(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

08 January 2025 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the“Company”)

Transaction in Own Shares The Company announces that on 07 January 2025 it had purchased a total of 158,760 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, through the Company's broker Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE Number of ordinary shares purchased 158,229 531 - Highest price paid (per ordinary share) 394.80p 390.00p - Lowest price paid (per ordinary share) 388.20p 390.00p - Volume weighted average price paid (per ordinary share) 393.06p 390.00p -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 05 September 2024.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 371,626,207 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 371,626,207.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT Currency GBP





Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID 07/01/2025 16:26:06 GBp 148 392.60 XLON xeaNK$uEV0m 07/01/2025 16:26:06 GBp 34 392.60 XLON xeaNK$uEV0o 07/01/2025 16:25:14 GBp 182 392.60 XLON xeaNK$uES6F 07/01/2025 16:24:39 GBp 30 392.40 XLON xeaNK$uETZ9 07/01/2025 16:22:50 GBp 68 392.20 XLON xeaNK$uEQ0e 07/01/2025 16:22:50 GBp 187 392.20 XLON xeaNK$uEQ0g 07/01/2025 16:22:47 GBp 585 392.40 XLON xeaNK$uEQ2j 07/01/2025 16:22:10 GBp 184 392.60 XLON xeaNK$uERcU 07/01/2025 16:22:10 GBp 226 392.60 XLON xeaNK$uERXW 07/01/2025 16:22:09 GBp 217 392.80 XLON xeaNK$uERWt 07/01/2025 16:22:09 GBp 351 392.60 XLON xeaNK$uERW0 07/01/2025 16:22:09 GBp 597 393.00 XLON xeaNK$uERW2 07/01/2025 16:22:09 GBp 126 392.80 XLON xeaNK$uERW8 07/01/2025 16:22:09 GBp 200 392.80 XLON xeaNK$uERWA 07/01/2025 16:22:09 GBp 200 392.80 XLON xeaNK$uERWC 07/01/2025 16:22:09 GBp 200 392.80 XLON xeaNK$uERWE 07/01/2025 16:22:09 GBp 78 392.80 XLON xeaNK$uERWG 07/01/2025 16:20:19 GBp 479 393.00 XLON xeaNK$uEOUE 07/01/2025 16:20:19 GBp 200 393.00 XLON xeaNK$uEOUG 07/01/2025 16:20:19 GBp 200 393.00 XLON xeaNK$uEOUI 07/01/2025 16:20:19 GBp 200 393.00 XLON xeaNK$uEOUK 07/01/2025 16:18:18 GBp 345 393.00 XLON xeaNK$uE7jA 07/01/2025 16:18:18 GBp 345 393.00 XLON xeaNK$uE7jC 07/01/2025 16:17:55 GBp 624 393.40 XLON xeaNK$uE76p 07/01/2025 16:17:55 GBp 703 393.40 XLON xeaNK$uE76r 07/01/2025 16:17:55 GBp 397 393.40 XLON xeaNK$uE764 07/01/2025 16:17:55 GBp 804 393.20 XLON xeaNK$uE76D 07/01/2025 16:15:28 GBp 241 393.40 XLON xeaNK$uE5Sf 07/01/2025 16:15:28 GBp 1,100 393.40 XLON xeaNK$uE5Sh 07/01/2025 16:15:28 GBp 138 393.40 XLON xeaNK$uE5Sk 07/01/2025 16:15:28 GBp 533 393.40 XLON xeaNK$uE5Sm 07/01/2025 16:15:28 GBp 133 393.40 XLON xeaNK$uE5So 07/01/2025 16:14:04 GBp 602 393.40 XLON xeaNK$uE3@e 07/01/2025 16:12:04 GBp 265 393.20 XLON xeaNK$uE1t6 07/01/2025 16:11:21 GBp 423 393.00 XLON xeaNK$uEEXQ 07/01/2025 16:11:00 GBp 93 393.40 XLON xeaNK$uEEvv 07/01/2025 16:11:00 GBp 87 393.40 XLON xeaNK$uEEvx 07/01/2025 16:11:00 GBp 228 393.40 XLON xeaNK$uEEvz 07/01/2025 16:11:00 GBp 2 393.40 XLON xeaNK$uEEvt 07/01/2025 16:11:00 GBp 67 393.20 XLON xeaNK$uEEvV 07/01/2025 16:11:00 GBp 636 393.20 XLON xeaNK$uEEud 07/01/2025 16:11:00 GBp 20 393.40 XLON xeaNK$uEEu3 07/01/2025 16:11:00 GBp 82 393.40 XLON xeaNK$uEEu4 07/01/2025 16:11:00 GBp 80 393.40 XLON xeaNK$uEEu6 07/01/2025 16:10:59 GBp 600 393.40 XLON xeaNK$uEEx@ 07/01/2025 16:10:59 GBp 400 393.40 XLON xeaNK$uEEx0 07/01/2025 16:10:59 GBp 5,288 393.40 XLON xeaNK$uEEx5 07/01/2025 16:10:59 GBp 400 393.40 XLON xeaNK$uEEx7 07/01/2025 16:10:59 GBp 1,200 393.40 XLON xeaNK$uEEx9 07/01/2025 16:10:59 GBp 600 393.40 XLON xeaNK$uEExB 07/01/2025 16:10:59 GBp 116 393.40 XLON xeaNK$uEExD 07/01/2025 16:10:59 GBp 106 393.40 XLON xeaNK$uEExF 07/01/2025 16:10:59 GBp 1,100 393.40 XLON xeaNK$uEExH 07/01/2025 16:10:59 GBp 20 393.40 XLON xeaNK$uEExw 07/01/2025 16:10:59 GBp 400 393.40 XLON xeaNK$uEExy 07/01/2025 16:10:07 GBp 160 393.40 XLON xeaNK$uEFeS 07/01/2025 16:10:07 GBp 83 393.40 XLON xeaNK$uEFeU 07/01/2025 16:10:07 GBp 206 393.40 XLON xeaNK$uEFha 07/01/2025 16:10:07 GBp 105 393.40 XLON xeaNK$uEFhc 07/01/2025 16:10:07 GBp 90 393.40 XLON xeaNK$uEFhW 07/01/2025 