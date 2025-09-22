Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
Transaction In Own Shares


2025-09-22 02:16:11
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
22 September 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the“Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 19 September 2025 it had purchased a total of 195,853 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE
Number of ordinary shares purchased 162,853 - 33,000
Highest price paid (per ordinary share) 546.00p - 543.00p
Lowest price paid (per ordinary share) 537.00p - 537.00p
Volume weighted average price paid (per ordinary share) 539.52p - 539.22p

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 360,407,429 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 360,407,429.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC
LEI 213800ZBKL9BHSL2K459
ISIN GB00BLDRH360
Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited
Intermediary Code SBILGB2L
Timezone GMT+1
Currency GBP


Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID
19-09-2025 16:27:44 GBp 553 538.00 XLON xeaNhdkuQJP
19-09-2025 16:25:00 GBp 727 538.50 XLON xeaNhdkuPHg
19-09-2025 16:25:00 GBp 563 538.50 XLON xeaNhdkuPHp
19-09-2025 16:23:23 GBp 2,089 539.00 XLON xeaNhdku7LV
19-09-2025 16:22:11 GBp 269 538.50 CHIX xeaNhdku4S0
19-09-2025 16:22:04 GBp 75 539.00 XLON xeaNhdku5aU
19-09-2025 16:22:04 GBp 293 539.00 XLON xeaNhdku5da
19-09-2025 16:22:04 GBp 195 539.00 XLON xeaNhdku5de
19-09-2025 16:22:04 GBp 317 539.00 XLON xeaNhdku5dc
19-09-2025 16:22:04 GBp 136 539.00 XLON xeaNhdku5dW
19-09-2025 16:22:04 GBp 113 539.00 XLON xeaNhdku5dY
19-09-2025 16:22:04 GBp 34 539.00 XLON xeaNhdku5dB
19-09-2025 16:22:04 GBp 99 539.00 XLON xeaNhdku5dF
19-09-2025 16:22:04 GBp 199 539.00 XLON xeaNhdku5dH
19-09-2025 16:22:04 GBp 82 539.00 XLON xeaNhdku5dJ
19-09-2025 16:22:04 GBp 232 539.00 XLON xeaNhdku5dL
19-09-2025 16:22:04 GBp 198 539.00 XLON xeaNhdku5dN
19-09-2025 16:22:04 GBp 470 539.00 XLON xeaNhdku5dD
19-09-2025 16:22:04 GBp 199 539.00 XLON xeaNhdku5dU
19-09-2025 16:22:04 GBp 408 539.00 XLON xeaNhdku5cW
19-09-2025 16:22:04 GBp 279 539.00 XLON xeaNhdku5cc
19-09-2025 16:22:04 GBp 280 539.00 XLON xeaNhdku5cx
19-09-2025 16:22:04 GBp 662 539.00 XLON xeaNhdku5cA
19-09-2025 16:22:04 GBp 597 538.50 XLON xeaNhdku5cI
19-09-2025 16:22:04 GBp 247 538.50 CHIX xeaNhdku5cK
19-09-2025 16:22:04 GBp 268 538.50 CHIX xeaNhdku5cM
19-09-2025 16:21:39 GBp 337 539.00 XLON xeaNhdku5$J
19-09-2025 16:21:39 GBp 543 539.00 CHIX xeaNhdku5$L
19-09-2025 16:20:33 GBp 275 539.00 CHIX xeaNhdku2F0
19-09-2025 16:20:33 GBp 11 539.00 CHIX xeaNhdku2F2
19-09-2025 16:20:06 GBp 17 538.50 CHIX xeaNhdku3Zc
19-09-2025 16:19:53 GBp 131 538.50 XLON xeaNhdku3yB
19-09-2025 16:19:18 GBp 105 538.50 CHIX xeaNhdku3Sc
19-09-2025 16:19:18 GBp 1,364 538.50 XLON xeaNhdku3Sa
19-09-2025 16:18:33 GBp 133 538.50 XLON xeaNhdku0AX
19-09-2025 16:18:03 GBp 127 538.50 XLON xeaNhdku1h1
19-09-2025 16:17:33 GBp 9 538.50 CHIX xeaNhdku1Ee
19-09-2025 16:17:32 GBp 28 538.50 XLON xeaNhdku1Et
19-09-2025 16:16:26 GBp 6 538.50 CHIX xeaNhdkuEF1
