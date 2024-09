(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

26 September 2024 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the“Company”)

Transaction in Own Shares The Company announces that on 25 September 2024 it had purchased a total of 147,309 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, through the Company's broker Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE Number of ordinary shares purchased 147,309 - - Highest price paid (per ordinary share) 388.20p - - Lowest price paid (per ordinary share) 380.60p - - Volume weighted average price paid (per ordinary share) 383.62p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 05 September 2024.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 380,036,164 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 380,036,164.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT + 1 Currency GBP





Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID 25/09/2024 16:27:50 GBp 68 382.40 XLON xHa8azuu$DO 25/09/2024 16:27:50 GBp 74 382.40 XLON xHa8azuu$FY 25/09/2024 16:27:50 GBp 58 382.40 XLON xHa8azuu$Fa 25/09/2024 16:27:50 GBp 58 382.40 XLON xHa8azuu$Fc 25/09/2024 16:27:50 GBp 66 382.40 XLON xHa8azuu$Fe 25/09/2024 16:27:50 GBp 217 382.20 XLON xHa8azuu$Fr 25/09/2024 16:25:24 GBp 682 382.40 XLON xHa8azuuz3E 25/09/2024 16:24:13 GBp 58 382.20 XLON xHa8azuuw0E 25/09/2024 16:24:13 GBp 153 382.20 XLON xHa8azuuw0G 25/09/2024 16:24:13 GBp 202 382.20 XLON xHa8azuuw0M 25/09/2024 16:24:13 GBp 68 382.20 XLON xHa8azuuw0O 25/09/2024 16:24:13 GBp 550 382.20 XLON xHa8azuuw0Q 25/09/2024 16:24:13 GBp 229 382.20 XLON xHa8azuuw3W 25/09/2024 16:24:07 GBp 65 382.20 XLON xHa8azuuwEa 25/09/2024 16:24:07 GBp 59 382.20 XLON xHa8azuuwEc 25/09/2024 16:24:07 GBp 58 382.20 XLON xHa8azuuwEi 25/09/2024 16:24:07 GBp 66 382.20 XLON xHa8azuuwEk 25/09/2024 16:24:07 GBp 66 382.20 XLON xHa8azuuwEq 25/09/2024 16:24:07 GBp 57 382.20 XLON xHa8azuuwEs 25/09/2024 16:24:07 GBp 298 382.20 XLON xHa8azuuwEu 25/09/2024 16:24:07 GBp 68 382.20 XLON xHa8azuuwE4 25/09/2024 16:24:07 GBp 21 382.20 XLON xHa8azuuwE6 25/09/2024 16:24:07 GBp 67 382.20 XLON xHa8azuuwE8 25/09/2024 16:23:52 GBp 64 382.00 XLON xHa8azuuwT4 25/09/2024 16:23:51 GBp 65 382.00 XLON xHa8azuuwS0 25/09/2024 16:23:50 GBp 58 382.00 XLON xHa8azuuwVG 25/09/2024 16:23:49 GBp 63 382.00 XLON xHa8azuuwUD 25/09/2024 16:23:48 GBp 65 382.00 XLON xHa8azuuwPO 25/09/2024 16:23:47 GBp 66 382.00 XLON xHa8azuuwO@ 25/09/2024 16:23:47 GBp 61 382.00 XLON xHa8azuuwO0 25/09/2024 16:23:47 GBp 67 382.00 XLON xHa8azuuwO8 25/09/2024 16:23:47 GBp 69 382.00 XLON xHa8azuuwOA 25/09/2024 16:23:47 GBp 60 382.00 XLON xHa8azuuwOG 25/09/2024 16:23:47 GBp 65 382.00 XLON xHa8azuuwOT 25/09/2024 16:23:47 GBp 69 382.00 XLON xHa8azuuwRp 25/09/2024 16:23:47 GBp 150 382.00 XLON xHa8azuuwRT 25/09/2024 16:23:47 GBp 68 382.00 XLON xHa8azuuwRV 25/09/2024 16:23:46 GBp 276 382.00 XLON xHa8azuuwQq 25/09/2024 16:23:46 GBp 275 382.00 XLON xHa8azuuwQw 25/09/2024 16:23:46 GBp 61 382.00 XLON xHa8azuuwQy 25/09/2024 16:23:46 GBp 67 382.00 XLON xHa8azuuwQ@ 25/09/2024 16:23:46 GBp 283 382.00 XLON xHa8azuuwQ4 25/09/2024 16:23:46 GBp 48 382.00 XLON xHa8azuuwQE 25/09/2024 16:23:46 GBp 66 382.00 XLON xHa8azuuwQG 25/09/2024 16:23:46 GBp 52 382.00 XLON xHa8azuuwQI 25/09/2024 