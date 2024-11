(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

11 November 2024 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the“Company”)

Transaction in Own Shares The Company announces that on 08 November 2024 it had purchased a total of 228,489 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, through the Company's broker Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE Number of ordinary shares purchased 153,733 71,875 2,881 Highest price paid (per ordinary share) 370.00p 369.00p 365.00p Lowest price paid (per ordinary share) 364.20p 364.20p 364.20p Volume weighted average price paid (per ordinary share) 368.17p 367.39p 364.84p

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 05 September 2024.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 373,101,002 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 373,101,002.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT Currency GBP





Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID 08/11/2024 16:10:22 GBp 1,037 370.00 XLON xeaNQALMg8n 08/11/2024 16:10:03 GBp 1,074 370.00 XLON xeaNQALMhmR 08/11/2024 16:08:44 GBp 24 370.00 XLON xeaNQALMf0U 08/11/2024 16:08:44 GBp 267 370.00 XLON xeaNQALMf3c 08/11/2024 16:08:44 GBp 600 370.00 XLON xeaNQALMf3Y 08/11/2024 16:08:33 GBp 1,170 370.00 XLON xeaNQALMfU8 08/11/2024 16:08:33 GBp 133 370.00 XLON xeaNQALMfUA 08/11/2024 16:08:33 GBp 600 370.00 XLON xeaNQALMfUC 08/11/2024 16:08:33 GBp 265 370.00 XLON xeaNQALMfUE 08/11/2024 16:08:33 GBp 605 370.00 XLON xeaNQALMfUG 08/11/2024 16:08:33 GBp 1,100 370.00 XLON xeaNQALMfUK 08/11/2024 16:08:33 GBp 121 370.00 XLON xeaNQALMfPh 08/11/2024 16:08:33 GBp 255 370.00 XLON xeaNQALMfPj 08/11/2024 16:08:33 GBp 686 370.00 XLON xeaNQALMfPl 08/11/2024 16:08:13 GBp 200 370.00 XLON xeaNQALMMo4 08/11/2024 16:08:13 GBp 134 370.00 XLON xeaNQALMMoO 08/11/2024 16:08:13 GBp 51 370.00 XLON xeaNQALMMoQ 08/11/2024 16:08:13 GBp 600 370.00 XLON xeaNQALMMoS 08/11/2024 16:08:13 GBp 1,095 370.00 XLON xeaNQALMMzg 08/11/2024 16:02:09 GBp 1,097 369.80 XLON xeaNQALMVWY 08/11/2024 16:02:03 GBp 202 369.80 XLON xeaNQALMVmM 08/11/2024 16:00:13 GBp 18 369.80 XLON xeaNQALMQr0 08/11/2024 16:00:13 GBp 231 369.80 XLON xeaNQALMQr2 08/11/2024 16:00:13 GBp 125 369.80 XLON xeaNQALMQr4 08/11/2024 16:00:13 GBp 472 369.80 XLON xeaNQALMQqv 08/11/2024 16:00:13 GBp 299 369.80 XLON xeaNQALMQq6 08/11/2024 16:00:13 GBp 123 369.80 XLON xeaNQALMQqF 08/11/2024 16:00:13 GBp 673 369.80 XLON xeaNQALMQqH 08/11/2024 15:55:25 GBp 549 369.80 XLON xeaNQALM57O 08/11/2024 15:55:23 GBp 209 369.80 XLON xeaNQALM50v 08/11/2024 15:55:23 GBp 450 369.80 XLON xeaNQALM509 08/11/2024 15:55:23 GBp 59 370.00 XLON xeaNQALM50B 08/11/2024 15:55:23 GBp 947 370.00 XLON xeaNQALM50D 08/11/2024 15:55:23 GBp 91 370.00 XLON xeaNQALM50F 08/11/2024 15:50:05 GBp 702 370.00 XLON xeaNQALMAkl 08/11/2024 15:49:00 GBp 1,677 370.00 XLON xeaNQALM8Wm 08/11/2024 15:46:07 GBp 766 370.00 XLON xeaNQALNq8U 08/11/2024 15:46:07 GBp 44 370.00 XLON xeaNQALNqBa 08/11/2024 15:46:07 GBp 220 370.00 XLON xeaNQALNqBW 08/11/2024 15:43:47 GBp 1,124 370.00 XLON xeaNQALNmxQ 08/11/2024 15:40:53 GBp 248 369.80 XLON xeaNQALNwj7 08/11/2024 15:40:45 GBp 283 369.80 XLON xeaNQALNwsC 08/11/2024 15:40:45 GBp 283 369.80 XLON xeaNQALNwsE 08/11/2024 15:40:45 GBp 10 369.80 XLON xeaNQALNwsG 08/11/2024 15:39:22 GBp 512 370.00 XLON xeaNQALNu3C 08/11/2024 15:39:22 GBp 8 370.00 XLON xeaNQALNu3Q 08/11/2024 15:39:22 GBp 432 370.00 XLON xeaNQALNu3S 08/11/2024 15:39:22 GBp 400 370.00 XLON xeaNQALNu3U 08/11/2024 15:39:22 GBp 400 370.00 XLON xeaNQALNu2W 08/11/2024 15:05:10 GBp 170 369.80 XLON xeaNQALGnPp 08/11/2024 15:05:10 GBp 60 369.80 XLON xeaNQALGnPr 08/11/2024 15:05:10 GBp 18 369.80 XLON xeaNQALGnPt 08/11/2024 15:02:25 GBp 275 370.00 XLON xeaNQALGurM 08/11/2024 14:59:09 GBp 184 370.00 XLON xeaNQALGYDW 08/11/2024 14:59:09 GBp 474 370.00 XLON xeaNQALGYDY 08/11/2024 14:59:00 GBp 365 370.00 XLON xeaNQALGYP@ 08/11/2024 14:59:00 GBp 298 370.00 XLON xeaNQALGYP0 08/11/2024 14:59:00 GBp 400 370.00 XLON xeaNQALGYP2 08/11/2024 14:59:00 GBp 464 370.00 XLON xeaNQALGYP4 08/11/2024 14:57:09 GBp 90 370.00 XLON xeaNQALGXE5 08/11/2024 14:57:09 GBp 859 370.00 XLON xeaNQALGXE7 08/11/2024 14:51:54 GBp 208 370.00 XLON xeaNQALGMAH 08/11/2024 14:51:54 GBp 132 370.00 XLON xeaNQALGMAJ 08/11/2024 14:51:54 GBp 10 370.00 XLON xeaNQALGMAL 08/11/2024 