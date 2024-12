(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

20 December 2024 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the“Company”)

Transaction in Own Shares The Company announces that on 19 December 2024 it had purchased a total of 152,278 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, through the Company's broker Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE Number of ordinary shares purchased 119,609 32,669 - Highest price paid (per ordinary share) 393.80p 390.00p - Lowest price paid (per ordinary share) 385.00p 385.00p - Volume weighted average price paid (per ordinary share) 389.33p 388.21p -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 05 September 2024.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 372,640,777 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 372,640,777.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT Currency GBP





Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID 19/12/2024 15:53:29 GBp 359 393.00 XLON xeaNHvG@DIe 19/12/2024 15:53:29 GBp 821 393.20 XLON xeaNHvG@DIg 19/12/2024 15:53:29 GBp 872 393.40 XLON xeaNHvG@DIp 19/12/2024 15:45:55 GBp 68 393.60 XLON xeaNHvG$t3y 19/12/2024 15:45:55 GBp 257 393.60 XLON xeaNHvG$t3F 19/12/2024 15:45:54 GBp 767 393.60 XLON xeaNHvG$t3S 19/12/2024 15:45:54 GBp 872 393.40 XLON xeaNHvG$t2Y 19/12/2024 15:42:54 GBp 145 393.80 XLON xeaNHvG$run 19/12/2024 15:41:50 GBp 42 393.40 XLON xeaNHvG$oe9 19/12/2024 15:41:50 GBp 114 393.40 XLON xeaNHvG$oeO 19/12/2024 15:41:50 GBp 67 393.40 XLON xeaNHvG$oeQ 19/12/2024 15:41:49 GBp 260 393.40 XLON xeaNHvG$ohZ 19/12/2024 15:41:49 GBp 65 393.40 XLON xeaNHvG$ogL 19/12/2024 15:41:49 GBp 63 393.40 XLON xeaNHvG$ogN 19/12/2024 15:41:49 GBp 151 393.40 XLON xeaNHvG$ogT 19/12/2024 15:41:49 GBp 126 393.40 XLON xeaNHvG$ogV 19/12/2024 15:41:48 GBp 70 393.40 XLON xeaNHvG$orh 19/12/2024 15:41:48 GBp 195 393.40 XLON xeaNHvG$orj 19/12/2024 15:39:26 GBp 821 392.60 XLON xeaNHvG$pFI 19/12/2024 15:37:07 GBp 136 390.80 XLON xeaNHvG$nfT 19/12/2024 15:37:02 GBp 701 390.80 XLON xeaNHvG$nsq 19/12/2024 15:37:02 GBp 150 390.80 XLON xeaNHvG$nss 19/12/2024 15:32:20 GBp 259 390.60 XLON xeaNHvG$yDf 19/12/2024 15:32:08 GBp 266 390.80 XLON xeaNHvG$yBt 19/12/2024 15:32:08 GBp 5 390.80 XLON xeaNHvG$yB6 19/12/2024 15:32:08 GBp 6 390.80 XLON xeaNHvG$yB8 19/12/2024 15:32:00 GBp 383 390.80 XLON xeaNHvG$yJd 19/12/2024 15:32:00 GBp 139 390.80 XLON xeaNHvG$yJm 19/12/2024 15:29:44 GBp 420 390.00 XLON xeaNHvG$wnJ 19/12/2024 15:29:44 GBp 150 390.00 XLON xeaNHvG$wnL 19/12/2024 15:29:22 GBp 186 390.20 XLON xeaNHvG$w76 19/12/2024 15:29:21 GBp 225 390.00 BATE xeaNHvG$w7G 19/12/2024 15:28:06 GBp 803 390.40 XLON xeaNHvG$xhk 19/12/2024 15:28:06 GBp 66 390.40 XLON xeaNHvG$xhm 19/12/2024 15:28:04 GBp 298 390.40 XLON xeaNHvG$xrG 19/12/2024 15:28:01 GBp 62 390.40 XLON xeaNHvG$xnz 19/12/2024 15:28:01 GBp 96 390.40 XLON xeaNHvG$xn7 19/12/2024 15:28:01 GBp 135 390.40 XLON xeaNHvG$xn9 19/12/2024 15:28:01 GBp 294 390.60 XLON xeaNHvG$xnF 19/12/2024 15:28:01 GBp 283 390.60 XLON xeaNHvG$xmZ 19/12/2024 15:28:01 GBp 142 390.60 XLON xeaNHvG$xmi 19/12/2024 15:28:01 GBp 67 390.60 XLON xeaNHvG$xmk 19/12/2024 15:28:01 GBp 59 390.60 XLON xeaNHvG$xmm 19/12/2024 15:28:01 GBp 13 390.60 XLON xeaNHvG$xmo 19/12/2024 15:28:01 GBp 285 390.60 XLON xeaNHvG$xmz 19/12/2024 15:28:00 GBp 88 390.60 XLON xeaNHvG$xmC 19/12/2024 15:28:00 GBp 195 390.60 XLON xeaNHvG$xmE 19/12/2024 15:28:00 GBp 282 390.60 XLON xeaNHvG$xpu 19/12/2024 15:28:00 GBp 286 390.60 XLON xeaNHvG$xp9 19/12/2024 15:28:00 