16:23:46 GBp 60 382.00 XLON xHa8azuuwQK 25/09/2024 16:23:46 GBp 550 382.00 XLON xHa8azuuwQM 25/09/2024 16:23:46 GBp 73 382.00 XLON xHa8azuuwQO 25/09/2024 16:23:46 GBp 831 381.80 XLON xHa8azuuwQV 25/09/2024 16:21:59 GBp 50 381.60 XLON xHa8azuuukd 25/09/2024 16:21:59 GBp 765 381.60 XLON xHa8azuuukf 25/09/2024 16:18:54 GBp 68 381.60 XLON xHa8azuuczA 25/09/2024 16:18:53 GBp 58 381.60 XLON xHa8azuuczQ 25/09/2024 16:18:53 GBp 57 381.60 XLON xHa8azuuczS 25/09/2024 16:18:53 GBp 61 381.60 XLON xHa8azuucyg 25/09/2024 16:18:53 GBp 61 381.60 XLON xHa8azuucym 25/09/2024 16:18:53 GBp 58 381.60 XLON xHa8azuucyo 25/09/2024 16:18:53 GBp 67 381.60 XLON xHa8azuucyu 25/09/2024 16:18:53 GBp 62 381.60 XLON xHa8azuucyw 25/09/2024 16:18:53 GBp 67 381.60 XLON xHa8azuucy0 25/09/2024 16:18:53 GBp 69 381.60 XLON xHa8azuucy2 25/09/2024 16:18:51 GBp 59 381.60 XLON xHa8azuuc$2 25/09/2024 16:18:51 GBp 67 381.60 XLON xHa8azuuc$4 25/09/2024 16:18:51 GBp 531 381.60 XLON xHa8azuuc$K 25/09/2024 16:18:51 GBp 400 381.60 XLON xHa8azuuc$M 25/09/2024 16:18:51 GBp 400 381.60 XLON xHa8azuuc$O 25/09/2024 16:18:51 GBp 800 381.60 XLON xHa8azuuc$Q 25/09/2024 16:18:51 GBp 2,024 381.60 XLON xHa8azuuc$S 25/09/2024 16:18:51 GBp 400 381.60 XLON xHa8azuuc$U 25/09/2024 16:18:51 GBp 800 381.60 XLON xHa8azuuc@W 25/09/2024 16:18:51 GBp 550 381.60 XLON xHa8azuuc@Y 25/09/2024 16:18:51 GBp 272 381.60 XLON xHa8azuuc@a 25/09/2024 16:18:51 GBp 62 381.60 XLON xHa8azuuc@c 25/09/2024 16:18:51 GBp 28 381.60 XLON xHa8azuuc@e 25/09/2024 16:18:51 GBp 34 381.60 XLON xHa8azuuc@$ 25/09/2024 16:18:51 GBp 890 381.60 XLON xHa8azuuc@1 25/09/2024 16:18:51 GBp 550 381.60 XLON xHa8azuuc@3 25/09/2024 16:18:51 GBp 88 381.60 XLON xHa8azuuc@5 25/09/2024 16:18:51 GBp 148 381.60 XLON xHa8azuuc@7 25/09/2024 16:18:51 GBp 831 381.20 XLON xHa8azuuc@A 25/09/2024 16:14:45 GBp 414 381.00 XLON xHa8azuubCn 25/09/2024 16:11:10 GBp 124 381.20 XLON xHa8azuuWvQ 25/09/2024 16:11:08 GBp 131 381.20 XLON xHa8azuuWwW 25/09/2024 16:11:08 GBp 419 381.20 XLON xHa8azuuWwm 25/09/2024 16:11:08 GBp 124 381.20 XLON xHa8azuuWwB 25/09/2024 16:11:08 GBp 126 381.20 XLON xHa8azuuWwD 25/09/2024 16:11:08 GBp 424 381.20 XLON xHa8azuuWwK 25/09/2024 16:11:06 GBp 124 381.20 XLON xHa8azuuW1w 25/09/2024 16:11:05 GBp 206 381.20 XLON xHa8azuuW2l 25/09/2024 16:11:05 GBp 133 381.20 XLON xHa8azuuW2v 25/09/2024 16:11:05 GBp 417 381.20 XLON xHa8azuuWDb 25/09/2024 16:11:05 GBp 156 381.20 XLON xHa8azuuWDq 25/09/2024 16:11:05 GBp 59 381.20 XLON xHa8azuuWDs 25/09/2024 16:11:05 GBp 550 381.20 XLON xHa8azuuWDu 25/09/2024 16:11:04 GBp 186 381.20 XLON xHa8azuuWDG 25/09/2024 16:11:04 GBp 550 381.20 XLON xHa8azuuWDI 25/09/2024 16:11:04 GBp 63 381.20 XLON xHa8azuuWDO 25/09/2024 16:11:04 GBp 58 381.20 XLON xHa8azuuWDQ 25/09/2024 16:11:04 GBp 1,200 381.20 XLON xHa8azuuWCW 25/09/2024 16:11:04 GBp 800 381.20 XLON xHa8azuuWCY 25/09/2024 16:11:04 GBp 63 381.20 XLON xHa8azuuWCa 25/09/2024 16:11:04 GBp 487 381.20 XLON xHa8azuuWCg 25/09/2024 16:11:04 GBp 26 381.20 XLON xHa8azuuWCi 25/09/2024 16:11:04 GBp 31 381.20 XLON xHa8azuuWCr 25/09/2024 16:11:04 GBp 383 381.20 XLON xHa8azuuWCt 25/09/2024 16:11:03 GBp 167 381.20 XLON xHa8azuuWCB 25/09/2024 16:11:03 GBp 237 381.20 XLON xHa8azuuWCD 25/09/2024 16:10:55 GBp 524 381.20 XLON xHa8azuuWA2 25/09/2024 16:10:54 GBp 63 381.20 XLON xHa8azuuWLE 25/09/2024 16:10:53 GBp 93 381.20 XLON xHa8azuuWKF 25/09/2024 