(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

10 January 2025 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the“Company”)

Transaction in Own Shares The Company announces that on 09 January 2025 it had purchased a total of 298,192 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, through the Company's broker Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE Number of ordinary shares purchased 170,725 93,667 33,800 Highest price paid (per ordinary share) 375.00p 375.00p 374.80p Lowest price paid (per ordinary share) 356.40p 357.00p 356.40p Volume weighted average price paid (per ordinary share) 370.05p 369.97p 369.78p

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 05 September 2024.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 371,032,265 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 371,032,265.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT Currency GBP





Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID 09/01/2025 16:28:18 GBp 1,316 372.80 BATE xeaNKh1S7yu 09/01/2025 16:28:18 GBp 595 372.80 BATE xeaNKh1S7yw 09/01/2025 16:26:04 GBp 131 372.60 CHIX xeaNKh1S5go 09/01/2025 16:26:04 GBp 280 372.60 XLON xeaNKh1S5gk 09/01/2025 16:26:04 GBp 720 372.60 XLON xeaNKh1S5gm 09/01/2025 16:26:03 GBp 1,545 372.80 XLON xeaNKh1S5gD 09/01/2025 16:26:03 GBp 340 372.80 XLON xeaNKh1S5gF 09/01/2025 16:26:03 GBp 60 372.80 XLON xeaNKh1S5gH 09/01/2025 16:26:03 GBp 25 372.80 XLON xeaNKh1S5gJ 09/01/2025 16:26:03 GBp 286 372.80 XLON xeaNKh1S5gN 09/01/2025 16:26:03 GBp 126 372.80 XLON xeaNKh1S5gL 09/01/2025 16:26:03 GBp 65 372.80 CHIX xeaNKh1S5gV 09/01/2025 16:26:03 GBp 38 372.80 CHIX xeaNKh1S5rb 09/01/2025 16:26:03 GBp 220 372.80 CHIX xeaNKh1S5rd 09/01/2025 16:26:03 GBp 6 372.80 CHIX xeaNKh1S5rf 09/01/2025 16:26:03 GBp 246 372.80 CHIX xeaNKh1S5rX 09/01/2025 16:26:03 GBp 92 372.80 CHIX xeaNKh1S5rZ 09/01/2025 16:26:03 GBp 136 372.60 XLON xeaNKh1S5ri 09/01/2025 16:26:03 GBp 250 372.60 XLON xeaNKh1S5rk 09/01/2025 16:26:03 GBp 232 372.60 XLON xeaNKh1S5rm 09/01/2025 16:26:03 GBp 225 372.60 XLON xeaNKh1S5ro 09/01/2025 16:26:03 GBp 410 372.60 BATE xeaNKh1S5rq 09/01/2025 16:26:03 GBp 235 372.60 BATE xeaNKh1S5rs 09/01/2025 16:25:38 GBp 290 372.80 BATE xeaNKh1S5BC 09/01/2025 16:24:02 GBp 1 372.60 XLON xeaNKh1S3hE 09/01/2025 16:24:01 GBp 4 372.60 XLON xeaNKh1S3gW 09/01/2025 16:24:01 GBp 35 372.60 XLON xeaNKh1S3gO 09/01/2025 16:23:49 GBp 1 372.60 XLON xeaNKh1S3wd 09/01/2025 16:23:48 GBp 4 372.60 XLON xeaNKh1S3wG 09/01/2025 16:23:48 GBp 38 372.60 XLON xeaNKh1S352 09/01/2025 16:23:47 GBp 30 372.60 XLON xeaNKh1S34a 09/01/2025 16:23:47 GBp 280 372.60 XLON xeaNKh1S34Y 09/01/2025 16:23:47 GBp 250 372.60 XLON xeaNKh1S34u 09/01/2025 16:23:32 GBp 4 372.60 XLON xeaNKh1S3HL 09/01/2025 16:23:31 GBp 30 372.60 XLON xeaNKh1S3Gl 09/01/2025 16:23:31 GBp 250 372.60 XLON xeaNKh1S3GG 09/01/2025 16:23:29 GBp 4 372.60 XLON xeaNKh1S3VR 09/01/2025 16:23:29 GBp 34 372.60 XLON xeaNKh1S3U9 09/01/2025 16:23:29 GBp 27 372.60 XLON xeaNKh1S3PA 09/01/2025 16:23:29 GBp 240 372.60 XLON xeaNKh1S3PC 09/01/2025 16:23:29 GBp 16 372.60 XLON xeaNKh1S3PE 09/01/2025 16:22:38 GBp 206 372.60 XLON xeaNKh1S0BQ 09/01/2025 16:22:30 GBp 1 372.60 XLON xeaNKh1S0Vc 09/01/2025 16:22:30 GBp 10 372.60 XLON xeaNKh1S0VT 09/01/2025 16:22:30 GBp 29 372.60 XLON xeaNKh1S0U1 09/01/2025 16:22:30 GBp 12 372.60 XLON xeaNKh1S0U3 09/01/2025 16:21:44 GBp 98 372.40 BATE xeaNKh1S16@ 09/01/2025 16:21:01 GBp 306 372.60 CHIX xeaNKh1SEfE 09/01/2025 16:20:59 GBp 369 372.60 BATE xeaNKh1SEg$ 09/01/2025 16:20:58 GBp 1,330 372.60 XLON xeaNKh1SEgR 09/01/2025 16:20:58 GBp 258 373.00 XLON xeaNKh1SEro 09/01/2025 16:20:58 GBp 1,000 373.00 XLON xeaNKh1SErq 09/01/2025 16:20:58 GBp 178 373.00 XLON xeaNKh1SErs 09/01/2025 16:20:58 GBp 261 372.80 XLON xeaNKh1SErz 09/01/2025 16:20:58 GBp 177 372.80 XLON xeaNKh1SEr$ 09/01/2025 16:20:58 GBp 191 372.80 BATE xeaNKh1SEr1 09/01/2025 16:20:58 GBp 135 372.80 CHIX xeaNKh1SEr3 09/01/2025 16:20:58 GBp 495 372.80 CHIX xeaNKh1SEr5 09/01/2025 16:20:58 GBp 1,462 373.00 XLON xeaNKh1SErK 09/01/2025 16:20:57 GBp 1,547 373.00 XLON xeaNKh1SEqM 09/01/2025 16:17:24 GBp 1,433 372.80 XLON xeaNKh1SDec 09/01/2025 16:17:14 GBp 16 373.00 XLON xeaNKh1SDmf 09/01/2025 16:16:19 GBp 748 372.80 XLON xeaNKh1SAZ7 09/01/2025 16:16:10 GBp 226 372.80 XLON xeaNKh1SAeP 09/01/2025 16:16:10 GBp 180 372.80 XLON xeaNKh1SAhh 09/01/2025 16:16:10 GBp 1,100 372.80 XLON xeaNKh1SAhj 09/01/2025 16:16:10 GBp 503 372.60 XLON xeaNKh1SAhm 09/01/2025 16:16:10 GBp 1,141 372.60 BATE xeaNKh1SAho 09/01/2025 16:16:10 GBp 392 372.60 BATE xeaNKh1SAhq 09/01/2025 16:16:10 GBp 600 372.80 XLON xeaNKh1SAh4 09/01/2025 16:16:10 GBp 853 372.80 XLON xeaNKh1SAhA 09/01/2025 16:16:10 GBp 1,234 372.80 BATE xeaNKh1SAhC 09/01/2025 16:16:06 GBp 77 372.80 XLON xeaNKh1SAtV 09/01/2025 16:16:05 GBp 304 372.80 XLON xeaNKh1SAnA 09/01/2025 16:16:05 GBp 254 373.00 CHIX xeaNKh1SAmB 09/01/2025 16:16:05 GBp 902 373.00 XLON xeaNKh1SApY 09/01/2025 16:16:05 GBp 228 373.00 CHIX xeaNKh1SApi 09/01/2025 16:16:05 GBp 843 373.00 XLON xeaNKh1SApe 09/01/2025 16:16:05 GBp 843 373.00 BATE xeaNKh1SApg 09/01/2025 16:15:12 GBp 101 373.00 CHIX xeaNKh1SAPv 09/01/2025 16:15:12 GBp 544 373.00 XLON xeaNKh1SAOc 09/01/2025 16:15:11 GBp 299 373.00 XLON xeaNKh1SAO5 09/01/2025 16:15:11 GBp 50 373.00 CHIX xeaNKh1SAOB 09/01/2025 16:15:11 GBp 270 373.00 CHIX xeaNKh1SAOD 09/01/2025 16:15:11 GBp 369 373.00 BATE xeaNKh1SAOF 09/01/2025 16:15:11 GBp 343 373.20 XLON xeaNKh1SAOH 09/01/2025 16:15:11 GBp 250 373.20 XLON xeaNKh1SAOJ 09/01/2025 16:15:11 GBp 250 373.20 XLON xeaNKh1SAOL 09/01/2025 16:15:11 GBp 731 373.20 CHIX xeaNKh1SAON 09/01/2025 16:15:11 GBp 843 373.20 BATE xeaNKh1SAOP 09/01/2025 16:13:39 GBp 109 373.20 XLON xeaNKh1S8eZ 09/01/2025 16:13:31 GBp 1 373.40 XLON xeaNKh1S8pG 09/01/2025 16:13:30 GBp 3 373.40 XLON xeaNKh1S8op 09/01/2025 16:13:30 GBp 32 373.40 XLON xeaNKh1S8zp 09/01/2025 16:13:29 GBp 250 373.40 XLON xeaNKh1S8zR 09/01/2025 16:13:29 GBp 11 373.40 XLON xeaNKh1S8yz 09/01/2025 16:13:29 GBp 28 373.40 XLON xeaNKh1S8yE 09/01/2025 16:12:08 GBp 83 373.40 XLON xeaNKh1S9oz 09/01/2025 16:12:08 GBp 96 373.40 XLON xeaNKh1S9oM 