(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) 20th September 2024 PayPoint plc ("PayPoint" or the "Company") Transaction in Own Shares The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec plc (“Investec”). Ordinary Shares

Date of purchase: 19th September 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 16,299 Lowest price per share (pence): 667.00 Highest price per share (pence): 673.00 Weighted average price per day (pence): 670.8455

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 72,237,196 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 72,237,196 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 670.8455 16,299 667.00 673.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 19 September 2024 11:32:29 130 672.00 XLON 00299458869TRLO1 19 September 2024 12:05:47 117 673.00 XLON 00299459897TRLO1 19 September 2024 12:05:47 116 673.00 XLON 00299459898TRLO1 19 September 2024 12:05:47 116 673.00 XLON 00299459899TRLO1 19 September 2024 12:05:47 3 673.00 XLON 00299459900TRLO1 19 September 2024 12:05:47 79 673.00 XLON 00299459901TRLO1 19 September 2024 12:05:47 5 673.00 XLON 00299459902TRLO1 19 September 2024 12:05:47 6 673.00 XLON 00299459903TRLO1 19 September 2024 12:37:13 235 672.00 XLON 00299461413TRLO1 19 September 2024 12:37:13 114 672.00 XLON 00299461414TRLO1 19 September 2024 12:42:49 176 671.00 XLON 00299461665TRLO1 19 September 2024 12:58:51 11 671.00 XLON 00299462810TRLO1 19 September 2024 12:58:51 1 671.00 XLON 00299462811TRLO1 19 September 2024 13:02:20 348 671.00 XLON 00299462911TRLO1 19 September 2024 13:04:32 122 671.00 XLON 00299462949TRLO1 19 September 2024 13:22:05 348 671.00 XLON 00299463357TRLO1 19 September 2024 13:22:06 17 671.00 XLON 00299463358TRLO1 19 September 2024 13:22:06 1 671.00 XLON 00299463359TRLO1 19 September 2024 13:30:08 140 673.00 XLON 00299463596TRLO1 19 September 2024 13:30:08 314 673.00 XLON 00299463597TRLO1 19 September 2024 13:30:08 341 673.00 XLON 00299463598TRLO1 19 September 2024 13:30:08 55 673.00 XLON 00299463599TRLO1 19 September 2024 13:30:08 130 673.00 XLON 00299463600TRLO1 19 September 2024 13:30:08 145 673.00 XLON 00299463601TRLO1 19 September 2024 13:30:08 344 673.00 XLON 00299463602TRLO1 19 September 2024 13:48:52 111 672.00 XLON 00299464233TRLO1 19 September 2024 14:02:12 152 672.00 XLON 00299464714TRLO1 19 September 2024 14:02:12 101 672.00 XLON 00299464715TRLO1 19 September 2024 14:02:12 111 672.00 XLON 00299464716TRLO1 19 September 2024 14:02:12 121 672.00 XLON 00299464717TRLO1 19 September 2024 14:02:12 108 672.00 XLON 00299464718TRLO1 19 September 2024 14:10:33 114 671.00 XLON 00299464946TRLO1 19 September 2024 14:10:33 26 671.00 XLON 00299464947TRLO1 19 September 2024 14:10:33 5 671.00 XLON 00299464948TRLO1 19 September 2024 14:10:33 1 671.00 XLON 00299464949TRLO1 19 September 2024 14:15:53 90 671.00 XLON 00299465089TRLO1 19 September 2024 14:16:00 239 671.00 XLON 00299465095TRLO1 19 September 2024 14:16:00 23 671.00 XLON 00299465099TRLO1 19 September 2024 14:16:00 1 671.00 XLON 00299465100TRLO1 19 September 2024 14:22:30 26 671.00 XLON 00299465396TRLO1 19 September 2024 14:22:31 125 671.00 XLON 00299465397TRLO1 19 September 2024 14:27:37 102 671.00 XLON 00299465695TRLO1 19 September 2024 14:31:41 110 671.00 XLON 00299466045TRLO1 19 September 2024 14:32:46 109 671.00 XLON 00299466110TRLO1 19 September 2024 14:32:46 1,514 671.00 XLON 00299466111TRLO1 19 September 2024 14:32:46 119 671.00 XLON 00299466112TRLO1 19 September 2024 14:32:46 11 671.00 XLON 00299466113TRLO1 19 September 2024 14:32:46 81 671.00 XLON 00299466114TRLO1 19 September 2024 14:32:46 3 671.00 XLON 00299466115TRLO1 19 September 2024 14:32:46 110 671.00 XLON 00299466116TRLO1 19 September 2024 14:32:46 627 671.00 XLON 00299466117TRLO1 19 September 2024 14:38:53 66 671.00 XLON 00299466449TRLO1 19 September 2024 14:38:53 142 671.00 XLON 00299466450TRLO1 19 September 2024 14:38:53 22 671.00 XLON 00299466451TRLO1 19 September 2024 14:38:53 179 671.00 XLON 00299466452TRLO1 19 September 2024 14:38:53 70 671.00 XLON 00299466453TRLO1 19 September 2024 14:38:53 6 671.00 XLON 00299466454TRLO1 19 September 2024 14:38:53 2 671.00 XLON 00299466455TRLO1 19 September 2024 14:38:53 119 671.00 XLON 00299466456TRLO1 19 