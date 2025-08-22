Calcium Ammonium Nitrate Prices Q2 2025: Index, Historical Price Chart And Forecast
-
USA: US$ 233/MT
China: US$ 328/MT
Germany: US$ 410/MT
Brazil: US$ 254/MT
South Africa: US$ 276/MT
Regional Prices Movement:
-
USA: In Q2 2025, the calcium ammonium nitrate price trend in the USA stayed firm, while the calcium ammonium nitrate price chart reflected steady agricultural-driven demand.
China: China's Q2 2025 calcium ammonium nitrate price index showed resilience, supported by fertilizer consumption. The calcium ammonium nitrate price trend highlighted balanced supply conditions across domestic markets.
Germany: In Germany, the calcium ammonium nitrate price forecast for Q2 2025 indicated stability. The calcium ammonium nitrate price chart emphasized consistent industrial and farming-based consumption growth.
Brazil: Brazil's Q2 2025 calcium ammonium nitrate price trend revealed firm demand. The calcium ammonium nitrate price index highlighted seasonal agricultural activities boosting fertilizer requirements regionally.
South Africa: In Q2 2025, South Africa's calcium ammonium nitrate price chart showed stable pricing. The calcium ammonium nitrate price forecast reflected strong farming needs and steady market balance.
Demand-Side Factors:
-
The calcium ammonium nitrate price trend is strongly influenced by rising fertilizer demand, especially in agriculture, ensuring stable consumption and reflected clearly in the calcium ammonium nitrate price chart.
Increasing demand from horticulture and industrial uses supports the calcium ammonium nitrate price index, indicating resilience. Seasonal crop cycles also create fluctuations that impact the calcium ammonium nitrate price forecast.
Population growth and food security needs drive fertilizer consumption, sustaining the calcium ammonium nitrate price trend. This demand pressure strengthens values shown in the calcium ammonium nitrate price chart.
Supply-Side Factors:
-
Global production capacity impacts the calcium ammonium nitrate price forecast, while raw material availability significantly alters the calcium ammonium nitrate price index and overall supply market balance.
Energy and transportation costs influence the calcium ammonium nitrate price trend, affecting producer margins. These fluctuations are clearly captured through the calcium ammonium nitrate price chart worldwide.
Export policies and regional trade restrictions drive variations in the calcium ammonium nitrate price chart. Shifts in supplier networks influence the calcium ammonium nitrate price forecast significantly.
Global Calcium Ammonium Nitrate Market Analysis
The global calcium ammonium nitrate market size was 16.79 Million Tons in 2024. By 2033, IMARC Group projects it will reach 23.49 Million Tons, growing at a CAGR of 3.61% during 2025-2033, driven by rising agricultural demand, soil nutrition requirements, and increasing adoption of balanced fertilizers in emerging and developed markets.
Key Growth Drivers:
-
Technological advancements in fertilizer blending strengthen the calcium ammonium nitrate price trend, with improvements reflected positively in both the calcium ammonium nitrate price index and agricultural efficiency.
Sustainable farming initiatives highlight the calcium ammonium nitrate price chart, showing its critical role in crop yield improvements, thus shaping the calcium ammonium nitrate price forecast globally.
Government subsidies and agricultural reforms push demand, directly supporting the calcium ammonium nitrate price index. These programs shape both current dynamics and the calcium ammonium nitrate price forecast outlook.
How IMARC Pricing Database Can Help
The latest IMARC Group study,“ Calcium Ammonium Nitrate Prices, Trend, Chart, Demand, Market Analysis, News, Historical and Forecast Data 2025 Edition ,” presents a detailed analysis of Calcium Ammonium Nitrate price trend, offering key insights into global Calcium Ammonium Nitrate market dynamics. This report includes comprehensive price charts, which trace historical data and highlights major shifts in the market.
The analysis delves into the factors driving these trends, including raw material costs, production fluctuations, and geopolitical influences. Moreover, the report examines Calcium Ammonium Nitrate demand, illustrating how consumer behaviour and industrial needs affect overall market dynamics. By exploring the intricate relationship between supply and demand, the prices report uncovers critical factors influencing current and future prices.
