(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

19 September 2024 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the“Company”)

Transaction in Own Shares The Company announces that on 18 September 2024 it had purchased a total of 178,327 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, through the Company's broker Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE Number of ordinary shares purchased 178,327 - - Highest price paid (per ordinary share) 385.40p - - Lowest price paid (per ordinary share) 377.80p - - Volume weighted average price paid (per ordinary share) 381.01p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 05 September 2024.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 380,796,698 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 380,796,698.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT + 1 Currency GBP





Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID 18/09/2024 16:27:20 GBp 1,484 382.20 XLON xHa8ZmdU4rD 18/09/2024 16:26:16 GBp 179 382.00 XLON xHa8ZmdU4uf 18/09/2024 16:26:16 GBp 533 382.00 XLON xHa8ZmdU4uh 18/09/2024 16:25:23 GBp 982 382.00 XLON xHa8ZmdU48B 18/09/2024 16:25:15 GBp 192 382.20 XLON xHa8ZmdU4AC 18/09/2024 16:25:05 GBp 301 382.20 XLON xHa8ZmdU4Kf 18/09/2024 16:24:55 GBp 181 382.20 XLON xHa8ZmdU4MD 18/09/2024 16:24:14 GBp 990 382.20 XLON xHa8ZmdU4UP 18/09/2024 16:24:00 GBp 39 382.40 XLON xHa8ZmdU4Rh 18/09/2024 16:24:00 GBp 67 382.40 XLON xHa8ZmdU4Rj 18/09/2024 16:24:00 GBp 34 382.40 XLON xHa8ZmdU4Rl 18/09/2024 16:23:45 GBp 474 382.40 XLON xHa8ZmdU5bn 18/09/2024 16:23:45 GBp 427 382.40 XLON xHa8ZmdU5bx 18/09/2024 16:23:45 GBp 63 382.40 XLON xHa8ZmdU5bz 18/09/2024 16:23:45 GBp 101 382.40 XLON xHa8ZmdU5b4 18/09/2024 16:23:45 GBp 400 382.40 XLON xHa8ZmdU5b6 18/09/2024 16:23:45 GBp 1,200 382.40 XLON xHa8ZmdU5b8 18/09/2024 16:23:45 GBp 71 382.40 XLON xHa8ZmdU5bA 18/09/2024 16:23:45 GBp 62 382.40 XLON xHa8ZmdU5bC 18/09/2024 16:22:59 GBp 499 382.40 XLON xHa8ZmdU5j2 18/09/2024 16:22:59 GBp 112 382.40 XLON xHa8ZmdU5jA 18/09/2024 16:22:59 GBp 200 382.40 XLON xHa8ZmdU5jC 18/09/2024 16:22:59 GBp 400 382.40 XLON xHa8ZmdU5jE 18/09/2024 16:20:18 GBp 169 382.00 XLON xHa8ZmdU5A5 18/09/2024 16:20:15 GBp 128 382.20 XLON xHa8ZmdU5AT 18/09/2024 16:20:15 GBp 124 382.20 XLON xHa8ZmdU5Lu 18/09/2024 16:20:15 GBp 62 382.20 XLON xHa8ZmdU5L@ 18/09/2024 16:20:14 GBp 712 382.20 XLON xHa8ZmdU5LD 18/09/2024 16:20:14 GBp 772 382.20 XLON xHa8ZmdU5Kf 18/09/2024 16:18:53 GBp 142 382.40 XLON xHa8ZmdU2XB 18/09/2024 16:18:53 GBp 712 382.40 XLON xHa8ZmdU2XE 18/09/2024 16:18:12 GBp 69 382.60 XLON xHa8ZmdU2fU 18/09/2024 16:18:11 GBp 137 382.60 XLON xHa8ZmdU2eV 18/09/2024 16:18:11 GBp 550 382.60 XLON xHa8ZmdU2hd 18/09/2024 16:18:11 GBp 69 382.60 XLON xHa8ZmdU2hf 18/09/2024 16:18:11 GBp 131 382.60 XLON xHa8ZmdU2hl 18/09/2024 16:18:11 GBp 131 382.60 XLON xHa8ZmdU2hr 18/09/2024 16:18:11 GBp 134 382.60 XLON xHa8ZmdU2h3 18/09/2024 16:15:35 GBp 1,040 382.40 XLON xHa8ZmdU2Bd 18/09/2024 16:15:00 GBp 550 382.60 XLON xHa8ZmdU2GN 18/09/2024 16:15:00 GBp 1,000 382.60 XLON xHa8ZmdU2GP 18/09/2024 16:13:54 GBp 140 381.80 XLON xHa8ZmdU3Yp 18/09/2024 16:13:53 GBp 41 381.80 XLON xHa8ZmdU3Y0 18/09/2024 16:13:52 GBp 97 381.80 XLON xHa8ZmdU3Y6 18/09/2024 16:13:52 GBp 755 381.80 XLON xHa8ZmdU3YC 18/09/2024 16:13:52 GBp 70 381.80 XLON xHa8ZmdU3jf 18/09/2024 16:13:52 GBp 218 381.80 XLON xHa8ZmdU3jm 18/09/2024 16:13:45 GBp 484 382.00 XLON xHa8ZmdU3iJ 18/09/2024 16:12:11 GBp 349 381.60 XLON xHa8ZmdU3xY 18/09/2024 16:12:11 GBp 973 381.60 XLON xHa8ZmdU3xe 18/09/2024 16:12:06 GBp 48 381.60 XLON xHa8ZmdU355 18/09/2024 16:12:06 GBp 289 381.60 XLON xHa8ZmdU35I 18/09/2024 16:12:03 GBp 170 381.60 XLON xHa8ZmdU37S 18/09/2024 16:11:58 GBp 375 381.60 XLON xHa8ZmdU33o 18/09/2024 16:11:57 GBp 317 381.60 XLON xHa8ZmdU32g 18/09/2024 16:11:41 GBp 60 381.60 XLON xHa8ZmdU3FJ 18/09/2024 16:11:40 GBp 101 381.60 XLON xHa8ZmdU3FL 18/09/2024 16:11:40 GBp 1,229 