19-09-2025 16:13:12 GBp 130 538.00 XLON xeaNhdkuDFB
19-09-2025 16:11:32 GBp 125 538.00 XLON xeaNhdkuBJD
19-09-2025 16:11:12 GBp 130 538.00 XLON xeaNhdku8k5
19-09-2025 16:10:52 GBp 94 538.00 XLON xeaNhdku8v2
19-09-2025 16:10:48 GBp 1,163 538.00 XLON xeaNhdku8w@
19-09-2025 16:10:48 GBp 21 538.00 XLON xeaNhdku8w3
19-09-2025 16:05:48 GBp 419 538.00 CHIX xeaNhdkvrDD
19-09-2025 16:05:48 GBp 355 538.00 XLON xeaNhdkvrDB
19-09-2025 16:04:59 GBp 331 538.00 XLON xeaNhdkvoBL
19-09-2025 16:04:59 GBp 1,364 538.00 XLON xeaNhdkvoBO
19-09-2025 16:04:59 GBp 79 538.00 CHIX xeaNhdkvoBQ
19-09-2025 16:00:24 GBp 1,418 537.00 XLON xeaNhdkvyu1
19-09-2025 16:00:24 GBp 306 537.00 CHIX xeaNhdkvyu3
19-09-2025 15:56:29 GBp 1,717 537.00 XLON xeaNhdkvu$i
19-09-2025 15:56:29 GBp 447 537.00 CHIX xeaNhdkvu$m
19-09-2025 15:52:44 GBp 320 537.50 XLON xeaNhdkva6k
19-09-2025 15:51:52 GBp 444 537.50 CHIX xeaNhdkvYJ3
19-09-2025 15:51:52 GBp 1,305 537.50 XLON xeaNhdkvYJ1
19-09-2025 15:50:17 GBp 2,116 538.00 XLON xeaNhdkvWPQ
19-09-2025 15:50:17 GBp 485 538.00 CHIX xeaNhdkvWPS
19-09-2025 15:49:04 GBp 119 538.50 XLON xeaNhdkvlXp
19-09-2025 15:49:04 GBp 315 538.50 XLON xeaNhdkvlXr
19-09-2025 15:49:04 GBp 15 538.50 XLON xeaNhdkvlXt
19-09-2025 15:49:04 GBp 251 538.50 XLON xeaNhdkvlXv
19-09-2025 15:40:49 GBp 345 538.00 XLON xeaNhdkvIVn
19-09-2025 15:40:49 GBp 446 538.00 CHIX xeaNhdkvIVp
19-09-2025 15:39:09 GBp 160 538.00 XLON xeaNhdkvHdX
19-09-2025 15:38:48 GBp 649 538.00 XLON xeaNhdkvH$A
19-09-2025 15:38:48 GBp 462 538.50 CHIX xeaNhdkvH$E
19-09-2025 15:38:48 GBp 1,970 538.50 XLON xeaNhdkvH$C
19-09-2025 15:38:15 GBp 254 539.00 XLON xeaNhdkvUfN
19-09-2025 15:38:15 GBp 406 539.00 XLON xeaNhdkvUfP
19-09-2025 15:38:15 GBp 15 539.00 XLON xeaNhdkvUfR
19-09-2025 15:38:15 GBp 40 539.00 XLON xeaNhdkvUfT
19-09-2025 15:36:17 GBp 521 539.00 XLON xeaNhdkvSuj
19-09-2025 15:34:54 GBp 274 539.00 XLON xeaNhdkvQzx
19-09-2025 15:34:53 GBp 281 539.00 XLON xeaNhdkvQzG
19-09-2025 15:34:53 GBp 280 539.00 XLON xeaNhdkvQye
19-09-2025 15:34:53 GBp 92 539.00 XLON xeaNhdkvQyz
19-09-2025 15:34:53 GBp 139 539.00 XLON xeaNhdkvQy$
19-09-2025 15:34:51 GBp 636 539.00 XLON xeaNhdkvQ@a
19-09-2025 15:34:51 GBp 216 539.00 XLON xeaNhdkvQ@c
19-09-2025 15:26:55 GBp 247 537.50 CHIX xeaNhdkv3yq
19-09-2025 15:26:55 GBp 499 537.50 XLON xeaNhdkv3yo
19-09-2025 15:26:55 GBp 1,059 538.00 XLON xeaNhdkv3ys
19-09-2025 15:26:55 GBp 362 538.00 CHIX xeaNhdkv3yu
19-09-2025 15:26:55 GBp 144 538.00 CHIX xeaNhdkv3yw
19-09-2025 15:25:28 GBp 5 538.00 CHIX xeaNhdkv1uK
19-09-2025 15:24:11 GBp 372 537.50 CHIX xeaNhdkvFe2
19-09-2025 15:24:08 GBp 674 538.50 XLON xeaNhdkvFgS
19-09-2025 15:24:08 GBp 740 538.50 XLON xeaNhdkvFgU
19-09-2025 15:24:08 GBp 56 538.50 XLON xeaNhdkvFra
19-09-2025 15:24:08 GBp 38 538.50 XLON xeaNhdkvFrW
19-09-2025 15:24:08 GBp 178 538.50 XLON xeaNhdkvFrY
19-09-2025 15:24:08 GBp 252 538.50 XLON xeaNhdkvFr@
19-09-2025 15:24:08 GBp 504 538.50 XLON xeaNhdkvFr0
19-09-2025 15:24:08 GBp 253 538.00 CHIX xeaNhdkvFrA
19-09-2025 15:24:08 GBp 561 538.00 CHIX xeaNhdkvFrC
19-09-2025 15:24:08 GBp 1,200 538.00 XLON xeaNhdkvFr8
19-09-2025 15:11:42 GBp 543 538.50 XLON xeaNhdkw@7P
19-09-2025 15:10:43 GBp 326 538.50 XLON xeaNhdkw$5b
