(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

22 October 2024 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the“Company”)

Transaction in Own Shares The Company announces that on 21 October 2024 it had purchased a total of 255,244 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, through the Company's broker Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE Number of ordinary shares purchased 156,244 70,000 29,000 Highest price paid (per ordinary share) 392.00p 381.00p 381.00p Lowest price paid (per ordinary share) 378.20p 378.80p 378.80p Volume weighted average price paid (per ordinary share) 384.09p 380.29p 380.12p

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 05 September 2024.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 377,402,773 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 377,402,773.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT + 1 Currency GBP





Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID 21/10/2024 16:28:54 GBp 613 379.80 XLON xHaNOzHefeC 21/10/2024 16:28:50 GBp 576 380.00 XLON xHaNOzHefnu 21/10/2024 16:28:49 GBp 122 380.00 XLON xHaNOzHefmg 21/10/2024 16:28:49 GBp 492 380.00 XLON xHaNOzHefmp 21/10/2024 16:28:49 GBp 417 380.00 XLON xHaNOzHefmr 21/10/2024 16:28:49 GBp 176 380.00 XLON xHaNOzHefmw 21/10/2024 16:28:49 GBp 260 380.00 XLON xHaNOzHefmy 21/10/2024 16:28:46 GBp 1,040 380.00 XLON xHaNOzHefoo 21/10/2024 16:28:46 GBp 507 380.00 XLON xHaNOzHefot 21/10/2024 16:28:46 GBp 801 380.20 CHIX xHaNOzHefoH 21/10/2024 16:28:46 GBp 43 380.20 CHIX xHaNOzHefoJ 21/10/2024 16:28:46 GBp 45 380.20 CHIX xHaNOzHefoL 21/10/2024 16:28:45 GBp 622 380.00 XLON xHaNOzHefza 21/10/2024 16:28:45 GBp 47 380.00 XLON xHaNOzHefzc 21/10/2024 16:28:45 GBp 435 380.00 XLON xHaNOzHefzm 21/10/2024 16:28:45 GBp 790 380.00 XLON xHaNOzHefzo 21/10/2024 16:28:45 GBp 300 380.20 CHIX xHaNOzHefzt 21/10/2024 16:28:45 GBp 788 380.20 CHIX xHaNOzHefzv 21/10/2024 16:28:45 GBp 47 380.20 CHIX xHaNOzHefzx 21/10/2024 16:28:45 GBp 260 380.00 CHIX xHaNOzHefzz 21/10/2024 16:28:45 GBp 41 380.20 CHIX xHaNOzHefz7 21/10/2024 16:28:45 GBp 330 380.20 CHIX xHaNOzHefz9 21/10/2024 16:28:44 GBp 1,591 380.20 BATE xHaNOzHefy1 21/10/2024 16:28:44 GBp 489 380.20 XLON xHaNOzHefy5 21/10/2024 16:28:44 GBp 532 380.20 XLON xHaNOzHefy7 21/10/2024 16:28:44 GBp 600 380.20 CHIX xHaNOzHefyA 21/10/2024 16:28:44 GBp 600 380.20 CHIX xHaNOzHefyC 21/10/2024 16:28:44 GBp 44 380.20 CHIX xHaNOzHefyE 21/10/2024 16:28:44 GBp 23 380.20 CHIX xHaNOzHefyG 21/10/2024 16:28:41 GBp 855 380.40 BATE xHaNOzHefvD 21/10/2024 16:28:41 GBp 75 380.40 BATE xHaNOzHefvF 21/10/2024 16:28:41 GBp 22 380.40 BATE xHaNOzHefvH 21/10/2024 16:28:41 GBp 809 380.20 BATE xHaNOzHefvO 21/10/2024 16:28:41 GBp 59 380.40 BATE xHaNOzHefvT 21/10/2024 16:28:40 GBp 75 380.40 BATE xHaNOzHefw0 21/10/2024 16:28:40 GBp 75 380.40 BATE xHaNOzHefwM 21/10/2024 16:28:40 GBp 75 380.40 BATE xHaNOzHef5a 21/10/2024 16:28:40 GBp 75 380.40 BATE xHaNOzHef5o 21/10/2024 16:28:40 GBp 1,572 380.40 BATE xHaNOzHef5u 21/10/2024 16:28:40 GBp 1,897 380.40 BATE xHaNOzHef51 21/10/2024 16:28:40 GBp 26 380.40 BATE xHaNOzHef53 21/10/2024 16:28:40 GBp 1,850 380.40 BATE xHaNOzHef58 21/10/2024 16:28:40 GBp 330 380.40 BATE xHaNOzHef5A 21/10/2024 16:28:40 GBp 75 380.40 BATE xHaNOzHef5C 21/10/2024 16:28:38 GBp 581 380.40 BATE xHaNOzHef47 21/10/2024 16:28:38 GBp 300 380.40 BATE xHaNOzHef4R 21/10/2024 16:28:38 GBp 600 380.40 BATE xHaNOzHef4T 21/10/2024 16:28:38 GBp 632 380.20 XLON xHaNOzHef7d 21/10/2024 16:28:38 GBp 1,920 380.40 BATE xHaNOzHef7l 21/10/2024 16:28:38 GBp 32 380.20 CHIX xHaNOzHef7v 21/10/2024 16:28:38 GBp 600 380.20 CHIX xHaNOzHef7x 21/10/2024 16:28:38 GBp 1,378 380.20 BATE xHaNOzHef72 21/10/2024 16:28:38 GBp 946 380.40 BATE xHaNOzHef77 21/10/2024 16:28:15 GBp 2,324 380.00 BATE xHaNOzHefMi 21/10/2024 16:28:15 GBp 1,975 380.00 CHIX xHaNOzHefMk 21/10/2024 16:28:07 GBp 75 379.60 BATE xHaNOzHefTX 