(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

08 November 2024 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the“Company”)

Transaction in Own Shares The Company announces that on 07 November 2024 it had purchased a total of 427,270 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, through the Company's broker Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE Number of ordinary shares purchased 221,797 145,940 59,533 Highest price paid (per ordinary share) 367.40p 367.40p 367.40p Lowest price paid (per ordinary share) 361.80p 362.20p 361.80p Volume weighted average price paid (per ordinary share) 365.38p 365.45p 365.34p

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 05 September 2024.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 373,329,491 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 373,329,491.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT Currency GBP





Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID 07/11/2024 16:28:51 GBp 308 365.40 XLON xeaNQ41vy0w 07/11/2024 16:28:51 GBp 12 365.40 XLON xeaNQ41vy0y 07/11/2024 16:26:25 GBp 355 365.20 XLON xeaNQ41vagu 07/11/2024 16:25:15 GBp 185 364.80 CHIX xeaNQ41vZFS 07/11/2024 16:25:14 GBp 35 364.80 CHIX xeaNQ41vZBN 07/11/2024 16:25:11 GBp 319 365.00 CHIX xeaNQ41vZIy 07/11/2024 16:25:11 GBp 1,709 365.20 XLON xeaNQ41vZI5 07/11/2024 16:25:11 GBp 133 365.20 XLON xeaNQ41vZI7 07/11/2024 16:25:11 GBp 921 365.20 BATE xeaNQ41vZIB 07/11/2024 16:25:11 GBp 90 365.20 CHIX xeaNQ41vZID 07/11/2024 16:25:11 GBp 216 365.20 CHIX xeaNQ41vZIF 07/11/2024 16:25:11 GBp 921 365.20 BATE xeaNQ41vZIH 07/11/2024 16:25:11 GBp 47 365.20 CHIX xeaNQ41vZIJ 07/11/2024 16:25:11 GBp 462 365.40 XLON xeaNQ41vZIL 07/11/2024 16:25:11 GBp 119 365.40 BATE xeaNQ41vZIM 07/11/2024 16:25:11 GBp 400 365.40 BATE xeaNQ41vZIO 07/11/2024 16:25:11 GBp 400 365.40 BATE xeaNQ41vZIQ 07/11/2024 16:25:11 GBp 183 365.40 XLON xeaNQ41vZTx 07/11/2024 16:25:11 GBp 324 365.40 BATE xeaNQ41vZTz 07/11/2024 16:25:11 GBp 629 365.40 BATE xeaNQ41vZSd 07/11/2024 16:25:11 GBp 5,035 365.40 XLON xeaNQ41vZSf 07/11/2024 16:25:11 GBp 941 365.40 BATE xeaNQ41vZSg 07/11/2024 16:25:11 GBp 74 365.40 BATE xeaNQ41vZSi 07/11/2024 16:24:53 GBp 317 365.40 BATE xeaNQ41vXjl 07/11/2024 16:24:11 GBp 75 365.40 BATE xeaNQ41vlsq 07/11/2024 16:24:11 GBp 430 365.40 BATE xeaNQ41vlss 07/11/2024 16:24:11 GBp 400 365.40 BATE xeaNQ41vlsH 07/11/2024 16:24:11 GBp 1,083 365.40 XLON xeaNQ41vlnX 07/11/2024 16:24:11 GBp 245 365.40 BATE xeaNQ41vlnZ 07/11/2024 16:22:17 GBp 276 365.20 CHIX xeaNQ41veYc 07/11/2024 16:20:13 GBp 472 365.40 XLON xeaNQ41vL0w 07/11/2024 16:20:13 GBp 190 365.40 BATE xeaNQ41vL0y 07/11/2024 16:20:12 GBp 341 365.60 BATE xeaNQ41vLDr 07/11/2024 16:20:12 GBp 262 365.80 XLON xeaNQ41vLCt 07/11/2024 16:20:12 GBp 236 365.80 XLON xeaNQ41vLCv 07/11/2024 16:20:12 GBp 306 365.80 XLON xeaNQ41vLC1 07/11/2024 16:20:12 GBp 364 365.80 XLON xeaNQ41vLC7 07/11/2024 16:20:12 GBp 549 365.80 XLON xeaNQ41vLC9 07/11/2024 16:20:12 GBp 367 365.80 CHIX xeaNQ41vLCC 07/11/2024 16:20:12 GBp 88 365.80 BATE xeaNQ41vLCG 07/11/2024 16:20:12 GBp 44 365.80 BATE xeaNQ41vLCK 07/11/2024 16:20:12 GBp 51 365.80 BATE xeaNQ41vLCM 07/11/2024 16:20:12 GBp 576 365.80 BATE xeaNQ41vLCO 07/11/2024 16:20:12 GBp 109 365.60 XLON xeaNQ41vLFk 07/11/2024 16:20:12 GBp 201 365.60 XLON xeaNQ41vLFm 07/11/2024 16:20:12 GBp 164 365.60 XLON xeaNQ41vLFo 07/11/2024 16:20:12 GBp 95 365.60 CHIX xeaNQ41vLFq 07/11/2024 16:20:12 GBp 1 365.60 CHIX xeaNQ41vLFs 07/11/2024 16:20:12 GBp 384 365.60 CHIX xeaNQ41vLFu 07/11/2024 16:20:12 GBp 372 365.60 BATE xeaNQ41vLFw 07/11/2024 16:20:12 GBp 1,083 365.80 XLON xeaNQ41vLFy 07/11/2024 16:20:12 GBp 696 365.80 BATE xeaNQ41vLF@ 07/11/2024 16:20:12 GBp 108 365.80 BATE xeaNQ41vLF0 07/11/2024 16:20:12 GBp 3 365.80 CHIX xeaNQ41vLF2 07/11/2024 16:20:12 GBp 685 365.80 CHIX xeaNQ41vLF4 07/11/2024 16:17:42 GBp 419 365.80 XLON xeaNQ41vVzd 07/11/2024 16:17:42 GBp 415 365.80 BATE xeaNQ41vVze 07/11/2024 16:17:42 GBp 183 365.80 XLON xeaNQ41vV$e 07/11/2024 16:17:42 GBp 183 365.80 BATE xeaNQ41vV$j 07/11/2024 16:17:42 GBp 183 365.80 BATE xeaNQ41vVvL 07/11/2024 16:17:42 GBp 356 365.80 XLON xeaNQ41vVue 07/11/2024 16:17:42 GBp 1,329 365.80 XLON xeaNQ41vVug 07/11/2024 16:17:26 GBp 450 365.80 CHIX xeaNQ41vSYi 07/11/2024 16:17:26 GBp 395 365.80 BATE xeaNQ41vSYe 07/11/2024 16:17:26 GBp 299 365.80 BATE xeaNQ41vSYg 07/11/2024 16:15:37 GBp 422 365.40 BATE xeaNQ41vO6j 07/11/2024 16:15:19 GBp 116 365.40 XLON xeaNQ41vPgG 07/11/2024 16:15:19 GBp 800 365.40 XLON xeaNQ41vPgI 07/11/2024 16:15:19 GBp 673 365.40 BATE xeaNQ41vPrb 07/11/2024 16:15:19 GBp 381 365.40 CHIX xeaNQ41vPrd 07/11/2024 16:15:19 GBp 1,083 365.40 XLON xeaNQ41vPrX 07/11/2024 16:15:01 GBp 330 365.60 BATE xeaNQ41vPTW 07/11/2024 16:15:01 GBp 1,032 365.60 XLON xeaNQ41vPIL 07/11/2024 16:15:01 GBp 344 365.60 CHIX xeaNQ41vPIP 07/11/2024 16:15:01 GBp 344 365.60 CHIX xeaNQ41vPIQ 07/11/2024 16:15:01 GBp 16 365.60 BATE xeaNQ41vPIS 07/11/2024 16:15:01 GBp 346 365.60 BATE xeaNQ41vPIU 07/11/2024 16:15:01 GBp 51 365.60 XLON xeaNQ41vPIN 07/11/2024 16:13:23 GBp 245 365.60 BATE xeaNQ41v4MU 07/11/2024 16:12:45 GBp 97 365.40 XLON xeaNQ41v2sf 07/11/2024 16:12:45 GBp 100 365.40 XLON xeaNQ41v2sa 07/11/2024 16:12:45 GBp 228 365.40 XLON xeaNQ41v2sy 07/11/2024 16:12:45 GBp 245 365.40 BATE xeaNQ41v2sF 07/11/2024 16:12:45 GBp 230 365.40 XLON xeaNQ41v2sS 07/11/2024 16:12:45 GBp 241 365.40 BATE xeaNQ41v2nh 07/11/2024 16:11:44 GBp 282 365.00 CHIX xeaNQ41v00Y 07/11/2024 16:10:19 GBp 216 365.20 BATE xeaNQ41vFKX 07/11/2024 16:10:15 GBp 405 365.20 XLON xeaNQ41vFI6 07/11/2024 16:10:12 GBp 1,003 365.40 XLON xeaNQ41vFO2 07/11/2024 16:10:12 GBp 139 365.40 BATE xeaNQ41vFO4 07/11/2024 16:10:12 GBp 195 365.40 CHIX xeaNQ41vFO6 07/11/2024 16:10:12 GBp 139 365.40 BATE xeaNQ41vFO8 07/11/2024 16:10:08 GBp 769 365.60 XLON xeaNQ41vCW7 07/11/2024 16:10:08 GBp 769 365.60 XLON xeaNQ41vCW9 07/11/2024 16:10:08 GBp 66 365.60 BATE xeaNQ41vCWB 07/11/2024 16:10:08 GBp 66 365.60 BATE xeaNQ41vCWD 07/11/2024 16:10:08 GBp 490 365.60 BATE xeaNQ41vCWF 07/11/2024 16:10:08 GBp 280 365.60 CHIX xeaNQ41vCWH 07/11/2024 16:10:02 GBp 52 365.60 BATE xeaNQ41vCnL 07/11/2024 16:09:47 GBp 833 365.60 XLON xeaNQ41vCBC 07/11/2024 16:09:47 GBp 176 365.60 XLON xeaNQ41vCBE 07/11/2024 16:09:47 GBp 976 365.60 BATE xeaNQ41vCBG 07/11/2024 16:09:47 GBp 649 365.60 CHIX xeaNQ41vCBI 07/11/2024 16:08:07 GBp 19 365.60 BATE xeaNQ41vBPQ 07/11/2024 16:07:58 GBp 9 365.60 BATE xeaNQ41v8tp 07/11/2024 16:07:57 GBp 13 365.60 BATE xeaNQ41v8nW 07/11/2024 16:07:56 GBp 1 365.60 BATE xeaNQ41v8pv 07/11/2024 16:07:55 GBp 437 365.60 BATE xeaNQ41v8zO 07/11/2024 16:07:55 GBp 7 365.60 BATE xeaNQ41v8ya 07/11/2024 16:07:07 GBp 336 365.60 CHIX xeaNQ41wsXx 07/11/2024 16:07:07 GBp 809 365.60 XLON xeaNQ41wsWa 07/11/2024 16:07:07 GBp 431 365.60 XLON xeaNQ41wsWW 07/11/2024 16:07:07 GBp 590 365.60 BATE xeaNQ41wsWY 07/11/2024 16:06:37 GBp 356 365.60 BATE xeaNQ41wtpl 07/11/2024 16:05:35 GBp 44 365.60 CHIX xeaNQ41wrGe 07/11/2024 16:05:11 GBp 526 365.80 XLON xeaNQ41wo1n 07/11/2024 16:05:11 GBp 342 365.80 BATE xeaNQ41wo1p 07/11/2024 16:05:11 GBp 279 365.80 CHIX xeaNQ41wo1r 07/11/2024 16:05:05 GBp 909 366.00 XLON xeaNQ41woN4 07/11/2024 16:05:05 GBp 589 366.00 BATE xeaNQ41woN6 07/11/2024 16:05:05 GBp 570 366.00 CHIX xeaNQ41woN8 07/11/2024 16:04:48 GBp 471 366.20 BATE xeaNQ41wpz1 07/11/2024 16:04:48 GBp 480 366.00 XLON xeaNQ41wpzn 07/11/2024 16:04:48 GBp 22 366.00 XLON xeaNQ41wpzp 07/11/2024 16:04:48 GBp 677 366.20 BATE xeaNQ41wpzz 07/11/2024 16:04:48 GBp 274 366.00 XLON xeaNQ41wpzr 07/11/2024 16:04:48 GBp 278 366.00 XLON xeaNQ41wpzt 07/11/2024 16:04:48 GBp 44 366.00 XLON xeaNQ41wpzv 07/11/2024 16:04:48 GBp 511 366.00 XLON xeaNQ41wpzx 07/11/2024 16:04:48 GBp 1 366.00 XLON xeaNQ41wpz2 07/11/2024 16:04:48 GBp 116 366.00 XLON xeaNQ41wpz$ 07/11/2024 16:01:46 GBp 212 366.20 BATE xeaNQ41wwyg 07/11/2024 16:01:46 GBp 252 366.00 XLON xeaNQ41wwyd 07/11/2024 16:01:46 GBp 363 366.20 