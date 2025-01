(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

30 January 2025 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the“Company”)

Transaction in Own Shares The Company announces that on 29 January 2025 it had purchased a total of 48,953 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, through the Company's broker Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE Number of ordinary shares purchased 48,953 - - Highest price paid (per ordinary share) 403.20p - - Lowest price paid (per ordinary share) 399.00p - - Volume weighted average price paid (per ordinary share) 401.07p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 05 September 2024.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 369,793,797 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 369,793,797.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT Currency GBP





Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID 29/01/2025 16:25:53 GBp 237 399.80 XLON xeaNNN@N@5H 29/01/2025 16:25:53 GBp 45 399.80 XLON xeaNNN@N@5T 29/01/2025 16:25:53 GBp 192 399.80 XLON xeaNNN@N@4Z 29/01/2025 16:25:52 GBp 200 399.80 XLON xeaNNN@N@4h 29/01/2025 16:25:40 GBp 294 399.80 XLON xeaNNN@N@8u 29/01/2025 16:25:09 GBp 301 399.80 XLON xeaNNN@N$jU 29/01/2025 16:25:04 GBp 60 399.80 XLON xeaNNN@N$gD 29/01/2025 16:16:38 GBp 236 399.40 XLON xeaNNN@NcIK 29/01/2025 16:16:38 GBp 339 399.60 XLON xeaNNN@NcIM 29/01/2025 16:16:35 GBp 400 399.80 XLON xeaNNN@NcVB 29/01/2025 16:16:35 GBp 500 399.80 XLON xeaNNN@NcVD 29/01/2025 16:15:37 GBp 434 400.20 XLON xeaNNN@Nd9p 29/01/2025 16:11:58 GBp 81 399.80 XLON xeaNNN@NYVE 29/01/2025 16:11:58 GBp 789 400.00 XLON xeaNNN@NYVI 29/01/2025 16:11:58 GBp 251 400.00 XLON xeaNNN@NYVK 29/01/2025 16:08:07 GBp 377 399.80 XLON xeaNNN@NkfL 29/01/2025 16:08:07 GBp 516 400.00 XLON xeaNNN@NkfU 29/01/2025 16:07:06 GBp 286 400.00 XLON xeaNNN@Nlcx 29/01/2025 16:07:06 GBp 58 400.00 XLON xeaNNN@Nlcz 29/01/2025 16:00:57 GBp 410 400.20 XLON xeaNNN@Ned6 29/01/2025 15:59:29 GBp 623 400.00 XLON xeaNNN@NfgO 29/01/2025 15:54:40 GBp 70 400.00 XLON xeaNNN@NKOL 29/01/2025 15:54:40 GBp 288 400.00 XLON xeaNNN@NKON 29/01/2025 15:53:54 GBp 638 400.00 XLON xeaNNN@NLBo 29/01/2025 15:52:11 GBp 325 400.20 XLON xeaNNN@NJeu 29/01/2025 15:52:11 GBp 193 400.20 XLON xeaNNN@NJe7 29/01/2025 15:52:11 GBp 193 400.20 XLON xeaNNN@NJe9 29/01/2025 15:50:48 GBp 6 400.20 XLON xeaNNN@NG5b 29/01/2025 15:50:35 GBp 5 400.20 XLON xeaNNN@NGKl 29/01/2025 15:50:29 GBp 24 400.20 XLON xeaNNN@NGVd 29/01/2025 15:49:20 