21/10/2024 16:28:07 GBp 22 379.60 BATE xHaNOzHefTZ 21/10/2024 16:28:07 GBp 103 379.60 BATE xHaNOzHefTd 21/10/2024 16:26:16 GBp 1,025 379.40 XLON xHaNOzHeNW@ 21/10/2024 16:22:43 GBp 390 379.40 XLON xHaNOzHeLPX 21/10/2024 16:22:25 GBp 527 379.60 XLON xHaNOzHeIm6 21/10/2024 16:22:25 GBp 45 379.60 CHIX xHaNOzHeIpd 21/10/2024 16:22:25 GBp 336 379.60 CHIX xHaNOzHeIpf 21/10/2024 16:22:25 GBp 364 379.60 BATE xHaNOzHeIpY 21/10/2024 16:22:25 GBp 1,025 379.60 XLON xHaNOzHeIpn 21/10/2024 16:22:25 GBp 1,025 379.60 BATE xHaNOzHeIpp 21/10/2024 16:22:25 GBp 257 379.60 CHIX xHaNOzHeIpr 21/10/2024 16:22:24 GBp 768 379.60 CHIX xHaNOzHeIpy 21/10/2024 16:21:40 GBp 106 379.80 XLON xHaNOzHeJdk 21/10/2024 16:21:40 GBp 46 379.80 CHIX xHaNOzHeJdq 21/10/2024 16:21:40 GBp 51 379.80 CHIX xHaNOzHeJds 21/10/2024 16:21:40 GBp 336 379.80 CHIX xHaNOzHeJdy 21/10/2024 16:21:40 GBp 45 379.80 CHIX xHaNOzHeJd@ 21/10/2024 16:21:40 GBp 221 379.60 XLON xHaNOzHeJd5 21/10/2024 16:21:40 GBp 68 379.60 BATE xHaNOzHeJd7 21/10/2024 16:21:40 GBp 340 379.60 BATE xHaNOzHeJdD 21/10/2024 16:21:37 GBp 232 379.80 XLON xHaNOzHeJWn 21/10/2024 16:21:37 GBp 943 379.80 XLON xHaNOzHeJWt 21/10/2024 16:21:37 GBp 374 380.00 CHIX xHaNOzHeJWu 21/10/2024 16:21:37 GBp 272 380.00 CHIX xHaNOzHeJWw 21/10/2024 16:21:37 GBp 47 380.00 CHIX xHaNOzHeJWU 21/10/2024 16:21:37 GBp 197 380.00 CHIX xHaNOzHeJWP 21/10/2024 16:21:37 GBp 23 380.00 CHIX xHaNOzHeJWR 21/10/2024 16:21:37 GBp 274 380.00 CHIX xHaNOzHeJWT 21/10/2024 16:21:37 GBp 82 379.80 XLON xHaNOzHeJZc 21/10/2024 16:21:37 GBp 1,025 379.80 CHIX xHaNOzHeJZe 21/10/2024 16:21:37 GBp 1,025 379.80 BATE xHaNOzHeJZg 21/10/2024 16:20:12 GBp 565 379.80 XLON xHaNOzHeGzX 21/10/2024 16:15:58 GBp 289 379.60 BATE xHaNOzHeScS 21/10/2024 16:15:58 GBp 340 379.60 XLON xHaNOzHeScQ 21/10/2024 16:15:56 GBp 580 379.60 BATE xHaNOzHeSXF 21/10/2024 16:15:55 GBp 285 380.00 BATE xHaNOzHeSWl 21/10/2024 16:15:55 GBp 75 380.00 BATE xHaNOzHeSWC 21/10/2024 16:15:55 GBp 364 380.00 BATE xHaNOzHeSZX 21/10/2024 16:15:55 GBp 423 380.00 BATE xHaNOzHeSZp 21/10/2024 16:15:55 GBp 75 380.00 BATE xHaNOzHeSZv 21/10/2024 16:15:55 GBp 75 380.00 BATE xHaNOzHeSZ3 21/10/2024 16:15:55 GBp 75 380.00 BATE xHaNOzHeSZC 21/10/2024 16:15:55 GBp 691 380.00 BATE xHaNOzHeSZP 21/10/2024 16:15:55 GBp 75 380.00 BATE xHaNOzHeSZR 21/10/2024 16:15:55 GBp 75 380.00 BATE xHaNOzHeSYX 21/10/2024 16:15:55 GBp 75 380.00 BATE xHaNOzHeSYY 21/10/2024 16:15:55 GBp 918 380.00 BATE xHaNOzHeSYg 21/10/2024 16:15:55 GBp 75 380.00 BATE xHaNOzHeSYi 21/10/2024 16:15:55 GBp 600 380.00 BATE xHaNOzHeSYr 21/10/2024 16:15:55 GBp 900 380.00 BATE xHaNOzHeSYt 21/10/2024 16:15:55 GBp 75 380.00 BATE xHaNOzHeSYv 21/10/2024 16:15:55 GBp 1,751 380.00 BATE xHaNOzHeSY$ 21/10/2024 16:15:55 GBp 75 380.00 BATE xHaNOzHeSY1 21/10/2024 16:15:55 GBp 232 379.80 XLON xHaNOzHeSY4 21/10/2024 16:15:55 GBp 1,180 380.00 BATE xHaNOzHeSYL 21/10/2024 16:15:55 GBp 330 380.00 BATE xHaNOzHeSYN 21/10/2024 16:15:55 GBp 469 380.00 BATE xHaNOzHeSYP 21/10/2024 16:15:55 GBp 75 380.00 BATE xHaNOzHeSYR 21/10/2024 16:15:55 GBp 17 380.00 BATE xHaNOzHeSYV 21/10/2024 16:15:55 GBp 18 380.00 BATE xHaNOzHeSYT 21/10/2024 16:15:55 GBp 1,025 379.80 XLON xHaNOzHeSjc 21/10/2024 16:15:55 GBp 1,025 379.80 BATE xHaNOzHeSje 21/10/2024 16:15:55 GBp 961 379.80 CHIX xHaNOzHeSjg 21/10/2024 16:14:46 GBp 177 379.80 XLON xHaNOzHeTWd 21/10/2024 16:11:55 GBp 95 379.80 CHIX xHaNOzHeRiI 21/10/2024 16:08:44 GBp 950 380.00 XLON xHaNOzHePsv 21/10/2024 16:08:44 GBp 93 380.00 XLON xHaNOzHePsx 21/10/2024 16:08:44 GBp 1 380.00 XLON xHaNOzHePsz 21/10/2024 16:08:44 GBp 89 380.00 XLON xHaNOzHePst 21/10/2024 16:08:44 GBp 447 380.00 XLON xHaNOzHePsA 21/10/2024 16:08:44 GBp 449 379.80 XLON xHaNOzHePsK 21/10/2024 16:08:44 GBp 300 379.80 CHIX xHaNOzHePsM 21/10/2024 16:08:44 GBp 201 379.80 BATE xHaNOzHePsO 21/10/2024 16:08:44 GBp 248 379.80 BATE xHaNOzHePsQ 21/10/2024 16:08:44 GBp 1,025 380.00 XLON xHaNOzHePsS 21/10/2024 