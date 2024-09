(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

16 September 2024 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the“Company”)

Transaction in Own Shares The Company announces that on 13 September 2024 it had purchased a total of 218,673 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, through the Company's broker Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE Number of ordinary shares purchased 218,673 - - Highest price paid (per ordinary share) 387.40p - - Lowest price paid (per ordinary share) 383.80p - - Volume weighted average price paid (per ordinary share) 386.01p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 05 September 2024.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 381,280,966 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 381,280,966.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT + 1 Currency GBP





Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID 13/09/2024 16:26:54 GBp 51 386.00 XLON xea8YZWLac0 13/09/2024 16:26:54 GBp 458 386.00 XLON xea8YZWLac6 13/09/2024 16:26:54 GBp 108 386.00 XLON xea8YZWLac8 13/09/2024 16:26:23 GBp 118 386.00 XLON xea8YZWLaov 13/09/2024 16:26:21 GBp 38 386.00 XLON xea8YZWLazq 13/09/2024 16:24:17 GBp 46 386.20 XLON xea8YZWLbPO 13/09/2024 16:24:17 GBp 54 386.20 XLON xea8YZWLbPQ 13/09/2024 16:24:17 GBp 38 386.20 XLON xea8YZWLbPS 13/09/2024 16:24:17 GBp 384 386.20 XLON xea8YZWLbOc 13/09/2024 16:24:17 GBp 13 386.20 XLON xea8YZWLbO4 13/09/2024 16:24:17 GBp 384 386.20 XLON xea8YZWLbOF 13/09/2024 16:24:16 GBp 6 386.20 XLON xea8YZWLbOK 13/09/2024 16:24:16 GBp 58 386.20 XLON xea8YZWLbOR 13/09/2024 16:24:16 GBp 83 386.20 XLON xea8YZWLbOT 13/09/2024 16:24:16 GBp 632 386.20 XLON xea8YZWLbRj 13/09/2024 16:24:16 GBp 54 386.20 XLON xea8YZWLbRp 13/09/2024 16:24:16 GBp 139 386.20 XLON xea8YZWLbRr 13/09/2024 16:23:03 GBp 24 386.20 XLON xea8YZWLZdo 13/09/2024 16:23:03 GBp 54 386.20 XLON xea8YZWLZdq 13/09/2024 16:23:03 GBp 33 386.20 XLON xea8YZWLZds 13/09/2024 16:23:03 GBp 23 386.20 XLON xea8YZWLZdy 13/09/2024 16:23:03 GBp 124 386.20 XLON xea8YZWLZd@ 13/09/2024 16:23:03 GBp 54 386.20 XLON xea8YZWLZd4 13/09/2024 16:23:03 GBp 42 386.20 XLON xea8YZWLZd6 13/09/2024 16:23:03 GBp 82 386.20 XLON xea8YZWLZck 13/09/2024 16:23:03 GBp 242 386.20 XLON xea8YZWLZcm 13/09/2024 16:23:03 GBp 446 386.20 XLON xea8YZWLZcv 13/09/2024 16:22:57 GBp 566 386.20 XLON xea8YZWLZWC 13/09/2024 16:21:21 GBp 864 386.20 XLON xea8YZWLWkQ 13/09/2024 16:21:21 GBp 98 386.20 XLON xea8YZWLWkS 13/09/2024 16:21:15 GBp 25 386.40 XLON xea8YZWLWhQ 13/09/2024 16:21:15 GBp 51 386.40 XLON xea8YZWLWhS 13/09/2024 16:21:15 GBp 25 386.40 XLON xea8YZWLWhU 13/09/2024 16:21:15 GBp 54 386.40 XLON xea8YZWLWgk 13/09/2024 16:21:15 GBp 19 386.40 XLON xea8YZWLWgm 13/09/2024 16:21:15 GBp 30 386.40 XLON xea8YZWLWgi 13/09/2024 16:21:15 GBp 98 386.40 XLON xea8YZWLWgw 13/09/2024 16:21:15 GBp 173 386.40 XLON xea8YZWLWgy 13/09/2024 16:21:15 GBp 2 386.40 XLON xea8YZWLWg2 13/09/2024 16:21:15 GBp 59 386.40 XLON xea8YZWLWg4 13/09/2024 16:21:15 GBp 59 386.40 XLON xea8YZWLWg6 13/09/2024 16:21:15 GBp 58 386.40 XLON xea8YZWLWgH 13/09/2024 16:21:15 GBp 169 386.40 XLON xea8YZWLWgJ 13/09/2024 16:21:15 GBp 61 386.40 XLON xea8YZWLWgO 13/09/2024 16:21:15 GBp 55 386.40 XLON xea8YZWLWgQ 13/09/2024 16:21:12 GBp 275 386.40 XLON xea8YZWLWtN 13/09/2024 16:21:11 GBp 50 386.40 XLON xea8YZWLWsA 13/09/2024 16:21:11 GBp 225 386.40 XLON xea8YZWLWsC 13/09/2024 16:21:11 GBp 231 386.40 XLON xea8YZWLWsI 13/09/2024 16:21:10 GBp 57 386.40 XLON xea8YZWLWne 13/09/2024 16:21:10 GBp 225 386.40 XLON xea8YZWLWng 13/09/2024 16:21:09 GBp 16 386.40 XLON xea8YZWLWm5 13/09/2024 16:21:09 GBp 266 386.40 XLON xea8YZWLWmB 13/09/2024 16:21:09 GBp 18 386.40 XLON xea8YZWLWmT 13/09/2024 16:19:33 GBp 61 386.20 XLON xea8YZWLX9X 13/09/2024 16:19:33 GBp 24 386.20 XLON xea8YZWLX9Z 13/09/2024 16:19:33 GBp 37 386.20 XLON xea8YZWLX9j 13/09/2024 16:19:33 GBp 52 386.20 XLON xea8YZWLX9l 13/09/2024 16:19:33 GBp 237 386.20 XLON xea8YZWLX9n 13/09/2024 16:19:33 GBp 5 386.20 XLON xea8YZWLX91 13/09/2024 16:19:33 GBp 568 386.20 XLON xea8YZWLX94 13/09/2024 16:18:34 GBp 