XLON xeaNQ41wwyf 07/11/2024 16:01:37 GBp 400 366.40 XLON xeaNQ41ww89 07/11/2024 16:01:37 GBp 431 366.40 BATE xeaNQ41ww8B 07/11/2024 16:01:17 GBp 224 366.60 BATE xeaNQ41wx7M 07/11/2024 16:01:17 GBp 256 366.60 CHIX xeaNQ41wx7O 07/11/2024 16:01:17 GBp 134 366.60 XLON xeaNQ41wx7Q 07/11/2024 16:01:17 GBp 491 366.60 XLON xeaNQ41wx7S 07/11/2024 16:01:12 GBp 945 366.80 XLON xeaNQ41wxJF 07/11/2024 16:01:12 GBp 578 366.80 XLON xeaNQ41wxJH 07/11/2024 16:01:12 GBp 235 366.80 BATE xeaNQ41wxJJ 07/11/2024 16:01:12 GBp 340 366.80 CHIX xeaNQ41wxJN 07/11/2024 16:01:07 GBp 138 366.80 BATE xeaNQ41wxQX 07/11/2024 16:01:00 GBp 11 367.20 BATE xeaNQ41wurb 07/11/2024 16:01:00 GBp 503 367.20 BATE xeaNQ41wurZ 07/11/2024 16:01:00 GBp 915 367.00 XLON xeaNQ41wurm 07/11/2024 16:01:00 GBp 642 367.00 BATE xeaNQ41wuro 07/11/2024 16:00:15 GBp 213 367.20 BATE xeaNQ41wv0o 07/11/2024 16:00:15 GBp 135 367.20 BATE xeaNQ41wv0$ 07/11/2024 16:00:15 GBp 43 367.20 BATE xeaNQ41wv01 07/11/2024 16:00:15 GBp 48 367.20 BATE xeaNQ41wv03 07/11/2024 16:00:15 GBp 245 367.00 CHIX xeaNQ41wv09 07/11/2024 16:00:14 GBp 284 367.20 BATE xeaNQ41wv2d 07/11/2024 16:00:14 GBp 1,022 367.20 BATE xeaNQ41wv2x 07/11/2024 16:00:14 GBp 51 367.20 BATE xeaNQ41wv2z 07/11/2024 16:00:14 GBp 15 367.20 BATE xeaNQ41wv2$ 07/11/2024 15:58:15 GBp 280 366.60 BATE xeaNQ41wbh$ 07/11/2024 15:58:15 GBp 37 366.60 XLON xeaNQ41wbht 07/11/2024 15:58:15 GBp 37 366.60 XLON xeaNQ41wbhv 07/11/2024 15:58:15 GBp 13 366.60 BATE xeaNQ41wbhx 07/11/2024 15:58:15 GBp 293 366.60 BATE xeaNQ41wbhz 07/11/2024 15:58:14 GBp 981 366.60 XLON xeaNQ41wbgi 07/11/2024 15:58:12 GBp 606 367.00 XLON xeaNQ41wbnH 07/11/2024 15:58:12 GBp 830 366.80 XLON xeaNQ41wbnP 07/11/2024 15:58:12 GBp 700 366.80 XLON xeaNQ41wbnR 07/11/2024 15:58:12 GBp 332 366.80 BATE xeaNQ41wbnT 07/11/2024 15:58:12 GBp 261 366.80 BATE xeaNQ41wbnV 07/11/2024 15:58:12 GBp 39 366.80 CHIX xeaNQ41wbmX 07/11/2024 15:58:05 GBp 66 367.00 XLON xeaNQ41wb1u 07/11/2024 15:58:05 GBp 483 367.00 XLON xeaNQ41wb1C 07/11/2024 15:58:05 GBp 802 367.00 XLON xeaNQ41wb1N 07/11/2024 15:58:05 GBp 82 367.00 XLON xeaNQ41wb1P 07/11/2024 15:58:05 GBp 228 367.00 CHIX xeaNQ41wb1R 07/11/2024 15:57:52 GBp 306 367.00 XLON xeaNQ41wbVz 07/11/2024 15:57:33 GBp 624 367.00 XLON xeaNQ41wY40 07/11/2024 15:57:33 GBp 325 367.00 XLON xeaNQ41wY42 07/11/2024 15:57:33 GBp 211 367.00 CHIX xeaNQ41wY44 07/11/2024 15:56:46 GBp 245 367.00 CHIX xeaNQ41wZOu 07/11/2024 15:56:24 GBp 245 367.00 CHIX xeaNQ41wW4Q 07/11/2024 15:55:42 GBp 15 367.00 XLON xeaNQ41wXP2 07/11/2024 15:55:42 GBp 15 367.00 XLON xeaNQ41wXP4 07/11/2024 15:55:42 GBp 215 367.00 XLON xeaNQ41wXP6 07/11/2024 15:55:27 GBp 381 367.00 XLON xeaNQ41wk$7 07/11/2024 15:55:27 GBp 112 367.00 XLON xeaNQ41wk$9 07/11/2024 15:55:27 GBp 99 367.00 XLON xeaNQ41wk$B 07/11/2024 15:55:27 GBp 201 367.00 XLON xeaNQ41wk$H 07/11/2024 15:55:27 GBp 99 367.00 XLON xeaNQ41wk@k 07/11/2024 15:55:27 GBp 13 367.00 XLON xeaNQ41wk@m 07/11/2024 15:55:27 GBp 99 367.00 XLON xeaNQ41wk@o 07/11/2024 15:55:27 GBp 158 367.00 BATE xeaNQ41wk@t 07/11/2024 15:55:27 GBp 15 367.00 BATE xeaNQ41wk@v 07/11/2024 15:55:27 GBp 45 367.00 BATE xeaNQ41wk@x 07/11/2024 15:55:27 GBp 2,202 367.00 BATE xeaNQ41wkvm 07/11/2024 15:55:26 GBp 1,016 367.00 XLON xeaNQ41wku$ 07/11/2024 15:55:26 GBp 109 367.00 XLON xeaNQ41wku1 07/11/2024 15:55:26 GBp 108 367.00 XLON xeaNQ41wku3 07/11/2024 15:55:26 GBp 93 367.00 XLON xeaNQ41wku5 07/11/2024 15:55:26 GBp 123 367.00 XLON xeaNQ41wkuz 07/11/2024 15:55:26 GBp 2,468 367.00 BATE xeaNQ41wkuG 07/11/2024 15:55:26 GBp 11 367.00 BATE xeaNQ41wkuI 07/11/2024 15:55:26 GBp 484 367.00 XLON xeaNQ41wkuQ 07/11/2024 15:55:26 GBp 404 366.60 CHIX xeaNQ41wkxb 07/11/2024 15:55:26 GBp 665 366.60 XLON xeaNQ41wkxX 07/11/2024 15:55:26 GBp 473 366.60 BATE xeaNQ41wkxZ 07/11/2024 15:55:26 GBp 342 366.80 BATE xeaNQ41wkxd 07/11/2024 15:55:22 GBp 12 367.20 CHIX xeaNQ41wk6r 07/11/2024 15:55:22 GBp 220 367.20 CHIX xeaNQ41wk6t 07/11/2024 15:55:22 GBp 63 367.00 CHIX xeaNQ41wk6v 07/11/2024 15:55:22 GBp 520 367.20 CHIX xeaNQ41wk6l 07/11/2024 15:55:22 GBp 100 367.20 CHIX xeaNQ41wk6p 07/11/2024 15:55:22 GBp 319 367.00 XLON xeaNQ41wk62 07/11/2024 15:55:22 GBp 416 366.80 XLON xeaNQ41wk6B 07/11/2024 15:55:22 GBp 22 366.80 XLON xeaNQ41wk6D 07/11/2024 15:55:22 GBp 486 366.80 BATE xeaNQ41wk6F 07/11/2024 15:55:22 GBp 301 366.80 CHIX xeaNQ41wk6H 07/11/2024 15:55:22 GBp 865 367.00 XLON xeaNQ41wk6J 07/11/2024 15:55:22 GBp 134 367.00 XLON xeaNQ41wk6L 07/11/2024 15:55:22 GBp 217 367.00 CHIX xeaNQ41wk6R 07/11/2024 15:55:22 GBp 217 367.00 CHIX xeaNQ41wk6N 07/11/2024 15:55:22 GBp 695 367.00 BATE xeaNQ41wk6P 07/11/2024 15:50:35 GBp 912 367.20 XLON xeaNQ41wIw0 07/11/2024 15:50:35 GBp 921 367.20 XLON xeaNQ41wI5K 07/11/2024 15:50:35 GBp 434 367.20 CHIX xeaNQ41wI5M 07/11/2024 15:47:06 GBp 356 367.20 CHIX xeaNQ41wTBN 07/11/2024 15:41:09 GBp 245 365.40 BATE xeaNQ41wFnF 07/11/2024 15:41:09 GBp 245 365.40 XLON xeaNQ41wFnN 07/11/2024 15:40:55 GBp 467 365.60 BATE xeaNQ41wFPo 07/11/2024 15:40:51 GBp 303 365.60 BATE xeaNQ41wCjY 07/11/2024 15:40:50 GBp 355 365.60 BATE xeaNQ41wCle 07/11/2024 15:40:50 GBp 356 365.60 BATE xeaNQ41wClk 07/11/2024 15:40:50 GBp 253 365.60 BATE xeaNQ41wClq 07/11/2024 15:40:50 GBp 359 365.60 BATE xeaNQ41wCl0 07/11/2024 15:40:50 GBp 624 365.60 BATE xeaNQ41wClI 07/11/2024 15:40:50 GBp 181 365.60 BATE xeaNQ41wClS 07/11/2024 15:40:50 GBp 52 365.60 BATE xeaNQ41wCka 07/11/2024 15:40:50 GBp 50 365.60 BATE xeaNQ41wCkc 07/11/2024 15:40:49 GBp 245 365.40 XLON xeaNQ41wCft 07/11/2024 15:40:49 GBp 10 365.60 BATE xeaNQ41wCem 07/11/2024 15:40:49 GBp 55 365.60 BATE xeaNQ41wCeo 07/11/2024 15:40:49 GBp 575 365.40 XLON xeaNQ41wCe1 07/11/2024 15:40:49 GBp 275 365.40 BATE xeaNQ41wCe3 07/11/2024 15:40:49 GBp 275 365.40 BATE xeaNQ41wCe5 07/11/2024 15:40:26 GBp 1,185 366.00 BATE xeaNQ41wCJ0 07/11/2024 15:40:26 GBp 46 366.00 BATE xeaNQ41wCJ2 07/11/2024 15:40:26 GBp 45 366.00 BATE xeaNQ41wCJ4 07/11/2024 15:40:26 GBp 10 366.00 BATE xeaNQ41wCJ6 07/11/2024 15:40:26 GBp 317 365.60 XLON xeaNQ41wCJC 07/11/2024 15:40:26 GBp 335 365.60 CHIX xeaNQ41wCJE 07/11/2024 15:40:26 GBp 528 365.80 XLON xeaNQ41wCJG 07/11/2024 15:40:26 GBp 481 365.80 CHIX xeaNQ41wCJI 07/11/2024 15:40:26 GBp 414 365.80 BATE xeaNQ41wCJK 07/11/2024 15:40:25 GBp 212 366.00 BATE xeaNQ41wCTJ 07/11/2024 15:40:24 GBp 212 366.00 BATE xeaNQ41wCTU 07/11/2024 15:40:24 GBp 209 366.00 BATE xeaNQ41wCSa 07/11/2024 15:40:24 GBp 212 366.00 BATE xeaNQ41wCSl 07/11/2024 15:40:24 GBp 374 366.00 BATE xeaNQ41wCSx 07/11/2024 15:40:24 GBp 73 366.00 XLON xeaNQ41wCS5 07/11/2024 15:40:24 GBp 172 366.00 XLON xeaNQ41wCS7 07/11/2024 15:40:24 GBp 963 366.00 CHIX xeaNQ41wCSS 07/11/2024 15:40:24 GBp 6,012 366.00 XLON xeaNQ41wCSN 07/11/2024 15:40:24 GBp 116 366.00 XLON xeaNQ41wCSP 07/11/2024 15:40:24 GBp 330 366.00 XLON xeaNQ41wCSR 07/11/2024 15:40:24 GBp 267 366.00 XLON xeaNQ41wCSU 07/11/2024 15:40:24 GBp 239 366.00 CHIX xeaNQ41wCVb 07/11/2024 15:40:24 GBp 9 366.00 CHIX xeaNQ41wCVd 07/11/2024 15:40:24 GBp 113 366.00 CHIX xeaNQ41wCVf 07/11/2024 15:40:24 GBp 220 366.00 CHIX xeaNQ41wCVh 07/11/2024 15:40:24 GBp 1,100 366.00 XLON xeaNQ41wCVW 07/11/2024 15:40:24 GBp 879 365.80 XLON xeaNQ41wCVm 07/11/2024 15:39:01 GBp 215 366.00 CHIX xeaNQ41wB7Y 07/11/2024 15:38:17 GBp 245 365.80 CHIX xeaNQ41w8M7 07/11/2024 15:38:17 GBp 245 365.80 XLON xeaNQ41w8M9 07/11/2024 15:37:17 GBp 252 365.40 XLON xeaNQ41xsSI 07/11/2024 15:37:17 GBp 1,100 365.40 XLON xeaNQ41xsSK 07/11/2024 15:37:17 GBp 270 365.40 BATE xeaNQ41xsVa 07/11/2024 15:37:17 GBp 54 365.40 BATE xeaNQ41xsVc 07/11/2024 15:37:17 GBp 367 365.20 XLON xeaNQ41xsVj 07/11/2024 15:37:17 GBp 380 365.20 BATE xeaNQ41xsVl 07/11/2024 15:37:17 GBp 301 365.20 CHIX xeaNQ41xsVn 07/11/2024 15:37:17 GBp 294 365.40 XLON xeaNQ41xsVp 07/11/2024 15:37:17 GBp 545 365.40 BATE xeaNQ41xsVr 07/11/2024 15:37:17 GBp 434 365.40 CHIX xeaNQ41xsVt 07/11/2024 15:37:17 GBp 543 365.40 XLON xeaNQ41xsVv 07/11/2024 15:34:09 GBp 231 365.20 XLON xeaNQ41xn2C 07/11/2024 15:34:09 