465 XCSE 20250919 16:30:03.136000
8 1465 XCSE 20250919 16:30:31.617000
3 1465 XCSE 20250919 16:30:35.436000
4 1465 XCSE 20250919 16:30:39.697000
5 1465 XCSE 20250919 16:31:27.309000
30 1465 XCSE 20250919 16:32:25.200000
10 1465 XCSE 20250919 16:32:25.200000
18 1465 XCSE 20250919 16:32:25.698000
19 1465 XCSE 20250919 16:33:01.053000
10 1466 XCSE 20250919 16:36:13.201000
10 1466 XCSE 20250919 16:37:46.200000
229 1472 XCSE 20250919 16:52:42.252670
250 1472 XCSE 20250919 16:52:42.252674
17 1472 XCSE 20250919 16:52:42.252682

Attachment

  • UK Aktietilbagekøbsprogram 2025 - week 38

MENAFN22092025004107003653ID1110092216

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

Search