574 386.20 XLON xea8YZWLkpV 13/09/2024 16:18:10 GBp 871 386.20 XLON xea8YZWLk69 13/09/2024 16:18:10 GBp 16 386.20 XLON xea8YZWLk6B 13/09/2024 16:17:35 GBp 194 386.20 XLON xea8YZWLlaX 13/09/2024 16:17:35 GBp 106 386.20 XLON xea8YZWLlac 13/09/2024 16:17:35 GBp 56 386.20 XLON xea8YZWLlaj 13/09/2024 16:17:35 GBp 54 386.20 XLON xea8YZWLlal 13/09/2024 16:17:35 GBp 57 386.20 XLON xea8YZWLlan 13/09/2024 16:17:35 GBp 78 386.20 XLON xea8YZWLlap 13/09/2024 16:17:35 GBp 353 386.20 XLON xea8YZWLlar 13/09/2024 16:16:36 GBp 256 386.20 XLON xea8YZWLlE0 13/09/2024 16:16:36 GBp 460 386.20 XLON xea8YZWLlE2 13/09/2024 16:16:10 GBp 50 386.20 XLON xea8YZWLlOo 13/09/2024 16:16:10 GBp 55 386.20 XLON xea8YZWLlOq 13/09/2024 16:16:10 GBp 416 386.20 XLON xea8YZWLlOs 13/09/2024 16:16:10 GBp 200 386.20 XLON xea8YZWLlOy 13/09/2024 16:16:10 GBp 56 386.20 XLON xea8YZWLlO@ 13/09/2024 16:16:10 GBp 404 386.20 XLON xea8YZWLlOP 13/09/2024 16:14:55 GBp 386 386.00 XLON xea8YZWLjYM 13/09/2024 16:14:55 GBp 320 386.00 XLON xea8YZWLjYO 13/09/2024 16:14:23 GBp 864 386.20 XLON xea8YZWLj5g 13/09/2024 16:14:23 GBp 476 386.20 XLON xea8YZWLj5i 13/09/2024 16:14:23 GBp 550 386.20 XLON xea8YZWLj5k 13/09/2024 16:14:23 GBp 458 386.20 XLON xea8YZWLj5q 13/09/2024 16:14:23 GBp 108 386.20 XLON xea8YZWLj5s 13/09/2024 16:12:24 GBp 101 386.20 XLON xea8YZWLgNq 13/09/2024 16:12:10 GBp 95 386.20 XLON xea8YZWLgUT 13/09/2024 16:12:08 GBp 491 386.20 XLON xea8YZWLgPC 13/09/2024 16:12:05 GBp 348 386.20 XLON xea8YZWLgQj 13/09/2024 16:11:41 GBp 5 386.40 XLON xea8YZWLhr0 13/09/2024 16:11:41 GBp 50 386.40 XLON xea8YZWLhr2 13/09/2024 16:11:41 GBp 649 386.40 XLON xea8YZWLhr4 13/09/2024 16:11:41 GBp 62 386.40 XLON xea8YZWLhrA 13/09/2024 16:11:41 GBp 52 386.40 XLON xea8YZWLhrC 13/09/2024 16:11:41 GBp 75 386.40 XLON xea8YZWLhrE 13/09/2024 16:11:41 GBp 175 386.40 XLON xea8YZWLhrG 13/09/2024 16:11:41 GBp 337 386.40 XLON xea8YZWLhrI 13/09/2024 16:11:40 GBp 22 386.40 XLON xea8YZWLhqH 13/09/2024 16:11:40 GBp 649 386.40 XLON xea8YZWLhqJ 13/09/2024 16:11:40 GBp 200 386.40 XLON xea8YZWLhqP 13/09/2024 16:11:40 GBp 200 386.40 XLON xea8YZWLhqR 13/09/2024 16:11:40 GBp 22 386.40 XLON xea8YZWLhqT 13/09/2024 16:11:40 GBp 1 386.40 XLON xea8YZWLhtb 13/09/2024 16:11:40 GBp 471 386.40 XLON xea8YZWLhtZ 13/09/2024 16:11:39 GBp 200 386.40 XLON xea8YZWLht8 13/09/2024 16:11:38 GBp 200 386.40 XLON xea8YZWLhnM 13/09/2024 16:11:38 GBp 200 386.40 XLON xea8YZWLhnO 13/09/2024 16:10:12 GBp 566 386.40 XLON xea8YZWLen@ 13/09/2024 16:10:01 GBp 566 386.60 XLON xea8YZWLeuS 13/09/2024 16:07:52 GBp 15 386.60 XLON xea8YZWLMk5 13/09/2024 16:07:08 GBp 311 386.60 XLON xea8YZWLMFH 13/09/2024 16:06:46 GBp 581 386.80 XLON xea8YZWLMOl 13/09/2024 16:06:46 GBp 192 386.80 XLON xea8YZWLMOn 13/09/2024 16:06:46 GBp 57 386.80 XLON xea8YZWLMOp 13/09/2024 16:06:46 GBp 55 386.80 XLON xea8YZWLMOr 13/09/2024 16:06:46 GBp 60 386.80 XLON xea8YZWLMOt 13/09/2024 16:06:46 GBp 116 386.80 XLON xea8YZWLMOv 13/09/2024 16:06:12 GBp 9 386.80 XLON xea8YZWLNz$ 13/09/2024 16:06:12 GBp 34 386.80 XLON xea8YZWLNzx 13/09/2024 16:06:12 GBp 55 386.80 XLON xea8YZWLNzz 13/09/2024 16:06:12 GBp 52 386.80 XLON xea8YZWLNz5 13/09/2024 16:06:12 GBp 57 386.80 XLON xea8YZWLNz7 13/09/2024 16:06:12 GBp 21 386.80 XLON xea8YZWLNz9 13/09/2024 16:06:04 GBp 96 386.80 XLON xea8YZWLN5e 13/09/2024 16:06:03 GBp 443 386.80 XLON xea8YZWLN5r 13/09/2024 16:06:03 GBp 111 386.80 XLON xea8YZWLN49 13/09/2024 16:06:03 GBp 144 386.60 XLON xea8YZWLN7i 13/09/2024 16:06:03 GBp 321 386.60 XLON xea8YZWLN7G 13/09/2024 16:06:03 GBp 245 386.60 XLON xea8YZWLN7I 13/09/2024 16:06:03 GBp 566 386.60 XLON xea8YZWLN7V 13/09/2024 16:03:23 GBp 216 386.60 XLON xea8YZWLLHB 13/09/2024 16:02:55 GBp 218 386.60 XLON xea8YZWLIiT 13/09/2024 16:02:50 GBp 456 386.80 XLON xea8YZWLIhb 13/09/2024 16:02:50 GBp 471 386.80 XLON xea8YZWLIhd 13/09/2024 16:02:26 GBp 245 386.80 XLON xea8YZWLI@F 13/09/2024 16:02:25 GBp 53 386.80 XLON xea8YZWLI@Q 13/09/2024 16:02:25 GBp 57 386.80 XLON xea8YZWLI@S 13/09/2024 16:02:25 GBp 405 386.80 XLON xea8YZWLIvY 13/09/2024 16:02:25 GBp 43 386.80 XLON xea8YZWLIve 13/09/2024 16:02:25 GBp 471 386.80 XLON xea8YZWLIvg 13/09/2024 16:02:25 GBp 57 386.80 XLON xea8YZWLIv3 13/09/2024 16:02:25 GBp 245 386.80 XLON