381.80 XLON xHa8ZmdU3FM 18/09/2024 16:11:40 GBp 61 381.80 XLON xHa8ZmdU3FO 18/09/2024 16:11:40 GBp 1,262 381.80 XLON xHa8ZmdU3FU 18/09/2024 16:11:40 GBp 62 381.80 XLON xHa8ZmdU3EW 18/09/2024 16:08:40 GBp 64 381.60 XLON xHa8ZmdU0h4 18/09/2024 16:08:40 GBp 67 381.60 XLON xHa8ZmdU0hA 18/09/2024 16:08:40 GBp 102 381.60 XLON xHa8ZmdU0hG 18/09/2024 16:08:40 GBp 121 381.60 XLON xHa8ZmdU0gY 18/09/2024 16:08:14 GBp 352 381.60 XLON xHa8ZmdU0ti 18/09/2024 16:08:01 GBp 352 381.60 XLON xHa8ZmdU0mk 18/09/2024 16:03:49 GBp 1 381.40 XLON xHa8ZmdU1Z5 18/09/2024 16:03:49 GBp 10 381.40 XLON xHa8ZmdU1Z7 18/09/2024 16:03:49 GBp 361 381.40 XLON xHa8ZmdU1Z9 18/09/2024 16:03:49 GBp 428 381.40 XLON xHa8ZmdU1ZO 18/09/2024 16:02:51 GBp 264 381.20 XLON xHa8ZmdU1sQ 18/09/2024 16:02:50 GBp 66 381.20 XLON xHa8ZmdU1ne 18/09/2024 16:02:50 GBp 360 381.20 XLON xHa8ZmdU1nm 18/09/2024 16:02:50 GBp 21 381.20 XLON xHa8ZmdU1nz 18/09/2024 16:02:49 GBp 264 381.20 XLON xHa8ZmdU1nI 18/09/2024 16:02:49 GBp 200 381.20 XLON xHa8ZmdU1nO 18/09/2024 16:02:48 GBp 258 381.20 XLON xHa8ZmdU1mY 18/09/2024 16:02:48 GBp 64 381.20 XLON xHa8ZmdU1ma 18/09/2024 16:02:48 GBp 260 381.20 XLON xHa8ZmdU1mg 18/09/2024 16:02:48 GBp 69 381.20 XLON xHa8ZmdU1mi 18/09/2024 16:02:48 GBp 251 381.20 XLON xHa8ZmdU1mo 18/09/2024 16:02:48 GBp 71 381.20 XLON xHa8ZmdU1mq 18/09/2024 16:02:48 GBp 277 381.20 XLON xHa8ZmdU1mw 18/09/2024 16:02:48 GBp 447 381.20 XLON xHa8ZmdU1m4 18/09/2024 16:02:48 GBp 70 381.20 XLON xHa8ZmdU1m6 18/09/2024 16:02:48 GBp 74 381.20 XLON xHa8ZmdU1mC 18/09/2024 16:02:48 GBp 200 381.20 XLON xHa8ZmdU1mE 18/09/2024 16:02:48 GBp 272 381.20 XLON xHa8ZmdU1mK 18/09/2024 16:02:47 GBp 271 381.20 XLON xHa8ZmdU1mU 18/09/2024 16:02:47 GBp 212 381.20 XLON xHa8ZmdU1pa 18/09/2024 16:02:47 GBp 62 381.20 XLON xHa8ZmdU1pc 18/09/2024 16:02:47 GBp 213 381.20 XLON xHa8ZmdU1pi 18/09/2024 16:02:47 GBp 325 381.20 XLON xHa8ZmdU1pk 18/09/2024 16:02:47 GBp 274 381.20 XLON xHa8ZmdU1pq 18/09/2024 16:02:47 GBp 432 381.20 XLON xHa8ZmdU1pw 18/09/2024 16:02:47 GBp 60 381.20 XLON xHa8ZmdU1py 18/09/2024 16:02:47 GBp 67 381.20 XLON xHa8ZmdU1p@ 18/09/2024 16:02:47 GBp 303 381.20 XLON xHa8ZmdU1p4 18/09/2024 16:02:47 GBp 266 381.20 XLON xHa8ZmdU1pA 18/09/2024 16:02:47 GBp 290 381.20 XLON xHa8ZmdU1pG 18/09/2024 16:02:47 GBp 61 381.20 XLON xHa8ZmdU1pI 18/09/2024 16:02:47 GBp 279 381.00 XLON xHa8ZmdU1oa 18/09/2024 16:02:47 GBp 68 381.20 XLON xHa8ZmdU1oW 18/09/2024 16:02:47 GBp 280 381.20 XLON xHa8ZmdU1oY 18/09/2024 16:02:47 GBp 755 381.00 XLON xHa8ZmdU1ok 18/09/2024 16:02:16 GBp 712 381.20 XLON xHa8ZmdU1$n 18/09/2024 16:01:20 GBp 308 381.20 XLON xHa8ZmdU16A 18/09/2024 15:56:46 GBp 253 380.40 XLON xHa8ZmdUExs 18/09/2024 15:56:42 GBp 508 380.40 XLON xHa8ZmdUEwB 18/09/2024 15:56:42 GBp 204 380.40 XLON xHa8ZmdUEwD 18/09/2024 15:51:09 GBp 270 380.40 XLON xHa8ZmdUFvZ 18/09/2024 15:51:09 GBp 27 380.60 XLON xHa8ZmdUFvb 18/09/2024 15:51:09 GBp 61 380.60 XLON xHa8ZmdUFvd 18/09/2024 15:51:09 GBp 73 380.60 XLON xHa8ZmdUFvf 18/09/2024 15:51:09 GBp 710 380.60 XLON xHa8ZmdUFvl 18/09/2024 15:51:09 GBp 2 380.60 XLON xHa8ZmdUFvn 18/09/2024 15:49:06 GBp 712 380.40 XLON xHa8ZmdUFHt 18/09/2024 15:48:47 GBp 416 380.40 XLON xHa8ZmdUFVu 18/09/2024 15:45:26 GBp 201 380.40 XLON xHa8ZmdUCK5 18/09/2024 15:45:26 GBp 453 380.40 XLON xHa8ZmdUCKF 18/09/2024 15:45:26 GBp 65 380.40 XLON xHa8ZmdUCKH 18/09/2024 15:45:23 GBp 333 380.40 XLON xHa8ZmdUCNp 18/09/2024 15:44:54 GBp 280 379.80 XLON xHa8ZmdUCTb 18/09/2024 15:44:52 GBp 59 379.80 XLON xHa8ZmdUCTH 18/09/2024 15:44:50 GBp 210 379.80 XLON xHa8ZmdUCTS 18/09/2024 15:44:50 GBp 502 379.80 XLON xHa8ZmdUCSW 18/09/2024 15:40:43 GBp 27 379.80 XLON xHa8ZmdUDPO 18/09/2024 15:40:43 GBp 158 379.80 XLON xHa8ZmdUDPQ 18/09/2024 15:40:40 GBp 307 380.20 XLON xHa8ZmdUDRV 18/09/2024 15:40:40 GBp 66 380.20 XLON xHa8ZmdUDQX 18/09/2024 15:40:40 GBp 297 380.20 XLON xHa8ZmdUDQh 18/09/2024 15:40:40 GBp 800 380.20 XLON xHa8ZmdUDQj 18/09/2024 15:40:40 GBp 68 380.20 XLON