09/01/2025 16:12:08 GBp 7 373.40 XLON xeaNKh1S9oO 09/01/2025 16:12:08 GBp 206 373.40 XLON xeaNKh1S9oQ 09/01/2025 16:12:08 GBp 186 373.40 XLON xeaNKh1S9oS 09/01/2025 16:12:08 GBp 250 373.40 XLON xeaNKh1S9za 09/01/2025 16:12:08 GBp 179 373.40 XLON xeaNKh1S9zY 09/01/2025 16:12:08 GBp 89 373.40 XLON xeaNKh1S9zc 09/01/2025 16:12:08 GBp 437 373.40 XLON xeaNKh1S9z5 09/01/2025 16:12:08 GBp 87 373.40 XLON xeaNKh1S9z9 09/01/2025 16:12:08 GBp 476 373.40 XLON xeaNKh1S9zN 09/01/2025 16:12:08 GBp 47 373.40 XLON xeaNKh1S9zP 09/01/2025 16:12:08 GBp 388 373.40 XLON xeaNKh1S9$Y 09/01/2025 16:12:07 GBp 1,000 373.40 XLON xeaNKh1S9$4 09/01/2025 16:12:07 GBp 250 373.40 XLON xeaNKh1S9$6 09/01/2025 16:12:07 GBp 1,250 373.40 XLON xeaNKh1S9$8 09/01/2025 16:12:07 GBp 97 373.40 XLON xeaNKh1S9$A 09/01/2025 16:12:07 GBp 503 373.40 XLON xeaNKh1S9$C 09/01/2025 16:11:14 GBp 144 373.20 XLON xeaNKh1Tsi2 09/01/2025 16:11:14 GBp 745 373.20 XLON xeaNKh1Tsi4 09/01/2025 16:11:14 GBp 294 373.20 BATE xeaNKh1TsiB 09/01/2025 16:11:14 GBp 369 373.00 XLON xeaNKh1TsiE 09/01/2025 16:11:14 GBp 369 373.00 BATE xeaNKh1TsiG 09/01/2025 16:11:14 GBp 358 373.00 CHIX xeaNKh1TsiI 09/01/2025 16:11:14 GBp 191 373.20 CHIX xeaNKh1TsiK 09/01/2025 16:11:14 GBp 191 373.20 XLON xeaNKh1TsiM 09/01/2025 16:11:14 GBp 185 373.20 XLON xeaNKh1Tsla 09/01/2025 16:11:14 GBp 512 373.20 CHIX xeaNKh1Tslc 09/01/2025 16:11:14 GBp 506 373.20 BATE xeaNKh1Tsle 09/01/2025 16:11:14 GBp 337 373.20 BATE xeaNKh1Tslg 09/01/2025 16:11:14 GBp 658 373.20 XLON xeaNKh1TslY 09/01/2025 16:10:30 GBp 81 373.40 XLON xeaNKh1Ts9X 09/01/2025 16:10:30 GBp 232 373.40 XLON xeaNKh1Ts9Z 09/01/2025 16:10:30 GBp 400 373.40 XLON xeaNKh1TsET 09/01/2025 16:10:30 GBp 96 373.40 XLON xeaNKh1TsEV 09/01/2025 16:10:30 GBp 233 373.20 XLON xeaNKh1Ts9x 09/01/2025 16:10:30 GBp 469 373.20 XLON xeaNKh1Ts9v 09/01/2025 16:10:30 GBp 91 372.60 XLON xeaNKh1Ts9@ 09/01/2025 16:10:29 GBp 365 373.20 XLON xeaNKh1Ts9A 09/01/2025 16:10:29 GBp 86 373.20 XLON xeaNKh1Ts9C 09/01/2025 16:10:29 GBp 41 373.20 CHIX xeaNKh1Ts9I 09/01/2025 16:10:29 GBp 349 373.20 XLON xeaNKh1Ts9Q 09/01/2025 16:10:29 GBp 146 373.20 XLON xeaNKh1Ts9S 09/01/2025 16:10:29 GBp 573 373.20 XLON xeaNKh1Ts9U 09/01/2025 16:10:29 GBp 337 373.20 XLON xeaNKh1Ts8W 09/01/2025 16:10:29 GBp 54 373.20 XLON xeaNKh1Ts8Y 09/01/2025 16:10:29 GBp 372 373.20 CHIX xeaNKh1Ts8d 09/01/2025 16:05:26 GBp 43 372.80 XLON xeaNKh1To29 09/01/2025 16:05:26 GBp 124 372.40 BATE xeaNKh1To2G 09/01/2025 16:04:07 GBp 83 372.40 XLON xeaNKh1Tp2n 09/01/2025 16:04:00 GBp 84 372.20 BATE xeaNKh1TpL3 09/01/2025 15:56:10 GBp 57 371.20 XLON xeaNKh1Tz1A 09/01/2025 15:55:55 GBp 23 371.00 XLON xeaNKh1TzHF 09/01/2025 15:55:55 GBp 109 371.00 XLON xeaNKh1TzHH 09/01/2025 15:55:55 GBp 83 371.00 XLON xeaNKh1TzHU 09/01/2025 15:55:55 GBp 267 371.00 XLON xeaNKh1TzGa 09/01/2025 15:55:55 GBp 36 371.00 XLON xeaNKh1TzGW 09/01/2025 15:55:55 GBp 21 371.00 XLON xeaNKh1TzGY 09/01/2025 15:55:48 GBp 178 370.60 XLON xeaNKh1TzTG 09/01/2025 15:55:48 GBp 878 370.80 XLON xeaNKh1TzSn 09/01/2025 15:55:48 GBp 216 370.60 BATE xeaNKh1TzSs 09/01/2025 15:55:48 GBp 66 370.80 XLON xeaNKh1TzSu 09/01/2025 15:55:48 GBp 155 370.80 XLON xeaNKh1TzSw 09/01/2025 15:55:48 GBp 53 370.80 CHIX xeaNKh1TzSy 09/01/2025 15:55:48 GBp 54 370.80 BATE xeaNKh1TzS@ 09/01/2025 15:55:47 GBp 306 370.80 BATE xeaNKh1TzS0 09/01/2025 15:55:47 GBp 259 371.00 CHIX xeaNKh1TzS2 09/01/2025 15:55:47 GBp 302 371.00 BATE xeaNKh1TzS4 09/01/2025 15:55:47 GBp 19 371.00 BATE xeaNKh1TzVe 09/01/2025 15:55:47 GBp 190 371.00 BATE xeaNKh1TzVs 09/01/2025 15:55:47 GBp 83 371.40 XLON xeaNKh1TzVy 09/01/2025 15:55:47 GBp 422 371.40 XLON xeaNKh1TzVC 09/01/2025 15:55:47 GBp 662 371.40 XLON xeaNKh1TzVE 09/01/2025 15:55:47 GBp 267 371.40 XLON xeaNKh1TzVG 09/01/2025 15:55:47 GBp 220 371.60 CHIX xeaNKh1TzUZ 09/01/2025 15:55:47 GBp 172 371.60 CHIX xeaNKh1TzUX 09/01/2025 15:55:47 GBp 3 371.60 CHIX xeaNKh1TzUb 09/01/2025 15:55:47 GBp 40 371.40 CHIX xeaNKh1TzUf 09/01/2025 15:55:47 GBp 211 371.40 CHIX xeaNKh1TzUh 09/01/2025 15:55:47 GBp 364 371.60 CHIX xeaNKh1TzVT 09/01/2025 15:55:47 GBp 36 371.60 CHIX xeaNKh1TzVV 09/01/2025 15:55:47 GBp 7 371.00 BATE xeaNKh1TzUp 09/01/2025 15:55:47 GBp 221 371.00 XLON xeaNKh1TzUq 09/01/2025 15:55:47 GBp 369 371.20 XLON xeaNKh1TzUs 09/01/2025 15:55:47 GBp 284 371.20 CHIX xeaNKh1TzUu 09/01/2025 15:55:47 GBp 369 371.20 BATE xeaNKh1TzUw 09/01/2025 15:55:47 GBp 593 371.40 XLON xeaNKh1TzUy 09/01/2025 15:55:47 GBp 250 371.40 XLON xeaNKh1TzU@ 09/01/2025 15:55:47 GBp 409 371.40 CHIX xeaNKh1TzU0 09/01/2025 15:55:47 GBp 240 371.40 BATE xeaNKh1TzU2 09/01/2025 15:55:47 GBp 250 371.40 BATE xeaNKh1TzU4 09/01/2025 15:55:47 GBp 353 371.40 BATE xeaNKh1TzU6 09/01/2025 15:54:58 GBp 194 371.40 XLON xeaNKh1Tw0c 09/01/2025 15:52:37 GBp 533 371.20 BATE xeaNKh1TuiW 09/01/2025 15:51:37 GBp 465 371.20 BATE xeaNKh1TuGd 09/01/2025 15:51:36 GBp 843 371.20 XLON xeaNKh1TuJ8 09/01/2025 15:51:36 GBp 437 371.20 BATE xeaNKh1TuJA 09/01/2025 15:51:36 GBp 996 371.20 BATE xeaNKh1TuJC 09/01/2025 15:51:22 GBp 221 371.40 XLON xeaNKh1TvXF 09/01/2025 15:51:22 GBp 369 371.60 XLON xeaNKh1TvXL 09/01/2025 15:51:22 GBp 235 371.60 CHIX xeaNKh1TvXN 09/01/2025 15:51:22 GBp 1,145 371.60 BATE xeaNKh1TvXP 09/01/2025 15:51:22 GBp 1,946 371.60 BATE xeaNKh1TvXR 09/01/2025 15:51:22 GBp 801 371.60 BATE xeaNKh1TvXT 09/01/2025 15:51:22 GBp 4,365 371.80 BATE xeaNKh1TvWX 09/01/2025 15:51:22 GBp 843 371.80 XLON xeaNKh1TvXV 09/01/2025 15:35:13 GBp 201 371.60 BATE xeaNKh1TgEs 09/01/2025 15:35:13 GBp 250 371.80 XLON xeaNKh1TgE2 09/01/2025 15:35:13 GBp 369 371.80 BATE xeaNKh1TgE4 09/01/2025 15:35:13 GBp 119 371.80 XLON xeaNKh1TgE6 09/01/2025 15:35:12 GBp 235 371.80 CHIX xeaNKh1Tg9f 09/01/2025 15:35:12 GBp 30 372.40 XLON xeaNKh1Tg9h 09/01/2025 15:35:12 GBp 86 372.20 XLON xeaNKh1Tg9j 09/01/2025 15:35:12 GBp 50 372.20 XLON xeaNKh1Tg9l 09/01/2025 15:35:12 GBp 714 372.00 XLON xeaNKh1Tg9m 09/01/2025 15:35:12 GBp 338 372.00 CHIX xeaNKh1Tg9q 09/01/2025 15:35:12 GBp 843 372.00 BATE xeaNKh1Tg9u 09/01/2025 15:35:12 GBp 129 372.00 XLON xeaNKh1Tg9o 09/01/2025 15:35:12 GBp 390 372.40 XLON xeaNKh1Tg9y 09/01/2025 15:35:12 GBp 88 372.40 XLON