14:51:54 GBp 10 370.00 XLON xeaNQALGMAN 08/11/2024 14:51:54 GBp 311 369.80 XLON xeaNQALGMLe 08/11/2024 14:51:54 GBp 315 369.80 XLON xeaNQALGMLg 08/11/2024 14:51:54 GBp 217 369.80 XLON xeaNQALGMLi 08/11/2024 14:49:06 GBp 480 370.00 XLON xeaNQALGJDG 08/11/2024 14:49:06 GBp 61 370.00 XLON xeaNQALGJDI 08/11/2024 14:44:35 GBp 232 369.60 XLON xeaNQALGOg7 08/11/2024 14:43:20 GBp 271 369.60 XLON xeaNQALG6ov 08/11/2024 14:43:06 GBp 665 369.80 XLON xeaNQALG69g 08/11/2024 14:43:02 GBp 444 370.00 XLON xeaNQALG6Sh 08/11/2024 14:43:02 GBp 596 370.00 XLON xeaNQALG6Sj 08/11/2024 14:39:00 GBp 676 370.00 XLON xeaNQALG1BV 08/11/2024 14:30:40 GBp 248 370.00 XLON xeaNQALH@eO 08/11/2024 14:30:22 GBp 616 370.00 XLON xeaNQALH$Xh 08/11/2024 14:25:46 GBp 103 369.40 XLON xeaNQALHvNx 08/11/2024 14:25:46 GBp 170 369.40 XLON xeaNQALHvNz 08/11/2024 14:25:36 GBp 290 369.80 XLON xeaNQALHvOt 08/11/2024 14:25:36 GBp 230 369.60 XLON xeaNQALHvO1 08/11/2024 14:25:36 GBp 224 369.60 XLON xeaNQALHvO3 08/11/2024 14:25:36 GBp 248 369.80 XLON xeaNQALHvO5 08/11/2024 14:25:36 GBp 34 370.00 XLON xeaNQALHvO7 08/11/2024 14:25:36 GBp 248 370.00 XLON xeaNQALHvO9 08/11/2024 14:25:35 GBp 286 370.00 XLON xeaNQALHvOH 08/11/2024 14:25:35 GBp 285 370.00 XLON xeaNQALHvRK 08/11/2024 14:25:35 GBp 283 370.00 XLON xeaNQALHvQG 08/11/2024 14:25:35 GBp 17 370.00 XLON xeaNQALHvQT 08/11/2024 14:25:35 GBp 130 370.00 XLON xeaNQALHvQV 08/11/2024 14:25:35 GBp 1,100 370.00 XLON xeaNQALHcbX 08/11/2024 14:25:35 GBp 408 369.80 XLON xeaNQALHcbn 08/11/2024 14:25:35 GBp 559 370.00 XLON xeaNQALHcbp 08/11/2024 14:25:05 GBp 294 370.00 XLON xeaNQALHc3P 08/11/2024 14:23:34 GBp 113 369.60 XLON xeaNQALHate 08/11/2024 14:23:34 GBp 121 369.60 XLON xeaNQALHatg 08/11/2024 14:23:34 GBp 271 369.60 XLON xeaNQALHati 08/11/2024 14:23:34 GBp 95 369.60 XLON xeaNQALHatk 08/11/2024 14:23:34 GBp 412 369.60 XLON xeaNQALHatm 08/11/2024 14:23:34 GBp 569 369.40 XLON xeaNQALHatx 08/11/2024 14:19:12 GBp 69 369.60 XLON xeaNQALHXcT 08/11/2024 14:19:12 GBp 368 369.60 XLON xeaNQALHXcV 08/11/2024 14:19:11 GBp 94 369.60 XLON xeaNQALHXW@ 08/11/2024 14:19:11 GBp 128 369.60 XLON xeaNQALHXW0 08/11/2024 14:19:11 GBp 97 369.60 XLON xeaNQALHXW2 08/11/2024 14:19:11 GBp 132 369.60 XLON xeaNQALHXW4 08/11/2024 14:19:11 GBp 714 369.60 XLON xeaNQALHXW8 08/11/2024 14:19:11 GBp 81 369.60 XLON xeaNQALHXZa 08/11/2024 14:19:11 GBp 1,100 369.60 XLON xeaNQALHXZc 08/11/2024 14:19:11 GBp 117 369.40 XLON xeaNQALHXZe 08/11/2024 14:19:11 GBp 81 369.40 XLON xeaNQALHXZg 08/11/2024 14:19:11 GBp 97 369.60 XLON xeaNQALHXZY 08/11/2024 14:19:11 GBp 268 369.60 XLON xeaNQALHXZW 08/11/2024 14:19:11 GBp 408 369.40 XLON xeaNQALHXZs 08/11/2024 14:19:11 GBp 82 369.60 XLON xeaNQALHXZ@ 08/11/2024 14:19:11 GBp 83 369.60 XLON xeaNQALHXZy 08/11/2024 14:19:11 GBp 83 369.60 XLON xeaNQALHXZw 08/11/2024 14:13:00 GBp 125 369.60 XLON xeaNQALHhqm 08/11/2024 14:13:00 GBp 127 369.60 XLON xeaNQALHhqo 08/11/2024 14:12:49 GBp 126 369.60 XLON xeaNQALHhwq 08/11/2024 14:12:46 GBp 514 369.60 XLON xeaNQALHh6r 08/11/2024 14:12:46 GBp 225 369.60 XLON xeaNQALHh6v 08/11/2024 14:00:54 GBp 86 369.40 XLON xeaNQALHVgc 08/11/2024 13:59:27 GBp 213 369.40 XLON xeaNQALHSHC 08/11/2024 13:59:27 GBp 186 369.40 XLON xeaNQALHSGq 08/11/2024 13:59:26 GBp 267 369.40 XLON xeaNQALHSG8 08/11/2024 13:59:26 GBp 239 369.40 XLON xeaNQALHSGQ 08/11/2024 13:59:26 GBp 155 369.40 XLON xeaNQALHSGS 08/11/2024 13:59:26 GBp 277 369.40 XLON xeaNQALHSJY 08/11/2024 13:59:26 GBp 545 369.20 XLON xeaNQALHSJf 08/11/2024 13:59:24 GBp 72 369.40 XLON xeaNQALHSIs 08/11/2024 13:59:24 GBp 470 369.40 XLON xeaNQALHSIu 08/11/2024 13:57:59 GBp 131 369.20 XLON xeaNQALHQrJ 08/11/2024 13:57:59 GBp 398 369.20 XLON xeaNQALHQrL 08/11/2024 13:52:33 GBp 2,067 369.40 XLON xeaNQALH7vj 08/11/2024 13:52:33 GBp 568 369.40 XLON xeaNQALH7vl 08/11/2024 13:52:33 GBp 54 369.40 XLON xeaNQALH7vn 08/11/2024 13:52:33 GBp 21 369.40 XLON xeaNQALH7vp 08/11/2024 13:52:33 GBp 716 369.40 XLON xeaNQALH7vr 08/11/2024 13:52:33 GBp 94 369.40 XLON xeaNQALH7vw 08/11/2024 13:52:33 GBp 235 369.40 XLON xeaNQALH7vy 08/11/2024 13:52:33 GBp 15 369.40 XLON xeaNQALH7v3 08/11/2024 13:48:15 GBp 122 368.80 XLON xeaNQALH3yU 08/11/2024 13:39:16 GBp 314 368.60 BATE xeaNQALH8uS 08/11/2024 13:38:17 GBp 185 368.60 BATE xeaNQALH9C1 08/11/2024 13:38:17 GBp 26 368.60 BATE xeaNQALH9C3 08/11/2024 13:37:30 GBp 322 368.60 BATE xeaNQALIsuY 08/11/2024 13:37:30 GBp 902 368.60 BATE xeaNQALIsuw 08/11/2024 13:37:30 GBp 576 368.60 