16:10:07 GBp 31 393.40 XLON xeaNK$uEFhY 07/01/2025 16:10:07 GBp 89 393.40 XLON xeaNK$uEFgc 07/01/2025 16:10:07 GBp 259 393.40 XLON xeaNK$uEFge 07/01/2025 16:10:07 GBp 137 393.40 XLON xeaNK$uEFgg 07/01/2025 16:10:07 GBp 804 393.20 XLON xeaNK$uEFgn 07/01/2025 16:08:27 GBp 94 393.40 XLON xeaNK$uECBg 07/01/2025 16:08:27 GBp 200 393.40 XLON xeaNK$uECBm 07/01/2025 16:08:27 GBp 412 393.40 XLON xeaNK$uECBz 07/01/2025 16:08:27 GBp 219 393.40 XLON xeaNK$uECBK 07/01/2025 16:08:27 GBp 180 393.40 XLON xeaNK$uECBM 07/01/2025 16:01:27 GBp 38 392.80 XLON xeaNK$uFqr9 07/01/2025 16:01:27 GBp 141 392.80 XLON xeaNK$uFqrO 07/01/2025 16:01:27 GBp 8 392.80 XLON xeaNK$uFqrQ 07/01/2025 16:01:27 GBp 45 392.80 XLON xeaNK$uFqqe 07/01/2025 16:01:27 GBp 46 392.80 XLON xeaNK$uFqqg 07/01/2025 16:01:27 GBp 270 392.80 XLON xeaNK$uFqqi 07/01/2025 16:01:27 GBp 25 392.80 XLON xeaNK$uFqqc 07/01/2025 15:57:16 GBp 31 392.80 XLON xeaNK$uFp7m 07/01/2025 15:57:16 GBp 62 392.80 XLON xeaNK$uFp7o 07/01/2025 15:57:16 GBp 139 392.80 XLON xeaNK$uFp7z 07/01/2025 15:54:03 GBp 589 391.60 XLON xeaNK$uF@kS 07/01/2025 15:54:03 GBp 215 391.60 XLON xeaNK$uF@kU 07/01/2025 15:45:06 GBp 511 391.60 XLON xeaNK$uFc7M 07/01/2025 15:45:06 GBp 118 391.60 XLON xeaNK$uFc7O 07/01/2025 15:45:06 GBp 200 391.60 XLON xeaNK$uFc7Q 07/01/2025 15:45:06 GBp 22 391.60 XLON xeaNK$uFc7S 07/01/2025 15:45:06 GBp 358 391.40 XLON xeaNK$uFc6a 07/01/2025 15:39:19 GBp 485 391.20 XLON xeaNK$uFZQ@ 07/01/2025 15:39:19 GBp 338 391.00 XLON xeaNK$uFZQy 07/01/2025 15:39:15 GBp 472 391.40 XLON xeaNK$uFWWI 07/01/2025 15:39:15 GBp 231 391.60 XLON xeaNK$uFWWM 07/01/2025 15:39:15 GBp 354 391.60 XLON xeaNK$uFWWO 07/01/2025 15:39:15 GBp 491 391.60 XLON xeaNK$uFWWQ 07/01/2025 15:35:15 GBp 200 391.40 XLON xeaNK$uFia3 07/01/2025 15:35:14 GBp 300 391.40 XLON xeaNK$uFido 07/01/2025 15:35:02 GBp 1,054 391.60 XLON xeaNK$uFiml 07/01/2025 15:35:02 GBp 512 392.00 XLON xeaNK$uFimn 07/01/2025 15:35:02 GBp 53 392.00 XLON xeaNK$uFim0 07/01/2025 15:35:02 GBp 515 392.00 XLON xeaNK$uFim6 07/01/2025 15:35:02 GBp 108 392.00 XLON xeaNK$uFim8 07/01/2025 15:35:02 GBp 302 392.00 XLON xeaNK$uFimH 07/01/2025 15:35:02 GBp 148 392.00 XLON xeaNK$uFimJ 07/01/2025 15:35:02 GBp 71 392.00 XLON xeaNK$uFimL 07/01/2025 15:35:02 GBp 122 392.00 XLON xeaNK$uFimT 07/01/2025 15:35:02 GBp 400 392.00 XLON xeaNK$uFimV 07/01/2025 15:35:02 GBp 338 392.00 XLON xeaNK$uFipc 07/01/2025 15:35:02 GBp 496 392.00 XLON xeaNK$uFipi 07/01/2025 15:35:02 GBp 352 392.00 XLON xeaNK$uFipu 07/01/2025 15:35:02 GBp 210 392.00 XLON xeaNK$uFip3 07/01/2025 15:35:02 GBp 82 392.00 XLON xeaNK$uFip5 07/01/2025 15:35:02 GBp 91 392.00 XLON xeaNK$uFip7 07/01/2025 15:35:02 GBp 124 392.00 XLON xeaNK$uFipJ 07/01/2025 15:35:02 GBp 200 392.00 XLON xeaNK$uFipL 07/01/2025 15:35:02 GBp 138 392.00 XLON xeaNK$uFio5 07/01/2025 15:35:02 GBp 79 392.00 XLON xeaNK$uFio6 07/01/2025 15:35:02 GBp 85 392.00 XLON xeaNK$uFio8 07/01/2025 15:35:02 GBp 31 392.00 XLON xeaNK$uFioA 07/01/2025 15:35:02 GBp 168 392.00 XLON xeaNK$uFizj 07/01/2025 15:35:02 GBp 162 392.00 XLON xeaNK$uFizl 07/01/2025 15:35:02 GBp 292 392.00 XLON xeaNK$uFizx 07/01/2025 15:35:02 GBp 263 392.00 XLON xeaNK$uFiz2 07/01/2025 15:35:02 GBp 39 392.00 XLON xeaNK$uFiz4 07/01/2025 15:34:51 GBp 203 391.80 XLON xeaNK$uFi6P 07/01/2025 15:34:51 GBp 61 391.80 XLON xeaNK$uFi6R 07/01/2025 15:34:51 GBp 334 391.40 XLON xeaNK$uFi1b 07/01/2025 15:34:51 GBp 766 391.60 XLON xeaNK$uFi1d 07/01/2025 15:25:49 GBp 35 391.80 XLON xeaNK$uFLe7 07/01/2025 15:25:49 GBp 13 391.80 XLON xeaNK$uFLe9 07/01/2025 15:22:38 GBp 447 391.60 XLON xeaNK$uFGYW 07/01/2025 15:22:38 GBp 92 391.60 XLON xeaNK$uFGYY 07/01/2025 15:22:20 GBp 200 391.60 XLON xeaNK$uFGxP 07/01/2025 15:22:20 GBp 134 391.60 XLON xeaNK$uFGxR 07/01/2025 15:22:20 GBp 200 391.60 XLON xeaNK$uFGxT 07/01/2025 15:22:20 GBp 200 391.60 XLON xeaNK$uFGxV 07/01/2025 15:22:20 GBp 103 391.60 XLON xeaNK$uFGwb 07/01/2025 15:22:20 GBp 81 391.60 XLON xeaNK$uFGwd 07/01/2025 15:22:20 GBp 64 391.60 XLON xeaNK$uFGwf 07/01/2025 15:20:13 GBp 34 390.80 XLON xeaNK$uFUpZ 07/01/2025 15:17:43 GBp 182 390.00 BATE xeaNK$uFSJ0 07/01/2025 