GBp 291 390.60 XLON xeaNHvG$xpJ 19/12/2024 15:28:00 GBp 294 390.60 XLON xeaNHvG$xo6 19/12/2024 15:27:59 GBp 284 390.60 XLON xeaNHvG$xy1 19/12/2024 15:27:59 GBp 281 390.60 XLON xeaNHvG$xyE 19/12/2024 15:27:59 GBp 283 390.60 XLON xeaNHvG$xyK 19/12/2024 15:27:59 GBp 336 390.60 XLON xeaNHvG$xyQ 19/12/2024 15:27:59 GBp 144 390.60 XLON xeaNHvG$x$W 19/12/2024 15:27:59 GBp 33 390.60 XLON xeaNHvG$x$a 19/12/2024 15:27:59 GBp 204 390.60 XLON xeaNHvG$x$Y 19/12/2024 15:27:59 GBp 22 390.60 XLON xeaNHvG$x$g 19/12/2024 15:27:59 GBp 65 390.60 XLON xeaNHvG$x$i 19/12/2024 15:27:59 GBp 294 390.60 XLON xeaNHvG$x$k 19/12/2024 15:27:59 GBp 205 390.60 XLON xeaNHvG$x$z 19/12/2024 15:27:59 GBp 92 390.60 XLON xeaNHvG$x$x 19/12/2024 15:27:59 GBp 195 390.60 XLON xeaNHvG$x$5 19/12/2024 15:27:59 GBp 194 390.60 XLON xeaNHvG$x$L 19/12/2024 15:27:58 GBp 198 390.60 XLON xeaNHvG$x@d 19/12/2024 15:27:58 GBp 78 390.60 XLON xeaNHvG$x@m 19/12/2024 15:27:58 GBp 66 390.60 XLON xeaNHvG$x@o 19/12/2024 15:27:58 GBp 55 390.60 XLON xeaNHvG$x@q 19/12/2024 15:27:58 GBp 68 390.60 XLON xeaNHvG$x@2 19/12/2024 15:27:58 GBp 67 390.60 XLON xeaNHvG$x@4 19/12/2024 15:27:58 GBp 56 390.60 XLON xeaNHvG$x@6 19/12/2024 15:27:50 GBp 231 390.60 XLON xeaNHvG$x5@ 19/12/2024 15:27:50 GBp 600 390.60 XLON xeaNHvG$x50 19/12/2024 15:27:50 GBp 132 390.60 XLON xeaNHvG$x54 19/12/2024 15:27:50 GBp 408 390.40 XLON xeaNHvG$x56 19/12/2024 15:27:50 GBp 124 390.60 XLON xeaNHvG$x5y 19/12/2024 15:27:50 GBp 821 390.40 XLON xeaNHvG$x5D 19/12/2024 15:26:24 GBp 25 390.60 XLON xeaNHvG$uqB 19/12/2024 15:26:24 GBp 226 390.60 XLON xeaNHvG$uqC 19/12/2024 15:26:18 GBp 225 390.60 XLON xeaNHvG$usm 19/12/2024 15:26:18 GBp 220 390.60 XLON xeaNHvG$uso 19/12/2024 15:26:18 GBp 188 390.60 XLON xeaNHvG$usz 19/12/2024 15:26:18 GBp 413 390.60 XLON xeaNHvG$us1 19/12/2024 15:17:53 GBp 812 390.60 XLON xeaNHvG$bCI 19/12/2024 15:15:24 GBp 393 390.60 XLON xeaNHvG$ZeT 19/12/2024 15:14:46 GBp 232 390.80 XLON xeaNHvG$ZCn 19/12/2024 15:14:46 GBp 525 390.80 XLON xeaNHvG$ZCp 19/12/2024 15:14:44 GBp 129 390.80 XLON xeaNHvG$ZF1 19/12/2024 15:14:38 GBp 187 390.80 XLON xeaNHvG$Z89 19/12/2024 15:14:38 GBp 70 390.80 XLON xeaNHvG$Z8B 19/12/2024 15:14:38 GBp 821 390.60 XLON xeaNHvG$Z8H 19/12/2024 15:09:44 GBp 192 390.20 XLON xeaNHvG$kTK 19/12/2024 15:09:33 GBp 260 390.00 BATE xeaNHvG$lXd 19/12/2024 15:08:04 GBp 200 390.20 XLON xeaNHvG$lO1 19/12/2024 15:08:02 GBp 188 390.20 XLON xeaNHvG$idx 19/12/2024 15:08:02 GBp 119 390.20 XLON xeaNHvG$idz 19/12/2024 15:06:33 GBp 254 390.00 BATE xeaNHvG$jkG 19/12/2024 15:05:47 GBp 208 389.40 XLON xeaNHvG$jEI 19/12/2024 15:05:41 GBp 216 389.60 XLON xeaNHvG$jL7 19/12/2024 15:05:41 GBp 158 389.60 BATE xeaNHvG$jL9 19/12/2024 15:05:41 GBp 359 389.80 XLON xeaNHvG$jLE 19/12/2024 15:05:41 GBp 292 389.80 BATE xeaNHvG$jLI 19/12/2024 15:05:41 GBp 370 390.00 BATE xeaNHvG$jLK 19/12/2024 15:05:41 GBp 200 390.00 BATE xeaNHvG$jLM 19/12/2024 15:05:41 GBp 99 390.00 BATE xeaNHvG$jLO 19/12/2024 15:05:41 GBp 821 390.00 XLON xeaNHvG$jLG 19/12/2024 15:05:10 GBp 154 390.40 XLON xeaNHvG$giO 19/12/2024 15:05:10 GBp 28 390.40 XLON xeaNHvG$giQ 19/12/2024 15:05:10 GBp 25 390.40 XLON xeaNHvG$giS 19/12/2024 15:05:10 GBp 25 390.40 XLON xeaNHvG$giU 19/12/2024 15:05:09 GBp 320 390.40 XLON xeaNHvG$glr 19/12/2024 15:05:09 GBp 408 390.40 XLON xeaNHvG$glt 19/12/2024 15:05:09 GBp 67 390.40 XLON xeaNHvG$glx 19/12/2024 15:05:09 GBp 60 390.40 XLON xeaNHvG$glz 19/12/2024 15:05:09 GBp 20 390.40 XLON xeaNHvG$gl$ 19/12/2024 15:05:09 GBp 600 390.40 XLON xeaNHvG$gl1 19/12/2024 15:05:09 GBp 124 390.40 XLON xeaNHvG$gl3 19/12/2024 15:05:09 GBp 865 390.00 BATE xeaNHvG$gl9 19/12/2024 