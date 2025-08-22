U.S. Pharmaceutical Sterility Testing Market Analysis Report 2025-2033 Biologics And Personalized Medicine Fuel Increased Demand For Sterility Testing
|Report Attribute
|Details
|No. of Pages
|150
|Forecast Period
|2024 - 2033
|Estimated Market Value (USD) in 2024
|$0.67 Billion
|Forecasted Market Value (USD) by 2033
|$1.7 Billion
|Compound Annual Growth Rate
|11.0%
|Regions Covered
|United States
Key Topics Covered:
Chapter 1. Research Methodology and Scope
Chapter 2. Executive Summary
2.1. Market Outlook
2.2. Segment Outlook
2.3. Competitive Insights
Chapter 3. U.S. Pharmaceutical Sterility Testing Market Variables, Trends & Scope
3.1. Market Lineage Outlook
3.2. Market Dynamics
3.2.1. Market Driver Analysis
3.2.1.1. Supportive Government Investment in Healthcare Industry
3.2.1.2. Increasing R&D Activities
3.2.1.3. Increasing Number of Drug Launches
3.2.1.4. Increasing Focus on Quality and Sterility
3.2.2. Market Restraint Analysis
3.2.2.1. Compliance Issues While Outsourcing
3.2.2.2. Third Party Performance
3.3. Pricing Model Analysis
3.4. Technology Landscape
3.5. Market Analysis Tools
Chapter 4. U.S. Pharmaceutical Sterility Testing Market: Type Estimates & Trend Analysis
4.1. U.S. Pharmaceutical Sterility Testing Market, By Type: Segment Dashboard
4.2. U.S. Pharmaceutical Sterility Testing Market, By Type: Movement Analysis
4.3. U.S. Pharmaceutical Sterility Testing Market Estimates & Forecasts, By Type, 2021-2033 (USD Million)
4.4. In-House
4.5. Outsourcing
Chapter 5. U.S. Pharmaceutical Sterility Testing Market: Product Estimates & Trend Analysis
5.1. U.S. Pharmaceutical Sterility Testing Market, By Product: Segment Dashboard
5.2. U.S. Pharmaceutical Sterility Testing Market, By Product: Movement Analysis
5.3. U.S. Pharmaceutical Sterility Testing Market Estimates & Forecasts, By Product, 2021-2033
5.4. Kits and Reagents
5.5. Instruments
5.6. Services
Chapter 6. U.S. Pharmaceutical Sterility Testing Market: Test Estimates & Trend Analysis
6.1. U.S. Pharmaceutical Sterility Testing Market, By Test: Segment Dashboard
6.2. U.S. Pharmaceutical Sterility Testing Market, By Test: Movement Analysis
6.3. U.S. Pharmaceutical Sterility Testing Market Estimates & Forecasts, By Test, 2021-2033 (USD Million)
6.4. Sterility Testing
6.4.1. Sterility Testing Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033
6.4.2. Membrane Filtration
6.4.3. Direct Inoculation
6.4.4. Product Flush
6.5. Bioburden Testing
6.6. Bacterial Endotoxin Testing
Chapter 7. U.S. Pharmaceutical Sterility Testing Market: End-Use Estimates & Trend Analysis
7.1. U.S. Pharmaceutical Sterility Testing Market, By End-Use: Segment Dashboard
7.2. U.S. Pharmaceutical Sterility Testing Market, By End-Use: Movement Analysis
7.3. U.S. Pharmaceutical Sterility Testing Market Estimates & Forecasts, By End-Use, 2021-2033
7.4. Compounding Pharmacies
7.5. Medical Device Companies
7.6. Pharmaceutical Companies
7.7. Others
Chapter 8. U.S. Pharmaceutical Sterility Testing Market: Sample Estimates & Trend Analysis
8.1. U.S. Pharmaceutical Sterility Testing Market, By Sample: Segment Dashboard
8.2. U.S. Pharmaceutical Sterility Testing Market, By Sample: Movement Analysis
8.3. U.S. Pharmaceutical Sterility Testing Market Estimates & Forecasts, By Sample, 2021-2033
8.4. Pharmaceuticals
8.5. Medical Devices
8.6. Biopharmaceuticals
Chapter 9. Competitive Landscape
9.1. Market Participant Categorization
9.2. Company Market Share/Assessment Analysis, 2024
9.3. Company Profiles
- Pacific Biolabs Steris Boston Analytical Sotera Health Company (Nelson Labs) Sartorius Solvias SGS SA Labcorp Pace Analytical Charles River Laboratories Thermo Fisher Scientific, Inc. Rapid Micro Biosystems, Inc. Almac Group