15:17:29 GBp 432 390.00 XLON xeaNK$uFThN 07/01/2025 15:17:29 GBp 349 390.00 BATE xeaNK$uFThP 07/01/2025 15:17:29 GBp 262 390.20 XLON xeaNK$uFTgk 07/01/2025 15:17:29 GBp 599 390.40 XLON xeaNK$uFTgm 07/01/2025 15:15:10 GBp 391 390.60 XLON xeaNK$uFRyt 07/01/2025 15:15:10 GBp 400 390.60 XLON xeaNK$uFRyv 07/01/2025 15:15:10 GBp 141 390.60 XLON xeaNK$uFRyx 07/01/2025 15:12:00 GBp 180 390.80 XLON xeaNK$uF6Cr 07/01/2025 15:12:00 GBp 180 390.80 XLON xeaNK$uF6Ct 07/01/2025 15:12:00 GBp 588 391.00 XLON xeaNK$uF6Fu 07/01/2025 15:10:47 GBp 177 391.20 XLON xeaNK$uF7I@ 07/01/2025 15:10:47 GBp 200 391.20 XLON xeaNK$uF7I0 07/01/2025 15:10:47 GBp 144 391.20 XLON xeaNK$uF7I2 07/01/2025 15:10:15 GBp 500 391.40 XLON xeaNK$uF4n4 07/01/2025 15:09:27 GBp 538 391.40 XLON xeaNK$uF5ku 07/01/2025 15:09:27 GBp 538 391.40 XLON xeaNK$uF5kw 07/01/2025 15:09:15 GBp 591 391.60 XLON xeaNK$uF5zX 07/01/2025 15:09:15 GBp 65 391.60 XLON xeaNK$uF5zZ 07/01/2025 15:05:13 GBp 156 391.00 XLON xeaNK$uF1Qo 07/01/2025 15:05:09 GBp 260 391.20 XLON xeaNK$uFEdK 07/01/2025 15:05:06 GBp 170 391.40 XLON xeaNK$uFEjQ 07/01/2025 15:05:06 GBp 170 391.40 XLON xeaNK$uFEjS 07/01/2025 15:05:05 GBp 596 391.60 XLON xeaNK$uFEfW 07/01/2025 15:02:30 GBp 283 391.80 XLON xeaNK$uFD$1 07/01/2025 15:02:30 GBp 115 392.00 XLON xeaNK$uFD$F 07/01/2025 15:02:30 GBp 214 392.00 XLON xeaNK$uFD$H 07/01/2025 15:02:05 GBp 186 392.20 XLON xeaNK$uFDVv 07/01/2025 15:02:05 GBp 361 392.20 XLON xeaNK$uFDVx 07/01/2025 15:02:05 GBp 757 392.40 XLON xeaNK$uFDPI 07/01/2025 15:02:05 GBp 84 392.40 XLON xeaNK$uFDPK 07/01/2025 15:00:07 GBp 398 392.00 XLON xeaNK$uF8mJ 07/01/2025 15:00:00 GBp 478 392.20 XLON xeaNK$uF8Fp 07/01/2025 15:00:00 GBp 431 392.20 XLON xeaNK$uF8Fz 07/01/2025 14:59:20 GBp 160 392.40 XLON xeaNK$uF95W 07/01/2025 14:59:20 GBp 200 392.40 XLON xeaNK$uF95Y 07/01/2025 14:56:56 GBp 773 392.40 XLON xeaNK$u8qcj 07/01/2025 14:54:49 GBp 240 392.60 XLON xeaNK$u8owT 07/01/2025 14:54:44 GBp 581 392.80 XLON xeaNK$u8o1f 07/01/2025 14:54:44 GBp 513 393.00 XLON xeaNK$u8o1q 07/01/2025 14:54:44 GBp 400 393.00 XLON xeaNK$u8o1s 07/01/2025 14:53:14 GBp 24 393.40 XLON xeaNK$u8mtk 07/01/2025 14:53:14 GBp 245 393.40 XLON xeaNK$u8mtp 07/01/2025 14:53:14 GBp 800 393.40 XLON xeaNK$u8mtr 07/01/2025 14:51:45 GBp 723 392.80 XLON xeaNK$u8nUE 07/01/2025 14:51:45 GBp 120 392.80 XLON xeaNK$u8nUG 07/01/2025 14:50:11 GBp 1 393.00 XLON xeaNK$u8$8G 07/01/2025 14:50:11 GBp 1 393.00 XLON xeaNK$u8$8I 07/01/2025 14:50:11 GBp 394 393.00 XLON xeaNK$u8$8K 07/01/2025 14:50:10 GBp 182 393.20 XLON xeaNK$u8$Ab 07/01/2025 14:50:02 GBp 144 393.40 XLON xeaNK$u8$P9 07/01/2025 14:50:02 GBp 250 393.40 XLON xeaNK$u8$PS 07/01/2025 14:50:02 GBp 201 393.40 XLON xeaNK$u8$Ot 07/01/2025 14:50:02 GBp 94 393.40 XLON xeaNK$u8$Ov 07/01/2025 14:50:02 GBp 85 393.40 XLON xeaNK$u8$Ox 07/01/2025 14:50:02 GBp 93 393.20 XLON xeaNK$u8$O8 07/01/2025 14:50:02 GBp 83 393.20 XLON xeaNK$u8$OA 07/01/2025 14:50:02 GBp 131 393.20 XLON xeaNK$u8$OM 07/01/2025 14:50:02 GBp 280 393.20 XLON xeaNK$u8$OO 07/01/2025 14:50:02 GBp 88 393.20 XLON xeaNK$u8$OQ 07/01/2025 14:50:02 GBp 78 393.20 XLON xeaNK$u8$OS 07/01/2025 14:50:01 GBp 707 393.20 XLON xeaNK$u8$Ru 07/01/2025 14:45:55 GBp 122 393.00 XLON xeaNK$u8uE1 07/01/2025 14:45:55 GBp 260 393.00 XLON xeaNK$u8uE3 07/01/2025 14:45:55 GBp 86 393.00 XLON xeaNK$u8uE5 07/01/2025 14:45:55 GBp 89 393.00 XLON xeaNK$u8uE7 07/01/2025 14:45:13 GBp 182 392.80 XLON xeaNK$u8v4V 07/01/2025 14:44:59 GBp 168 393.00 XLON xeaNK$u8vUN 07/01/2025 14:44:59 GBp 43 393.00 XLON xeaNK$u8vUP 07/01/2025 14:44:59 GBp 35 393.00 XLON xeaNK$u8vUR 07/01/2025 14:44:43 GBp 5 393.00 XLON xeaNK$u8cf$ 07/01/2025 14:44:43 GBp 360 393.00 XLON xeaNK$u8cf1 07/01/2025 14:44:41 GBp 424 393.00 XLON xeaNK$u8chm 07/01/2025 14:44:41 GBp 200 393.00 XLON xeaNK$u8ch@ 07/01/2025 14:44:41 GBp 16 392.80 XLON xeaNK$u8chB 07/01/2025 14:44:41 GBp 242 392.80 XLON xeaNK$u8chD 07/01/2025 14:44:41 GBp 593 393.00 XLON xeaNK$u8chF 07/01/2025 14:43:17 GBp 522 393.40 XLON xeaNK$u8dTm 07/01/2025 14:43:17 GBp 90 393.40 XLON xeaNK$u8dTo 07/01/2025 14:43:17 GBp 61 393.40 XLON xeaNK$u8dTq 