BATE xeaNQALIsu2 08/11/2024 13:37:30 GBp 722 368.60 BATE xeaNQALIsuB 08/11/2024 13:37:30 GBp 538 368.60 BATE xeaNQALIsuD 08/11/2024 13:37:30 GBp 440 368.40 BATE xeaNQALIsuI 08/11/2024 13:37:30 GBp 684 368.40 XLON xeaNQALIsuG 08/11/2024 13:37:15 GBp 134 368.80 XLON xeaNQALIsHw 08/11/2024 13:37:15 GBp 113 368.80 XLON xeaNQALIsHy 08/11/2024 13:37:15 GBp 734 368.80 XLON xeaNQALIsHu 08/11/2024 13:37:15 GBp 143 368.80 XLON xeaNQALIsHs 08/11/2024 13:37:15 GBp 33 368.80 XLON xeaNQALIsHT 08/11/2024 13:37:15 GBp 249 368.80 XLON xeaNQALIsHP 08/11/2024 13:37:15 GBp 112 368.80 XLON xeaNQALIsHR 08/11/2024 13:37:15 GBp 116 368.80 XLON xeaNQALIsHV 08/11/2024 13:37:15 GBp 765 368.80 XLON xeaNQALIsGd 08/11/2024 13:37:15 GBp 136 368.80 XLON xeaNQALIsGf 08/11/2024 13:37:15 GBp 124 368.80 XLON xeaNQALIsGh 08/11/2024 13:37:15 GBp 304 368.80 XLON xeaNQALIsG@ 08/11/2024 13:37:15 GBp 1,100 368.80 XLON xeaNQALIsJd 08/11/2024 13:37:15 GBp 6 368.60 XLON xeaNQALIsJe 08/11/2024 13:37:15 GBp 416 368.80 XLON xeaNQALIsJW 08/11/2024 13:37:15 GBp 600 368.80 XLON xeaNQALIsJY 08/11/2024 13:37:15 GBp 132 368.60 BATE xeaNQALIsJy 08/11/2024 13:37:15 GBp 261 368.60 XLON xeaNQALIsJw 08/11/2024 13:37:15 GBp 291 368.60 XLON xeaNQALIsJu 08/11/2024 13:37:15 GBp 132 368.60 BATE xeaNQALIsJ@ 08/11/2024 13:37:15 GBp 176 368.60 BATE xeaNQALIsJ0 08/11/2024 13:29:57 GBp 252 368.20 XLON xeaNQALInV3 08/11/2024 13:28:44 GBp 225 368.00 XLON xeaNQALI@SQ 08/11/2024 13:28:39 GBp 304 368.00 XLON xeaNQALI@QC 08/11/2024 13:28:39 GBp 304 368.00 BATE xeaNQALI@QE 08/11/2024 13:28:39 GBp 220 368.20 XLON xeaNQALI@QG 08/11/2024 13:28:39 GBp 220 368.20 XLON xeaNQALI@QI 08/11/2024 13:28:39 GBp 220 368.20 BATE xeaNQALI@QK 08/11/2024 13:28:39 GBp 220 368.20 BATE xeaNQALI@QM 08/11/2024 13:17:07 GBp 609 367.20 BATE xeaNQALIaAW 08/11/2024 13:17:05 GBp 248 367.20 BATE xeaNQALIaAG 08/11/2024 13:17:05 GBp 321 367.40 BATE xeaNQALIaKb 08/11/2024 13:17:05 GBp 346 367.40 XLON xeaNQALIaKZ 08/11/2024 13:17:05 GBp 608 367.60 XLON xeaNQALIaKd 08/11/2024 13:17:05 GBp 460 367.60 BATE xeaNQALIaKf 08/11/2024 13:17:02 GBp 553 368.00 BATE xeaNQALIaGH 08/11/2024 13:17:02 GBp 280 368.00 BATE xeaNQALIaGJ 08/11/2024 13:17:02 GBp 5 368.00 BATE xeaNQALIaGM 08/11/2024 13:17:02 GBp 440 367.80 XLON xeaNQALIaGT 08/11/2024 13:17:02 GBp 440 367.80 BATE xeaNQALIaGV 08/11/2024 13:14:07 GBp 323 368.20 BATE xeaNQALIZEG 08/11/2024 13:14:07 GBp 4 368.20 BATE xeaNQALIZEI 08/11/2024 13:14:07 GBp 322 368.00 XLON xeaNQALIZEP 08/11/2024 13:14:07 GBp 322 368.00 XLON xeaNQALIZER 08/11/2024 13:14:07 GBp 48 368.00 XLON xeaNQALIZET 08/11/2024 13:14:07 GBp 220 368.00 BATE xeaNQALIZ9X 08/11/2024 13:14:07 GBp 220 368.00 BATE xeaNQALIZEV 08/11/2024 13:10:30 GBp 13 368.00 XLON xeaNQALIkMh 08/11/2024 13:10:06 GBp 290 368.20 XLON xeaNQALIlic 08/11/2024 13:09:56 GBp 561 368.40 XLON xeaNQALIloX 08/11/2024 13:09:56 GBp 64 368.40 XLON xeaNQALIloZ 08/11/2024 13:09:46 GBp 351 368.60 XLON xeaNQALIl43 08/11/2024 13:09:18 GBp 304 368.60 XLON xeaNQALIlQf 08/11/2024 13:09:14 GBp 294 368.80 XLON xeaNQALIiaQ 08/11/2024 13:09:14 GBp 146 368.80 XLON xeaNQALIiaS 08/11/2024 13:09:00 GBp 440 369.00 XLON xeaNQALIixp 08/11/2024 13:06:00 GBp 109 369.20 XLON xeaNQALIhaa 08/11/2024 13:06:00 GBp 302 369.20 XLON xeaNQALIhaW 08/11/2024 13:06:00 GBp 514 369.20 XLON xeaNQALIhay 08/11/2024 13:06:00 GBp 200 369.20 XLON xeaNQALIha0 08/11/2024 13:06:00 GBp 328 369.20 XLON xeaNQALIhaL 08/11/2024 13:06:00 GBp 358 369.00 BATE xeaNQALIhdb 08/11/2024 13:06:00 GBp 440 369.00 XLON xeaNQALIhdZ 08/11/2024 13:01:14 GBp 248 369.00 XLON xeaNQALINnf 08/11/2024 13:01:14 GBp 248 369.00 BATE xeaNQALINnh 08/11/2024 13:01:01 GBp 684 369.00 BATE xeaNQALIN3B 08/11/2024 12:57:58 GBp 253 369.20 XLON xeaNQALILQ1 08/11/2024 12:57:01 GBp 145 369.00 BATE xeaNQALIIBt 08/11/2024 12:57:01 GBp 321 369.00 BATE xeaNQALIIBv 08/11/2024 12:56:59 GBp 253 369.20 XLON xeaNQALIILz 08/11/2024 12:55:38 GBp 289 369.20 XLON xeaNQALIJAc 08/11/2024 12:55:38 GBp 123 369.20 XLON xeaNQALIJAe 08/11/2024 12:55:38 GBp 114 369.20 XLON xeaNQALIJAg 08/11/2024 12:55:38 GBp 186 369.20 XLON xeaNQALIJAm 08/11/2024 12:54:02 GBp 95 368.60 XLON xeaNQALIHm$ 08/11/2024 12:52:18 GBp 444 368.60 BATE xeaNQALIU8w 08/11/2024 12:52:18 GBp 186 368.60 XLON xeaNQALIU80 08/11/2024 12:52:18 GBp 326 368.40 XLON xeaNQALIU87 08/11/2024 12:52:18 GBp 163 368.40 BATE xeaNQALIU89 08/11/2024 12:52:18 GBp 163 368.40 BATE xeaNQALIU8B 08/11/2024 12:52:16 GBp 1,200 368.60 XLON xeaNQALIUB1 