GBp 434 365.20 CHIX xeaNQ41xn2R 07/11/2024 15:34:09 GBp 305 365.20 XLON xeaNQ41xn2T 07/11/2024 15:34:09 GBp 517 365.20 XLON xeaNQ41xn2V 07/11/2024 15:34:09 GBp 523 365.20 BATE xeaNQ41xnDX 07/11/2024 15:22:42 GBp 800 364.80 XLON xeaNQ41xh4O 07/11/2024 15:22:42 GBp 33 364.80 XLON xeaNQ41xh4Q 07/11/2024 15:22:42 GBp 282 364.80 XLON xeaNQ41xh4S 07/11/2024 15:22:42 GBp 199 364.80 XLON xeaNQ41xh4U 07/11/2024 15:22:42 GBp 1,319 364.80 BATE xeaNQ41xh7h 07/11/2024 15:22:42 GBp 10 364.80 BATE xeaNQ41xh7j 07/11/2024 15:22:42 GBp 511 364.80 XLON xeaNQ41xh7x 07/11/2024 15:22:42 GBp 662 364.60 XLON xeaNQ41xh71 07/11/2024 15:22:42 GBp 361 364.60 CHIX xeaNQ41xh73 07/11/2024 15:22:42 GBp 19 364.60 BATE xeaNQ41xh75 07/11/2024 15:22:42 GBp 293 364.60 CHIX xeaNQ41xh77 07/11/2024 15:22:42 GBp 19 364.60 BATE xeaNQ41xh79 07/11/2024 15:22:42 GBp 400 364.60 BATE xeaNQ41xh7B 07/11/2024 15:18:16 GBp 280 364.40 XLON xeaNQ41xJM6 07/11/2024 15:17:33 GBp 272 364.60 XLON xeaNQ41xHfK 07/11/2024 15:17:33 GBp 272 364.60 BATE xeaNQ41xHfM 07/11/2024 15:17:15 GBp 453 364.80 XLON xeaNQ41xHVZ 07/11/2024 15:17:15 GBp 218 364.80 BATE xeaNQ41xHVb 07/11/2024 15:17:15 GBp 445 365.00 XLON xeaNQ41xHVd 07/11/2024 15:17:15 GBp 592 365.00 XLON xeaNQ41xHVf 07/11/2024 15:17:15 GBp 418 365.00 CHIX xeaNQ41xHVh 07/11/2024 15:17:15 GBp 316 365.00 BATE xeaNQ41xHVj 07/11/2024 15:15:59 GBp 355 365.20 BATE xeaNQ41xSx2 07/11/2024 15:15:59 GBp 981 365.20 XLON xeaNQ41xSxD 07/11/2024 15:15:59 GBp 618 365.20 BATE xeaNQ41xSxF 07/11/2024 15:15:59 GBp 334 365.20 CHIX xeaNQ41xSxH 07/11/2024 15:15:38 GBp 295 365.40 XLON xeaNQ41xTsy 07/11/2024 15:15:38 GBp 77 365.40 XLON xeaNQ41xTs@ 07/11/2024 15:15:21 GBp 175 365.20 BATE xeaNQ41xQdy 07/11/2024 15:13:57 GBp 153 365.20 BATE xeaNQ41xPb2 07/11/2024 15:13:17 GBp 350 365.40 XLON xeaNQ41x6e9 07/11/2024 15:12:41 GBp 311 365.40 BATE xeaNQ41x7vb 07/11/2024 15:12:41 GBp 190 365.40 CHIX xeaNQ41x7vZ 07/11/2024 15:12:38 GBp 318 365.40 XLON xeaNQ41x76e 07/11/2024 15:12:10 GBp 380 365.60 BATE xeaNQ41x4H$ 07/11/2024 15:12:10 GBp 637 365.60 XLON xeaNQ41x4Hz 07/11/2024 15:12:02 GBp 527 365.80 XLON xeaNQ41x5nt 07/11/2024 15:12:02 GBp 334 365.80 BATE xeaNQ41x5nv 07/11/2024 15:11:43 GBp 483 366.00 BATE xeaNQ41x2aO 07/11/2024 15:11:43 GBp 403 366.00 CHIX xeaNQ41x2aQ 07/11/2024 15:11:43 GBp 239 366.20 BATE xeaNQ41x2ds 07/11/2024 15:11:43 GBp 6 366.20 BATE xeaNQ41x2du 07/11/2024 15:11:43 GBp 450 366.20 XLON xeaNQ41x2d4 07/11/2024 15:11:43 GBp 126 366.20 XLON xeaNQ41x2d6 07/11/2024 15:11:43 GBp 223 366.20 XLON xeaNQ41x2d8 07/11/2024 15:11:43 GBp 200 366.20 XLON xeaNQ41x2dA 07/11/2024 15:11:43 GBp 656 366.00 XLON xeaNQ41x2dG 07/11/2024 15:11:43 GBp 368 366.00 BATE xeaNQ41x2dI 07/11/2024 15:11:43 GBp 66 366.00 BATE xeaNQ41x2dN 07/11/2024 15:11:43 GBp 572 366.00 CHIX xeaNQ41x2dP 07/11/2024 15:09:16 GBp 436 365.80 BATE xeaNQ41xEUj 07/11/2024 15:07:40 GBp 319 366.00 XLON xeaNQ41xAX8 07/11/2024 15:07:39 GBp 235 366.20 XLON xeaNQ41xAZ1 07/11/2024 15:07:13 GBp 343 366.20 XLON xeaNQ41xBbv 07/11/2024 15:07:13 GBp 218 366.20 BATE xeaNQ41xBbx 07/11/2024 15:07:13 GBp 194 366.60 XLON xeaNQ41xBbD 07/11/2024 15:07:13 GBp 426 366.40 XLON xeaNQ41xBbL 07/11/2024 15:07:13 GBp 13 366.40 BATE xeaNQ41xBbN 07/11/2024 15:07:13 GBp 313 366.40 BATE xeaNQ41xBbP 07/11/2024 15:07:13 GBp 974 366.60 XLON xeaNQ41xBbR 07/11/2024 15:07:13 GBp 395 366.60 CHIX xeaNQ41xBbT 07/11/2024 15:07:13 GBp 469 366.60 BATE xeaNQ41xBbV 07/11/2024 15:06:01 GBp 182 366.80 CHIX xeaNQ41x9vF 07/11/2024 15:06:01 GBp 173 366.80 CHIX xeaNQ41x9ub 07/11/2024 15:06:01 GBp 550 366.80 XLON xeaNQ41x9uX 07/11/2024 15:06:01 GBp 441 366.80 BATE xeaNQ41x9uZ 07/11/2024 15:05:47 GBp 58 367.20 XLON xeaNQ41x9O0 07/11/2024 15:05:47 GBp 331 367.20 XLON xeaNQ41x9O2 07/11/2024 15:05:47 GBp 69 367.20 XLON xeaNQ41x9O8 07/11/2024 15:05:47 GBp 114 367.20 XLON xeaNQ41x9OA 07/11/2024 15:05:47 GBp 1,046 367.20 BATE xeaNQ41x9ON 07/11/2024 15:05:47 GBp 6 367.20 BATE xeaNQ41x9OP 07/11/2024 15:05:47 GBp 93 367.20 XLON xeaNQ41x9Rb 07/11/2024 15:05:47 GBp 233 367.20 XLON xeaNQ41x9Rd 07/11/2024 15:05:47 GBp 24 367.20 XLON xeaNQ41x9Rf 07/11/2024 15:05:47 GBp 209 367.00 XLON xeaNQ41x9Rh 07/11/2024 15:05:47 GBp 1,100 367.00 XLON xeaNQ41x9Rj 07/11/2024 15:05:47 GBp 625 367.00 XLON xeaNQ41x9Rp 07/11/2024 15:05:47 GBp 87 367.00 CHIX xeaNQ41x9Rr 07/11/2024 15:05:47 GBp 420 367.00 CHIX xeaNQ41x9Rt 07/11/2024 15:05:47 GBp 434 367.00 BATE xeaNQ41x9Rv 07/11/2024 15:04:23 GBp 53 367.20 BATE xeaNQ41qqOj 07/11/2024 15:04:23 GBp 245 367.20 XLON xeaNQ41qqOl 07/11/2024 15:04:23 GBp 192 367.20 BATE xeaNQ41qqOn 07/11/2024 15:03:50 GBp 126 367.40 XLON xeaNQ41qobV 07/11/2024 15:03:50 GBp 196 367.40 XLON xeaNQ41qoaW 07/11/2024 15:03:50 GBp 99 367.20 CHIX xeaNQ41qoax 07/11/2024 15:03:50 GBp 400 367.20 BATE xeaNQ41qoaz 07/11/2024 15:03:50 GBp 628 367.20 XLON xeaNQ41qoan 07/11/2024 15:03:50 GBp 17 367.20 BATE xeaNQ41qoap 07/11/2024 15:03:50 GBp 187 367.20 CHIX xeaNQ41qoar 07/11/2024 15:03:50 GBp 17 367.20 BATE xeaNQ41qoat 07/11/2024 15:03:50 GBp 366 367.20 CHIX xeaNQ41qoav 07/11/2024 15:02:11 GBp 22 367.20 BATE xeaNQ41qn5$ 07/11/2024 15:02:11 GBp 224 367.20 BATE xeaNQ41qn5z 07/11/2024 15:02:11 GBp 525 367.20 BATE xeaNQ41qn51 07/11/2024 14:59:17 GBp 331 366.80 XLON xeaNQ41qule 07/11/2024 14:59:17 GBp 447 366.80 XLON xeaNQ41qulx 07/11/2024 14:59:17 GBp 93 366.80 CHIX xeaNQ41qulz 07/11/2024 14:59:17 GBp 215 366.80 CHIX xeaNQ41qul$ 07/11/2024 14:59:16 GBp 41 367.00 XLON xeaNQ41qufU 07/11/2024 14:59:15 GBp 204 367.00 XLON xeaNQ41quhV 07/11/2024 14:59:03 GBp 290 367.20 XLON xeaNQ41qu1E 07/11/2024 14:59:03 GBp 107 367.20 XLON xeaNQ41qu1G 07/11/2024 14:59:03 GBp 103 367.20 XLON xeaNQ41qu1I 07/11/2024 14:59:03 GBp 600 367.20 XLON xeaNQ41qu1K 07/11/2024 14:59:03 GBp 3,744 367.20 XLON xeaNQ41qu1Q 07/11/2024 14:59:03 GBp 101 367.20 XLON xeaNQ41qu1S 07/11/2024 14:59:03 GBp 113 367.20 XLON xeaNQ41qu1U 07/11/2024 14:59:03 GBp 1,100 367.20 XLON xeaNQ41qu0a 07/11/2024 14:59:03 GBp 165 367.20 XLON xeaNQ41qu0W 07/11/2024 14:59:03 GBp 165 367.20 XLON xeaNQ41qu0Y 07/11/2024 14:59:03 GBp 972 367.20 XLON xeaNQ41qu3J 07/11/2024 14:59:03 GBp 104 367.20 XLON xeaNQ41qu3L 07/11/2024 14:59:03 GBp 107 367.20 XLON xeaNQ41qu3N 07/11/2024 14:59:03 GBp 264 367.20 XLON xeaNQ41qu3P 07/11/2024 14:59:03 GBp 524 367.20 XLON xeaNQ41qu3R 07/11/2024 14:59:03 GBp 576 367.20 XLON xeaNQ41qu2a 07/11/2024 14:59:03 GBp 366 367.00 BATE xeaNQ41qu2h 07/11/2024 14:59:01 GBp 572 367.20 XLON xeaNQ41quBG 07/11/2024 14:59:01 GBp 264 367.20 XLON xeaNQ41quBI 07/11/2024 14:59:01 GBp 695 367.20 XLON xeaNQ41quAY 07/11/2024 14:59:01 GBp 383 367.00 CHIX xeaNQ41quAl 07/11/2024 14:59:01 GBp 685 367.00 XLON xeaNQ41quAf 07/11/2024 14:59:01 GBp 342 367.00 BATE xeaNQ41quAh 07/11/2024 14:59:01 GBp 97 367.00 BATE xeaNQ41quAj 07/11/2024 14:58:55 GBp 550 367.20 CHIX xeaNQ41qvad 07/11/2024 14:58:55 GBp 324 367.40 BATE xeaNQ41qvai 07/11/2024 14:58:55 GBp 516 367.40 BATE xeaNQ41qvak 07/11/2024 14:58:55 GBp 65 367.40 BATE xeaNQ41qvam 07/11/2024 14:57:56 GBp 196 367.40 BATE xeaNQ41qdXH 07/11/2024 14:57:16 GBp 604 367.40 BATE xeaNQ41qa6P 07/11/2024 14:56:44 GBp 14 367.40 BATE xeaNQ41qbLQ 07/11/2024 14:56:44 GBp 169 367.40 BATE xeaNQ41qbLS 07/11/2024 14:56:44 GBp 7,877 367.40 BATE xeaNQ41qbKU 07/11/2024 14:56:44 GBp 40 367.40 BATE xeaNQ41qbNW 07/11/2024 14:56:44 GBp 5 367.40 BATE xeaNQ41qbNY 07/11/2024 14:56:44 GBp 220 367.40 CHIX xeaNQ41qbNy 07/11/2024 14:56:44 GBp 120 367.40 CHIX xeaNQ41qbNw 07/11/2024 14:56:44 GBp 1,677 367.40 CHIX xeaNQ41qbNn 07/11/2024 14:56:44 GBp 60 367.40 CHIX xeaNQ41qbNq 07/11/2024 14:56:44 GBp 54 367.40 CHIX xeaNQ41qbNs 07/11/2024 14:56:44 GBp 1 367.40 CHIX xeaNQ41qbNu 07/11/2024 14:56:43 GBp 690 367.20 XLON xeaNQ41qbN4 07/11/2024 14:56:43 GBp 434 367.20 CHIX xeaNQ41qbN6 07/11/2024 14:56:43 GBp 489 367.20 BATE xeaNQ41qbN8 07/11/2024 14:47:58 GBp 311 366.20 CHIX xeaNQ41qGcN 07/11/2024 14:45:16 GBp 21 366.20 CHIX xeaNQ41qQkP 07/11/2024 14:45:13 GBp 245 366.40 CHIX xeaNQ41qQtE 07/11/2024 