xeaNKh1Tg9@ 09/01/2025 15:35:12 GBp 565 372.40 CHIX xeaNKh1Tg95 09/01/2025 15:35:12 GBp 185 372.40 XLON xeaNKh1Tg9F 09/01/2025 15:35:12 GBp 4,217 372.40 XLON xeaNKh1Tg9H 09/01/2025 15:35:12 GBp 318 372.40 CHIX xeaNKh1Tg9I 09/01/2025 15:35:12 GBp 72 372.40 CHIX xeaNKh1Tg9K 09/01/2025 15:30:08 GBp 17 372.20 XLON xeaNKh1TNWo 09/01/2025 15:22:50 GBp 37 371.40 XLON xeaNKh1TGH5 09/01/2025 15:22:50 GBp 517 371.60 XLON xeaNKh1TGHV 09/01/2025 15:22:50 GBp 796 371.60 BATE xeaNKh1TGGX 09/01/2025 15:22:47 GBp 115 371.60 XLON xeaNKh1TGJ0 09/01/2025 15:22:47 GBp 164 371.60 XLON xeaNKh1TGJ2 09/01/2025 15:22:47 GBp 93 372.20 XLON xeaNKh1TGJ7 09/01/2025 15:22:47 GBp 394 372.20 XLON xeaNKh1TGJ9 09/01/2025 15:22:47 GBp 600 372.00 XLON xeaNKh1TGJB 09/01/2025 15:22:47 GBp 1,685 372.20 XLON xeaNKh1TGIZ 09/01/2025 15:22:47 GBp 114 372.00 CHIX xeaNKh1TGIe 09/01/2025 15:22:47 GBp 433 372.00 BATE xeaNKh1TGIg 09/01/2025 15:22:47 GBp 1,000 372.00 BATE xeaNKh1TGIi 09/01/2025 15:22:47 GBp 362 372.00 XLON xeaNKh1TGIc 09/01/2025 15:22:47 GBp 1,002 372.20 XLON xeaNKh1TGIo 09/01/2025 15:22:41 GBp 69 372.20 XLON xeaNKh1TGVG 09/01/2025 15:22:41 GBp 577 372.20 XLON xeaNKh1TGVK 09/01/2025 15:22:41 GBp 679 372.40 XLON xeaNKh1TGUY 09/01/2025 15:22:41 GBp 369 372.20 XLON xeaNKh1TGUk 09/01/2025 15:22:41 GBp 843 372.40 XLON xeaNKh1TGUm 09/01/2025 15:22:41 GBp 377 372.20 CHIX xeaNKh1TGUo 09/01/2025 15:22:41 GBp 369 372.20 BATE xeaNKh1TGUq 09/01/2025 15:22:41 GBp 843 372.40 BATE xeaNKh1TGUs 09/01/2025 15:22:41 GBp 540 372.40 CHIX xeaNKh1TGUu 09/01/2025 15:21:10 GBp 142 372.40 BATE xeaNKh1TUcP 09/01/2025 15:21:10 GBp 369 372.40 BATE xeaNKh1TUXn 09/01/2025 15:21:10 GBp 71 372.40 CHIX xeaNKh1TUXr 09/01/2025 15:21:10 GBp 164 372.40 CHIX xeaNKh1TUXt 09/01/2025 15:21:10 GBp 28 372.60 XLON xeaNKh1TUXv 09/01/2025 15:21:10 GBp 815 372.60 XLON xeaNKh1TUXx 09/01/2025 15:21:10 GBp 208 372.60 BATE xeaNKh1TUXz 09/01/2025 15:21:10 GBp 338 372.60 CHIX xeaNKh1TUX$ 09/01/2025 15:21:10 GBp 635 372.60 BATE xeaNKh1TUX1 09/01/2025 15:15:30 GBp 1,085 372.80 XLON xeaNKh1TQ4H 09/01/2025 15:15:30 GBp 843 372.80 XLON xeaNKh1TQ4R 09/01/2025 15:15:30 GBp 843 372.80 BATE xeaNKh1TQ4T 09/01/2025 15:15:30 GBp 417 372.80 CHIX xeaNKh1TQ4V 09/01/2025 15:09:30 GBp 593 372.80 XLON xeaNKh1T6Pk 09/01/2025 15:09:30 GBp 250 372.80 XLON xeaNKh1T6Pm 09/01/2025 15:09:30 GBp 205 372.80 CHIX xeaNKh1T6Po 09/01/2025 15:09:30 GBp 843 372.80 BATE xeaNKh1T6Pq 09/01/2025 15:06:56 GBp 124 372.80 XLON xeaNKh1T5rL 09/01/2025 15:06:56 GBp 135 372.80 BATE xeaNKh1T5qm 09/01/2025 15:06:56 GBp 369 373.00 BATE xeaNKh1T5q5 09/01/2025 15:06:56 GBp 354 373.00 CHIX xeaNKh1T5q6 09/01/2025 15:06:56 GBp 549 373.00 XLON xeaNKh1T5qx 09/01/2025 15:06:56 GBp 294 373.00 XLON xeaNKh1T5q$ 09/01/2025 15:06:56 GBp 416 373.20 XLON xeaNKh1T5qD 09/01/2025 15:06:56 GBp 427 373.20 XLON xeaNKh1T5qF 09/01/2025 15:06:56 GBp 86 373.20 CHIX xeaNKh1T5qH 09/01/2025 15:06:56 GBp 419 373.20 CHIX xeaNKh1T5qJ 09/01/2025 15:06:56 GBp 530 373.20 BATE xeaNKh1T5qL 09/01/2025 15:06:56 GBp 313 373.20 BATE xeaNKh1T5qN 09/01/2025 14:59:19 GBp 191 372.00 XLON xeaNKh1TCxi 09/01/2025 14:59:19 GBp 3 372.00 BATE xeaNKh1TCxk 09/01/2025 14:59:02 GBp 218 372.00 BATE xeaNKh1TCKm 09/01/2025 14:59:02 GBp 205 372.20 BATE xeaNKh1TCNh 09/01/2025 14:59:02 GBp 164 372.20 BATE xeaNKh1TCNj 09/01/2025 14:59:02 GBp 355 372.40 BATE xeaNKh1TCNl 09/01/2025 14:58:11 GBp 221 372.00 BATE xeaNKh1TD1o 09/01/2025 14:58:11 GBp 178 372.00 XLON xeaNKh1TD1q 09/01/2025 14:58:11 GBp 296 372.20 XLON xeaNKh1TD1s 09/01/2025 14:58:11 GBp 206 372.20 BATE xeaNKh1TD1w 09/01/2025 14:58:11 GBp 163 372.20 BATE xeaNKh1TD1y 09/01/2025 14:58:11 GBp 677 372.40 XLON xeaNKh1TD1@ 09/01/2025 14:58:11 GBp 458 372.40 BATE xeaNKh1TD10 09/01/2025 14:58:11 GBp 385 372.40 BATE xeaNKh1TD12 09/01/2025 14:58:11 GBp 185 372.40 CHIX xeaNKh1TD14 09/01/2025 14:58:11 GBp 41 372.40 CHIX xeaNKh1TD16 09/01/2025 14:54:46 GBp 260 372.60 BATE xeaNKh1T94I 09/01/2025 14:54:20 GBp 170 372.80 BATE xeaNKh1T9Gb 09/01/2025 14:54:20 GBp 367 373.00 BATE xeaNKh1T9Gd 09/01/2025 14:54:20 GBp 896 373.20 BATE xeaNKh1T9GC 09/01/2025 14:54:20 GBp 180 373.20 XLON xeaNKh1T9G8 09/01/2025 14:54:20 GBp 4 373.40 XLON xeaNKh1T9GA 09/01/2025 14:54:20 GBp 255 373.40 XLON xeaNKh1T9GE 09/01/2025 14:54:20 GBp 158 373.40 CHIX xeaNKh1T9GG 09/01/2025 14:52:49 GBp 148 373.00 BATE xeaNKh1Utc9 09/01/2025 14:52:49 GBp 191 373.20 BATE xeaNKh1UtcB 09/01/2025 14:52:47 GBp 148 373.40 XLON xeaNKh1UtWN 09/01/2025 14:52:47 GBp 369 373.40 BATE xeaNKh1UtWP 09/01/2025 14:52:47 GBp 213 373.60 XLON xeaNKh1UtWR 09/01/2025 14:52:47 GBp 713 373.60 BATE xeaNKh1UtWT 09/01/2025 14:52:47 GBp 130 373.60 BATE xeaNKh1UtWV 09/01/2025 14:52:09 GBp 182 373.60 BATE xeaNKh1UtEG 09/01/2025 14:52:08 GBp 520 373.60 BATE xeaNKh1Ut8Y 09/01/2025 14:51:17 GBp 284 373.60 BATE xeaNKh1Uqv5 09/01/2025 14:50:20 GBp 380 373.60 BATE xeaNKh1UrsI 09/01/2025 14:50:20 GBp 34 373.60 BATE xeaNKh1UrsK 09/01/2025 14:50:18 GBp 91 373.60 BATE xeaNKh1Urpo 09/01/2025 14:50:12 GBp 172 373.80 XLON xeaNKh1Ury4 09/01/2025 14:50:12 GBp 155 373.80 CHIX xeaNKh1Ury6 09/01/2025 14:49:07 GBp 225 374.00 XLON xeaNKh1Uoof 09/01/2025 14:49:07 GBp 238 373.80 BATE xeaNKh1Uoom 09/01/2025 14:49:07 GBp 168 373.80 BATE xeaNKh1Uooo 09/01/2025 14:49:07 GBp 284 374.00 XLON xeaNKh1Uooq 09/01/2025 14:49:07 GBp 2 374.00 BATE xeaNKh1Uoou 09/01/2025 14:49:07 GBp 2 374.00 BATE xeaNKh1Uoow 09/01/2025 14:49:05 GBp 668 374.00 BATE xeaNKh1Uo$F 09/01/2025 14:49:05 GBp 2,866 374.20 BATE xeaNKh1Uo@p 09/01/2025 14:49:05 GBp 191 374.20 XLON xeaNKh1Uo@@ 09/01/2025 14:49:05 GBp 479 374.20 BATE xeaNKh1Uo@9 09/01/2025 14:49:05 GBp 364 374.20 BATE xeaNKh1Uo@B 09/01/2025 14:48:47 GBp 266 374.20 BATE xeaNKh1UoEK 09/01/2025 14:47:23 GBp 354 374.00 XLON xeaNKh1UpOJ 09/01/2025 14:47:23 GBp 588 374.20 XLON xeaNKh1UpON 09/01/2025 14:47:23 GBp 896 374.20 BATE xeaNKh1UpOP 09/01/2025 14:47:23 GBp 263 374.20 CHIX xeaNKh1UpOR 09/01/2025 14:47:23 GBp 289 374.40 XLON xeaNKh1UpRs 09/01/2025 14:47:23 GBp 1,054 374.40 XLON xeaNKh1UpRu 09/01/2025 14:44:06 GBp 8 373.80 BATE xeaNKh1U$MF 09/01/2025 14:43:58 GBp 155 374.20 XLON xeaNKh1Uyj7 09/01/2025 14:43:58 