19-09-2025 15:09:16 GBp 406 538.50 XLON xeaNhdkwzhS
19-09-2025 15:02:24 GBp 816 538.50 XLON xeaNhdkwbVc
19-09-2025 15:02:24 GBp 487 538.50 CHIX xeaNhdkwbVe
19-09-2025 15:00:06 GBp 1,400 538.00 XLON xeaNhdkwXb@
19-09-2025 15:00:06 GBp 80 538.00 CHIX xeaNhdkwXb0
19-09-2025 14:58:17 GBp 77 538.50 XLON xeaNhdkwlQM
19-09-2025 14:58:17 GBp 387 539.00 XLON xeaNhdkwlQQ
19-09-2025 14:58:17 GBp 4 539.00 XLON xeaNhdkwlQS
19-09-2025 14:58:17 GBp 28 539.00 XLON xeaNhdkwlQU
19-09-2025 14:58:17 GBp 271 539.00 XLON xeaNhdkwibW
19-09-2025 14:58:17 GBp 363 538.50 XLON xeaNhdkwibd
19-09-2025 14:58:17 GBp 96 538.50 CHIX xeaNhdkwibn
19-09-2025 14:58:17 GBp 231 539.00 XLON xeaNhdkwibo
19-09-2025 14:58:17 GBp 809 538.50 CHIX xeaNhdkwib4
19-09-2025 14:58:17 GBp 284 539.00 XLON xeaNhdkwibI
19-09-2025 14:58:17 GBp 4,450 539.00 XLON xeaNhdkwibS
19-09-2025 14:42:22 GBp 283 539.00 XLON xeaNhdkw7@6
19-09-2025 14:42:22 GBp 84 539.00 XLON xeaNhdkw7@8
19-09-2025 14:42:22 GBp 75 539.00 XLON xeaNhdkw7@Q
19-09-2025 14:42:22 GBp 164 539.00 XLON xeaNhdkw7@S
19-09-2025 14:42:22 GBp 194 539.00 XLON xeaNhdkw7@U
19-09-2025 14:34:02 GBp 830 538.00 XLON xeaNhdkw8GA
19-09-2025 14:34:01 GBp 819 538.00 XLON xeaNhdkw8Vm
19-09-2025 14:34:01 GBp 346 538.00 CHIX xeaNhdkw8Vo
19-09-2025 14:32:01 GBp 827 538.00 XLON xeaNhdkxq5R
19-09-2025 14:32:00 GBp 130 538.00 XLON xeaNhdkxq49
19-09-2025 14:32:00 GBp 274 539.00 XLON xeaNhdkxq77
19-09-2025 14:32:00 GBp 167 539.00 XLON xeaNhdkxq79
19-09-2025 14:32:00 GBp 39 539.00 XLON xeaNhdkxq7B
19-09-2025 14:32:00 GBp 451 539.00 XLON xeaNhdkxq6W
19-09-2025 14:32:00 GBp 278 539.00 XLON xeaNhdkxq6Y
19-09-2025 14:32:00 GBp 1,032 539.00 XLON xeaNhdkxq6k
19-09-2025 14:32:00 GBp 322 539.00 XLON xeaNhdkxq6F
19-09-2025 14:32:00 GBp 360 539.00 XLON xeaNhdkxq6H
19-09-2025 14:32:00 GBp 472 539.00 XLON xeaNhdkxq6J
19-09-2025 14:32:00 GBp 1,096 539.00 XLON xeaNhdkxq1v
19-09-2025 14:32:00 GBp 535 539.00 XLON xeaNhdkxq1x
19-09-2025 14:32:00 GBp 425 539.00 XLON xeaNhdkxq32
19-09-2025 14:32:00 GBp 13 539.00 XLON xeaNhdkxq2u
19-09-2025 14:32:00 GBp 508 539.00 XLON xeaNhdkxq2C
19-09-2025 14:32:00 GBp 208 539.00 XLON xeaNhdkxqDo
19-09-2025 14:32:00 GBp 493 539.00 XLON xeaNhdkxqD1
19-09-2025 14:32:00 GBp 19 539.00 XLON xeaNhdkxqDw
19-09-2025 14:32:00 GBp 681 539.00 XLON xeaNhdkxqDy
19-09-2025 14:32:00 GBp 946 539.00 XLON xeaNhdkxqDT
19-09-2025 14:32:00 GBp 422 539.00 XLON xeaNhdkxqCh
19-09-2025 14:32:00 GBp 449 539.00 XLON xeaNhdkxqCj
19-09-2025 14:32:00 GBp 27 539.00 XLON xeaNhdkxqCl
19-09-2025 14:32:00 GBp 307 539.00 XLON xeaNhdkxqCn
19-09-2025 14:31:42 GBp 14 538.50 XLON xeaNhdkxrZH
19-09-2025 14:31:42 GBp 94 538.50 XLON xeaNhdkxrZJ
19-09-2025 14:31:42 GBp 401 538.50 XLON xeaNhdkxrZR
19-09-2025 14:31:42 GBp 14 538.50 XLON xeaNhdkxrZT
19-09-2025 14:30:37 GBp 522 538.50 XLON xeaNhdkxo1Y
19-09-2025 14:30:37 GBp 1,193 539.00 XLON xeaNhdkxo1a
19-09-2025 14:30:37 GBp 610 538.50 CHIX xeaNhdkxo1c
19-09-2025 14:30:37 GBp 60 539.00 CHIX xeaNhdkxo1e
19-09-2025 14:30:37 GBp 811 539.00 CHIX xeaNhdkxo1g
19-09-2025 14:30:37 GBp 650 540.00 XLON xeaNhdkxo1i
19-09-2025 14:30:37 GBp 560 540.00 XLON xeaNhdkxo1k
19-09-2025 14:30:37 GBp 449 540.00 XLON xeaNhdkxo1m