15:05:09 GBp 188 390.00 BATE xeaNHvG$glB 19/12/2024 15:05:09 GBp 821 390.20 XLON xeaNHvG$glD 19/12/2024 15:03:44 GBp 154 390.40 XLON xeaNHvG$hra 19/12/2024 15:03:44 GBp 17 390.40 XLON xeaNHvG$hrY 19/12/2024 15:03:44 GBp 374 390.20 XLON xeaNHvG$hri 19/12/2024 15:03:44 GBp 389 390.20 XLON xeaNHvG$hrk 19/12/2024 15:03:44 GBp 28 390.20 XLON xeaNHvG$hrm 19/12/2024 15:00:19 GBp 173 390.20 XLON xeaNHvG$fP2 19/12/2024 14:59:48 GBp 28 390.20 XLON xeaNHvG$MAQ 19/12/2024 14:55:15 GBp 419 390.00 BATE xeaNHvG$Iva 19/12/2024 14:54:44 GBp 227 390.00 XLON xeaNHvG$IB1 19/12/2024 14:54:29 GBp 257 390.00 BATE xeaNHvG$IUc 19/12/2024 14:54:29 GBp 123 390.00 XLON xeaNHvG$IUa 19/12/2024 14:54:29 GBp 413 390.00 BATE xeaNHvG$IUe 19/12/2024 14:54:26 GBp 332 390.20 XLON xeaNHvG$IOn 19/12/2024 14:54:26 GBp 474 390.20 XLON xeaNHvG$IOp 19/12/2024 14:53:44 GBp 188 389.60 BATE xeaNHvG$Jyl 19/12/2024 14:45:10 GBp 186 389.60 XLON xeaNHvG$T6A 19/12/2024 14:44:50 GBp 265 389.80 XLON xeaNHvG$TV8 19/12/2024 14:44:50 GBp 441 390.00 XLON xeaNHvG$TVD 19/12/2024 14:44:50 GBp 94 389.60 BATE xeaNHvG$TVH 19/12/2024 14:44:50 GBp 936 390.20 XLON xeaNHvG$TVJ 19/12/2024 14:44:50 GBp 166 389.80 XLON xeaNHvG$TVT 19/12/2024 14:44:50 GBp 301 389.80 BATE xeaNHvG$TVV 19/12/2024 14:44:50 GBp 312 390.00 BATE xeaNHvG$TUb 19/12/2024 14:44:50 GBp 278 390.00 XLON xeaNHvG$TUX 19/12/2024 14:44:50 GBp 486 390.00 BATE xeaNHvG$TUZ 19/12/2024 14:44:50 GBp 651 390.20 XLON xeaNHvG$TUd 19/12/2024 14:44:15 GBp 262 390.20 XLON xeaNHvG$Q@v 19/12/2024 14:42:57 GBp 122 390.60 XLON xeaNHvG$Rxn 19/12/2024 14:42:57 GBp 29 390.60 XLON xeaNHvG$Rxp 19/12/2024 14:42:57 GBp 685 390.60 XLON xeaNHvG$Rxz 19/12/2024 14:42:57 GBp 1,235 390.60 XLON xeaNHvG$Rx$ 19/12/2024 14:42:57 GBp 55 390.60 XLON xeaNHvG$Rx3 19/12/2024 14:42:57 GBp 61 390.60 XLON xeaNHvG$Rx5 19/12/2024 14:42:57 GBp 36 390.20 XLON xeaNHvG$RxD 19/12/2024 14:41:39 GBp 49 390.40 XLON xeaNHvG$O@W 19/12/2024 14:41:39 GBp 51 390.40 XLON xeaNHvG$O@Y 19/12/2024 14:39:07 GBp 5 390.40 XLON xeaNHvG$6xZ 19/12/2024 14:37:13 GBp 329 389.60 BATE xeaNHvG$7Qy 19/12/2024 14:37:07 GBp 1,036 389.80 XLON xeaNHvG$4co 19/12/2024 14:37:07 GBp 473 389.80 XLON xeaNHvG$4c5 19/12/2024 14:37:07 GBp 278 389.60 XLON xeaNHvG$4cA 19/12/2024 14:37:07 GBp 328 389.60 BATE xeaNHvG$4cC 19/12/2024 14:37:07 GBp 638 389.80 XLON xeaNHvG$4cE 19/12/2024 14:37:07 GBp 745 389.80 BATE xeaNHvG$4cG 19/12/2024 14:36:38 GBp 460 389.80 BATE xeaNHvG$45L 19/12/2024 14:35:04 GBp 409 389.80 BATE xeaNHvG$5JT 19/12/2024 14:34:51 GBp 279 390.00 XLON xeaNHvG$2d8 19/12/2024 14:34:51 GBp 361 390.00 BATE xeaNHvG$2dA 19/12/2024 14:34:51 GBp 142 390.00 BATE xeaNHvG$2dC 19/12/2024 14:34:50 GBp 168 390.20 XLON xeaNHvG$2c8 19/12/2024 14:34:50 GBp 18 390.20 XLON xeaNHvG$2cA 19/12/2024 14:34:37 GBp 180 390.60 XLON xeaNHvG$2k0 19/12/2024 14:34:37 GBp 140 390.60 XLON xeaNHvG$2kE 19/12/2024 14:34:37 GBp 186 390.60 XLON xeaNHvG$2kG 19/12/2024 14:34:35 GBp 183 390.60 XLON xeaNHvG$2gf 19/12/2024 14:34:33 GBp 7 390.60 XLON xeaNHvG$2sF 19/12/2024 14:34:33 GBp 175 390.60 XLON xeaNHvG$2sR 19/12/2024 14:34:31 GBp 180 390.60 XLON xeaNHvG$2md 19/12/2024 14:34:29 GBp 17 390.60 XLON xeaNHvG$2pA 19/12/2024 14:34:28 GBp 175 390.60 XLON xeaNHvG$2pN 19/12/2024 14:34:19 GBp 39 390.60 XLON xeaNHvG$26n 19/12/2024 14:34:19 GBp 175 390.60 XLON xeaNHvG$26E 19/12/2024 14:34:14 GBp 67 390.60 XLON xeaNHvG$29R 19/12/2024 14:34:14 GBp 12 390.60 XLON xeaNHvG$29T 19/12/2024 14:34:14 GBp 190 390.60 XLON xeaNHvG$28b 19/12/2024 14:34:13 GBp 188 390.60 XLON xeaNHvG$28h 19/12/2024 14:34:13 GBp 189 390.60 XLON xeaNHvG$28n 19/12/2024 14:34:13 GBp 165 390.60 XLON