xea8YZWLIv5 13/09/2024 16:02:25 GBp 55 386.80 XLON xea8YZWLIvE 13/09/2024 16:02:25 GBp 235 386.80 XLON xea8YZWLIvG 13/09/2024 16:02:25 GBp 57 386.80 XLON xea8YZWLIvS 13/09/2024 16:02:25 GBp 51 386.80 XLON xea8YZWLIvU 13/09/2024 16:00:17 GBp 239 386.80 XLON xea8YZWLJGG 13/09/2024 16:00:17 GBp 22 386.80 XLON xea8YZWLJGI 13/09/2024 16:00:17 GBp 6 386.80 XLON xea8YZWLJGU 13/09/2024 16:00:17 GBp 155 386.80 XLON xea8YZWLJJa 13/09/2024 16:00:17 GBp 34 386.80 XLON xea8YZWLJJW 13/09/2024 16:00:17 GBp 79 386.80 XLON xea8YZWLJJY 13/09/2024 15:59:59 GBp 548 386.60 XLON xea8YZWLGYB 13/09/2024 15:58:54 GBp 57 386.80 XLON xea8YZWLGQE 13/09/2024 15:58:54 GBp 104 386.80 XLON xea8YZWLGQG 13/09/2024 15:58:02 GBp 299 386.80 XLON xea8YZWLH7x 13/09/2024 15:57:52 GBp 104 387.00 XLON xea8YZWLH8W 13/09/2024 15:57:52 GBp 418 387.00 XLON xea8YZWLH9Q 13/09/2024 15:57:52 GBp 200 387.00 XLON xea8YZWLH9S 13/09/2024 15:57:52 GBp 200 387.00 XLON xea8YZWLH9U 13/09/2024 15:57:13 GBp 54 387.20 XLON xea8YZWLUl@ 13/09/2024 15:57:13 GBp 52 387.20 XLON xea8YZWLUl0 13/09/2024 15:57:13 GBp 209 387.20 XLON xea8YZWLUl2 13/09/2024 15:57:13 GBp 55 387.20 XLON xea8YZWLUl8 13/09/2024 15:57:13 GBp 194 387.20 XLON xea8YZWLUlE 13/09/2024 15:57:13 GBp 220 387.20 XLON xea8YZWLUlG 13/09/2024 15:57:13 GBp 550 387.20 XLON xea8YZWLUlI 13/09/2024 15:57:13 GBp 60 387.20 XLON xea8YZWLUlK 13/09/2024 15:57:12 GBp 461 387.20 XLON xea8YZWLUfd 13/09/2024 15:57:12 GBp 416 387.00 XLON xea8YZWLUfn 13/09/2024 15:57:12 GBp 150 387.00 XLON xea8YZWLUfp 13/09/2024 15:52:52 GBp 387 386.60 XLON xea8YZWLSB8 13/09/2024 15:52:24 GBp 652 386.60 XLON xea8YZWLTdX 13/09/2024 15:52:24 GBp 245 386.60 XLON xea8YZWLTdZ 13/09/2024 15:52:22 GBp 246 386.80 XLON xea8YZWLTcl 13/09/2024 15:52:21 GBp 13 387.00 XLON xea8YZWLTXr 13/09/2024 15:52:21 GBp 370 387.00 XLON xea8YZWLTXt 13/09/2024 15:52:21 GBp 50 387.00 XLON xea8YZWLTXz 13/09/2024 15:52:21 GBp 42 387.00 XLON xea8YZWLTX$ 13/09/2024 15:52:21 GBp 15 387.00 XLON xea8YZWLTXC 13/09/2024 15:52:21 GBp 51 387.00 XLON xea8YZWLTXE 13/09/2024 15:52:21 GBp 53 387.00 XLON xea8YZWLTXG 13/09/2024 15:52:21 GBp 36 387.00 XLON xea8YZWLTXI 13/09/2024 15:52:20 GBp 405 387.00 XLON xea8YZWLTXO 13/09/2024 15:52:20 GBp 73 387.00 XLON xea8YZWLTWZ 13/09/2024 15:52:20 GBp 11 387.00 XLON xea8YZWLTWf 13/09/2024 15:52:20 GBp 52 387.00 XLON xea8YZWLTWh 13/09/2024 15:52:20 GBp 365 387.00 XLON xea8YZWLTWj 13/09/2024 15:52:20 GBp 456 387.00 XLON xea8YZWLTWs 13/09/2024 15:52:20 GBp 237 386.80 XLON xea8YZWLTWz 13/09/2024 15:52:10 GBp 366 387.00 XLON xea8YZWLTe7 13/09/2024 15:52:10 GBp 200 387.00 XLON xea8YZWLTe9 13/09/2024 15:52:10 GBp 566 387.00 XLON xea8YZWLTeC 13/09/2024 15:47:58 GBp 50 387.40 XLON xea8YZWLOq7 13/09/2024 15:47:58 GBp 6 387.40 XLON xea8YZWLOq9 13/09/2024 15:47:58 GBp 19 387.40 XLON xea8YZWLOqB 13/09/2024 15:47:57 GBp 259 387.40 XLON xea8YZWLOt2 13/09/2024 15:47:56 GBp 200 387.40 XLON xea8YZWLOs4 13/09/2024 15:47:56 GBp 55 387.40 XLON xea8YZWLOs6 13/09/2024 15:47:56 GBp 307 387.40 XLON xea8YZWLOs8 13/09/2024 15:47:55 GBp 23 387.40 XLON xea8YZWLOnQ 13/09/2024 15:47:55 GBp 336 387.40 XLON xea8YZWLOmY 13/09/2024 15:47:54 GBp 33 387.40 XLON xea8YZWLOmS 13/09/2024 15:47:54 GBp 326 387.40 XLON xea8YZWLOpb 13/09/2024 15:47:53 GBp 50 387.40 XLON xea8YZWLOp5 13/09/2024 15:47:53 GBp 359 387.40 XLON xea8YZWLOp7 13/09/2024 15:47:53 GBp 477 387.40 XLON xea8YZWLOpG 13/09/2024 15:47:53 GBp 9 387.40 XLON xea8YZWLOpT 13/09/2024 15:47:53 GBp 31 387.40 XLON xea8YZWLOpV 13/09/2024 15:47:53 GBp 248 387.40 XLON xea8YZWLOor 13/09/2024 15:47:53 GBp 15 387.40 XLON xea8YZWLOoj 13/09/2024 15:47:53 GBp 55 387.40 XLON xea8YZWLOol 13/09/2024 15:47:53 GBp 128 387.40 XLON xea8YZWLOon 13/09/2024 15:47:53 GBp 248 387.40 XLON xea8YZWLOop 13/09/2024 15:47:53 GBp 46 387.20 XLON xea8YZWLOoz 13/09/2024 15:47:53 GBp 38 387.20 XLON xea8YZWLOo$ 13/09/2024 15:47:53 GBp 17 387.20 XLON xea8YZWLOo7 13/09/2024 15:47:53 GBp 63 387.20 XLON xea8YZWLOo9 13/09/2024 15:47:53 GBp 65 387.20 XLON xea8YZWLOoB 13/09/2024 15:47:53 GBp 248 387.20 XLON xea8YZWLOoD 13/09/2024 15:47:53 GBp 220 387.20 XLON xea8YZWLOoR 13/09/2024 15:47:53 GBp 114 387.20 XLON xea8YZWLOoP 13/09/2024 15:47:53 GBp 14 387.20 XLON xea8YZWLOoN 13/09/2024 