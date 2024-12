Delhi HC Designates 70 Lawyers As Senior Advocates

(MENAFN- IANS) New Delhi, Dec 1 (IANS) The Delhi High Court has designated a total of 70 lawyers as Senior Advocates, an official notification read.

"Pursuant to the passed by Hon'ble the Full Court in its meeting held on 29.11.2024, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to designate Seventy (70) Advocates (mentioned in attached Annexure-Y) as "Senior Advocate" u/s 16 (2) of the Advocates' Act, 1961," the notification mention.

The names of lawyers who have been designated as Senior Advocates are as follows:

1. Abhijat

2. Abhishek Malhotra

3. ⁠Aditya Narain

4. Ajay Arora

5. Amit Chadha

6. Anil Soni

7. Ankit Jain

8. Anupam Srivastava

9. Anurag Ahluwalia

10. Apoorv Kurup

11. Arundhati Katju

12. Aseem Chawla

13.⁠ Asheesh Jain

14. Ashim Vachher

15. Ashish Mohan

16. Avninder Singh

17. Buddy Anumalasetty Ranganadhan

18. Dharmesh Misra

19. Diya Kapur

20. Gaurav Sarin

21. Gautam Narayan

22. Gyanendra Kumar

23. Harish V. Shankar

24. Jagdeep Sharma

25. Jatan Singh

26. Jeevesh Nagrath

27. Jitendra Sethi

28. Kaadambari

29. Kirtiman Singh

30. Kunal Tandon

31. Madhav Khurana

32. Manik Dogra

33. Manish Kumar Jha

34. Manish Sharma

35. Manu Sharma

36. Mriganga Dutta

37. Nandita Rao

38. Parvinder Chauhan

39. Pavan Narang

40. Pooja Mehra Saigal

41. Pradeep Kumar Bakshi

42. Pragyan Pradip Sharma

43. Priya Kumar

44. Puneet Taneja

45. Rajdipa Behura

46. Rajeev Saxena

47. Rashmi Chhabra

48. Ravi Prakash

49. Sachit Jolly

50. Sai Deepak J

51. Samrat Rabinder Nigam

52. Sandeep Prabhakar

53. Sandeep Sharma

54. Sanjay Dewan

55. Sanjay Sharawat

56. Sanjeev Sagar

57. Santosh Kumar Tripathi

58. Shashank Garg

59. Shyel Trehan

60. Sonu Bhatnagar

61. Sumeet Pushkarna

62. Sumeet Verma

63. Sumit Bansal

64. Suryakant Singla

65. Swathi Sukumar

66. Tamali Wad

67. Tanveer Ahmed Mir

68. Uttam Datt

69. Vaibhav Rajgopal Gaggar

70. Vibha Mahajan Seth