xHa8ZmdUDQl 18/09/2024 15:40:40 GBp 65 380.20 XLON xHa8ZmdUDQn 18/09/2024 15:40:40 GBp 302 380.20 XLON xHa8ZmdUDQt 18/09/2024 15:40:40 GBp 309 380.00 XLON xHa8ZmdUDQw 18/09/2024 15:40:40 GBp 707 380.20 XLON xHa8ZmdUDQy 18/09/2024 15:36:49 GBp 120 380.20 XLON xHa8ZmdUAIK 18/09/2024 15:36:49 GBp 378 380.20 XLON xHa8ZmdUAIR 18/09/2024 15:33:59 GBp 471 380.20 XLON xHa8ZmdUB1@ 18/09/2024 15:32:31 GBp 285 380.20 XLON xHa8ZmdUBII 18/09/2024 15:32:31 GBp 654 380.40 XLON xHa8ZmdUBIP 18/09/2024 15:32:21 GBp 380 380.60 XLON xHa8ZmdUBV9 18/09/2024 15:32:21 GBp 319 380.60 XLON xHa8ZmdUBVB 18/09/2024 15:32:21 GBp 418 380.60 XLON xHa8ZmdUBVD 18/09/2024 15:31:22 GBp 942 380.60 XLON xHa8ZmdU8kc 18/09/2024 15:30:02 GBp 550 380.60 XLON xHa8ZmdU8x$ 18/09/2024 15:30:02 GBp 307 380.60 XLON xHa8ZmdU8xz 18/09/2024 15:30:02 GBp 681 380.60 XLON xHa8ZmdU8x2 18/09/2024 15:25:53 GBp 541 380.20 XLON xHa8ZmdU91k 18/09/2024 15:24:44 GBp 1,049 380.40 XLON xHa8ZmdU9VB 18/09/2024 15:21:05 GBp 125 380.40 XLON xHa8ZmdVsGe 18/09/2024 15:21:05 GBp 210 380.60 XLON xHa8ZmdVsGg 18/09/2024 15:21:05 GBp 483 380.80 XLON xHa8ZmdVsGi 18/09/2024 15:20:54 GBp 843 381.00 XLON xHa8ZmdVsSX 18/09/2024 15:20:17 GBp 277 381.00 XLON xHa8ZmdVtdG 18/09/2024 15:19:36 GBp 469 381.20 XLON xHa8ZmdVtgu 18/09/2024 15:19:34 GBp 184 381.60 XLON xHa8ZmdVtre 18/09/2024 15:19:34 GBp 73 381.60 XLON xHa8ZmdVtrg 18/09/2024 15:19:34 GBp 61 381.60 XLON xHa8ZmdVtri 18/09/2024 15:19:34 GBp 196 381.60 XLON xHa8ZmdVtr3 18/09/2024 15:19:34 GBp 60 381.60 XLON xHa8ZmdVtr5 18/09/2024 15:19:34 GBp 64 381.60 XLON xHa8ZmdVtr7 18/09/2024 15:19:34 GBp 192 381.60 XLON xHa8ZmdVtrH 18/09/2024 15:19:34 GBp 73 381.60 XLON xHa8ZmdVtrJ 18/09/2024 15:19:34 GBp 60 381.60 XLON xHa8ZmdVtrL 18/09/2024 15:19:33 GBp 247 381.60 XLON xHa8ZmdVtqc 18/09/2024 15:19:33 GBp 73 381.60 XLON xHa8ZmdVtqe 18/09/2024 15:19:33 GBp 207 381.60 XLON xHa8ZmdVtqk 18/09/2024 15:19:33 GBp 64 381.60 XLON xHa8ZmdVtqm 18/09/2024 15:19:33 GBp 60 381.60 XLON xHa8ZmdVtqo 18/09/2024 15:19:33 GBp 333 381.60 XLON xHa8ZmdVtqu 18/09/2024 15:19:33 GBp 189 381.60 XLON xHa8ZmdVtq3 18/09/2024 15:19:33 GBp 77 381.60 XLON xHa8ZmdVtq5 18/09/2024 15:19:33 GBp 63 381.60 XLON xHa8ZmdVtq7 18/09/2024 15:19:33 GBp 368 381.60 XLON xHa8ZmdVtqG 18/09/2024 15:19:33 GBp 557 381.60 XLON xHa8ZmdVtqI 18/09/2024 15:19:33 GBp 73 381.60 XLON xHa8ZmdVtqK 18/09/2024 15:19:33 GBp 287 381.20 XLON xHa8ZmdVtqS 18/09/2024 15:19:33 GBp 658 381.40 XLON xHa8ZmdVtqU 18/09/2024 15:15:41 GBp 265 381.60 XLON xHa8ZmdVq4P 18/09/2024 15:15:41 GBp 400 381.60 XLON xHa8ZmdVq4R 18/09/2024 15:13:17 GBp 13 381.60 XLON xHa8ZmdVrts 18/09/2024 15:13:17 GBp 1 381.60 XLON xHa8ZmdVrtu 18/09/2024 15:11:57 GBp 635 381.20 XLON xHa8ZmdVrK8 18/09/2024 15:08:20 GBp 313 381.20 XLON xHa8ZmdVpiU 18/09/2024 15:08:18 GBp 161 381.40 XLON xHa8ZmdVpkN 18/09/2024 15:08:18 GBp 3 381.60 XLON xHa8ZmdVpfa 18/09/2024 15:08:18 GBp 161 381.60 XLON xHa8ZmdVpfc 18/09/2024 15:08:10 GBp 355 381.80 XLON xHa8ZmdVpqG 18/09/2024 15:08:10 GBp 272 381.80 XLON xHa8ZmdVpqN 18/09/2024 15:08:10 GBp 629 382.00 XLON xHa8ZmdVptb 18/09/2024 15:08:10 GBp 575 382.00 XLON xHa8ZmdVpth 18/09/2024 15:08:10 GBp 47 382.00 XLON xHa8ZmdVptj 18/09/2024 15:04:34 GBp 979 382.20 XLON xHa8ZmdVmVw 18/09/2024 15:03:02 GBp 532 382.40 XLON xHa8ZmdV@iT 18/09/2024 15:03:02 GBp 615 382.60 XLON xHa8ZmdV@lY 18/09/2024 15:01:01 GBp 529 382.40 XLON xHa8ZmdV$p@ 18/09/2024 15:01:01 GBp 293 382.40 XLON xHa8ZmdV$p0 18/09/2024 15:01:01 GBp 615 382.60 XLON xHa8ZmdV$p9 18/09/2024 14:58:03 GBp 382 382.60 XLON xHa8ZmdVyiN 18/09/2024 14:58:03 GBp 856 382.60 XLON xHa8ZmdVyiV 18/09/2024 14:56:48 GBp 215 382.60 XLON xHa8ZmdVy3U 18/09/2024 14:56:48 GBp 31 382.60 XLON xHa8ZmdVy2W 18/09/2024 14:56:48 GBp 487 382.80 XLON xHa8ZmdVy2b 18/09/2024 14:56:48 GBp 200 382.80 XLON xHa8ZmdVy2d 18/09/2024 14:56:48 GBp 318 382.80 XLON xHa8ZmdVy2j 18/09/2024 14:56:47 GBp 310 382.80 XLON xHa8ZmdVyD5 18/09/2024 14:56:47 GBp 49 382.80 