xeaNHvG$28t 19/12/2024 14:34:13 GBp 65 390.60 XLON xeaNHvG$28v 19/12/2024 14:34:13 GBp 29 390.60 XLON xeaNHvG$28x 19/12/2024 14:34:13 GBp 121 390.60 XLON xeaNHvG$281 19/12/2024 14:34:13 GBp 61 390.60 XLON xeaNHvG$283 19/12/2024 14:34:13 GBp 62 390.60 XLON xeaNHvG$285 19/12/2024 14:34:13 GBp 204 390.60 XLON xeaNHvG$287 19/12/2024 14:34:13 GBp 61 390.60 XLON xeaNHvG$28I 19/12/2024 14:34:13 GBp 63 390.60 XLON xeaNHvG$28K 19/12/2024 14:34:13 GBp 670 390.60 XLON xeaNHvG$28M 19/12/2024 14:34:13 GBp 242 390.60 XLON xeaNHvG$28G 19/12/2024 14:34:13 GBp 146 390.60 XLON xeaNHvG$2Bd 19/12/2024 14:34:13 GBp 55 390.60 XLON xeaNHvG$2Bf 19/12/2024 14:34:13 GBp 60 390.60 XLON xeaNHvG$2Bh 19/12/2024 14:34:13 GBp 5 390.20 XLON xeaNHvG$2Bk 19/12/2024 14:34:13 GBp 597 390.40 XLON xeaNHvG$2Bm 19/12/2024 14:34:08 GBp 110 390.60 XLON xeaNHvG$2KE 19/12/2024 14:34:07 GBp 450 390.60 XLON xeaNHvG$2NW 19/12/2024 14:33:48 GBp 100 391.00 XLON xeaNHvG$3ZN 19/12/2024 14:33:48 GBp 25 391.00 XLON xeaNHvG$3ZO 19/12/2024 14:33:48 GBp 31 391.00 XLON xeaNHvG$3ZQ 19/12/2024 14:33:07 GBp 137 390.80 XLON xeaNHvG$31T 19/12/2024 14:33:07 GBp 48 390.80 XLON xeaNHvG$31V 19/12/2024 14:29:46 GBp 712 390.20 XLON xeaNHvG$Exy 19/12/2024 14:29:46 GBp 59 390.20 XLON xeaNHvG$Ex@ 19/12/2024 14:29:45 GBp 589 390.40 XLON xeaNHvG$Ex4 19/12/2024 14:29:45 GBp 28 390.40 XLON xeaNHvG$Ex8 19/12/2024 14:29:42 GBp 143 390.80 XLON xeaNHvG$E4t 19/12/2024 14:29:42 GBp 5 390.80 XLON xeaNHvG$E4v 19/12/2024 14:29:34 GBp 154 390.80 XLON xeaNHvG$EEW 19/12/2024 14:29:34 GBp 148 390.80 XLON xeaNHvG$EEc 19/12/2024 14:29:34 GBp 150 390.80 XLON xeaNHvG$EEi 19/12/2024 14:29:28 GBp 149 390.80 XLON xeaNHvG$EKI 19/12/2024 14:29:28 GBp 9 390.80 XLON xeaNHvG$EKK 19/12/2024 14:29:28 GBp 155 390.80 XLON xeaNHvG$EKT 19/12/2024 14:29:22 GBp 132 390.80 XLON xeaNHvG$EGD 19/12/2024 14:29:22 GBp 123 390.80 XLON xeaNHvG$EGF 19/12/2024 14:29:22 GBp 123 390.80 XLON xeaNHvG$EGH 19/12/2024 14:29:22 GBp 28 390.60 XLON xeaNHvG$EGK 19/12/2024 14:29:22 GBp 723 390.60 XLON xeaNHvG$EGM 19/12/2024 14:29:16 GBp 303 390.80 XLON xeaNHvG$ET9 19/12/2024 14:29:16 GBp 801 391.00 XLON xeaNHvG$ETB 19/12/2024 14:28:18 GBp 710 391.00 XLON xeaNHvG$FvB 19/12/2024 14:16:46 GBp 51 391.20 XLON xeaNHvGusnY 19/12/2024 14:16:21 GBp 695 391.20 XLON xeaNHvGus5P 19/12/2024 14:16:21 GBp 688 391.20 XLON xeaNHvGus5V 19/12/2024 14:16:21 GBp 685 391.20 XLON xeaNHvGus4f 19/12/2024 14:16:20 GBp 682 391.20 XLON xeaNHvGus4s 19/12/2024 14:16:20 GBp 623 391.20 XLON xeaNHvGus4E 19/12/2024 14:16:20 GBp 203 391.20 XLON xeaNHvGus4G 19/12/2024 14:16:20 GBp 58 391.20 XLON xeaNHvGus4I 19/12/2024 14:16:20 GBp 679 391.20 XLON xeaNHvGus4R 19/12/2024 14:16:20 GBp 902 391.20 XLON xeaNHvGus7f 19/12/2024 14:16:20 GBp 325 391.00 XLON xeaNHvGus7x 19/12/2024 14:16:20 GBp 743 391.20 XLON xeaNHvGus7z 19/12/2024 14:05:50 GBp 200 391.00 XLON xeaNHvGumfm 19/12/2024 14:05:45 GBp 200 391.00 XLON xeaNHvGumrZ 19/12/2024 14:05:34 GBp 200 391.00 XLON xeaNHvGum$e 19/12/2024 14:00:53 GBp 79 390.40 XLON xeaNHvGu@I1 19/12/2024 13:53:43 GBp 186 390.00 BATE xeaNHvGuwKc 19/12/2024 13:51:05 GBp 878 390.40 XLON xeaNHvGuuqW 19/12/2024 13:51:05 GBp 612 390.20 XLON xeaNHvGuuqc 19/12/2024 13:40:13 GBp 188 389.60 BATE xeaNHvGuY3O 19/12/2024 13:38:19 GBp 173 389.80 XLON xeaNHvGuZKI 19/12/2024 13:38:19 GBp 188 389.60 BATE xeaNHvGuZKO 19/12/2024 13:36:23 GBp 188 389.60 BATE xeaNHvGuWM@ 19/12/2024 13:35:57 GBp 639 389.80 BATE xeaNHvGuXXf 19/12/2024 13:35:56 GBp 85 389.80 XLON xeaNHvGuXZX 19/12/2024 13:35:56 GBp 110 389.80 BATE xeaNHvGuXZi 19/12/2024 13:35:56 GBp 33 389.80 XLON xeaNHvGuXZv 19/12/2024 13:35:56 GBp 1,100 389.80 