GBp 4 400.20 XLON xeaNNN@NHGr 29/01/2025 15:47:30 GBp 291 400.40 XLON xeaNNN@NV@L 29/01/2025 15:47:30 GBp 50 400.40 XLON xeaNNN@NV@N 29/01/2025 15:47:30 GBp 364 400.40 XLON xeaNNN@NVx4 29/01/2025 15:47:25 GBp 90 400.40 XLON xeaNNN@NV2O 29/01/2025 15:47:25 GBp 49 400.40 XLON xeaNNN@NVC0 29/01/2025 15:47:24 GBp 520 400.40 XLON xeaNNN@NVEC 29/01/2025 15:47:23 GBp 594 400.40 XLON xeaNNN@NV9y 29/01/2025 15:47:23 GBp 74 400.40 XLON xeaNNN@NV9E 29/01/2025 15:47:23 GBp 358 400.40 XLON xeaNNN@NV9K 29/01/2025 15:47:23 GBp 120 400.40 XLON xeaNNN@NV9M 29/01/2025 15:47:23 GBp 466 400.40 XLON xeaNNN@NV9T 29/01/2025 15:36:38 GBp 184 400.40 XLON xeaNNN@N4Ay 29/01/2025 15:36:38 GBp 313 400.40 XLON xeaNNN@N4A6 29/01/2025 15:36:38 GBp 288 400.60 XLON xeaNNN@N4A8 29/01/2025 15:36:38 GBp 91 400.60 XLON xeaNNN@N4AA 29/01/2025 15:26:14 GBp 4 400.40 XLON xeaNNN@NAys 29/01/2025 15:26:14 GBp 1,336 400.60 XLON xeaNNN@NAyx 29/01/2025 15:26:14 GBp 200 400.60 XLON xeaNNN@NAy@ 29/01/2025 15:26:05 GBp 185 400.60 XLON xeaNNN@NA2z 29/01/2025 15:26:05 GBp 52 400.60 XLON xeaNNN@NA2R 29/01/2025 15:25:28 GBp 186 400.60 XLON xeaNNN@NBxM 29/01/2025 15:25:28 GBp 187 400.60 XLON xeaNNN@NBwr 29/01/2025 15:25:27 GBp 215 400.60 XLON xeaNNN@NB5B 29/01/2025 15:25:27 GBp 521 400.60 XLON xeaNNN@NB4t 29/01/2025 15:25:25 GBp 600 400.60 XLON xeaNNN@NBCX 29/01/2025 15:11:53 GBp 383 399.80 XLON xeaNNN@G$ux 29/01/2025 15:09:23 GBp 7 400.00 XLON xeaNNN@GwYW 29/01/2025 15:09:23 GBp 395 399.80 XLON xeaNNN@GwYh 29/01/2025 15:06:18 GBp 73 400.00 XLON xeaNNN@GuLe 29/01/2025 15:06:18 GBp 34 399.80 XLON xeaNNN@GuLl 29/01/2025 14:54:43 GBp 637 399.80 XLON xeaNNN@GidQ 29/01/2025 14:53:01 GBp 125 400.00 XLON xeaNNN@Gj1a 29/01/2025 14:53:01 GBp 120 400.00 XLON xeaNNN@Gj1c 29/01/2025 14:53:01 GBp 1 400.00 XLON xeaNNN@Gj1e 29/01/2025 14:50:04 GBp 494 400.00 XLON xeaNNN@GenY 29/01/2025 14:49:29 GBp 354 400.00 XLON xeaNNN@GeTO 29/01/2025 14:41:31 GBp 295 399.40 XLON xeaNNN@GGW3 29/01/2025 14:41:25 GBp 372 399.60 XLON xeaNNN@GGgs 29/01/2025 14:40:16 GBp 116 399.80 XLON xeaNNN@GHsV 29/01/2025 14:40:10 GBp 238 399.80 XLON xeaNNN@GHzT 29/01/2025 14:40:10 GBp 1,299 400.00 XLON xeaNNN@GHyZ 29/01/2025 14:34:45 GBp 94 399.80 XLON xeaNNN@GTNK 29/01/2025 14:34:45 GBp 250 399.80 XLON xeaNNN@GTNM 29/01/2025 14:26:09 GBp 1 399.00 XLON xeaNNN@G5pL 29/01/2025 14:26:09 GBp 554 399.20 XLON xeaNNN@G5pQ 29/01/2025 14:26:09 GBp 542 399.40 XLON xeaNNN@G5o$ 29/01/2025 14:17:32 GBp 277 399.40 XLON xeaNNN@GFEQ 29/01/2025 14:12:12 GBp 172 399.60 XLON xeaNNN@GB9Q 29/01/2025 14:10:03 GBp 200 399.60 XLON xeaNNN@G9rB 29/01/2025 14:10:01 GBp 330 399.60 