16:08:44 GBp 686 380.00 CHIX xHaNOzHePsU 21/10/2024 16:08:44 GBp 1,025 380.00 BATE xHaNOzHePnW 21/10/2024 16:08:04 GBp 110 380.00 CHIX xHaNOzHePP0 21/10/2024 16:07:11 GBp 320 380.00 XLON xHaNOzHe66D 21/10/2024 16:06:29 GBp 169 380.00 CHIX xHaNOzHe7lX 21/10/2024 16:06:25 GBp 232 380.20 CHIX xHaNOzHe7fc 21/10/2024 16:06:25 GBp 92 380.20 BATE xHaNOzHe7fj 21/10/2024 16:06:25 GBp 1,044 380.20 BATE xHaNOzHe7fl 21/10/2024 16:06:25 GBp 614 380.20 CHIX xHaNOzHe7fn 21/10/2024 16:06:25 GBp 1,025 380.20 XLON xHaNOzHe7fp 21/10/2024 16:05:36 GBp 553 380.20 XLON xHaNOzHe7AZ 21/10/2024 16:05:34 GBp 4,790 380.60 XLON xHaNOzHe7HW 21/10/2024 16:05:34 GBp 3,102 380.60 XLON xHaNOzHe7MU 21/10/2024 16:05:34 GBp 600 380.60 XLON xHaNOzHe7HY 21/10/2024 16:05:34 GBp 198 380.60 XLON xHaNOzHe7Ha 21/10/2024 16:05:34 GBp 440 380.60 XLON xHaNOzHe7Hc 21/10/2024 16:05:34 GBp 220 380.60 XLON xHaNOzHe7He 21/10/2024 16:05:32 GBp 178 380.60 XLON xHaNOzHe7Gk 21/10/2024 16:05:32 GBp 600 380.60 XLON xHaNOzHe7Gm 21/10/2024 16:05:32 GBp 600 380.60 XLON xHaNOzHe7Go 21/10/2024 16:05:32 GBp 102 380.60 XLON xHaNOzHe7Gq 21/10/2024 16:05:32 GBp 413 380.60 XLON xHaNOzHe7Gs 21/10/2024 16:05:32 GBp 546 380.60 XLON xHaNOzHe7Gu 21/10/2024 16:05:32 GBp 1,190 380.40 XLON xHaNOzHe7G$ 21/10/2024 16:05:32 GBp 456 380.40 BATE xHaNOzHe7G1 21/10/2024 16:05:32 GBp 7 380.40 CHIX xHaNOzHe7G3 21/10/2024 16:05:32 GBp 391 380.40 CHIX xHaNOzHe7G5 21/10/2024 16:05:30 GBp 391 380.60 BATE xHaNOzHe7Ir 21/10/2024 16:05:30 GBp 391 380.60 CHIX xHaNOzHe7It 21/10/2024 16:05:28 GBp 153 381.00 CHIX xHaNOzHe7Va 21/10/2024 16:05:28 GBp 169 381.00 CHIX xHaNOzHe7Vc 21/10/2024 16:05:28 GBp 889 381.00 CHIX xHaNOzHe7Ve 21/10/2024 16:05:28 GBp 84 381.00 CHIX xHaNOzHe7Vg 21/10/2024 16:05:28 GBp 270 381.00 CHIX xHaNOzHe7Vi 21/10/2024 16:05:28 GBp 1,423 381.00 BATE xHaNOzHe7UZ 21/10/2024 16:05:28 GBp 497 381.00 BATE xHaNOzHe7Ub 21/10/2024 16:05:28 GBp 75 381.00 BATE xHaNOzHe7Ud 21/10/2024 16:05:28 GBp 18 381.00 BATE xHaNOzHe7Uf 21/10/2024 16:05:28 GBp 449 380.60 BATE xHaNOzHe7Ur 21/10/2024 16:05:28 GBp 449 380.60 XLON xHaNOzHe7Ut 21/10/2024 16:05:28 GBp 1,025 380.80 XLON xHaNOzHe7Uv 21/10/2024 16:05:28 GBp 1,025 380.80 BATE xHaNOzHe7Ux 21/10/2024 16:05:28 GBp 893 380.80 CHIX xHaNOzHe7Uz 21/10/2024 16:03:53 GBp 753 380.20 XLON xHaNOzHe5ZK 21/10/2024 16:02:43 GBp 393 380.60 XLON xHaNOzHe2bN 21/10/2024 16:02:43 GBp 129 380.60 XLON xHaNOzHe2bP 21/10/2024 16:02:43 GBp 127 380.60 XLON xHaNOzHe2ak 21/10/2024 16:02:43 GBp 97 380.60 XLON xHaNOzHe2am 21/10/2024 16:02:43 GBp 592 380.40 XLON xHaNOzHe2ar 21/10/2024 16:02:43 GBp 400 380.20 CHIX xHaNOzHe2au 21/10/2024 16:02:43 GBp 772 380.60 CHIX xHaNOzHe2a@ 21/10/2024 16:02:43 GBp 45 380.60 CHIX xHaNOzHe2a0 21/10/2024 16:02:43 GBp 1,235 380.40 XLON xHaNOzHe2a7 21/10/2024 16:02:43 GBp 25 380.40 BATE xHaNOzHe2a9 21/10/2024 16:02:43 GBp 233 380.40 CHIX xHaNOzHe2aB 21/10/2024 16:02:43 GBp 681 380.40 CHIX xHaNOzHe2aD 21/10/2024 16:02:43 GBp 1,486 380.40 BATE xHaNOzHe2aF 21/10/2024 16:02:43 GBp 20,271 380.80 BATE xHaNOzHe2aG 21/10/2024 16:02:43 GBp 300 380.80 BATE xHaNOzHe2aI 21/10/2024 16:02:43 GBp 600 380.80 BATE xHaNOzHe2aK 21/10/2024 16:02:43 GBp 600 380.80 BATE xHaNOzHe2aM 21/10/2024 16:02:43 GBp 18 380.80 BATE xHaNOzHe2aO 21/10/2024 16:02:43 GBp 124 380.60 XLON xHaNOzHe2aV 21/10/2024 16:02:43 GBp 384 380.60 XLON xHaNOzHe2dX 21/10/2024 16:02:43 GBp 232 380.60 BATE xHaNOzHe2dZ 21/10/2024 16:02:41 GBp 609 380.80 XLON xHaNOzHe2cU 21/10/2024 16:02:41 GBp 68 380.80 BATE xHaNOzHe2Xf 21/10/2024 16:02:41 GBp 194 380.80 BATE xHaNOzHe2Xh 21/10/2024 16:02:41 GBp 985 380.60 CHIX xHaNOzHe2Xk 21/10/2024 16:00:45 GBp 617 380.20 XLON xHaNOzHe3xq 21/10/2024 15:55:26 GBp 610 380.20 XLON xHaNOzHeFD8 21/10/2024 15:55:26 GBp 430 380.20 XLON xHaNOzHeFDA 21/10/2024 15:55:26 GBp 91 380.20 XLON xHaNOzHeFDC 21/10/2024 15:55:26 GBp 89 380.20 XLON xHaNOzHeFDE 21/10/2024 15:55:26 GBp 99 380.20 XLON xHaNOzHeFDG 