XLON xeaNHvGuXZx 19/12/2024 13:35:56 GBp 282 389.80 XLON xeaNHvGuXZ2 19/12/2024 13:35:56 GBp 261 389.80 BATE xeaNHvGuXZ4 19/12/2024 13:35:56 GBp 644 390.00 XLON xeaNHvGuXZ6 19/12/2024 13:35:56 GBp 377 390.00 BATE xeaNHvGuXZ8 19/12/2024 13:33:22 GBp 51 390.00 XLON xeaNHvGuk45 19/12/2024 13:29:36 GBp 188 389.20 BATE xeaNHvGuiPu 19/12/2024 13:26:04 GBp 137 389.20 BATE xeaNHvGugHV 19/12/2024 13:22:39 GBp 336 389.00 XLON xeaNHvGue9t 19/12/2024 13:22:22 GBp 159 389.00 XLON xeaNHvGueJw 19/12/2024 13:19:22 GBp 30 389.20 XLON xeaNHvGuNbm 19/12/2024 13:17:00 GBp 201 389.00 XLON xeaNHvGuKkl 19/12/2024 13:08:11 GBp 186 388.60 XLON xeaNHvGuGd9 19/12/2024 13:07:27 GBp 212 388.80 BATE xeaNHvGuG@k 19/12/2024 13:07:19 GBp 395 389.00 BATE xeaNHvGuGw6 19/12/2024 13:07:19 GBp 186 389.00 XLON xeaNHvGuGwA 19/12/2024 13:06:19 GBp 223 389.20 BATE xeaNHvGuGIC 19/12/2024 13:06:19 GBp 74 389.20 XLON xeaNHvGuGIA 19/12/2024 13:06:19 GBp 238 389.40 XLON xeaNHvGuGIL 19/12/2024 13:06:19 GBp 172 389.40 BATE xeaNHvGuGTe 19/12/2024 13:06:19 GBp 287 389.60 BATE xeaNHvGuGTg 19/12/2024 13:06:19 GBp 654 389.60 XLON xeaNHvGuGTc 19/12/2024 13:06:06 GBp 362 390.00 XLON xeaNHvGuGOF 19/12/2024 13:06:06 GBp 149 390.00 XLON xeaNHvGuGOL 19/12/2024 13:06:06 GBp 150 390.00 XLON xeaNHvGuGOQ 19/12/2024 13:06:04 GBp 153 390.00 XLON xeaNHvGuGQd 19/12/2024 13:06:04 GBp 151 390.00 XLON xeaNHvGuGQi 19/12/2024 13:06:04 GBp 152 390.00 XLON xeaNHvGuGQo 19/12/2024 13:06:04 GBp 151 390.00 XLON xeaNHvGuGQz 19/12/2024 13:06:04 GBp 359 390.00 XLON xeaNHvGuGQ2 19/12/2024 13:06:04 GBp 357 390.00 XLON xeaNHvGuGQF 19/12/2024 13:05:59 GBp 104 390.00 XLON xeaNHvGuHXM 19/12/2024 13:05:59 GBp 168 390.00 XLON xeaNHvGuHWZ 19/12/2024 13:05:59 GBp 164 390.00 XLON xeaNHvGuHWf 19/12/2024 13:05:59 GBp 62 390.00 XLON xeaNHvGuHWn 19/12/2024 13:05:59 GBp 600 390.00 XLON xeaNHvGuHWp 19/12/2024 13:05:59 GBp 102 390.00 XLON xeaNHvGuHWr 19/12/2024 13:05:59 GBp 203 390.00 XLON xeaNHvGuHWw 19/12/2024 13:05:58 GBp 166 390.00 XLON xeaNHvGuHZX 19/12/2024 13:05:58 GBp 487 390.00 XLON xeaNHvGuHZi 19/12/2024 13:05:58 GBp 880 390.00 BATE xeaNHvGuHZw 19/12/2024 13:05:58 GBp 313 390.00 BATE xeaNHvGuHZ@ 19/12/2024 13:05:58 GBp 241 390.00 BATE xeaNHvGuHZ0 19/12/2024 13:05:58 GBp 880 390.00 BATE xeaNHvGuHZy 19/12/2024 13:05:58 GBp 385 389.80 XLON xeaNHvGuHZ6 19/12/2024 13:05:58 GBp 330 389.80 BATE xeaNHvGuHZ8 19/12/2024 13:03:37 GBp 387 390.00 XLON xeaNHvGuUh2 19/12/2024 12:40:56 GBp 416 389.00 XLON xeaNHvGu4vs 19/12/2024 12:39:04 GBp 163 389.00 XLON xeaNHvGu5sZ 19/12/2024 12:38:19 GBp 57 389.40 XLON xeaNHvGu53j 19/12/2024 12:38:19 GBp 217 389.40 XLON xeaNHvGu53l 19/12/2024 12:36:27 GBp 184 389.40 XLON xeaNHvGu25v 19/12/2024 12:34:35 GBp 226 389.40 XLON xeaNHvGu3yI 19/12/2024 12:34:35 GBp 62 389.40 XLON xeaNHvGu3yK 19/12/2024 12:34:35 GBp 61 389.40 XLON xeaNHvGu3yM 19/12/2024 12:34:35 GBp 4 389.40 XLON xeaNHvGu3yO 19/12/2024 12:33:42 GBp 47 389.40 XLON xeaNHvGu3U1 19/12/2024 12:33:42 GBp 468 389.40 XLON xeaNHvGu3U3 19/12/2024 12:33:42 GBp 13 389.40 XLON xeaNHvGu3U5 19/12/2024 12:33:42 GBp 360 389.00 XLON xeaNHvGu3UC 19/12/2024 12:33:42 GBp 165 389.00 BATE xeaNHvGu3UE 19/12/2024 12:33:42 GBp 165 389.00 BATE xeaNHvGu3UG 19/12/2024 12:31:18 GBp 490 389.40 XLON xeaNHvGu1mO 19/12/2024 12:26:21 GBp 146 389.00 XLON xeaNHvGuFUc 19/12/2024 12:26:21 GBp 60 389.00 XLON xeaNHvGuFUe 19/12/2024 12:26:21 GBp 139 389.00 XLON xeaNHvGuFUr 19/12/2024 12:26:19 GBp 1,614 389.00 XLON xeaNHvGuFOj 19/12/2024 12:26:19 GBp 2,800 389.00 XLON xeaNHvGuFOl 19/12/2024 12:26:19 GBp 124 389.00 XLON xeaNHvGuFOn 19/12/2024 12:26:14 GBp 56 389.00 XLON xeaNHvGuCb2 19/12/2024 12:26:07 