16:10:53 GBp 101 381.20 XLON xHa8azuuWKH 25/09/2024 16:10:53 GBp 831 381.00 XLON xHa8azuuWKO 25/09/2024 16:00:46 GBp 456 380.60 XLON xHa8azuuhpe 25/09/2024 16:00:46 GBp 375 380.60 XLON xHa8azuuhpg 25/09/2024 15:58:05 GBp 309 380.80 XLON xHa8azuufkS 25/09/2024 15:58:01 GBp 218 381.00 XLON xHa8azuufgo 25/09/2024 15:58:01 GBp 474 381.40 XLON xHa8azuufgH 25/09/2024 15:58:01 GBp 67 381.40 XLON xHa8azuufgJ 25/09/2024 15:58:01 GBp 59 381.40 XLON xHa8azuufgL 25/09/2024 15:58:01 GBp 506 381.40 XLON xHa8azuufrX 25/09/2024 15:58:01 GBp 60 381.40 XLON xHa8azuufrZ 25/09/2024 15:58:01 GBp 480 381.40 XLON xHa8azuufrm 25/09/2024 15:58:01 GBp 58 381.40 XLON xHa8azuufro 25/09/2024 15:58:01 GBp 61 381.40 XLON xHa8azuufrq 25/09/2024 15:58:01 GBp 58 381.40 XLON xHa8azuufr@ 25/09/2024 15:58:01 GBp 66 381.40 XLON xHa8azuufry 25/09/2024 15:58:01 GBp 489 381.40 XLON xHa8azuufrw 25/09/2024 15:58:01 GBp 494 381.40 XLON xHa8azuufr4 25/09/2024 15:58:01 GBp 66 381.40 XLON xHa8azuufr6 25/09/2024 15:58:01 GBp 69 381.40 XLON xHa8azuufr8 25/09/2024 15:58:01 GBp 493 381.40 XLON xHa8azuufrE 25/09/2024 15:58:01 GBp 57 381.40 XLON xHa8azuufrG 25/09/2024 15:58:01 GBp 61 381.40 XLON xHa8azuufrI 25/09/2024 15:58:01 GBp 473 381.40 XLON xHa8azuufrR 25/09/2024 15:58:01 GBp 60 381.40 XLON xHa8azuufrT 25/09/2024 15:58:01 GBp 68 381.40 XLON xHa8azuufrV 25/09/2024 15:58:01 GBp 363 381.40 XLON xHa8azuufqr 25/09/2024 15:58:01 GBp 58 381.40 XLON xHa8azuufqt 25/09/2024 15:58:01 GBp 131 381.40 XLON xHa8azuufqv 25/09/2024 15:58:01 GBp 1,000 381.40 XLON xHa8azuufqx 25/09/2024 15:58:01 GBp 214 381.20 XLON xHa8azuufq4 25/09/2024 15:58:01 GBp 150 381.20 XLON xHa8azuufq6 25/09/2024 15:58:01 GBp 831 381.40 XLON xHa8azuufqG 25/09/2024 15:49:33 GBp 831 381.40 XLON xHa8azuuIOM 25/09/2024 15:49:06 GBp 62 381.60 XLON xHa8azuuJud 25/09/2024 15:48:59 GBp 57 381.60 XLON xHa8azuuJDH 25/09/2024 15:48:59 GBp 59 381.60 XLON xHa8azuuJDJ 25/09/2024 15:48:59 GBp 58 381.60 XLON xHa8azuuJDT 25/09/2024 15:48:45 GBp 189 381.60 XLON xHa8azuuJJM 25/09/2024 15:48:45 GBp 400 381.60 XLON xHa8azuuJJO 25/09/2024 15:48:45 GBp 2,494 381.60 XLON xHa8azuuJJQ 25/09/2024 15:48:45 GBp 400 381.60 XLON xHa8azuuJJS 25/09/2024 15:48:45 GBp 503 381.60 XLON xHa8azuuJJU 25/09/2024 15:48:45 GBp 800 381.60 XLON xHa8azuuJIW 25/09/2024 15:48:45 GBp 550 381.60 XLON xHa8azuuJIY 25/09/2024 15:48:45 GBp 60 381.60 XLON xHa8azuuJIa 25/09/2024 15:48:45 GBp 831 381.40 XLON xHa8azuuJIl 25/09/2024 15:48:34 GBp 780 381.60 XLON xHa8azuuGdk 25/09/2024 15:48:18 GBp 131 381.60 XLON xHa8azuuGqD 25/09/2024 15:45:53 GBp 381 381.80 XLON xHa8azuuUE$ 25/09/2024 15:45:53 GBp 550 381.80 XLON xHa8azuuUE1 25/09/2024 15:45:53 GBp 113 381.80 XLON xHa8azuuUE3 25/09/2024 15:45:53 GBp 1,000 381.80 XLON xHa8azuuUE5 25/09/2024 15:45:53 GBp 287 381.60 XLON xHa8azuuUEC 25/09/2024 15:45:53 GBp 544 381.60 XLON xHa8azuuUEE 25/09/2024 15:41:46 GBp 387 381.80 XLON xHa8azuuQjc 25/09/2024 15:41:42 GBp 314 382.00 XLON xHa8azuuQe5 25/09/2024 15:41:42 GBp 61 382.00 XLON xHa8azuuQh9 25/09/2024 15:41:42 GBp 444 382.00 XLON xHa8azuuQhB 25/09/2024 15:41:42 GBp 884 382.00 XLON xHa8azuuQgY 25/09/2024 15:38:46 GBp 1,321 382.00 XLON xHa8azuuOPf 25/09/2024 15:38:01 GBp 192 382.00 XLON xHa8azuuPFb 25/09/2024 15:38:01 GBp 246 382.00 XLON xHa8azuuPFn 25/09/2024 15:38:01 GBp 640 382.00 XLON xHa8azuuPFp 25/09/2024 15:37:27 GBp 52 382.00 XLON xHa8azuu6iq 