XLON xeaNNN@G9t1 29/01/2025 14:09:39 GBp 63 399.60 XLON xeaNNN@G9xf 29/01/2025 14:09:39 GBp 564 399.60 XLON xeaNNN@G9xp 29/01/2025 14:05:41 GBp 246 399.80 XLON xeaNNN@HtUq 29/01/2025 14:05:40 GBp 354 400.00 XLON xeaNNN@HtUy 29/01/2025 14:00:17 GBp 7 400.20 XLON xeaNNN@HpXf 29/01/2025 13:50:18 GBp 304 399.80 XLON xeaNNN@HzEd 29/01/2025 13:50:18 GBp 438 400.00 XLON xeaNNN@HzEf 29/01/2025 13:45:08 GBp 389 400.20 XLON xeaNNN@Hu2L 29/01/2025 13:36:30 GBp 213 400.20 XLON xeaNNN@HYzK 29/01/2025 13:36:30 GBp 306 400.40 XLON xeaNNN@HYzM 29/01/2025 13:30:25 GBp 147 400.60 XLON xeaNNN@HkCK 29/01/2025 13:28:27 GBp 196 400.80 XLON xeaNNN@Hl9e 29/01/2025 13:25:33 GBp 327 401.00 XLON xeaNNN@HjFL 29/01/2025 13:25:33 GBp 372 401.20 XLON xeaNNN@HjEb 29/01/2025 13:25:33 GBp 8 401.20 XLON xeaNNN@HjEd 29/01/2025 13:18:01 GBp 106 401.40 XLON xeaNNN@HfRR 29/01/2025 13:18:01 GBp 106 401.40 XLON xeaNNN@HfRT 29/01/2025 13:18:01 GBp 64 401.40 XLON xeaNNN@HfRV 29/01/2025 13:15:19 GBp 41 401.60 XLON xeaNNN@HNmh 29/01/2025 13:15:19 GBp 275 401.60 XLON xeaNNN@HNmj 29/01/2025 13:15:19 GBp 200 401.80 XLON xeaNNN@HNmk 29/01/2025 13:08:44 GBp 401 401.60 XLON xeaNNN@HIIF 29/01/2025 13:01:34 GBp 213 401.80 XLON xeaNNN@HVco 29/01/2025 13:01:34 GBp 126 401.80 XLON xeaNNN@HVcq 29/01/2025 12:51:40 GBp 191 402.20 XLON xeaNNN@HOqy 29/01/2025 12:51:40 GBp 278 402.40 XLON xeaNNN@HOq7 29/01/2025 12:43:48 GBp 214 402.40 XLON xeaNNN@H4Gg 29/01/2025 12:43:02 GBp 105 402.40 XLON xeaNNN@H5gX 29/01/2025 12:42:59 GBp 359 402.60 XLON xeaNNN@H5qA 29/01/2025 12:41:48 GBp 21 403.00 XLON xeaNNN@H5V$ 29/01/2025 12:41:48 GBp 1,000 403.00 XLON xeaNNN@H5V1 29/01/2025 12:41:48 GBp 79 403.00 XLON xeaNNN@H5V3 29/01/2025 12:41:48 GBp 354 402.80 XLON xeaNNN@H5VF 29/01/2025 12:29:28 GBp 253 402.80 XLON xeaNNN@HD1u 29/01/2025 12:05:42 GBp 318 401.80 XLON xeaNNN@IwgX 29/01/2025 12:04:03 GBp 380 401.80 XLON xeaNNN@IxAd 29/01/2025 12:04:03 GBp 76 401.80 XLON xeaNNN@IxAf 29/01/2025 12:04:03 GBp 447 402.00 XLON xeaNNN@IxA3 29/01/2025 11:59:57 GBp 266 402.60 XLON xeaNNN@IcTK 29/01/2025 11:59:57 GBp 1 402.60 XLON xeaNNN@IcTM 29/01/2025 11:57:00 GBp 201 402.60 XLON xeaNNN@Ia8R 29/01/2025 11:57:00 GBp 2 402.60 XLON xeaNNN@Ia8T 29/01/2025 11:54:03 GBp 3 402.60 XLON xeaNNN@IYl@ 29/01/2025 11:54:03 GBp 156 402.60 XLON xeaNNN@IYl2 29/01/2025 11:52:13 GBp 55 402.60 XLON xeaNNN@IZac 29/01/2025 11:52:13 GBp 55 402.60 XLON xeaNNN@IZae 29/01/2025 11:52:13 GBp 150 402.60 XLON xeaNNN@IZak 29/01/2025 11:31:17 GBp 356 401.60 XLON xeaNNN@IMRA 29/01/2025 11:28:51 GBp 371 401.80 XLON xeaNNN@IKz$ 29/01/2025 11:28:51 GBp 246 401.60 XLON xeaNNN@IKz4 