21/10/2024 15:55:26 GBp 177 380.20 XLON xHaNOzHeFDI 21/10/2024 15:55:26 GBp 203 380.20 XLON xHaNOzHeFDK 21/10/2024 15:55:21 GBp 981 379.40 BATE xHaNOzHeFBh 21/10/2024 15:55:21 GBp 955 379.40 XLON xHaNOzHeFB7 21/10/2024 15:55:21 GBp 788 379.40 XLON xHaNOzHeFB9 21/10/2024 15:55:15 GBp 424 379.80 XLON xHaNOzHeFTH 21/10/2024 15:55:15 GBp 158 379.80 XLON xHaNOzHeFTJ 21/10/2024 15:55:15 GBp 255 379.60 BATE xHaNOzHeFSW 21/10/2024 15:55:15 GBp 182 379.80 XLON xHaNOzHeFSY 21/10/2024 15:55:15 GBp 404 379.80 XLON xHaNOzHeFSh 21/10/2024 15:55:15 GBp 99 379.80 XLON xHaNOzHeFSd 21/10/2024 15:55:15 GBp 451 379.80 XLON xHaNOzHeFSf 21/10/2024 15:55:15 GBp 296 379.80 BATE xHaNOzHeFSs 21/10/2024 15:55:15 GBp 476 379.80 BATE xHaNOzHeFS$ 21/10/2024 15:55:15 GBp 318 379.80 BATE xHaNOzHeFS1 21/10/2024 15:55:15 GBp 266 379.80 CHIX xHaNOzHeFSH 21/10/2024 15:55:15 GBp 300 379.80 CHIX xHaNOzHeFSJ 21/10/2024 15:55:15 GBp 343 379.60 CHIX xHaNOzHeFSM 21/10/2024 15:55:15 GBp 449 379.60 BATE xHaNOzHeFSO 21/10/2024 15:55:15 GBp 449 379.60 XLON xHaNOzHeFSQ 21/10/2024 15:55:15 GBp 1,025 379.80 XLON xHaNOzHeFSS 21/10/2024 15:55:15 GBp 1,025 379.80 BATE xHaNOzHeFSU 21/10/2024 15:55:15 GBp 783 379.80 CHIX xHaNOzHeFVW 21/10/2024 15:53:43 GBp 269 379.80 BATE xHaNOzHeD1x 21/10/2024 15:53:40 GBp 47 380.20 CHIX xHaNOzHeDDX 21/10/2024 15:53:40 GBp 51 380.20 CHIX xHaNOzHeDDe 21/10/2024 15:53:40 GBp 46 380.20 CHIX xHaNOzHeDDg 21/10/2024 15:53:40 GBp 44 380.20 CHIX xHaNOzHeDDo 21/10/2024 15:53:40 GBp 45 380.20 CHIX xHaNOzHeDDq 21/10/2024 15:53:39 GBp 45 380.20 CHIX xHaNOzHeDD9 21/10/2024 15:53:39 GBp 348 380.20 CHIX xHaNOzHeDDB 21/10/2024 15:53:39 GBp 43 380.20 CHIX xHaNOzHeDDD 21/10/2024 15:53:39 GBp 45 380.20 CHIX xHaNOzHeDDI 21/10/2024 15:53:39 GBp 44 380.20 CHIX xHaNOzHeDDR 21/10/2024 15:53:39 GBp 98 380.20 CHIX xHaNOzHeDDT 21/10/2024 15:53:39 GBp 51 380.20 CHIX xHaNOzHeDDV 21/10/2024 15:53:39 GBp 44 380.20 CHIX xHaNOzHeDCm 21/10/2024 15:53:39 GBp 42 380.20 CHIX xHaNOzHeDCo 21/10/2024 15:53:39 GBp 618 380.20 CHIX xHaNOzHeDC7 21/10/2024 15:53:39 GBp 48 380.20 CHIX xHaNOzHeDCB 21/10/2024 15:53:39 GBp 48 380.20 CHIX xHaNOzHeDCD 21/10/2024 15:53:39 GBp 770 380.20 CHIX xHaNOzHeDCO 21/10/2024 15:53:39 GBp 41 380.20 CHIX xHaNOzHeDCT 21/10/2024 15:53:39 GBp 41 380.20 CHIX xHaNOzHeDCV 21/10/2024 15:53:39 GBp 50 380.20 CHIX xHaNOzHeDFj 21/10/2024 15:53:39 GBp 48 380.20 CHIX xHaNOzHeDFh 21/10/2024 15:53:38 GBp 811 380.20 CHIX xHaNOzHeDFv 21/10/2024 15:53:38 GBp 44 380.20 CHIX xHaNOzHeDFx 21/10/2024 15:53:38 GBp 50 380.20 CHIX xHaNOzHeDFz 21/10/2024 15:53:38 GBp 889 380.20 CHIX xHaNOzHeDFJ 21/10/2024 15:53:38 GBp 546 380.20 CHIX xHaNOzHeDFN 21/10/2024 15:53:38 GBp 511 380.20 CHIX xHaNOzHeDFT 21/10/2024 15:53:38 GBp 41 380.20 CHIX xHaNOzHeDFV 21/10/2024 15:53:38 GBp 50 380.20 CHIX xHaNOzHeDEX 21/10/2024 15:46:17 GBp 164 379.40 BATE xHaNOzHfqpd 21/10/2024 15:46:17 GBp 153 379.20 XLON xHaNOzHfqpn 21/10/2024 15:46:17 GBp 65 379.20 XLON xHaNOzHfqpp 21/10/2024 15:46:17 GBp 219 379.20 XLON xHaNOzHfqpr 21/10/2024 15:46:17 GBp 364 379.00 XLON xHaNOzHfqpu 21/10/2024 15:46:17 GBp 232 379.00 CHIX xHaNOzHfqpw 21/10/2024 15:46:07 GBp 322 379.20 XLON xHaNOzHfqCb 21/10/2024 15:46:07 GBp 328 379.20 XLON xHaNOzHfqCZ 21/10/2024 15:46:07 GBp 89 379.20 XLON xHaNOzHfqCi 21/10/2024 15:46:07 GBp 610 379.20 XLON xHaNOzHfqCk 21/10/2024 15:46:07 GBp 87 379.00 CHIX xHaNOzHfqCD 21/10/2024 15:46:07 GBp 91 379.00 CHIX xHaNOzHfqCF 21/10/2024 15:46:07 GBp 449 379.00 BATE xHaNOzHfqC9 21/10/2024 15:46:07 GBp 156 379.00 CHIX xHaNOzHfqCB 21/10/2024 15:46:07 GBp 449 379.00 XLON xHaNOzHfqC7 21/10/2024 15:46:07 GBp 1,025 379.20 XLON xHaNOzHfqCH 21/10/2024 15:46:07 GBp 771 379.20 CHIX xHaNOzHfqCL 21/10/2024 15:46:07 GBp 1,025 379.20 BATE xHaNOzHfqCJ 21/10/2024 15:37:50 GBp 213 378.80 CHIX xHaNOzHfwXz 21/10/2024 15:37:25 GBp 4 378.80 CHIX xHaNOzHfw$H 21/10/2024 15:37:25 GBp 1,025 378.80 XLON xHaNOzHfw$I 21/10/2024 15:36:36 