GBp 369 374.00 BATE xeaNKh1UyjF 09/01/2025 14:43:58 GBp 162 374.00 CHIX xeaNKh1UyjH 09/01/2025 14:43:58 GBp 111 374.20 XLON xeaNKh1UyjJ 09/01/2025 14:43:58 GBp 732 374.20 XLON xeaNKh1UyjL 09/01/2025 14:43:58 GBp 26 374.20 CHIX xeaNKh1UyjN 09/01/2025 14:43:58 GBp 843 374.20 BATE xeaNKh1UyjP 09/01/2025 14:43:58 GBp 369 374.00 XLON xeaNKh1UyjD 09/01/2025 14:43:54 GBp 47 374.60 XLON xeaNKh1Uygz 09/01/2025 14:43:54 GBp 95 374.60 XLON xeaNKh1Uyg$ 09/01/2025 14:43:54 GBp 48 374.60 XLON xeaNKh1Uyg1 09/01/2025 14:43:51 GBp 207 374.60 XLON xeaNKh1Uypg 09/01/2025 14:43:50 GBp 577 374.40 XLON xeaNKh1Uypy 09/01/2025 14:43:50 GBp 208 374.20 CHIX xeaNKh1Uyoj 09/01/2025 14:43:44 GBp 843 374.40 XLON xeaNKh1Uy62 09/01/2025 14:43:44 GBp 843 374.40 BATE xeaNKh1Uy64 09/01/2025 14:43:44 GBp 494 374.40 CHIX xeaNKh1Uy66 09/01/2025 14:39:52 GBp 132 374.20 XLON xeaNKh1UvzC 09/01/2025 14:39:52 GBp 95 374.20 XLON xeaNKh1UvzE 09/01/2025 14:39:52 GBp 480 374.20 XLON xeaNKh1UvzG 09/01/2025 14:39:52 GBp 281 374.20 XLON xeaNKh1UvzI 09/01/2025 14:39:52 GBp 489 374.20 XLON xeaNKh1UvzK 09/01/2025 14:39:52 GBp 281 374.20 XLON xeaNKh1Uvya 09/01/2025 14:39:52 GBp 425 374.20 XLON xeaNKh1UvyY 09/01/2025 14:39:52 GBp 125 374.00 XLON xeaNKh1Uvyz 09/01/2025 14:39:52 GBp 1,000 374.00 XLON xeaNKh1Uvy$ 09/01/2025 14:39:52 GBp 561 374.00 XLON xeaNKh1Uvy1 09/01/2025 14:39:47 GBp 363 373.80 XLON xeaNKh1Uvx4 09/01/2025 14:39:16 GBp 742 373.80 CHIX xeaNKh1UvI@ 09/01/2025 14:19:28 GBp 356 373.20 XLON xeaNKh1UN$W 09/01/2025 14:19:28 GBp 563 373.20 BATE xeaNKh1UN$Y 09/01/2025 14:19:27 GBp 592 373.40 XLON xeaNKh1UN$p 09/01/2025 14:19:27 GBp 709 373.60 XLON xeaNKh1UN$r 09/01/2025 14:19:27 GBp 643 373.60 XLON xeaNKh1UN$t 09/01/2025 14:19:27 GBp 345 373.40 BATE xeaNKh1UN$v 09/01/2025 14:19:27 GBp 306 373.60 CHIX xeaNKh1UN$z 09/01/2025 14:19:27 GBp 212 373.40 CHIX xeaNKh1UN$x 09/01/2025 14:19:27 GBp 881 373.60 BATE xeaNKh1UN$$ 09/01/2025 14:09:19 GBp 188 373.80 XLON xeaNKh1UVU0 09/01/2025 14:09:19 GBp 120 374.00 BATE xeaNKh1UVUA 09/01/2025 14:09:19 GBp 224 374.00 BATE xeaNKh1UVUC 09/01/2025 14:09:19 GBp 798 374.20 BATE xeaNKh1UVUE 09/01/2025 14:09:19 GBp 161 374.20 CHIX xeaNKh1UVUG 09/01/2025 14:09:19 GBp 326 374.00 XLON xeaNKh1UVU6 09/01/2025 14:09:19 GBp 468 374.20 XLON xeaNKh1UVU8 09/01/2025 14:02:54 GBp 531 373.60 BATE xeaNKh1UP5$ 09/01/2025 14:02:54 GBp 320 373.60 BATE xeaNKh1UP5z 09/01/2025 14:02:07 GBp 108 373.60 BATE xeaNKh1U6d$ 09/01/2025 14:02:07 GBp 361 373.80 BATE xeaNKh1U6d1 09/01/2025 14:02:05 GBp 411 374.20 BATE xeaNKh1U6Xa 09/01/2025 14:02:05 GBp 291 374.20 XLON xeaNKh1U6Xc 09/01/2025 14:02:05 GBp 418 374.40 XLON xeaNKh1U6Xh 09/01/2025 14:02:05 GBp 935 374.40 BATE xeaNKh1U6Xj 09/01/2025 14:02:04 GBp 346 374.60 XLON xeaNKh1U6ZU 09/01/2025 14:02:04 GBp 148 374.60 CHIX xeaNKh1U6YW 09/01/2025 14:02:04 GBp 72 374.60 BATE xeaNKh1U6YY 09/01/2025 14:02:04 GBp 140 374.60 BATE xeaNKh1U6Ya 09/01/2025 14:02:04 GBp 576 374.80 XLON xeaNKh1U6YF 09/01/2025 14:02:04 GBp 352 374.80 BATE xeaNKh1U6YH 09/01/2025 14:02:04 GBp 67 375.00 XLON xeaNKh1U6YJ 09/01/2025 14:02:04 GBp 248 374.80 CHIX xeaNKh1U6YL 09/01/2025 14:02:04 GBp 921 375.00 XLON xeaNKh1U6YN 09/01/2025 14:02:04 GBp 806 375.00 BATE xeaNKh1U6ja 09/01/2025 13:59:29 GBp 161 374.80 XLON xeaNKh1U4fU 09/01/2025 13:59:29 GBp 223 374.80 XLON xeaNKh1U4ea 09/01/2025 13:58:33 GBp 90 373.40 CHIX xeaNKh1U4V6 09/01/2025 13:58:33 GBp 6 373.40 BATE xeaNKh1U4Ud 09/01/2025 13:56:52 GBp 212 373.40 BATE xeaNKh1U2su 09/01/2025 13:55:26 GBp 282 373.60 XLON xeaNKh1U33r 09/01/2025 13:55:26 GBp 240 373.60 CHIX xeaNKh1U33t 09/01/2025 13:48:41 GBp 1,280 372.80 BATE xeaNKh1UDsk 09/01/2025 13:48:41 GBp 262 372.80 CHIX xeaNKh1UDsm 09/01/2025 13:48:38 GBp 65 373.00 CHIX xeaNKh1UDnR 09/01/2025 13:48:38 GBp 35 373.00 XLON xeaNKh1UDmY 09/01/2025 13:48:38 GBp 391 373.00 XLON xeaNKh1UDma 09/01/2025 13:48:38 GBp 35 373.00 XLON xeaNKh1UDmW 09/01/2025 13:48:38 GBp 573 373.20 CHIX xeaNKh1UDmw 09/01/2025 13:48:38 GBp 1,768 373.20 XLON xeaNKh1UDms 09/01/2025 13:48:38 GBp 402 373.20 BATE xeaNKh1UDmu 09/01/2025 13:48:35 GBp 173 373.60 CHIX xeaNKh1UDo9 09/01/2025 13:48:35 GBp 500 373.60 CHIX xeaNKh1UDoB 09/01/2025 13:48:35 GBp 105 373.60 XLON xeaNKh1UDoH 09/01/2025 13:48:35 GBp 228 373.60 XLON xeaNKh1UDoJ 09/01/2025 13:48:35 GBp 408 373.60 XLON xeaNKh1UDoL 09/01/2025 13:48:35 GBp 267 373.60 XLON xeaNKh1UDoN 09/01/2025 13:48:35 GBp 195 373.60 XLON xeaNKh1UDzm 09/01/2025 13:48:35 GBp 360 373.60 XLON xeaNKh1UDzo 09/01/2025 13:48:35 GBp 267 373.60 XLON xeaNKh1UDzq 09/01/2025 13:48:35 GBp 489 373.60 XLON xeaNKh1UDyv 09/01/2025 13:48:35 GBp 169 373.60 XLON xeaNKh1UDyr 09/01/2025 13:48:35 GBp 267 373.60 XLON xeaNKh1UDyt 09/01/2025 13:48:35 GBp 284 373.60 XLON xeaNKh1UDyM 09/01/2025 13:48:35 GBp 93 373.60 XLON xeaNKh1UDyO 09/01/2025 13:48:35 GBp 310 373.60 XLON xeaNKh1UDyU 09/01/2025 13:48:34 GBp 489 373.60 XLON xeaNKh1UD$i 09/01/2025 13:48:34 GBp 229 373.60 XLON xeaNKh1UD$k 09/01/2025 13:48:34 GBp 108 373.60 XLON xeaNKh1UD$c 09/01/2025 13:48:34 GBp 248 373.60 XLON xeaNKh1UD$e 09/01/2025 13:48:34 GBp 318 373.60 XLON xeaNKh1UD$g 09/01/2025 13:48:34 GBp 148 373.60 XLON xeaNKh1UD$q 09/01/2025 13:48:34 GBp 267 373.60 XLON xeaNKh1UD$s 09/01/2025 13:48:34 GBp 453 373.60 XLON xeaNKh1UD$u 09/01/2025 13:48:34 GBp 168 373.60 XLON xeaNKh1UD$@ 09/01/2025 13:48:34 GBp 276 373.60 XLON xeaNKh1UD$0 09/01/2025 13:48:34 GBp 489 373.60 XLON xeaNKh1UD$2 09/01/2025 13:48:34 GBp 267 373.60 XLON xeaNKh1UD$4 09/01/2025 13:48:34 GBp 669 373.40 BATE xeaNKh1UD$C 09/01/2025 13:48:34 GBp 300 373.60 BATE xeaNKh1UD$H 09/01/2025 13:48:34 GBp 16 373.60 BATE xeaNKh1UD$J 09/01/2025 13:48:34 GBp 267 373.60 XLON xeaNKh1UD$T 09/01/2025 13:48:34 GBp 316 373.60 XLON xeaNKh1UD$R 09/01/2025 13:48:34 GBp 422 373.60 XLON xeaNKh1UD$V 09/01/2025 13:48:34 GBp 231 373.60 XLON xeaNKh1UD@a 09/01/2025 13:48:34 GBp 152 373.60 XLON xeaNKh1UD@c 09/01/2025 13:48:34 GBp 489 373.60 XLON xeaNKh1UD@e 09/01/2025 13:48:34 GBp 267 373.60 XLON xeaNKh1UD@g 09/01/2025 13:48:34 GBp 30 373.60 CHIX xeaNKh1UD@3 09/01/2025 13:48:34 GBp 601 373.60 CHIX xeaNKh1UD@5 09/01/2025 13:48:34 GBp 458 373.60 XLON xeaNKh1UD@w 