25/09/2024 15:37:27 GBp 722 382.00 XLON xHa8azuu6is 25/09/2024 15:37:27 GBp 779 382.40 XLON xHa8azuu6ix 25/09/2024 15:37:27 GBp 400 382.40 XLON xHa8azuu6iz 25/09/2024 15:37:27 GBp 800 382.40 XLON xHa8azuu6i$ 25/09/2024 15:37:27 GBp 1,200 382.40 XLON xHa8azuu6i1 25/09/2024 15:37:27 GBp 132 382.40 XLON xHa8azuu6i3 25/09/2024 15:37:27 GBp 550 382.40 XLON xHa8azuu6i5 25/09/2024 15:37:27 GBp 716 382.20 XLON xHa8azuu6i7 25/09/2024 15:37:27 GBp 545 382.20 XLON xHa8azuu6i9 25/09/2024 15:37:27 GBp 2,925 382.20 XLON xHa8azuu6iB 25/09/2024 15:37:27 GBp 831 382.00 XLON xHa8azuu6lo 25/09/2024 15:30:19 GBp 123 381.60 XLON xHa8azuu1iv 25/09/2024 15:30:19 GBp 65 381.40 XLON xHa8azuu1ix 25/09/2024 15:30:19 GBp 59 381.40 XLON xHa8azuu1iz 25/09/2024 15:30:12 GBp 143 381.60 XLON xHa8azuu1rk 25/09/2024 15:30:01 GBp 283 381.60 XLON xHa8azuu1xI 25/09/2024 15:30:00 GBp 307 381.60 XLON xHa8azuu1wq 25/09/2024 15:30:00 GBp 266 381.60 XLON xHa8azuu1w4 25/09/2024 15:30:00 GBp 400 381.60 XLON xHa8azuu1w6 25/09/2024 15:30:00 GBp 400 381.60 XLON xHa8azuu1w8 25/09/2024 15:30:00 GBp 1,200 381.60 XLON xHa8azuu1wA 25/09/2024 15:30:00 GBp 400 381.60 XLON xHa8azuu1wC 25/09/2024 15:30:00 GBp 131 381.60 XLON xHa8azuu1wE 25/09/2024 15:30:00 GBp 546 381.60 XLON xHa8azuu1wG 25/09/2024 15:30:00 GBp 534 381.60 XLON xHa8azuu1wI 25/09/2024 15:30:00 GBp 466 381.60 XLON xHa8azuu15l 25/09/2024 15:30:00 GBp 530 381.40 XLON xHa8azuu15n 25/09/2024 15:30:00 GBp 40 381.40 XLON xHa8azuu15p 25/09/2024 15:30:00 GBp 550 381.40 XLON xHa8azuu15q 25/09/2024 15:30:00 GBp 218 381.00 XLON xHa8azuu15w 25/09/2024 15:30:00 GBp 364 381.20 XLON xHa8azuu156 25/09/2024 15:30:00 GBp 831 381.40 XLON xHa8azuu15G 25/09/2024 15:25:15 GBp 38 381.60 XLON xHa8azuuDCL 25/09/2024 15:25:15 GBp 5 381.60 XLON xHa8azuuDCP 25/09/2024 15:25:15 GBp 788 381.60 XLON xHa8azuuDCR 25/09/2024 15:20:04 GBp 351 382.00 XLON xHa8azuvsQi 25/09/2024 15:20:04 GBp 502 382.20 XLON xHa8azuvsQk 25/09/2024 15:17:45 GBp 300 382.40 XLON xHa8azuvrfA 25/09/2024 15:17:32 GBp 367 382.60 XLON xHa8azuvryU 25/09/2024 15:17:25 GBp 441 382.80 XLON xHa8azuvr5r 25/09/2024 15:17:25 GBp 396 382.80 XLON xHa8azuvr5t 25/09/2024 15:14:43 GBp 58 383.00 XLON xHa8azuvpGJ 25/09/2024 15:14:43 GBp 58 383.00 XLON xHa8azuvpGL 25/09/2024 15:14:43 GBp 242 383.00 XLON xHa8azuvpGN 25/09/2024 15:14:25 GBp 429 383.40 XLON xHa8azuvmXb 25/09/2024 15:14:25 GBp 415 383.20 XLON xHa8azuvmXd 25/09/2024 15:14:25 GBp 515 383.20 XLON xHa8azuvmXk 25/09/2024 15:12:05 GBp 153 383.60 XLON xHa8azuv@gn 25/09/2024 15:12:05 GBp 297 383.80 XLON xHa8azuv@gy 25/09/2024 15:12:05 GBp 59 383.80 XLON xHa8azuv@g@ 25/09/2024 15:12:05 GBp 195 383.80 XLON xHa8azuv@g0 25/09/2024 15:12:05 GBp 120 383.80 XLON xHa8azuv@g2 25/09/2024 15:12:05 GBp 1,000 383.80 XLON xHa8azuv@g4 25/09/2024 15:12:05 GBp 194 383.60 XLON xHa8azuv@g6 25/09/2024 15:12:05 GBp 397 383.60 XLON xHa8azuv@g8 25/09/2024 15:12:05 GBp 545 383.40 XLON xHa8azuv@gE 25/09/2024 15:11:31 GBp 770 383.80 XLON xHa8azuv@Mr 25/09/2024 15:11:31 GBp 640 383.60 XLON xHa8azuv@Mu 25/09/2024 15:11:31 GBp 259 383.80 XLON xHa8azuv@Mw 25/09/2024 15:11:31 GBp 68 384.20 XLON xHa8azuv@M$ 25/09/2024 15:11:31 GBp 636 384.20 XLON xHa8azuv@M5 25/09/2024 15:11:31 GBp 400 384.20 XLON xHa8azuv@M7 25/09/2024 15:11:31 GBp 57 384.20 XLON xHa8azuv@M9 25/09/2024 15:11:31 GBp 57 384.20 XLON xHa8azuv@MB 25/09/2024 15:11:31 GBp 149 384.20 