07/01/2025 14:43:17 GBp 585 393.20 XLON xeaNK$u8dTw 07/01/2025 14:40:07 GBp 589 393.40 XLON xeaNK$u8ZvN 07/01/2025 14:39:44 GBp 588 393.60 XLON xeaNK$u8ZQI 07/01/2025 14:37:06 GBp 313 393.80 XLON xeaNK$u8lDD 07/01/2025 14:37:06 GBp 188 393.80 XLON xeaNK$u8lC@ 07/01/2025 14:37:06 GBp 90 393.80 XLON xeaNK$u8lC0 07/01/2025 14:37:06 GBp 85 393.80 XLON xeaNK$u8lC2 07/01/2025 14:37:06 GBp 2,020 393.80 XLON xeaNK$u8lCs 07/01/2025 14:37:06 GBp 404 393.80 XLON xeaNK$u8lCu 07/01/2025 14:37:06 GBp 408 393.80 XLON xeaNK$u8lCw 07/01/2025 14:37:06 GBp 206 393.80 XLON xeaNK$u8lCy 07/01/2025 14:37:06 GBp 161 393.60 XLON xeaNK$u8lCA 07/01/2025 14:37:06 GBp 267 393.80 XLON xeaNK$u8lF4 07/01/2025 14:37:04 GBp 117 394.00 XLON xeaNK$u8lLu 07/01/2025 14:37:04 GBp 506 394.00 XLON xeaNK$u8lLw 07/01/2025 14:37:04 GBp 612 394.00 XLON xeaNK$u8lKr 07/01/2025 14:30:47 GBp 247 393.80 XLON xeaNK$u8NOZ 07/01/2025 14:30:47 GBp 566 394.00 XLON xeaNK$u8NOb 07/01/2025 14:30:09 GBp 41 394.20 XLON xeaNK$u8KGd 07/01/2025 14:25:44 GBp 54 394.00 XLON xeaNK$u8Hzm 07/01/2025 14:25:44 GBp 82 394.00 XLON xeaNK$u8Hzo 07/01/2025 14:25:31 GBp 284 394.00 XLON xeaNK$u8H2W 07/01/2025 14:25:31 GBp 85 394.00 XLON xeaNK$u8H2Y 07/01/2025 14:25:31 GBp 203 394.00 XLON xeaNK$u8H2a 07/01/2025 14:25:31 GBp 46 394.00 XLON xeaNK$u8H2c 07/01/2025 14:25:31 GBp 35 394.00 XLON xeaNK$u8H2k 07/01/2025 14:25:31 GBp 92 394.00 XLON xeaNK$u8H2m 07/01/2025 14:25:31 GBp 203 394.00 XLON xeaNK$u8H2o 07/01/2025 14:25:31 GBp 180 394.00 XLON xeaNK$u8H2q 07/01/2025 14:25:31 GBp 146 394.00 XLON xeaNK$u8H2z 07/01/2025 14:23:14 GBp 5,795 393.20 XLON xeaNK$u8VV4 07/01/2025 14:08:47 GBp 48 392.40 XLON xeaNK$u8E@f 07/01/2025 14:08:47 GBp 66 392.40 XLON xeaNK$u8E@h 07/01/2025 14:08:47 GBp 189 392.40 XLON xeaNK$u8E@j 07/01/2025 14:08:47 GBp 14 392.40 XLON xeaNK$u8E@w 07/01/2025 14:08:47 GBp 131 392.40 XLON xeaNK$u8E@y 07/01/2025 14:08:47 GBp 197 392.20 XLON xeaNK$u8E@9 07/01/2025 14:08:32 GBp 265 392.40 XLON xeaNK$u8EDg 07/01/2025 14:08:32 GBp 333 392.40 XLON xeaNK$u8EDn 07/01/2025 14:08:32 GBp 393 392.60 XLON xeaNK$u8EDp 07/01/2025 14:08:32 GBp 85 392.60 XLON xeaNK$u8EDr 07/01/2025 14:08:32 GBp 490 392.80 XLON xeaNK$u8EDE 07/01/2025 14:05:30 GBp 465 392.80 XLON xeaNK$u8DcG 07/01/2025 13:55:07 GBp 80 393.20 XLON xeaNK$u9rqM 07/01/2025 13:55:07 GBp 4 393.20 XLON xeaNK$u9rqO 07/01/2025 13:55:07 GBp 483 393.20 XLON xeaNK$u9rtZ 07/01/2025 13:51:49 GBp 87 393.20 XLON xeaNK$u9myb 07/01/2025 13:51:49 GBp 21 393.20 XLON xeaNK$u9myd 07/01/2025 13:51:49 GBp 16 393.20 XLON xeaNK$u9myf 07/01/2025 13:51:49 GBp 82 393.20 XLON xeaNK$u9myh 07/01/2025 13:48:59 GBp 1,091 393.00 XLON xeaNK$u9@36 07/01/2025 13:48:59 GBp 11 392.80 XLON xeaNK$u9@3H 07/01/2025 13:48:59 GBp 309 392.80 XLON xeaNK$u9@3J 07/01/2025 13:48:59 GBp 458 393.00 XLON xeaNK$u9@3L 07/01/2025 13:48:27 GBp 452 393.20 XLON xeaNK$u9@QP 07/01/2025 13:41:08 GBp 223 393.20 XLON xeaNK$u9uLa 07/01/2025 13:41:08 GBp 173 393.20 XLON xeaNK$u9uLc 07/01/2025 13:41:06 GBp 2,398 393.60 XLON xeaNK$u9uMm 07/01/2025 13:41:06 GBp 182 393.40 XLON xeaNK$u9uMt 07/01/2025 13:41:06 GBp 313 393.80 XLON xeaNK$u9uHk 07/01/2025 13:41:06 GBp 406 393.80 XLON xeaNK$u9uHm 07/01/2025 13:41:06 GBp 549 393.80 XLON xeaNK$u9uHo 07/01/2025 13:41:06 GBp 496 393.80 XLON xeaNK$u9uH$ 07/01/2025 13:41:06 GBp 408 393.80 XLON xeaNK$u9uH5 07/01/2025 13:41:06 GBp 419 393.80 XLON xeaNK$u9uHB 07/01/2025 13:41:06 GBp 406 393.80 XLON xeaNK$u9uHO 07/01/2025 13:41:06 GBp 392 393.80 XLON xeaNK$u9uHU 07/01/2025 13:41:06 GBp 384 393.80 XLON xeaNK$u9uGi 07/01/2025 13:41:05 GBp 218 393.80 XLON xeaNK$u9uGo 07/01/2025 13:41:05 GBp 224 393.80 XLON xeaNK$u9uGu 07/01/2025 13:41:05 GBp 222 393.80 XLON xeaNK$u9uJm 07/01/2025 13:41:05 GBp 330 393.80 XLON xeaNK$u9uIv 07/01/2025 13:41:05 GBp 488 393.80 XLON xeaNK$u9uT@ 07/01/2025 13:41:05 GBp 969 393.80 XLON xeaNK$u9uT4 07/01/2025 13:41:05 GBp 6 394.20 XLON xeaNK$u9uT6 07/01/2025 13:41:05 GBp 78 394.20 XLON xeaNK$u9uT8 07/01/2025 13:41:05 GBp 203 394.20 XLON xeaNK$u9uTA 07/01/2025 13:41:05 GBp 36 394.20 XLON xeaNK$u9uTC 07/01/2025 13:41:05 GBp 125 394.20 XLON xeaNK$u9uTE 