GBp 280 378.80 XLON xHaNOzHfwOi 21/10/2024 15:33:13 GBp 1,089 378.80 XLON xHaNOzHfvBA 21/10/2024 15:33:13 GBp 2,358 378.80 BATE xHaNOzHfvBC 21/10/2024 15:27:17 GBp 227 378.20 XLON xHaNOzHfYj2 21/10/2024 15:27:17 GBp 176 378.40 XLON xHaNOzHfYj8 21/10/2024 15:27:17 GBp 257 378.60 XLON xHaNOzHfYjA 21/10/2024 15:25:29 GBp 232 378.80 XLON xHaNOzHfZ67 21/10/2024 15:25:29 GBp 191 378.80 XLON xHaNOzHfZ6H 21/10/2024 15:25:29 GBp 277 379.00 XLON xHaNOzHfZ6J 21/10/2024 15:24:57 GBp 304 379.20 XLON xHaNOzHfWi7 21/10/2024 15:24:57 GBp 212 379.20 XLON xHaNOzHfWi9 21/10/2024 15:24:57 GBp 1,177 379.40 XLON xHaNOzHfWiH 21/10/2024 15:24:57 GBp 218 379.60 XLON xHaNOzHfWiL 21/10/2024 15:19:57 GBp 179 379.60 XLON xHaNOzHflRR 21/10/2024 15:19:57 GBp 47 379.60 XLON xHaNOzHflRT 21/10/2024 15:19:37 GBp 327 379.80 XLON xHaNOzHfirx 21/10/2024 15:19:11 GBp 222 380.20 XLON xHaNOzHfiFT 21/10/2024 15:19:05 GBp 239 380.40 XLON xHaNOzHfiAN 21/10/2024 15:19:05 GBp 131 380.40 XLON xHaNOzHfiAP 21/10/2024 15:19:04 GBp 484 380.60 XLON xHaNOzHfiNv 21/10/2024 15:19:04 GBp 214 380.80 XLON xHaNOzHfiNx 21/10/2024 15:19:04 GBp 300 380.80 XLON xHaNOzHfiNz 21/10/2024 15:19:04 GBp 592 380.80 XLON xHaNOzHfiN$ 21/10/2024 15:14:30 GBp 454 381.00 XLON xHaNOzHfeka 21/10/2024 15:14:30 GBp 650 381.20 XLON xHaNOzHfekh 21/10/2024 15:13:40 GBp 143 381.40 XLON xHaNOzHfeKC 21/10/2024 15:13:40 GBp 40 381.40 XLON xHaNOzHfeK8 21/10/2024 15:13:40 GBp 950 381.40 XLON xHaNOzHfeKA 21/10/2024 15:09:02 GBp 233 381.60 XLON xHaNOzHfK5x 21/10/2024 15:08:59 GBp 338 381.80 XLON xHaNOzHfK7$ 21/10/2024 15:08:59 GBp 583 381.80 XLON xHaNOzHfK71 21/10/2024 15:08:58 GBp 227 382.20 XLON xHaNOzHfK0M 21/10/2024 15:08:58 GBp 46 382.00 XLON xHaNOzHfK0T 21/10/2024 15:08:58 GBp 300 382.00 XLON xHaNOzHfK0V 21/10/2024 15:08:58 GBp 1,756 382.00 XLON xHaNOzHfK3X 21/10/2024 15:08:58 GBp 125 382.40 XLON xHaNOzHfK3m 21/10/2024 15:08:58 GBp 408 382.40 XLON xHaNOzHfK3q 21/10/2024 15:08:58 GBp 313 382.40 XLON xHaNOzHfK3s 21/10/2024 15:08:58 GBp 94 382.40 XLON xHaNOzHfK3u 21/10/2024 15:08:58 GBp 463 382.40 XLON xHaNOzHfK3w 21/10/2024 15:08:58 GBp 642 382.20 XLON xHaNOzHfK30 21/10/2024 15:02:44 GBp 668 382.40 XLON xHaNOzHfHHW 21/10/2024 15:02:44 GBp 145 382.40 XLON xHaNOzHfHHd 21/10/2024 15:02:44 GBp 514 382.40 XLON xHaNOzHfHHf 21/10/2024 14:56:13 GBp 415 382.60 XLON xHaNOzHfR6c 21/10/2024 14:56:07 GBp 112 382.80 XLON xHaNOzHfR2X 21/10/2024 14:56:07 GBp 835 382.80 XLON xHaNOzHfR2Z 21/10/2024 14:55:54 GBp 324 383.20 XLON xHaNOzHfRIe 21/10/2024 14:55:54 GBp 256 383.20 XLON xHaNOzHfRIg 21/10/2024 14:55:54 GBp 298 383.00 XLON xHaNOzHfRIv 21/10/2024 14:55:54 GBp 682 383.20 XLON xHaNOzHfRIx 21/10/2024 14:49:39 GBp 259 383.00 XLON xHaNOzHf538 21/10/2024 14:49:34 GBp 384 383.20 XLON xHaNOzHf59$ 21/10/2024 14:49:33 GBp 592 383.20 XLON xHaNOzHf59H 21/10/2024 14:48:12 GBp 822 383.40 XLON xHaNOzHf2Eq 21/10/2024 14:48:10 GBp 448 383.80 XLON xHaNOzHf28@ 21/10/2024 14:48:10 GBp 434 383.60 XLON xHaNOzHf280 21/10/2024 14:48:10 GBp 51 383.60 XLON xHaNOzHf284 21/10/2024 14:48:10 GBp 284 383.60 XLON xHaNOzHf286 21/10/2024 14:48:10 GBp 676 383.60 XLON xHaNOzHf28E 21/10/2024 14:42:18 GBp 204 383.60 XLON xHaNOzHfFKJ 21/10/2024 14:42:17 GBp 232 383.80 XLON xHaNOzHfFMa 21/10/2024 14:42:17 GBp 382 384.00 XLON xHaNOzHfFMi 21/10/2024 14:42:17 GBp 546 384.20 XLON xHaNOzHfFMn 21/10/2024 14:39:23 GBp 325 383.80 XLON xHaNOzHfAk3 21/10/2024 14:38:51 GBp 242 384.00 XLON xHaNOzHfA3D 21/10/2024 14:38:50 GBp 232 384.20 XLON xHaNOzHfA2M 21/10/2024 14:38:50 GBp 758 384.20 XLON xHaNOzHfA2U 21/10/2024 14:38:23 GBp 162 384.20 XLON xHaNOzHfAR1 21/10/2024 14:38:23 GBp 553 384.60 XLON xHaNOzHfAR2 21/10/2024 14:38:23 GBp 1,264 384.60 XLON xHaNOzHfAR4 21/10/2024 14:38:23 GBp 3,005 384.60 XLON xHaNOzHfAR6 21/10/2024 14:38:23 GBp 226 384.60 XLON xHaNOzHfARD 21/10/2024 14:38:23 GBp 600 384.60 XLON xHaNOzHfARF 21/10/2024 14:38:23 GBp 113 384.60 XLON xHaNOzHfARH 21/10/2024 14:38:23 