08/11/2024 12:52:16 GBp 10,166 368.60 BATE xeaNQALIUB2 08/11/2024 12:52:16 GBp 1,196 368.60 XLON xeaNQALIUBv 08/11/2024 12:52:16 GBp 493 368.60 XLON xeaNQALIUBx 08/11/2024 12:52:16 GBp 304 368.60 XLON xeaNQALIUBz 08/11/2024 12:52:16 GBp 304 368.40 BATE xeaNQALIUBD 08/11/2024 12:52:16 GBp 251 368.60 XLON xeaNQALIUBF 08/11/2024 12:52:16 GBp 248 368.60 BATE xeaNQALIUBH 08/11/2024 12:52:15 GBp 469 368.60 XLON xeaNQALIUAm 08/11/2024 12:52:15 GBp 440 368.60 BATE xeaNQALIUAo 08/11/2024 12:41:23 GBp 440 367.40 XLON xeaNQALI6VR 08/11/2024 12:41:23 GBp 440 367.40 BATE xeaNQALI6VT 08/11/2024 12:38:19 GBp 180 367.40 BATE xeaNQALI5ce 08/11/2024 12:31:54 GBp 344 367.40 XLON xeaNQALI1u$ 08/11/2024 12:31:54 GBp 400 367.40 XLON xeaNQALI1u1 08/11/2024 12:31:54 GBp 207 367.40 BATE xeaNQALI1u3 08/11/2024 12:31:49 GBp 83 367.80 XLON xeaNQALI14T 08/11/2024 12:31:49 GBp 390 367.80 XLON xeaNQALI14V 08/11/2024 12:31:48 GBp 233 367.40 BATE xeaNQALI17c 08/11/2024 12:31:48 GBp 980 367.80 XLON xeaNQALI17e 08/11/2024 12:31:48 GBp 483 367.80 XLON xeaNQALI17i 08/11/2024 12:31:48 GBp 319 367.80 XLON xeaNQALI17v 08/11/2024 12:31:40 GBp 493 367.80 XLON xeaNQALI1C4 08/11/2024 12:31:40 GBp 440 367.60 XLON xeaNQALI1CJ 08/11/2024 12:31:40 GBp 440 367.60 BATE xeaNQALI1CL 08/11/2024 12:30:46 GBp 125 367.80 XLON xeaNQALIEpa 08/11/2024 12:30:46 GBp 113 367.80 XLON xeaNQALIEpc 08/11/2024 12:30:46 GBp 54 367.80 XLON xeaNQALIEpe 08/11/2024 12:30:46 GBp 371 367.80 BATE xeaNQALIEpy 08/11/2024 12:30:46 GBp 5 367.80 BATE xeaNQALIEp1 08/11/2024 12:30:46 GBp 337 367.80 XLON xeaNQALIEpC 08/11/2024 12:30:46 GBp 440 367.60 XLON xeaNQALIEpI 08/11/2024 12:30:46 GBp 73 367.60 BATE xeaNQALIEpK 08/11/2024 12:30:46 GBp 367 367.60 BATE xeaNQALIEpM 08/11/2024 12:14:09 GBp 440 367.00 BATE xeaNQALJp3K 08/11/2024 12:14:09 GBp 95 367.20 BATE xeaNQALJp3Q 08/11/2024 12:14:09 GBp 400 367.20 BATE xeaNQALJp3S 08/11/2024 12:14:09 GBp 425 367.00 XLON xeaNQALJp2Y 08/11/2024 12:12:24 GBp 226 367.20 XLON xeaNQALJmQt 08/11/2024 12:12:24 GBp 440 367.20 BATE xeaNQALJmQv 08/11/2024 12:12:23 GBp 536 367.40 XLON xeaNQALJnbk 08/11/2024 12:12:17 GBp 112 367.60 XLON xeaNQALJnX5 08/11/2024 12:12:17 GBp 775 367.60 XLON xeaNQALJnX9 08/11/2024 12:12:17 GBp 1,916 367.60 XLON xeaNQALJnXR 08/11/2024 12:12:17 GBp 400 367.60 XLON xeaNQALJnXT 08/11/2024 12:12:17 GBp 400 367.60 XLON xeaNQALJnWa 08/11/2024 12:12:17 GBp 400 367.60 XLON xeaNQALJnWc 08/11/2024 12:12:17 GBp 400 367.60 XLON xeaNQALJnWe 08/11/2024 12:12:17 GBp 517 367.60 XLON xeaNQALJnWg 08/11/2024 12:12:17 GBp 400 367.60 XLON xeaNQALJnWW 08/11/2024 12:12:17 GBp 400 367.60 XLON xeaNQALJnWY 08/11/2024 12:09:19 GBp 7 367.60 XLON xeaNQALJ$uS 08/11/2024 12:09:19 GBp 91 367.60 XLON xeaNQALJ$xg 08/11/2024 12:09:19 GBp 349 367.60 XLON xeaNQALJ$xi 08/11/2024 12:08:33 GBp 440 367.20 BATE xeaNQALJyl1 08/11/2024 12:01:25 GBp 388 367.40 XLON xeaNQALJcm$ 08/11/2024 12:01:25 GBp 226 367.40 XLON xeaNQALJcm1 08/11/2024 12:01:25 GBp 21 367.40 BATE xeaNQALJcm2 08/11/2024 12:01:21 GBp 124 367.00 XLON xeaNQALJcyB 08/11/2024 12:01:21 GBp 440 367.00 BATE xeaNQALJcyD 08/11/2024 11:59:51 GBp 429 367.00 BATE xeaNQALJdMY 08/11/2024 11:52:03 GBp 28 367.20 BATE xeaNQALJkcE 08/11/2024 11:52:03 GBp 77 367.20 XLON xeaNQALJkcS 08/11/2024 11:52:03 GBp 250 367.20 XLON xeaNQALJkcU 08/11/2024 11:52:03 GBp 317 367.20 BATE xeaNQALJkXd 08/11/2024 11:52:03 GBp 4 367.20 BATE xeaNQALJkXf 08/11/2024 11:52:03 GBp 440 367.00 XLON xeaNQALJkXm 08/11/2024 11:52:03 GBp 440 367.00 BATE xeaNQALJkXr 08/11/2024 11:52:00 GBp 440 367.20 BATE xeaNQALJkZP 08/11/2024 11:52:00 GBp 440 367.20 XLON xeaNQALJkZT 08/11/2024 11:48:31 GBp 440 367.20 BATE xeaNQALJiIG 08/11/2024 11:47:38 GBp 3,170 367.40 XLON xeaNQALJjC4 08/11/2024 11:47:38 GBp 43 367.40 XLON xeaNQALJjC6 08/11/2024 11:47:38 GBp 24 367.40 XLON xeaNQALJjC8 08/11/2024 11:47:38 GBp 400 367.40 XLON xeaNQALJjCA 08/11/2024 11:47:38 GBp 283 367.40 XLON xeaNQALJjCC 08/11/2024 11:47:38 GBp 2,203 367.40 XLON xeaNQALJjCE 08/11/2024 11:47:38 GBp 800 367.40 XLON xeaNQALJjCG 08/11/2024 11:47:38 GBp 2,800 367.40 XLON xeaNQALJjCI 08/11/2024 11:47:38 GBp 119 367.40 XLON xeaNQALJjCK 08/11/2024 11:47:38 GBp 370 367.40 BATE xeaNQALJjCQ 08/11/2024 11:47:38 GBp 127 367.40 XLON xeaNQALJjFa 08/11/2024 11:47:38 GBp 336 367.40 XLON xeaNQALJjFW 08/11/2024 11:47:38 GBp 233 367.20 XLON xeaNQALJjFw 08/11/2024 11:47:38 GBp 85 367.40 XLON xeaNQALJjFu 08/11/2024 11:47:38 GBp 324 367.40 BATE xeaNQALJjF1 08/11/2024 