07/01/2025 13:41:05 GBp 85 394.20 XLON xeaNK$u9uTG 07/01/2025 13:41:05 GBp 544 394.20 XLON xeaNK$u9uTM 07/01/2025 13:41:05 GBp 84 394.20 XLON xeaNK$u9uTO 07/01/2025 13:41:05 GBp 84 394.20 XLON xeaNK$u9uTQ 07/01/2025 13:41:05 GBp 30 394.20 XLON xeaNK$u9uTS 07/01/2025 13:41:05 GBp 21 394.20 XLON xeaNK$u9uSa 07/01/2025 13:41:05 GBp 23 394.20 XLON xeaNK$u9uSc 07/01/2025 13:41:05 GBp 1 394.20 XLON xeaNK$u9uSe 07/01/2025 13:41:05 GBp 173 394.20 XLON xeaNK$u9uSY 07/01/2025 13:41:05 GBp 182 394.00 XLON xeaNK$u9uSs 07/01/2025 13:41:05 GBp 78 394.20 XLON xeaNK$u9uSx 07/01/2025 13:41:05 GBp 92 394.20 XLON xeaNK$u9uSz 07/01/2025 13:41:05 GBp 573 394.00 XLON xeaNK$u9uS5 07/01/2025 13:39:22 GBp 6 394.20 XLON xeaNK$u9cjm 07/01/2025 13:39:22 GBp 147 394.20 XLON xeaNK$u9cjo 07/01/2025 13:39:22 GBp 35 394.20 XLON xeaNK$u9ciW 07/01/2025 13:39:22 GBp 535 394.20 XLON xeaNK$u9ciY 07/01/2025 13:36:25 GBp 91 394.40 XLON xeaNK$u9auq 07/01/2025 13:36:23 GBp 241 394.40 XLON xeaNK$u9awj 07/01/2025 13:36:23 GBp 45 394.40 XLON xeaNK$u9awl 07/01/2025 13:36:23 GBp 29 394.40 XLON xeaNK$u9awp 07/01/2025 13:36:23 GBp 45 394.40 XLON xeaNK$u9awr 07/01/2025 13:36:23 GBp 86 394.40 XLON xeaNK$u9awt 07/01/2025 13:36:23 GBp 83 394.40 XLON xeaNK$u9awv 07/01/2025 13:36:23 GBp 304 394.20 XLON xeaNK$u9awy 07/01/2025 13:36:23 GBp 250 394.20 XLON xeaNK$u9aw@ 07/01/2025 13:25:53 GBp 484 394.20 XLON xeaNK$u9iqh 07/01/2025 13:25:22 GBp 229 394.40 XLON xeaNK$u9i20 07/01/2025 13:25:10 GBp 363 394.40 XLON xeaNK$u9iB$ 07/01/2025 13:25:04 GBp 203 394.40 XLON xeaNK$u9iGC 07/01/2025 13:25:04 GBp 78 394.40 XLON xeaNK$u9iGE 07/01/2025 13:25:04 GBp 92 394.40 XLON xeaNK$u9iGG 07/01/2025 13:25:04 GBp 206 394.40 XLON xeaNK$u9iGI 07/01/2025 13:25:04 GBp 77 394.40 XLON xeaNK$u9iJb 07/01/2025 13:25:04 GBp 206 394.40 XLON xeaNK$u9iJX 07/01/2025 13:25:04 GBp 78 394.40 XLON xeaNK$u9iJZ 07/01/2025 13:25:04 GBp 108 394.20 XLON xeaNK$u9iJe 07/01/2025 13:25:04 GBp 234 394.20 XLON xeaNK$u9iJg 07/01/2025 13:25:02 GBp 217 394.40 XLON xeaNK$u9iIh 07/01/2025 13:25:02 GBp 58 394.40 XLON xeaNK$u9iIt 07/01/2025 12:35:27 GBp 350 393.80 XLON xeaNK$uArtn 07/01/2025 12:27:32 GBp 396 394.00 XLON xeaNK$uA@QS 07/01/2025 12:27:32 GBp 49 394.00 XLON xeaNK$uA$bX 07/01/2025 12:27:32 GBp 197 394.00 XLON xeaNK$uA$bf 07/01/2025 12:27:32 GBp 246 394.00 XLON xeaNK$uA$br 07/01/2025 12:27:32 GBp 250 393.80 XLON xeaNK$uA$b$ 07/01/2025 12:27:32 GBp 183 394.00 XLON xeaNK$uA$b1 07/01/2025 12:27:32 GBp 171 394.00 XLON xeaNK$uA$b3 07/01/2025 12:23:02 GBp 359 394.00 XLON xeaNK$uAwh9 07/01/2025 12:21:44 GBp 31 394.20 XLON xeaNK$uAxhC 07/01/2025 12:19:53 GBp 870 394.00 XLON xeaNK$uAuEb 07/01/2025 12:19:53 GBp 13 394.00 XLON xeaNK$uAuEl 07/01/2025 12:19:53 GBp 13 394.00 XLON xeaNK$uAuEn 07/01/2025 12:19:53 GBp 329 394.00 XLON xeaNK$uAuEp 07/01/2025 12:14:41 GBp 239 394.20 XLON xeaNK$uAaAN 07/01/2025 12:14:41 GBp 39 394.40 XLON xeaNK$uAaAV 07/01/2025 12:14:41 GBp 182 394.40 XLON xeaNK$uAaLX 07/01/2025 12:14:21 GBp 147 394.80 XLON xeaNK$uAbc9 07/01/2025 12:14:21 GBp 202 394.80 XLON xeaNK$uAbcB 07/01/2025 12:14:21 GBp 77 394.80 XLON xeaNK$uAbcD 07/01/2025 12:14:21 GBp 75 394.80 XLON xeaNK$uAbcF 07/01/2025 12:14:21 GBp 166 394.80 XLON xeaNK$uAbcH 07/01/2025 12:14:21 GBp 654 394.80 XLON xeaNK$uAbcN 07/01/2025 12:14:21 GBp 345 394.40 XLON xeaNK$uAbcO 07/01/2025 12:14:06 GBp 506 394.80 XLON xeaNK$uAbtD 07/01/2025 12:14:06 GBp 400 394.80 XLON xeaNK$uAbtQ 07/01/2025 12:14:06 GBp 600 394.80 XLON xeaNK$uAbtS 07/01/2025 12:14:06 GBp 800 394.80 XLON xeaNK$uAbtU 07/01/2025 12:14:06 GBp 400 394.80 XLON xeaNK$uAbsa 07/01/2025 12:14:06 GBp 600 394.80 XLON xeaNK$uAbsc 07/01/2025 12:14:06 GBp 200 394.80 XLON xeaNK$uAbsW 07/01/2025 12:14:06 GBp 200 394.80 XLON xeaNK$uAbsY 07/01/2025 12:13:39 GBp 145 394.80 XLON xeaNK$uAbE6 07/01/2025 12:13:39 GBp 68 394.80 XLON xeaNK$uAbE8 07/01/2025 12:13:39 GBp 29 394.80 XLON xeaNK$uAbEA 07/01/2025 12:13:39 GBp 38 394.80 XLON xeaNK$uAbEM 07/01/2025 12:13:39 GBp 24 394.80 XLON xeaNK$uAbEO 07/01/2025 12:13:39 GBp 91 394.80 XLON xeaNK$uAbEQ 07/01/2025 12:13:39 GBp 385 394.80 XLON xeaNK$uAbES 