14:45:12 GBp 52 366.40 BATE xeaNQ41qQnW 07/11/2024 14:45:12 GBp 5 366.40 BATE xeaNQ41qQnY 07/11/2024 14:45:12 GBp 129 366.40 XLON xeaNQ41qQsI 07/11/2024 14:45:12 GBp 270 366.40 XLON xeaNQ41qQsK 07/11/2024 14:45:12 GBp 190 366.40 XLON xeaNQ41qQsM 07/11/2024 14:45:12 GBp 10 366.40 XLON xeaNQ41qQsO 07/11/2024 14:45:12 GBp 110 366.40 XLON xeaNQ41qQsQ 07/11/2024 14:45:12 GBp 627 366.40 BATE xeaNQ41qQsU 07/11/2024 14:45:12 GBp 621 366.20 XLON xeaNQ41qQng 07/11/2024 14:45:12 GBp 434 366.20 BATE xeaNQ41qQni 07/11/2024 14:45:12 GBp 434 366.20 CHIX xeaNQ41qQnk 07/11/2024 14:43:26 GBp 44 366.60 XLON xeaNQ41qPEn 07/11/2024 14:43:26 GBp 22 366.60 XLON xeaNQ41qPEp 07/11/2024 14:43:26 GBp 4,081 366.60 XLON xeaNQ41qPEu 07/11/2024 14:43:26 GBp 208 366.60 XLON xeaNQ41qPEz 07/11/2024 14:43:26 GBp 221 366.60 XLON xeaNQ41qP9W 07/11/2024 14:43:26 GBp 230 366.60 XLON xeaNQ41qP9m 07/11/2024 14:43:26 GBp 130 366.60 XLON xeaNQ41qP93 07/11/2024 14:43:26 GBp 405 366.60 XLON xeaNQ41qP95 07/11/2024 14:43:26 GBp 41 366.60 XLON xeaNQ41qP97 07/11/2024 14:37:16 GBp 369 365.40 CHIX xeaNQ41qBDF 07/11/2024 14:37:16 GBp 435 365.40 BATE xeaNQ41qBDH 07/11/2024 14:37:16 GBp 232 365.40 BATE xeaNQ41qBDJ 07/11/2024 14:36:16 GBp 263 365.40 XLON xeaNQ41q92M 07/11/2024 14:35:16 GBp 211 365.40 XLON xeaNQ41rtTp 07/11/2024 14:34:41 GBp 55 365.40 CHIX xeaNQ41rrxa 07/11/2024 14:34:17 GBp 204 365.40 XLON xeaNQ41rowX 07/11/2024 14:34:17 GBp 344 365.40 XLON xeaNQ41rowc 07/11/2024 14:34:17 GBp 350 365.40 BATE xeaNQ41rowe 07/11/2024 14:34:16 GBp 263 365.40 BATE xeaNQ41ro6h 07/11/2024 14:33:42 GBp 110 365.60 XLON xeaNQ41rmr8 07/11/2024 14:33:42 GBp 110 365.60 XLON xeaNQ41rmrA 07/11/2024 14:33:42 GBp 382 365.60 BATE xeaNQ41rmrC 07/11/2024 14:33:42 GBp 319 365.80 XLON xeaNQ41rmqo 07/11/2024 14:33:42 GBp 202 365.80 CHIX xeaNQ41rmqq 07/11/2024 14:33:42 GBp 712 365.80 BATE xeaNQ41rmqs 07/11/2024 14:33:28 GBp 204 366.20 BATE xeaNQ41rmIW 07/11/2024 14:33:28 GBp 6 366.20 BATE xeaNQ41rmIY 07/11/2024 14:33:21 GBp 124 366.20 BATE xeaNQ41rniq 07/11/2024 14:33:21 GBp 43 366.20 BATE xeaNQ41rnis 07/11/2024 14:33:21 GBp 46 366.20 BATE xeaNQ41rniu 07/11/2024 14:33:21 GBp 4 366.00 BATE xeaNQ41rniw 07/11/2024 14:33:21 GBp 874 366.20 BATE xeaNQ41rnli 07/11/2024 14:33:21 GBp 6 366.20 BATE xeaNQ41rnlm 07/11/2024 14:33:21 GBp 329 366.00 XLON xeaNQ41rnlz 07/11/2024 14:33:21 GBp 249 366.00 BATE xeaNQ41rnl$ 07/11/2024 14:33:15 GBp 245 366.20 CHIX xeaNQ41rn$s 07/11/2024 14:33:15 GBp 652 366.20 XLON xeaNQ41rn$x 07/11/2024 14:33:15 GBp 24 366.20 XLON xeaNQ41rn$z 07/11/2024 14:33:03 GBp 925 366.60 XLON xeaNQ41rnRb 07/11/2024 14:33:03 GBp 228 366.60 XLON xeaNQ41rnRd 07/11/2024 14:33:03 GBp 425 366.60 XLON xeaNQ41rnRf 07/11/2024 14:33:03 GBp 150 366.60 XLON xeaNQ41rnRh 07/11/2024 14:32:39 GBp 22 366.40 XLON xeaNQ41r@R$ 07/11/2024 14:32:39 GBp 52 366.40 XLON xeaNQ41r@R1 07/11/2024 14:32:39 GBp 228 366.40 XLON xeaNQ41r@R5 07/11/2024 14:32:39 GBp 165 366.40 XLON xeaNQ41r@R7 07/11/2024 14:32:39 GBp 100 366.40 XLON xeaNQ41r@R9 07/11/2024 14:32:39 GBp 107 366.40 XLON xeaNQ41r@Rz 07/11/2024 14:32:39 GBp 519 366.20 XLON xeaNQ41r@Q8 07/11/2024 14:32:39 GBp 217 366.20 BATE xeaNQ41r@QA 07/11/2024 14:32:39 GBp 217 366.20 BATE xeaNQ41r@QC 07/11/2024 14:32:39 GBp 73 366.20 CHIX xeaNQ41r@QE 07/11/2024 14:32:39 GBp 216 366.20 CHIX xeaNQ41r@QI 07/11/2024 14:30:44 GBp 32 366.00 CHIX xeaNQ41rxkw 07/11/2024 14:30:44 GBp 183 366.00 CHIX xeaNQ41rxky 07/11/2024 14:30:27 GBp 47 366.00 XLON xeaNQ41rxBZ 07/11/2024 14:30:27 GBp 21 366.00 XLON xeaNQ41rxBX 07/11/2024 14:30:27 GBp 21 366.00 XLON xeaNQ41rx8V 07/11/2024 14:30:27 GBp 94 366.00 XLON xeaNQ41rxBb 07/11/2024 14:30:27 GBp 32 366.00 XLON xeaNQ41rxBv 07/11/2024 14:30:27 GBp 158 366.00 XLON xeaNQ41rxBx 07/11/2024 14:30:27 GBp 108 366.00 XLON xeaNQ41rxAW 07/11/2024 14:30:27 GBp 217 366.00 XLON xeaNQ41rxAY 07/11/2024 14:30:27 GBp 119 366.00 XLON xeaNQ41rxAm 07/11/2024 14:30:27 GBp 218 366.00 XLON xeaNQ41rxAo 07/11/2024 14:30:27 GBp 163 366.00 XLON xeaNQ41rxAq 07/11/2024 14:30:27 GBp 621 366.00 XLON xeaNQ41rxAE 07/11/2024 14:30:27 GBp 301 365.80 BATE xeaNQ41rxAP 07/11/2024 14:30:27 GBp 365 365.80 XLON xeaNQ41rxAN 07/11/2024 14:30:27 GBp 295 365.80 CHIX xeaNQ41rxAR 07/11/2024 14:30:25 GBp 533 366.00 XLON xeaNQ41rxMO 07/11/2024 14:30:24 GBp 34 366.00 BATE xeaNQ41rxHI 07/11/2024 14:30:24 GBp 378 366.00 BATE xeaNQ41rxHK 07/11/2024 14:30:24 GBp 22 366.00 BATE xeaNQ41rxHO 07/11/2024 14:30:24 GBp 522 366.00 XLON xeaNQ41rxGj 07/11/2024 14:30:24 GBp 680 366.00 CHIX xeaNQ41rxGl 07/11/2024 14:30:24 GBp 434 366.00 BATE xeaNQ41rxGn 07/11/2024 14:28:17 GBp 3 366.20 BATE xeaNQ41rdJ$ 07/11/2024 14:28:17 GBp 2,849 366.20 BATE xeaNQ41rdJw 07/11/2024 14:28:17 GBp 521 366.00 XLON xeaNQ41rdJ2 07/11/2024 14:28:17 GBp 434 366.00 BATE xeaNQ41rdJ4 07/11/2024 14:28:17 GBp 686 366.00 CHIX xeaNQ41rdJ6 07/11/2024 14:27:27 GBp 129 366.20 XLON xeaNQ41rbsX 07/11/2024 14:27:27 GBp 261 366.20 XLON xeaNQ41rbsZ 07/11/2024 14:24:59 GBp 8 365.60 BATE xeaNQ41rWuS 07/11/2024 14:24:59 GBp 9 365.60 BATE xeaNQ41rWuU 07/11/2024 14:24:59 GBp 213 365.60 XLON xeaNQ41rWxk 07/11/2024 14:24:59 GBp 1,100 365.60 XLON xeaNQ41rWxm 07/11/2024 14:24:59 GBp 516 365.40 XLON xeaNQ41rWxs 07/11/2024 14:24:59 GBp 217 365.40 BATE xeaNQ41rWxu 07/11/2024 14:24:59 GBp 82 365.40 CHIX xeaNQ41rWxw 07/11/2024 14:24:59 GBp 217 365.40 BATE xeaNQ41rWxy 07/11/2024 14:24:59 GBp 524 365.40 CHIX xeaNQ41rWx@ 07/11/2024 14:23:37 GBp 450 365.60 XLON xeaNQ41rXRo 07/11/2024 14:15:37 GBp 49 364.80 BATE xeaNQ41rMUz 07/11/2024 14:15:37 GBp 314 364.80 CHIX xeaNQ41rMU$ 07/11/2024 14:15:37 GBp 823 365.00 XLON xeaNQ41rMU9 07/11/2024 14:15:37 GBp 263 365.00 XLON xeaNQ41rMUH 07/11/2024 14:15:37 GBp 183 365.00 XLON xeaNQ41rMUP 07/11/2024 14:15:37 GBp 187 365.20 BATE xeaNQ41rMUV 07/11/2024 14:15:37 GBp 637 365.00 XLON xeaNQ41rMPn 07/11/2024 14:15:15 GBp 186 364.60 BATE xeaNQ41rNmB 07/11/2024 14:13:15 GBp 189 364.60 XLON xeaNQ41rLy5 07/11/2024 14:12:15 GBp 96 364.60 XLON xeaNQ41rIzk 07/11/2024 14:11:15 GBp 210 364.40 CHIX xeaNQ41rJuQ 07/11/2024 14:10:15 GBp 228 364.40 BATE xeaNQ41rG0i 07/11/2024 14:09:03 GBp 341 364.60 XLON xeaNQ41rUe0 07/11/2024 14:09:03 GBp 57 364.60 XLON xeaNQ41rUe2 07/11/2024 14:09:03 GBp 322 364.60 BATE xeaNQ41rUe4 07/11/2024 14:08:14 GBp 176 364.60 BATE xeaNQ41rVg3 07/11/2024 14:08:04 GBp 71 364.60 BATE xeaNQ41rVv$ 07/11/2024 14:07:58 GBp 28 364.80 XLON xeaNQ41rV3b 07/11/2024 14:07:58 GBp 432 364.80 XLON xeaNQ41rV3d 07/11/2024 14:07:58 GBp 95 364.80 XLON xeaNQ41rV3f 07/11/2024 14:07:58 GBp 401 364.80 CHIX xeaNQ41rV3h 07/11/2024 14:07:58 GBp 256 364.80 BATE xeaNQ41rV3j 07/11/2024 14:07:58 GBp 178 364.80 BATE xeaNQ41rV3l 07/11/2024 14:07:58 GBp 1,014 365.00 XLON xeaNQ41rV2S 07/11/2024 14:07:58 GBp 751 365.00 BATE xeaNQ41rVDX 07/11/2024 14:06:14 GBp 183 364.60 XLON xeaNQ41rTw7 07/11/2024 14:05:51 GBp 1 364.60 XLON xeaNQ41rTTt 07/11/2024 14:05:51 GBp 245 364.60 BATE xeaNQ41rTTv 07/11/2024 14:05:51 GBp 1 364.80 BATE xeaNQ41rTTQ 07/11/2024 14:05:51 GBp 290 364.80 BATE xeaNQ41rTTM 07/11/2024 14:05:51 GBp 524 364.60 XLON xeaNQ41rTSY 07/11/2024 14:05:51 GBp 434 364.60 BATE xeaNQ41rTSa 07/11/2024 14:05:39 GBp 351 364.60 CHIX xeaNQ41rQWw 07/11/2024 14:05:14 GBp 22 364.60 XLON xeaNQ41rQA1 07/11/2024 14:05:14 GBp 182 364.60 XLON xeaNQ41rQA3 07/11/2024 14:04:14 GBp 186 364.60 XLON xeaNQ41rRGV 07/11/2024 14:03:13 GBp 182 364.60 XLON xeaNQ41rOSj 07/11/2024 14:02:13 GBp 183 364.60 XLON xeaNQ41r6do 07/11/2024 14:01:13 GBp 228 364.60 XLON xeaNQ41r7Xg 07/11/2024 14:00:58 GBp 245 364.80 XLON xeaNQ41r7s3 07/11/2024 14:00:58 GBp 245 364.80 BATE xeaNQ41r7s5 07/11/2024 14:00:58 GBp 366 365.00 XLON xeaNQ41r7sN 07/11/2024 14:00:58 GBp 204 365.00 CHIX xeaNQ41r7sP 07/11/2024 14:00:58 GBp 301 365.00 BATE xeaNQ41r7sR 07/11/2024 14:00:56 GBp 162 365.40 XLON xeaNQ41r7mv 07/11/2024 14:00:56 GBp 101 365.40 XLON xeaNQ41r7mx 07/11/2024 14:00:56 GBp 110 365.40 XLON xeaNQ41r7mz 07/11/2024 14:00:56 GBp 99 365.40 XLON xeaNQ41r7m$ 07/11/2024 