September 2024 14:38:53 106 671.00 XLON 00299466457TRLO1 19 September 2024 14:38:53 16 671.00 XLON 00299466458TRLO1 19 September 2024 14:38:53 118 671.00 XLON 00299466447TRLO1 19 September 2024 14:38:53 598 671.00 XLON 00299466448TRLO1 19 September 2024 14:40:26 131 671.00 XLON 00299466551TRLO1 19 September 2024 14:40:26 320 671.00 XLON 00299466552TRLO1 19 September 2024 14:40:26 89 671.00 XLON 00299466553TRLO1 19 September 2024 14:44:46 317 670.00 XLON 00299466850TRLO1 19 September 2024 14:44:46 73 670.00 XLON 00299466851TRLO1 19 September 2024 14:45:17 58 670.00 XLON 00299466881TRLO1 19 September 2024 14:50:32 58 670.00 XLON 00299467213TRLO1 19 September 2024 14:50:32 48 670.00 XLON 00299467214TRLO1 19 September 2024 14:53:51 102 670.00 XLON 00299467496TRLO1 19 September 2024 14:53:51 167 670.00 XLON 00299467497TRLO1 19 September 2024 14:53:51 73 670.00 XLON 00299467498TRLO1 19 September 2024 14:53:51 127 670.00 XLON 00299467499TRLO1 19 September 2024 14:53:51 106 670.00 XLON 00299467500TRLO1 19 September 2024 14:53:51 58 670.00 XLON 00299467501TRLO1 19 September 2024 14:53:51 102 670.00 XLON 00299467502TRLO1 19 September 2024 14:53:51 122 670.00 XLON 00299467503TRLO1 19 September 2024 14:53:51 198 670.00 XLON 00299467504TRLO1 19 September 2024 14:56:06 192 670.00 XLON 00299467656TRLO1 19 September 2024 14:56:13 289 670.00 XLON 00299467672TRLO1 19 September 2024 14:56:13 1 670.00 XLON 00299467673TRLO1 19 September 2024 14:56:13 5 670.00 XLON 00299467674TRLO1 19 September 2024 15:07:43 292 670.00 XLON 00299468345TRLO1 19 September 2024 15:07:43 82 670.00 XLON 00299468346TRLO1 19 September 2024 15:07:43 40 670.00 XLON 00299468347TRLO1 19 September 2024 15:07:43 34 670.00 XLON 00299468348TRLO1 19 September 2024 15:07:43 37 670.00 XLON 00299468349TRLO1 19 September 2024 15:07:43 60 670.00 XLON 00299468350TRLO1 19 September 2024 15:07:43 50 670.00 XLON 00299468351TRLO1 19 September 2024 15:07:57 176 669.00 XLON 00299468356TRLO1 19 September 2024 15:07:58 121 669.00 XLON 00299468357TRLO1 19 September 2024 15:08:00 331 669.00 XLON 00299468358TRLO1 19 September 2024 15:08:42 176 669.00 XLON 00299468382TRLO1 19 September 2024 15:08:42 110 669.00 XLON 00299468383TRLO1 19 September 2024 15:21:51 86 668.00 XLON 00299469116TRLO1 19 September 2024 15:23:01 107 668.00 XLON 00299469172TRLO1 19 September 2024 15:23:52 93 668.00 XLON 00299469219TRLO1 19 September 2024 15:23:52 17 668.00 XLON 00299469220TRLO1 19 September 2024 15:24:03 199 668.00 XLON 00299469231TRLO1 19 September 2024 15:34:52 88 667.00 XLON 00299469958TRLO1 19 September 2024 15:35:05 110 667.00 XLON 00299469970TRLO1 19 September 2024 15:36:22 109 669.00 XLON 00299470066TRLO1 19 September 2024 15:40:17 58 671.00 XLON 00299470418TRLO1 19 September 2024 15:40:17 301 671.00 XLON 00299470419TRLO1 19 September 2024 15:40:17 3 671.00 XLON 00299470420TRLO1 19 September 2024 15:42:04 247 672.00 XLON 00299470583TRLO1 19 September 2024 15:46:45 144 671.00 XLON 00299471031TRLO1 19 September 2024 15:52:09 244 670.00 XLON 00299471518TRLO1 19 September 2024 15:57:50 161 671.00 XLON 00299471957TRLO1 19 September 2024 16:02:01 78 671.00 XLON 00299472459TRLO1 19 September 2024 16:02:01 25 671.00 XLON 00299472460TRLO1 19 September 2024 16:04:48 213 671.00 XLON 00299472677TRLO1 19 September 2024 16:04:48 28 671.00 XLON 00299472678TRLO1 19 September 2024 16:05:04 114 671.00 XLON 00299472688TRLO1 19 September 2024 16:05:04 113 671.00 XLON 00299472689TRLO1 19 September 2024 16:05:04 14 671.00 XLON 00299472690TRLO1 19 September 2024 16:07:21 114 671.00 XLON 00299472867TRLO1 19 September 2024 16:11:29 5 671.00 XLON 00299473201TRLO1 19 September 2024 16:11:29 114 671.00 XLON 00299473202TRLO1 19 September 2024 16:16:25 123 670.00 XLON 00299473751TRLO1 19 September 2024 16:17:02 2 670.00 XLON 00299473818TRLO1 19 September 2024 16:17:02 125 670.00 XLON 00299473819TRLO1 19 September 2024 16:21:56 121 669.00 XLON 00299474119TRLO1

For further information please contact:

PayPoint plc

Nick Wiles, Chief Executive Officer

Mobile: 07442 968960

Rob Harding, Chief Financial Officer

Mobile: 07525 707970

FGS Global

Rollo Head

James Thompson

Telephone: 0207 251 3801

Investec Bank plc

Carlton Nelson

Henry Reast

Telephone: 0207 597 5970