11:47:38 GBp 440 367.20 XLON xeaNQALJjF8 08/11/2024 11:47:38 GBp 191 367.20 BATE xeaNQALJjFA 08/11/2024 11:47:38 GBp 249 367.20 BATE xeaNQALJjFC 08/11/2024 11:35:09 GBp 10 366.60 BATE xeaNQALJGxC 08/11/2024 11:29:42 GBp 440 366.80 XLON xeaNQALJT1K 08/11/2024 11:29:42 GBp 440 366.80 BATE xeaNQALJT1M 08/11/2024 11:25:37 GBp 209 366.80 BATE xeaNQALJPto 08/11/2024 11:25:02 GBp 440 366.80 XLON xeaNQALJPGH 08/11/2024 11:25:02 GBp 440 366.80 BATE xeaNQALJPGT 08/11/2024 11:25:02 GBp 440 366.80 XLON xeaNQALJPGR 08/11/2024 11:20:04 GBp 248 367.00 BATE xeaNQALJ2G8 08/11/2024 11:10:00 GBp 166 366.20 XLON xeaNQALJBA2 08/11/2024 11:10:00 GBp 32 366.20 XLON xeaNQALJBA7 08/11/2024 11:10:00 GBp 76 366.20 XLON xeaNQALJBA9 08/11/2024 11:10:00 GBp 32 366.20 XLON xeaNQALJBAB 08/11/2024 11:10:00 GBp 440 365.80 XLON xeaNQALJBAO 08/11/2024 11:10:00 GBp 440 365.80 BATE xeaNQALJBAQ 08/11/2024 11:00:20 GBp 185 365.60 XLON xeaNQALCnr1 08/11/2024 11:00:20 GBp 255 365.60 XLON xeaNQALCnr3 08/11/2024 11:00:20 GBp 349 365.60 BATE xeaNQALCnr5 08/11/2024 11:00:20 GBp 349 365.60 BATE xeaNQALCnr7 08/11/2024 11:00:16 GBp 199 366.00 BATE xeaNQALCnmM 08/11/2024 11:00:16 GBp 440 365.80 XLON xeaNQALCnmV 08/11/2024 11:00:16 GBp 440 365.80 BATE xeaNQALCnpX 08/11/2024 10:52:10 GBp 198 365.20 BATE xeaNQALCbLR 08/11/2024 10:51:57 GBp 227 365.40 XLON xeaNQALCYiQ 08/11/2024 10:51:57 GBp 287 365.40 BATE xeaNQALCYiV 08/11/2024 10:51:57 GBp 439 365.40 XLON xeaNQALCYld 08/11/2024 10:51:57 GBp 330 365.60 XLON xeaNQALCYlf 08/11/2024 10:51:57 GBp 297 365.60 XLON xeaNQALCYlh 08/11/2024 10:51:57 GBp 211 365.60 BATE xeaNQALCYlj 08/11/2024 10:51:57 GBp 259 365.60 BATE xeaNQALCYll 08/11/2024 10:48:38 GBp 371 364.20 XLON xeaNQALClcn 08/11/2024 10:48:38 GBp 346 364.20 BATE xeaNQALClcp 08/11/2024 10:48:38 GBp 241 364.20 CHIX xeaNQALClcr 08/11/2024 10:45:23 GBp 345 364.80 CHIX xeaNQALCgAt 08/11/2024 10:45:21 GBp 38 365.00 BATE xeaNQALCgHR 08/11/2024 10:45:21 GBp 182 365.00 BATE xeaNQALCgHT 08/11/2024 10:45:21 GBp 496 365.00 CHIX xeaNQALCgHV 08/11/2024 10:45:04 GBp 223 365.20 XLON xeaNQALChid 08/11/2024 10:45:04 GBp 212 365.20 BATE xeaNQALChii 08/11/2024 10:45:04 GBp 352 365.40 BATE xeaNQALChik 08/11/2024 10:45:04 GBp 223 365.40 XLON xeaNQALChim 08/11/2024 10:45:00 GBp 1,351 366.00 BATE xeaNQALChhc 08/11/2024 10:45:00 GBp 304 365.60 BATE xeaNQALChh7 08/11/2024 10:45:00 GBp 476 365.60 XLON xeaNQALChht 08/11/2024 10:45:00 GBp 683 365.80 XLON xeaNQALChhG 08/11/2024 10:45:00 GBp 440 365.80 BATE xeaNQALChhL 08/11/2024 10:42:26 GBp 400 366.00 XLON xeaNQALCfyt 08/11/2024 10:42:26 GBp 95 366.00 BATE xeaNQALCfyv 08/11/2024 10:42:26 GBp 305 366.00 BATE xeaNQALCfyx 08/11/2024 10:41:17 GBp 173 366.00 XLON xeaNQALCMvO 08/11/2024 10:41:17 GBp 600 366.00 XLON xeaNQALCMvS 08/11/2024 10:39:19 GBp 398 365.60 BATE xeaNQALCKgF 08/11/2024 10:38:40 GBp 772 366.00 XLON xeaNQALCKIs 08/11/2024 10:38:40 GBp 424 366.00 XLON xeaNQALCKIu 08/11/2024 10:38:40 GBp 119 366.00 XLON xeaNQALCKIw 08/11/2024 10:38:40 GBp 663 366.00 XLON xeaNQALCKI4 08/11/2024 10:38:39 GBp 297 366.00 XLON xeaNQALCKTu 08/11/2024 10:38:39 GBp 21 366.00 XLON xeaNQALCKTw 08/11/2024 10:38:39 GBp 326 366.00 XLON xeaNQALCKTI 08/11/2024 10:38:39 GBp 349 365.60 BATE xeaNQALCKTP 08/11/2024 10:35:47 GBp 351 365.60 BATE xeaNQALCJ8C 08/11/2024 10:30:20 GBp 126 366.00 XLON xeaNQALCSwW 08/11/2024 10:30:20 GBp 94 366.00 XLON xeaNQALCSwY 08/11/2024 10:30:20 GBp 60 366.00 XLON xeaNQALCSxU 08/11/2024 10:30:20 GBp 133 366.00 XLON xeaNQALCSwa 08/11/2024 10:30:20 GBp 39 366.00 XLON xeaNQALCSwc 08/11/2024 10:30:20 GBp 617 365.60 XLON xeaNQALCSwj 08/11/2024 10:30:20 GBp 127 365.60 XLON xeaNQALCSwl 08/11/2024 10:30:20 GBp 440 365.60 BATE xeaNQALCSwn 08/11/2024 10:30:02 GBp 1,004 366.00 XLON xeaNQALCSAR 08/11/2024 10:30:02 GBp 414 365.80 XLON xeaNQALCSLf 08/11/2024 10:30:02 GBp 26 365.80 XLON xeaNQALCSLh 08/11/2024 10:30:02 GBp 440 365.80 BATE xeaNQALCSLj 08/11/2024 10:27:25 GBp 21 366.20 BATE xeaNQALCRh1 08/11/2024 10:27:25 GBp 597 366.20 BATE xeaNQALCRh3 08/11/2024 10:27:25 GBp 37 366.20 BATE xeaNQALCRh5 08/11/2024 10:27:25 GBp 440 365.80 XLON xeaNQALCRhG 08/11/2024 10:27:25 GBp 440 365.80 BATE xeaNQALCRhI 08/11/2024 10:21:42 GBp 25 366.20 XLON xeaNQALC4@L 08/11/2024 10:21:42 GBp 44 366.20 BATE xeaNQALC4@M 08/11/2024 10:21:42 GBp 186 366.20 XLON xeaNQALC4vn 08/11/2024 10:21:42 GBp 191 366.20 BATE xeaNQALC4vo 08/11/2024 10:20:53 GBp 336 366.20 XLON xeaNQALC5Y8 08/11/2024 10:20:53 GBp 1,100 366.20 