09/01/2025 13:48:34 GBp 118 373.60 XLON xeaNKh1UD@y 09/01/2025 13:48:34 GBp 53 373.60 XLON xeaNKh1UD@@ 09/01/2025 13:48:34 GBp 214 373.60 XLON xeaNKh1UD@V 09/01/2025 13:48:34 GBp 217 373.60 CHIX xeaNKh1UDvm 09/01/2025 13:17:25 GBp 151 371.60 XLON xeaNKh1VbNk 09/01/2025 13:13:42 GBp 141 371.40 XLON xeaNKh1VW$F 09/01/2025 13:13:42 GBp 79 371.40 XLON xeaNKh1VW$H 09/01/2025 13:13:42 GBp 65 371.20 XLON xeaNKh1VW$J 09/01/2025 13:12:08 GBp 70 371.40 XLON xeaNKh1VXxb 09/01/2025 13:12:08 GBp 83 371.40 XLON xeaNKh1VXxd 09/01/2025 13:12:08 GBp 90 371.40 XLON xeaNKh1VXxI 09/01/2025 13:12:08 GBp 85 371.40 XLON xeaNKh1VXxK 09/01/2025 13:12:08 GBp 27 371.40 XLON xeaNKh1VXxM 09/01/2025 13:11:58 GBp 93 371.40 XLON xeaNKh1VXC8 09/01/2025 13:11:58 GBp 90 371.40 XLON xeaNKh1VXCA 09/01/2025 13:11:57 GBp 40 371.40 XLON xeaNKh1VXFF 09/01/2025 13:11:57 GBp 103 371.40 XLON xeaNKh1VXFH 09/01/2025 13:11:57 GBp 133 371.40 XLON xeaNKh1VXFN 09/01/2025 13:11:57 GBp 360 371.40 XLON xeaNKh1VXFP 09/01/2025 13:11:55 GBp 38 371.40 XLON xeaNKh1VX8b 09/01/2025 13:11:53 GBp 1 371.40 XLON xeaNKh1VXA3 09/01/2025 13:11:52 GBp 34 371.40 XLON xeaNKh1VXA9 09/01/2025 13:11:44 GBp 366 371.00 XLON xeaNKh1VXGC 09/01/2025 13:11:44 GBp 214 371.00 XLON xeaNKh1VXGG 09/01/2025 13:11:44 GBp 37 371.00 BATE xeaNKh1VXGI 09/01/2025 13:11:44 GBp 250 371.00 BATE xeaNKh1VXGK 09/01/2025 13:11:44 GBp 61 371.00 BATE xeaNKh1VXGM 09/01/2025 13:11:44 GBp 78 371.20 BATE xeaNKh1VXGS 09/01/2025 13:11:44 GBp 250 371.20 BATE xeaNKh1VXJa 09/01/2025 13:11:44 GBp 250 371.20 BATE xeaNKh1VXJW 09/01/2025 13:11:44 GBp 342 371.20 CHIX xeaNKh1VXJY 09/01/2025 13:11:44 GBp 5 371.40 XLON xeaNKh1VXJc 09/01/2025 13:11:44 GBp 1,319 371.40 BATE xeaNKh1VXJe 09/01/2025 13:11:44 GBp 358 371.20 XLON xeaNKh1VXGU 09/01/2025 13:01:18 GBp 115 371.20 XLON xeaNKh1Vf7c 09/01/2025 13:01:18 GBp 139 371.20 XLON xeaNKh1Vf7e 09/01/2025 13:01:18 GBp 224 371.20 XLON xeaNKh1Vf7g 09/01/2025 13:01:18 GBp 346 371.20 XLON xeaNKh1Vf7i 09/01/2025 13:01:18 GBp 307 370.80 CHIX xeaNKh1Vf7t 09/01/2025 13:01:18 GBp 232 371.00 BATE xeaNKh1Vf7v 09/01/2025 13:01:18 GBp 525 371.00 CHIX xeaNKh1Vf7x 09/01/2025 13:01:18 GBp 410 371.00 BATE xeaNKh1Vf7z 09/01/2025 13:01:18 GBp 370 371.20 XLON xeaNKh1Vf7$ 09/01/2025 13:01:18 GBp 750 371.20 XLON xeaNKh1Vf71 09/01/2025 13:01:18 GBp 250 371.20 XLON xeaNKh1Vf73 09/01/2025 13:01:12 GBp 1,572 371.60 XLON xeaNKh1Vf2Y 09/01/2025 13:01:12 GBp 94 371.60 XLON xeaNKh1Vf2a 09/01/2025 13:01:11 GBp 18 371.60 XLON xeaNKh1Vf2t 09/01/2025 13:01:11 GBp 28 371.60 XLON xeaNKh1Vf2v 09/01/2025 13:01:11 GBp 133 371.60 XLON xeaNKh1Vf2w 09/01/2025 13:01:11 GBp 182 371.60 XLON xeaNKh1Vf2y 09/01/2025 12:50:47 GBp 1,376 371.20 XLON xeaNKh1VHHR 09/01/2025 12:50:47 GBp 504 371.20 XLON xeaNKh1VHGo 09/01/2025 12:46:03 GBp 1,105 371.20 XLON xeaNKh1VT0t 09/01/2025 12:46:03 GBp 32 371.20 XLON xeaNKh1VT0B 09/01/2025 12:46:03 GBp 577 371.20 XLON xeaNKh1VT0D 09/01/2025 12:46:03 GBp 323 371.00 CHIX xeaNKh1VT3b 09/01/2025 12:46:03 GBp 246 371.00 BATE xeaNKh1VT3d 09/01/2025 12:46:03 GBp 497 371.20 XLON xeaNKh1VT3f 09/01/2025 12:46:03 GBp 250 371.20 XLON xeaNKh1VT3h 09/01/2025 12:46:03 GBp 296 371.20 CHIX xeaNKh1VT3j 09/01/2025 12:46:03 GBp 165 371.20 CHIX xeaNKh1VT3l 09/01/2025 12:46:03 GBp 335 371.20 BATE xeaNKh1VT3n 09/01/2025 12:46:03 GBp 229 371.20 BATE xeaNKh1VT3p 09/01/2025 12:46:03 GBp 327 371.00 XLON xeaNKh1VT3Z 09/01/2025 12:35:03 GBp 193 371.00 CHIX xeaNKh1V5rT 09/01/2025 12:35:01 GBp 217 371.20 XLON xeaNKh1V5tO 09/01/2025 12:35:01 GBp 1,100 371.00 XLON xeaNKh1V5tQ 09/01/2025 12:35:01 GBp 423 371.00 CHIX xeaNKh1V5sb 09/01/2025 12:35:01 GBp 320 371.00 XLON xeaNKh1V5sX 09/01/2025 12:35:01 GBp 547 371.00 BATE xeaNKh1V5sZ 09/01/2025 12:35:01 GBp 732 371.20 XLON xeaNKh1V5sd 09/01/2025 12:30:00 GBp 61 370.60 XLON xeaNKh1V0QW 09/01/2025 12:30:00 GBp 106 370.60 XLON xeaNKh1V0QY 09/01/2025 12:30:00 GBp 314 370.20 BATE xeaNKh1V0Qf 09/01/2025 12:30:00 GBp 228 370.60 XLON xeaNKh1V0QG 09/01/2025 12:30:00 GBp 250 370.20 XLON xeaNKh1V1ba 09/01/2025 12:30:00 GBp 544 370.20 BATE xeaNKh1V1bc 09/01/2025 12:30:00 GBp 531 370.20 CHIX xeaNKh1V1bh 09/01/2025 12:30:00 GBp 482 370.20 XLON xeaNKh1V1bY 09/01/2025 12:29:27 GBp 49 370.80 CHIX xeaNKh1V1nH 09/01/2025 12:29:27 GBp 110 370.80 CHIX xeaNKh1V1nJ 09/01/2025 12:27:12 GBp 96 370.60 XLON xeaNKh1VEMa 09/01/2025 12:27:12 GBp 126 370.60 CHIX xeaNKh1VEMf 09/01/2025 12:27:12 GBp 160 370.60 XLON xeaNKh1VEMY 09/01/2025 12:27:12 GBp 38 370.60 CHIX xeaNKh1VEMh 09/01/2025 12:27:07 GBp 143 370.60 XLON xeaNKh1VEG4 09/01/2025 12:27:07 GBp 231 370.60 XLON xeaNKh1VEGH 09/01/2025 12:27:07 GBp 143 370.60 CHIX xeaNKh1VEGI 09/01/2025 12:27:07 GBp 226 370.60 XLON xeaNKh1VEGT 09/01/2025 12:27:07 GBp 211 370.60 CHIX xeaNKh1VEGU 09/01/2025 12:19:39 GBp 1,484 370.00 XLON xeaNKh1VBLv 09/01/2025 12:19:39 GBp 1,064 370.00 BATE xeaNKh1VBLx 09/01/2025 12:19:39 GBp 3,018 370.40 XLON xeaNKh1VBL2 09/01/2025 12:14:24 GBp 221 369.20 XLON xeaNKh1Ot@e 09/01/2025 12:14:24 GBp 1,100 369.20 XLON xeaNKh1Ot@g 09/01/2025 12:14:24 GBp 166 369.20 XLON xeaNKh1Ot@i 09/01/2025 12:14:24 GBp 199 369.00 XLON xeaNKh1Ot@x 09/01/2025 12:14:24 GBp 514 369.00 XLON xeaNKh1Ot@z 09/01/2025 12:14:24 GBp 505 369.00 BATE xeaNKh1Ot@$ 09/01/2025 12:14:24 GBp 338 369.00 CHIX xeaNKh1Ot@1 09/01/2025 12:06:26 GBp 41 368.40 XLON xeaNKh1OmwC 09/01/2025 12:06:26 GBp 118 368.40 XLON xeaNKh1OmwE 09/01/2025 12:06:26 GBp 35 368.40 XLON xeaNKh1OmwG 09/01/2025 12:06:26 GBp 505 368.40 XLON xeaNKh1OmwI 09/01/2025 12:06:26 GBp 595 368.40 XLON xeaNKh1OmwR 09/01/2025 12:06:26 GBp 127 368.40 XLON xeaNKh1OmwT 09/01/2025 12:06:26 GBp 312 368.00 XLON xeaNKh1Om5W 09/01/2025 12:06:26 GBp 499 368.20 XLON xeaNKh1Om5Y 09/01/2025 12:06:26 GBp 499 368.20 BATE xeaNKh1Om5a 09/01/2025 12:06:26 GBp 338 368.20 CHIX xeaNKh1Om5c 09/01/2025 12:05:51 GBp 207 368.40 XLON xeaNKh1OmT8 09/01/2025 12:05:51 GBp 106 368.40 XLON xeaNKh1OmSq 09/01/2025 12:05:51 GBp 91 368.40 XLON xeaNKh1OmSs 09/01/2025 12:05:51 GBp 370 368.40 XLON xeaNKh1OmSy 09/01/2025 12:05:50 GBp 424 368.40 XLON xeaNKh1OmS2 09/01/2025 12:05:50 GBp 89 368.40 XLON xeaNKh1OmS4 09/01/2025 12:05:50 GBp 95 368.40 XLON