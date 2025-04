(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) 14th April 2025 PayPoint plc ("PayPoint" or the "Company") Transaction in Own Shares The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc (“Investec”). Ordinary Shares

Date of purchase: 11th April 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 13,174 Lowest price per share (pence): 602.00 Highest price per share (pence): 618.00 Weighted average price per day (pence): 613.1407

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 70,707,416 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 70,707,416 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 613.1407 13,174 602.00 618.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 11 April 2025 08:13:32 285 613.00 XLON 00332071773TRLO1 11 April 2025 08:28:30 134 612.00 XLON 00332080590TRLO1 11 April 2025 08:28:30 134 612.00 XLON 00332080591TRLO1 11 April 2025 08:46:20 132 611.00 XLON 00332091783TRLO1 11 April 2025 08:46:20 132 611.00 XLON 00332091784TRLO1 11 April 2025 08:46:20 132 611.00 XLON 00332091785TRLO1 11 April 2025 08:46:20 216 611.00 XLON 00332091786TRLO1 11 April 2025 08:49:51 139 608.00 XLON 00332094214TRLO1 11 April 2025 08:57:31 138 606.00 XLON 00332098430TRLO1 11 April 2025 09:00:04 138 607.00 XLON 00332099903TRLO1 11 April 2025 09:05:43 143 607.00 XLON 00332103395TRLO1 11 April 2025 09:05:58 144 606.00 XLON 00332103516TRLO1 11 April 2025 09:09:53 136 604.00 XLON 00332106139TRLO1 11 April 2025 09:13:58 140 607.00 XLON 00332108264TRLO1 11 April 2025 09:20:18 133 606.00 XLON 00332112625TRLO1 11 April 2025 09:20:18 140 605.00 XLON 00332112626TRLO1 11 April 2025 09:21:02 135 604.00 XLON 00332113140TRLO1 11 April 2025 09:51:02 143 602.00 XLON 00332131864TRLO1 11 April 2025 10:15:31 100 602.00 XLON 00332146901TRLO1 11 April 2025 10:15:31 90 602.00 XLON 00332146902TRLO1 11 April 2025 10:25:05 1 603.00 XLON 00332152228TRLO1 11 April 2025 10:25:06 21 603.00 XLON 00332152239TRLO1 11 April 2025 10:56:11 260 610.00 XLON 00332167651TRLO1 11 April 2025 10:56:11 1 610.00 XLON 00332167652TRLO1 11 April 2025 10:56:11 148 610.00 XLON 00332167653TRLO1 11 April 2025 11:00:19 41 611.00 XLON 00332168214TRLO1 11 April 2025 11:00:19 80 611.00 XLON 00332168215TRLO1 11 April 2025 11:00:19 73 611.00 XLON 00332168216TRLO1 11 April 2025 11:00:19 79 611.00 XLON 00332168217TRLO1 11 April 2025 11:00:19 77 611.00 XLON 00332168218TRLO1 11 April 2025 11:16:09 352 614.00 XLON 00332168611TRLO1 11 April 2025 11:16:31 136 614.00 XLON 00332168613TRLO1 11 April 2025 11:16:58 136 614.00 XLON 00332168616TRLO1 11 April 2025 11:43:22 405 615.00 XLON 00332169780TRLO1 11 April 2025 12:26:52 554 616.00 XLON 00332170569TRLO1 11 April 2025 12:37:53 3 616.00 XLON 00332170820TRLO1 11 April 2025 12:37:53 136 616.00 XLON 00332170821TRLO1 11 April 2025 12:50:32 139 614.00 XLON 00332171034TRLO1 11 April 2025 12:50:32 138 614.00 XLON 00332171035TRLO1 11 April 2025 12:50:32 58 613.00 XLON 00332171036TRLO1 11 April 2025 12:50:32 77 613.00 XLON 00332171037TRLO1 11 April 2025 13:59:17 271 616.00 XLON 00332172440TRLO1 11 April 2025 13:59:17 135 616.00 XLON 00332172441TRLO1 11 April 2025 14:18:13 547 616.00 XLON 00332172946TRLO1 11 April 2025 14:18:13 170 615.00 XLON 00332172947TRLO1 11 April 2025 14:21:21 136 614.00 XLON 00332173246TRLO1 11 April 2025 14:21:21 556 614.00 XLON 00332173247TRLO1 11 April 2025 14:21:23 135 613.00 XLON 00332173249TRLO1 11 April 2025 14:21:23 270 613.00 XLON 00332173250TRLO1 11 April 2025 14:21:56 138 612.00 XLON 00332173294TRLO1 11 April 2025 14:21:56 137 612.00 XLON 00332173295TRLO1 11 April 2025 14:28:24 410 615.00 XLON 00332173779TRLO1 11 April 2025 14:32:38 267 614.00 XLON 00332173959TRLO1 11 April 2025 14:32:44 266 613.00 XLON 00332173974TRLO1 11 April 2025 14:39:48 269 616.00 XLON 00332174630TRLO1 11 April 2025 14:40:16 144 616.00 XLON 00332174653TRLO1 11 April 2025 14:40:16 81 616.00 XLON 00332174654TRLO1 11 April 2025 14:40:16 63 616.00 XLON 00332174655TRLO1 11 April 2025 14:42:17 144 615.00 XLON 00332174739TRLO1 11 April 2025 14:49:19 136 618.00 XLON 00332175380TRLO1 11 April 2025 14:49:22 142 617.00 XLON 00332175395TRLO1 11 April 2025 14:49:29 132 616.00 XLON 00332175409TRLO1 11 April 2025 15:01:51 132 615.00 XLON 00332176191TRLO1 11 April 2025 15:11:41 139 616.00 XLON 00332176867TRLO1 11 April 2025 15:20:56 141 615.00 XLON 00332177339TRLO1 11 April 2025 15:21:02 141 614.00 XLON 00332177346TRLO1 11 April 2025 15:22:16 133 613.00 XLON 00332177553TRLO1 11 April 2025 15:35:06 138 616.00 XLON 00332178281TRLO1 11 April 2025 15:45:13 135 617.00 XLON 00332178781TRLO1 11 April 2025 15:50:50 136 616.00 XLON 00332179043TRLO1 11 April 2025 15:51:43 79 616.00 XLON 00332179096TRLO1 11 April 2025 15:51:43 81 616.00 XLON 00332179097TRLO1 11 April 2025 15:56:14 111 615.00 XLON 00332179512TRLO1 11 April 2025 15:56:14 26 615.00 XLON 00332179513TRLO1 11 April 2025 15:56:14 137 615.00 XLON 00332179514TRLO1 11 April 2025 16:00:19 140 617.00 XLON 00332179992TRLO1 11 April 2025 16:00:19 39 617.00 XLON 00332179993TRLO1 11 April 2025 16:01:35 144 617.00 XLON 00332180075TRLO1 11 April 2025 16:01:35 274 616.00 XLON 00332180076TRLO1 11 April 2025 16:02:23 144 616.00 XLON 00332180111TRLO1 11 April 2025 16:02:23 2 616.00 XLON 00332180112TRLO1 11 April 2025 16:03:26 144 615.00 XLON 00332180142TRLO1 11 April 2025 16:05:29 136 614.00 XLON 00332180269TRLO1 11 April 2025 16:05:29 137 614.00 XLON 00332180270TRLO1 11 April 2025 16:15:28 137 614.00 XLON 00332180944TRLO1