XLON xeaNQALC5YA 08/11/2024 10:20:53 GBp 220 366.00 XLON xeaNQALC5YK 08/11/2024 10:20:53 GBp 220 366.00 XLON xeaNQALC5YM 08/11/2024 10:20:53 GBp 440 366.00 BATE xeaNQALC5YO 08/11/2024 10:19:16 GBp 440 366.20 XLON xeaNQALC23o 08/11/2024 10:19:16 GBp 440 366.20 BATE xeaNQALC23q 08/11/2024 10:13:52 GBp 186 365.40 BATE xeaNQALCFvY 08/11/2024 10:12:46 GBp 119 365.00 XLON xeaNQALCCoh 08/11/2024 10:12:46 GBp 230 365.00 XLON xeaNQALCCoj 08/11/2024 10:06:25 GBp 199 365.00 CHIX xeaNQALDs8C 08/11/2024 10:06:25 GBp 199 365.00 CHIX xeaNQALDs8E 08/11/2024 10:06:25 GBp 344 365.00 BATE xeaNQALDs8G 08/11/2024 10:05:35 GBp 1 365.20 XLON xeaNQALDtwP 08/11/2024 10:05:35 GBp 302 365.20 XLON xeaNQALDtwR 08/11/2024 10:05:16 GBp 314 365.40 XLON xeaNQALDtLw 08/11/2024 10:05:10 GBp 73 365.60 XLON xeaNQALDtGI 08/11/2024 10:05:10 GBp 400 365.60 XLON xeaNQALDtGK 08/11/2024 10:05:10 GBp 245 365.60 XLON xeaNQALDtGM 08/11/2024 10:04:15 GBp 144 366.40 BATE xeaNQALDqC7 08/11/2024 10:04:15 GBp 304 366.40 XLON xeaNQALDqC5 08/11/2024 10:04:15 GBp 491 366.60 BATE xeaNQALDqCK 08/11/2024 10:04:15 GBp 304 366.60 XLON xeaNQALDqCI 08/11/2024 10:04:15 GBp 703 366.80 BATE xeaNQALDqCS 08/11/2024 10:04:15 GBp 440 366.80 XLON xeaNQALDqCQ 08/11/2024 10:01:36 GBp 233 366.80 BATE xeaNQALDpeJ 08/11/2024 09:57:53 GBp 390 366.00 XLON xeaNQALD@Lt 08/11/2024 09:57:42 GBp 305 366.00 XLON xeaNQALD@Ua 08/11/2024 09:57:42 GBp 361 366.00 BATE xeaNQALD@Uc 08/11/2024 09:55:30 GBp 354 366.40 BATE xeaNQALDz5b 08/11/2024 09:55:30 GBp 332 366.40 XLON xeaNQALDz5Z 08/11/2024 09:55:30 GBp 478 366.60 XLON xeaNQALDz5d 08/11/2024 09:55:30 GBp 408 366.60 BATE xeaNQALDz5f 08/11/2024 09:55:30 GBp 98 366.60 BATE xeaNQALDz5h 08/11/2024 09:53:25 GBp 3 366.80 XLON xeaNQALDx4R 08/11/2024 09:53:21 GBp 400 366.80 XLON xeaNQALDx3o 08/11/2024 09:53:21 GBp 21 366.80 XLON xeaNQALDx3q 08/11/2024 09:52:30 GBp 661 366.80 XLON xeaNQALDupO 08/11/2024 09:52:30 GBp 461 366.80 BATE xeaNQALDupQ 08/11/2024 09:50:00 GBp 514 366.60 XLON xeaNQALDcKH 08/11/2024 09:50:00 GBp 358 366.60 BATE xeaNQALDcKJ 08/11/2024 09:46:18 GBp 320 367.00 XLON xeaNQALDY7y 08/11/2024 09:46:18 GBp 55 367.00 XLON xeaNQALDY7@ 08/11/2024 09:46:18 GBp 389 367.00 BATE xeaNQALDY70 08/11/2024 09:46:16 GBp 539 367.20 XLON xeaNQALDY0O 08/11/2024 09:46:16 GBp 29 367.20 BATE xeaNQALDY0Q 08/11/2024 09:46:16 GBp 33 367.20 BATE xeaNQALDY0S 08/11/2024 09:46:16 GBp 495 367.20 BATE xeaNQALDY0U 08/11/2024 09:46:13 GBp 540 367.60 XLON xeaNQALDYE2 08/11/2024 09:44:46 GBp 478 367.60 XLON xeaNQALDWjN 08/11/2024 09:44:44 GBp 330 367.60 XLON xeaNQALDWiP 08/11/2024 09:44:44 GBp 440 367.40 XLON xeaNQALDWlb 08/11/2024 09:44:44 GBp 221 367.40 BATE xeaNQALDWld 08/11/2024 09:44:44 GBp 476 367.40 BATE xeaNQALDWlf 08/11/2024 09:40:05 GBp 365 367.60 BATE xeaNQALDiEn 08/11/2024 09:36:56 GBp 198 367.00 XLON xeaNQALDhIk 08/11/2024 09:36:56 GBp 284 367.20 XLON xeaNQALDhIp 08/11/2024 09:36:56 GBp 448 367.00 XLON xeaNQALDhI$ 08/11/2024 09:36:56 GBp 200 367.00 BATE xeaNQALDhI1 08/11/2024 09:36:56 GBp 200 367.00 BATE xeaNQALDhI3 08/11/2024 09:36:56 GBp 641 367.20 XLON xeaNQALDhI7 08/11/2024 09:36:56 GBp 574 367.20 BATE xeaNQALDhI9 08/11/2024 09:31:57 GBp 356 366.80 XLON xeaNQALDIng 08/11/2024 09:31:57 GBp 348 366.80 BATE xeaNQALDIni 08/11/2024 09:31:57 GBp 38 366.80 BATE xeaNQALDInn 08/11/2024 09:31:51 GBp 164 366.80 BATE xeaNQALDI@I 08/11/2024 09:31:51 GBp 296 366.80 XLON xeaNQALDI@K 08/11/2024 09:31:51 GBp 219 366.80 BATE xeaNQALDI@M 08/11/2024 09:31:51 GBp 49 366.80 BATE xeaNQALDI@O 08/11/2024 09:31:51 GBp 6 366.80 BATE xeaNQALDI@Q 08/11/2024 09:30:01 GBp 446 366.40 XLON xeaNQALDG6W 08/11/2024 09:29:41 GBp 171 366.40 XLON xeaNQALDGU2 08/11/2024 09:29:41 GBp 384 366.40 XLON xeaNQALDGU4 08/11/2024 09:29:41 GBp 241 366.40 BATE xeaNQALDGU6 08/11/2024 09:29:41 GBp 230 366.40 BATE xeaNQALDGU8 08/11/2024 09:28:58 GBp 84 366.40 BATE xeaNQALDHLU 08/11/2024 09:28:58 GBp 304 366.40 XLON xeaNQALDHKW 08/11/2024 09:28:50 GBp 440 366.60 XLON xeaNQALDHS6 08/11/2024 09:28:50 GBp 440 366.60 XLON xeaNQALDHSG 08/11/2024 09:28:50 GBp 678 366.60 BATE xeaNQALDHSI 08/11/2024 09:22:00 GBp 263 366.80 XLON xeaNQALDPDE 08/11/2024 09:22:00 GBp 381 367.00 XLON xeaNQALDPCS 08/11/2024 09:22:00 GBp 641 367.00 XLON xeaNQALDPF5 08/11/2024 09:22:00 GBp 194 367.00 BATE xeaNQALDPF7 08/11/2024 09:20:45 GBp 187 366.60 BATE xeaNQALD6VJ 08/11/2024 09:20:43 GBp 248 366.80 BATE xeaNQALD6Oi 08/11/2024 09:20:37 GBp 703 366.80 XLON xeaNQALD7XC 08/11/2024 