15:47:53 GBp 151 387.20 XLON xea8YZWLOze 13/09/2024 15:47:53 GBp 556 387.20 XLON xea8YZWLOzr 13/09/2024 15:41:19 GBp 150 387.00 XLON xea8YZWL5Na 13/09/2024 15:41:11 GBp 165 387.20 XLON xea8YZWL5Ip 13/09/2024 15:41:11 GBp 60 387.20 XLON xea8YZWL5Ir 13/09/2024 15:41:11 GBp 200 387.20 XLON xea8YZWL5Iv 13/09/2024 15:41:11 GBp 150 387.00 XLON xea8YZWL5Iy 13/09/2024 15:40:34 GBp 157 387.20 XLON xea8YZWL2n3 13/09/2024 15:40:33 GBp 416 387.00 XLON xea8YZWL2nQ 13/09/2024 15:40:19 GBp 26,638 386.90 XLON xea8YZWL2wx 13/09/2024 15:40:06 GBp 5 386.80 XLON xea8YZWL2Bf 13/09/2024 15:40:06 GBp 36 386.40 XLON xea8YZWL2BN 13/09/2024 15:40:06 GBp 135 386.40 XLON xea8YZWL2BT 13/09/2024 15:39:55 GBp 31 386.40 XLON xea8YZWL2Vo 13/09/2024 15:39:55 GBp 140 386.40 XLON xea8YZWL2V6 13/09/2024 15:39:55 GBp 34 386.40 XLON xea8YZWL2VG 13/09/2024 15:39:55 GBp 137 386.40 XLON xea8YZWL2VM 13/09/2024 15:39:55 GBp 24 386.40 XLON xea8YZWL2VV 13/09/2024 15:39:54 GBp 99 386.40 XLON xea8YZWL2Ui 13/09/2024 15:39:54 GBp 105 386.40 XLON xea8YZWL2Uv 13/09/2024 15:39:54 GBp 86 386.40 XLON xea8YZWL2U@ 13/09/2024 15:39:54 GBp 15 386.40 XLON xea8YZWL2UR 13/09/2024 15:39:54 GBp 71 386.40 XLON xea8YZWL2UT 13/09/2024 15:39:54 GBp 31 386.40 XLON xea8YZWL2Pc 13/09/2024 15:39:25 GBp 91 386.20 XLON xea8YZWL3nU 13/09/2024 15:31:06 GBp 57 385.60 XLON xea8YZWLD9W 13/09/2024 15:31:06 GBp 59 385.60 XLON xea8YZWLD9Y 13/09/2024 15:31:06 GBp 367 385.60 XLON xea8YZWLDES 13/09/2024 15:31:06 GBp 52 385.60 XLON xea8YZWLDEU 13/09/2024 15:31:06 GBp 129 385.60 XLON xea8YZWLD9a 13/09/2024 15:31:06 GBp 445 385.60 XLON xea8YZWLD9c 13/09/2024 15:31:06 GBp 555 385.60 XLON xea8YZWLD9p 13/09/2024 15:31:06 GBp 224 385.40 XLON xea8YZWLD9s 13/09/2024 15:31:02 GBp 221 385.60 XLON xea8YZWLDHB 13/09/2024 15:31:02 GBp 236 385.60 XLON xea8YZWLDGg 13/09/2024 15:31:02 GBp 510 385.80 XLON xea8YZWLDG$ 13/09/2024 15:23:26 GBp 2 385.80 XLON xea8YZWMobj 13/09/2024 15:23:26 GBp 4 385.80 XLON xea8YZWMobl 13/09/2024 15:23:26 GBp 7 385.80 XLON xea8YZWMobt 13/09/2024 15:23:26 GBp 57 385.80 XLON xea8YZWMobv 13/09/2024 15:23:26 GBp 64 385.80 XLON xea8YZWMobx 13/09/2024 15:20:38 GBp 371 385.00 XLON xea8YZWMmvq 13/09/2024 15:18:35 GBp 8 385.00 XLON xea8YZWM@Wz 13/09/2024 15:17:30 GBp 140 385.20 XLON xea8YZWM@UH 13/09/2024 15:17:30 GBp 594 385.20 XLON xea8YZWM@UJ 13/09/2024 15:17:30 GBp 2,372 385.20 XLON xea8YZWM@PY 13/09/2024 15:16:59 GBp 209 385.20 XLON xea8YZWM$zw 13/09/2024 15:16:59 GBp 208 385.20 XLON xea8YZWM$zC 13/09/2024 15:16:59 GBp 56 385.20 XLON xea8YZWM$zO 13/09/2024 15:16:59 GBp 82 385.20 XLON xea8YZWM$zT 13/09/2024 15:16:59 GBp 11 385.20 XLON xea8YZWM$zV 13/09/2024 15:15:43 GBp 75 385.20 XLON xea8YZWMyyo 13/09/2024 15:15:43 GBp 26 385.00 XLON xea8YZWMyyv 13/09/2024 15:15:28 GBp 368 385.20 XLON xea8YZWMyCK 13/09/2024 15:15:28 GBp 135 385.20 XLON xea8YZWMyCM 13/09/2024 15:15:26 GBp 36 385.20 XLON xea8YZWMyEE 13/09/2024 15:11:15 GBp 184 385.00 XLON xea8YZWMujT 13/09/2024 15:11:02 GBp 356 385.00 XLON xea8YZWMupo 13/09/2024 15:10:09 GBp 542 385.20 XLON xea8YZWMvj0 13/09/2024 15:10:08 GBp 543 385.20 XLON xea8YZWMvil 13/09/2024 15:06:36 GBp 312 385.20 XLON xea8YZWMakK 13/09/2024 15:00:25 GBp 164 385.00 XLON xea8YZWMX0I 13/09/2024 15:00:25 GBp 179 385.40 XLON xea8YZWMX0K 13/09/2024 15:00:24 GBp 159 385.40 XLON xea8YZWMX2w 13/09/2024 15:00:24 GBp 200 385.40 XLON xea8YZWMX2y 13/09/2024 15:00:24 GBp 345 385.40 XLON xea8YZWMX2U 13/09/2024 15:00:23 GBp 222 385.40 XLON xea8YZWMXCv 13/09/2024 15:00:23 GBp 58 385.40 XLON xea8YZWMXCx 13/09/2024 15:00:23 GBp 222 385.40 XLON xea8YZWMXC0 13/09/2024 15:00:23 GBp 76 385.40 XLON xea8YZWMXC2 13/09/2024 15:00:23 GBp 358 385.40 XLON xea8YZWMXCD 13/09/2024 15:00:23 GBp 197 385.40 XLON xea8YZWMXFZ 13/09/2024 15:00:22 GBp 350 385.40 XLON xea8YZWMXF@ 13/09/2024 15:00:22 GBp 352 385.40 XLON xea8YZWMXEc 13/09/2024 15:00:22 GBp 348 385.40 XLON xea8YZWMX9y 13/09/2024 15:00:22 GBp 349 385.40 XLON xea8YZWMX9D 13/09/2024 15:00:22 GBp 353 385.40 XLON xea8YZWMX9Q 13/09/2024 15:00:22 GBp 117 385.40 XLON xea8YZWMX8n 13/09/2024 15:00:22 GBp 54 385.40 XLON xea8YZWMX8p 13/09/2024 15:00:22 GBp 176 385.40 XLON xea8YZWMX8F 13/09/2024 15:00:22 GBp 164 385.40 XLON xea8YZWMXBi 13/09/2024 15:00:22 