XLON xHa8ZmdVyDF 18/09/2024 14:56:47 GBp 71 382.80 XLON xHa8ZmdVyDL 18/09/2024 14:56:47 GBp 321 382.80 XLON xHa8ZmdVyCZ 18/09/2024 14:56:46 GBp 68 382.80 XLON xHa8ZmdVyCf 18/09/2024 14:56:46 GBp 66 382.80 XLON xHa8ZmdVyCn 18/09/2024 14:56:46 GBp 60 382.80 XLON xHa8ZmdVyCp 18/09/2024 14:56:46 GBp 72 382.80 XLON xHa8ZmdVyCz 18/09/2024 14:56:46 GBp 70 382.80 XLON xHa8ZmdVyC7 18/09/2024 14:56:46 GBp 593 382.80 XLON xHa8ZmdVyCH 18/09/2024 14:56:46 GBp 189 382.80 XLON xHa8ZmdVyCJ 18/09/2024 14:56:46 GBp 68 382.80 XLON xHa8ZmdVyCL 18/09/2024 14:56:46 GBp 1,000 382.80 XLON xHa8ZmdVyCN 18/09/2024 14:56:46 GBp 195 382.80 XLON xHa8ZmdVyCT 18/09/2024 14:56:36 GBp 39 382.80 XLON xHa8ZmdVy9v 18/09/2024 14:50:29 GBp 106 382.80 XLON xHa8ZmdVwvH 18/09/2024 14:50:28 GBp 106 382.80 XLON xHa8ZmdVwuZ 18/09/2024 14:50:27 GBp 32 382.80 XLON xHa8ZmdVwul 18/09/2024 14:50:27 GBp 106 382.80 XLON xHa8ZmdVwun 18/09/2024 14:50:27 GBp 8 382.80 XLON xHa8ZmdVwuw 18/09/2024 14:50:27 GBp 200 382.80 XLON xHa8ZmdVwuy 18/09/2024 14:50:27 GBp 77 382.80 XLON xHa8ZmdVwu@ 18/09/2024 14:50:27 GBp 3,149 382.80 XLON xHa8ZmdVwu9 18/09/2024 14:50:27 GBp 62 382.80 XLON xHa8ZmdVwuB 18/09/2024 14:49:54 GBp 12 382.80 XLON xHa8ZmdVw9K 18/09/2024 14:42:44 GBp 605 382.00 XLON xHa8ZmdVv55 18/09/2024 14:42:36 GBp 358 382.20 XLON xHa8ZmdVv7l 18/09/2024 14:42:36 GBp 393 382.20 XLON xHa8ZmdVv7n 18/09/2024 14:41:45 GBp 702 382.60 XLON xHa8ZmdVvK@ 18/09/2024 14:41:45 GBp 64 382.60 XLON xHa8ZmdVvK0 18/09/2024 14:41:45 GBp 62 382.60 XLON xHa8ZmdVvK2 18/09/2024 14:41:45 GBp 779 382.60 XLON xHa8ZmdVvKE 18/09/2024 14:41:45 GBp 62 382.60 XLON xHa8ZmdVvKG 18/09/2024 14:41:45 GBp 107 382.60 XLON xHa8ZmdVvKI 18/09/2024 14:41:45 GBp 72 382.60 XLON xHa8ZmdVvKK 18/09/2024 14:41:45 GBp 79 382.60 XLON xHa8ZmdVvKM 18/09/2024 14:41:45 GBp 22 382.60 XLON xHa8ZmdVvKO 18/09/2024 14:41:45 GBp 502 382.40 XLON xHa8ZmdVvKV 18/09/2024 14:39:46 GBp 998 382.60 XLON xHa8ZmdVc6I 18/09/2024 14:39:46 GBp 512 382.60 XLON xHa8ZmdVc6T 18/09/2024 14:39:46 GBp 424 382.80 XLON xHa8ZmdVc6U 18/09/2024 14:39:46 GBp 85 382.80 XLON xHa8ZmdVc1W 18/09/2024 14:33:03 GBp 334 382.60 XLON xHa8ZmdVaJ7 18/09/2024 14:32:59 GBp 262 382.80 XLON xHa8ZmdVaSh 18/09/2024 14:32:59 GBp 600 383.00 XLON xHa8ZmdVaSj 18/09/2024 14:31:38 GBp 340 383.20 XLON xHa8ZmdVbo7 18/09/2024 14:31:38 GBp 778 383.40 XLON xHa8ZmdVbo9 18/09/2024 14:30:29 GBp 291 383.60 XLON xHa8ZmdVbNM 18/09/2024 14:30:23 GBp 631 383.80 XLON xHa8ZmdVbGc 18/09/2024 14:30:23 GBp 955 383.80 XLON xHa8ZmdVbG1 18/09/2024 14:30:23 GBp 214 383.80 XLON xHa8ZmdVbGE 18/09/2024 14:30:23 GBp 61 383.80 XLON xHa8ZmdVbGG 18/09/2024 14:30:23 GBp 251 383.80 XLON xHa8ZmdVbGI 18/09/2024 14:30:23 GBp 99 383.80 XLON xHa8ZmdVbGK 18/09/2024 14:29:24 GBp 136 383.60 XLON xHa8ZmdVYtI 18/09/2024 14:29:24 GBp 226 383.60 XLON xHa8ZmdVYtK 18/09/2024 14:24:20 GBp 102 383.20 XLON xHa8ZmdVZpo 18/09/2024 14:24:12 GBp 497 383.80 XLON xHa8ZmdVZz4 18/09/2024 14:24:12 GBp 65 383.80 XLON xHa8ZmdVZz6 18/09/2024 14:24:12 GBp 65 383.80 XLON xHa8ZmdVZz8 18/09/2024 14:24:12 GBp 426 383.80 XLON xHa8ZmdVZzI 18/09/2024 14:24:12 GBp 550 383.80 XLON xHa8ZmdVZzK 18/09/2024 14:24:12 GBp 72 383.80 XLON xHa8ZmdVZzM 18/09/2024 14:24:12 GBp 1,316 383.80 XLON xHa8ZmdVZyc 18/09/2024 14:24:12 GBp 72 383.80 XLON xHa8ZmdVZye 18/09/2024 14:24:12 GBp 61 383.80 XLON xHa8ZmdVZyg 18/09/2024 14:24:12 GBp 328 383.80 XLON xHa8ZmdVZyi 18/09/2024 14:24:12 GBp 231 383.40 XLON xHa8ZmdVZyp 18/09/2024 14:24:12 GBp 530 383.60 XLON xHa8ZmdVZyr 18/09/2024 14:22:59 GBp 69 383.80 XLON xHa8ZmdVZ1C 18/09/2024 14:19:18 GBp 411 383.20 XLON xHa8ZmdVWqf 18/09/2024 14:19:09 GBp 505 383.40 XLON xHa8ZmdVWqR 18/09/2024 14:13:38 GBp 435 383.40 XLON xHa8ZmdVXjb 18/09/2024 14:12:11 GBp 200 383.60 XLON xHa8ZmdVXm2 18/09/2024 14:12:11 GBp 299 383.40 XLON xHa8ZmdVXmB 18/09/2024 14:12:11 GBp 428 383.60 XLON xHa8ZmdVXmD 18/09/2024 14:02:59 GBp 548 383.60 XLON xHa8ZmdVkvO 18/09/2024 14:02:52 GBp 409 384.00 XLON