07/01/2025 12:13:39 GBp 75 394.80 XLON xeaNK$uAbEU 07/01/2025 12:13:39 GBp 172 394.40 XLON xeaNK$uAb9a 07/01/2025 12:13:39 GBp 78 394.40 XLON xeaNK$uAb9c 07/01/2025 12:13:39 GBp 362 394.60 XLON xeaNK$uAb9g 07/01/2025 12:02:07 GBp 161 394.80 XLON xeaNK$uAelK 07/01/2025 12:02:07 GBp 163 394.80 XLON xeaNK$uAelS 07/01/2025 12:02:07 GBp 160 394.80 XLON xeaNK$uAek$ 07/01/2025 12:02:04 GBp 163 394.80 XLON xeaNK$uAer0 07/01/2025 12:02:04 GBp 164 394.80 XLON xeaNK$uAerJ 07/01/2025 12:02:03 GBp 164 394.80 XLON xeaNK$uAerU 07/01/2025 12:02:03 GBp 166 394.80 XLON xeaNK$uAeqn 07/01/2025 12:02:03 GBp 165 394.80 XLON xeaNK$uAeq$ 07/01/2025 11:51:39 GBp 131 394.60 XLON xeaNK$uAJLj 07/01/2025 11:51:39 GBp 186 394.60 XLON xeaNK$uAJLl 07/01/2025 11:51:39 GBp 711 394.60 XLON xeaNK$uAJLy 07/01/2025 11:51:26 GBp 114 394.60 XLON xeaNK$uAJOu 07/01/2025 11:51:26 GBp 114 394.60 XLON xeaNK$uAJOw 07/01/2025 11:50:54 GBp 446 394.60 XLON xeaNK$uAGzl 07/01/2025 11:50:53 GBp 50 394.80 XLON xeaNK$uAGyY 07/01/2025 11:42:38 GBp 203 394.60 XLON xeaNK$uAQpl 07/01/2025 11:42:38 GBp 88 394.60 XLON xeaNK$uAQpn 07/01/2025 11:42:38 GBp 99 394.60 XLON xeaNK$uAQpp 07/01/2025 11:42:38 GBp 40 394.60 XLON xeaNK$uAQp2 07/01/2025 11:42:38 GBp 200 394.60 XLON xeaNK$uAQp6 07/01/2025 11:42:38 GBp 32 394.60 XLON xeaNK$uAQp8 07/01/2025 11:42:38 GBp 34 394.60 XLON xeaNK$uAQpA 07/01/2025 11:42:38 GBp 203 394.60 XLON xeaNK$uAQpC 07/01/2025 11:42:38 GBp 50 394.60 XLON xeaNK$uAQpE 07/01/2025 11:32:39 GBp 1,031 394.40 XLON xeaNK$uA5iU 07/01/2025 11:32:39 GBp 239 394.20 XLON xeaNK$uA5lh 07/01/2025 11:32:39 GBp 84 394.20 XLON xeaNK$uA5lj 07/01/2025 11:22:41 GBp 94 394.40 XLON xeaNK$uAChW 07/01/2025 11:22:41 GBp 229 394.40 XLON xeaNK$uAChY 07/01/2025 11:16:13 GBp 151 394.80 XLON xeaNK$uA9uX 07/01/2025 11:16:13 GBp 202 394.80 XLON xeaNK$uA9vV 07/01/2025 11:16:13 GBp 195 394.80 XLON xeaNK$uA9ud 07/01/2025 11:16:13 GBp 66 394.80 XLON xeaNK$uA9uf 07/01/2025 11:16:13 GBp 304 394.80 XLON xeaNK$uA9ul 07/01/2025 11:16:07 GBp 122 394.80 XLON xeaNK$uA91l 07/01/2025 11:16:07 GBp 630 394.80 XLON xeaNK$uA91n 07/01/2025 11:16:01 GBp 468 394.80 XLON xeaNK$uA99B 07/01/2025 11:16:01 GBp 92 394.80 XLON xeaNK$uA99D 07/01/2025 11:16:01 GBp 223 394.60 XLON xeaNK$uA99G 07/01/2025 11:16:00 GBp 323 394.80 XLON xeaNK$uA98X 07/01/2025 11:06:58 GBp 30 394.40 XLON xeaNK$uBmj@ 07/01/2025 11:06:58 GBp 293 394.40 XLON xeaNK$uBmj0 07/01/2025 10:54:05 GBp 83 394.20 XLON xeaNK$uBu4i 07/01/2025 10:54:05 GBp 108 394.20 XLON xeaNK$uBu4k 07/01/2025 10:54:05 GBp 25 394.20 XLON xeaNK$uBu4m 07/01/2025 10:54:05 GBp 107 394.20 XLON xeaNK$uBu4o 07/01/2025 10:46:27 GBp 466 393.60 XLON xeaNK$uBb92 07/01/2025 10:45:50 GBp 949 394.00 XLON xeaNK$uBYiO 07/01/2025 10:45:50 GBp 323 393.80 XLON xeaNK$uBYlY 07/01/2025 10:39:52 GBp 187 394.00 XLON xeaNK$uBku1 07/01/2025 10:39:52 GBp 223 393.80 XLON xeaNK$uBku4 07/01/2025 10:39:52 GBp 46 394.00 XLON xeaNK$uBkuK 07/01/2025 10:39:52 GBp 277 394.00 XLON xeaNK$uBkuM 07/01/2025 10:35:39 GBp 31 394.00 XLON xeaNK$uBjjg 07/01/2025 10:35:39 GBp 6 394.00 XLON xeaNK$uBjji 07/01/2025 10:35:39 GBp 121 394.00 XLON xeaNK$uBjjk 07/01/2025 10:33:51 GBp 256 394.00 XLON xeaNK$uBgv1 07/01/2025 10:33:51 GBp 20 394.00 XLON xeaNK$uBgv3 07/01/2025 10:33:41 GBp 182 394.20 XLON xeaNK$uBg1p 07/01/2025 10:33:40 GBp 7 394.20 XLON xeaNK$uBg16 07/01/2025 10:33:40 GBp 344 394.20 XLON xeaNK$uBg18 07/01/2025 10:31:06 GBp 602 394.40 XLON xeaNK$uBe6o 07/01/2025 10:27:41 GBp 92 394.40 XLON xeaNK$uBNh$ 07/01/2025 10:27:41 GBp 91 394.40 XLON xeaNK$uBNh1 07/01/2025 10:27:41 GBp 124 394.40 XLON xeaNK$uBNh3 07/01/2025 10:27:41 GBp 20 394.40 XLON xeaNK$uBNhx 07/01/2025 10:27:41 GBp 404 394.40 XLON xeaNK$uBNhz 07/01/2025 10:27:41 GBp 177 394.20 XLON xeaNK$uBNh8 07/01/2025 10:27:41 GBp 146 394.20 XLON xeaNK$uBNhA 07/01/2025 10:24:21 GBp 678 394.00 XLON xeaNK$uBIkN 07/01/2025 10:20:04 GBp 175 393.60 XLON xeaNK$uBHWW 07/01/2025 10:16:38 GBp 159 393.80 XLON xeaNK$uBVKa 07/01/2025 10:16:38 GBp 329 393.80 XLON xeaNK$uBVKc 07/01/2025 10:15:52 GBp 344 393.80 XLON xeaNK$uBSmG 07/01/2025 10:15:51 GBp 27 393.80 XLON xeaNK$uBSpI 