19-09-2025 14:30:37 GBp 420 540.00 XLON xeaNhdkxo1o
19-09-2025 14:30:37 GBp 221 540.00 XLON xeaNhdkxo1q
19-09-2025 14:21:48 GBp 682 539.50 XLON xeaNhdkxxLn
19-09-2025 14:21:48 GBp 290 539.50 XLON xeaNhdkxxLp
19-09-2025 14:21:48 GBp 15 539.50 XLON xeaNhdkxxLr
19-09-2025 14:21:48 GBp 325 539.50 XLON xeaNhdkxxLt
19-09-2025 14:21:48 GBp 247 539.50 XLON xeaNhdkxxLv
19-09-2025 14:21:48 GBp 517 539.50 XLON xeaNhdkxxLx
19-09-2025 14:21:48 GBp 1,071 539.00 XLON xeaNhdkxxL8
19-09-2025 14:21:48 GBp 119 539.00 CHIX xeaNhdkxxLA
19-09-2025 14:21:48 GBp 808 539.00 CHIX xeaNhdkxxLC
19-09-2025 14:17:01 GBp 231 539.50 CHIX xeaNhdkxafU
19-09-2025 14:17:00 GBp 498 539.50 CHIX xeaNhdkxaeA
19-09-2025 13:55:34 GBp 719 537.50 XLON xeaNhdkxHUX
19-09-2025 13:55:34 GBp 691 537.50 CHIX xeaNhdkxHUZ
19-09-2025 13:33:00 GBp 2,264 537.50 XLON xeaNhdkxAoA
19-09-2025 13:33:00 GBp 5 537.50 XLON xeaNhdkxAoC
19-09-2025 13:28:56 GBp 21 537.50 XLON xeaNhdkx9D6
19-09-2025 13:28:56 GBp 6 537.50 XLON xeaNhdkx9D8
19-09-2025 13:28:56 GBp 681 537.50 XLON xeaNhdkx9Cm
19-09-2025 13:28:56 GBp 402 537.50 CHIX xeaNhdkx9Co
19-09-2025 13:28:56 GBp 139 537.50 CHIX xeaNhdkx9Cq
19-09-2025 13:14:26 GBp 71 537.50 XLON xeaNhdkqzWb
19-09-2025 13:14:26 GBp 386 537.50 XLON xeaNhdkqzWX
19-09-2025 13:14:26 GBp 700 537.50 XLON xeaNhdkqzWZ
19-09-2025 13:06:08 GBp 216 537.00 XLON xeaNhdkqdza
19-09-2025 13:05:57 GBp 118 537.00 XLON xeaNhdkqd1m
19-09-2025 13:05:57 GBp 410 537.00 CHIX xeaNhdkqd1o
19-09-2025 13:05:50 GBp 350 537.50 XLON xeaNhdkqdFA
19-09-2025 13:01:39 GBp 22 537.00 CHIX xeaNhdkqYT9
19-09-2025 12:57:48 GBp 406 537.00 XLON xeaNhdkqXMh
19-09-2025 12:57:48 GBp 188 537.00 CHIX xeaNhdkqXMj
19-09-2025 12:56:52 GBp 4 537.00 CHIX xeaNhdkqk7P
19-09-2025 12:56:15 GBp 1,134 537.50 XLON xeaNhdkqkQd
19-09-2025 12:56:15 GBp 406 537.50 CHIX xeaNhdkqkQf
19-09-2025 12:56:00 GBp 231 538.00 XLON xeaNhdkqlkL
19-09-2025 12:56:00 GBp 2,459 538.00 XLON xeaNhdkqlfX
19-09-2025 12:44:45 GBp 818 537.50 XLON xeaNhdkqNIv
19-09-2025 12:44:45 GBp 543 537.50 CHIX xeaNhdkqNIx
19-09-2025 12:38:15 GBp 385 538.00 XLON xeaNhdkqGDe
19-09-2025 12:38:03 GBp 570 538.00 XLON xeaNhdkqGGq
19-09-2025 12:33:12 GBp 279 538.50 XLON xeaNhdkqSWl
19-09-2025 12:33:12 GBp 337 538.50 XLON xeaNhdkqSWn
19-09-2025 12:31:42 GBp 1,040 539.50 XLON xeaNhdkqTsv
19-09-2025 12:31:42 GBp 27 539.50 XLON xeaNhdkqTsx
19-09-2025 12:31:42 GBp 5,459 539.50 XLON xeaNhdkqTsA
19-09-2025 12:31:42 GBp 1,353 539.50 XLON xeaNhdkqTsC
19-09-2025 12:30:49 GBp 191 539.50 XLON xeaNhdkqQaT
19-09-2025 12:30:49 GBp 138 539.50 XLON xeaNhdkqQaV
19-09-2025 12:30:45 GBp 72 539.50 XLON xeaNhdkqQWa
19-09-2025 12:30:45 GBp 18 539.50 XLON xeaNhdkqQWc
19-09-2025 12:30:45 GBp 224 539.50 XLON xeaNhdkqQWe
19-09-2025 12:30:45 GBp 6 539.50 XLON xeaNhdkqQWW
19-09-2025 12:30:45 GBp 250 539.50 XLON xeaNhdkqQWY
19-09-2025 12:30:45 GBp 411 539.50 XLON xeaNhdkqQXU
19-09-2025 12:30:45 GBp 579 539.00 XLON xeaNhdkqQWp
19-09-2025 12:30:45 GBp 386 539.00 CHIX xeaNhdkqQWr
19-09-2025 12:23:19 GBp 544 539.50 XLON xeaNhdkq7NR
19-09-2025 12:22:55 GBp 116 539.50 XLON xeaNhdkq4Xv
19-09-2025 12:22:55 GBp 426 539.50 XLON xeaNhdkq4Xw
19-09-2025 12:19:25 GBp 547 540.00 XLON xeaNhdkq27U