GBp 519 384.40 XLON xHaNOzHfARO 21/10/2024 14:37:55 GBp 371 385.20 XLON xHaNOzHfBzt 21/10/2024 14:37:55 GBp 80 385.20 XLON xHaNOzHfBz@ 21/10/2024 14:37:55 GBp 89 385.20 XLON xHaNOzHfBz0 21/10/2024 14:37:55 GBp 99 385.20 XLON xHaNOzHfBz2 21/10/2024 14:37:55 GBp 45 385.20 XLON xHaNOzHfBz8 21/10/2024 14:37:55 GBp 101 385.20 XLON xHaNOzHfBzA 21/10/2024 14:37:55 GBp 103 385.20 XLON xHaNOzHfBzC 21/10/2024 14:37:55 GBp 102 385.20 XLON xHaNOzHfBzE 21/10/2024 14:37:55 GBp 280 385.20 XLON xHaNOzHfBzG 21/10/2024 14:37:55 GBp 575 385.20 XLON xHaNOzHfBzI 21/10/2024 14:37:54 GBp 425 385.20 XLON xHaNOzHfBzO 21/10/2024 14:37:54 GBp 280 385.00 XLON xHaNOzHfBzQ 21/10/2024 14:37:54 GBp 493 385.00 XLON xHaNOzHfBzS 21/10/2024 14:37:54 GBp 550 385.20 XLON xHaNOzHfByf 21/10/2024 14:37:54 GBp 94 385.20 XLON xHaNOzHfByh 21/10/2024 14:37:54 GBp 493 385.00 XLON xHaNOzHfByj 21/10/2024 14:37:54 GBp 96 385.00 XLON xHaNOzHfByl 21/10/2024 14:37:54 GBp 45 385.00 XLON xHaNOzHfByn 21/10/2024 14:37:54 GBp 1,184 384.60 XLON xHaNOzHfByq 21/10/2024 14:37:54 GBp 481 385.20 XLON xHaNOzHfBy0 21/10/2024 14:37:54 GBp 103 385.20 XLON xHaNOzHfBy2 21/10/2024 14:37:54 GBp 91 385.20 XLON xHaNOzHfBy4 21/10/2024 14:37:54 GBp 199 385.20 XLON xHaNOzHfBy6 21/10/2024 14:37:54 GBp 89 385.20 XLON xHaNOzHfBy8 21/10/2024 14:37:54 GBp 541 385.20 XLON xHaNOzHfByE 21/10/2024 14:37:54 GBp 95 385.20 XLON xHaNOzHfByG 21/10/2024 14:37:54 GBp 91 385.20 XLON xHaNOzHfByK 21/10/2024 14:37:54 GBp 109 385.20 XLON xHaNOzHfByI 21/10/2024 14:37:54 GBp 579 385.20 XLON xHaNOzHfByS 21/10/2024 14:37:54 GBp 1,180 385.20 XLON xHaNOzHfByU 21/10/2024 14:37:54 GBp 89 385.20 XLON xHaNOzHfByQ 21/10/2024 14:37:54 GBp 96 385.20 XLON xHaNOzHfB$W 21/10/2024 14:37:54 GBp 421 385.00 XLON xHaNOzHfB$d 21/10/2024 14:37:54 GBp 586 385.40 XLON xHaNOzHfB$j 21/10/2024 14:35:45 GBp 589 385.40 XLON xHaNOzHf9my 21/10/2024 14:32:25 GBp 37 385.40 XLON xHaNOzHgqiR 21/10/2024 14:31:12 GBp 591 385.60 XLON xHaNOzHgrxF 21/10/2024 14:28:10 GBp 867 385.20 XLON xHaNOzHgmW@ 21/10/2024 14:25:03 GBp 110 385.20 XLON xHaNOzHg@fk 21/10/2024 14:25:03 GBp 26 385.20 XLON xHaNOzHg@fg 21/10/2024 14:25:03 GBp 601 385.20 XLON xHaNOzHg@fi 21/10/2024 14:25:03 GBp 228 385.40 XLON xHaNOzHg@ft 21/10/2024 14:25:03 GBp 186 385.40 XLON xHaNOzHg@f$ 21/10/2024 14:25:03 GBp 200 385.40 XLON xHaNOzHg@f1 21/10/2024 14:25:03 GBp 58 385.40 XLON xHaNOzHg@f3 21/10/2024 14:25:03 GBp 156 385.40 XLON xHaNOzHg@fJ 21/10/2024 14:25:03 GBp 107 385.40 XLON xHaNOzHg@fL 21/10/2024 14:25:03 GBp 330 385.60 XLON xHaNOzHg@eX 21/10/2024 14:25:03 GBp 550 385.60 XLON xHaNOzHg@eZ 21/10/2024 14:25:03 GBp 3,227 385.60 XLON xHaNOzHg@er 21/10/2024 14:25:03 GBp 107 385.60 XLON xHaNOzHg@e1 21/10/2024 14:25:03 GBp 200 385.60 XLON xHaNOzHg@e3 21/10/2024 14:25:03 GBp 256 385.60 XLON xHaNOzHg@e5 21/10/2024 14:25:03 GBp 56 385.60 XLON xHaNOzHg@hX 21/10/2024 14:25:03 GBp 1,000 385.60 XLON xHaNOzHg@hZ 21/10/2024 14:25:03 GBp 297 385.40 XLON xHaNOzHg@hg 21/10/2024 14:25:03 GBp 469 385.60 XLON xHaNOzHg@hi 21/10/2024 14:25:03 GBp 212 385.60 XLON xHaNOzHg@hk 21/10/2024 14:16:26 GBp 119 385.60 XLON xHaNOzHgxuZ 21/10/2024 14:11:55 GBp 318 385.60 XLON xHaNOzHgcXI 21/10/2024 14:09:17 GBp 68 386.00 XLON xHaNOzHgd6H 21/10/2024 14:09:17 GBp 300 386.00 XLON xHaNOzHgd6J 21/10/2024 14:09:17 GBp 96 386.00 XLON xHaNOzHgd6K 21/10/2024 14:09:17 GBp 237 386.00 XLON xHaNOzHgd6M 21/10/2024 14:03:07 GBp 602 385.60 XLON xHaNOzHgYAA 21/10/2024 13:46:29 GBp 507 385.40 XLON xHaNOzHggRw 21/10/2024 13:44:55 GBp 570 385.60 XLON xHaNOzHghHe 21/10/2024 13:44:55 GBp 564 385.60 XLON xHaNOzHghHl 21/10/2024 13:42:44 GBp 543 385.80 XLON xHaNOzHgfW4 21/10/2024 13:35:20 GBp 382 386.00 XLON xHaNOzHgK9o 21/10/2024 13:35:18 GBp 548 386.20 XLON xHaNOzHgK94 21/10/2024 13:35:09 GBp 184 386.20 XLON xHaNOzHgKKo 21/10/2024 13:34:52 GBp 5 386.40 XLON xHaNOzHgKVB 21/10/2024 13:34:52 GBp 227 386.40 XLON xHaNOzHgKVD 21/10/2024 13:30:02 GBp 202 