07/01/2025 10:11:11 GBp 182 393.20 XLON xeaNK$uBOla 07/01/2025 10:10:30 GBp 188 393.60 XLON xeaNK$uBO8N 07/01/2025 10:09:37 GBp 214 393.60 XLON xeaNK$uBP9$ 07/01/2025 10:08:02 GBp 275 394.00 XLON xeaNK$uB6TG 07/01/2025 10:08:02 GBp 55 394.00 XLON xeaNK$uB6TI 07/01/2025 10:08:00 GBp 326 394.20 XLON xeaNK$uB6Ve 07/01/2025 10:07:28 GBp 360 394.60 XLON xeaNK$uB7n5 07/01/2025 10:07:28 GBp 92 394.60 XLON xeaNK$uB7n7 07/01/2025 10:07:28 GBp 150 394.60 XLON xeaNK$uB7n9 07/01/2025 10:07:28 GBp 323 394.40 XLON xeaNK$uB7nE 07/01/2025 10:06:32 GBp 152 394.60 XLON xeaNK$uB4cv 07/01/2025 10:03:27 GBp 31 393.80 XLON xeaNK$uB2Ps 07/01/2025 10:03:27 GBp 143 393.80 XLON xeaNK$uB2Pu 07/01/2025 10:03:27 GBp 3 394.00 XLON xeaNK$uB2P2 07/01/2025 10:03:27 GBp 144 394.00 XLON xeaNK$uB2P4 07/01/2025 10:03:27 GBp 13 394.00 XLON xeaNK$uB2P6 07/01/2025 10:03:27 GBp 406 393.80 XLON xeaNK$uB2P8 07/01/2025 10:03:27 GBp 323 393.60 XLON xeaNK$uB2PG 07/01/2025 09:59:59 GBp 50 393.80 XLON xeaNK$uBEC9 07/01/2025 09:58:45 GBp 145 393.60 XLON xeaNK$uBF2b 07/01/2025 09:58:45 GBp 76 393.60 XLON xeaNK$uBF2d 07/01/2025 09:58:45 GBp 203 393.60 XLON xeaNK$uBF2f 07/01/2025 09:58:45 GBp 42 393.60 XLON xeaNK$uBF2h 07/01/2025 09:58:45 GBp 43 393.60 XLON xeaNK$uBF2j 07/01/2025 09:58:45 GBp 77 393.60 XLON xeaNK$uBF2l 07/01/2025 09:58:45 GBp 36 393.60 XLON xeaNK$uBF2n 07/01/2025 09:58:45 GBp 560 393.60 XLON xeaNK$uBF2@ 07/01/2025 09:58:45 GBp 323 393.40 XLON xeaNK$uBF27 07/01/2025 09:49:48 GBp 489 393.40 XLON xeaNK$u4tFE 07/01/2025 09:46:27 GBp 186 393.60 XLON xeaNK$u4ovL 07/01/2025 09:46:27 GBp 105 393.60 XLON xeaNK$u4ovN 07/01/2025 09:45:29 GBp 900 394.00 XLON xeaNK$u4pw4 07/01/2025 09:45:29 GBp 223 393.80 XLON xeaNK$u4pwB 07/01/2025 09:45:29 GBp 123 394.00 XLON xeaNK$u4pwN 07/01/2025 09:45:29 GBp 200 394.00 XLON xeaNK$u4pwP 07/01/2025 09:42:58 GBp 182 394.20 XLON xeaNK$u4@Yc 07/01/2025 09:42:58 GBp 33 394.40 XLON xeaNK$u4@YF 07/01/2025 09:42:58 GBp 22 394.40 XLON xeaNK$u4@YH 07/01/2025 09:42:58 GBp 517 394.40 XLON xeaNK$u4@YO 07/01/2025 09:42:58 GBp 22 394.40 XLON xeaNK$u4@YQ 07/01/2025 09:42:58 GBp 351 394.40 XLON xeaNK$u4@jw 07/01/2025 09:42:58 GBp 77 394.40 XLON xeaNK$u4@jy 07/01/2025 09:42:58 GBp 84 394.40 XLON xeaNK$u4@j@ 07/01/2025 09:42:58 GBp 320 394.40 XLON xeaNK$u4@j8 07/01/2025 09:42:58 GBp 223 394.20 XLON xeaNK$u4@jR 07/01/2025 09:42:58 GBp 323 394.40 XLON xeaNK$u4@jV 07/01/2025 09:31:19 GBp 18 393.80 XLON xeaNK$u4dkM 07/01/2025 09:31:19 GBp 18 393.80 XLON xeaNK$u4dkO 07/01/2025 09:31:19 GBp 198 393.80 XLON xeaNK$u4dkQ 07/01/2025 09:31:09 GBp 335 394.00 XLON xeaNK$u4dq1 07/01/2025 09:30:58 GBp 2 394.40 XLON xeaNK$u4d@2 07/01/2025 09:30:58 GBp 435 394.40 XLON xeaNK$u4d@4 07/01/2025 09:30:58 GBp 191 394.40 XLON xeaNK$u4d@6 07/01/2025 09:27:50 GBp 192 393.80 XLON xeaNK$u4buB 07/01/2025 09:27:45 GBp 199 393.60 XLON xeaNK$u4b5B 07/01/2025 09:25:04 GBp 348 393.00 XLON xeaNK$u4ZJs 07/01/2025 09:24:09 GBp 146 393.00 XLON xeaNK$u4W5y 07/01/2025 09:23:53 GBp 37 393.00 XLON xeaNK$u4WLh 07/01/2025 09:23:53 GBp 117 393.00 XLON xeaNK$u4WLj 07/01/2025 09:23:53 GBp 158 393.00 XLON xeaNK$u4WLt 07/01/2025 09:23:53 GBp 200 393.00 XLON xeaNK$u4WLv 07/01/2025 09:23:53 GBp 600 393.00 XLON xeaNK$u4WLx 07/01/2025 09:23:53 GBp 400 393.00 XLON xeaNK$u4WLz 07/01/2025 09:23:53 GBp 400 393.00 XLON xeaNK$u4WL$ 07/01/2025 09:23:53 GBp 1,073 393.00 XLON xeaNK$u4WL5 07/01/2025 09:18:11 GBp 51 392.80 XLON xeaNK$u4jgH 07/01/2025 09:18:11 GBp 48 392.80 XLON xeaNK$u4jgJ 07/01/2025 09:18:11 GBp 31 392.80 XLON xeaNK$u4jgL 07/01/2025 09:18:11 GBp 141 392.80 XLON xeaNK$u4jgN 07/01/2025 09:10:16 GBp 136 392.80 XLON xeaNK$u4MEY 07/01/2025 09:10:16 GBp 258 392.80 XLON xeaNK$u4MEk 07/01/2025 09:10:16 GBp 76 392.80 XLON xeaNK$u4MEm 07/01/2025 09:10:16 GBp 323 392.40 XLON xeaNK$u4MEx 07/01/2025 09:06:32 GBp 60 392.80 XLON xeaNK$u4L3g 07/01/2025 09:06:32 GBp 143 392.80 XLON xeaNK$u4L3i 07/01/2025 09:06:32 GBp 238 392.80 XLON xeaNK$u4L3$ 07/01/2025 09:06:32 GBp 55 392.80 XLON xeaNK$u4L33 07/01/2025 09:06:32 GBp 56 392.80 XLON xeaNK$u4L35 07/01/2025 09:06:32 GBp 122 392.80 XLON xeaNK$u4L37 