GBp 890 388.80 XLON xeaNHvGuCWF 19/12/2024 12:26:07 GBp 850 388.80 XLON xeaNHvGuCZy 19/12/2024 12:26:07 GBp 618 388.80 XLON xeaNHvGuCZD 19/12/2024 12:26:07 GBp 1,100 388.80 XLON xeaNHvGuCZE 19/12/2024 12:26:07 GBp 271 388.60 XLON xeaNHvGuCYX 19/12/2024 12:26:07 GBp 228 388.60 BATE xeaNHvGuCYZ 19/12/2024 12:26:07 GBp 389 388.80 XLON xeaNHvGuCYb 19/12/2024 12:26:07 GBp 330 388.80 BATE xeaNHvGuCYd 19/12/2024 12:26:03 GBp 330 389.00 BATE xeaNHvGuCl7 19/12/2024 12:26:03 GBp 196 389.00 XLON xeaNHvGuCl3 19/12/2024 12:26:03 GBp 185 389.00 XLON xeaNHvGuCl5 19/12/2024 12:16:58 GBp 330 388.60 BATE xeaNHvGu802 19/12/2024 12:15:27 GBp 418 388.60 XLON xeaNHvGu9tQ 19/12/2024 12:15:27 GBp 330 388.60 BATE xeaNHvGu9tS 19/12/2024 12:14:03 GBp 24 388.60 XLON xeaNHvGu9OB 19/12/2024 12:13:58 GBp 353 389.00 XLON xeaNHvGvsbq 19/12/2024 12:13:58 GBp 351 389.00 XLON xeaNHvGvsbz 19/12/2024 12:13:56 GBp 423 389.00 XLON xeaNHvGvsa2 19/12/2024 12:13:56 GBp 444 389.00 XLON xeaNHvGvsa4 19/12/2024 12:13:56 GBp 656 389.00 XLON xeaNHvGvsaC 19/12/2024 12:13:56 GBp 428 388.80 XLON xeaNHvGvsaJ 19/12/2024 12:13:56 GBp 330 388.80 BATE xeaNHvGvsaL 19/12/2024 12:13:37 GBp 429 389.00 XLON xeaNHvGvsYz 19/12/2024 12:09:07 GBp 484 388.00 XLON xeaNHvGvqdh 19/12/2024 12:09:07 GBp 63 388.00 XLON xeaNHvGvqdj 19/12/2024 12:09:07 GBp 424 387.40 XLON xeaNHvGvqdm 19/12/2024 12:09:07 GBp 330 387.40 BATE xeaNHvGvqdo 19/12/2024 12:05:08 GBp 1,076 387.80 XLON xeaNHvGvrIf 19/12/2024 12:05:08 GBp 294 387.80 XLON xeaNHvGvrIx 19/12/2024 12:05:08 GBp 228 387.80 BATE xeaNHvGvrIz 19/12/2024 12:05:08 GBp 330 388.00 BATE xeaNHvGvrI1 19/12/2024 12:05:08 GBp 424 388.00 XLON xeaNHvGvrI$ 19/12/2024 12:04:32 GBp 261 388.00 BATE xeaNHvGvokw 19/12/2024 12:02:04 GBp 200 388.00 XLON xeaNHvGvp7j 19/12/2024 12:00:18 GBp 11 387.00 XLON xeaNHvGvmx1 19/12/2024 11:23:55 GBp 14 386.60 XLON xeaNHvGvZSL 19/12/2024 11:17:42 GBp 209 386.20 BATE xeaNHvGvkCl 19/12/2024 11:17:42 GBp 349 386.40 BATE xeaNHvGvkCm 19/12/2024 11:17:42 GBp 221 386.40 XLON xeaNHvGvkCW 19/12/2024 11:17:42 GBp 337 386.60 XLON xeaNHvGvkCa 19/12/2024 10:58:18 GBp 233 386.60 XLON xeaNHvGvNLv 19/12/2024 10:54:58 GBp 188 385.80 XLON xeaNHvGvL2Y 19/12/2024 10:54:58 GBp 198 386.00 XLON xeaNHvGvL2a 19/12/2024 10:54:58 GBp 134 386.00 XLON xeaNHvGvL2c 19/12/2024 10:54:58 GBp 228 385.80 BATE xeaNHvGvL2e 19/12/2024 10:54:58 GBp 330 386.00 BATE xeaNHvGvL2g 19/12/2024 10:52:46 GBp 330 386.60 BATE xeaNHvGvI2h 19/12/2024 10:52:46 GBp 14 386.40 BATE xeaNHvGvI2Z 19/12/2024 10:52:46 GBp 14 386.40 BATE xeaNHvGvI2b 19/12/2024 10:52:46 GBp 200 386.40 BATE xeaNHvGvI2d 19/12/2024 10:52:46 GBp 151 386.60 XLON xeaNHvGvI2f 19/12/2024 10:51:57 GBp 186 386.80 XLON xeaNHvGvIUl 19/12/2024 10:51:52 GBp 293 386.80 XLON xeaNHvGvIRn 19/12/2024 10:51:52 GBp 57 386.80 XLON xeaNHvGvIRp 19/12/2024 10:51:52 GBp 618 386.80 BATE xeaNHvGvIRr 19/12/2024 10:51:52 GBp 80 386.80 BATE xeaNHvGvIRt 19/12/2024 10:51:14 GBp 500 387.00 XLON xeaNHvGvJrv 19/12/2024 10:51:14 GBp 330 387.00 BATE xeaNHvGvJrx 19/12/2024 10:45:53 GBp 1,057 387.40 XLON xeaNHvGvH8q 19/12/2024 10:45:53 GBp 228 387.00 XLON xeaNHvGvH8y 19/12/2024 10:45:53 GBp 211 387.00 BATE xeaNHvGvH8@ 19/12/2024 10:45:53 GBp 17 387.00 BATE xeaNHvGvH80 19/12/2024 10:45:53 GBp 330 387.20 XLON xeaNHvGvH82 19/12/2024 10:45:53 GBp 165 387.20 BATE xeaNHvGvH84 19/12/2024 10:45:53 GBp 165 387.20 BATE xeaNHvGvH86 19/12/2024 10:39:43 GBp 186 387.40 XLON xeaNHvGvSoB 19/12/2024 10:39:43 GBp 186 387.40 BATE xeaNHvGvSoD 19/12/2024 10:39:30 GBp 231 388.40 XLON xeaNHvGvSu0 19/12/2024 10:39:30 GBp 122 388.40 XLON xeaNHvGvSu2 19/12/2024 10:39:30 GBp 1,353 388.00 XLON