14:00:56 GBp 975 365.40 XLON xeaNQ41r7mM 07/11/2024 14:00:56 GBp 43 365.40 XLON xeaNQ41r7mO 07/11/2024 14:00:56 GBp 188 365.40 XLON xeaNQ41r7mQ 07/11/2024 14:00:56 GBp 110 365.40 XLON xeaNQ41r7mS 07/11/2024 14:00:56 GBp 600 365.40 XLON xeaNQ41r7mU 07/11/2024 14:00:56 GBp 195 365.40 XLON xeaNQ41r7pW 07/11/2024 14:00:56 GBp 580 365.40 XLON xeaNQ41r7pf 07/11/2024 14:00:56 GBp 524 365.20 XLON xeaNQ41r7pj 07/11/2024 14:00:56 GBp 293 365.20 CHIX xeaNQ41r7pl 07/11/2024 14:00:56 GBp 434 365.20 BATE xeaNQ41r7pn 07/11/2024 14:00:45 GBp 217 365.40 BATE xeaNQ41r74b 07/11/2024 14:00:45 GBp 217 365.40 BATE xeaNQ41r74d 07/11/2024 14:00:45 GBp 51 365.40 CHIX xeaNQ41r74f 07/11/2024 14:00:45 GBp 51 365.40 CHIX xeaNQ41r74h 07/11/2024 14:00:45 GBp 478 365.40 CHIX xeaNQ41r74j 07/11/2024 14:00:45 GBp 503 365.40 XLON xeaNQ41r74X 07/11/2024 14:00:45 GBp 22 365.40 XLON xeaNQ41r74Z 07/11/2024 14:00:13 GBp 183 365.40 XLON xeaNQ41r4bb 07/11/2024 13:59:13 GBp 182 365.40 BATE xeaNQ41r505 07/11/2024 13:58:13 GBp 190 365.40 BATE xeaNQ41r24j 07/11/2024 13:57:13 GBp 245 365.40 CHIX xeaNQ41r36u 07/11/2024 13:56:13 GBp 175 365.40 BATE xeaNQ41r03b 07/11/2024 13:54:32 GBp 164 365.20 CHIX xeaNQ41r1PX 07/11/2024 13:54:13 GBp 210 365.20 BATE xeaNQ41rEkh 07/11/2024 13:53:13 GBp 228 365.20 BATE xeaNQ41rFln 07/11/2024 13:51:24 GBp 523 365.20 BATE xeaNQ41rCLV 07/11/2024 13:51:12 GBp 245 365.20 BATE xeaNQ41rCSa 07/11/2024 13:50:13 GBp 193 365.20 BATE xeaNQ41rDNF 07/11/2024 13:49:13 GBp 26 365.20 BATE xeaNQ41rA70 07/11/2024 13:46:12 GBp 644 365.20 XLON xeaNQ41r9fX 07/11/2024 13:46:12 GBp 41 365.20 XLON xeaNQ41r9fd 07/11/2024 13:45:34 GBp 600 365.40 XLON xeaNQ41r9K@ 07/11/2024 13:45:34 GBp 595 365.40 BATE xeaNQ41r9K0 07/11/2024 13:45:29 GBp 161 365.40 BATE xeaNQ41r9TH 07/11/2024 13:45:29 GBp 347 365.40 CHIX xeaNQ41r9TJ 07/11/2024 13:45:11 GBp 175 365.40 XLON xeaNQ41ssZa 07/11/2024 13:44:11 GBp 194 365.40 XLON xeaNQ41stal 07/11/2024 13:43:11 GBp 181 365.40 XLON xeaNQ41stU9 07/11/2024 13:42:28 GBp 217 365.20 CHIX xeaNQ41sq76 07/11/2024 13:41:11 GBp 25 365.40 XLON xeaNQ41srA@ 07/11/2024 13:41:11 GBp 228 365.40 BATE xeaNQ41srA0 07/11/2024 13:41:11 GBp 319 365.40 XLON xeaNQ41srA2 07/11/2024 13:40:11 GBp 185 365.60 XLON xeaNQ41soDo 07/11/2024 13:40:11 GBp 185 365.60 XLON xeaNQ41soDq 07/11/2024 13:40:11 GBp 13 365.60 XLON xeaNQ41soDs 07/11/2024 13:39:21 GBp 225 365.80 CHIX xeaNQ41spo9 07/11/2024 13:39:21 GBp 315 365.80 BATE xeaNQ41spoB 07/11/2024 13:39:21 GBp 262 365.80 XLON xeaNQ41spoD 07/11/2024 13:39:21 GBp 139 365.80 XLON xeaNQ41spoF 07/11/2024 13:39:20 GBp 500 366.00 XLON xeaNQ41spz6 07/11/2024 13:39:20 GBp 1,366 366.20 XLON xeaNQ41spzD 07/11/2024 13:39:20 GBp 195 366.20 XLON xeaNQ41spyz 07/11/2024 13:39:20 GBp 109 366.20 XLON xeaNQ41spy$ 07/11/2024 13:39:20 GBp 101 366.20 XLON xeaNQ41spy1 07/11/2024 13:39:20 GBp 350 366.20 XLON xeaNQ41spy7 07/11/2024 13:39:20 GBp 98 366.20 XLON xeaNQ41spy9 07/11/2024 13:39:20 GBp 101 366.20 XLON xeaNQ41spyB 07/11/2024 13:39:20 GBp 345 366.20 XLON xeaNQ41spyH 07/11/2024 13:39:20 GBp 85 366.20 XLON xeaNQ41spyJ 07/11/2024 13:39:20 GBp 78 366.20 XLON xeaNQ41spyS 07/11/2024 13:39:20 GBp 1,100 366.20 XLON xeaNQ41spyU 07/11/2024 13:39:20 GBp 325 366.00 CHIX xeaNQ41sp$d 07/11/2024 13:39:20 GBp 452 366.00 BATE xeaNQ41sp$f 07/11/2024 13:39:16 GBp 603 366.40 BATE xeaNQ41spu$ 07/11/2024 13:39:16 GBp 51 366.40 BATE xeaNQ41spu1 07/11/2024 13:39:16 GBp 47 366.40 BATE xeaNQ41spu3 07/11/2024 13:38:26 GBp 223 366.40 XLON xeaNQ41smpg 07/11/2024 13:38:26 GBp 111 366.40 XLON xeaNQ41smpi 07/11/2024 13:38:26 GBp 110 366.40 XLON xeaNQ41smpk 07/11/2024 13:38:26 GBp 212 366.40 XLON xeaNQ41smpq 07/11/2024 13:38:26 GBp 117 366.40 XLON xeaNQ41smps 07/11/2024 13:38:26 GBp 107 366.40 XLON xeaNQ41smpu 07/11/2024 13:38:26 GBp 236 366.40 XLON xeaNQ41smp1 07/11/2024 13:38:26 GBp 161 366.40 XLON xeaNQ41smp3 07/11/2024 13:38:26 GBp 311 366.40 BATE xeaNQ41smp4 07/11/2024 13:38:26 GBp 50 366.40 BATE xeaNQ41smp6 07/11/2024 13:38:26 GBp 46 366.40 BATE xeaNQ41smp8 07/11/2024 13:38:24 GBp 26 366.20 XLON xeaNQ41smz@ 07/11/2024 13:38:24 GBp 13 366.20 XLON xeaNQ41smz0 07/11/2024 13:38:12 GBp 106 366.00 BATE xeaNQ41sm4m 07/11/2024 13:38:12 GBp 570 366.00 XLON xeaNQ41sm43 07/11/2024 13:38:12 GBp 453 365.80 XLON xeaNQ41sm48 07/11/2024 13:38:12 GBp 521 365.80 CHIX xeaNQ41sm4A 07/11/2024 13:38:12 GBp 434 365.80 BATE xeaNQ41sm4C 07/11/2024 13:30:15 GBp 321 366.20 XLON xeaNQ41sx7o 07/11/2024 13:30:15 GBp 456 366.00 XLON xeaNQ41sx7v 07/11/2024 13:30:15 GBp 271 366.00 CHIX xeaNQ41sx7x 07/11/2024 13:30:15 GBp 371 366.00 BATE xeaNQ41sx7z 07/11/2024 13:30:11 GBp 546 366.20 CHIX xeaNQ41sx2W 07/11/2024 13:30:11 GBp 171 366.20 XLON xeaNQ41sx3Q 07/11/2024 13:30:11 GBp 263 366.20 XLON xeaNQ41sx3S 07/11/2024 13:30:11 GBp 581 366.20 BATE xeaNQ41sx3U 07/11/2024 13:29:11 GBp 210 366.20 BATE xeaNQ41su2F 07/11/2024 13:28:11 GBp 193 366.20 BATE xeaNQ41svrv 07/11/2024 13:28:10 GBp 235 366.20 BATE xeaNQ41svrE 07/11/2024 13:27:11 GBp 215 366.00 BATE xeaNQ41scbd 07/11/2024 13:26:11 GBp 263 366.00 BATE xeaNQ41scM5 07/11/2024 13:24:11 GBp 348 366.00 BATE xeaNQ41sawl 07/11/2024 13:23:32 GBp 191 366.40 BATE xeaNQ41sbYm 07/11/2024 13:23:32 GBp 22 366.40 BATE xeaNQ41sbYo 07/11/2024 13:23:32 GBp 41 366.40 BATE xeaNQ41sbYq 07/11/2024 13:22:33 GBp 200 366.40 BATE xeaNQ41sbJR 07/11/2024 13:20:52 GBp 548 366.40 BATE xeaNQ41sZaH 07/11/2024 13:20:32 GBp 307 366.40 BATE xeaNQ41sZss 07/11/2024 13:20:32 GBp 765 366.40 BATE xeaNQ41sZsq 07/11/2024 13:20:32 GBp 28 366.00 XLON xeaNQ41sZsz 07/11/2024 13:20:32 GBp 28 366.00 XLON xeaNQ41sZs$ 07/11/2024 13:20:32 GBp 245 366.00 XLON xeaNQ41sZs1 07/11/2024 13:20:32 GBp 301 366.00 BATE xeaNQ41sZs3 07/11/2024 13:20:32 GBp 1,346 366.40 BATE xeaNQ41sZs7 07/11/2024 13:20:32 GBp 301 366.20 XLON xeaNQ41sZsI 07/11/2024 13:20:32 GBp 271 366.20 BATE xeaNQ41sZsK 07/11/2024 13:20:32 GBp 323 366.20 CHIX xeaNQ41sZsM 07/11/2024 13:20:32 GBp 434 366.40 XLON xeaNQ41sZsO 07/11/2024 13:20:32 GBp 464 366.40 BATE xeaNQ41sZsQ 07/11/2024 13:20:32 GBp 462 366.40 CHIX xeaNQ41sZsS 07/11/2024 13:16:40 GBp 30 366.60 BATE xeaNQ41sk9Q 07/11/2024 13:16:11 GBp 227 366.20 BATE xeaNQ41slXO 07/11/2024 13:16:07 GBp 6 366.20 CHIX xeaNQ41slYm 07/11/2024 13:16:04 GBp 56 366.20 BATE xeaNQ41slkt 07/11/2024 13:16:04 GBp 627 366.20 CHIX xeaNQ41slkv 07/11/2024 13:15:40 GBp 384 366.20 CHIX xeaNQ41slwT 07/11/2024 13:15:11 GBp 285 366.20 XLON xeaNQ41slN0 07/11/2024 13:12:12 GBp 683 366.40 XLON xeaNQ41sgiJ 07/11/2024 13:12:12 GBp 245 366.40 CHIX xeaNQ41sgiL 07/11/2024 13:12:01 GBp 2,932 366.80 XLON xeaNQ41sgmy 07/11/2024 13:12:01 GBp 276 366.80 XLON xeaNQ41sgmM 07/11/2024 13:12:01 GBp 235 366.80 XLON xeaNQ41sgmQ 07/11/2024 13:10:59 GBp 122 366.20 XLON xeaNQ41shfC 07/11/2024 13:10:59 GBp 400 366.20 XLON xeaNQ41shfJ 07/11/2024 12:57:04 GBp 436 365.60 XLON xeaNQ41sULs 07/11/2024 12:57:04 GBp 237 365.60 XLON xeaNQ41sULu 07/11/2024 12:57:04 GBp 104 365.60 XLON xeaNQ41sULw 07/11/2024 12:57:04 GBp 107 365.60 XLON xeaNQ41sULy 07/11/2024 12:57:04 GBp 743 365.60 BATE xeaNQ41sUL1 07/11/2024 12:57:04 GBp 48 365.60 BATE xeaNQ41sUL3 07/11/2024 12:57:04 GBp 49 365.60 BATE xeaNQ41sUL5 07/11/2024 12:57:04 GBp 301 365.40 XLON xeaNQ41sULA 07/11/2024 12:57:04 GBp 301 365.40 BATE xeaNQ41sULC 07/11/2024 12:57:04 GBp 271 365.40 CHIX xeaNQ41sULE 07/11/2024 12:57:03 GBp 434 365.60 XLON xeaNQ41sUND 07/11/2024 12:57:03 GBp 434 365.60 BATE xeaNQ41sUNF 07/11/2024 12:57:02 GBp 412 365.60 XLON xeaNQ41sUMd 07/11/2024 12:57:02 GBp 22 365.60 XLON xeaNQ41sUMf 07/11/2024 12:57:02 GBp 434 365.60 BATE xeaNQ41sUMh 07/11/2024 12:57:02 GBp 722 365.60 CHIX xeaNQ41sUMj 07/11/2024 12:48:08 GBp 534 365.00 XLON xeaNQ41sP0j 07/11/2024 12:48:08 GBp 271 365.00 XLON xeaNQ41sP0l 07/11/2024 12:46:48 GBp 265 365.00 XLON xeaNQ41s68w 07/11/2024 12:46:34 GBp 256 364.40 XLON xeaNQ41s6OW 07/11/2024 12:43:15 GBp 355 364.00 BATE xeaNQ41s5zk 07/11/2024 12:43:15 GBp 22 364.00 BATE xeaNQ41s5yd 07/11/2024 12:43:15 GBp 377 364.00 XLON xeaNQ41s5yj 