xHa8ZmdVku0 18/09/2024 14:02:52 GBp 15 384.00 XLON xHa8ZmdVku2 18/09/2024 13:58:44 GBp 80 384.20 XLON xHa8ZmdVlY7 18/09/2024 13:58:44 GBp 584 384.40 XLON xHa8ZmdVlY9 18/09/2024 13:58:43 GBp 622 384.60 XLON xHa8ZmdVlYK 18/09/2024 13:58:06 GBp 47 385.00 XLON xHa8ZmdVlkD 18/09/2024 13:58:06 GBp 1,000 385.00 XLON xHa8ZmdVlkF 18/09/2024 13:58:06 GBp 399 384.80 XLON xHa8ZmdVlkI 18/09/2024 13:58:05 GBp 237 385.00 XLON xHa8ZmdVlf$ 18/09/2024 13:58:05 GBp 444 385.00 XLON xHa8ZmdVlf1 18/09/2024 13:57:56 GBp 559 385.40 XLON xHa8ZmdVle5 18/09/2024 13:57:56 GBp 350 385.20 XLON xHa8ZmdVle7 18/09/2024 13:57:56 GBp 102 385.20 XLON xHa8ZmdVleC 18/09/2024 13:57:56 GBp 180 385.20 XLON xHa8ZmdVleE 18/09/2024 13:57:56 GBp 367 385.40 XLON xHa8ZmdVleG 18/09/2024 13:57:56 GBp 39 385.40 XLON xHa8ZmdVleI 18/09/2024 13:47:01 GBp 182 385.00 XLON xHa8ZmdVi1P 18/09/2024 13:47:01 GBp 106 385.00 XLON xHa8ZmdVi1R 18/09/2024 13:46:33 GBp 383 384.40 XLON xHa8ZmdViCv 18/09/2024 13:46:31 GBp 267 384.80 XLON xHa8ZmdViC3 18/09/2024 13:46:31 GBp 384 385.00 XLON xHa8ZmdViC5 18/09/2024 13:42:09 GBp 12 383.60 XLON xHa8ZmdVjgB 18/09/2024 13:42:09 GBp 73 383.60 XLON xHa8ZmdVjgD 18/09/2024 13:42:09 GBp 271 383.60 XLON xHa8ZmdVjgF 18/09/2024 13:42:09 GBp 72 383.60 XLON xHa8ZmdVjgH 18/09/2024 13:42:09 GBp 1,022 383.60 XLON xHa8ZmdVjrY 18/09/2024 13:37:19 GBp 1,180 381.60 XLON xHa8ZmdVg3N 18/09/2024 13:37:08 GBp 161 381.40 XLON xHa8ZmdVg8K 18/09/2024 13:36:02 GBp 161 381.40 XLON xHa8ZmdVhYc 18/09/2024 13:32:23 GBp 263 381.00 XLON xHa8ZmdVhA5 18/09/2024 13:31:32 GBp 415 381.00 XLON xHa8ZmdVhGI 18/09/2024 13:31:28 GBp 60 381.00 XLON xHa8ZmdVhJh 18/09/2024 13:31:28 GBp 60 381.00 XLON xHa8ZmdVhJj 18/09/2024 13:31:28 GBp 264 381.00 XLON xHa8ZmdVhJp 18/09/2024 13:30:28 GBp 161 380.60 XLON xHa8ZmdVhRM 18/09/2024 13:27:06 GBp 176 379.80 XLON xHa8ZmdVe5k 18/09/2024 13:27:03 GBp 587 379.80 XLON xHa8ZmdVe56 18/09/2024 13:26:29 GBp 379 380.00 XLON xHa8ZmdVe63 18/09/2024 13:24:31 GBp 688 380.00 XLON xHa8ZmdVeMC 18/09/2024 13:23:32 GBp 136 380.00 XLON xHa8ZmdVePe 18/09/2024 13:22:06 GBp 1,611 380.00 XLON xHa8ZmdVfYA 18/09/2024 13:22:06 GBp 400 380.00 XLON xHa8ZmdVfYM 18/09/2024 13:21:19 GBp 10 380.00 XLON xHa8ZmdVfgl 18/09/2024 13:12:43 GBp 336 379.00 XLON xHa8ZmdVMCK 18/09/2024 13:12:43 GBp 666 379.20 XLON xHa8ZmdVMFZ 18/09/2024 13:11:19 GBp 137 379.20 XLON xHa8ZmdVMGB 18/09/2024 13:11:19 GBp 121 379.20 XLON xHa8ZmdVMGL 18/09/2024 13:10:47 GBp 64 379.00 XLON xHa8ZmdVMUw 18/09/2024 13:10:47 GBp 73 379.00 XLON xHa8ZmdVMUy 18/09/2024 13:10:47 GBp 874 379.00 XLON xHa8ZmdVMUD 18/09/2024 13:10:47 GBp 195 379.00 XLON xHa8ZmdVMUF 18/09/2024 13:10:47 GBp 72 379.00 XLON xHa8ZmdVMU9 18/09/2024 13:10:47 GBp 71 379.00 XLON xHa8ZmdVMUB 18/09/2024 13:10:47 GBp 355 379.00 XLON xHa8ZmdVMUL 18/09/2024 13:10:47 GBp 334 379.00 XLON xHa8ZmdVMPk 18/09/2024 13:00:55 GBp 250 379.20 XLON xHa8ZmdVK16 18/09/2024 12:58:57 GBp 441 379.20 XLON xHa8ZmdVKVG 18/09/2024 12:58:57 GBp 262 379.20 XLON xHa8ZmdVKVI 18/09/2024 12:56:00 GBp 698 379.20 XLON xHa8ZmdVL@o 18/09/2024 12:53:06 GBp 103 379.00 XLON xHa8ZmdVLKN 18/09/2024 12:53:06 GBp 1,000 379.00 XLON xHa8ZmdVLKP 18/09/2024 12:53:06 GBp 277 378.80 XLON xHa8ZmdVLKU 18/09/2024 12:53:06 GBp 395 379.00 XLON xHa8ZmdVLNW 18/09/2024 12:51:20 GBp 157 379.00 XLON xHa8ZmdVLU8 18/09/2024 12:51:20 GBp 157 379.00 XLON xHa8ZmdVLUK 18/09/2024 12:43:33 GBp 279 379.00 XLON xHa8ZmdVIJC 18/09/2024 12:43:33 GBp 200 379.00 XLON xHa8ZmdVIJE 18/09/2024 12:43:33 GBp 60 379.00 XLON xHa8ZmdVIJG 18/09/2024 12:41:15 GBp 155 379.00 XLON xHa8ZmdVJYi 18/09/2024 12:41:15 GBp 381 379.00 XLON xHa8ZmdVJYk 18/09/2024 12:39:17 GBp 41 379.00 XLON xHa8ZmdVJ@d 18/09/2024 12:39:17 GBp 334 379.00 XLON xHa8ZmdVJ@f 18/09/2024 12:38:27 GBp 142 379.00 XLON xHa8ZmdVJ5n 18/09/2024 12:38:15 GBp 58 379.00 XLON xHa8ZmdVJ4z 18/09/2024 12:38:15 GBp 62 379.00 XLON xHa8ZmdVJ4$ 18/09/2024 12:38:15 GBp 194 379.00 XLON xHa8ZmdVJ47 18/09/2024 12:38:15 GBp 1,476 