19-09-2025 12:19:25 GBp 420 540.00 CHIX xeaNhdkq26W
19-09-2025 12:04:44 GBp 353 540.00 XLON xeaNhdkrsck
19-09-2025 12:02:37 GBp 419 540.00 CHIX xeaNhdkrt2N
19-09-2025 12:02:17 GBp 219 540.50 XLON xeaNhdkrqbb
19-09-2025 12:02:17 GBp 22 540.50 XLON xeaNhdkrqbZ
19-09-2025 12:02:17 GBp 222 540.50 CHIX xeaNhdkrqbj
19-09-2025 12:02:06 GBp 325 540.50 XLON xeaNhdkrqf0
19-09-2025 12:02:06 GBp 367 540.50 CHIX xeaNhdkrqf2
19-09-2025 12:01:44 GBp 23 540.00 CHIX xeaNhdkrqwe
19-09-2025 11:55:45 GBp 10 540.00 CHIX xeaNhdkrnha
19-09-2025 11:48:00 GBp 430 540.00 CHIX xeaNhdkrxbM
19-09-2025 11:46:46 GBp 61 540.00 CHIX xeaNhdkrxG5
19-09-2025 11:31:43 GBp 421 539.00 XLON xeaNhdkrgFl
19-09-2025 11:30:55 GBp 362 539.00 CHIX xeaNhdkrhuA
19-09-2025 11:25:33 GBp 72 539.00 XLON xeaNhdkrKcE
19-09-2025 11:25:33 GBp 621 539.00 XLON xeaNhdkrKcG
19-09-2025 11:20:12 GBp 95 538.50 XLON xeaNhdkrJQX
19-09-2025 11:20:12 GBp 625 538.50 XLON xeaNhdkrJRP
19-09-2025 11:20:12 GBp 533 538.50 XLON xeaNhdkrJRR
19-09-2025 11:20:12 GBp 241 538.50 XLON xeaNhdkrJRT
19-09-2025 11:20:12 GBp 225 538.50 XLON xeaNhdkrJRV
19-09-2025 11:20:12 GBp 547 538.00 XLON xeaNhdkrJQe
19-09-2025 11:20:12 GBp 394 538.00 CHIX xeaNhdkrJQg
19-09-2025 11:09:33 GBp 358 537.50 CHIX xeaNhdkrObc
19-09-2025 11:02:49 GBp 528 538.00 XLON xeaNhdkr5LQ
19-09-2025 11:02:49 GBp 233 537.00 CHIX xeaNhdkr5KX
19-09-2025 11:01:16 GBp 678 538.00 XLON xeaNhdkr3jR
19-09-2025 11:01:16 GBp 348 538.00 XLON xeaNhdkr3jT
19-09-2025 11:01:16 GBp 226 538.00 XLON xeaNhdkr3jV
19-09-2025 11:01:16 GBp 261 538.00 XLON xeaNhdkr3io
19-09-2025 11:01:16 GBp 927 537.50 XLON xeaNhdkr3iv
19-09-2025 11:01:16 GBp 772 537.50 CHIX xeaNhdkr3ix
19-09-2025 11:01:13 GBp 41 539.00 XLON xeaNhdkr3rQ
19-09-2025 11:01:13 GBp 229 539.00 XLON xeaNhdkr3rS
19-09-2025 11:01:13 GBp 348 539.00 XLON xeaNhdkr3rU
19-09-2025 11:01:13 GBp 576 539.00 XLON xeaNhdkr3qF
19-09-2025 11:01:13 GBp 236 539.00 XLON xeaNhdkr3qH
19-09-2025 11:01:13 GBp 196 539.00 XLON xeaNhdkr3qJ
19-09-2025 11:01:13 GBp 509 539.00 XLON xeaNhdkr3qL
19-09-2025 11:01:13 GBp 231 538.50 XLON xeaNhdkr3qN
19-09-2025 11:01:13 GBp 180 538.50 XLON xeaNhdkr3qR
19-09-2025 11:01:13 GBp 453 538.50 XLON xeaNhdkr3qT
19-09-2025 11:01:13 GBp 380 538.00 XLON xeaNhdkr3tl
19-09-2025 11:01:13 GBp 547 538.50 XLON xeaNhdkr3tn
19-09-2025 11:01:13 GBp 380 538.00 CHIX xeaNhdkr3tp
19-09-2025 11:01:13 GBp 547 538.50 CHIX xeaNhdkr3tr
19-09-2025 10:53:17 GBp 616 539.50 XLON xeaNhdkspiS
19-09-2025 10:53:17 GBp 24 539.50 XLON xeaNhdkspiU
19-09-2025 10:51:11 GBp 684 539.00 XLON xeaNhdks$t5
19-09-2025 10:51:11 GBp 58 539.00 XLON xeaNhdks$tS
19-09-2025 10:51:11 GBp 280 539.00 XLON xeaNhdks$tU
19-09-2025 10:51:11 GBp 36 539.00 XLON xeaNhdks$sa
19-09-2025 10:51:11 GBp 10 539.00 XLON xeaNhdks$sW
19-09-2025 10:51:11 GBp 72 539.00 XLON xeaNhdks$sY
19-09-2025 10:51:11 GBp 547 538.50 XLON xeaNhdks$s5
19-09-2025 10:49:37 GBp 284 538.50 XLON xeaNhdksw3f
19-09-2025 10:49:37 GBp 46 538.50 XLON xeaNhdksw3h
19-09-2025 10:49:37 GBp 804 538.50 XLON xeaNhdksw3z
19-09-2025 10:47:11 GBp 132 537.50 XLON xeaNhdksu27
19-09-2025 10:47:11 GBp 182 537.50 XLON xeaNhdksu29
19-09-2025 10:47:11 GBp 361 537.50 XLON xeaNhdksu2E
19-09-2025 10:47:11 GBp 77 537.50 XLON xeaNhdksu2G