GBp 57 385.40 XLON xea8YZWMXBk 13/09/2024 15:00:21 GBp 154 385.40 XLON xea8YZWMXLm 13/09/2024 15:00:21 GBp 90 385.40 XLON xea8YZWMXLo 13/09/2024 15:00:21 GBp 93 385.40 XLON xea8YZWMXLq 13/09/2024 15:00:21 GBp 539 385.20 XLON xea8YZWMXLx 13/09/2024 15:00:08 GBp 14 385.40 XLON xea8YZWMXQm 13/09/2024 14:57:57 GBp 275 384.60 XLON xea8YZWMiiK 13/09/2024 14:55:39 GBp 381 384.60 XLON xea8YZWMjHC 13/09/2024 14:55:02 GBp 346 384.60 XLON xea8YZWMgtE 13/09/2024 14:53:35 GBp 486 384.80 XLON xea8YZWMh77 13/09/2024 14:53:34 GBp 295 385.00 XLON xea8YZWMh2c 13/09/2024 14:53:34 GBp 200 385.00 XLON xea8YZWMh2e 13/09/2024 14:51:43 GBp 180 385.00 XLON xea8YZWMfnY 13/09/2024 14:48:55 GBp 58 385.00 XLON xea8YZWMNVU 13/09/2024 14:47:31 GBp 56 385.00 XLON xea8YZWMLYW 13/09/2024 14:47:31 GBp 439 385.00 XLON xea8YZWMLYY 13/09/2024 14:42:24 GBp 107 385.00 XLON xea8YZWMGHb 13/09/2024 14:38:16 GBp 4 385.20 XLON xea8YZWMV8X 13/09/2024 14:38:16 GBp 49 385.20 XLON xea8YZWMV9P 13/09/2024 14:38:16 GBp 54 385.20 XLON xea8YZWMV9R 13/09/2024 14:38:16 GBp 46 385.20 XLON xea8YZWMV9T 13/09/2024 14:38:16 GBp 1 385.20 XLON xea8YZWMV9V 13/09/2024 14:38:16 GBp 9 385.20 XLON xea8YZWMV8m 13/09/2024 14:38:16 GBp 6 385.20 XLON xea8YZWMV8o 13/09/2024 14:38:16 GBp 48 385.20 XLON xea8YZWMV8q 13/09/2024 14:38:16 GBp 56 385.20 XLON xea8YZWMV8s 13/09/2024 14:38:16 GBp 55 385.20 XLON xea8YZWMV8A 13/09/2024 14:38:16 GBp 36 385.20 XLON xea8YZWMV8C 13/09/2024 14:38:16 GBp 70 385.20 XLON xea8YZWMV8E 13/09/2024 14:38:16 GBp 118 385.20 XLON xea8YZWMV8G 13/09/2024 14:37:17 GBp 325 385.20 XLON xea8YZWMS6E 13/09/2024 14:37:17 GBp 94 385.20 XLON xea8YZWMS6G 13/09/2024 14:36:18 GBp 750 385.20 XLON xea8YZWMTy8 13/09/2024 14:36:18 GBp 259 385.20 XLON xea8YZWMTyA 13/09/2024 14:36:18 GBp 48 385.20 XLON xea8YZWMTyC 13/09/2024 14:36:18 GBp 125 385.20 XLON xea8YZWMTyE 13/09/2024 14:36:18 GBp 59 385.20 XLON xea8YZWMTyG 13/09/2024 14:36:18 GBp 5 385.20 XLON xea8YZWMTyI 13/09/2024 14:36:18 GBp 46 385.20 XLON xea8YZWMTyK 13/09/2024 14:36:18 GBp 9 385.20 XLON xea8YZWMTyM 13/09/2024 14:36:18 GBp 2 385.20 XLON xea8YZWMTyQ 13/09/2024 14:34:58 GBp 223 385.20 XLON xea8YZWMQw9 13/09/2024 14:34:58 GBp 50 385.20 XLON xea8YZWMQwB 13/09/2024 14:34:58 GBp 57 385.20 XLON xea8YZWMQwD 13/09/2024 14:34:58 GBp 51 385.20 XLON xea8YZWMQwF 13/09/2024 14:34:58 GBp 171 385.20 XLON xea8YZWMQwH 13/09/2024 14:34:58 GBp 586 385.20 XLON xea8YZWMQwT 13/09/2024 14:34:58 GBp 225 385.00 XLON xea8YZWMQ5Z 13/09/2024 14:34:54 GBp 224 385.20 XLON xea8YZWMQ6z 13/09/2024 14:34:54 GBp 461 385.40 XLON xea8YZWMQ6$ 13/09/2024 14:34:54 GBp 53 385.40 XLON xea8YZWMQ61 13/09/2024 14:32:56 GBp 131 385.60 XLON xea8YZWMOZx 13/09/2024 14:32:39 GBp 146 385.60 XLON xea8YZWMOnG 13/09/2024 14:32:39 GBp 139 385.60 XLON xea8YZWMOnI 13/09/2024 14:32:37 GBp 54 385.60 XLON xea8YZWMOpu 13/09/2024 14:32:37 GBp 17,956 385.60 XLON xea8YZWMOpN 13/09/2024 14:32:37 GBp 410 385.60 XLON xea8YZWMOoc 13/09/2024 14:32:37 GBp 1,567 385.60 XLON xea8YZWMOoa 13/09/2024 14:32:37 GBp 49 385.60 XLON xea8YZWMOoi 13/09/2024 14:32:37 GBp 51 385.60 XLON xea8YZWMOok 13/09/2024 14:32:37 GBp 47 385.60 XLON xea8YZWMOov 13/09/2024 14:32:37 GBp 57 385.60 XLON xea8YZWMOox 13/09/2024 14:32:37 GBp 75 385.60 XLON xea8YZWMOoz 13/09/2024 14:32:37 GBp 68 385.60 XLON xea8YZWMOo5 13/09/2024 14:32:37 GBp 400 385.60 XLON xea8YZWMOoB 13/09/2024 14:30:19 GBp 12 385.40 XLON xea8YZWM6$o 13/09/2024 14:30:19 GBp 129 385.40 XLON xea8YZWM6$0 13/09/2024 14:30:19 GBp 51 385.40 XLON xea8YZWM6$2 13/09/2024 14:30:19 GBp 241 385.20 XLON xea8YZWM6$9 13/09/2024 14:30:19 GBp 250 385.20 XLON xea8YZWM6$B 13/09/2024 14:27:30 GBp 219 385.40 XLON xea8YZWM446 13/09/2024 14:27:30 GBp 272 385.40 XLON xea8YZWM448 13/09/2024 14:26:30 GBp 23 385.60 XLON xea8YZWM5in 13/09/2024 14:26:30 GBp 76 385.60 XLON xea8YZWM5iu 13/09/2024 14:26:30 GBp 404 385.40 XLON xea8YZWM5i$ 13/09/2024 14:26:02 GBp 77 385.60 XLON xea8YZWM5@8 13/09/2024 14:26:02 GBp 344 385.60 XLON xea8YZWM5@T 13/09/2024 14:26:02 GBp 273 385.60 XLON xea8YZWM5@V 13/09/2024 14:26:02 GBp 1,000 385.60 XLON xea8YZWM5vX 13/09/2024 14:26:02 GBp 111 385.60 XLON xea8YZWM5vZ 13/09/2024 14:26:02 GBp 158 385.40 XLON xea8YZWM5vc 13/09/2024 14:26:02 GBp 327 385.40 XLON