XLON xHa8azuv@MG 25/09/2024 15:11:31 GBp 400 384.20 XLON xHa8azuv@MI 25/09/2024 15:11:31 GBp 63 384.20 XLON xHa8azuv@MK 25/09/2024 15:11:31 GBp 64 384.20 XLON xHa8azuv@MM 25/09/2024 15:11:31 GBp 389 384.20 XLON xHa8azuv@HX 25/09/2024 15:11:31 GBp 61 384.20 XLON xHa8azuv@HZ 25/09/2024 15:11:31 GBp 448 384.20 XLON xHa8azuv@Hn 25/09/2024 15:11:31 GBp 68 384.20 XLON xHa8azuv@Hp 25/09/2024 15:11:31 GBp 543 384.20 XLON xHa8azuv@H2 25/09/2024 15:11:31 GBp 59 384.20 XLON xHa8azuv@H4 25/09/2024 15:11:31 GBp 396 384.20 XLON xHa8azuv@H6 25/09/2024 15:11:31 GBp 264 384.00 XLON xHa8azuv@HF 25/09/2024 15:11:31 GBp 592 384.20 XLON xHa8azuv@HL 25/09/2024 15:05:28 GBp 261 384.20 XLON xHa8azuvuNm 25/09/2024 15:05:28 GBp 190 384.40 XLON xHa8azuvuN6 25/09/2024 15:05:28 GBp 255 384.40 XLON xHa8azuvuN8 25/09/2024 15:05:28 GBp 143 384.60 XLON xHa8azuvuNC 25/09/2024 15:03:15 GBp 156 384.20 XLON xHa8azuvdce 25/09/2024 15:03:09 GBp 22 384.60 XLON xHa8azuvdh$ 25/09/2024 15:03:09 GBp 86 384.60 XLON xHa8azuvdh1 25/09/2024 15:03:09 GBp 63 384.40 XLON xHa8azuvdh3 25/09/2024 15:03:09 GBp 179 384.40 XLON xHa8azuvdh5 25/09/2024 15:03:09 GBp 197 384.40 XLON xHa8azuvdh7 25/09/2024 15:03:09 GBp 255 384.20 XLON xHa8azuvdhE 25/09/2024 15:03:09 GBp 583 384.40 XLON xHa8azuvdhK 25/09/2024 14:47:49 GBp 870 384.20 XLON xHa8azuvMSG 25/09/2024 14:47:49 GBp 188 384.20 XLON xHa8azuvMSM 25/09/2024 14:38:27 GBp 207 383.60 XLON xHa8azuvVF6 25/09/2024 14:38:19 GBp 66 384.20 XLON xHa8azuvVK@ 25/09/2024 14:38:19 GBp 63 384.20 XLON xHa8azuvVK0 25/09/2024 14:38:19 GBp 1,501 384.20 XLON xHa8azuvVKu 25/09/2024 14:38:19 GBp 198 384.20 XLON xHa8azuvVKw 25/09/2024 14:38:19 GBp 275 384.00 XLON xHa8azuvVKC 25/09/2024 14:38:19 GBp 413 384.20 XLON xHa8azuvVKQ 25/09/2024 14:31:54 GBp 164 384.20 XLON xHa8azuv6@0 25/09/2024 14:31:37 GBp 39 384.60 XLON xHa8azuv62D 25/09/2024 14:31:37 GBp 150 384.60 XLON xHa8azuv62F 25/09/2024 14:31:22 GBp 31 384.60 XLON xHa8azuv6J$ 25/09/2024 14:31:22 GBp 114 384.60 XLON xHa8azuv6J1 25/09/2024 14:31:15 GBp 63 384.80 XLON xHa8azuv6PO 25/09/2024 14:31:15 GBp 78 384.80 XLON xHa8azuv6PQ 25/09/2024 14:31:15 GBp 60 384.80 XLON xHa8azuv6Ob 25/09/2024 14:31:15 GBp 557 384.80 XLON xHa8azuv6OZ 25/09/2024 14:31:15 GBp 196 384.80 XLON xHa8azuv6Ot 25/09/2024 14:31:15 GBp 68 384.80 XLON xHa8azuv6Ov 25/09/2024 14:31:15 GBp 58 384.80 XLON xHa8azuv6Ox 25/09/2024 14:31:15 GBp 160 384.80 XLON xHa8azuv6Oz 25/09/2024 14:31:15 GBp 100 384.60 XLON xHa8azuv6OD 25/09/2024 14:31:15 GBp 159 384.80 XLON xHa8azuv6O7 25/09/2024 14:31:15 GBp 61 384.60 XLON xHa8azuv6O9 25/09/2024 14:31:15 GBp 59 384.60 XLON xHa8azuv6OB 25/09/2024 14:31:14 GBp 663 384.80 XLON xHa8azuv6OQ 25/09/2024 14:31:14 GBp 64 384.60 XLON xHa8azuv6OS 25/09/2024 14:31:14 GBp 50 384.60 XLON xHa8azuv6OU 25/09/2024 14:31:14 GBp 158 384.60 XLON xHa8azuv6RW 25/09/2024 14:31:14 GBp 285 384.60 XLON xHa8azuv6RY 25/09/2024 14:31:14 GBp 453 384.40 XLON xHa8azuv6Rl 25/09/2024 14:30:30 GBp 66 384.80 XLON xHa8azuv7B1 25/09/2024 14:30:30 GBp 61 384.80 XLON xHa8azuv7B3 25/09/2024 14:30:30 GBp 19 384.80 XLON xHa8azuv7B5 25/09/2024 14:30:30 GBp 135 384.80 XLON xHa8azuv7BH 25/09/2024 14:30:30 GBp 197 384.80 XLON xHa8azuv7BJ 25/09/2024 14:28:12 GBp 3 384.80 XLON xHa8azuv585 25/09/2024 14:28:12 GBp 300 384.80 XLON xHa8azuv589 25/09/2024 14:28:12 GBp 66 384.80 XLON xHa8azuv58B 25/09/2024 14:28:12 GBp 57 384.80 XLON