Economic Calendar: Key Market Events For The Week From September 22 To September 26
(MENAFN- The Rio Times) Gear up for a dynamic week with the Economic Calendar spotlighting pivotal market events from September 22 to September 26, 2025.
Stay vigilant to capitalize on opportunities in a market shaped by global economic indicators, with focus on Brazil, Mexico, the Eurozone, the U.S., and other key regions.
Monday kicks off with Switzerland's M3 Money Supply, Hong Kong's CPI, Brazil's BCB Focus Market Readout, the U.S.'s Chicago Fed National Activity Index, Canada's IPPI and RMPI, and speeches from ECB and BoE officials.
Tuesday features a holiday in Japan for Autumn Equinox, India's PMI data, Singapore's CPI, Brazil's BCB Copom Meeting Minutes, Mexico's Economic Activity and Retail Sales, the Eurozone's PMI releases, and the U.S.'s Current Account and PMI data.
Midweek, Wednesday includes a holiday in South Africa for Heritage Day, Japan's BoJ Core CPI, the Eurozone's German Ifo Business Climate Index, the U.S.'s Building Permits and New Home Sales, and Canada's Manufacturing Sales.
Thursday covers Brazil's Mid-Month CPI, the Eurozone's M3 Money Supply and ECB Economic Bulletin, Switzerland's SNB Interest Rate Decision, the U.S.'s GDP and Durable Goods Orders, and Mexico's Interest Rate Decision.
Friday wraps up with Singapore's Industrial Production, Japan's Tokyo CPI, Brazil's Current Account and FDI, Mexico's Trade Balance, the U.S.'s Core PCE Price Index and Personal Income, and Canada's GDP.
Monday, September 22, 2025
All Day
Holiday: Japan – Autumn Equinox
Switzerland
03:00 AM EST (09:00 AM CEST) M3 Money Supply (Aug) (Cons: -, Prev: 1,193,413.0B)
Hong Kong
04:30 AM EST (05:30 PM HKT) CPI (MoM) (Aug) (Cons: -, Prev: 0.60%)
04:30 AM EST (05:30 PM HKT) CPI (YoY) (Aug) (Cons: -, Prev: 1.00%)
Brazil
07:25 AM EST (08:25 AM BRT) BCB Focus Market Readout (Cons: -, Prev: -)
United States
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Chicago Fed National Activity (Aug) (Cons: -, Prev: -0.19)
Canada
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) IPPI (MoM) (Aug) (Cons: 0.9%, Prev: 0.7%)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) IPPI (YoY) (Aug) (Cons: -, Prev: 2.6%)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) RMPI (MoM) (Aug) (Cons: 1.2%, Prev: 0.3%)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) RMPI (YoY) (Aug) (Cons: -, Prev: 0.8%)
Eurozone
08:45 AM EST (02:45 PM CEST) German Buba Mauderer Speaks
09:00 AM EST (03:00 PM CEST) French 12-Month BTF Auction (Cons: -, Prev: 2.046%)
09:00 AM EST (03:00 PM CEST) French 3-Month BTF Auction (Cons: -, Prev: 2.007%)
09:00 AM EST (03:00 PM CEST) French 6-Month BTF Auction (Cons: -, Prev: 2.027%)
09:45 AM EST (03:45 PM CEST) ECB's Lane Speaks
10:00 AM EST (04:00 PM CEST) Consumer Confidence (Sep) (Cons: -15.0, Prev: -15.5)
12:00 PM EST (06:00 PM CEST) German Buba President Nagel Speaks
13:30 PM EST (07:30 PM CEST) German Buba Balz Speaks
United Kingdom
09:45 AM EST (02:45 PM BST) BoE MPC Member Pill Speaks
14:00 PM EST (07:00 PM BST) BoE Gov Bailey Speaks
South Korea
17:00 PM EST (06:00 AM KST, Sep 23) PPI (MoM) (Aug) (Cons: -, Prev: 0.4%)
17:00 PM EST (06:00 AM KST, Sep 23) PPI (YoY) (Aug) (Cons: -, Prev: 0.5%)