386.40 XLON xHaNOzHgJW2 21/10/2024 13:30:02 GBp 265 386.40 XLON xHaNOzHgJW7 21/10/2024 13:24:41 GBp 232 385.80 XLON xHaNOzHgHx9 21/10/2024 13:24:03 GBp 304 385.80 XLON xHaNOzHgHGI 21/10/2024 13:24:03 GBp 421 386.00 XLON xHaNOzHgHGK 21/10/2024 13:19:52 GBp 26 386.00 XLON xHaNOzHgV0N 21/10/2024 13:05:00 GBp 410 386.00 XLON xHaNOzHg6cJ 21/10/2024 12:47:12 GBp 410 386.00 XLON xHaNOzHg1$5 21/10/2024 12:45:44 GBp 410 386.20 XLON xHaNOzHgEj1 21/10/2024 12:45:12 GBp 412 386.20 XLON xHaNOzHgEmL 21/10/2024 12:42:12 GBp 412 386.00 XLON xHaNOzHgFCq 21/10/2024 12:25:56 GBp 413 386.00 XLON xHaNOzHhs88 21/10/2024 12:17:50 GBp 176 385.80 XLON xHaNOzHhoK$ 21/10/2024 12:17:50 GBp 110 385.80 XLON xHaNOzHhoKz 21/10/2024 12:17:40 GBp 410 386.00 XLON xHaNOzHhoI0 21/10/2024 12:17:29 GBp 410 386.20 XLON xHaNOzHhoQO 21/10/2024 12:17:00 GBp 410 386.40 XLON xHaNOzHhppX 21/10/2024 12:17:00 GBp 286 386.20 XLON xHaNOzHhppc 21/10/2024 12:17:00 GBp 342 386.40 XLON xHaNOzHhppe 21/10/2024 12:17:00 GBp 54 386.40 XLON xHaNOzHhppg 21/10/2024 12:17:00 GBp 14 386.40 XLON xHaNOzHhppi 21/10/2024 12:07:31 GBp 409 386.40 XLON xHaNOzHh$1u 21/10/2024 11:47:17 GBp 32 385.80 XLON xHaNOzHhavI 21/10/2024 11:47:17 GBp 254 385.80 XLON xHaNOzHhavK 21/10/2024 11:47:17 GBp 410 386.00 XLON xHaNOzHhavM 21/10/2024 11:45:00 GBp 217 386.40 XLON xHaNOzHhb4w 21/10/2024 11:44:59 GBp 69 386.40 XLON xHaNOzHhb7H 21/10/2024 11:44:59 GBp 286 386.60 XLON xHaNOzHhb7N 21/10/2024 11:44:59 GBp 20 386.80 XLON xHaNOzHhb7O 21/10/2024 11:44:59 GBp 390 386.80 XLON xHaNOzHhb7Q 21/10/2024 11:38:30 GBp 63 387.20 XLON xHaNOzHhWAI 21/10/2024 11:38:30 GBp 119 387.20 XLON xHaNOzHhWAK 21/10/2024 11:38:30 GBp 398 387.20 XLON xHaNOzHhWAM 21/10/2024 11:38:30 GBp 304 387.20 XLON xHaNOzHhWLk 21/10/2024 11:38:30 GBp 108 387.20 XLON xHaNOzHhWLm 21/10/2024 11:38:30 GBp 11 387.20 XLON xHaNOzHhWLA 21/10/2024 11:38:30 GBp 398 387.20 XLON xHaNOzHhWLC 21/10/2024 11:38:10 GBp 143 387.20 XLON xHaNOzHhXee 21/10/2024 11:38:10 GBp 124 387.20 XLON xHaNOzHhXeg 21/10/2024 11:38:10 GBp 286 387.00 XLON xHaNOzHhXeo 21/10/2024 11:38:10 GBp 410 387.20 XLON xHaNOzHhXeq 21/10/2024 11:35:56 GBp 22 387.40 XLON xHaNOzHhkpI 21/10/2024 11:35:56 GBp 199 387.40 XLON xHaNOzHhkpK 21/10/2024 11:35:56 GBp 300 387.40 XLON xHaNOzHhkpM 21/10/2024 11:35:56 GBp 125 387.40 XLON xHaNOzHhkpO 21/10/2024 11:35:56 GBp 300 387.40 XLON xHaNOzHhkpQ 21/10/2024 11:35:56 GBp 2,100 387.40 XLON xHaNOzHhkpU 21/10/2024 11:35:56 GBp 127 387.40 XLON xHaNOzHhkoW 21/10/2024 11:35:56 GBp 410 387.20 XLON xHaNOzHhkoc 21/10/2024 11:28:38 GBp 410 387.40 XLON xHaNOzHhjBP 21/10/2024 11:18:41 GBp 410 387.60 XLON xHaNOzHhMz0 21/10/2024 11:16:21 GBp 410 387.80 XLON xHaNOzHhN30 21/10/2024 11:10:33 GBp 505 388.20 XLON xHaNOzHhLRs 21/10/2024 11:10:33 GBp 398 388.00 XLON xHaNOzHhLRu 21/10/2024 11:10:33 GBp 104 388.00 XLON xHaNOzHhLR6 21/10/2024 11:10:33 GBp 182 388.00 XLON xHaNOzHhLR8 21/10/2024 11:10:33 GBp 410 388.20 XLON xHaNOzHhLRA 21/10/2024 11:07:38 GBp 410 387.80 XLON xHaNOzHhJ4e 21/10/2024 10:57:57 GBp 189 387.80 XLON xHaNOzHhSeE 21/10/2024 10:57:57 GBp 68 387.80 XLON xHaNOzHhSeG 21/10/2024 10:55:59 GBp 281 387.80 XLON xHaNOzHhTZ5 21/10/2024 10:55:58 GBp 63 387.80 XLON xHaNOzHhTZ7 21/10/2024 10:55:58 GBp 327 388.00 XLON xHaNOzHhTZA 21/10/2024 10:55:57 GBp 470 388.20 XLON xHaNOzHhTYo 21/10/2024 10:55:53 GBp 286 388.40 XLON xHaNOzHhTj8 21/10/2024 10:55:53 GBp 1,047 388.60 XLON xHaNOzHhTjD 21/10/2024 10:55:53 GBp 4,096 388.60 XLON xHaNOzHhTjJ 21/10/2024 10:55:53 GBp 232 388.60 XLON xHaNOzHhTjM 21/10/2024 10:55:53 GBp 410 388.60 XLON xHaNOzHhTjS 21/10/2024 10:30:16 GBp 215 387.80 XLON xHaNOzHh0O@ 21/10/2024 10:30:15 GBp 358 388.00 XLON xHaNOzHh1bS 21/10/2024 10:30:15 GBp 241 388.20 XLON xHaNOzHh1dd 21/10/2024 10:30:14 GBp 45 388.20 XLON xHaNOzHh1c5 21/10/2024 10:30:14 GBp 356 388.40 XLON xHaNOzHh1cA 21/10/2024 10:30:14 GBp 60 388.40 XLON xHaNOzHh1Xg 21/10/2024 10:30:14 GBp 497 388.40 XLON