379.00 XLON xHa8ZmdVJ4J 18/09/2024 12:31:26 GBp 148 379.00 XLON xHa8ZmdVGoT 18/09/2024 12:31:26 GBp 148 379.00 XLON xHa8ZmdVGzZ 18/09/2024 12:31:26 GBp 71 379.00 XLON xHa8ZmdVGzf 18/09/2024 12:31:26 GBp 63 379.00 XLON xHa8ZmdVGzh 18/09/2024 12:31:26 GBp 148 379.00 XLON xHa8ZmdVGzj 18/09/2024 12:31:26 GBp 148 379.00 XLON xHa8ZmdVGzp 18/09/2024 12:31:25 GBp 61 379.00 XLON xHa8ZmdVGzv 18/09/2024 12:31:25 GBp 62 379.00 XLON xHa8ZmdVGz$ 18/09/2024 12:31:25 GBp 65 379.00 XLON xHa8ZmdVGz1 18/09/2024 12:31:25 GBp 63 379.00 XLON xHa8ZmdVGz7 18/09/2024 12:31:25 GBp 65 379.00 XLON xHa8ZmdVGzQ 18/09/2024 12:31:25 GBp 61 379.00 XLON xHa8ZmdVGzK 18/09/2024 12:31:25 GBp 339 379.00 XLON xHa8ZmdVGzO 18/09/2024 12:31:25 GBp 324 379.00 XLON xHa8ZmdVGyW 18/09/2024 12:28:36 GBp 235 379.00 XLON xHa8ZmdVGFm 18/09/2024 12:28:36 GBp 76 379.00 XLON xHa8ZmdVGFo 18/09/2024 12:18:37 GBp 758 379.20 XLON xHa8ZmdVHHV 18/09/2024 12:18:37 GBp 291 379.20 XLON xHa8ZmdVHGc 18/09/2024 12:16:28 GBp 411 379.00 XLON xHa8ZmdVUdh 18/09/2024 12:12:23 GBp 330 378.00 XLON xHa8ZmdVU5z 18/09/2024 12:12:22 GBp 380 378.00 XLON xHa8ZmdVU59 18/09/2024 12:12:22 GBp 520 378.00 XLON xHa8ZmdVU5B 18/09/2024 12:04:06 GBp 161 377.80 XLON xHa8ZmdVVn6 18/09/2024 12:03:57 GBp 161 377.80 XLON xHa8ZmdVVm0 18/09/2024 12:03:53 GBp 448 377.80 XLON xHa8ZmdVVmJ 18/09/2024 12:03:53 GBp 148 378.00 XLON xHa8ZmdVVmR 18/09/2024 12:00:00 GBp 299 377.80 XLON xHa8ZmdVVNW 18/09/2024 12:00:00 GBp 430 378.00 XLON xHa8ZmdVVNb 18/09/2024 12:00:00 GBp 198 377.80 XLON xHa8ZmdVVN4 18/09/2024 12:00:00 GBp 294 378.00 XLON xHa8ZmdVVN6 18/09/2024 12:00:00 GBp 285 378.00 XLON xHa8ZmdVVND 18/09/2024 11:55:04 GBp 142 378.20 XLON xHa8ZmdVSyx 18/09/2024 11:55:04 GBp 90 378.20 XLON xHa8ZmdVSyz 18/09/2024 11:55:02 GBp 195 378.20 XLON xHa8ZmdVSy7 18/09/2024 11:54:59 GBp 285 378.40 XLON xHa8ZmdVS$r 18/09/2024 11:49:13 GBp 214 378.80 XLON xHa8ZmdVTk7 18/09/2024 11:49:08 GBp 291 379.00 XLON xHa8ZmdVTfj 18/09/2024 11:49:08 GBp 100 379.20 XLON xHa8ZmdVTfo 18/09/2024 11:49:08 GBp 200 379.20 XLON xHa8ZmdVTfq 18/09/2024 11:49:08 GBp 230 379.20 XLON xHa8ZmdVTfs 18/09/2024 11:46:23 GBp 298 379.20 XLON xHa8ZmdVTv8 18/09/2024 11:46:14 GBp 666 379.40 XLON xHa8ZmdVTuv 18/09/2024 11:46:14 GBp 62 379.40 XLON xHa8ZmdVTux 18/09/2024 11:46:14 GBp 153 379.20 XLON xHa8ZmdVTu3 18/09/2024 11:46:14 GBp 145 379.20 XLON xHa8ZmdVTu5 18/09/2024 11:42:58 GBp 1,656 379.40 XLON xHa8ZmdVTG5 18/09/2024 11:42:58 GBp 1,600 379.40 XLON xHa8ZmdVTG7 18/09/2024 11:42:58 GBp 200 379.40 XLON xHa8ZmdVTG9 18/09/2024 11:42:58 GBp 200 379.40 XLON xHa8ZmdVTGB 18/09/2024 11:42:58 GBp 200 379.40 XLON xHa8ZmdVTGD 18/09/2024 11:41:19 GBp 610 379.20 XLON xHa8ZmdVQdD 18/09/2024 11:41:19 GBp 69 379.40 XLON xHa8ZmdVQdL 18/09/2024 11:41:18 GBp 14 379.40 XLON xHa8ZmdVQc4 18/09/2024 11:41:18 GBp 313 379.40 XLON xHa8ZmdVQcA 18/09/2024 11:41:18 GBp 65 379.40 XLON xHa8ZmdVQcG 18/09/2024 11:41:18 GBp 200 379.40 XLON xHa8ZmdVQcM 18/09/2024 11:41:18 GBp 52 379.40 XLON xHa8ZmdVQcS 18/09/2024 11:41:18 GBp 1,000 379.40 XLON xHa8ZmdVQcU 18/09/2024 11:41:18 GBp 310 379.20 XLON xHa8ZmdVQXb 18/09/2024 11:31:18 GBp 301 379.40 XLON xHa8ZmdVRpx 18/09/2024 11:30:38 GBp 167 379.40 XLON xHa8ZmdVR@Y 18/09/2024 11:30:38 GBp 194 379.40 XLON xHa8ZmdVR@p 18/09/2024 11:30:02 GBp 60 379.40 XLON xHa8ZmdVRx0 18/09/2024 11:30:02 GBp 255 379.40 XLON xHa8ZmdVRx6 18/09/2024 11:29:48 GBp 228 379.40 XLON xHa8ZmdVRwO 18/09/2024 11:29:40 GBp 158 379.60 XLON xHa8ZmdVR5w 18/09/2024 11:29:40 GBp 155 379.60 XLON xHa8ZmdVR53 18/09/2024 11:29:40 GBp 155 379.60 XLON xHa8ZmdVR59 18/09/2024 11:29:40 GBp 154 379.60 XLON xHa8ZmdVR5E 18/09/2024 11:29:40 GBp 155 379.60 XLON xHa8ZmdVR5M 18/09/2024 11:29:40 GBp 157 379.60 XLON xHa8ZmdVR5S 18/09/2024 11:29:39 GBp 157 379.60 XLON xHa8ZmdVR4Y 18/09/2024 11:29:39 GBp 159 379.60 XLON xHa8ZmdVR4e 18/09/2024 11:29:39 GBp 159 379.60 XLON xHa8ZmdVR4k 18/09/2024 11:29:39 GBp 146 379.60 XLON xHa8ZmdVR4q 18/09/2024 11:29:39 