Australia
19:00 PM EST (09:00 AM AEST, Sep 23) Manufacturing & Services PMI (MoM) (Sep) (Cons: -, Prev: 55.50%)
19:00 PM EST (09:00 AM AEST, Sep 23) Manufacturing PMI (Sep) (Cons: -, Prev: 53.0)
19:00 PM EST (09:00 AM AEST, Sep 23) Services PMI (Sep) (Cons: -, Prev: 55.8)
Tuesday, September 23, 2025
All Day
Holiday: Japan – Autumn Equinox
India
01:00 AM EST (10:30 AM IST) Nikkei S&P Global Manufacturing PMI (Sep) (Cons: -, Prev: 59.3)
01:00 AM EST (10:30 AM IST) Nikkei Services PMI (Sep) (Cons: -, Prev: 62.9)
01:00 AM EST (10:30 AM IST) Manufacturing & Services PMI (MoM) (Sep) (Cons: -, Prev: 63.20%)
Singapore
01:00 AM EST (01:00 PM SGT) Core CPI (YoY) (Aug) (Cons: -, Prev: 0.50%)
01:00 AM EST (01:00 PM SGT) CPI (MoM) (Aug) (Cons: -, Prev: -0.50%)
01:00 AM EST (01:00 PM SGT) CPI (YoY) (Aug) (Cons: -, Prev: 0.6%)
South Africa
03:00 AM EST (09:00 AM SAST) Leading Indicators (Jul) (Cons: -, Prev: 111.70%)
Eurozone
03:15 AM EST (09:15 AM CEST) French Manufacturing PMI (Sep) (Cons: 50.2, Prev: 50.4)
03:15 AM EST (09:15 AM CEST) French S&P Global Composite PMI (Sep) (Cons: -, Prev: 49.8)
03:15 AM EST (09:15 AM CEST) French Services PMI (Sep) (Cons: 49.7, Prev: 49.8)
03:30 AM EST (09:30 AM CEST) German Composite PMI (Sep) (Cons: 50.5, Prev: 50.5)
03:30 AM EST (09:30 AM CEST) German Manufacturing PMI (Sep) (Cons: 50.0, Prev: 49.8)
03:30 AM EST (09:30 AM CEST) German Services PMI (Sep) (Cons: 49.5, Prev: 49.3)
04:00 AM EST (10:00 AM CEST) Spanish Trade Balance (Jul) (Cons: -, Prev: -3.59B)
04:00 AM EST (10:00 AM CEST) Manufacturing PMI (Sep) (Cons: 50.7, Prev: 50.7)
04:00 AM EST (10:00 AM CEST) S&P Global Composite PMI (Sep) (Cons: 51.1, Prev: 51.0)
04:00 AM EST (10:00 AM CEST) Services PMI (Sep) (Cons: 50.6, Prev: 50.5)
United Kingdom
04:30 AM EST (09:30 AM BST) Composite PMI (Sep) (Cons: -, Prev: 53.5)
04:30 AM EST (09:30 AM BST) Manufacturing PMI (Sep) (Cons: 47.2, Prev: 47.0)
04:30 AM EST (09:30 AM BST) Services PMI (Sep) (Cons: 53.6, Prev: 54.2)
05:00 AM EST (10:00 AM BST) BoE MPC Member Pill Speaks
Brazil
07:00 AM EST (08:00 AM BRT) BCB Copom Meeting Minutes (Cons: -, Prev: -)
Mexico
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Economic Activity (MoM) (Jul) (Cons: -, Prev: 0.20%)
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Economic Activity (YoY) (Jul) (Cons: -, Prev: 1.30%)
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Retail Sales (MoM) (Jul) (Cons: -, Prev: -0.4%)
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Retail Sales (YoY) (Jul) (Cons: -, Prev: 2.5%)
United States
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Current Account (Q2) (Cons: -270.0B, Prev: -450.2B)
09:45 AM EST (10:45 AM BRT) Manufacturing PMI (Sep) (Cons: 51.8, Prev: 53.0)
09:45 AM EST (10:45 AM BRT) S&P Global Composite PMI (Sep) (Cons: 54.6, Prev: 54.6)
09:45 AM EST (10:45 AM BRT) Services PMI (Sep) (Cons: 53.8, Prev: 54.5)
10:00 AM EST (11:00 AM BRT) Richmond Manufacturing Index (Sep) (Cons: -9, Prev: -7)
10:00 AM EST (11:00 AM BRT) Richmond Manufacturing Shipments (Sep) (Cons: -, Prev: -5)
10:00 AM EST (11:00 AM BRT) Richmond Services Index (Sep) (Cons: -, Prev: 4)
Japan
20:30 PM EST (09:30 AM JST, Sep 24) Manufacturing & Services PMI (MoM) (Sep) (Cons: -, Prev: 52.00%)