19-09-2025 10:46:12 GBp 231 537.50 XLON xeaNhdksv6S
19-09-2025 10:44:40 GBp 187 537.50 XLON xeaNhdkscV$
19-09-2025 10:44:40 GBp 187 537.50 XLON xeaNhdkscVz
19-09-2025 10:44:40 GBp 260 537.00 CHIX xeaNhdkscV8
19-09-2025 10:44:40 GBp 44 537.00 XLON xeaNhdkscV2
19-09-2025 10:44:40 GBp 70 537.00 XLON xeaNhdkscV4
19-09-2025 10:44:40 GBp 433 537.00 XLON xeaNhdkscV6
19-09-2025 10:43:33 GBp 337 537.50 CHIX xeaNhdksdN8
19-09-2025 10:43:28 GBp 62 537.50 CHIX xeaNhdksdJe
19-09-2025 10:43:17 GBp 231 538.00 XLON xeaNhdksdOP
19-09-2025 10:43:17 GBp 514 538.00 XLON xeaNhdksdRf
19-09-2025 10:43:17 GBp 128 538.00 XLON xeaNhdksdRh
19-09-2025 10:43:00 GBp 6 537.50 CHIX xeaNhdksahD
19-09-2025 10:38:20 GBp 577 537.50 XLON xeaNhdksZ57
19-09-2025 10:38:20 GBp 317 538.00 CHIX xeaNhdksZ59
19-09-2025 10:38:20 GBp 497 538.50 XLON xeaNhdksZ5J
19-09-2025 10:38:20 GBp 273 538.50 XLON xeaNhdksZ5L
19-09-2025 10:38:20 GBp 175 538.50 XLON xeaNhdksZ5N
19-09-2025 10:36:22 GBp 350 538.50 XLON xeaNhdksWI$
19-09-2025 10:29:37 GBp 455 537.50 XLON xeaNhdksjQW
19-09-2025 10:29:36 GBp 442 538.00 XLON xeaNhdksgbq
19-09-2025 10:29:36 GBp 175 538.00 XLON xeaNhdksgbs
19-09-2025 10:29:36 GBp 36 538.00 XLON xeaNhdksgbu
19-09-2025 10:29:36 GBp 380 537.50 XLON xeaNhdksgb5
19-09-2025 10:29:36 GBp 547 538.00 XLON xeaNhdksgb7
19-09-2025 10:29:36 GBp 312 538.00 CHIX xeaNhdksgb9
19-09-2025 10:26:00 GBp 430 538.00 XLON xeaNhdksePQ
19-09-2025 10:24:36 GBp 453 538.50 CHIX xeaNhdksMd0
19-09-2025 10:24:34 GBp 877 538.50 XLON xeaNhdksMih
19-09-2025 10:24:34 GBp 231 538.50 XLON xeaNhdksMiv
19-09-2025 10:21:58 GBp 701 538.50 XLON xeaNhdksKdK
19-09-2025 10:21:58 GBp 194 538.50 XLON xeaNhdksKdM
19-09-2025 10:21:58 GBp 196 538.50 XLON xeaNhdksKdO
19-09-2025 10:21:58 GBp 380 538.00 XLON xeaNhdksKcl
19-09-2025 10:21:58 GBp 388 538.00 CHIX xeaNhdksKcn
19-09-2025 10:21:58 GBp 899 538.50 CHIX xeaNhdksKcs
19-09-2025 10:21:58 GBp 278 538.50 XLON xeaNhdksKco
19-09-2025 10:21:58 GBp 269 538.50 XLON xeaNhdksKcq
19-09-2025 10:18:40 GBp 485 538.50 XLON xeaNhdksIvs
19-09-2025 10:17:41 GBp 73 538.50 XLON xeaNhdksJr3
19-09-2025 10:17:41 GBp 195 538.50 XLON xeaNhdksJr5
19-09-2025 10:17:41 GBp 241 538.50 XLON xeaNhdksJr7
19-09-2025 10:17:41 GBp 801 538.50 XLON xeaNhdksJr9
19-09-2025 10:16:42 GBp 189 538.50 XLON xeaNhdksGha
19-09-2025 10:16:42 GBp 87 538.50 XLON xeaNhdksGhc
19-09-2025 10:16:42 GBp 801 538.50 XLON xeaNhdksGhe
19-09-2025 10:16:42 GBp 64 538.50 XLON xeaNhdksGhY
19-09-2025 10:15:51 GBp 346 538.50 XLON xeaNhdksGU2
19-09-2025 10:15:51 GBp 231 538.50 XLON xeaNhdksGUL
19-09-2025 10:15:51 GBp 121 538.50 XLON xeaNhdksGUS
19-09-2025 10:15:51 GBp 450 538.50 XLON xeaNhdksGUU
19-09-2025 10:09:16 GBp 661 537.00 XLON xeaNhdksTLc
19-09-2025 10:07:51 GBp 367 537.50 XLON xeaNhdksQLH
19-09-2025 10:07:51 GBp 250 537.50 XLON xeaNhdksQLJ
19-09-2025 10:07:51 GBp 346 537.50 XLON xeaNhdksQLL
19-09-2025 10:07:51 GBp 56 537.50 XLON xeaNhdksQLN
19-09-2025 10:06:52 GBp 267 537.50 XLON xeaNhdksRxI
19-09-2025 10:06:34 GBp 283 537.50 XLON xeaNhdksRCB
19-09-2025 10:06:34 GBp 279 537.50 XLON xeaNhdksRCT
19-09-2025 10:06:34 GBp 282 537.50 XLON xeaNhdksRFm
19-09-2025 10:06:34 GBp 356 537.50 CHIX xeaNhdksRF7
