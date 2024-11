(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) 26th November 2024 PayPoint plc ("PayPoint" or the "Company") Transaction in Own Shares The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec plc (“Investec”). Ordinary Shares

Date of purchase: 25th November 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 16,155 Lowest price per share (pence): 805.00 Highest price per share (pence): 821.00 Weighted average price per day (pence): 811.9795

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 71,858,565 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 71,858,565 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 811.9795 16,155 805.00 821.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 25 November 2024 08:55:00 216 814.00 XLON 00312154165TRLO1 25 November 2024 08:55:00 199 813.00 XLON 00312154169TRLO1 25 November 2024 08:59:52 176 812.00 XLON 00312160914TRLO1 25 November 2024 08:59:52 25 812.00 XLON 00312160915TRLO1 25 November 2024 08:59:54 199 810.00 XLON 00312160957TRLO1 25 November 2024 09:49:31 195 813.00 XLON 00312219357TRLO1 25 November 2024 09:49:31 51 813.00 XLON 00312219358TRLO1 25 November 2024 09:49:31 160 813.00 XLON 00312219359TRLO1 25 November 2024 09:49:31 326 813.00 XLON 00312219360TRLO1 25 November 2024 09:49:31 111 813.00 XLON 00312219361TRLO1 25 November 2024 09:49:31 164 813.00 XLON 00312219362TRLO1 25 November 2024 09:49:31 10 813.00 XLON 00312219363TRLO1 25 November 2024 09:49:31 52 814.00 XLON 00312219364TRLO1 25 November 2024 09:49:31 30 814.00 XLON 00312219365TRLO1 25 November 2024 09:49:32 153 816.00 XLON 00312219379TRLO1 25 November 2024 09:49:38 88 816.00 XLON 00312219620TRLO1 25 November 2024 09:58:22 63 819.00 XLON 00312231034TRLO1 25 November 2024 09:58:22 57 819.00 XLON 00312231035TRLO1 25 November 2024 09:58:22 62 819.00 XLON 00312231037TRLO1 25 November 2024 09:59:11 64 819.00 XLON 00312231225TRLO1 25 November 2024 09:59:18 64 819.00 XLON 00312231281TRLO1 25 November 2024 10:00:48 59 820.00 XLON 00312231674TRLO1 25 November 2024 10:23:41 162 821.00 XLON 00312232260TRLO1 25 November 2024 10:23:41 22 821.00 XLON 00312232261TRLO1 25 November 2024 10:23:41 10 821.00 XLON 00312232262TRLO1 25 November 2024 10:23:45 62 821.00 XLON 00312232265TRLO1 25 November 2024 10:23:45 206 821.00 XLON 00312232266TRLO1 25 November 2024 10:23:45 160 821.00 XLON 00312232267TRLO1 25 November 2024 10:30:16 100 820.00 XLON 00312232408TRLO1 25 November 2024 10:36:20 202 818.00 XLON 00312232563TRLO1 25 November 2024 10:36:20 217 817.00 XLON 00312232564TRLO1 25 November 2024 10:36:21 217 816.00 XLON 00312232565TRLO1 25 November 2024 10:36:27 199 815.00 XLON 00312232567TRLO1 25 November 2024 10:36:27 101 814.00 XLON 00312232568TRLO1 25 November 2024 10:36:29 101 813.00 XLON 00312232569TRLO1 25 November 2024 10:40:24 101 812.00 XLON 00312232659TRLO1 25 November 2024 10:40:45 106 811.00 XLON 00312232678TRLO1 25 November 2024 10:49:05 105 810.00 XLON 00312233013TRLO1 25 November 2024 10:49:14 106 809.00 XLON 00312233022TRLO1 25 November 2024 11:00:10 104 808.00 XLON 00312233348TRLO1 25 November 2024 11:02:11 107 807.00 XLON 00312233453TRLO1 25 November 2024 12:15:13 105 807.00 XLON 00312235778TRLO1 25 November 2024 12:24:11 107 808.00 XLON 00312235999TRLO1 25 November 2024 12:24:19 113 808.00 XLON 00312236000TRLO1 25 November 2024 12:24:28 30 808.00 XLON 00312236001TRLO1 25 November 2024 12:24:28 83 808.00 XLON 00312236002TRLO1 25 November 2024 12:24:37 105 808.00 XLON 00312236004TRLO1 25 November 2024 12:24:49 108 808.00 XLON 00312236006TRLO1 25 November 2024 12:59:17 105 809.00 XLON 00312236590TRLO1 25 November 2024 12:59:17 77 808.00 XLON 00312236591TRLO1 25 November 2024 12:59:17 15 808.00 XLON 00312236592TRLO1 25 November 2024 12:59:17 15 808.00 XLON 00312236593TRLO1 25 November 2024 13:36:34 28 808.00 XLON 00312237627TRLO1 25 November 2024 13:36:34 80 808.00 