xeaNKh1OmS6 09/01/2025 12:05:50 GBp 383 368.40 XLON xeaNKh1OmSC 09/01/2025 12:05:50 GBp 95 368.40 XLON xeaNKh1OmSI 09/01/2025 12:05:50 GBp 276 368.40 XLON xeaNKh1OmSK 09/01/2025 12:05:44 GBp 90 368.40 XLON xeaNKh1OmRq 09/01/2025 12:05:44 GBp 263 368.40 XLON xeaNKh1OmRs 09/01/2025 12:05:44 GBp 224 368.40 XLON xeaNKh1OmRu 09/01/2025 11:35:53 GBp 331 364.60 XLON xeaNKh1OiLJ 09/01/2025 11:35:53 GBp 228 364.60 BATE xeaNKh1OiLL 09/01/2025 11:35:53 GBp 196 364.80 CHIX xeaNKh1OiKn 09/01/2025 11:35:53 GBp 268 364.80 CHIX xeaNKh1OiK4 09/01/2025 11:35:30 GBp 129 365.00 CHIX xeaNKh1OjXr 09/01/2025 11:35:30 GBp 184 365.00 CHIX xeaNKh1OjXt 09/01/2025 11:11:13 GBp 157 364.60 XLON xeaNKh1OTa0 09/01/2025 11:11:13 GBp 235 364.80 BATE xeaNKh1OTa6 09/01/2025 11:11:13 GBp 226 365.00 CHIX xeaNKh1OTa8 09/01/2025 11:11:13 GBp 88 365.00 BATE xeaNKh1OTaA 09/01/2025 11:11:13 GBp 250 365.00 BATE xeaNKh1OTaC 09/01/2025 11:11:13 GBp 262 364.80 XLON xeaNKh1OTa2 09/01/2025 11:11:13 GBp 601 365.00 XLON xeaNKh1OTa4 09/01/2025 11:08:13 GBp 338 365.20 BATE xeaNKh1ORkf 09/01/2025 11:04:22 GBp 231 364.80 BATE xeaNKh1OPPQ 09/01/2025 11:03:48 GBp 532 364.80 BATE xeaNKh1O6nt 09/01/2025 11:03:40 GBp 146 365.40 XLON xeaNKh1O6@9 09/01/2025 11:03:40 GBp 146 365.60 XLON xeaNKh1O6@H 09/01/2025 11:03:40 GBp 214 365.80 XLON xeaNKh1O6@J 09/01/2025 11:03:40 GBp 235 365.60 BATE xeaNKh1O6@L 09/01/2025 11:03:40 GBp 149 365.80 CHIX xeaNKh1O6@N 09/01/2025 11:03:40 GBp 338 365.80 BATE xeaNKh1O6@P 09/01/2025 11:03:34 GBp 208 365.80 BATE xeaNKh1O65m 09/01/2025 11:00:25 GBp 210 366.00 XLON xeaNKh1O4U5 09/01/2025 11:00:25 GBp 296 365.80 XLON xeaNKh1O4UE 09/01/2025 11:00:25 GBp 677 366.00 XLON xeaNKh1O4UG 09/01/2025 11:00:25 GBp 240 365.80 BATE xeaNKh1O4UI 09/01/2025 11:00:25 GBp 346 366.00 BATE xeaNKh1O4UK 09/01/2025 10:58:14 GBp 839 366.60 XLON xeaNKh1O24m 09/01/2025 10:58:14 GBp 1,669 366.60 XLON xeaNKh1O24s 09/01/2025 10:58:14 GBp 50 366.60 XLON xeaNKh1O24u 09/01/2025 10:58:14 GBp 120 366.60 XLON xeaNKh1O249 09/01/2025 10:58:14 GBp 110 366.60 XLON xeaNKh1O24B 09/01/2025 10:58:14 GBp 444 366.60 XLON xeaNKh1O24G 09/01/2025 10:58:14 GBp 650 366.60 XLON xeaNKh1O24I 09/01/2025 10:58:14 GBp 60 366.60 XLON xeaNKh1O24K 09/01/2025 10:58:14 GBp 10 366.60 XLON xeaNKh1O24M 09/01/2025 10:58:14 GBp 863 366.60 XLON xeaNKh1O24S 09/01/2025 10:58:14 GBp 260 366.20 XLON xeaNKh1O27b 09/01/2025 10:58:14 GBp 347 366.20 BATE xeaNKh1O27d 09/01/2025 10:58:14 GBp 260 366.20 XLON xeaNKh1O27Z 09/01/2025 10:58:10 GBp 363 366.60 XLON xeaNKh1O23p 09/01/2025 10:58:10 GBp 294 366.60 CHIX xeaNKh1O23r 09/01/2025 10:58:10 GBp 241 366.60 BATE xeaNKh1O23t 09/01/2025 10:58:10 GBp 521 366.80 XLON xeaNKh1O23v 09/01/2025 10:58:10 GBp 347 366.80 BATE xeaNKh1O23x 09/01/2025 10:58:10 GBp 423 366.80 CHIX xeaNKh1O23z 09/01/2025 10:56:22 GBp 14 366.80 XLON xeaNKh1O0a@ 09/01/2025 10:41:05 GBp 322 366.80 XLON xeaNKh1PtIC 09/01/2025 10:41:05 GBp 209 366.80 XLON xeaNKh1PtIJ 09/01/2025 10:41:02 GBp 331 366.80 BATE xeaNKh1PtUO 09/01/2025 10:41:02 GBp 36 366.80 BATE xeaNKh1PtUQ 09/01/2025 10:41:02 GBp 150 366.80 XLON xeaNKh1PtUI 09/01/2025 10:41:02 GBp 341 366.80 CHIX xeaNKh1PtUK 09/01/2025 10:41:02 GBp 173 367.00 XLON xeaNKh1PtUM 09/01/2025 10:41:02 GBp 250 367.00 XLON xeaNKh1PtPb 09/01/2025 10:41:02 GBp 341 367.00 CHIX xeaNKh1PtPd 09/01/2025 10:41:02 GBp 892 367.00 BATE xeaNKh1PtPf 09/01/2025 10:41:02 GBp 191 367.20 XLON xeaNKh1PtPh 09/01/2025 10:41:02 GBp 191 367.20 BATE xeaNKh1PtPj 09/01/2025 10:32:19 GBp 469 367.00 XLON xeaNKh1P@03 09/01/2025 10:32:19 GBp 247 367.00 XLON xeaNKh1P@06 09/01/2025 10:32:19 GBp 183 367.00 CHIX xeaNKh1P@08 09/01/2025 10:32:19 GBp 377 367.00 BATE xeaNKh1P@0A 09/01/2025 10:32:19 GBp 565 367.20 XLON xeaNKh1P@0T 09/01/2025 10:32:19 GBp 267 367.20 CHIX xeaNKh1P@0V 09/01/2025 10:28:36 GBp 123 366.80 XLON xeaNKh1Pz@$ 09/01/2025 10:27:31 GBp 122 366.00 XLON xeaNKh1Pwtr 09/01/2025 10:27:31 GBp 209 366.00 XLON xeaNKh1Pwtt 09/01/2025 10:25:17 GBp 240 365.40 CHIX xeaNKh1PxQM 09/01/2025 10:25:17 GBp 476 365.60 XLON xeaNKh1PxQO 09/01/2025 10:25:17 GBp 382 365.60 BATE xeaNKh1PxQQ 09/01/2025 10:25:17 GBp 402 365.60 CHIX xeaNKh1PxQS 09/01/2025 10:25:11 GBp 442 366.20 XLON xeaNKh1PuXr 09/01/2025 10:25:11 GBp 315 366.20 XLON xeaNKh1PuXt 09/01/2025 10:25:11 GBp 44 366.20 XLON xeaNKh1PuXv 09/01/2025 10:25:11 GBp 151 366.20 XLON xeaNKh1PuXx 09/01/2025 10:25:11 GBp 21 366.20 XLON xeaNKh1PuXz 09/01/2025 10:25:11 GBp 114 365.80 XLON xeaNKh1PuX0 09/01/2025 10:25:11 GBp 77 365.80 XLON xeaNKh1PuX2 09/01/2025 10:25:11 GBp 191 365.80 BATE xeaNKh1PuX4 09/01/2025 10:25:10 GBp 199 366.20 XLON xeaNKh1PuZ@ 09/01/2025 10:25:10 GBp 147 366.20 XLON xeaNKh1PuZw 09/01/2025 10:20:36 GBp 512 365.40 XLON xeaNKh1PdyA 09/01/2025 10:15:42 GBp 338 365.60 BATE xeaNKh1PYUP 09/01/2025 10:15:41 GBp 179 366.20 XLON xeaNKh1PYPe 09/01/2025 10:15:41 GBp 235 366.00 BATE xeaNKh1PYPg 09/01/2025 10:15:41 GBp 338 366.20 BATE xeaNKh1PYPi 09/01/2025 10:13:35 GBp 235 366.60 BATE xeaNKh1PWxD 09/01/2025 10:13:35 GBp 216 366.80 XLON xeaNKh1PWwu 09/01/2025 10:13:34 GBp 314 366.80 XLON xeaNKh1PW5F 09/01/2025 10:13:34 GBp 338 366.80 BATE xeaNKh1PW5H 09/01/2025 10:13:34 GBp 326 366.80 CHIX xeaNKh1PW5J 09/01/2025 10:13:34 GBp 115 367.00 XLON xeaNKh1PW5Q 09/01/2025 10:13:34 GBp 603 367.00 XLON xeaNKh1PW5S 09/01/2025 10:13:34 GBp 469 367.00 CHIX xeaNKh1PW5U 09/01/2025 10:13:34 GBp 88 367.00 BATE xeaNKh1PW4W 09/01/2025 10:13:34 GBp 250 367.00 BATE xeaNKh1PW4Y 09/01/2025 10:13:03 GBp 220 367.20 CHIX xeaNKh1PWPT 09/01/2025 10:12:46 GBp 35 367.00 XLON xeaNKh1PXi@ 09/01/2025 10:12:46 GBp 138 367.00 XLON xeaNKh1PXiy 09/01/2025 10:12:44 GBp 88 367.00 BATE xeaNKh1PXlS 09/01/2025 10:12:44 GBp 250 367.00 BATE xeaNKh1PXlU 09/01/2025 10:10:30 GBp 573 366.80 BATE xeaNKh1PkAO 09/01/2025 10:10:27 GBp 195 368.00 XLON xeaNKh1PkKG 09/01/2025 10:10:27 GBp 143 368.00 XLON xeaNKh1PkKM 09/01/2025 10:10:27 GBp 467 368.00 XLON xeaNKh1PkKV 09/01/2025 10:10:27 GBp 592 368.00 XLON xeaNKh1PkNa 09/01/2025 10:10:27 GBp 351 368.00 XLON xeaNKh1PkNc 09/01/2025 10:10:27 GBp 95 368.00 XLON xeaNKh1PkNe 09/01/2025 10:10:23 GBp 79 366.60 CHIX xeaNKh1PkGD 09/01/2025 10:10:23 GBp 