20:30 PM EST (09:30 AM JST, Sep 24) Manufacturing PMI (Sep) (Cons: 50.2, Prev: 49.7)
20:30 PM EST (09:30 AM JST, Sep 24) Services PMI (Sep) (Cons: -, Prev: 53.1)
Australia
21:30 PM EST (11:30 AM AEST, Sep 24) Weighted Mean CPI (YoY) (Aug) (Cons: 2.90%, Prev: 2.80%)
Wednesday, September 24, 2025
All Day
Holiday: South Africa – Heritage Day
Japan
01:00 AM EST (02:00 PM JST) BoJ Core CPI (YoY) (Cons: 1.9%, Prev: 2.0%)
Eurozone
03:00 AM EST (09:00 AM CEST) Spanish PPI (YoY) (Aug) (Cons: -, Prev: 0.3%)
03:00 AM EST (09:00 AM CEST) German Buba Balz Speaks
03:00 AM EST (09:00 AM CEST) European Central Bank Non-monetary Policy Meeting (Cons: -, Prev: -)
04:00 AM EST (10:00 AM CEST) German Business Expectations (Sep) (Cons: 92.0, Prev: 91.6)
04:00 AM EST (10:00 AM CEST) German Current Assessment (Sep) (Cons: 86.6, Prev: 86.4)
04:00 AM EST (10:00 AM CEST) German Ifo Business Climate Index (Sep) (Cons: 89.4, Prev: 89.0)
Switzerland
04:00 AM EST (10:00 AM CEST) ZEW Expectations (Sep) (Cons: -, Prev: -53.8)
United States
07:00 AM EST (08:00 AM BRT) MBA 30-Year Mortgage Rate (Cons: -, Prev: 6.39%)
07:00 AM EST (08:00 AM BRT) MBA Mortgage Applications (WoW) (Cons: -, Prev: 29.7%)
07:00 AM EST (08:00 AM BRT) MBA Purchase Index (Cons: -, Prev: 174.0)
07:00 AM EST (08:00 AM BRT) Mortgage Market Index (Cons: -, Prev: 386.1)
07:00 AM EST (08:00 AM BRT) Mortgage Refinance Index (Cons: -, Prev: 1,596.7)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Building Permits (MoM) (Aug) (Cons: -3.7%, Prev: -2.2%)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Building Permits (Aug) (Cons: 1.312M, Prev: 1.362M)
10:00 AM EST (11:00 AM BRT) New Home Sales (MoM) (Aug) (Cons: -, Prev: -0.6%)
10:00 AM EST (11:00 AM BRT) New Home Sales (Aug) (Cons: 651K, Prev: 652K)
10:30 AM EST (11:30 AM BRT) Crude Oil Inventories (Cons: -, Prev: -9.285M)
Brazil
07:00 AM EST (08:00 AM BRT) FGV Consumer Confidence (Sep) (Cons: -, Prev: 86.2)
Mexico
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) 1st Half-Month Core CPI (Sep) (Cons: -, Prev: 0.09%)
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) 1st Half-Month CPI (Sep) (Cons: -, Prev: -0.02%)
Canada
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Manufacturing Sales (MoM) (Aug) (Cons: -, Prev: 2.5%)
Thursday, September 25, 2025
Brazil
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Mid-Month CPI (YoY) (Sep) (Cons: -, Prev: 4.95%)
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Mid-Month CPI (MoM) (Sep) (Cons: -, Prev: -0.14%)
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) BCB National Monetary Council Meeting (Cons: -, Prev: -)
Eurozone
02:00 AM EST (08:00 AM CEST) GfK German Consumer Climate (Oct) (Cons: -23.1, Prev: -23.6)
04:00 AM EST (10:00 AM CEST) ECB Economic Bulletin (Cons: -, Prev: -)
04:00 AM EST (10:00 AM CEST) M3 Money Supply (YoY) (Aug) (Cons: 3.3%, Prev: 3.4%)
04:00 AM EST (10:00 AM CEST) Loans to Non-Financial Corporations (Aug) (Cons: -, Prev: 2.8%)
04:00 AM EST (10:00 AM CEST) Private Sector Loans (YoY) (Aug) (Cons: 2.3%, Prev: 2.4%)
Switzerland
03:30 AM EST (09:30 AM CEST) SNB Interest Rate Decision (Q3) (Cons: 0.00%, Prev: 0.00%)
03:30 AM EST (09:30 AM CEST) SNB Monetary Policy Assessment