09:20:37 GBp 384 366.80 BATE xeaNQALD7XE 08/11/2024 09:16:00 GBp 299 367.60 BATE xeaNQALD3Oe 08/11/2024 09:16:00 GBp 26 367.60 BATE xeaNQALD3Og 08/11/2024 09:16:00 GBp 193 367.60 XLON xeaNQALD3Oi 08/11/2024 09:16:00 GBp 322 367.80 XLON xeaNQALD3Ov 08/11/2024 09:16:00 GBp 109 367.80 BATE xeaNQALD3Ox 08/11/2024 09:16:00 GBp 204 367.80 BATE xeaNQALD3Oz 08/11/2024 09:16:00 GBp 735 368.00 XLON xeaNQALD3O$ 08/11/2024 09:16:00 GBp 449 368.00 BATE xeaNQALD3O1 08/11/2024 09:15:44 GBp 699 368.40 BATE xeaNQALD0q5 08/11/2024 09:15:44 GBp 18 368.40 BATE xeaNQALD0q7 08/11/2024 09:14:45 GBp 532 368.40 XLON xeaNQALD1$A 08/11/2024 09:10:05 GBp 237 368.40 XLON xeaNQALDAZ8 08/11/2024 09:10:05 GBp 103 368.40 BATE xeaNQALDAZA 08/11/2024 09:10:05 GBp 152 368.60 BATE xeaNQALDAYa 08/11/2024 09:10:05 GBp 152 368.60 BATE xeaNQALDAYc 08/11/2024 09:10:05 GBp 727 368.80 BATE xeaNQALDAYe 08/11/2024 09:10:05 GBp 9 368.80 BATE xeaNQALDAYg 08/11/2024 09:10:05 GBp 331 368.60 XLON xeaNQALDAYW 08/11/2024 09:10:05 GBp 9 368.60 XLON xeaNQALDAYY 08/11/2024 09:10:05 GBp 214 369.00 BATE xeaNQALDAYu 08/11/2024 09:10:05 GBp 214 369.00 BATE xeaNQALDAYI 08/11/2024 09:10:05 GBp 105 369.00 BATE xeaNQALDAYE 08/11/2024 09:10:05 GBp 40 368.80 BATE xeaNQALDAjb 08/11/2024 09:10:05 GBp 400 368.80 BATE xeaNQALDAjd 08/11/2024 09:10:05 GBp 74 368.80 XLON xeaNQALDAjX 08/11/2024 09:10:05 GBp 560 368.80 XLON xeaNQALDAjZ 08/11/2024 09:09:50 GBp 242 369.20 XLON xeaNQALDAoV 08/11/2024 09:08:51 GBp 132 369.20 XLON xeaNQALDB4P 08/11/2024 09:08:51 GBp 250 369.20 XLON xeaNQALDB4R 08/11/2024 09:08:20 GBp 186 369.20 XLON xeaNQALD8aS 08/11/2024 09:08:20 GBp 313 369.20 XLON xeaNQALD8d5 08/11/2024 09:08:20 GBp 1,680 369.20 XLON xeaNQALD8d7 08/11/2024 09:08:20 GBp 34 369.20 XLON xeaNQALD8d9 08/11/2024 09:08:20 GBp 194 368.60 XLON xeaNQALD8cc 08/11/2024 09:07:20 GBp 63 368.60 BATE xeaNQALD9jc 08/11/2024 09:07:17 GBp 71 368.60 BATE xeaNQALD9kq 08/11/2024 09:07:17 GBp 440 368.60 XLON xeaNQALD9kK 08/11/2024 09:07:17 GBp 440 368.60 BATE xeaNQALD9kM 08/11/2024 09:05:32 GBp 167 368.60 BATE xeaNQALEtkH 08/11/2024 09:05:32 GBp 134 368.60 XLON xeaNQALEtfY 08/11/2024 09:05:32 GBp 203 368.60 XLON xeaNQALEtfi 08/11/2024 09:05:32 GBp 202 368.60 BATE xeaNQALEtfn 08/11/2024 09:05:32 GBp 336 368.60 BATE xeaNQALEtfJ 08/11/2024 09:05:32 GBp 7 368.60 BATE xeaNQALEtfL 08/11/2024 09:05:32 GBp 333 368.60 XLON xeaNQALEtfP 08/11/2024 09:05:32 GBp 440 368.40 BATE xeaNQALEtea 08/11/2024 09:05:32 GBp 273 368.40 XLON xeaNQALEteW 08/11/2024 09:05:32 GBp 167 368.40 XLON xeaNQALEteY 08/11/2024 09:03:10 GBp 157 368.60 XLON xeaNQALErBN 08/11/2024 09:03:10 GBp 283 368.60 XLON xeaNQALErBP 08/11/2024 09:00:52 GBp 71 368.60 XLON xeaNQALEm7q 08/11/2024 09:00:45 GBp 160 368.60 XLON xeaNQALEmG6 08/11/2024 08:56:26 GBp 466 368.00 XLON xeaNQALEzuP 08/11/2024 08:56:26 GBp 155 368.00 BATE xeaNQALEzuR 08/11/2024 08:56:26 GBp 289 368.00 BATE xeaNQALEzuT 08/11/2024 08:55:33 GBp 279 368.20 BATE xeaNQALEwpP 08/11/2024 08:50:08 GBp 492 367.20 BATE xeaNQALEdre 08/11/2024 08:50:08 GBp 701 367.20 XLON xeaNQALEdrc 08/11/2024 08:45:16 GBp 365 367.40 XLON xeaNQALEWYE 08/11/2024 08:45:16 GBp 335 367.40 BATE xeaNQALEWYG 08/11/2024 08:45:16 GBp 275 367.60 XLON xeaNQALEWYI 08/11/2024 08:45:16 GBp 400 367.60 XLON xeaNQALEWYK 08/11/2024 08:45:16 GBp 82 367.60 BATE xeaNQALEWYM 08/11/2024 08:45:16 GBp 400 367.60 BATE xeaNQALEWYO 08/11/2024 08:45:15 GBp 378 368.00 XLON xeaNQALEWk6 08/11/2024 08:44:16 GBp 313 368.00 XLON xeaNQALEXka 08/11/2024 08:43:17 GBp 244 368.00 XLON xeaNQALEkef 08/11/2024 08:43:17 GBp 52 368.00 XLON xeaNQALEkeh 08/11/2024 08:43:17 GBp 32 368.00 XLON xeaNQALEkej 08/11/2024 08:42:18 GBp 101 368.20 XLON xeaNQALElzG 08/11/2024 08:42:18 GBp 115 368.00 XLON xeaNQALElzI 08/11/2024 08:41:56 GBp 129 368.20 XLON xeaNQALElSv 08/11/2024 08:41:56 GBp 415 368.20 XLON xeaNQALElSx 08/11/2024 08:41:56 GBp 122 368.20 XLON xeaNQALElSz 08/11/2024 08:41:56 GBp 601 368.20 XLON xeaNQALElS2 08/11/2024 08:41:56 GBp 298 368.20 XLON xeaNQALElSN 08/11/2024 08:41:56 GBp 184 368.20 XLON xeaNQALElSP 08/11/2024 08:41:56 GBp 304 367.80 XLON xeaNQALElVZ 08/11/2024 08:41:56 GBp 440 368.00 XLON xeaNQALElVb 08/11/2024 08:41:56 GBp 375 368.00 BATE xeaNQALElVd 08/11/2024 08:41:00 GBp 59 368.20 BATE xeaNQALEjaX 08/11/2024 08:41:00 GBp 401 368.20 BATE xeaNQALEjbV 08/11/2024 08:41:00 GBp 220 368.20 XLON xeaNQALEjah 08/11/2024 08:41:00 GBp 220 368.20 XLON xeaNQALEjaj 08/11/2024 08:41:00 GBp 89 368.20 