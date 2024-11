Friday’S Football Games: Schedules And Where To Watch Live

(MENAFN- The Rio Times) The highlights for this Friday, November 15, include several exciting matches across various leagues and competitions.



Key fixtures include 2026 qualifiers for AFC and CONMEBOL, Nations League matches, and the first leg of the Paulistão Feminino final. Fans can also look forward to matches from the Brasileirão Série B and Paulistão Sub-20.

World Cup 2026 Qualifiers (AFC)





09:00 AM: Indonesia vs. Japan, ESPN and Disney+







2:00 PM: Cyprus vs. Lithuania, Sportv 2



4:45 PM – Portugal vs. Poland – Sportv



4:45 PM: Denmark vs. Spain, ESPN and Disney+



4:45 PM: Scotland vs. Croatia, Disney+



4:45 PM: Switzerland vs. Serbia, Disney+



4:45 PM – Romania vs. Kosovo – Disney+



4:45 PM – Luxembourg vs. Bulgaria – Disney+



4:45 PM: Northern Ireland vs. Belarus, Disney+

4:45 PM-San Marino vs. Gibraltar-Disney+





3:30 PM: Corinthians vs. Palmeiras Cultura, Record News, Sportv 3, Space, MAX, and Youtube/@paulistao





4:00 PM: Operário Ferroviário vs. Mirassol-Sportv 2 and Premiere





7:00 PM: São Paulo vs. Novorizontino Space and Youtube/@paulistao







9:00 PM: Uruguay vs. Colombia, Sport

10:30 PM: Peru vs. Chile, Sportv 3