xea8YZWM5ve 13/09/2024 14:25:00 GBp 376 385.60 XLON xea8YZWM2an 13/09/2024 14:25:00 GBp 107 385.60 XLON xea8YZWM2ap 13/09/2024 14:11:30 GBp 43 385.40 XLON xea8YZWMDXm 13/09/2024 14:11:30 GBp 193 385.40 XLON xea8YZWMDXs 13/09/2024 14:11:29 GBp 482 385.40 XLON xea8YZWMDXC 13/09/2024 14:07:12 GBp 51 386.00 XLON xea8YZWMBZw 13/09/2024 14:07:12 GBp 199 386.00 XLON xea8YZWMBZy 13/09/2024 14:07:12 GBp 56 386.00 XLON xea8YZWMBZ@ 13/09/2024 14:07:12 GBp 84 386.00 XLON xea8YZWMBZ0 13/09/2024 14:07:12 GBp 44 386.00 XLON xea8YZWMBZ2 13/09/2024 14:07:12 GBp 477 385.60 XLON xea8YZWMBZ9 13/09/2024 13:57:19 GBp 10 386.00 XLON xea8YZWNq5f 13/09/2024 13:57:19 GBp 57 386.00 XLON xea8YZWNq5t 13/09/2024 13:57:19 GBp 61 386.00 XLON xea8YZWNq5r 13/09/2024 13:57:19 GBp 78 386.00 XLON xea8YZWNq53 13/09/2024 13:57:19 GBp 400 386.00 XLON xea8YZWNq55 13/09/2024 13:57:19 GBp 59 386.00 XLON xea8YZWNq5B 13/09/2024 13:57:19 GBp 59 386.00 XLON xea8YZWNq5D 13/09/2024 13:57:19 GBp 53 386.00 XLON xea8YZWNq5F 13/09/2024 13:57:19 GBp 270 386.00 XLON xea8YZWNq5Q 13/09/2024 13:57:19 GBp 227 386.00 XLON xea8YZWNq5S 13/09/2024 13:46:40 GBp 58 385.80 XLON xea8YZWN@rB 13/09/2024 13:46:40 GBp 3 385.80 XLON xea8YZWN@rD 13/09/2024 13:46:40 GBp 470 385.60 XLON xea8YZWN@rG 13/09/2024 13:40:34 GBp 1,363 385.60 XLON xea8YZWNzPS 13/09/2024 13:40:34 GBp 881 385.80 XLON xea8YZWNzPU 13/09/2024 13:40:34 GBp 1,399 386.00 XLON xea8YZWNzOh 13/09/2024 13:40:34 GBp 445 386.00 XLON xea8YZWNzOk 13/09/2024 13:28:52 GBp 177 386.00 XLON xea8YZWNaVx 13/09/2024 13:14:42 GBp 306 385.80 XLON xea8YZWNis@ 13/09/2024 13:14:37 GBp 273 386.00 XLON xea8YZWNipI 13/09/2024 13:14:37 GBp 128 386.20 XLON xea8YZWNipK 13/09/2024 13:14:26 GBp 100 386.20 XLON xea8YZWNixv 13/09/2024 13:13:38 GBp 272 386.20 XLON xea8YZWNiID 13/09/2024 13:13:37 GBp 3,266 386.10 XLON xea8YZWNiTA 13/09/2024 13:13:37 GBp 21 386.20 XLON xea8YZWNiSX 13/09/2024 13:13:36 GBp 21 386.20 XLON xea8YZWNiSs 13/09/2024 13:13:36 GBp 21 386.20 XLON xea8YZWNiSy 13/09/2024 13:12:59 GBp 2 386.00 XLON xea8YZWNjec 13/09/2024 13:10:36 GBp 1 386.00 XLON xea8YZWNg$1 13/09/2024 13:00:55 GBp 50 385.60 XLON xea8YZWNNea 13/09/2024 13:00:55 GBp 57 385.60 XLON xea8YZWNNec 13/09/2024 13:00:55 GBp 106 385.60 XLON xea8YZWNNeW 13/09/2024 13:00:55 GBp 198 385.60 XLON xea8YZWNNeY 13/09/2024 13:00:17 GBp 245 385.60 XLON xea8YZWNN4I 13/09/2024 13:00:17 GBp 247 385.60 XLON xea8YZWNN7c 13/09/2024 13:00:17 GBp 237 385.60 XLON xea8YZWNN7w 13/09/2024 13:00:17 GBp 391 385.40 XLON xea8YZWNN7G 13/09/2024 12:54:02 GBp 396 385.40 XLON xea8YZWNI@I 13/09/2024 12:53:37 GBp 602 385.60 XLON xea8YZWNI2z 13/09/2024 12:52:54 GBp 128 385.80 XLON xea8YZWNJcq 13/09/2024 12:52:04 GBp 121 385.60 XLON xea8YZWNJ3O 13/09/2024 12:52:04 GBp 98 385.60 XLON xea8YZWNJ3Q 13/09/2024 12:50:06 GBp 422 385.60 XLON xea8YZWNGx@ 13/09/2024 12:50:06 GBp 268 385.60 XLON xea8YZWNGx5 13/09/2024 12:48:54 GBp 241 385.60 XLON xea8YZWNHau 13/09/2024 12:48:54 GBp 382 385.60 XLON xea8YZWNHa$ 13/09/2024 12:48:54 GBp 355 385.80 XLON xea8YZWNHa4 13/09/2024 12:47:57 GBp 167 385.80 XLON xea8YZWNHyP 13/09/2024 12:46:54 GBp 298 385.80 XLON xea8YZWNHIN 13/09/2024 12:46:39 GBp 65 385.80 XLON xea8YZWNHP9 13/09/2024 12:45:21 GBp 268 385.80 XLON xea8YZWNUwd 13/09/2024 12:45:21 GBp 113 385.80 XLON xea8YZWNUwf 13/09/2024 12:44:08 GBp 20,137 386.00 XLON xea8YZWNVc0 13/09/2024 12:43:23 GBp 128 386.00 XLON xea8YZWNVp8 13/09/2024 12:43:14 GBp 118 386.00 XLON xea8YZWNVvz 13/09/2024 12:43:14 GBp 114 386.00 XLON xea8YZWNVvL 13/09/2024 12:43:14 GBp 116 386.00 XLON xea8YZWNVuG 13/09/2024 12:15:03 GBp 707 385.80 XLON xea8YZWN1ty 13/09/2024 12:15:03 GBp 57 385.80 XLON xea8YZWN1t@ 13/09/2024 12:15:03 GBp 56 385.80 XLON xea8YZWN1t0 13/09/2024 12:15:03 GBp 59 385.80 XLON xea8YZWN1t2 13/09/2024 12:15:03 GBp 819 385.80 XLON xea8YZWN1tI 13/09/2024 12:15:03 GBp 164 385.60 XLON xea8YZWN1tO 13/09/2024 12:15:03 GBp 378 385.80 XLON xea8YZWN1tQ 13/09/2024 12:08:23 GBp 65 386.00 XLON xea8YZWNC3u 13/09/2024 12:08:22 GBp 461 386.00 XLON xea8YZWNC2s 13/09/2024 12:08:19 GBp 61 386.00 XLON xea8YZWNCDc 13/09/2024 12:08:19 GBp 53 386.00 XLON xea8YZWNCDi 13/09/2024 12:08:19 GBp 508 386.00 XLON xea8YZWNCDo 13/09/2024 12:08:19 GBp 46 386.00 XLON