BATE xeaNQALEjal 08/11/2024 08:41:00 GBp 581 368.20 BATE xeaNQALEjan 08/11/2024 08:37:36 GBp 82 368.00 XLON xeaNQALEfX7 08/11/2024 08:37:31 GBp 210 368.00 XLON xeaNQALEflI 08/11/2024 08:37:31 GBp 193 368.00 XLON xeaNQALEfki 08/11/2024 08:37:28 GBp 198 368.00 XLON xeaNQALEfrN 08/11/2024 08:37:28 GBp 201 368.00 XLON xeaNQALEfqe 08/11/2024 08:37:28 GBp 196 368.00 XLON xeaNQALEfqs 08/11/2024 08:37:28 GBp 193 368.00 XLON xeaNQALEfq@ 08/11/2024 08:37:28 GBp 195 368.00 XLON xeaNQALEfqI 08/11/2024 08:37:28 GBp 193 368.00 XLON xeaNQALEftd 08/11/2024 08:37:26 GBp 200 368.00 XLON xeaNQALEfmV 08/11/2024 08:37:26 GBp 198 368.00 XLON xeaNQALEfpc 08/11/2024 08:37:26 GBp 195 368.00 XLON xeaNQALEfpn 08/11/2024 08:37:26 GBp 196 368.00 XLON xeaNQALEfp3 08/11/2024 08:37:00 GBp 210 367.80 XLON xeaNQALEfAV 08/11/2024 08:37:00 GBp 304 367.80 XLON xeaNQALEfLr 08/11/2024 08:37:00 GBp 304 367.80 BATE xeaNQALEfLt 08/11/2024 08:36:44 GBp 523 368.40 BATE xeaNQALEfUd 08/11/2024 08:36:44 GBp 1,422 368.40 BATE xeaNQALEfUj 08/11/2024 08:36:44 GBp 19 368.40 BATE xeaNQALEfUl 08/11/2024 08:36:44 GBp 24 368.40 BATE xeaNQALEfUn 08/11/2024 08:36:44 GBp 248 368.00 XLON xeaNQALEfUu 08/11/2024 08:36:44 GBp 248 368.00 BATE xeaNQALEfUz 08/11/2024 08:34:08 GBp 154 367.60 BATE xeaNQALEK9z 08/11/2024 08:31:02 GBp 440 366.80 XLON xeaNQALEJsu 08/11/2024 08:29:00 GBp 440 366.60 XLON xeaNQALEHaC 08/11/2024 08:29:00 GBp 120 366.60 BATE xeaNQALEHaE 08/11/2024 08:29:00 GBp 120 366.60 BATE xeaNQALEHaG 08/11/2024 08:29:00 GBp 200 366.60 BATE xeaNQALEHaI 08/11/2024 08:27:07 GBp 440 366.80 XLON xeaNQALEUuf 08/11/2024 08:27:07 GBp 440 366.80 BATE xeaNQALEUuh 08/11/2024 08:24:43 GBp 164 366.80 BATE xeaNQALES7z 08/11/2024 08:24:43 GBp 608 366.80 BATE xeaNQALES7U 08/11/2024 08:24:23 GBp 199 366.40 XLON xeaNQALESMn 08/11/2024 08:24:00 GBp 220 366.40 BATE xeaNQALETdI 08/11/2024 08:24:00 GBp 220 366.40 BATE xeaNQALETdK 08/11/2024 08:24:00 GBp 259 366.40 XLON xeaNQALETdE 08/11/2024 08:24:00 GBp 181 366.40 XLON xeaNQALETdG 08/11/2024 08:23:16 GBp 220 366.60 XLON xeaNQALETvP 08/11/2024 08:23:16 GBp 220 366.60 XLON xeaNQALETvR 08/11/2024 08:23:16 GBp 440 366.60 BATE xeaNQALETvT 08/11/2024 08:12:05 GBp 45 364.60 CHIX xeaNQALE24X 08/11/2024 08:12:05 GBp 185 364.60 CHIX xeaNQALE24Z 08/11/2024 08:12:05 GBp 295 364.60 XLON xeaNQALE25R 08/11/2024 08:12:05 GBp 45 364.60 CHIX xeaNQALE25T 08/11/2024 08:12:05 GBp 206 364.60 BATE xeaNQALE25V 08/11/2024 08:12:02 GBp 424 364.80 XLON xeaNQALE21k 08/11/2024 08:12:02 GBp 296 364.80 BATE xeaNQALE21m 08/11/2024 08:12:02 GBp 463 364.80 CHIX xeaNQALE21o 08/11/2024 08:10:37 GBp 663 365.00 CHIX xeaNQALE39v 08/11/2024 08:10:12 GBp 318 366.20 BATE xeaNQALE0Yb 08/11/2024 08:10:12 GBp 138 366.20 XLON xeaNQALE0YZ 08/11/2024 08:10:05 GBp 413 366.40 BATE xeaNQALE0q$ 08/11/2024 08:10:05 GBp 486 366.40 XLON xeaNQALE0qx 08/11/2024 08:10:05 GBp 694 366.60 XLON xeaNQALE0qz 08/11/2024 08:07:48 GBp 28 365.60 XLON xeaNQALEEJl 08/11/2024 08:07:48 GBp 334 365.80 XLON xeaNQALEEJr 08/11/2024 08:07:44 GBp 21 366.00 XLON xeaNQALEETM 08/11/2024 08:07:44 GBp 21 366.00 XLON xeaNQALEETO 08/11/2024 08:07:44 GBp 99 366.00 XLON xeaNQALEETQ 08/11/2024 08:07:37 GBp 107 366.00 XLON xeaNQALEERZ 08/11/2024 08:07:36 GBp 152 366.20 XLON xeaNQALEERs 08/11/2024 08:07:36 GBp 152 366.20 XLON xeaNQALEERu 08/11/2024 08:07:36 GBp 367 366.20 BATE xeaNQALEERw 08/11/2024 08:07:35 GBp 269 366.60 XLON xeaNQALEEQY 08/11/2024 08:07:35 GBp 304 366.40 XLON xeaNQALEEQf 08/11/2024 08:07:35 GBp 527 366.40 BATE xeaNQALEEQh 08/11/2024 08:07:34 GBp 132 366.60 XLON xeaNQALEFbj 08/11/2024 08:07:34 GBp 304 366.40 BATE xeaNQALEFb6 08/11/2024 08:07:34 GBp 304 366.60 XLON xeaNQALEFbG 08/11/2024 08:07:34 GBp 304 366.60 BATE xeaNQALEFbI 08/11/2024 08:07:33 GBp 440 366.80 XLON xeaNQALEFal 08/11/2024 08:07:33 GBp 304 366.60 BATE xeaNQALEFay 08/11/2024 08:07:33 GBp 304 366.60 XLON xeaNQALEFaw 08/11/2024 08:07:33 GBp 440 366.80 XLON xeaNQALEFa@ 08/11/2024 08:07:33 GBp 440 366.80 BATE xeaNQALEFa0 08/11/2024 08:07:04 GBp 466 367.00 XLON xeaNQALEFxi 08/11/2024 08:07:04 GBp 466 367.00 BATE xeaNQALEFxk 08/11/2024 08:05:49 GBp 172 366.40 XLON xeaNQALEC7P 08/11/2024 08:05:43 GBp 440 365.20 XLON xeaNQALEC2X 08/11/2024 08:05:43 GBp 440 365.20 BATE xeaNQALEC2Z 08/11/2024 08:02:42 GBp 596 365.20 XLON xeaNQALEBh9 08/11/2024 08:02:42 GBp 273 365.20 BATE xeaNQALEBhB 08/11/2024 08:02:42 GBp 298 365.20 BATE xeaNQALEBhD 08/11/2024 08:02:42 GBp 25 365.20 BATE xeaNQALEBhF