19-09-2025 10:06:34 GBp 282 537.50 XLON xeaNhdksRFC
19-09-2025 10:06:34 GBp 177 537.50 XLON xeaNhdksRFQ
19-09-2025 10:06:34 GBp 112 537.50 XLON xeaNhdksRFS
19-09-2025 10:06:26 GBp 547 537.50 XLON xeaNhdksRHa
19-09-2025 10:06:26 GBp 361 537.50 CHIX xeaNhdksRHc
19-09-2025 10:05:50 GBp 158 537.50 CHIX xeaNhdksOno
19-09-2025 09:55:10 GBp 205 539.00 XLON xeaNhdks0z$
19-09-2025 09:55:10 GBp 358 539.00 XLON xeaNhdks0z1
19-09-2025 09:55:10 GBp 82 539.50 XLON xeaNhdks0zv
19-09-2025 09:55:10 GBp 161 539.00 XLON xeaNhdks0zx
19-09-2025 09:55:10 GBp 107 539.00 XLON xeaNhdks0zz
19-09-2025 09:55:10 GBp 1,844 538.50 XLON xeaNhdks0z7
19-09-2025 09:55:10 GBp 7 538.50 CHIX xeaNhdks0z9
19-09-2025 09:55:10 GBp 503 538.50 CHIX xeaNhdks0zB
19-09-2025 09:55:08 GBp 2,610 539.50 XLON xeaNhdks0$6
19-09-2025 09:55:08 GBp 205 539.50 XLON xeaNhdks0$8
19-09-2025 09:55:08 GBp 108 539.50 XLON xeaNhdks0$A
19-09-2025 09:55:08 GBp 545 539.50 XLON xeaNhdks0$C
19-09-2025 09:55:08 GBp 160 539.50 XLON xeaNhdks0$T
19-09-2025 09:55:08 GBp 210 539.00 XLON xeaNhdks0$V
19-09-2025 09:55:08 GBp 232 539.00 XLON xeaNhdks0@X
19-09-2025 09:55:08 GBp 547 539.00 XLON xeaNhdks0@c
19-09-2025 09:55:08 GBp 724 539.00 CHIX xeaNhdks0@e
19-09-2025 09:45:00 GBp 1,365 539.50 XLON xeaNhdksBgl
19-09-2025 09:43:23 GBp 559 539.50 XLON xeaNhdks8gz
19-09-2025 09:43:22 GBp 308 540.00 XLON xeaNhdks8gR
19-09-2025 09:43:22 GBp 110 539.00 CHIX xeaNhdks8rX
19-09-2025 09:43:22 GBp 547 539.50 XLON xeaNhdks8rZ
19-09-2025 09:43:22 GBp 529 539.50 CHIX xeaNhdks8rb
19-09-2025 09:35:58 GBp 472 540.00 XLON xeaNhdktrMi
19-09-2025 09:35:58 GBp 240 540.50 CHIX xeaNhdktrMm
19-09-2025 09:35:58 GBp 673 540.50 XLON xeaNhdktrMk
19-09-2025 09:30:00 GBp 346 539.00 XLON xeaNhdkt@@1
19-09-2025 09:29:42 GBp 446 539.50 XLON xeaNhdkt@9Q
19-09-2025 09:29:41 GBp 66 540.00 XLON xeaNhdkt@8c
19-09-2025 09:29:41 GBp 212 540.00 XLON xeaNhdkt@8e
19-09-2025 09:29:41 GBp 927 539.50 XLON xeaNhdkt@8l
19-09-2025 09:29:41 GBp 417 539.50 CHIX xeaNhdkt@8n
19-09-2025 09:29:07 GBp 1,008 540.00 XLON xeaNhdkt$qA
19-09-2025 09:29:07 GBp 250 540.00 XLON xeaNhdkt$qC
19-09-2025 09:29:07 GBp 700 540.00 XLON xeaNhdkt$qE
19-09-2025 09:29:07 GBp 469 540.00 CHIX xeaNhdkt$qL
19-09-2025 09:25:00 GBp 1 540.00 CHIX xeaNhdktw7p
19-09-2025 09:16:20 GBp 77 541.00 XLON xeaNhdktaHw
19-09-2025 09:16:20 GBp 320 541.00 XLON xeaNhdktaHy
19-09-2025 09:15:02 GBp 294 542.00 XLON xeaNhdktbRn
19-09-2025 09:14:59 GBp 509 542.50 CHIX xeaNhdktYaI
19-09-2025 09:14:59 GBp 423 542.50 XLON xeaNhdktYaG
19-09-2025 09:14:34 GBp 433 543.00 XLON xeaNhdktYq1
19-09-2025 09:14:34 GBp 663 543.00 CHIX xeaNhdktYq3
19-09-2025 09:14:26 GBp 1 543.00 CHIX xeaNhdktYym
19-09-2025 09:11:37 GBp 533 543.50 XLON xeaNhdktWiB
19-09-2025 09:10:42 GBp 501 544.00 XLON xeaNhdktWMD
19-09-2025 09:09:26 GBp 925 544.50 XLON xeaNhdktXB8
19-09-2025 09:08:01 GBp 259 545.00 XLON xeaNhdktk9v
19-09-2025 09:08:01 GBp 288 545.00 XLON xeaNhdktk9x
19-09-2025 09:06:53 GBp 138 546.00 XLON xeaNhdktl@v
19-09-2025 09:06:53 GBp 93 546.00 XLON xeaNhdktl@x
19-09-2025 09:03:56 GBp 407 546.00 XLON xeaNhdktj4g
19-09-2025 09:02:57 GBp 231 546.00 XLON xeaNhdktgfR
19-09-2025 09:02:49 GBp 596 546.00 XLON xeaNhdktgtf