29/01/2025 11:28:51 GBp 354 401.80 XLON xeaNNN@IKz6 29/01/2025 11:26:15 GBp 169 402.00 XLON xeaNNN@ILEj 29/01/2025 11:26:15 GBp 259 402.00 XLON xeaNNN@ILEs 29/01/2025 11:01:30 GBp 34 401.40 XLON xeaNNN@I7$S 29/01/2025 11:01:29 GBp 363 401.60 XLON xeaNNN@I7@x 29/01/2025 10:55:19 GBp 287 402.80 XLON xeaNNN@I2wY 29/01/2025 10:50:17 GBp 151 402.40 XLON xeaNNN@I0Rc 29/01/2025 10:50:17 GBp 219 402.60 XLON xeaNNN@I0Re 29/01/2025 10:48:29 GBp 368 402.80 XLON xeaNNN@I1IZ 29/01/2025 10:38:20 GBp 205 402.80 XLON xeaNNN@IA2k 29/01/2025 10:38:19 GBp 295 403.00 XLON xeaNNN@IA2O 29/01/2025 10:28:55 GBp 216 402.60 XLON xeaNNN@JqLm 29/01/2025 10:28:55 GBp 398 402.80 XLON xeaNNN@JqLv 29/01/2025 10:28:50 GBp 381 403.00 XLON xeaNNN@JqGr 29/01/2025 10:27:31 GBp 193 403.20 XLON xeaNNN@JrFq 29/01/2025 10:24:43 GBp 56 403.20 XLON xeaNNN@Jph0 29/01/2025 10:24:43 GBp 94 403.20 XLON xeaNNN@Jph2 29/01/2025 10:15:29 GBp 592 402.20 XLON xeaNNN@Jy3a 29/01/2025 10:01:13 GBp 292 401.80 XLON xeaNNN@Ja50 29/01/2025 09:54:05 GBp 315 402.20 XLON xeaNNN@JWvu 29/01/2025 09:51:45 GBp 274 402.40 XLON xeaNNN@JX2W 29/01/2025 09:48:26 GBp 138 402.40 XLON xeaNNN@Jl@Q 29/01/2025 09:41:58 GBp 52 401.80 XLON xeaNNN@Jh@o 29/01/2025 09:41:55 GBp 110 401.80 XLON xeaNNN@Jhvf 29/01/2025 09:41:55 GBp 234 402.00 XLON xeaNNN@Jhvh 29/01/2025 09:41:55 GBp 547 402.20 XLON xeaNNN@Jhvs 29/01/2025 09:34:39 GBp 12 402.40 XLON xeaNNN@JNZF 29/01/2025 09:34:39 GBp 141 402.40 XLON xeaNNN@JNZH 29/01/2025 09:34:37 GBp 31 402.40 XLON xeaNNN@JNYF 29/01/2025 09:34:37 GBp 353 402.40 XLON xeaNNN@JNYH 29/01/2025 09:33:50 GBp 354 402.80 XLON xeaNNN@JN6i 29/01/2025 09:33:50 GBp 246 402.60 XLON xeaNNN@JN6p 29/01/2025 09:28:47 GBp 200 403.00 XLON xeaNNN@JIr7 29/01/2025 09:23:02 GBp 38 402.40 XLON xeaNNN@JHi0 29/01/2025 09:23:02 GBp 124 402.40 XLON xeaNNN@JHi2 29/01/2025 09:23:02 GBp 192 402.40 XLON xeaNNN@JHi4 29/01/2025 09:20:27 GBp 138 402.20 XLON xeaNNN@JU0R 29/01/2025 09:20:27 GBp 246 401.80 XLON xeaNNN@JU3Y 29/01/2025 09:20:27 GBp 354 402.00 XLON xeaNNN@JU3a 29/01/2025 09:07:22 GBp 234 402.80 XLON xeaNNN@J7Re 29/01/2025 09:07:22 GBp 54 402.80 XLON xeaNNN@J7Rg 29/01/2025 09:07:22 GBp 1,626 402.80 XLON xeaNNN@J7Rp 29/01/2025 09:07:22 GBp 185 402.80 XLON xeaNNN@J7Rv 29/01/2025 09:07:22 GBp 207 402.80 XLON xeaNNN@J7Rx 29/01/2025 09:07:21 GBp 989 402.80 XLON xeaNNN@J7R3 29/01/2025 09:07:21 GBp 167 402.40 XLON xeaNNN@J7RI 29/01/2025 09:07:21 GBp 200 402.60 XLON xeaNNN@J7RK 29/01/2025 09:07:21 GBp 375 402.60 XLON xeaNNN@J7RT 29/01/2025 08:15:03 GBp 354 401.20 XLON xeaNNN@CY2h 29/01/2025 08:09:02 GBp 1,058 400.40 XLON xeaNNN@CX$c