xHaNOzHh1XY 21/10/2024 10:30:14 GBp 94 388.40 XLON xHaNOzHh1Xa 21/10/2024 10:30:14 GBp 109 388.40 XLON xHaNOzHh1Xc 21/10/2024 10:30:14 GBp 98 388.40 XLON xHaNOzHh1Xe 21/10/2024 10:30:14 GBp 286 388.20 XLON xHaNOzHh1XG 21/10/2024 10:30:13 GBp 410 388.40 XLON xHaNOzHh1Ye 21/10/2024 10:30:13 GBp 286 388.40 XLON xHaNOzHh1Yq 21/10/2024 10:30:12 GBp 141 388.60 XLON xHaNOzHh1f$ 21/10/2024 10:30:12 GBp 91 388.60 XLON xHaNOzHh1f1 21/10/2024 10:30:12 GBp 410 388.60 XLON xHaNOzHh1fD 21/10/2024 10:22:39 GBp 232 388.60 XLON xHaNOzHhCSH 21/10/2024 10:22:39 GBp 112 388.60 XLON xHaNOzHhCSK 21/10/2024 10:17:00 GBp 286 388.80 XLON xHaNOzHhBcr 21/10/2024 10:16:59 GBp 370 389.00 XLON xHaNOzHhBXi 21/10/2024 10:16:59 GBp 40 389.00 XLON xHaNOzHhBXk 21/10/2024 10:16:48 GBp 336 389.20 XLON xHaNOzHhBiJ 21/10/2024 10:16:48 GBp 100 389.20 XLON xHaNOzHhBiL 21/10/2024 10:10:48 GBp 322 389.40 XLON xHaNOzHh92B 21/10/2024 10:03:56 GBp 42 389.60 XLON xHaNOzHaqLb 21/10/2024 10:03:56 GBp 469 389.80 XLON xHaNOzHaqLm 21/10/2024 10:03:56 GBp 234 389.80 XLON xHaNOzHaqLo 21/10/2024 10:03:55 GBp 377 390.00 XLON xHaNOzHaqLQ 21/10/2024 10:03:55 GBp 200 390.00 XLON xHaNOzHaqLS 21/10/2024 10:01:09 GBp 535 390.40 XLON xHaNOzHarOG 21/10/2024 10:01:09 GBp 232 390.20 XLON xHaNOzHarON 21/10/2024 10:01:07 GBp 174 390.60 XLON xHaNOzHarRx 21/10/2024 10:01:07 GBp 174 390.60 XLON xHaNOzHarRG 21/10/2024 10:01:07 GBp 542 390.60 XLON xHaNOzHarRQ 21/10/2024 10:01:07 GBp 600 390.60 XLON xHaNOzHarRS 21/10/2024 10:01:07 GBp 32 390.60 XLON xHaNOzHarRU 21/10/2024 10:01:03 GBp 381 390.60 XLON xHaNOzHaobm 21/10/2024 10:01:03 GBp 321 390.60 XLON xHaNOzHaobs 21/10/2024 10:01:03 GBp 286 390.60 XLON xHaNOzHaobz 21/10/2024 10:01:03 GBp 260 390.80 XLON xHaNOzHaob2 21/10/2024 10:01:03 GBp 26 391.00 XLON xHaNOzHaob4 21/10/2024 09:57:07 GBp 142 391.40 XLON xHaNOzHapJx 21/10/2024 09:57:07 GBp 66 391.40 XLON xHaNOzHapJz 21/10/2024 09:57:07 GBp 48 391.40 XLON xHaNOzHapJ4 21/10/2024 09:57:07 GBp 208 391.40 XLON xHaNOzHapJ6 21/10/2024 09:54:26 GBp 232 391.40 XLON xHaNOzHanlQ 21/10/2024 09:53:50 GBp 177 391.40 XLON xHaNOzHan$E 21/10/2024 09:49:26 GBp 410 391.00 XLON xHaNOzHa$k2 21/10/2024 09:46:09 GBp 238 391.00 XLON xHaNOzHayBC 21/10/2024 09:46:09 GBp 458 391.00 XLON xHaNOzHayBE 21/10/2024 09:45:53 GBp 164 391.40 XLON xHaNOzHayS8 21/10/2024 09:45:53 GBp 1,352 391.40 XLON xHaNOzHayST 21/10/2024 09:45:53 GBp 286 391.40 XLON xHaNOzHayVW 21/10/2024 09:45:53 GBp 286 391.60 XLON xHaNOzHayVc 21/10/2024 09:45:53 GBp 410 391.80 XLON xHaNOzHayVe 21/10/2024 09:07:37 GBp 39 391.40 XLON xHaNOzHae3S 21/10/2024 09:07:37 GBp 193 391.40 XLON xHaNOzHae3U 21/10/2024 09:07:09 GBp 202 391.80 XLON xHaNOzHaeGh 21/10/2024 09:07:09 GBp 95 391.80 XLON xHaNOzHaeGj 21/10/2024 09:07:09 GBp 107 391.80 XLON xHaNOzHaeGl 21/10/2024 09:07:09 GBp 321 391.80 XLON xHaNOzHaeGn 21/10/2024 09:07:09 GBp 273 391.80 XLON xHaNOzHaeG$ 21/10/2024 09:07:09 GBp 286 391.40 XLON xHaNOzHaeG6 21/10/2024 09:07:09 GBp 410 391.60 XLON xHaNOzHaeG8 21/10/2024 08:59:57 GBp 447 391.20 XLON xHaNOzHaK79 21/10/2024 08:59:57 GBp 90 391.40 XLON xHaNOzHaK7N 21/10/2024 08:59:57 GBp 196 391.40 XLON xHaNOzHaK7P 21/10/2024 08:59:57 GBp 410 391.60 XLON xHaNOzHaK7R 21/10/2024 08:59:57 GBp 286 391.40 XLON xHaNOzHaK6e 21/10/2024 08:59:57 GBp 272 391.60 XLON xHaNOzHaK6g 21/10/2024 08:59:57 GBp 138 391.60 XLON xHaNOzHaK6i 21/10/2024 08:52:12 GBp 129 391.80 XLON xHaNOzHaGyW 21/10/2024 08:52:12 GBp 281 391.80 XLON xHaNOzHaGyY 21/10/2024 08:50:54 GBp 436 391.80 XLON xHaNOzHaHbS 21/10/2024 08:44:00 GBp 410 392.00 XLON xHaNOzHaS1c 21/10/2024 08:35:22 GBp 208 391.60 XLON xHaNOzHaPkB 21/10/2024 08:35:08 GBp 260 391.80 XLON xHaNOzHaPsb 21/10/2024 08:35:08 GBp 436 392.00 XLON xHaNOzHaPsc 21/10/2024 08:32:41 GBp 410 391.00 XLON xHaNOzHa6EU 21/10/2024 08:32:37 GBp 286 391.40 XLON xHaNOzHa6B$ 21/10/2024 08:32:37 GBp 410 391.60 XLON xHaNOzHa6B1 21/10/2024 08:26:35 GBp 410 389.80 XLON xHaNOzHa50N