19-09-2025 09:02:49 GBp 202 546.00 XLON xeaNhdktgtl
19-09-2025 09:02:49 GBp 286 546.00 XLON xeaNhdktgtn
19-09-2025 09:02:49 GBp 180 546.00 XLON xeaNhdktgtp
19-09-2025 09:02:48 GBp 106 545.00 XLON xeaNhdktgnj
19-09-2025 09:02:48 GBp 394 545.00 XLON xeaNhdktgnr
19-09-2025 09:02:47 GBp 400 545.00 XLON xeaNhdktgn2
19-09-2025 09:02:47 GBp 1,005 545.00 XLON xeaNhdktgnD
19-09-2025 09:02:47 GBp 476 545.00 XLON xeaNhdktgnF
19-09-2025 09:02:47 GBp 24 545.00 XLON xeaNhdktgnK
19-09-2025 09:02:47 GBp 2,106 545.00 XLON xeaNhdktgnM
19-09-2025 09:02:47 GBp 2,059 545.00 XLON xeaNhdktgmw
19-09-2025 09:02:47 GBp 182 545.00 XLON xeaNhdktgmy
19-09-2025 09:02:47 GBp 318 545.00 XLON xeaNhdktgmK
19-09-2025 09:02:47 GBp 739 545.00 XLON xeaNhdktgmM
19-09-2025 08:58:52 GBp 29 545.00 XLON xeaNhdktfgW
19-09-2025 08:58:52 GBp 229 545.00 XLON xeaNhdktfgY
19-09-2025 08:58:52 GBp 1,502 545.00 XLON xeaNhdktfgr
19-09-2025 08:57:00 GBp 409 544.00 XLON xeaNhdktM9f
19-09-2025 08:50:20 GBp 451 542.50 CHIX xeaNhdktJl2
19-09-2025 08:49:17 GBp 242 543.00 CHIX xeaNhdktJGV
19-09-2025 08:49:17 GBp 345 543.00 CHIX xeaNhdktJJX
19-09-2025 08:49:17 GBp 547 543.00 XLON xeaNhdktJGT
19-09-2025 08:40:36 GBp 441 543.00 CHIX xeaNhdktTO$
19-09-2025 08:39:16 GBp 439 543.00 CHIX xeaNhdktRdl
19-09-2025 08:38:24 GBp 145 543.00 CHIX xeaNhdktR2a
19-09-2025 08:37:24 GBp 73 543.00 XLON xeaNhdktOiR
19-09-2025 08:34:37 GBp 164 542.00 CHIX xeaNhdkt6Zx
19-09-2025 08:32:00 GBp 101 542.00 XLON xeaNhdkt4WT
19-09-2025 08:31:59 GBp 339 542.50 XLON xeaNhdkt4Z9
19-09-2025 08:31:01 GBp 398 542.50 XLON xeaNhdkt4NY
19-09-2025 08:31:01 GBp 440 542.50 CHIX xeaNhdkt4Na
19-09-2025 08:31:01 GBp 569 543.00 XLON xeaNhdkt4Nf
19-09-2025 08:31:01 GBp 538 543.00 CHIX xeaNhdkt4Nh
19-09-2025 08:30:50 GBp 72 544.00 XLON xeaNhdkt4U$
19-09-2025 08:30:50 GBp 86 544.00 XLON xeaNhdkt4U1
19-09-2025 08:30:50 GBp 72 544.00 XLON xeaNhdkt4U3
19-09-2025 08:30:50 GBp 286 544.00 XLON xeaNhdkt4U5
19-09-2025 08:30:50 GBp 202 544.00 XLON xeaNhdkt4U7
19-09-2025 08:30:50 GBp 172 544.00 XLON xeaNhdkt4U9
19-09-2025 08:30:50 GBp 2,094 544.00 XLON xeaNhdkt4PZ
19-09-2025 08:30:50 GBp 172 544.00 XLON xeaNhdkt4Pb
19-09-2025 08:30:50 GBp 584 544.00 XLON xeaNhdkt4Pm
19-09-2025 08:30:50 GBp 55 544.00 XLON xeaNhdkt4Po
19-09-2025 08:30:50 GBp 2 544.00 XLON xeaNhdkt4Pq
19-09-2025 08:30:50 GBp 461 544.00 XLON xeaNhdkt4PN
19-09-2025 08:30:50 GBp 207 544.00 XLON xeaNhdkt4PL
19-09-2025 08:30:50 GBp 46 542.50 CHIX xeaNhdkt4Ob
19-09-2025 08:15:00 GBp 810 539.50 XLON xeaNhdktBZ1
19-09-2025 08:09:33 GBp 462 540.00 XLON xeaNhdkmsg0
19-09-2025 08:07:03 GBp 319 540.50 XLON xeaNhdkmqd2
19-09-2025 08:05:23 GBp 398 543.50 XLON xeaNhdkmrvi
19-09-2025 08:05:23 GBp 570 544.00 XLON xeaNhdkmrvn
19-09-2025 08:05:23 GBp 308 544.50 XLON xeaNhdkmrvq
19-09-2025 08:05:23 GBp 118 544.00 XLON xeaNhdkmrvs
19-09-2025 08:05:23 GBp 700 544.00 XLON xeaNhdkmrvu
19-09-2025 08:05:23 GBp 391 542.50 CHIX xeaNhdkmrvA
19-09-2025 08:05:23 GBp 509 543.00 CHIX xeaNhdkmrvC
19-09-2025 08:05:23 GBp 30 543.00 CHIX xeaNhdkmruo
19-09-2025 08:05:23 GBp 811 543.00 CHIX xeaNhdkmruq
19-09-2025 08:05:23 GBp 380 543.50 XLON xeaNhdkmrum
19-09-2025 08:05:23 GBp 547 544.00 XLON xeaNhdkmruw