488 366.80 XLON xeaNKh1PkGO 09/01/2025 10:10:23 GBp 1,261 366.60 XLON xeaNKh1PkGQ 09/01/2025 10:10:23 GBp 177 366.60 BATE xeaNKh1PkJb 09/01/2025 10:10:23 GBp 338 366.60 CHIX xeaNKh1PkJd 09/01/2025 10:10:23 GBp 323 366.80 XLON xeaNKh1PkJf 09/01/2025 10:10:23 GBp 295 366.80 BATE xeaNKh1PkJh 09/01/2025 10:01:24 GBp 96 367.20 XLON xeaNKh1PfFa 09/01/2025 10:01:24 GBp 16 367.20 XLON xeaNKh1PfFc 09/01/2025 10:01:24 GBp 74 367.20 XLON xeaNKh1PfFW 09/01/2025 10:01:24 GBp 90 367.20 XLON xeaNKh1PfFY 09/01/2025 10:01:21 GBp 772 366.80 XLON xeaNKh1Pf8A 09/01/2025 10:01:20 GBp 333 367.60 XLON xeaNKh1PfBv 09/01/2025 10:01:20 GBp 242 367.60 XLON xeaNKh1PfBx 09/01/2025 10:01:20 GBp 85 367.60 XLON xeaNKh1PfB$ 09/01/2025 09:52:10 GBp 113 366.00 BATE xeaNKh1PG4g 09/01/2025 09:52:10 GBp 93 366.00 BATE xeaNKh1PG4$ 09/01/2025 09:52:10 GBp 338 366.00 BATE xeaNKh1PG41 09/01/2025 09:52:09 GBp 467 366.00 XLON xeaNKh1PG7x 09/01/2025 09:52:09 GBp 39 366.00 XLON xeaNKh1PG75 09/01/2025 09:52:09 GBp 250 366.00 XLON xeaNKh1PG77 09/01/2025 09:52:05 GBp 16 366.00 XLON xeaNKh1PG2I 09/01/2025 09:52:05 GBp 79 366.00 XLON xeaNKh1PGDb 09/01/2025 09:52:05 GBp 45 366.00 XLON xeaNKh1PGDy 09/01/2025 09:52:05 GBp 250 366.00 XLON xeaNKh1PGD@ 09/01/2025 09:47:50 GBp 1 365.60 XLON xeaNKh1PVLB 09/01/2025 09:47:50 GBp 181 365.60 XLON xeaNKh1PVKe 09/01/2025 09:47:50 GBp 228 365.60 XLON xeaNKh1PVKg 09/01/2025 09:45:41 GBp 191 365.40 XLON xeaNKh1PTCc 09/01/2025 09:45:41 GBp 191 365.60 CHIX xeaNKh1PTCo 09/01/2025 09:45:36 GBp 148 366.00 BATE xeaNKh1PT9J 09/01/2025 09:45:36 GBp 203 366.00 BATE xeaNKh1PT9L 09/01/2025 09:45:36 GBp 317 366.00 BATE xeaNKh1PT9N 09/01/2025 09:43:05 GBp 752 365.20 XLON xeaNKh1PRKr 09/01/2025 09:43:05 GBp 542 365.20 BATE xeaNKh1PRKt 09/01/2025 09:43:02 GBp 297 365.40 CHIX xeaNKh1PRHK 09/01/2025 09:36:08 GBp 197 363.80 XLON xeaNKh1P5W@ 09/01/2025 09:36:08 GBp 125 364.00 XLON xeaNKh1P5WK 09/01/2025 09:36:08 GBp 125 364.00 XLON xeaNKh1P5WM 09/01/2025 09:36:08 GBp 161 364.00 BATE xeaNKh1P5WO 09/01/2025 09:36:08 GBp 268 364.20 BATE xeaNKh1P5ZW 09/01/2025 09:36:08 GBp 188 364.40 CHIX xeaNKh1P5ZY 09/01/2025 09:36:08 GBp 419 364.20 XLON xeaNKh1P5WU 09/01/2025 09:32:58 GBp 226 364.80 XLON xeaNKh1P34k 09/01/2025 09:32:58 GBp 254 364.80 BATE xeaNKh1P34p 09/01/2025 09:30:59 GBp 375 364.40 XLON xeaNKh1P1qU 09/01/2025 09:30:55 GBp 544 364.60 XLON xeaNKh1P1mZ 09/01/2025 09:30:55 GBp 206 364.60 BATE xeaNKh1P1me 09/01/2025 09:30:55 GBp 14 364.80 XLON xeaNKh1P1mg 09/01/2025 09:30:55 GBp 14 364.80 XLON xeaNKh1P1mi 09/01/2025 09:30:55 GBp 70 364.80 XLON xeaNKh1P1mk 09/01/2025 09:30:55 GBp 191 364.80 BATE xeaNKh1P1mm 09/01/2025 09:30:54 GBp 130 364.80 XLON xeaNKh1P1p4 09/01/2025 09:30:54 GBp 352 365.00 BATE xeaNKh1P1pD 09/01/2025 09:30:54 GBp 327 365.00 XLON xeaNKh1P1pL 09/01/2025 09:30:54 GBp 235 365.00 BATE xeaNKh1P1pN 09/01/2025 09:30:54 GBp 469 365.20 XLON xeaNKh1P1pP 09/01/2025 09:30:54 GBp 338 365.20 BATE xeaNKh1P1pR 09/01/2025 09:30:54 GBp 304 365.20 CHIX xeaNKh1P1pT 09/01/2025 09:28:12 GBp 16 365.80 XLON xeaNKh1PFL8 09/01/2025 09:28:12 GBp 1,200 365.80 XLON xeaNKh1PFLA 09/01/2025 09:28:12 GBp 63 365.60 XLON xeaNKh1PFLC 09/01/2025 09:28:12 GBp 415 365.20 XLON xeaNKh1PFLL 09/01/2025 09:28:12 GBp 44 365.20 BATE xeaNKh1PFLN 09/01/2025 09:28:12 GBp 44 365.20 BATE xeaNKh1PFLP 09/01/2025 09:28:12 GBp 275 365.20 CHIX xeaNKh1PFLR 09/01/2025 09:28:12 GBp 250 365.20 BATE xeaNKh1PFLT 09/01/2025 09:24:02 GBp 48 365.00 XLON xeaNKh1PBfU 09/01/2025 09:20:39 GBp 168 364.80 BATE xeaNKh1P9Ge 09/01/2025 09:20:39 GBp 80 364.80 BATE xeaNKh1P9Gg 09/01/2025 09:20:31 GBp 377 364.80 BATE xeaNKh1P9O$ 09/01/2025 09:20:31 GBp 308 364.80 XLON xeaNKh1P9Oz 09/01/2025 09:20:31 GBp 478 365.00 XLON xeaNKh1P9O1 09/01/2025 09:20:31 GBp 301 365.00 CHIX xeaNKh1P9O3 09/01/2025 09:20:31 GBp 542 365.00 BATE xeaNKh1P9O5 09/01/2025 09:16:12 GBp 200 365.40 XLON xeaNKh1QrEA 09/01/2025 09:16:12 GBp 254 365.60 XLON xeaNKh1QrEH 09/01/2025 09:16:12 GBp 287 365.60 CHIX xeaNKh1QrEJ 09/01/2025 09:16:12 GBp 265 365.60 BATE xeaNKh1QrEL 09/01/2025 09:15:19 GBp 156 365.80 XLON xeaNKh1Qo@M 09/01/2025 09:15:16 GBp 261 366.00 XLON xeaNKh1QovP 09/01/2025 09:15:11 GBp 218 366.20 XLON xeaNKh1Qo4E 09/01/2025 09:15:11 GBp 381 366.20 XLON xeaNKh1Qo4G 09/01/2025 09:15:11 GBp 278 366.20 BATE xeaNKh1Qo4I 09/01/2025 09:15:01 GBp 37 366.60 XLON xeaNKh1QoB3 09/01/2025 09:15:01 GBp 154 366.60 XLON xeaNKh1QoB5 09/01/2025 09:15:01 GBp 338 366.40 XLON xeaNKh1QoB8 09/01/2025 09:15:01 GBp 399 366.40 BATE xeaNKh1QoBA 09/01/2025 09:07:22 GBp 235 363.20 XLON xeaNKh1Qzix 09/01/2025 09:07:21 GBp 711 363.40 XLON xeaNKh1QziF 09/01/2025 09:07:21 GBp 300 363.40 BATE xeaNKh1Qzlb 09/01/2025 09:07:21 GBp 31 363.40 BATE xeaNKh1QzlX 09/01/2025 09:07:21 GBp 280 363.40 CHIX xeaNKh1QzlZ 09/01/2025 09:07:21 GBp 315 363.40 XLON xeaNKh1Qzld 09/01/2025 09:06:15 GBp 6 363.20 BATE xeaNKh1Qwkg 09/01/2025 09:06:15 GBp 315 363.40 BATE xeaNKh1Qwki 09/01/2025 09:02:45 GBp 310 363.40 BATE xeaNKh1Qvpr 09/01/2025 09:02:45 GBp 443 363.60 BATE xeaNKh1Qvps 09/01/2025 09:02:45 GBp 109 363.40 XLON xeaNKh1Qvpn 09/01/2025 09:02:45 GBp 464 363.60 XLON xeaNKh1Qvpp 09/01/2025 09:02:45 GBp 9 363.60 XLON xeaNKh1Qvp$ 09/01/2025 09:00:09 GBp 191 362.60 BATE xeaNKh1Qd2V 09/01/2025 09:00:09 GBp 156 362.40 XLON xeaNKh1QdDc 09/01/2025 09:00:09 GBp 338 362.60 XLON xeaNKh1QdDe 09/01/2025 09:00:09 GBp 235 362.40 BATE xeaNKh1QdDg 09/01/2025 09:00:09 GBp 338 362.60 BATE xeaNKh1QdDi 09/01/2025 09:00:09 GBp 320 362.60 CHIX xeaNKh1QdDk 09/01/2025 08:54:07 GBp 321 362.20 BATE xeaNKh1QWRJ 09/01/2025 08:54:07 GBp 279 362.20 XLON xeaNKh1QWRH 09/01/2025 08:51:48 GBp 193 361.00 BATE xeaNKh1QkPw 09/01/2025 08:51:48 GBp 214 361.00 BATE xeaNKh1QkP2 09/01/2025 08:51:44 GBp 343 361.20 XLON xeaNKh1QkRg 09/01/2025 08:51:44 GBp 365 361.20 XLON xeaNKh1QkRr 09/01/2025 08:51:44 GBp 359 361.20 BATE xeaNKh1QkRs 09/01/2025 08:51:43 GBp 522 361.40 XLON xeaNKh1QkQz 09/01/2025 08:51:43 GBp 419 361.40 XLON xeaNKh1QkQ7 09/01/2025 08:51:43 GBp 338 361.40 BATE xeaNKh1QkQ9 09/01/2025 08:51:43 GBp 316 361.40 CHIX xeaNKh1QkQB 09/01/2025 08:50:00 GBp 92 361.40 XLON xeaNKh1Qisd 09/01/2025 08:50:00 