07/01/2025 09:06:32 GBp 323 392.60 XLON xeaNK$u4L3A 07/01/2025 09:05:22 GBp 110 392.80 XLON xeaNK$u4I8y 07/01/2025 09:05:12 GBp 323 392.80 XLON xeaNK$u4IT6 07/01/2025 09:00:11 GBp 223 393.00 XLON xeaNK$u4SzL 07/01/2025 09:00:09 GBp 323 393.20 XLON xeaNK$u4SyF 07/01/2025 08:59:47 GBp 146 393.40 XLON xeaNK$u4SJ$ 07/01/2025 08:59:47 GBp 89 393.40 XLON xeaNK$u4SJ1 07/01/2025 08:59:47 GBp 178 393.20 XLON xeaNK$u4SIj 07/01/2025 08:59:47 GBp 145 393.20 XLON xeaNK$u4SIl 07/01/2025 08:57:08 GBp 77 392.80 XLON xeaNK$u4Rsq 07/01/2025 08:57:08 GBp 292 392.80 XLON xeaNK$u4Rsw 07/01/2025 08:57:00 GBp 42 392.80 XLON xeaNK$u4Rx8 07/01/2025 08:57:00 GBp 149 392.80 XLON xeaNK$u4RwW 07/01/2025 08:57:00 GBp 24 392.80 XLON xeaNK$u4RwY 07/01/2025 08:57:00 GBp 807 392.80 XLON xeaNK$u4Rwe 07/01/2025 08:56:43 GBp 205 392.40 XLON xeaNK$u4RGf 07/01/2025 08:56:43 GBp 1,124 392.40 XLON xeaNK$u4RGp 07/01/2025 08:56:41 GBp 93 392.40 XLON xeaNK$u4RIF 07/01/2025 08:56:41 GBp 194 392.40 XLON xeaNK$u4RIH 07/01/2025 08:41:36 GBp 344 391.40 XLON xeaNK$u4FAQ 07/01/2025 08:41:36 GBp 151 391.40 XLON xeaNK$u4FAS 07/01/2025 08:41:36 GBp 703 391.40 XLON xeaNK$u4FAU 07/01/2025 08:41:36 GBp 397 391.40 XLON xeaNK$u4FLc 07/01/2025 08:41:36 GBp 165 391.20 XLON xeaNK$u4FLe 07/01/2025 08:41:36 GBp 182 391.00 XLON xeaNK$u4FLp 07/01/2025 08:30:23 GBp 517 388.40 XLON xeaNK$u5rU@ 07/01/2025 08:30:23 GBp 41 388.20 XLON xeaNK$u5rUw 07/01/2025 08:30:23 GBp 200 388.20 XLON xeaNK$u5rUy 07/01/2025 08:28:32 GBp 30 388.80 XLON xeaNK$u5ps5 07/01/2025 08:28:32 GBp 308 388.80 XLON xeaNK$u5ps7 07/01/2025 08:27:40 GBp 154 388.80 XLON xeaNK$u5pTg 07/01/2025 08:27:40 GBp 92 388.80 XLON xeaNK$u5pSY 07/01/2025 08:27:40 GBp 67 388.80 XLON xeaNK$u5pSa 07/01/2025 08:27:40 GBp 157 388.80 XLON xeaNK$u5pS@ 07/01/2025 08:27:40 GBp 181 388.80 XLON xeaNK$u5pSC 07/01/2025 08:27:40 GBp 85 388.80 XLON xeaNK$u5pSE 07/01/2025 08:27:40 GBp 85 388.80 XLON xeaNK$u5pSG 07/01/2025 08:27:40 GBp 78 388.80 XLON xeaNK$u5pSI 07/01/2025 08:27:40 GBp 128 388.80 XLON xeaNK$u5pVg 07/01/2025 08:27:40 GBp 92 388.80 XLON xeaNK$u5pVi 07/01/2025 08:27:40 GBp 84 388.80 XLON xeaNK$u5pVk 07/01/2025 08:27:40 GBp 105 388.80 XLON xeaNK$u5pVq 07/01/2025 08:27:40 GBp 206 388.80 XLON xeaNK$u5pVs 07/01/2025 08:27:40 GBp 33 388.80 XLON xeaNK$u5pVu 07/01/2025 08:27:40 GBp 158 388.80 XLON xeaNK$u5pV0 07/01/2025 08:15:39 GBp 11 388.40 XLON xeaNK$u5uEp 07/01/2025 08:15:39 GBp 171 388.40 XLON xeaNK$u5uEr 07/01/2025 08:15:38 GBp 307 389.00 XLON xeaNK$u5u9Y 07/01/2025 08:15:36 GBp 205 389.20 XLON xeaNK$u5u88 07/01/2025 08:15:36 GBp 205 389.20 XLON xeaNK$u5uBj 07/01/2025 08:15:36 GBp 341 389.40 XLON xeaNK$u5uB$ 07/01/2025 08:15:36 GBp 156 390.20 XLON xeaNK$u5uB1 07/01/2025 08:13:51 GBp 223 389.40 XLON xeaNK$u5vNK 07/01/2025 08:13:47 GBp 182 389.60 XLON xeaNK$u5vH3 07/01/2025 08:13:28 GBp 137 389.60 XLON xeaNK$u5caN 07/01/2025 08:13:22 GBp 127 389.80 XLON xeaNK$u5cYC 07/01/2025 08:13:21 GBp 55 389.80 XLON xeaNK$u5cYV 07/01/2025 08:13:19 GBp 223 390.20 XLON xeaNK$u5clL 07/01/2025 08:13:13 GBp 79 390.40 XLON xeaNK$u5ceU 07/01/2025 08:13:13 GBp 244 390.40 XLON xeaNK$u5chW 07/01/2025 08:12:59 GBp 546 390.60 XLON xeaNK$u5cwh 07/01/2025 08:12:45 GBp 167 391.20 XLON xeaNK$u5cKg 07/01/2025 08:10:18 GBp 155 391.20 XLON xeaNK$u5aLD 07/01/2025 08:10:18 GBp 52 391.20 XLON xeaNK$u5aLF 07/01/2025 08:10:18 GBp 193 391.20 XLON xeaNK$u5aLP 07/01/2025 08:10:07 GBp 3 391.20 XLON xeaNK$u5aTs 07/01/2025 08:10:07 GBp 204 391.20 XLON xeaNK$u5aTu 07/01/2025 08:10:07 GBp 79 391.20 XLON xeaNK$u5aTw 07/01/2025 08:10:07 GBp 321 391.20 XLON xeaNK$u5aT3 07/01/2025 08:10:00 GBp 168 391.00 XLON xeaNK$u5baa 07/01/2025 08:10:00 GBp 204 390.80 XLON xeaNK$u5bam 07/01/2025 08:10:00 GBp 154 390.80 XLON xeaNK$u5bao 07/01/2025 08:08:41 GBp 5 390.80 XLON xeaNK$u5YbB 07/01/2025 08:08:41 GBp 86 390.80 XLON xeaNK$u5YbD 07/01/2025 08:08:41 GBp 204 390.80 XLON xeaNK$u5YbF 07/01/2025 08:08:41 GBp 137 390.80 XLON xeaNK$u5YbH 07/01/2025 08:08:41 GBp 204 390.80 XLON xeaNK$u5YbQ 07/01/2025 08:08:41 GBp 122 390.80 XLON xeaNK$u5YbS 07/01/2025 08:06:40 GBp 341 390.80 XLON xeaNK$u5Zzn