xeaNHvGvSuJ 19/12/2024 10:39:30 GBp 4,059 388.00 XLON xeaNHvGvSuL 19/12/2024 10:39:30 GBp 15 388.00 XLON xeaNHvGvSuN 19/12/2024 10:14:58 GBp 85 387.20 XLON xeaNHvGv3vb 19/12/2024 10:14:50 GBp 330 387.20 XLON xeaNHvGv3xp 19/12/2024 10:14:50 GBp 11 387.20 BATE xeaNHvGv3xr 19/12/2024 10:14:50 GBp 474 387.20 BATE xeaNHvGv3xt 19/12/2024 10:04:57 GBp 186 386.60 XLON xeaNHvGvFE0 19/12/2024 10:04:57 GBp 160 386.60 BATE xeaNHvGvFE2 19/12/2024 10:03:23 GBp 199 387.00 XLON xeaNHvGvCe6 19/12/2024 10:03:23 GBp 186 387.20 XLON xeaNHvGvCe8 19/12/2024 10:03:23 GBp 234 387.20 BATE xeaNHvGvCeA 19/12/2024 10:03:23 GBp 630 387.20 XLON xeaNHvGvCeP 19/12/2024 10:03:23 GBp 289 387.20 BATE xeaNHvGvCeR 19/12/2024 10:03:23 GBp 150 387.60 XLON xeaNHvGvCeT 19/12/2024 10:01:31 GBp 139 387.60 XLON xeaNHvGvCPF 19/12/2024 09:58:32 GBp 617 387.40 XLON xeaNHvGvAqY 19/12/2024 09:58:32 GBp 278 387.00 BATE xeaNHvGvAqf 19/12/2024 09:58:32 GBp 330 387.20 XLON xeaNHvGvAqh 19/12/2024 09:58:32 GBp 400 387.20 BATE xeaNHvGvAqj 19/12/2024 09:54:41 GBp 36 387.20 XLON xeaNHvGvBGG 19/12/2024 09:54:41 GBp 562 387.20 BATE xeaNHvGvBGI 19/12/2024 09:54:41 GBp 445 387.40 XLON xeaNHvGvBGK 19/12/2024 09:54:41 GBp 36 387.40 XLON xeaNHvGvBGM 19/12/2024 09:54:41 GBp 294 387.20 XLON xeaNHvGvBJW 19/12/2024 09:54:41 GBp 330 387.20 BATE xeaNHvGvBJY 19/12/2024 09:52:24 GBp 330 387.40 XLON xeaNHvGv8Mm 19/12/2024 09:52:24 GBp 130 387.40 BATE xeaNHvGv8Mo 19/12/2024 09:52:24 GBp 200 387.40 BATE xeaNHvGv8Mq 19/12/2024 09:47:28 GBp 71 387.40 XLON xeaNHvGwsO$ 19/12/2024 09:47:28 GBp 100 387.40 XLON xeaNHvGwsO1 19/12/2024 09:47:26 GBp 176 387.40 XLON xeaNHvGwsRl 19/12/2024 09:47:26 GBp 574 387.40 XLON xeaNHvGwsRs 19/12/2024 09:45:11 GBp 669 387.20 XLON xeaNHvGwtIJ 19/12/2024 09:45:11 GBp 228 386.80 XLON xeaNHvGwtIT 19/12/2024 09:45:11 GBp 330 387.00 XLON xeaNHvGwtIV 19/12/2024 09:45:11 GBp 475 387.00 BATE xeaNHvGwtTX 19/12/2024 09:38:12 GBp 927 387.00 XLON xeaNHvGwo3j 19/12/2024 09:38:12 GBp 188 386.80 XLON xeaNHvGwo3p 19/12/2024 09:38:12 GBp 40 386.80 XLON xeaNHvGwo3r 19/12/2024 09:38:12 GBp 265 386.80 BATE xeaNHvGwo3t 19/12/2024 09:38:12 GBp 186 387.00 BATE xeaNHvGwo3v 19/12/2024 09:38:06 GBp 160 387.00 XLON xeaNHvGwoCX 19/12/2024 09:38:06 GBp 26 387.00 XLON xeaNHvGwoCZ 19/12/2024 09:34:38 GBp 743 385.80 XLON xeaNHvGwmnO 19/12/2024 09:34:21 GBp 442 385.40 XLON xeaNHvGwm$7 19/12/2024 09:34:21 GBp 379 385.40 XLON xeaNHvGwm$8 19/12/2024 09:34:21 GBp 228 385.20 XLON xeaNHvGwm$Q 19/12/2024 09:34:21 GBp 358 385.20 BATE xeaNHvGwm@W 19/12/2024 09:34:21 GBp 514 385.40 BATE xeaNHvGwm@Y 19/12/2024 09:34:21 GBp 330 385.40 XLON xeaNHvGwm$S 19/12/2024 09:26:08 GBp 139 385.80 XLON xeaNHvGw$GT 19/12/2024 09:26:08 GBp 206 385.60 BATE xeaNHvGw$JW 19/12/2024 09:25:45 GBp 175 385.60 BATE xeaNHvGwyca 19/12/2024 09:25:45 GBp 211 385.60 XLON xeaNHvGwycg 19/12/2024 09:25:45 GBp 119 385.60 XLON xeaNHvGwyci 19/12/2024 09:18:42 GBp 261 385.00 BATE xeaNHvGwxie 19/12/2024 09:18:42 GBp 146 385.00 XLON xeaNHvGwxik 19/12/2024 09:18:42 GBp 243 385.20 XLON xeaNHvGwxim 19/12/2024 09:18:42 GBp 261 385.20 BATE xeaNHvGwxio 19/12/2024 09:18:41 GBp 556 385.40 XLON xeaNHvGwxiD 19/12/2024 09:18:41 GBp 234 385.40 BATE xeaNHvGwxiF 19/12/2024 09:14:47 GBp 230 386.20 XLON xeaNHvGwvfs 19/12/2024 09:14:45 GBp 300 386.40 XLON xeaNHvGwver 19/12/2024 09:14:45 GBp 327 386.40 BATE xeaNHvGwvet 19/12/2024 09:14:43 GBp 152 386.60 XLON xeaNHvGwvhP 19/12/2024 09:14:43 GBp 200 386.60 XLON xeaNHvGwvhR 19/12/2024 09:14:43 GBp 47 386.60 XLON xeaNHvGwvhT 19/12/2024 09:14:43 GBp 376 386.60 BATE xeaNHvGwvhV 19/12/2024 09:13:55 GBp 95 387.20 XLON xeaNHvGwvD1 19/12/2024 09:13:55 