xea8YZWNCD2 13/09/2024 12:08:19 GBp 56 386.00 XLON xea8YZWNCD4 13/09/2024 12:08:19 GBp 400 386.00 XLON xea8YZWNCD6 13/09/2024 12:08:19 GBp 58 386.00 XLON xea8YZWNCD8 13/09/2024 12:08:19 GBp 503 386.00 XLON xea8YZWNCDG 13/09/2024 12:08:19 GBp 649 385.80 XLON xea8YZWNCDN 13/09/2024 12:07:49 GBp 61 386.20 XLON xea8YZWNCRT 13/09/2024 12:07:47 GBp 18 386.20 XLON xea8YZWNDbD 13/09/2024 12:07:47 GBp 22 386.20 XLON xea8YZWNDbF 13/09/2024 12:07:47 GBp 639 386.20 XLON xea8YZWNDbL 13/09/2024 12:07:47 GBp 61 386.20 XLON xea8YZWNDbN 13/09/2024 12:07:47 GBp 128 386.20 XLON xea8YZWNDbP 13/09/2024 12:07:45 GBp 42 386.20 XLON xea8YZWNDdq 13/09/2024 12:07:45 GBp 58 386.20 XLON xea8YZWNDd6 13/09/2024 12:07:45 GBp 830 386.20 XLON xea8YZWNDdT 13/09/2024 12:07:45 GBp 836 386.20 XLON xea8YZWNDXc 13/09/2024 12:07:43 GBp 42 386.20 XLON xea8YZWNDYa 13/09/2024 12:07:43 GBp 23 386.20 XLON xea8YZWNDYi 13/09/2024 12:07:43 GBp 19 386.20 XLON xea8YZWNDYk 13/09/2024 12:07:43 GBp 807 386.20 XLON xea8YZWNDYq 13/09/2024 12:07:43 GBp 61 386.20 XLON xea8YZWNDYs 13/09/2024 12:07:43 GBp 42 386.20 XLON xea8YZWNDYu 13/09/2024 12:07:43 GBp 42 386.20 XLON xea8YZWNDYA 13/09/2024 12:07:42 GBp 42 386.20 XLON xea8YZWNDYO 13/09/2024 12:07:42 GBp 200 386.20 XLON xea8YZWNDYU 13/09/2024 12:07:42 GBp 124 386.20 XLON xea8YZWNDjW 13/09/2024 12:07:42 GBp 34 386.20 XLON xea8YZWNDj9 13/09/2024 12:07:42 GBp 800 386.20 XLON xea8YZWNDjB 13/09/2024 12:07:40 GBp 119 386.20 XLON xea8YZWNDlS 13/09/2024 12:07:39 GBp 200 386.20 XLON xea8YZWNDkv 13/09/2024 12:07:39 GBp 200 386.20 XLON xea8YZWNDkx 13/09/2024 12:07:38 GBp 1,478 386.20 XLON xea8YZWNDf0 13/09/2024 12:07:38 GBp 54 386.20 XLON xea8YZWNDf2 13/09/2024 12:07:38 GBp 1,442 386.20 XLON xea8YZWNDfJ 13/09/2024 12:07:38 GBp 60 386.20 XLON xea8YZWNDfL 13/09/2024 12:07:38 GBp 57 386.20 XLON xea8YZWNDfN 13/09/2024 12:07:38 GBp 51 386.20 XLON xea8YZWNDfP 13/09/2024 12:07:38 GBp 125 386.20 XLON xea8YZWNDfR 13/09/2024 12:07:38 GBp 89 386.20 XLON xea8YZWNDef 13/09/2024 12:07:38 GBp 374 386.20 XLON xea8YZWNDeh 13/09/2024 12:07:38 GBp 374 386.20 XLON xea8YZWNDej 13/09/2024 12:07:38 GBp 374 386.00 XLON xea8YZWNDem 13/09/2024 12:02:40 GBp 243 386.20 XLON xea8YZWNB37 13/09/2024 12:02:40 GBp 613 386.00 XLON xea8YZWNB3A 13/09/2024 11:53:25 GBp 52 385.80 XLON xea8YZWGtQc 13/09/2024 11:53:25 GBp 893 385.80 XLON xea8YZWGtQi 13/09/2024 11:38:56 GBp 358 385.00 XLON xea8YZWGn@x 13/09/2024 11:38:55 GBp 158 385.20 XLON xea8YZWGn@0 13/09/2024 11:37:58 GBp 199 385.20 XLON xea8YZWGnJt 13/09/2024 11:33:31 GBp 356 385.40 XLON xea8YZWG$v@ 13/09/2024 11:32:44 GBp 356 385.40 XLON xea8YZWG$BT 13/09/2024 11:31:10 GBp 245 385.60 XLON xea8YZWGyn4 13/09/2024 11:31:10 GBp 355 385.80 XLON xea8YZWGynA 13/09/2024 11:30:14 GBp 264 385.80 XLON xea8YZWGy8G 13/09/2024 11:29:32 GBp 6 386.20 XLON xea8YZWGyQO 13/09/2024 11:29:32 GBp 171 386.20 XLON xea8YZWGyQQ 13/09/2024 11:29:32 GBp 66 386.20 XLON xea8YZWGzbW 13/09/2024 11:29:32 GBp 296 386.20 XLON xea8YZWGzbc 13/09/2024 11:29:32 GBp 33 386.20 XLON xea8YZWGzbm 13/09/2024 11:29:32 GBp 138 386.20 XLON xea8YZWGzbz 13/09/2024 11:29:32 GBp 32 386.20 XLON xea8YZWGzb3 13/09/2024 11:29:31 GBp 139 386.20 XLON xea8YZWGzb9 13/09/2024 11:29:31 GBp 32 386.20 XLON xea8YZWGzbF 13/09/2024 11:29:31 GBp 139 386.20 XLON xea8YZWGzbL 13/09/2024 11:29:31 GBp 45 386.20 XLON xea8YZWGzae 13/09/2024 11:29:31 GBp 183 386.20 XLON xea8YZWGzak 13/09/2024 11:29:28 GBp 200 386.20 XLON xea8YZWGzcf 13/09/2024 11:29:28 GBp 68 386.20 XLON xea8YZWGzch 13/09/2024 11:21:22 GBp 124 385.80 XLON xea8YZWGu$s 13/09/2024 11:21:22 GBp 124 385.80 XLON xea8YZWGu$1 13/09/2024 11:21:22 GBp 126 385.80 XLON xea8YZWGu$7 13/09/2024 11:21:18 GBp 125 385.80 XLON xea8YZWGuun 13/09/2024 11:21:18 GBp 124 385.80 XLON xea8YZWGuut 13/09/2024 10:50:01 GBp 113 385.00 XLON xea8YZWGhNl 13/09/2024 10:47:17 GBp 2,763 385.00 XLON xea8YZWGfhH 13/09/2024 10:37:24 GBp 255 384.00 XLON xea8YZWGI5u 13/09/2024 10:37:24 GBp 66 384.00 XLON xea8YZWGI5w 13/09/2024 10:35:16 GBp 147 384.00 XLON xea8YZWGJLt 13/09/2024 10:08:12 GBp 292 384.00 XLON xea8YZWG7kJ 13/09/2024 10:07:23 GBp 128 384.20 XLON xea8YZWG741 13/09/2024 10:04:05 GBp 58 384.60 XLON xea8YZWG4Uz 13/09/2024 10:04:05 GBp 323 384.60 XLON xea8YZWG4UA 