xHa8azuv58D 25/09/2024 14:28:12 GBp 426 384.60 XLON xHa8azuv58S 25/09/2024 14:22:13 GBp 32 384.80 XLON xHa8azuv1gc 25/09/2024 14:22:13 GBp 125 384.80 XLON xHa8azuv1ge 25/09/2024 14:22:13 GBp 424 384.80 XLON xHa8azuv1gH 25/09/2024 14:20:17 GBp 431 384.20 XLON xHa8azuvEp3 25/09/2024 14:20:17 GBp 203 384.20 XLON xHa8azuvEpD 25/09/2024 14:20:17 GBp 208 384.20 XLON xHa8azuvEpF 25/09/2024 14:15:40 GBp 177 384.40 XLON xHa8azuvCT@ 25/09/2024 14:15:40 GBp 177 384.40 XLON xHa8azuvCT0 25/09/2024 14:15:40 GBp 25 384.40 XLON xHa8azuvCT2 25/09/2024 14:14:37 GBp 61 384.80 XLON xHa8azuvD1@ 25/09/2024 14:14:37 GBp 52 384.80 XLON xHa8azuvD10 25/09/2024 14:14:37 GBp 17 384.80 XLON xHa8azuvD1E 25/09/2024 14:14:37 GBp 64 384.80 XLON xHa8azuvD1G 25/09/2024 14:14:37 GBp 259 384.80 XLON xHa8azuvD1I 25/09/2024 14:14:37 GBp 299 384.80 XLON xHa8azuvD1S 25/09/2024 14:14:36 GBp 251 384.40 XLON xHa8azuvD0d 25/09/2024 14:14:36 GBp 407 384.60 XLON xHa8azuvD0l 25/09/2024 13:57:07 GBp 235 384.80 XLON xHa8azuwmzu 25/09/2024 13:57:02 GBp 211 385.40 XLON xHa8azuwmuu 25/09/2024 13:57:02 GBp 322 385.20 XLON xHa8azuwmuw 25/09/2024 13:57:02 GBp 355 385.00 XLON xHa8azuwmu9 25/09/2024 13:57:02 GBp 98 385.00 XLON xHa8azuwmuS 25/09/2024 13:57:02 GBp 241 385.00 XLON xHa8azuwmxW 25/09/2024 13:46:02 GBp 242 385.80 XLON xHa8azuwxtD 25/09/2024 13:45:59 GBp 161 386.00 XLON xHa8azuwxo8 25/09/2024 13:45:59 GBp 100 386.00 XLON xHa8azuwxoA 25/09/2024 13:45:49 GBp 188 386.20 XLON xHa8azuwxwx 25/09/2024 13:44:28 GBp 141 386.60 XLON xHa8azuwupj 25/09/2024 13:44:28 GBp 235 386.40 XLON xHa8azuwupp 25/09/2024 13:44:28 GBp 339 386.60 XLON xHa8azuwupt 25/09/2024 13:42:54 GBp 94 386.80 XLON xHa8azuwve1 25/09/2024 13:42:54 GBp 94 386.80 XLON xHa8azuwve3 25/09/2024 13:40:22 GBp 130 387.00 XLON xHa8azuwcMm 25/09/2024 13:40:22 GBp 416 387.00 XLON xHa8azuwcMo 25/09/2024 13:37:38 GBp 122 387.00 XLON xHa8azuwav4 25/09/2024 13:37:38 GBp 399 387.00 XLON xHa8azuwav6 25/09/2024 13:36:16 GBp 6 387.00 XLON xHa8azuwbyW 25/09/2024 13:36:16 GBp 154 387.00 XLON xHa8azuwbzU 25/09/2024 13:35:27 GBp 143 387.00 XLON xHa8azuwbQj 25/09/2024 13:35:27 GBp 333 386.80 XLON xHa8azuwbQo 25/09/2024 13:29:47 GBp 312 387.20 XLON xHa8azuwkZ@ 25/09/2024 13:29:47 GBp 516 387.40 XLON xHa8azuwkZ0 25/09/2024 13:29:47 GBp 216 387.60 XLON xHa8azuwkZ2 25/09/2024 13:27:02 GBp 115 387.60 XLON xHa8azuwl82 25/09/2024 13:27:02 GBp 73 387.60 XLON xHa8azuwl84 25/09/2024 13:26:36 GBp 464 387.80 XLON xHa8azuwlRR 25/09/2024 13:26:36 GBp 231 387.60 XLON xHa8azuwlQb 25/09/2024 13:26:36 GBp 333 387.80 XLON xHa8azuwlQp 25/09/2024 13:16:32 GBp 216 388.00 XLON xHa8azuwMml 25/09/2024 13:16:32 GBp 142 388.20 XLON xHa8azuwMmq 25/09/2024 13:15:46 GBp 207 387.80 XLON xHa8azuwMLp 25/09/2024 13:13:43 GBp 50 387.80 XLON xHa8azuwNRl 25/09/2024 13:13:43 GBp 165 387.80 XLON xHa8azuwNRn 25/09/2024 13:12:45 GBp 227 387.80 XLON xHa8azuwK6X 25/09/2024 13:11:20 GBp 58 387.60 XLON xHa8azuwL@T 25/09/2024 13:11:20 GBp 123 387.60 XLON xHa8azuwL@V 25/09/2024 13:11:12 GBp 262 387.80 XLON xHa8azuwLwC 25/09/2024 13:10:52 GBp 504 387.80 XLON xHa8azuwL9F 25/09/2024 13:08:50 GBp 188 387.40 XLON xHa8azuwIAu 25/09/2024 13:08:46 GBp 404 387.80 XLON xHa8azuwIL2 25/09/2024 13:08:46 GBp 58 387.80 XLON xHa8azuwIL4 25/09/2024 13:08:46 GBp 231 387.60 XLON xHa8azuwIKu 25/09/2024 13:08:46 GBp 333 387.80 XLON xHa8azuwIKz 25/09/2024 13:08:36 GBp 68 387.80 