GBp 254 387.20 XLON xeaNHvGwvD3 19/12/2024 09:09:24 GBp 177 386.80 XLON xeaNHvGwatK 19/12/2024 09:09:07 GBp 373 387.60 XLON xeaNHvGwa71 19/12/2024 09:09:07 GBp 312 387.60 BATE xeaNHvGwa73 19/12/2024 09:09:07 GBp 258 387.40 XLON xeaNHvGwa7$ 19/12/2024 09:08:10 GBp 186 387.60 XLON xeaNHvGwbf7 19/12/2024 09:08:10 GBp 49 387.60 BATE xeaNHvGwbf9 19/12/2024 09:08:10 GBp 49 387.60 BATE xeaNHvGwbfB 19/12/2024 09:08:10 GBp 88 387.60 BATE xeaNHvGwbfD 19/12/2024 09:08:10 GBp 228 387.60 XLON xeaNHvGwbfO 19/12/2024 09:08:10 GBp 288 387.60 BATE xeaNHvGwbfQ 19/12/2024 09:08:10 GBp 330 387.80 XLON xeaNHvGwbfS 19/12/2024 09:08:10 GBp 163 387.80 BATE xeaNHvGwbfU 19/12/2024 09:08:10 GBp 200 387.80 BATE xeaNHvGwbeW 19/12/2024 09:08:10 GBp 49 387.80 BATE xeaNHvGwbeY 19/12/2024 09:04:49 GBp 52 387.40 XLON xeaNHvGwZT$ 19/12/2024 09:04:49 GBp 134 387.40 XLON xeaNHvGwZT1 19/12/2024 09:04:07 GBp 228 387.00 BATE xeaNHvGwW1D 19/12/2024 09:04:07 GBp 330 387.20 BATE xeaNHvGwW1F 19/12/2024 09:04:07 GBp 327 387.20 XLON xeaNHvGwW19 19/12/2024 09:04:07 GBp 200 387.20 XLON xeaNHvGwW1B 19/12/2024 09:02:06 GBp 820 387.60 XLON xeaNHvGwXSd 19/12/2024 09:02:06 GBp 167 387.60 XLON xeaNHvGwXSf 19/12/2024 09:02:06 GBp 365 386.80 BATE xeaNHvGwXSF 19/12/2024 09:02:06 GBp 330 386.80 XLON xeaNHvGwXSD 19/12/2024 08:59:02 GBp 224 387.40 XLON xeaNHvGwlSD 19/12/2024 08:57:15 GBp 37 387.00 XLON xeaNHvGwjdW 19/12/2024 08:57:15 GBp 102 387.00 XLON xeaNHvGwjdY 19/12/2024 08:57:15 GBp 139 387.00 XLON xeaNHvGwjde 19/12/2024 08:56:31 GBp 179 385.80 XLON xeaNHvGwjwt 19/12/2024 08:56:31 GBp 62 385.80 XLON xeaNHvGwjwv 19/12/2024 08:56:31 GBp 205 385.80 XLON xeaNHvGwjwx 19/12/2024 08:56:31 GBp 67 385.80 XLON xeaNHvGwjwz 19/12/2024 08:56:31 GBp 228 385.60 XLON xeaNHvGwjwF 19/12/2024 08:56:31 GBp 228 385.60 BATE xeaNHvGwjwH 19/12/2024 08:56:31 GBp 330 385.80 XLON xeaNHvGwjwJ 19/12/2024 08:56:31 GBp 130 385.80 BATE xeaNHvGwjwL 19/12/2024 08:56:31 GBp 200 385.80 BATE xeaNHvGwjwN 19/12/2024 08:53:22 GBp 186 385.80 XLON xeaNHvGwhZf 19/12/2024 08:52:59 GBp 485 386.20 XLON xeaNHvGwhpR 19/12/2024 08:52:59 GBp 355 385.80 BATE xeaNHvGwhpU 19/12/2024 08:52:58 GBp 219 386.20 XLON xeaNHvGwhyu 19/12/2024 08:52:58 GBp 277 386.20 XLON xeaNHvGwhy@ 19/12/2024 08:49:27 GBp 330 385.60 BATE xeaNHvGwfrZ 19/12/2024 08:49:27 GBp 252 385.60 XLON xeaNHvGwfgV 19/12/2024 08:49:27 GBp 97 385.60 XLON xeaNHvGwfrX 19/12/2024 08:47:54 GBp 363 385.80 BATE xeaNHvGwMYY 19/12/2024 08:44:52 GBp 138 386.60 BATE xeaNHvGwNLx 19/12/2024 08:43:14 GBp 187 386.80 BATE xeaNHvGwK72 19/12/2024 08:43:04 GBp 245 386.80 XLON xeaNHvGwK2N 19/12/2024 08:43:04 GBp 205 386.60 XLON xeaNHvGwKDf 19/12/2024 08:43:04 GBp 272 386.80 XLON xeaNHvGwKDY 19/12/2024 08:43:04 GBp 209 386.20 BATE xeaNHvGwKDq 19/12/2024 08:43:04 GBp 228 386.40 XLON xeaNHvGwKDs 19/12/2024 08:43:04 GBp 349 386.40 BATE xeaNHvGwKDu 19/12/2024 08:43:04 GBp 330 386.60 XLON xeaNHvGwKDw 19/12/2024 08:41:20 GBp 228 387.00 XLON xeaNHvGwLwH 19/12/2024 08:41:20 GBp 186 387.20 XLON xeaNHvGwLwJ 19/12/2024 08:40:43 GBp 330 387.20 XLON xeaNHvGwLPE 19/12/2024 08:30:29 GBp 163 385.20 XLON xeaNHvGwVGD 19/12/2024 08:30:29 GBp 78 385.20 XLON xeaNHvGwVGF 19/12/2024 08:30:29 GBp 347 385.40 XLON xeaNHvGwVGH 19/12/2024 08:30:03 GBp 389 386.40 XLON xeaNHvGwSYW 19/12/2024 08:30:03 GBp 356 386.40 XLON xeaNHvGwSZU 19/12/2024 08:15:49 GBp 146 385.00 XLON xeaNHvGw73P 19/12/2024 08:15:49 GBp 44 385.00 XLON xeaNHvGw73R 19/12/2024 08:10:34 GBp 151 387.00 XLON xeaNHvGw2GU 19/12/2024 08:10:04 GBp 224 387.20 XLON xeaNHvGw3YE 19/12/2024 08:10:03 GBp 297 387.20 XLON xeaNHvGw3j$ 19/12/2024 08:08:38 GBp 367 387.80 XLON xeaNHvGw3V@