GBp 39 379.60 XLON xHa8ZmdVR4s 18/09/2024 11:29:39 GBp 158 379.60 XLON xHa8ZmdVR4y 18/09/2024 11:29:38 GBp 585 379.60 XLON xHa8ZmdVR4G 18/09/2024 11:29:38 GBp 417 379.60 XLON xHa8ZmdVR4E 18/09/2024 11:29:16 GBp 444 379.40 XLON xHa8ZmdVR1C 18/09/2024 11:29:16 GBp 4 379.40 XLON xHa8ZmdVR1E 18/09/2024 11:28:40 GBp 49 379.00 XLON xHa8ZmdVRCz 18/09/2024 11:28:40 GBp 49 379.00 XLON xHa8ZmdVRC2 18/09/2024 11:28:40 GBp 349 379.00 XLON xHa8ZmdVRCD 18/09/2024 11:21:52 GBp 139 379.00 XLON xHa8ZmdVOwY 18/09/2024 11:16:11 GBp 228 379.00 XLON xHa8ZmdVPgb 18/09/2024 11:15:40 GBp 285 379.00 XLON xHa8ZmdVPs@ 18/09/2024 11:11:11 GBp 126 379.20 XLON xHa8ZmdV6dx 18/09/2024 11:11:11 GBp 159 379.20 XLON xHa8ZmdV6dz 18/09/2024 11:05:32 GBp 151 379.20 XLON xHa8ZmdV6Fg 18/09/2024 11:00:32 GBp 88 379.20 XLON xHa8ZmdV7Yq 18/09/2024 11:00:32 GBp 226 379.20 XLON xHa8ZmdV7Yw 18/09/2024 11:00:32 GBp 56 379.20 XLON xHa8ZmdV7Yy 18/09/2024 11:00:32 GBp 119 379.20 XLON xHa8ZmdV7Y@ 18/09/2024 11:00:32 GBp 70 379.00 XLON xHa8ZmdV7Y8 18/09/2024 11:00:32 GBp 435 379.00 XLON xHa8ZmdV7YO 18/09/2024 11:00:32 GBp 1,000 379.00 XLON xHa8ZmdV7YQ 18/09/2024 11:00:32 GBp 285 379.00 XLON xHa8ZmdV7jX 18/09/2024 10:28:40 GBp 161 379.20 XLON xHa8ZmdV22o 18/09/2024 10:28:40 GBp 93 379.20 XLON xHa8ZmdV22u 18/09/2024 10:28:40 GBp 200 379.20 XLON xHa8ZmdV22w 18/09/2024 10:28:30 GBp 311 379.40 XLON xHa8ZmdV2Dm 18/09/2024 10:28:30 GBp 153 379.40 XLON xHa8ZmdV2Do 18/09/2024 10:28:30 GBp 27 379.40 XLON xHa8ZmdV2Dq 18/09/2024 10:24:05 GBp 230 379.40 XLON xHa8ZmdV3fW 18/09/2024 10:24:05 GBp 392 379.40 XLON xHa8ZmdV3kU 18/09/2024 10:24:05 GBp 70 379.40 XLON xHa8ZmdV3fY 18/09/2024 10:24:03 GBp 396 379.60 XLON xHa8ZmdV3fc 18/09/2024 10:24:03 GBp 285 379.60 XLON xHa8ZmdV3fe 18/09/2024 10:24:03 GBp 219 379.60 XLON xHa8ZmdV3ft 18/09/2024 10:24:02 GBp 200 379.60 XLON xHa8ZmdV3em 18/09/2024 10:24:02 GBp 253 379.60 XLON xHa8ZmdV3eu 18/09/2024 10:24:02 GBp 200 379.60 XLON xHa8ZmdV3ew 18/09/2024 10:24:02 GBp 457 379.60 XLON xHa8ZmdV3e0 18/09/2024 10:24:01 GBp 155 379.60 XLON xHa8ZmdV3hy 18/09/2024 10:24:01 GBp 39 379.60 XLON xHa8ZmdV3h@ 18/09/2024 10:24:01 GBp 270 379.60 XLON xHa8ZmdV3h0 18/09/2024 10:24:01 GBp 442 379.60 XLON xHa8ZmdV3hE 18/09/2024 10:24:01 GBp 98 379.60 XLON xHa8ZmdV3hG 18/09/2024 10:24:00 GBp 547 379.60 XLON xHa8ZmdV3hO 18/09/2024 10:24:00 GBp 524 379.60 XLON xHa8ZmdV3gX 18/09/2024 10:24:00 GBp 71 379.60 XLON xHa8ZmdV3gZ 18/09/2024 10:24:00 GBp 61 379.60 XLON xHa8ZmdV3gb 18/09/2024 10:24:00 GBp 480 379.60 XLON xHa8ZmdV3gg 18/09/2024 10:24:00 GBp 67 379.60 XLON xHa8ZmdV3gi 18/09/2024 10:24:00 GBp 536 379.60 XLON xHa8ZmdV3go 18/09/2024 10:24:00 GBp 70 379.60 XLON xHa8ZmdV3gz 18/09/2024 10:24:00 GBp 522 379.60 XLON xHa8ZmdV3gx 18/09/2024 10:24:00 GBp 22 379.40 XLON xHa8ZmdV3g3 18/09/2024 10:24:00 GBp 357 379.40 XLON xHa8ZmdV3gP 18/09/2024 10:24:00 GBp 180 379.40 XLON xHa8ZmdV3gH 18/09/2024 10:24:00 GBp 15 379.40 XLON xHa8ZmdV3gJ 18/09/2024 10:24:00 GBp 220 379.40 XLON xHa8ZmdV3gL 18/09/2024 10:24:00 GBp 22 379.40 XLON xHa8ZmdV3gN 18/09/2024 10:19:45 GBp 161 379.20 XLON xHa8ZmdV3Ld 18/09/2024 10:08:03 GBp 127 379.20 XLON xHa8ZmdV1rf 18/09/2024 10:08:03 GBp 158 379.20 XLON xHa8ZmdV1rh 18/09/2024 10:02:21 GBp 93 379.40 XLON xHa8ZmdVErg 18/09/2024 10:02:21 GBp 192 379.40 XLON xHa8ZmdVEri 18/09/2024 10:01:19 GBp 12 379.60 XLON xHa8ZmdVExg 18/09/2024 10:01:19 GBp 273 379.60 XLON xHa8ZmdVExi 18/09/2024 09:55:29 GBp 285 379.60 XLON xHa8ZmdVFpq 18/09/2024 09:52:40 GBp 1,210 379.80 XLON xHa8ZmdVFKA 18/09/2024 09:52:40 GBp 1,930 380.00 XLON xHa8ZmdVFKL 18/09/2024 09:50:00 GBp 21 379.80 XLON xHa8ZmdVCgX 18/09/2024 09:49:58 GBp 20 379.80 XLON xHa8ZmdVCgS 18/09/2024 09:47:07 GBp 285 379.60 XLON xHa8ZmdVC94 18/09/2024 09:47:02 GBp 285 379.80 XLON xHa8ZmdVCAZ 18/09/2024 09:35:00 GBp 25 379.20 XLON xHa8ZmdVA$@ 18/09/2024 09:31:28 GBp 975 379.00 XLON xHa8ZmdVBYz 18/09/2024 09:31:28 GBp 214 379.00 XLON xHa8ZmdVBY8 18/09/2024 09:31:28 