07/11/2024 12:43:15 GBp 256 364.00 CHIX xeaNQ41s5ys 07/11/2024 12:43:15 GBp 613 364.00 BATE xeaNQ41s5yu 07/11/2024 12:43:15 GBp 18 364.00 CHIX xeaNQ41s5yw 07/11/2024 12:43:15 GBp 30 364.00 XLON xeaNQ41s5ym 07/11/2024 12:43:15 GBp 30 364.00 XLON xeaNQ41s5yo 07/11/2024 12:43:15 GBp 374 364.00 XLON xeaNQ41s5yq 07/11/2024 12:37:50 GBp 125 363.40 XLON xeaNQ41s1dS 07/11/2024 12:37:50 GBp 231 363.40 XLON xeaNQ41s1dU 07/11/2024 12:36:54 GBp 139 363.60 XLON xeaNQ41s11i 07/11/2024 12:36:54 GBp 213 363.60 XLON xeaNQ41s11k 07/11/2024 12:36:54 GBp 429 363.60 BATE xeaNQ41s11m 07/11/2024 12:36:52 GBp 476 363.80 XLON xeaNQ41s13m 07/11/2024 12:36:52 GBp 489 363.80 BATE xeaNQ41s13q 07/11/2024 12:36:52 GBp 279 363.80 CHIX xeaNQ41s13s 07/11/2024 12:36:52 GBp 245 364.00 XLON xeaNQ41s13u 07/11/2024 12:33:12 GBp 59 363.60 BATE xeaNQ41sF2M 07/11/2024 12:32:57 GBp 434 363.80 XLON xeaNQ41sFNi 07/11/2024 12:32:57 GBp 241 363.80 CHIX xeaNQ41sFNk 07/11/2024 12:32:57 GBp 64 363.80 BATE xeaNQ41sFNm 07/11/2024 12:32:57 GBp 370 363.80 BATE xeaNQ41sFNo 07/11/2024 12:32:56 GBp 106 364.20 XLON xeaNQ41sFMa 07/11/2024 12:32:56 GBp 112 364.20 XLON xeaNQ41sFMc 07/11/2024 12:32:56 GBp 8 364.20 BATE xeaNQ41sFMh 07/11/2024 12:32:56 GBp 819 364.20 BATE xeaNQ41sFMj 07/11/2024 12:32:56 GBp 673 364.20 XLON xeaNQ41sFMY 07/11/2024 12:32:56 GBp 819 364.20 BATE xeaNQ41sFMz 07/11/2024 12:32:56 GBp 4,743 364.20 XLON xeaNQ41sFMq 07/11/2024 12:32:56 GBp 10,375 364.20 XLON xeaNQ41sFMs 07/11/2024 12:32:56 GBp 191 364.20 BATE xeaNQ41sFMx 07/11/2024 12:32:56 GBp 147 364.20 BATE xeaNQ41sFM$ 07/11/2024 12:32:21 GBp 928 364.20 BATE xeaNQ41sCjN 07/11/2024 12:32:21 GBp 325 364.20 XLON xeaNQ41sCiW 07/11/2024 12:32:21 GBp 147 364.00 CHIX xeaNQ41sCie 07/11/2024 12:32:21 GBp 147 364.00 CHIX xeaNQ41sCig 07/11/2024 12:32:21 GBp 434 364.00 XLON xeaNQ41sCic 07/11/2024 12:32:21 GBp 434 364.00 BATE xeaNQ41sCii 07/11/2024 12:31:53 GBp 497 364.00 CHIX xeaNQ41sCCK 07/11/2024 12:19:10 GBp 228 364.20 CHIX xeaNQ41tqF7 07/11/2024 12:19:10 GBp 8 364.40 XLON xeaNQ41tqFI 07/11/2024 12:19:10 GBp 1,100 364.40 XLON xeaNQ41tqFK 07/11/2024 12:19:10 GBp 213 364.20 XLON xeaNQ41tqFM 07/11/2024 12:19:10 GBp 166 364.20 XLON xeaNQ41tqFO 07/11/2024 12:19:10 GBp 561 364.20 BATE xeaNQ41tqEa 07/11/2024 12:19:10 GBp 279 364.00 XLON xeaNQ41tqEe 07/11/2024 12:19:10 GBp 22 364.00 XLON xeaNQ41tqEg 07/11/2024 12:19:10 GBp 383 364.20 XLON xeaNQ41tqEp 07/11/2024 12:19:10 GBp 51 364.20 XLON xeaNQ41tqEr 07/11/2024 12:19:10 GBp 270 364.20 CHIX xeaNQ41tqEt 07/11/2024 12:19:10 GBp 434 364.20 BATE xeaNQ41tqEv 07/11/2024 12:19:08 GBp 193 364.20 BATE xeaNQ41tq9B 07/11/2024 12:15:20 GBp 187 364.40 XLON xeaNQ41tpYU 07/11/2024 12:15:20 GBp 434 364.20 BATE xeaNQ41tpjd 07/11/2024 12:15:20 GBp 376 364.20 CHIX xeaNQ41tpjf 07/11/2024 12:15:08 GBp 206 364.40 XLON xeaNQ41tpta 07/11/2024 12:15:08 GBp 22 364.40 XLON xeaNQ41tptc 07/11/2024 12:15:08 GBp 657 364.40 CHIX xeaNQ41tpte 07/11/2024 12:15:08 GBp 103 364.40 BATE xeaNQ41tptg 07/11/2024 12:15:08 GBp 103 364.40 BATE xeaNQ41tpti 07/11/2024 12:15:08 GBp 228 364.40 BATE xeaNQ41tptk 07/11/2024 12:15:08 GBp 206 364.40 XLON xeaNQ41tptY 07/11/2024 12:14:27 GBp 175 364.40 BATE xeaNQ41tpIl 07/11/2024 12:14:27 GBp 93 364.40 XLON xeaNQ41tpIr 07/11/2024 12:08:50 GBp 27 364.00 XLON xeaNQ41t$AB 07/11/2024 12:08:43 GBp 331 364.20 BATE xeaNQ41t$Mx 07/11/2024 12:08:43 GBp 150 364.20 XLON xeaNQ41t$MH 07/11/2024 12:08:43 GBp 1,240 364.40 BATE xeaNQ41t$MN 07/11/2024 12:08:43 GBp 68 364.60 XLON xeaNQ41t$MT 07/11/2024 12:08:43 GBp 112 364.60 XLON xeaNQ41t$MU 07/11/2024 12:08:43 GBp 178 364.20 XLON xeaNQ41t$HW 07/11/2024 12:08:43 GBp 276 364.40 BATE xeaNQ41t$Hc 07/11/2024 12:08:43 GBp 426 364.20 XLON xeaNQ41t$Hp 07/11/2024 12:08:43 GBp 434 364.20 CHIX xeaNQ41t$Hq 07/11/2024 12:08:43 GBp 8 364.00 XLON xeaNQ41t$Hj 07/11/2024 12:08:43 GBp 8 364.20 XLON xeaNQ41t$Hn 07/11/2024 12:08:43 GBp 434 364.20 BATE xeaNQ41t$H1 07/11/2024 12:08:43 GBp 301 364.00 BATE xeaNQ41t$H8 07/11/2024 12:08:43 GBp 301 364.00 CHIX xeaNQ41t$HA 07/11/2024 12:08:43 GBp 266 364.00 XLON xeaNQ41t$H4 07/11/2024 12:08:43 GBp 35 364.00 XLON xeaNQ41t$H6 07/11/2024 12:08:43 GBp 206 364.20 XLON xeaNQ41t$HF 07/11/2024 12:08:43 GBp 206 364.20 XLON xeaNQ41t$HH 07/11/2024 12:08:43 GBp 22 364.20 XLON xeaNQ41t$HJ 07/11/2024 12:08:43 GBp 434 364.20 CHIX xeaNQ41t$HP 07/11/2024 12:08:43 GBp 217 364.20 BATE xeaNQ41t$HL 07/11/2024 12:08:43 GBp 217 364.20 BATE xeaNQ41t$HN 07/11/2024 12:02:48 GBp 44 364.60 XLON xeaNQ41tvZH 07/11/2024 12:00:07 GBp 432 363.80 BATE xeaNQ41tdz5 07/11/2024 11:59:55 GBp 434 364.00 XLON xeaNQ41td8D 07/11/2024 11:59:55 GBp 434 364.00 CHIX xeaNQ41td8F 07/11/2024 11:59:55 GBp 416 364.00 BATE xeaNQ41td8H 07/11/2024 11:55:07 GBp 251 364.00 XLON xeaNQ41tZXj 07/11/2024 11:55:07 GBp 301 364.00 BATE xeaNQ41tZXl 07/11/2024 11:55:07 GBp 50 364.00 XLON xeaNQ41tZXn 07/11/2024 11:55:07 GBp 141 364.00 CHIX xeaNQ41tZXt 07/11/2024 11:55:07 GBp 141 364.00 CHIX xeaNQ41tZXv 07/11/2024 11:55:07 GBp 412 364.20 XLON xeaNQ41tZXx 07/11/2024 11:55:07 GBp 22 364.20 XLON xeaNQ41tZXz 07/11/2024 11:55:07 GBp 434 364.20 BATE xeaNQ41tZX$ 07/11/2024 11:55:07 GBp 453 364.20 CHIX xeaNQ41tZX1 07/11/2024 11:37:22 GBp 239 363.80 CHIX xeaNQ41tK6b 07/11/2024 11:35:26 GBp 329 364.00 XLON xeaNQ41tLS@ 07/11/2024 11:35:26 GBp 453 363.80 BATE xeaNQ41tLS7 07/11/2024 11:34:02 GBp 451 363.60 BATE xeaNQ41tJWJ 07/11/2024 11:33:50 GBp 516 364.00 BATE xeaNQ41tJmB 07/11/2024 11:33:50 GBp 2,929 364.00 BATE xeaNQ41tJpk 07/11/2024 11:33:50 GBp 37 364.00 BATE xeaNQ41tJpm 07/11/2024 11:33:50 GBp 79 363.80 BATE xeaNQ41tJpo 07/11/2024 11:33:50 GBp 270 363.80 XLON xeaNQ41tJp3 07/11/2024 11:33:50 GBp 434 363.60 XLON xeaNQ41tJpC 07/11/2024 11:33:50 GBp 434 363.60 BATE xeaNQ41tJpE 07/11/2024 11:33:50 GBp 490 363.60 CHIX xeaNQ41tJpG 07/11/2024 11:33:50 GBp 176 363.60 CHIX xeaNQ41tJpI 07/11/2024 11:22:07 GBp 434 363.20 XLON xeaNQ41tR3B 07/11/2024 11:22:07 GBp 120 363.20 BATE xeaNQ41tR3D 07/11/2024 11:19:07 GBp 191 363.20 CHIX xeaNQ41tPAb 07/11/2024 11:19:07 GBp 191 363.20 CHIX xeaNQ41tPAd 07/11/2024 11:19:07 GBp 27 363.20 BATE xeaNQ41tPAf 07/11/2024 11:19:07 GBp 407 363.20 BATE xeaNQ41tPAh 07/11/2024 11:19:07 GBp 301 363.20 XLON xeaNQ41tPAZ 07/11/2024 11:18:54 GBp 186 363.40 XLON xeaNQ41tPV5 07/11/2024 11:18:54 GBp 59 363.40 XLON xeaNQ41tPV7 07/11/2024 11:18:54 GBp 245 363.40 CHIX xeaNQ41tPV9 07/11/2024 11:09:32 GBp 237 362.80 CHIX xeaNQ41t1c4 07/11/2024 11:09:32 GBp 22 362.80 XLON xeaNQ41t1c2 07/11/2024 11:03:52 GBp 277 362.20 BATE xeaNQ41tDzK 07/11/2024 11:03:52 GBp 214 362.20 CHIX xeaNQ41tDzM 07/11/2024 11:02:00 GBp 245 362.60 XLON xeaNQ41tBk9 07/11/2024 11:02:00 GBp 245 362.60 BATE xeaNQ41tBkB 07/11/2024 11:00:42 GBp 185 363.20 XLON xeaNQ41t8Y0 07/11/2024 11:00:36 GBp 245 363.40 XLON xeaNQ41t8ry 07/11/2024 11:00:36 GBp 403 363.40 XLON xeaNQ41t8rR 07/11/2024 11:00:36 GBp 357 363.40 BATE xeaNQ41t8rT 07/11/2024 11:00:36 GBp 234 363.40 CHIX xeaNQ41t8rV 07/11/2024 10:59:07 GBp 210 363.40 XLON xeaNQ41t9@$ 07/11/2024 10:58:07 GBp 2 363.40 XLON xeaNQ41msZv 07/11/2024 10:58:07 GBp 436 363.60 XLON xeaNQ41msZ8 07/11/2024 10:58:07 GBp 19 363.60 BATE xeaNQ41msZA 07/11/2024 10:58:07 GBp 19 363.60 BATE xeaNQ41msZC 07/11/2024 10:58:07 GBp 175 363.60 BATE xeaNQ41msZE 07/11/2024 10:57:56 GBp 197 363.80 XLON xeaNQ41msrg 07/11/2024 10:57:56 GBp 197 363.80 XLON xeaNQ41msri 07/11/2024 10:57:56 GBp 229 363.80 XLON xeaNQ41msrk 07/11/2024 10:57:56 GBp 434 364.00 XLON xeaNQ41msrz 07/11/2024 10:57:01 GBp 301 364.20 XLON xeaNQ41msVz 07/11/2024 10:57:00 GBp 315 364.40 XLON xeaNQ41msPb 07/11/2024 10:57:00 GBp 288 364.40 CHIX xeaNQ41msPd 07/11/2024 10:57:00 GBp 417 364.40 BATE xeaNQ41msPf 07/11/2024 10:57:00 GBp 132 364.40 CHIX xeaNQ41msPh 07/11/2024 10:57:00 GBp 119 364.40 XLON xeaNQ41msPZ 07/11/2024 10:57:00 GBp 434 364.60 XLON xeaNQ41msPJ 07/11/2024 10:57:00 GBp 389 364.60 BATE xeaNQ41msPL 07/11/2024 10:57:00 GBp 481 364.60 CHIX xeaNQ41msPN 07/11/2024 10:54:15 GBp 239 364.60 BATE