04:00 AM EST (10:00 AM CEST) SNB Press Conference
Mexico
15:00 PM EST (04:00 PM BRT) Interest Rate Decision (Sep) (Cons: -, Prev: 7.75%)
United States
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Core Durable Goods Orders (MoM) (Aug) (Cons: -, Prev: 1.0%)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Durable Goods Orders (MoM) (Aug) (Cons: -0.4%, Prev: -2.8%)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) GDP (QoQ) (Q2) (Cons: 3.3%, Prev: 3.3%)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Initial Jobless Claims (Cons: 235K, Prev: 231K)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Goods Trade Balance (Aug) (Cons: -95.50B, Prev: -102.84B)
Hong Kong
04:30 AM EST (05:30 PM HKT) Exports (MoM) (Aug) (Cons: -, Prev: 14.3%)
04:30 AM EST (05:30 PM HKT) Imports (MoM) (Aug) (Cons: -, Prev: 16.5%)
04:30 AM EST (05:30 PM HKT) Trade Balance (Aug) (Cons: -, Prev: -34.1B)
South Africa
05:30 AM EST (11:30 AM SAST) PPI (YoY) (Aug) (Cons: -, Prev: 1.5%)
05:30 AM EST (11:30 AM SAST) PPI (MoM) (Aug) (Cons: -, Prev: 0.7%)
Japan
19:30 PM EST (08:30 AM JST, Sep 26) CPI (YoY) (Sep) (Cons: -, Prev: 1.5%)
19:30 PM EST (08:30 AM JST, Sep 26) Tokyo Core CPI (YoY) (Sep) (Cons: 2.8%, Prev: 2.5%)
Friday, September 26, 2025
Singapore
01:00 AM EST (01:00 PM SGT) Industrial Production (YoY) (Aug) (Cons: -, Prev: 7.1%)
01:00 AM EST (01:00 PM SGT) Industrial Production (MoM) (Aug) (Cons: -, Prev: 8.2%)
Japan
01:30 AM EST (02:30 PM JST) BoJ Board Member Noguchi Speaks
19:30 PM EST (08:30 AM JST, Sep 26) Tokyo Core CPI (YoY) (Sep) (Cons: 2.8%, Prev: 2.5%)
Eurozone
03:00 AM EST (09:00 AM CEST) Spanish GDP (YoY) (Q2) (Cons: 2.8%, Prev: 2.8%)
03:00 AM EST (09:00 AM CEST) Spanish GDP (QoQ) (Q2) (Cons: 0.7%, Prev: 0.7%)
04:00 AM EST (10:00 AM CEST) Italian Business Confidence (Sep) (Cons: -, Prev: 87.4)
04:00 AM EST (10:00 AM CEST) Italian Consumer Confidence (Sep) (Cons: -, Prev: 96.2)
05:30 AM EST (11:30 AM CEST) ECB President Lagarde Speaks
Brazil
07:30 AM EST (08:30 AM BRT) Current Account (USD) (Aug) (Cons: -, Prev: -7.07B)
07:30 AM EST (08:30 AM BRT) Foreign Direct Investment (USD) (Aug) (Cons: -, Prev: 8.32B)
Mexico
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Trade Balance (Aug) (Cons: -, Prev: -0.017B)
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Trade Balance (USD) (Aug) (Cons: -, Prev: 0.296B)
United States
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Core PCE Price Index (MoM) (Aug) (Cons: 0.2%, Prev: 0.3%)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Core PCE Price Index (YoY) (Aug) (Cons: -, Prev: 2.9%)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Personal Income (MoM) (Aug) (Cons: 0.3%, Prev: 0.4%)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Personal Spending (MoM) (Aug) (Cons: 0.5%, Prev: 0.5%)
10:00 AM EST (11:00 AM BRT) Michigan Consumer Sentiment (Sep) (Cons: 55.4, Prev: 55.4)
13:00 PM EST (02:00 PM BRT) U.S. Baker Hughes Oil Rig Count (Cons: -, Prev: 418)
Canada
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) GDP (MoM) (Jul) (Cons: 0.1%, Prev: -0.1%)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Wholesale Sales (MoM) (Aug) (Cons: -, Prev: 1.2%)
11:00 AM EST (12:00 PM BRT) Budget Balance (Jul) (Cons: -, Prev: 3.63B)