GBp 71 379.00 XLON xHa8ZmdVBYA 18/09/2024 09:25:54 GBp 285 378.80 XLON xHa8ZmdVBVR 18/09/2024 09:22:34 GBp 147 379.00 XLON xHa8ZmdV8nu 18/09/2024 09:22:31 GBp 427 379.00 XLON xHa8ZmdV8mD 18/09/2024 09:22:21 GBp 135 379.40 XLON xHa8ZmdV8pL 18/09/2024 09:22:21 GBp 63 379.40 XLON xHa8ZmdV8pN 18/09/2024 09:22:21 GBp 40 379.40 XLON xHa8ZmdV8pP 18/09/2024 09:20:04 GBp 373 379.40 XLON xHa8ZmdV8D7 18/09/2024 09:17:57 GBp 318 379.40 XLON xHa8ZmdV8IC 18/09/2024 09:17:56 GBp 251 379.40 XLON xHa8ZmdV8IE 18/09/2024 09:17:56 GBp 360 379.60 XLON xHa8ZmdV8IK 18/09/2024 09:17:56 GBp 86 379.60 XLON xHa8ZmdV8IM 18/09/2024 09:15:22 GBp 275 379.20 XLON xHa8ZmdV9i3 18/09/2024 09:14:41 GBp 32 379.40 XLON xHa8ZmdV9hU 18/09/2024 09:14:41 GBp 136 379.40 XLON xHa8ZmdV9ga 18/09/2024 09:14:40 GBp 361 379.40 XLON xHa8ZmdV9gq 18/09/2024 09:14:40 GBp 198 379.00 XLON xHa8ZmdV9gz 18/09/2024 09:14:40 GBp 285 379.20 XLON xHa8ZmdV9g$ 18/09/2024 09:11:08 GBp 45 379.40 XLON xHa8ZmdV9D$ 18/09/2024 09:11:08 GBp 182 379.40 XLON xHa8ZmdV9DK 18/09/2024 09:11:05 GBp 121 379.40 XLON xHa8ZmdV9B@ 18/09/2024 09:11:05 GBp 164 379.40 XLON xHa8ZmdV9B0 18/09/2024 09:06:53 GBp 153 379.80 XLON xHa8ZmdOszK 18/09/2024 09:06:53 GBp 141 379.80 XLON xHa8ZmdOszU 18/09/2024 09:06:53 GBp 39 379.80 XLON xHa8ZmdOsyW 18/09/2024 09:05:54 GBp 113 379.80 XLON xHa8ZmdOs7R 18/09/2024 09:05:54 GBp 7 379.80 XLON xHa8ZmdOs7T 18/09/2024 09:04:56 GBp 444 379.80 XLON xHa8ZmdOsEd 18/09/2024 09:04:56 GBp 1,000 379.80 XLON xHa8ZmdOsEf 18/09/2024 09:04:56 GBp 198 379.60 XLON xHa8ZmdOsEi 18/09/2024 09:04:56 GBp 285 379.80 XLON xHa8ZmdOsEk 18/09/2024 09:01:45 GBp 285 379.60 XLON xHa8ZmdOtae 18/09/2024 09:01:45 GBp 198 379.60 XLON xHa8ZmdOtan 18/09/2024 09:01:44 GBp 285 379.80 XLON xHa8ZmdOtaz 18/09/2024 09:01:44 GBp 285 379.80 XLON xHa8ZmdOta0 18/09/2024 08:51:05 GBp 456 379.40 XLON xHa8ZmdOqqY 18/09/2024 08:50:58 GBp 285 379.80 XLON xHa8ZmdOqty 18/09/2024 08:50:58 GBp 187 379.60 XLON xHa8ZmdOqt2 18/09/2024 08:50:58 GBp 98 379.60 XLON xHa8ZmdOqt4 18/09/2024 08:46:09 GBp 211 379.80 XLON xHa8ZmdOrZm 18/09/2024 08:45:29 GBp 161 379.80 XLON xHa8ZmdOre3 18/09/2024 08:45:27 GBp 1,156 380.00 XLON xHa8ZmdOrhq 18/09/2024 08:45:27 GBp 261 380.00 XLON xHa8ZmdOrhw 18/09/2024 08:45:27 GBp 1,735 380.00 XLON xHa8ZmdOrh7 18/09/2024 08:45:27 GBp 236 380.00 XLON xHa8ZmdOrhD 18/09/2024 08:45:27 GBp 1,245 380.00 XLON xHa8ZmdOrhI 18/09/2024 08:45:27 GBp 1,605 380.00 XLON xHa8ZmdOrhS 18/09/2024 08:44:34 GBp 645 379.80 XLON xHa8ZmdOro2 18/09/2024 08:38:43 GBp 198 379.40 XLON xHa8ZmdOohW 18/09/2024 08:38:43 GBp 161 379.60 XLON xHa8ZmdOohY 18/09/2024 08:38:25 GBp 38 379.60 XLON xHa8ZmdOoqV 18/09/2024 08:32:34 GBp 161 379.80 XLON xHa8ZmdOpyu 18/09/2024 08:21:25 GBp 109 379.40 XLON xHa8ZmdOnf3 18/09/2024 08:21:19 GBp 285 379.40 XLON xHa8ZmdOne1 18/09/2024 08:20:32 GBp 198 379.60 XLON xHa8ZmdOnoX 18/09/2024 08:19:45 GBp 161 379.80 XLON xHa8ZmdOn1H 18/09/2024 08:19:00 GBp 161 379.20 XLON xHa8ZmdOnBF 18/09/2024 08:18:54 GBp 198 379.60 XLON xHa8ZmdOnAy 18/09/2024 08:18:54 GBp 198 379.80 XLON xHa8ZmdOnA5 18/09/2024 08:18:54 GBp 285 380.00 XLON xHa8ZmdOnA7 18/09/2024 08:10:42 GBp 153 382.00 XLON xHa8ZmdO$aL 18/09/2024 08:10:42 GBp 292 382.00 XLON xHa8ZmdO$aN 18/09/2024 08:10:42 GBp 1,456 382.00 XLON xHa8ZmdO$aT 18/09/2024 08:10:42 GBp 53 382.00 XLON xHa8ZmdO$aV 18/09/2024 08:10:42 GBp 228 382.00 XLON xHa8ZmdO$db 18/09/2024 08:05:46 GBp 133 382.00 XLON xHa8ZmdO$Sw 18/09/2024 08:05:46 GBp 132 382.00 XLON xHa8ZmdO$S7 18/09/2024 08:05:46 GBp 132 382.00 XLON xHa8ZmdO$SC 18/09/2024 08:05:46 GBp 132 382.00 XLON xHa8ZmdO$SI 18/09/2024 08:05:46 GBp 129 382.00 XLON xHa8ZmdO$Vo 18/09/2024 08:05:46 GBp 132 382.00 XLON xHa8ZmdO$V$ 18/09/2024 08:05:46 GBp 9 382.00 XLON xHa8ZmdO$VB 18/09/2024 08:05:46 GBp 188 382.00 XLON xHa8ZmdO$VD 18/09/2024 08:03:31 GBp 692 381.80 XLON xHa8ZmdOyL2 18/09/2024 08:03:31 GBp 72 381.80 XLON xHa8ZmdOyL4 18/09/2024 08:03:31 GBp 652 381.80 XLON xHa8ZmdOyLA