XLON 00312237628TRLO1 25 November 2024 13:51:45 100 807.00 XLON 00312237976TRLO1 25 November 2024 13:51:45 99 807.00 XLON 00312237977TRLO1 25 November 2024 13:51:45 99 807.00 XLON 00312237978TRLO1 25 November 2024 13:51:45 317 806.00 XLON 00312237979TRLO1 25 November 2024 13:51:46 151 805.00 XLON 00312237980TRLO1 25 November 2024 13:51:46 166 805.00 XLON 00312237981TRLO1 25 November 2024 13:51:46 439 805.00 XLON 00312237982TRLO1 25 November 2024 13:51:46 290 805.00 XLON 00312237983TRLO1 25 November 2024 13:51:46 49 805.00 XLON 00312237984TRLO1 25 November 2024 13:51:47 22 805.00 XLON 00312237985TRLO1 25 November 2024 13:51:47 26 805.00 XLON 00312237986TRLO1 25 November 2024 14:02:03 309 808.00 XLON 00312238289TRLO1 25 November 2024 14:05:15 10 810.00 XLON 00312238368TRLO1 25 November 2024 14:05:15 158 810.00 XLON 00312238369TRLO1 25 November 2024 14:07:11 311 811.00 XLON 00312238515TRLO1 25 November 2024 14:07:11 98 811.00 XLON 00312238516TRLO1 25 November 2024 14:07:11 500 810.00 XLON 00312238517TRLO1 25 November 2024 14:07:11 194 810.00 XLON 00312238518TRLO1 25 November 2024 14:07:11 119 810.00 XLON 00312238519TRLO1 25 November 2024 14:07:11 287 810.00 XLON 00312238520TRLO1 25 November 2024 14:07:11 170 810.00 XLON 00312238521TRLO1 25 November 2024 14:12:16 65 811.00 XLON 00312238787TRLO1 25 November 2024 14:19:30 322 809.00 XLON 00312239058TRLO1 25 November 2024 15:12:41 116 808.00 XLON 00312241180TRLO1 25 November 2024 15:12:41 86 808.00 XLON 00312241181TRLO1 25 November 2024 15:12:41 100 808.00 XLON 00312241182TRLO1 25 November 2024 15:12:42 326 807.00 XLON 00312241183TRLO1 25 November 2024 15:20:02 472 811.00 XLON 00312241514TRLO1 25 November 2024 15:20:02 221 811.00 XLON 00312241515TRLO1 25 November 2024 15:33:05 137 813.00 XLON 00312241987TRLO1 25 November 2024 15:33:05 97 813.00 XLON 00312241988TRLO1 25 November 2024 15:33:14 1 813.00 XLON 00312241991TRLO1 25 November 2024 15:35:54 184 814.00 XLON 00312242055TRLO1 25 November 2024 15:35:54 130 814.00 XLON 00312242056TRLO1 25 November 2024 15:35:54 54 814.00 XLON 00312242057TRLO1 25 November 2024 15:36:20 88 814.00 XLON 00312242187TRLO1 25 November 2024 15:57:34 111 815.00 XLON 00312243045TRLO1 25 November 2024 15:57:34 89 815.00 XLON 00312243046TRLO1 25 November 2024 15:57:37 82 816.00 XLON 00312243048TRLO1 25 November 2024 15:57:37 82 816.00 XLON 00312243049TRLO1 25 November 2024 16:04:36 313 815.00 XLON 00312243367TRLO1 25 November 2024 16:05:42 109 816.00 XLON 00312243495TRLO1 25 November 2024 16:12:04 211 815.00 XLON 00312244028TRLO1 25 November 2024 16:13:16 102 814.00 XLON 00312244091TRLO1 25 November 2024 16:13:16 204 814.00 XLON 00312244092TRLO1 25 November 2024 16:13:19 305 813.00 XLON 00312244094TRLO1 25 November 2024 16:15:41 77 814.00 XLON 00312244351TRLO1 25 November 2024 16:15:41 77 814.00 XLON 00312244352TRLO1 25 November 2024 16:15:52 86 814.00 XLON 00312244381TRLO1 25 November 2024 16:15:53 210 814.00 XLON 00312244382TRLO1 25 November 2024 16:20:13 218 814.00 XLON 00312244655TRLO1 25 November 2024 16:20:13 86 814.00 XLON 00312244656TRLO1 25 November 2024 16:20:13 210 814.00 XLON 00312244657TRLO1 25 November 2024 16:20:17 29 814.00 XLON 00312244660TRLO1 25 November 2024 16:20:17 516 814.00 XLON 00312244661TRLO1 25 November 2024 16:20:17 300 814.00 XLON 00312244662TRLO1 25 November 2024 16:20:17 55 814.00 XLON 00312244663TRLO1 25 November 2024 16:20:17 18 814.00 XLON 00312244664TRLO1 25 November 2024 16:23:24 17 813.00 XLON 00312244993TRLO1 25 November 2024 16:23:45 274 813.00 XLON 00312245019TRLO1 25 November 2024 16:25:03 142 816.00 XLON 00312245126TRLO1 25 November 2024 16:27:32 36 817.00 XLON 00312245303TRLO1

For further information please contact:

PayPoint plc

Nick Wiles, Chief Executive Officer

Mobile: 07442 968960

Rob Harding, Chief Financial Officer

Mobile: 07525 707970

FGS Global

Rollo Head

James Thompson

Telephone: 0207 251 3801

Investec Bank plc

Carlton Nelson

Henry Reast

Telephone: 0207 597 5970