xeaNQ41mrWC 07/11/2024 10:54:08 GBp 371 364.60 BATE xeaNQ41mrfD 07/11/2024 10:54:08 GBp 229 364.60 BATE xeaNQ41mrfF 07/11/2024 10:53:07 GBp 241 364.60 XLON xeaNQ41moZz 07/11/2024 10:52:07 GBp 434 364.60 XLON xeaNQ41moIk 07/11/2024 10:52:07 GBp 430 364.60 BATE xeaNQ41moIm 07/11/2024 10:52:07 GBp 237 364.60 BATE xeaNQ41moIo 07/11/2024 10:47:07 GBp 461 364.80 XLON xeaNQ41m@Nw 07/11/2024 10:47:07 GBp 395 364.80 BATE xeaNQ41m@Ny 07/11/2024 10:46:07 GBp 439 365.00 XLON xeaNQ41m$H2 07/11/2024 10:46:07 GBp 228 365.00 XLON xeaNQ41m$H4 07/11/2024 10:46:07 GBp 685 365.00 BATE xeaNQ41m$H6 07/11/2024 10:46:07 GBp 143 365.00 CHIX xeaNQ41m$H8 07/11/2024 10:46:07 GBp 143 365.00 CHIX xeaNQ41m$HA 07/11/2024 10:44:39 GBp 575 365.40 XLON xeaNQ41myRo 07/11/2024 10:43:02 GBp 374 365.20 XLON xeaNQ41mwzP 07/11/2024 10:43:02 GBp 154 365.20 XLON xeaNQ41mwzR 07/11/2024 10:41:34 GBp 290 364.20 XLON xeaNQ41mxLq 07/11/2024 10:41:34 GBp 25 364.20 XLON xeaNQ41mxLs 07/11/2024 10:41:34 GBp 434 363.80 XLON xeaNQ41mxL@ 07/11/2024 10:41:34 GBp 359 363.80 CHIX xeaNQ41mxL0 07/11/2024 10:41:34 GBp 680 363.80 BATE xeaNQ41mxL2 07/11/2024 10:39:31 GBp 162 364.20 XLON xeaNQ41mv0X 07/11/2024 10:39:31 GBp 154 364.20 XLON xeaNQ41mv0Z 07/11/2024 10:39:31 GBp 299 364.20 BATE xeaNQ41mv0f 07/11/2024 10:39:31 GBp 31 364.20 BATE xeaNQ41mv0h 07/11/2024 10:39:31 GBp 434 363.80 XLON xeaNQ41mv0o 07/11/2024 10:39:31 GBp 314 363.80 CHIX xeaNQ41mv0q 07/11/2024 10:39:31 GBp 434 363.80 BATE xeaNQ41mv0s 07/11/2024 10:34:45 GBp 285 364.20 BATE xeaNQ41mbCb 07/11/2024 10:34:45 GBp 50 364.20 BATE xeaNQ41mbCd 07/11/2024 10:34:45 GBp 29 364.20 BATE xeaNQ41mbCh 07/11/2024 10:34:45 GBp 174 364.20 XLON xeaNQ41mbDS 07/11/2024 10:34:45 GBp 167 364.20 XLON xeaNQ41mbDU 07/11/2024 10:34:45 GBp 467 363.80 XLON xeaNQ41mbCm 07/11/2024 10:34:45 GBp 284 363.80 CHIX xeaNQ41mbCo 07/11/2024 10:34:45 GBp 434 363.80 BATE xeaNQ41mbCq 07/11/2024 10:31:27 GBp 101 364.20 XLON xeaNQ41mW89 07/11/2024 10:31:27 GBp 22 364.20 XLON xeaNQ41mW8A 07/11/2024 10:31:27 GBp 174 364.20 XLON xeaNQ41mW8C 07/11/2024 10:31:27 GBp 179 364.20 XLON xeaNQ41mW8E 07/11/2024 10:29:29 GBp 97 364.20 BATE xeaNQ41mkqd 07/11/2024 10:29:29 GBp 46 364.20 BATE xeaNQ41mkqf 07/11/2024 10:29:29 GBp 609 364.20 BATE xeaNQ41mkqh 07/11/2024 10:29:29 GBp 41 364.20 XLON xeaNQ41mkqW 07/11/2024 10:29:29 GBp 162 364.20 XLON xeaNQ41mkqY 07/11/2024 10:29:29 GBp 295 364.20 XLON xeaNQ41mkrS 07/11/2024 10:29:29 GBp 23 364.20 XLON xeaNQ41mkrU 07/11/2024 10:27:52 GBp 375 364.20 XLON xeaNQ41mlxd 07/11/2024 10:27:52 GBp 30 364.20 XLON xeaNQ41mlxf 07/11/2024 10:27:52 GBp 434 363.80 XLON xeaNQ41mlxl 07/11/2024 10:27:52 GBp 434 363.80 BATE xeaNQ41mlxn 07/11/2024 10:27:52 GBp 215 363.80 CHIX xeaNQ41mlxp 07/11/2024 10:25:22 GBp 150 364.20 XLON xeaNQ41mjwu 07/11/2024 10:25:22 GBp 177 364.20 XLON xeaNQ41mjww 07/11/2024 10:25:22 GBp 221 364.00 CHIX xeaNQ41mjwB 07/11/2024 10:25:22 GBp 23 364.00 XLON xeaNQ41mjw5 07/11/2024 10:25:22 GBp 278 364.00 XLON xeaNQ41mjw7 07/11/2024 10:25:22 GBp 434 364.00 BATE xeaNQ41mjw9 07/11/2024 10:25:22 GBp 434 364.20 XLON xeaNQ41mjwD 07/11/2024 10:25:22 GBp 320 364.20 CHIX xeaNQ41mjwF 07/11/2024 10:17:56 GBp 199 363.20 XLON xeaNQ41mNAR 07/11/2024 10:17:56 GBp 287 363.40 XLON xeaNQ41mNAT 07/11/2024 10:17:56 GBp 222 363.40 CHIX xeaNQ41mNAV 07/11/2024 10:17:27 GBp 268 363.60 XLON xeaNQ41mKWn 07/11/2024 10:17:27 GBp 361 363.60 BATE xeaNQ41mKWp 07/11/2024 10:15:49 GBp 290 363.80 XLON xeaNQ41mLvX 07/11/2024 10:15:28 GBp 607 364.00 XLON xeaNQ41mL0R 07/11/2024 10:15:28 GBp 368 364.60 XLON xeaNQ41mL3c 07/11/2024 10:15:28 GBp 136 365.00 CHIX xeaNQ41mL3m 07/11/2024 10:15:28 GBp 147 365.00 CHIX xeaNQ41mL3s 07/11/2024 10:15:28 GBp 217 365.00 BATE xeaNQ41mL3u 07/11/2024 10:15:28 GBp 138 365.00 BATE xeaNQ41mL3w 07/11/2024 10:15:28 GBp 434 365.00 XLON xeaNQ41mL3o 07/11/2024 10:15:28 GBp 301 364.80 XLON xeaNQ41mL3q 07/11/2024 10:14:08 GBp 434 365.00 XLON xeaNQ41mI0l 07/11/2024 10:13:34 GBp 301 365.20 XLON xeaNQ41mJXH 07/11/2024 10:13:34 GBp 434 365.40 XLON xeaNQ41mJXN 07/11/2024 10:13:34 GBp 302 365.60 BATE xeaNQ41mJXO 07/11/2024 10:12:10 GBp 245 365.60 XLON xeaNQ41mGXu 07/11/2024 10:12:10 GBp 245 365.60 BATE xeaNQ41mGXw 07/11/2024 10:12:09 GBp 302 365.60 BATE xeaNQ41mGX6 07/11/2024 10:12:09 GBp 841 366.00 BATE xeaNQ41mGX8 07/11/2024 10:12:09 GBp 177 365.60 XLON xeaNQ41mGXF 07/11/2024 10:12:09 GBp 177 365.60 XLON xeaNQ41mGXH 07/11/2024 10:12:09 GBp 506 365.80 XLON xeaNQ41mGXL 07/11/2024 10:12:09 GBp 435 365.80 BATE xeaNQ41mGXM 07/11/2024 10:12:09 GBp 434 366.20 BATE xeaNQ41mGWl 07/11/2024 10:12:09 GBp 506 366.20 CHIX xeaNQ41mGWn 07/11/2024 10:12:09 GBp 301 366.00 BATE xeaNQ41mGWd 07/11/2024 10:12:09 GBp 354 366.00 CHIX xeaNQ41mGWf 07/11/2024 10:12:09 GBp 434 366.20 XLON xeaNQ41mGWh 07/11/2024 10:12:09 GBp 301 366.00 XLON xeaNQ41mGWj 07/11/2024 10:05:50 GBp 12 366.20 BATE xeaNQ41mTwo 07/11/2024 10:05:50 GBp 2 366.20 BATE xeaNQ41mTwq 07/11/2024 10:00:07 GBp 517 366.00 XLON xeaNQ41m6ur 07/11/2024 10:00:07 GBp 438 366.00 CHIX xeaNQ41m6ut 07/11/2024 10:00:07 GBp 628 366.00 BATE xeaNQ41m6uv 07/11/2024 09:55:49 GBp 183 365.60 XLON xeaNQ41m5Ve 07/11/2024 09:55:46 GBp 412 366.20 XLON xeaNQ41m5U3 07/11/2024 09:55:46 GBp 25 366.20 XLON xeaNQ41m5U5 07/11/2024 09:54:51 GBp 311 366.40 XLON xeaNQ41m28I 07/11/2024 09:54:51 GBp 199 366.40 BATE xeaNQ41m28K 07/11/2024 09:54:51 GBp 199 366.60 CHIX xeaNQ41m28M 07/11/2024 09:54:51 GBp 290 366.60 BATE xeaNQ41m28O 07/11/2024 09:52:07 GBp 121 366.80 XLON xeaNQ41m1Zf 07/11/2024 09:52:07 GBp 228 366.80 XLON xeaNQ41m1Zh 07/11/2024 09:51:53 GBp 267 366.80 BATE xeaNQ41m1mg 07/11/2024 09:51:53 GBp 277 366.80 CHIX xeaNQ41m1mi 07/11/2024 09:51:07 GBp 210 366.40 BATE xeaNQ41m1GV 07/11/2024 09:51:06 GBp 158 366.40 BATE xeaNQ41m1JC 07/11/2024 09:51:05 GBp 183 366.40 XLON xeaNQ41m1IN 07/11/2024 09:51:03 GBp 683 366.60 BATE xeaNQ41m1Oa 07/11/2024 09:51:03 GBp 5 366.60 BATE xeaNQ41m1Oc 07/11/2024 09:51:03 GBp 265 366.60 XLON xeaNQ41m1Oe 07/11/2024 09:50:43 GBp 522 366.60 XLON xeaNQ41mEh$ 07/11/2024 09:50:23 GBp 266 366.20 BATE xeaNQ41mEx2 07/11/2024 09:50:23 GBp 196 366.20 BATE xeaNQ41mExM 07/11/2024 09:50:23 GBp 1,202 366.20 BATE xeaNQ41mExO 07/11/2024 09:50:23 GBp 43 366.20 BATE xeaNQ41mExS 07/11/2024 09:50:23 GBp 47 366.20 BATE xeaNQ41mExU 07/11/2024 09:50:23 GBp 650 366.40 XLON xeaNQ41mEwc 07/11/2024 09:50:23 GBp 217 366.20 XLON xeaNQ41mEwe 07/11/2024 09:50:23 GBp 735 366.00 XLON xeaNQ41mEwl 07/11/2024 09:50:23 GBp 319 366.00 CHIX xeaNQ41mEwn 07/11/2024 09:50:23 GBp 301 366.00 BATE xeaNQ41mEwp 07/11/2024 09:50:23 GBp 281 366.20 BATE xeaNQ41mEwr 07/11/2024 09:50:23 GBp 245 366.20 CHIX xeaNQ41mEwt 07/11/2024 09:50:22 GBp 72 366.60 XLON xeaNQ41mEwS 07/11/2024 09:50:22 GBp 22 366.60 XLON xeaNQ41mE5W 07/11/2024 09:50:22 GBp 118 366.60 XLON xeaNQ41mE5Y 07/11/2024 09:46:59 GBp 1,017 366.00 BATE xeaNQ41mDEZ 07/11/2024 09:46:59 GBp 752 366.00 XLON xeaNQ41mDFM 07/11/2024 09:46:59 GBp 112 366.00 XLON xeaNQ41mDFO 07/11/2024 09:46:59 GBp 180 366.00 XLON xeaNQ41mDFQ 07/11/2024 09:42:17 GBp 3,122 365.80 XLON xeaNQ41m9zO 07/11/2024 09:42:17 GBp 104 365.80 XLON xeaNQ41m9zT 07/11/2024 09:42:17 GBp 52 365.80 XLON xeaNQ41m9zV 07/11/2024 09:42:17 GBp 212 365.80 XLON xeaNQ41m9yl 07/11/2024 09:42:17 GBp 1,236 365.80 XLON xeaNQ41m9yz 07/11/2024 09:41:06 GBp 393 365.40 CHIX xeaNQ41ns$6 07/11/2024 09:39:45 GBp 434 365.40 BATE xeaNQ41nt3L 07/11/2024 09:39:45 GBp 475 365.40 CHIX xeaNQ41nt3N 07/11/2024 09:39:45 GBp 434 365.40 XLON xeaNQ41nt3J 07/11/2024 09:38:53 GBp 689 365.40 BATE xeaNQ41nqoe 07/11/2024 09:38:53 GBp 400 365.40 BATE xeaNQ41nqoi 07/11/2024 09:38:53 GBp 301 365.20 XLON xeaNQ41nqo$ 07/11/2024 09:38:53 GBp 301 365.20 BATE xeaNQ41nqo1 07/11/2024 09:38:53 GBp 301 365.20 CHIX xeaNQ41nqo3 07/11/2024 09:38:53 GBp 434 365.40 XLON xeaNQ41nqo5 07/11/2024 09:38:53 GBp 194 365.40 BATE xeaNQ41nqo7 07/11/2024 09:38:53 GBp 240 365.40 BATE xeaNQ41nqo9 07/11/2024 09:38:53 GBp 434 365.40 CHIX xeaNQ41nqoB 07/11/2024 09:38:16 GBp 