GBp 417 361.40 XLON xeaNKh1Qism 09/01/2025 08:49:59 GBp 380 361.40 XLON xeaNKh1Qimi 09/01/2025 08:49:59 GBp 346 361.40 CHIX xeaNKh1Qimk 09/01/2025 08:49:59 GBp 338 361.40 BATE xeaNKh1Qimm 09/01/2025 08:49:12 GBp 406 361.40 XLON xeaNKh1QiTw 09/01/2025 08:45:10 GBp 201 361.00 XLON xeaNKh1QhPp 09/01/2025 08:45:10 GBp 213 361.00 BATE xeaNKh1QhPr 09/01/2025 08:44:15 GBp 248 360.80 XLON xeaNKh1QeEA 09/01/2025 08:44:14 GBp 191 360.80 XLON xeaNKh1QeEJ 09/01/2025 08:43:28 GBp 171 360.60 XLON xeaNKh1Qfzt 09/01/2025 08:43:28 GBp 75 360.60 XLON xeaNKh1Qfzx 09/01/2025 08:42:48 GBp 242 360.80 XLON xeaNKh1QMcC 09/01/2025 08:42:48 GBp 242 360.80 XLON xeaNKh1QMcE 09/01/2025 08:42:25 GBp 337 360.80 BATE xeaNKh1QMpy 09/01/2025 08:42:25 GBp 234 360.80 BATE xeaNKh1QMpH 09/01/2025 08:42:25 GBp 192 361.00 CHIX xeaNKh1QMpJ 09/01/2025 08:36:07 GBp 167 360.80 XLON xeaNKh1QJjR 09/01/2025 08:34:46 GBp 278 360.20 BATE xeaNKh1QGh8 09/01/2025 08:34:46 GBp 399 360.40 BATE xeaNKh1QGhA 09/01/2025 08:34:00 GBp 373 359.40 XLON xeaNKh1QGRh 09/01/2025 08:34:00 GBp 533 359.60 XLON xeaNKh1QGRj 09/01/2025 08:34:00 GBp 207 359.60 CHIX xeaNKh1QGRl 09/01/2025 08:30:17 GBp 274 362.00 XLON xeaNKh1QS9l 09/01/2025 08:30:17 GBp 274 362.00 XLON xeaNKh1QS9u 09/01/2025 08:30:17 GBp 215 362.00 BATE xeaNKh1QS9w 09/01/2025 08:29:54 GBp 213 362.20 BATE xeaNKh1QTmb 09/01/2025 08:29:54 GBp 149 362.20 CHIX xeaNKh1QTmd 09/01/2025 08:29:54 GBp 515 362.20 XLON xeaNKh1QTmZ 09/01/2025 08:29:31 GBp 181 362.60 XLON xeaNKh1QT3t 09/01/2025 08:28:31 GBp 225 362.40 XLON xeaNKh1QQuR 09/01/2025 08:28:31 GBp 248 362.40 BATE xeaNKh1QQuT 09/01/2025 08:28:31 GBp 168 362.40 CHIX xeaNKh1QQuV 09/01/2025 08:28:30 GBp 191 362.60 XLON xeaNKh1QQxg 09/01/2025 08:28:30 GBp 191 362.60 BATE xeaNKh1QQxi 09/01/2025 08:27:17 GBp 148 362.40 BATE xeaNKh1QR@M 09/01/2025 08:26:28 GBp 13 361.20 XLON xeaNKh1QOdk 09/01/2025 08:26:28 GBp 26 361.20 XLON xeaNKh1QOdo 09/01/2025 08:26:28 GBp 191 361.40 XLON xeaNKh1QOds 09/01/2025 08:26:28 GBp 113 361.20 XLON xeaNKh1QOdx 09/01/2025 08:26:28 GBp 216 361.20 BATE xeaNKh1QOd0 09/01/2025 08:26:28 GBp 191 361.40 BATE xeaNKh1QOd5 09/01/2025 08:26:28 GBp 195 361.00 XLON xeaNKh1QOdA 09/01/2025 08:26:28 GBp 40 361.00 XLON xeaNKh1QOdC 09/01/2025 08:26:28 GBp 338 361.20 XLON xeaNKh1QOdE 09/01/2025 08:26:28 GBp 377 361.20 BATE xeaNKh1QOdG 09/01/2025 08:26:28 GBp 368 361.40 BATE xeaNKh1QOdI 09/01/2025 08:26:28 GBp 191 361.40 CHIX xeaNKh1QOdK 09/01/2025 08:26:27 GBp 413 361.80 XLON xeaNKh1QOc2 09/01/2025 08:26:27 GBp 117 361.80 XLON xeaNKh1QOc4 09/01/2025 08:26:01 GBp 247 361.40 CHIX xeaNKh1QO5N 09/01/2025 08:26:01 GBp 338 361.40 XLON xeaNKh1QO5S 09/01/2025 08:23:13 GBp 199 362.00 XLON xeaNKh1Q7c9 09/01/2025 08:23:13 GBp 298 362.00 XLON xeaNKh1Q7cF 09/01/2025 08:22:53 GBp 229 362.20 BATE xeaNKh1Q7pF 09/01/2025 08:22:53 GBp 221 362.20 XLON xeaNKh1Q7pD 09/01/2025 08:22:38 GBp 154 362.60 BATE xeaNKh1Q76$ 09/01/2025 08:22:38 GBp 252 362.60 XLON xeaNKh1Q76z 09/01/2025 08:21:44 GBp 271 363.60 CHIX xeaNKh1Q4wk 09/01/2025 08:21:44 GBp 235 363.40 XLON xeaNKh1Q4wa 09/01/2025 08:21:44 GBp 109 363.40 BATE xeaNKh1Q4wc 09/01/2025 08:21:44 GBp 538 363.60 BATE xeaNKh1Q4we 09/01/2025 08:21:44 GBp 187 363.40 CHIX xeaNKh1Q4wg 09/01/2025 08:21:44 GBp 338 363.60 XLON xeaNKh1Q4wi 09/01/2025 08:21:43 GBp 646 364.00 XLON xeaNKh1Q4w9 09/01/2025 08:21:39 GBp 672 364.40 BATE xeaNKh1Q41u 09/01/2025 08:21:31 GBp 106 364.00 XLON xeaNKh1Q4Bs 09/01/2025 08:21:31 GBp 403 364.00 XLON xeaNKh1Q4B2 09/01/2025 08:20:58 GBp 407 364.00 XLON xeaNKh1Q5@R 09/01/2025 08:20:13 GBp 411 363.60 XLON xeaNKh1Q2ds 09/01/2025 08:18:25 GBp 173 362.60 BATE xeaNKh1Q3z8 09/01/2025 08:17:41 GBp 288 362.80 CHIX xeaNKh1Q3Tw 09/01/2025 08:17:24 GBp 377 363.20 XLON xeaNKh1Q0au 09/01/2025 08:17:24 GBp 203 363.20 CHIX xeaNKh1Q0aw 09/01/2025 08:17:24 GBp 267 363.40 BATE xeaNKh1Q0ay 09/01/2025 08:15:13 GBp 172 362.60 BATE xeaNKh1Q1$V 09/01/2025 08:15:13 GBp 250 362.80 BATE xeaNKh1Q1@X 09/01/2025 08:15:13 GBp 299 363.80 XLON xeaNKh1Q1@j 09/01/2025 08:15:13 GBp 131 363.80 XLON xeaNKh1Q1@l 09/01/2025 08:15:13 GBp 132 363.80 XLON xeaNKh1Q1@n 09/01/2025 08:15:13 GBp 324 363.80 XLON xeaNKh1Q1@y 09/01/2025 08:15:12 GBp 104 363.80 XLON xeaNKh1Q1@2 09/01/2025 08:15:12 GBp 136 363.60 XLON xeaNKh1Q1@4 09/01/2025 08:15:12 GBp 41 363.80 XLON xeaNKh1Q1@H 09/01/2025 08:15:12 GBp 402 363.60 XLON xeaNKh1Q1@J 09/01/2025 08:15:12 GBp 8 363.60 XLON xeaNKh1Q1@L 09/01/2025 08:15:12 GBp 156 362.80 BATE xeaNKh1Q1@U 09/01/2025 08:15:12 GBp 191 363.20 BATE xeaNKh1Q1vc 09/01/2025 08:15:12 GBp 262 363.00 BATE xeaNKh1Q1vZ 09/01/2025 08:15:09 GBp 329 362.00 BATE xeaNKh1Q1wv 09/01/2025 08:14:22 GBp 99 363.00 BATE xeaNKh1QEdc 09/01/2025 08:13:39 GBp 3 361.40 XLON xeaNKh1QE40 09/01/2025 08:09:17 GBp 191 356.40 XLON xeaNKh1QDzk 09/01/2025 08:09:17 GBp 161 356.40 CHIX xeaNKh1QDzm 09/01/2025 08:08:11 GBp 190 357.00 BATE xeaNKh1QAho 09/01/2025 08:07:04 GBp 157 359.00 XLON xeaNKh1QBXu 09/01/2025 08:05:19 GBp 169 360.20 XLON xeaNKh1Q80A 09/01/2025 08:05:18 GBp 217 361.60 XLON xeaNKh1Q80N 09/01/2025 08:05:18 GBp 300 361.60 BATE xeaNKh1Q80P 09/01/2025 08:03:15 GBp 178 362.00 XLON xeaNKh1Rsxc 09/01/2025 08:03:14 GBp 59 362.00 XLON xeaNKh1Rsx7 09/01/2025 08:03:14 GBp 193 362.00 XLON xeaNKh1RsxC 09/01/2025 08:03:14 GBp 191 362.20 XLON xeaNKh1RswP 09/01/2025 08:03:14 GBp 182 362.20 CHIX xeaNKh1RswR 09/01/2025 08:03:14 GBp 245 362.80 XLON xeaNKh1Rs5c 09/01/2025 08:03:14 GBp 235 363.00 XLON xeaNKh1Rs5i 09/01/2025 08:03:14 GBp 184 362.80 BATE xeaNKh1Rs5k 09/01/2025 08:03:14 GBp 235 363.00 BATE xeaNKh1Rs5m 09/01/2025 08:03:10 GBp 17 363.20 BATE xeaNKh1Rs6J 09/01/2025 08:03:09 GBp 338 363.20 XLON xeaNKh1Rs6S 09/01/2025 08:03:09 GBp 335 363.20 BATE xeaNKh1Rs6U 09/01/2025 08:03:07 GBp 235 363.40 XLON xeaNKh1Rs3Q 09/01/2025 08:03:07 GBp 235 363.40 BATE xeaNKh1Rs3S 09/01/2025 08:03:04 GBp 338 363.80 XLON xeaNKh1Rs99 09/01/2025 08:03:04 GBp 235 363.60 XLON xeaNKh1Rs9B 09/01/2025 08:03:04 GBp 235 363.60 BATE xeaNKh1Rs9D 09/01/2025 08:03:04 GBp 338 363.80 BATE xeaNKh1Rs9F 09/01/2025 08:03:04 GBp 331 363.60 CHIX xeaNKh1Rs9H 09/01/2025 08:03:04 GBp 384 363.80 CHIX xeaNKh1Rs9J