13/09/2024 09:59:48 GBp 247 384.00 XLON xea8YZWG2VK 13/09/2024 09:48:11 GBp 575 384.00 XLON xea8YZWGFQU 13/09/2024 09:44:14 GBp 475 384.40 XLON xea8YZWGD3e 13/09/2024 09:44:14 GBp 497 385.00 XLON xea8YZWGD3n 13/09/2024 09:44:14 GBp 10,983 385.00 XLON xea8YZWGD3@ 13/09/2024 09:44:14 GBp 67 385.00 XLON xea8YZWGD30 13/09/2024 09:44:14 GBp 81 385.00 XLON xea8YZWGD3E 13/09/2024 09:44:14 GBp 200 385.00 XLON xea8YZWGD3G 13/09/2024 09:10:19 GBp 146 384.20 XLON xea8YZWH@K2 13/09/2024 09:10:06 GBp 189 383.80 XLON xea8YZWH@I3 13/09/2024 09:10:06 GBp 172 384.00 XLON xea8YZWH@I8 13/09/2024 09:10:06 GBp 19 384.20 XLON xea8YZWH@IA 13/09/2024 09:10:06 GBp 271 384.20 XLON xea8YZWH@IC 13/09/2024 09:08:27 GBp 276 384.40 XLON xea8YZWH$6M 13/09/2024 09:07:51 GBp 271 384.40 XLON xea8YZWH$LC 13/09/2024 09:00:02 GBp 15 384.40 XLON xea8YZWHxVU 13/09/2024 09:00:01 GBp 116 384.40 XLON xea8YZWHxU6 13/09/2024 09:00:01 GBp 782 384.80 XLON xea8YZWHxUG 13/09/2024 09:00:01 GBp 53 384.80 XLON xea8YZWHxUI 13/09/2024 08:57:03 GBp 96 384.80 XLON xea8YZWHvzQ 13/09/2024 08:54:56 GBp 63 384.80 XLON xea8YZWHc6u 13/09/2024 08:54:56 GBp 59 384.80 XLON xea8YZWHc6w 13/09/2024 08:54:56 GBp 399 384.80 XLON xea8YZWHc6y 13/09/2024 08:54:56 GBp 177 384.40 XLON xea8YZWHc65 13/09/2024 08:54:56 GBp 16 384.60 XLON xea8YZWHc66 13/09/2024 08:54:56 GBp 232 384.60 XLON xea8YZWHc68 13/09/2024 08:53:08 GBp 128 384.80 XLON xea8YZWHd5g 13/09/2024 08:53:06 GBp 96 385.20 XLON xea8YZWHd6t 13/09/2024 08:53:06 GBp 473 385.20 XLON xea8YZWHd65 13/09/2024 08:53:06 GBp 123 385.20 XLON xea8YZWHd6H 13/09/2024 08:53:06 GBp 185 385.20 XLON xea8YZWHd6K 13/09/2024 08:53:06 GBp 27 385.40 XLON xea8YZWHd1b 13/09/2024 08:53:06 GBp 200 385.40 XLON xea8YZWHd1d 13/09/2024 08:53:06 GBp 43 385.40 XLON xea8YZWHd1f 13/09/2024 08:53:06 GBp 172 385.40 XLON xea8YZWHd1n 13/09/2024 08:53:06 GBp 78 385.40 XLON xea8YZWHd1p 13/09/2024 08:46:37 GBp 124 384.40 XLON xea8YZWHY4y 13/09/2024 08:46:37 GBp 207 384.60 XLON xea8YZWHY4@ 13/09/2024 08:46:32 GBp 128 384.80 XLON xea8YZWHY09 13/09/2024 08:46:31 GBp 701 385.80 XLON xea8YZWHY3$ 13/09/2024 08:46:31 GBp 52 385.80 XLON xea8YZWHY31 13/09/2024 08:46:31 GBp 699 385.80 XLON xea8YZWHY2i 13/09/2024 08:46:31 GBp 59 385.80 XLON xea8YZWHY2k 13/09/2024 08:46:30 GBp 693 385.80 XLON xea8YZWHY2z 13/09/2024 08:46:30 GBp 716 385.80 XLON xea8YZWHY2D 13/09/2024 08:46:30 GBp 669 385.80 XLON xea8YZWHY2P 13/09/2024 08:46:30 GBp 50 385.80 XLON xea8YZWHY2R 13/09/2024 08:46:30 GBp 52 385.80 XLON xea8YZWHY2T 13/09/2024 08:46:30 GBp 701 385.80 XLON xea8YZWHYDi 13/09/2024 08:46:30 GBp 56 385.80 XLON xea8YZWHYDk 13/09/2024 08:46:30 GBp 682 385.80 XLON xea8YZWHYDw 13/09/2024 08:46:30 GBp 60 385.80 XLON xea8YZWHYDy 13/09/2024 08:46:30 GBp 643 385.80 XLON xea8YZWHYD9 13/09/2024 08:46:30 GBp 57 385.80 XLON xea8YZWHYDB 13/09/2024 08:46:30 GBp 52 385.80 XLON xea8YZWHYDD 13/09/2024 08:46:30 GBp 58 385.80 XLON xea8YZWHYDF 13/09/2024 08:46:30 GBp 704 385.80 XLON xea8YZWHYDO 13/09/2024 08:46:30 GBp 54 385.80 XLON xea8YZWHYDQ 13/09/2024 08:46:30 GBp 54 385.80 XLON xea8YZWHYDS 13/09/2024 08:46:30 GBp 236 385.80 XLON xea8YZWHYCp 13/09/2024 08:46:30 GBp 186 385.60 XLON xea8YZWHYCx 13/09/2024 08:46:30 GBp 269 385.80 XLON xea8YZWHYC$ 13/09/2024 08:30:30 GBp 184 385.80 XLON xea8YZWHj9w 13/09/2024 08:30:06 GBp 128 386.00 XLON xea8YZWHjGo 13/09/2024 08:30:04 GBp 184 386.20 XLON xea8YZWHjJ6 13/09/2024 08:30:03 GBp 267 386.40 XLON xea8YZWHjIq 13/09/2024 08:30:01 GBp 184 386.60 XLON xea8YZWHjIV 13/09/2024 08:30:01 GBp 268 386.80 XLON xea8YZWHjTZ 13/09/2024 08:30:00 GBp 267 387.00 XLON xea8YZWHjTJ 13/09/2024 08:16:04 GBp 180 386.20 XLON xea8YZWHK7t 13/09/2024 08:16:04 GBp 47 386.40 XLON xea8YZWHK7v 13/09/2024 08:16:04 GBp 115 386.40 XLON xea8YZWHK7x 13/09/2024 08:15:58 GBp 680 386.80 XLON xea8YZWHK2g 13/09/2024 08:13:56 GBp 158 385.80 XLON xea8YZWHLA5 13/09/2024 08:13:56 GBp 180 386.20 XLON xea8YZWHLLd 13/09/2024 08:13:56 GBp 180 386.40 XLON xea8YZWHLLf 13/09/2024 08:13:56 GBp 181 386.60 XLON xea8YZWHLLh 13/09/2024 08:13:54 GBp 262 386.60 XLON xea8YZWHLNF 13/09/2024 08:12:41 GBp 183 386.80 XLON xea8YZWHIyS 13/09/2024 08:11:58 GBp 5,224 387.30 XLON xea8YZWHIJs 13/09/2024 08:11:58 GBp 267 387.00 XLON xea8YZWHIJ$