122 365.40 XLON xeaNQ41nqV7 07/11/2024 09:38:16 GBp 1,100 365.40 XLON xeaNQ41nqV9 07/11/2024 09:25:40 GBp 434 363.80 XLON xeaNQ41nxS2 07/11/2024 09:25:40 GBp 87 363.80 CHIX xeaNQ41nxS4 07/11/2024 09:25:40 GBp 434 363.80 BATE xeaNQ41nxS6 07/11/2024 09:25:40 GBp 568 363.80 CHIX xeaNQ41nxS8 07/11/2024 09:12:06 GBp 333 363.20 XLON xeaNQ41nlex 07/11/2024 09:12:06 GBp 201 363.20 BATE xeaNQ41nlez 07/11/2024 09:11:33 GBp 553 363.40 XLON xeaNQ41nlF5 07/11/2024 09:11:11 GBp 378 363.40 XLON xeaNQ41nibs 07/11/2024 09:11:09 GBp 245 363.60 XLON xeaNQ41nidd 07/11/2024 09:11:09 GBp 164 364.00 XLON xeaNQ41nid9 07/11/2024 09:11:09 GBp 1,100 363.80 XLON xeaNQ41nidB 07/11/2024 09:11:08 GBp 1,041 364.00 XLON xeaNQ41nidI 07/11/2024 09:11:08 GBp 301 364.00 XLON xeaNQ41nidP 07/11/2024 09:11:08 GBp 52 364.20 XLON xeaNQ41nidQ 07/11/2024 09:11:08 GBp 169 364.20 XLON xeaNQ41nidS 07/11/2024 09:11:08 GBp 213 364.20 XLON xeaNQ41nidU 07/11/2024 09:11:08 GBp 301 364.00 XLON xeaNQ41nicc 07/11/2024 09:11:08 GBp 469 364.00 BATE xeaNQ41nice 07/11/2024 09:11:08 GBp 434 364.20 XLON xeaNQ41nicg 07/11/2024 09:11:08 GBp 426 364.20 CHIX xeaNQ41nici 07/11/2024 09:11:08 GBp 671 364.20 BATE xeaNQ41nick 07/11/2024 09:09:41 GBp 362 364.20 BATE xeaNQ41njxn 07/11/2024 09:08:51 GBp 148 364.20 CHIX xeaNQ41ngiB 07/11/2024 09:05:26 GBp 205 364.20 CHIX xeaNQ41neII 07/11/2024 09:05:26 GBp 301 364.20 BATE xeaNQ41neIK 07/11/2024 09:05:25 GBp 716 364.60 BATE xeaNQ41neIP 07/11/2024 09:05:25 GBp 2,551 364.60 BATE xeaNQ41neTf 07/11/2024 09:05:25 GBp 23 364.60 BATE xeaNQ41neTo 07/11/2024 09:05:25 GBp 309 364.60 BATE xeaNQ41neTu 07/11/2024 09:05:25 GBp 312 364.60 BATE xeaNQ41neT@ 07/11/2024 09:05:25 GBp 295 364.60 BATE xeaNQ41neT4 07/11/2024 09:05:25 GBp 217 364.40 XLON xeaNQ41neTB 07/11/2024 09:05:25 GBp 217 364.40 XLON xeaNQ41neTD 07/11/2024 09:05:25 GBp 217 364.40 BATE xeaNQ41neTF 07/11/2024 09:05:25 GBp 217 364.40 BATE xeaNQ41neTH 07/11/2024 09:05:25 GBp 74 364.40 CHIX xeaNQ41neTJ 07/11/2024 09:05:25 GBp 74 364.40 CHIX xeaNQ41neTL 07/11/2024 09:05:25 GBp 309 364.40 CHIX xeaNQ41neTN 07/11/2024 09:05:08 GBp 301 364.60 XLON xeaNQ41nflB 07/11/2024 09:05:08 GBp 434 364.60 BATE xeaNQ41nflD 07/11/2024 09:05:08 GBp 301 364.60 CHIX xeaNQ41nflF 07/11/2024 09:05:08 GBp 434 364.80 XLON xeaNQ41nflH 07/11/2024 09:05:08 GBp 413 364.80 CHIX xeaNQ41nflJ 07/11/2024 09:05:08 GBp 21 364.80 CHIX xeaNQ41nflL 07/11/2024 09:00:00 GBp 313 365.20 CHIX xeaNQ41nJXX 07/11/2024 08:59:18 GBp 55 364.60 XLON xeaNQ41nJA5 07/11/2024 08:54:05 GBp 264 363.60 CHIX xeaNQ41nSJG 07/11/2024 08:53:36 GBp 163 363.60 XLON xeaNQ41nTr3 07/11/2024 08:53:36 GBp 15 363.60 XLON xeaNQ41nTr5 07/11/2024 08:53:17 GBp 183 363.60 XLON xeaNQ41nTwV 07/11/2024 08:53:16 GBp 662 363.60 XLON xeaNQ41nT4k 07/11/2024 08:53:16 GBp 800 363.60 XLON xeaNQ41nT4m 07/11/2024 08:53:16 GBp 400 363.60 XLON xeaNQ41nT4o 07/11/2024 08:53:15 GBp 57 363.60 BATE xeaNQ41nT3k 07/11/2024 08:47:05 GBp 36 363.20 XLON xeaNQ41n7$E 07/11/2024 08:47:05 GBp 978 363.20 XLON xeaNQ41n7$K 07/11/2024 08:47:05 GBp 245 363.00 XLON xeaNQ41n7$R 07/11/2024 08:46:49 GBp 300 363.00 CHIX xeaNQ41n7Cy 07/11/2024 08:42:04 GBp 244 362.20 XLON xeaNQ41n3vH 07/11/2024 08:36:06 GBp 171 361.80 XLON xeaNQ41nCD2 07/11/2024 08:36:04 GBp 257 362.20 XLON xeaNQ41nC8R 07/11/2024 08:35:10 GBp 448 362.40 XLON xeaNQ41nDok 07/11/2024 08:35:10 GBp 436 362.40 BATE xeaNQ41nDom 07/11/2024 08:35:10 GBp 427 362.40 CHIX xeaNQ41nDoo 07/11/2024 08:35:10 GBp 622 362.60 BATE xeaNQ41nDos 07/11/2024 08:35:10 GBp 639 362.60 XLON xeaNQ41nDoq 07/11/2024 08:34:42 GBp 408 363.20 XLON xeaNQ41nDUO 07/11/2024 08:29:51 GBp 261 362.80 BATE xeaNQ41otpC 07/11/2024 08:29:50 GBp 78 363.00 XLON xeaNQ41otzL 07/11/2024 08:29:50 GBp 297 363.00 BATE xeaNQ41otzN 07/11/2024 08:29:37 GBp 244 363.40 XLON xeaNQ41ot2W 07/11/2024 08:29:37 GBp 301 363.40 BATE xeaNQ41ot2Y 07/11/2024 08:29:23 GBp 189 363.80 BATE xeaNQ41otGz 07/11/2024 08:29:23 GBp 227 363.60 XLON xeaNQ41otG7 07/11/2024 08:29:23 GBp 434 363.60 BATE xeaNQ41otG9 07/11/2024 08:29:23 GBp 409 363.80 CHIX xeaNQ41otGJ 07/11/2024 08:29:19 GBp 378 363.80 XLON xeaNQ41otTc 07/11/2024 08:29:19 GBp 182 363.80 BATE xeaNQ41otTe 07/11/2024 08:29:19 GBp 119 363.80 BATE xeaNQ41otTg 07/11/2024 08:29:19 GBp 865 364.00 XLON xeaNQ41otTi 07/11/2024 08:29:19 GBp 434 364.00 BATE xeaNQ41otTk 07/11/2024 08:29:19 GBp 408 364.00 CHIX xeaNQ41otTm 07/11/2024 08:29:19 GBp 14 364.20 CHIX xeaNQ41otTo 07/11/2024 08:29:19 GBp 14 364.20 CHIX xeaNQ41otTq 07/11/2024 08:29:19 GBp 217 364.20 CHIX xeaNQ41otTs 07/11/2024 08:29:19 GBp 34 364.20 XLON xeaNQ41otT4 07/11/2024 08:29:19 GBp 989 364.40 XLON xeaNQ41otTH 07/11/2024 08:29:19 GBp 143 364.40 XLON xeaNQ41otTN 07/11/2024 08:29:19 GBp 1,200 364.40 XLON xeaNQ41otTJ 07/11/2024 08:26:09 GBp 110 363.60 XLON xeaNQ41ooA@ 07/11/2024 08:26:09 GBp 407 363.60 BATE xeaNQ41ooA3 07/11/2024 08:26:09 GBp 18 363.60 BATE xeaNQ41ooA5 07/11/2024 08:26:09 GBp 21 363.60 BATE xeaNQ41ooA7 07/11/2024 08:26:09 GBp 572 363.60 XLON xeaNQ41ooAL 07/11/2024 08:26:09 GBp 115 363.60 XLON xeaNQ41ooAP 07/11/2024 08:26:09 GBp 55 363.60 XLON xeaNQ41ooAQ 07/11/2024 08:19:55 GBp 478 362.20 XLON xeaNQ41ozfW 07/11/2024 08:17:08 GBp 347 362.60 XLON xeaNQ41oxy$ 07/11/2024 08:17:08 GBp 173 362.40 XLON xeaNQ41oxy7 07/11/2024 08:17:08 GBp 201 362.40 CHIX xeaNQ41oxy9 07/11/2024 08:17:08 GBp 128 362.40 XLON xeaNQ41oxyD 07/11/2024 08:17:08 GBp 327 362.40 BATE xeaNQ41oxyF 07/11/2024 08:17:08 GBp 356 362.60 XLON xeaNQ41oxyH 07/11/2024 08:17:08 GBp 127 362.60 CHIX xeaNQ41oxyJ 07/11/2024 08:17:08 GBp 127 362.60 CHIX xeaNQ41oxyL 07/11/2024 08:17:08 GBp 470 362.60 BATE xeaNQ41oxyP 07/11/2024 08:17:08 GBp 78 362.60 XLON xeaNQ41oxyN 07/11/2024 08:17:06 GBp 128 362.60 CHIX xeaNQ41oxu6 07/11/2024 08:16:10 GBp 434 362.80 BATE xeaNQ41ouyk 07/11/2024 08:16:10 GBp 186 362.80 CHIX xeaNQ41ouym 07/11/2024 08:16:06 GBp 309 363.60 BATE xeaNQ41ouxG 07/11/2024 08:16:06 GBp 526 363.60 BATE xeaNQ41ouxM 07/11/2024 08:16:06 GBp 345 363.60 BATE xeaNQ41ouxS 07/11/2024 08:16:06 GBp 440 362.80 CHIX xeaNQ41ouwb 07/11/2024 08:16:06 GBp 434 362.80 XLON xeaNQ41ouwZ 07/11/2024 08:16:05 GBp 346 363.60 BATE xeaNQ41ouwe 07/11/2024 08:16:05 GBp 348 363.60 BATE xeaNQ41ouww 07/11/2024 08:16:05 GBp 336 363.60 BATE xeaNQ41ouw0 07/11/2024 08:16:05 GBp 341 363.60 BATE xeaNQ41ouwD 07/11/2024 08:16:05 GBp 348 363.60 BATE xeaNQ41ouwJ 07/11/2024 08:16:05 GBp 505 363.60 BATE xeaNQ41ou5m 07/11/2024 08:16:05 GBp 1,124 363.60 BATE xeaNQ41ou5$ 07/11/2024 08:15:38 GBp 367 364.00 CHIX xeaNQ41ouQg 07/11/2024 08:15:22 GBp 101 364.00 CHIX xeaNQ41ovqw 07/11/2024 08:15:02 GBp 106 363.40 XLON xeaNQ41ovNb 07/11/2024 08:15:02 GBp 105 363.40 XLON xeaNQ41ovNZ 07/11/2024 08:15:02 GBp 1,076 363.40 CHIX xeaNQ41ovNh 07/11/2024 08:15:02 GBp 23 363.40 CHIX xeaNQ41ovNj 07/11/2024 08:15:02 GBp 216 363.40 XLON xeaNQ41ovNp 07/11/2024 08:15:02 GBp 97 363.40 XLON xeaNQ41ovNr 07/11/2024 08:15:02 GBp 97 363.40 XLON xeaNQ41ovNt 07/11/2024 08:15:02 GBp 247 363.40 XLON xeaNQ41ovN@ 07/11/2024 08:15:02 GBp 256 363.40 XLON xeaNQ41ovNI 07/11/2024 08:15:02 GBp 212 363.40 XLON xeaNQ41ovMK 07/11/2024 08:15:02 GBp 100 363.40 XLON xeaNQ41ovMM 07/11/2024 08:15:02 GBp 110 363.40 XLON xeaNQ41ovMO 07/11/2024 08:15:02 GBp 112 363.40 XLON xeaNQ41ovMU 07/11/2024 08:15:02 GBp 112 363.40 XLON xeaNQ41ovHW 07/11/2024 08:15:02 GBp 97 363.40 XLON xeaNQ41ovHx 07/11/2024 08:15:02 GBp 209 363.40 XLON xeaNQ41ovHt 07/11/2024 08:15:02 GBp 106 363.40 XLON xeaNQ41ovHv 07/11/2024 08:15:02 GBp 256 363.40 XLON xeaNQ41ovGo 07/11/2024 08:15:02 GBp 230 363.40 XLON xeaNQ41ovG1 07/11/2024 08:15:02 GBp 154 363.40 XLON xeaNQ41ovG3 07/11/2024 08:15:02 GBp 174 363.40 XLON xeaNQ41ovG9 07/11/2024 08:15:02 GBp 214 363.40 XLON xeaNQ41ovGB 07/11/2024 08:15:02 GBp 97 363.40 XLON xeaNQ41ovGD 07/11/2024 08:15:02 GBp 115 363.40 XLON xeaNQ41ovGF 07/11/2024 08:15:01 GBp 2,110 362.80 XLON xeaNQ41ovJr 07/11/2024 08:15:01 GBp 55 362.80 XLON xeaNQ41ovJt 07/11/2024 08:10:25 GBp 55 361.80 CHIX xeaNQ41oYLF