XLON xHa8azuwIGR 25/09/2024 13:08:36 GBp 265 387.80 XLON xHa8azuwIGT 25/09/2024 12:55:20 GBp 352 387.80 XLON xHa8azuwQWp 25/09/2024 12:54:10 GBp 473 387.80 XLON xHa8azuwQC3 25/09/2024 12:53:25 GBp 115 388.20 XLON xHa8azuwRbi 25/09/2024 12:53:25 GBp 52 388.00 XLON xHa8azuwRbk 25/09/2024 12:53:25 GBp 3 388.00 XLON xHa8azuwRbm 25/09/2024 12:53:25 GBp 354 388.00 XLON xHa8azuwRbt 25/09/2024 12:50:08 GBp 333 387.80 XLON xHa8azuwODX 25/09/2024 12:47:06 GBp 239 388.20 XLON xHa8azuw6j7 25/09/2024 12:47:06 GBp 322 387.80 XLON xHa8azuw6jA 25/09/2024 12:38:46 GBp 238 387.00 XLON xHa8azuw26Q 25/09/2024 12:38:43 GBp 473 387.20 XLON xHa8azuw21Q 25/09/2024 12:33:05 GBp 234 387.00 XLON xHa8azuw1vY 25/09/2024 12:33:05 GBp 483 387.20 XLON xHa8azuw1uo 25/09/2024 12:32:04 GBp 399 387.40 XLON xHa8azuwEb0 25/09/2024 12:30:52 GBp 333 387.40 XLON xHa8azuwE2b 25/09/2024 12:30:08 GBp 109 387.80 XLON xHa8azuwFa@ 25/09/2024 12:30:08 GBp 39 387.60 XLON xHa8azuwFa0 25/09/2024 12:30:08 GBp 39 387.60 XLON xHa8azuwFa2 25/09/2024 12:30:08 GBp 201 387.80 XLON xHa8azuwFau 25/09/2024 12:30:08 GBp 60 387.80 XLON xHa8azuwFaw 25/09/2024 12:30:08 GBp 67 387.80 XLON xHa8azuwFay 25/09/2024 12:30:07 GBp 136 387.80 XLON xHa8azuwFa8 25/09/2024 12:30:07 GBp 109 387.60 XLON xHa8azuwFaA 25/09/2024 12:19:24 GBp 236 386.40 XLON xHa8azuwBSC 25/09/2024 12:17:44 GBp 545 386.60 XLON xHa8azuw8EV 25/09/2024 12:17:41 GBp 9 386.80 XLON xHa8azuw88V 25/09/2024 12:17:41 GBp 42 386.80 XLON xHa8azuw8BX 25/09/2024 12:17:41 GBp 121 386.80 XLON xHa8azuw8BZ 25/09/2024 12:14:38 GBp 417 386.20 XLON xHa8azuxsep 25/09/2024 12:14:29 GBp 208 386.40 XLON xHa8azuxsqy 25/09/2024 12:10:00 GBp 246 386.80 XLON xHa8azuxqxc 25/09/2024 12:10:00 GBp 1,000 386.80 XLON xHa8azuxqxe 25/09/2024 12:10:00 GBp 231 386.60 XLON xHa8azuxqxw 25/09/2024 12:05:02 GBp 213 386.60 XLON xHa8azuxo6m 25/09/2024 12:05:02 GBp 120 386.60 XLON xHa8azuxo6o 25/09/2024 12:00:42 GBp 130 386.80 XLON xHa8azuxmHN 25/09/2024 12:00:42 GBp 203 386.80 XLON xHa8azuxmHP 25/09/2024 12:00:35 GBp 354 387.00 XLON xHa8azuxmSi 25/09/2024 11:59:30 GBp 88 385.80 XLON xHa8azux@fA 25/09/2024 11:59:30 GBp 336 385.80 XLON xHa8azux@e$ 25/09/2024 11:59:30 GBp 226 385.80 XLON xHa8azux@eF 25/09/2024 11:59:30 GBp 129 385.80 XLON xHa8azux@eH 25/09/2024 11:59:30 GBp 129 385.80 XLON xHa8azux@eJ 25/09/2024 11:47:44 GBp 199 385.20 XLON xHa8azuxuWI 25/09/2024 11:47:44 GBp 372 385.20 XLON xHa8azuxuWT 25/09/2024 11:47:44 GBp 19 385.20 XLON xHa8azuxuWV 25/09/2024 11:47:44 GBp 46 385.20 XLON xHa8azuxuZX 25/09/2024 11:44:06 GBp 288 385.00 XLON xHa8azuxvAM 25/09/2024 11:44:06 GBp 1,600 385.00 XLON xHa8azuxvAO 25/09/2024 11:44:06 GBp 333 384.80 XLON xHa8azuxvLa 25/09/2024 11:31:15 GBp 54 385.00 XLON xHa8azuxWx@ 25/09/2024 11:31:15 GBp 177 385.00 XLON xHa8azuxWx0 25/09/2024 11:31:06 GBp 333 385.20 XLON xHa8azuxW1M 25/09/2024 11:21:23 GBp 231 385.20 XLON xHa8azuxgh8 25/09/2024 11:21:23 GBp 191 385.40 XLON xHa8azuxghG 25/09/2024 11:21:23 GBp 142 385.40 XLON xHa8azuxghI 25/09/2024 11:11:46 GBp 236 385.60 XLON xHa8azuxNNk 25/09/2024 11:11:46 GBp 492 385.80 XLON xHa8azuxNN$ 25/09/2024 11:10:02 GBp 341 386.20 XLON xHa8azuxK9Z 25/09/2024 11:05:56 GBp 558 386.20 XLON xHa8azuxJuM 25/09/2024 11:05:56 GBp 2,343 386.20 XLON xHa8azuxJxd 25/09/2024 11:05:56 GBp 531 386.20 XLON xHa8azuxJxf 25/09/2024 11:05:56 GBp 245 386.20 XLON xHa8azuxJx$ 25/09/2024 10:35:37 GBp 29 385.60 XLON xHa8azux3Uu 25/09/2024 10:35:37 GBp 301 385.60 XLON xHa8azux3Uw 25/09/2024 10:35:27 GBp 473 385.80 XLON xHa8azux0cz 25/09/2024 10:34:43 GBp 59 386.00 XLON xHa8azux0uw 25/09/2024 10:33:29 GBp 67 386.00 XLON xHa8azux1i6 25/09/2024 10:33:29 GBp 104 386.00 XLON xHa8azux1i8 25/09/2024 10:33:29 GBp 192 385.60 XLON xHa8azux1iF 25/09/2024 10:33:29 GBp 333 385.80 XLON xHa8azux1iH 25/09/2024 10:25:02 GBp 168 385.60 XLON xHa8azuxDyq 25/09/2024 10:25:02 GBp 186 385.60 XLON xHa8azuxDys 25/09/2024 10:22:47 GBp 333 385.80 XLON xHa8azuxA00 25/09/2024 10:20:03 GBp 140 386.00 XLON xHa8azuxBU4 25/09/2024 10:20:03 GBp 193 386.00 XLON xHa8azuxBU8 25/09/2024 10:05:00 GBp 210 385.40 XLON xHa8azuqp6M 25/09/2024 10:04:28 GBp 354 385.60 XLON xHa8azuqpNN 25/09/2024 10:00:09 GBp 1 385.80 XLON xHa8azuq@Zg 25/09/2024 10:00:09 GBp 332 385.80 XLON xHa8azuq@Zk 25/09/2024 09:58:34 GBp 45 386.00 XLON xHa8azuq$bS 25/09/2024 09:58:34 GBp 288 386.00 XLON xHa8azuq$bU 25/09/2024 09:42:59 GBp 231 386.20 XLON xHa8azuqdzf 25/09/2024 09:42:59 GBp 1,311 386.40 XLON xHa8azuqdzr 25/09/2024 09:42:59 GBp 333 386.40 XLON xHa8azuqdzy 25/09/2024 09:41:01 GBp 224 386.60 XLON xHa8azuqa@1 25/09/2024 09:41:01 GBp 109 386.60 XLON xHa8azuqa@3 25/09/2024 09:25:15 GBp 223 385.40 XLON xHa8azuqiU7 25/09/2024 09:25:15 GBp 188 385.60 XLON xHa8azuqiU9 25/09/2024 09:25:14 GBp 231 386.00 XLON xHa8azuqiPR 25/09/2024 09:25:14 GBp 333 386.20 XLON xHa8azuqiPT 25/09/2024 09:25:09 GBp 325 386.80 XLON xHa8azuqiQb 25/09/2024 09:25:09 GBp 231 386.60 XLON xHa8azuqiRT 25/09/2024 09:15:02 GBp 290 387.00 XLON xHa8azuqMhG 25/09/2024 09:15:02 GBp 43 387.00 XLON xHa8azuqMhI 25/09/2024 09:15:01 GBp 89 387.20 XLON xHa8azuqMg5 25/09/2024 09:15:01 GBp 244 387.20 XLON xHa8azuqMg7 25/09/2024 09:00:26 GBp 575 385.40 XLON xHa8azuqUcU 25/09/2024 09:00:26 GBp 231 385.00 XLON xHa8azuqUXc 25/09/2024 09:00:26 GBp 333 385.20 XLON xHa8azuqUXi 25/09/2024 08:54:18 GBp 359 385.40 XLON xHa8azuqTYw 25/09/2024 08:54:18 GBp 398 385.40 XLON xHa8azuqTYy 25/09/2024 08:54:14 GBp 197 385.00 XLON xHa8azuqTjF 25/09/2024 08:49:51 GBp 223 384.60 XLON xHa8azuqRpA 25/09/2024 08:49:50 GBp 1,929 384.60 XLON xHa8azuqRpN 25/09/2024 08:49:50 GBp 73 384.60 XLON xHa8azuqRpP 25/09/2024 08:49:50 GBp 49 384.60 XLON xHa8azuqRpV 25/09/2024 08:49:50 GBp 279 384.60 XLON xHa8azuqRoX 25/09/2024 08:49:50 GBp 57 384.60 XLON xHa8azuqRod 25/09/2024 08:49:50 GBp 164 384.60 XLON xHa8azuqRof 25/09/2024 08:49:50 GBp 636 384.60 XLON xHa8azuqRot 25/09/2024 08:48:29 GBp 231 384.60 XLON xHa8azuqOXB 25/09/2024 08:48:29 GBp 333 384.80 XLON xHa8azuqOXF 25/09/2024 08:27:42 GBp 134 384.80 XLON xHa8azuqF00 25/09/2024 08:27:42 GBp 402 384.80 XLON xHa8azuqF0C 25/09/2024 08:27:42 GBp 400 384.80 XLON xHa8azuqF0E 25/09/2024 08:27:42 GBp 400 384.80 XLON xHa8azuqF0G 25/09/2024 08:27:42 GBp 400 384.80 XLON xHa8azuqF0L 25/09/2024 08:27:42 GBp 1,200 384.80 XLON xHa8azuqF0N 25/09/2024 08:27:42 GBp 800 384.80 XLON xHa8azuqF0P 25/09/2024 08:27:42 GBp 1,600 384.80 XLON xHa8azuqF0R 25/09/2024 08:27:42 GBp 400 384.80 XLON xHa8azuqF0T 25/09/2024 08:14:55 GBp 59 383.80 XLON xHa8azursPY 25/09/2024 08:14:37 GBp 231 384.00 XLON xHa8azurtd1 25/09/2024 08:14:37 GBp 333 384.20 XLON xHa8azurtd3 25/09/2024 08:03:54 GBp 231 383.80 XLON xHa8azurpCP 25/09/2024 08:03:54 GBp 147 384.00 XLON xHa8azurpCT 25/09/2024 08:03:54 GBp 156 384.00 XLON xHa8azurpCV